SkyWeek, dal 11 al 17 Ottobre 2020 canali Sky e in streaming NOW TV

SFIDA AL PRESIDENTE – THE COMEY RULE

Lunedì 12 e martedì 13 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

A pochissime settimane dalle Elezioni Presidenziali americane, in una doppia e attesa prima serata evento il 12 e il 13 ottobre su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV arriva in Italia THE COMEY RULE, la miniserie basata su A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership, il memoir (al numero 1 della classifica del New York Times) di James Comey, ex direttore dell’FBI. In un adattamento firmato da Billy Ray (Captain Phillips – Attacco in mare aperto, L’inventore di favole), che del progetto è sceneggiatore e regista, la serie racconta la versione di Comey delle vicende che portarono al suo allontanamento dal Bureau per mano di Donald Trump, fortemente critico nei confronti della sua gestione di inchieste politicamente incendiarie come l’Email-gate prima – contro Hillary Clinton - e il Russiagate poi, proprio contro Trump. Un political drama in due parti di due ore ciascuna, targato SHOWTIME e con un cast di altissimo livello guidato dal due volte vincitore dell’Emmy Award per The Newsroom Jeff Daniels nei panni di Comey e da Brendan Gleeson (In Bruges – La coscienza dell’assassino, Mr. Mercedes) in quelli dell’attuale inquilino della Casa Bianca. Non un biopic: THE COMEY RULE è il coinvolgente racconto del dietro le quinte dei turbolenti eventi che portarono al da più parti imprevisto esito delle Elezioni Presidenziali americane del 2016, che hanno spaccato un’intera Nazione a metà.

UN FIGLIO DI NOME ERASMUS

Lunedì 12 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Daniele Liotti in un road movie diretto da Alberto Ferrari (La terza stella). Jacopo, Ascanio, Enrico e Pietro sono amici da quando sono ragazzi. Un giorno vengono convocati da un giudice in Portogallo, in seguito alla morte di una loro ex fiamma, conosciuta in gioventù durante un viaggio studio. Dopo un lungo viaggio, scopriranno che uno di loro è il padre del figlio della donna, ma chi? Nel cast anche Carol Alt.

ALESSANDRO BORGHESE KITCHEN SOUND – SESTA STAGIONE

Dal 12 ottobre, dal lunedì al venerdì, all’ora di pranzo su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Alessandro Borghese Kitchen Sound, l’originalissimo cooking show a ritmo di musica dello chef più rock d’Italia, torna da lunedì 12 ottobre su Sky e NOW TV con le nuove puntate della sesta stagione. Ideato e prodotto da Level 33 e AB Normal, Alessandro Borghese Kitchen Sound è l’appuntamento quotidiano dedicato agli appassionati di cucina con ricette semplici, gustose e sorprendenti. La seconda parte della stagione vede la presenza di ospiti illustri, veri e propri guru nei rispettivi settori, che condivideranno con il pubblico consigli, saperi e segreti del proprio mestiere. Le puntate inedite di ABKS vedranno quindi alternarsi a chef Borghese i Maestri Pasticceri Luigi Biasetto e Andrea Tortora, che proporranno l’uno i grandi classici della tradizione e l’altro profumi del forno, il Maitre Chocolatier Davide Comaschi, il pizza-ricercatore Renato Bosco e l’esperto di cucina giapponese Enrico Schettino.

DOMENICA 11 OTTOBRE

IL CORAGGIO DI KAREN

Domenica 11 ottobre alle 21.00 su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW TV

Karen è rimasta da poco vedova e lavora molto per mantenere se stessa e il figlio Max. Un giorno, durante una rapina, Karen salva la vita di Jeremy, un giovane intenzionato a ripagarla ad ogni costo. Grazie agli sforzi di Jeremy la vita di Karen inizia progressivamente a migliorare, fino a che le attenzioni del ragazzo diventano sempre più estreme…

SHOW ME THE PICTURE: THE STORY OF JIM MARSHALL

Domenica 11 ottobre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Il film ci trasporta nei retroscena della vita del più famoso fotografo del Rock. Un artista fuori dagli schemi e una vita passata a combattere i propri demoni interiori. Jim si è tracciato il proprio percorso fino a diventare uno dei punti di riferimento della fotografia più anticonformista, che grazie alle sue lenti ci ha permesso di vedere la storia degli anni a cavallo tra i 60 e 70. Il suo approccio caparbio e sincero, unito al suo incredibile talento, lo ha portato a stringere amicizia e immortalare alcune delle più importanti icone della storia della musica: Bob Dylan, the Rolling Stones, the Beatles, the Who, fino alla celeberrima immagine di Jimi Hendrix mentre infuoca la sua chitarra, o lo scatto a Johnny Cash al carcere di San Quentin, definito da Jim stesso “la fotografia più rubata della storia del Rock”.

CHASING OCEANS GIANTS

Dall’11 ottobre, ogni domenica alle 21.00 su Discovery Channel

Su Discovery Channel arriva una serie di altissimo livello produttivo dedicata alle stupende e gigantesche creature che popolano i nostri mari, e di cui ancora oggi sappiamo così poco: dal capodoglio allo squalo balena, dalla manta gigante alla megattera, partiremo in questo viaggio mozzafiato accompagnati dall’esperto di fauna marina e avventuriero Patrick Dykstra.

LUNEDÌ 12 OTTOBRE

SKY CINEMA COLLECTION – AGATHA CHRISTIE

Da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre su Sky Cinema Collection, collezione disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV dal 12 ottobre

Da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre Sky Cinema Collection propone una programmazione interamente dedicata alla “regina del mistero”, Agatha Christie. È da non perdere, martedì 13 ottobre, la prima visione UN CAVALLO PER LA STREGA (vedi prime visioni del mese), la miniserie BBC proposta in un unico appuntamento che vede protagonisti Rufus Sewell (Judy, L’amore non va in vacanza) e Kaya Scodelario (Maze Runner, Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar), tratta dal romanzo della Christie conosciuto in Italia come Un cavallo per la strega. Gli altri titoli sono AGATHA CHRISTIE: LA SERIE INFERNALE, la miniserie in due parti con John Malkovich nei panni del famoso detective Poirot; e le tre miniserie targate BBC: DIECI PICCOLI INDIANI, in cui otto sconosciuti vengono invitati in una dimora i cui proprietari sono misteriosamente assenti e, sia gli ospiti sia i due domestici vengono incolpati di aver commesso un omicidio da una voce proveniente da un grammofono; LE DUE VERITÀ, con Bill Nighy e Matthew Goode, che vede un ragazzo ingiustamente arrestato con l'accusa di aver ucciso la madre adottiva; e TESTIMONE D’ACCUSA, il thriller giudiziario ricco di incredibili colpi di scena con Andrea Riseborough e Kim Cattrall. Inoltre, va in onda la puntata della serie targata Sky Arts UK URBAN MYTHS - LA MISTERIOSA SCOMPARSA DI AGATHA CHRISTIE che racconta la misteriosa sparizione della scrittrice avvenuta nel 1926.Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

STORIE UNITE D’AMERICA

Da 12 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 22.40 su History

A novembre il democratico Joe Biden sfiderà Donald Trump per la presidenza degli Stati Uniti. Gli occhi di tutti saranno rivolti agli USA che, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, rimangono sempre la nazione più importante del mondo. Cosa ha reso possibile questo primato? Per tutto il mese di ottobre History proporrà una serie di grandi produzioni documentaristiche che ricostruiscono alcuni passaggi cruciali della storia americana e il ruolo giocato da alcuni uomini. Ovviamente, avvicinandosi alle elezioni presidenziali, non si po' non partire con l’indiscusso e indiscutibile padre della Patria a stelle e strisce, George Washington. In onda da lunedì 12 a mercoledì 14 ottobre, la mini-serie in tre parti Washington – Il primo presidente narra l’incredibile carriera militare e politica del primo presidente americano. Attraverso un efficace alternarsi di scene drama ed interventi di personalità di spicco come l’ex Presidente Bill Clinton e l’ex segretario di Stato Colin Powell, il programma ripercorre nel dettaglio le principali tappe della vita di Washington: da giovane soldato dell’esercito britannico impegnato nelle guerre contro i francesi e gli indiani a capo della rivoluzione contro il Regno Unito fino alla guida di un nuovo Stato. Narrato in lingua originale dall’attore Jeff Daniels, il docu-drama si avvale della consulenza di una delle principali storiche americane, il premio Pulitzer Doris Kearns Goodwin. Non basta. Washington non è stato l’unico militare ad essere diventato presidente. Un’altra figura fondamentale nella storia statunitense è Ulysses Simpson Grant. Di umili origini, durante la sua vita deve superare una serie di prove difficilissime. Nominato capo di stato maggiore dell’esercito unionista nel momento più buio della storia americana, ossia durante la guerra di Secessione, mostra le sue capacità di grande stratega e diventa l’artefice della vittoria militare degli Stati del Nord, aiutando Lincoln a salvare l’integrità e l’unità del Paese. Ma Grant salverà gli USA una seconda volta. Da Presidente guida il Paese attraverso le ferite non ancora rimarginate della guerra civile, avviandone la ricostruzione economica e sociale. La sua storia viene narrata nella mini-serie in tre episodi, prodotta da Leonardo DiCaprio, Grant – l’eroe della guerra civile, in onda da lunedì 19 a mercoledì 21 ottobre alle 22.40.

BLAZE E LE MEGAMACCHINE

Dal 12 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 20.00 su Nick Jr.

Arrivano su Nick Jr i nuovi episodi tratti dalla quinta stagione di Blaze e le megamacchine. Nuove avventure e nuovi salvataggi aspettano il monster truck parlante Blaze e il suo pilota AJ con i loro amici a quattro ruote in giro per il mondo. Nei nuovi episodi Blaze si impegnera’ a riciclare rendendo piu’ pulita la sua città, poi dovrà fare da babysitter a un piccolo monster truck e infine conoscera’ un amico..dallo spazio!

BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE

Dal 12 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 17.35 su DeaKids

Un’animation comedy caratterizzata da uno humour demenziale, dal gusto surreale, che piace grandi e piccoli. La famiglia al centro di questa stravagante serie ci dimostra come con l’amore si possa affrontare qualsiasi difficoltà ed essere felici, anche se i tuoi fratelli sono un topo e un formaggio antropomorfo... Una famiglia moderna, insomma, dove ci si ama nonostante le differenze, le origini e le peculiarità di ognuno.

MARTEDÌ 13 OTTOBRE

UN CAVALLO PER LA STREGA

Martedì 13 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Collection – Agatha Christie e in streaming su NOW TV

Dall’omonimo romanzo della Christie, una miniserie targata BBC in un unico appuntamento con Rufus Sewell (Judy, L’amore non va in vacanza) e Kaya Scodelario (Maze Runner, Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar). Una donna muore apparentemente per cause naturali. Sul cadavere però viene rinvenuto un foglio di carta con una lista di nomi, tra cui quello di un antiquario che decide di approfondire la questione. L’uomo presto scopre che le altre persone presenti sulla lista sono tutte morte di recente e che esiste un collegamento con un vecchio pub…

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE

LA VITA INVISIBILE DI EURÍDICE GUSMÃO

Mercoledì 14 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Dal romanzo di Martha Batalha, un doppio ritratto femminile, premiato Un certain regard al Festival di Cannes 2019. Eurídice e Guida sono due sorelle appartenenti a una rigida famiglia conservatrice. Quando una notte Guida fugge per incontrare il suo amante, Eurídice le regge il gioco, ma Guida non farà più ritorno per sposarsi all'estero. La lontananza tra le due sorelle diventerà un abisso quando il padre deciderà di impedire alla peccatrice Guida di avere qualunque contatto con Euridice.

FACE OFF – TREDICESIMA STAGIONE

Dal 14 ottobre, ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

FACE OFF, la competizione a tema make-up focalizzata sulla creazione di creature surreali e fantastiche, torna per la sua 13a stagione con un nuovo entusiasmante formato: Battle Royale. Il cast di “All-Star” sarà composto dagli artisti preferiti dai fan delle stagioni precedenti, per una competizione testa a testa, uno contro l'altro.

THE POLICE – LA STORIA SEGRETA

Mercoledì 14 ottobre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Il batterista Stewart Copeland racconta l'ascesa della leggendaria rock band dei Police utilizzando un archivio decennale di filmati intimi e dietro le quinte girati con la sua stessa cinepresa. Nel corso di pochi anni, Copeland, Sting e Andy Summers lavorano sodo e tengono duro mentre il loro insolito mix di power-pop e reggae porta la loro "piccola band" dall'oscurità di Londra alla celebrità internazionale, e li fa conoscere come uno dei trii di potere più esplosivi della storia della musica.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE

FESTA DEL CINEMA DI ROMA

Giovedì 15 ottobre dalle 17.40 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV, collezione FESTIVAL DEL CINEMA DI ROMA disponibile anche on demand dal 15 ottobre

In occasione della Festa del Cinema di Roma, che quest’anno ti tiene dal 15 al 25 ottobre, Sky Cinema Due manda in onda 4 film premiati nelle precedenti edizioni giovedì 15 ottobre dalle 17.40: JUNO, la commedia con Ellen Page, Jason Bateman, Michael Cera e Jennifer Garner, premiata a Roma come miglior film nel 2007; MUSTANG, il potente inno alla libertà femminile che ha ottenuto la menzione speciale nel 2015; alle 21.15 è previsto CAPTAIN FANTASTIC con Viggo Mortensen, film che ha ricevuto il premio del pubblico nel 2016; e IL VIZIO DELLA SPERANZA, il dramma di Edoardo De Angelis con Pina Turco, che ha guadagnato il premio del pubblico nel 2018. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand insieme ad altri film presentati nelle precedenti edizioni della festa, come LIGHT OF MY LIFE, il dramma post-apocalittico diretto e interpretato da Casey Affleck, IL LADRO DI GIORNI, il road movie con Riccardo Scamarcio e Massimo Popolizio E SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK, l’horror prodotto da Guillermo Del Toro.

16 ANNI E INCINTA

Dal 15 ottobre, ogni giovedì alle 22.00 su MTV

L’ormai storico «16 anni e incinta» descrive le storie di giovanissime donne adolescenti, dai quattro mesi e mezzo di gravidanza fino ad alcuni mesi di vita del bambino. Emozioni imperdibili in uno degli show più amati del canale.

TITAN GAMES CON THE ROCK

Dal 15 ottobre, ogni giovedì alle 20.30 su Blaze

È stato un famosissimo wrestler idolatrato dalle arene di tutta America. Ora è uno degli attori più popolari al mondo: quando esce un suo film al cinema, è campione di incassi. Si chiama Dwayne “The Rock” Johnson (Jumanji, Hobbs & Shaw) e torna su Blaze con la Titan Games. Giunto alla seconda stagione, il competition show che vede Johnson presentare un gruppo di atleti, palestrati e agilissimi, impegnati ad affrontare una lunga serie di prove estreme, “titaniche”. In palio per chi vince un premio da 100 mila dollari.

VENERDÌ 16 OTTOBRE

WOLF CALL - MINACCIA IN ALTO MARE

Venerdì 16 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Gli astri del cinema francese Omar Sy, François Civil, Reda Kateb e Mathieu Kassovitz sono al centro di in un thriller geopolitico. Chanteraide è l’analisa acustico dall'udito eccezionale che presta servizio in un sottomarino al largo della Siria. La missione della Marina francese è quella di recuperare un gruppo di soldati in attesa su una spiaggia. La presenza di un sottomarino nemico complica le cose e sta a Chanteraide decifrare la minaccia e la sua posizione. Ma non sarà l’unica difficoltà che la Marina dovrà affrontare.

ALL RISE

Dal 16 ottobre, ogni venerdì alle 21.15 su Premium Stories

Arriva su Premium Stories il legal drama ambientato nelle caotiche aule di un tribunale giudiziario di Los Angeles. La serie TV segue le vite frenetiche di giudici, procuratori e avvocati difensori, che si interfacciano con ufficiali giudiziari e poliziotti, per ottenere giustizia per gli abitanti della città californiana. Tra loro il nuovo giudice Lola Carmichael, determinata sin da subito a dare il meglio di sé nel proprio lavoro. Tra i vari personaggi, l’avvocato d’ufficio Emily Lopez, interpretata da Jessica Camacho, volto già conosciuto nella serie The Flash.

SABATO 17 OTTOBRE

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA

Sabato 17 ottobre alle 21.00 su Sky Cinema Family e in streaming su NOW TV

La trasposizione animata di un’opera di Dino Buzzati per mano del regista Lorenzo Mattotti, premiato ad Alice nella città 2019. Tonio, figlio del re degli orsi, viene rapito dai cacciatori nelle montagne della Sicilia. Il re decide quindi di invadere la piana dove vivono gli uomini con l'aiuto del suo esercito e di un mago. Toni Servillo, Antonio Albanese, Corrado Guzzanti e il compianto Andrea Camilleri prestano le loro voci ai personaggi.

INDIE JUNGLE

Dal 17 ottobre, ogni sabato alle 20.30 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Gli autori della musica indie italiana si raccontano attraverso speciali interviste e si esibiscono in esclusive session musicali per Sky Arte. Le puntate saranno dedicate a: Frah Quintale, Fulminacci, Calibro 35, Coma Cose, La rappresentante di lista, Gazzelle, Lucio Leoni, Eugenio in via di gioia, Colapesce Dimartino, Selton, Lucio Corsi e Ghemon.

BUON COMPLEANNO JEAN-CLAUDE VAN DAMME

Sabato 17 ottobre dalle 14.00 su Sky Cinema Action e in streaming su NOW TV, collezione JEAN-CLAUDE VAN DAMME disponibile anche on demand dal 17 ottobre

Il 18 ottobre l’attore, regista e artista marziale dalla fama mondiale Jean-Claude Van Damme compie 60 anni. Sky Cinema Action celebra la sua lunga carriera cinematografica con una maratona che parte alle 14.00 di sabato 17 e si conclude con la seconda serata di domenica 18 ottobre. Tra i 12 film proposti segnaliamo: A RISCHIO DELLA VITA, in cui Van Damme è un ex pompiere che entra in azione per salvare il vicepresidente degli Stati Uniti; LA PROVA, l’esordio alla regia per Van Damme che qui recita accanto a Roger Moore; VENDETTA E REDENZIONE, l’action che si sviluppa in seguito a una rapina a Las Vegas; UNTIL DEATH – FINO ALLA MORTE, che vede protagonista un detective costretto a scontrarsi con un ex collega, ora boss della malavita; WAKE OF DEATH – SCIA DI MORTE, dove Van Damme sfida un intero clan di assassini; THE ORDER, avventura ambientata in Israele con Charlton Heston; FINO ALL’INFERNO, action di John G. Avildsen (Rocky) in cui il nostro protagonista è affiancato da Pat Morita e Danny Trejo; il cult LIONHEART – SCOMMESSA VINCENTE in cui Van Damme è un legionario che entra nel mondo dei combattimenti clandestini per salvare il fratello, nei guai con il narcotraffico; e I MERCENARI 2, in cui per la seconda volta Sylvester Stallone ha riunito le migliori star dell'action, tra cui Van Damme nel ruolo del villain. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.