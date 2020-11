SkyWeek, 22 - 28 Novembre 2020 canali Sky e in streaming NOW TV

SEGNALAZIONI SKY 22 - 28 NOVEMBRE 2020

AD ASTRA

Lunedì 23 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

James Gray (The Yards, I padroni della notte) dirige Brad Pitt e Tommy Lee Jones in film di fantascienza che si interroga sui motivi di un’ossessione e del rapporto tra padre e figlio. Il Maggiore Roy McBride parte per una missione spaziale perché un campo elettrico nello Spazio minaccia la sopravvivenza sulla Terra. La causa di tutto è la nave del padre, il pioniere dello Spazio Clifford McBride partito vent’anni prima verso Nettuno. La missione di Roy diventa anche un viaggio alla scoperta delle risposte sull'abbandono del padre.

RIVIERA – TERZA STAGIONE

Dal 25 novembre, ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Torna la fortunata serie Sky Original con Julia Stiles. È passato un anno dall’esplosivo finale della seconda stagione di RIVIERA, nel quale Georgina (Stiles) ha dato fuoco alla Collezione Clios. Abbandonata la Riviera ha cominciato una nuova vita: ora è un’esperta nella restituzione artistica internazionale, in collaborazione con il disinvolto, carismatico e mondano Gabriel Hirsch (Rupert Graves). Insieme setacciano il mondo alla ricerca di opere d'arte rubate agli ebrei nel corso della persecuzione nazista e più volte rivendute.

DOMENICA 22 NOVEMBRE

AMERICAN ANIMALS

Domenica 22 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Evan Peters (American Horror Story, X-Men) in un film che, tra finzione e documentario, racconta la vera storia di una rapina rimasta nella storia. Spencer e il suo migliore amico Warren sono studenti ed entrambi insoddisfatti delle loro vite. Quando Spencer scopre che nella biblioteca della Transylvania University di Lexington sono custoditi testi di grande valore, i due iniziano ad architettare una rapina e coinvolgono anche Erik e Chas. Per evitare di essere riconosciuti durante il colpo, i quattro ragazzi si camuffano da anziani.

BUON COMPLEANNO TERRY GILLIAM

Domenica 22 novembre alle 21.00 su Sky Cinema Comedy e in streaming su NOW TV

Per festeggiare gli 80 anni del poliedrico autore statunitense, naturalizzato britannico, Terry Gilliam, Sky Cinema Comedy propone in prima serata MONTY PYTHON - IL SENSO DELLA VITA, l'ultimo capolavoro dell’inimitabile gruppo comico britannico di cui ha fatto parte Gilliam, che ha ottenuto il Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 1983.

LOMBARDIA. LA NUOVA BELLEZZA

Domenica 22 novembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Lombardia. La nuova bellezza racconta la cultura lombarda e il suo continuo, proficuo dialogo tra passato e futuro, tra produzione industriale e ricerca di bellezza, tra collezionismo privato e condivisione del sapere. A differenza di altre realtà italiane, infatti, la Lombardia ha saputo integrare e rinnovare anche le tracce più antiche del passaggio dell’uomo, svincolandole dalla loro monumentalità per inserirle in un progetto di tutela e valorizzazione dinamico e di respiro internazionale. Lo speciale si sviluppa dunque alternando la bellezza dei luoghi alla concretezza delle testimonianze di persone che, a contatto diretto con la tradizione, sanno interpretare con ironia, disincanto e convinzione la ricchezza contemporanea della Regione e del suo territorio.

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE

THE DETECTIVES

Dal 23 novembre, ogni lunedì alle 22.55 e su Crime Investigation

Torna la serie che racconta il lavoro delle forze di polizia di Manchester, seguendoli per un anno, rigorosamente dal vivo. Uomini e donne che hanno deciso di dedicare la loro vita alla lotta contro il crimine e alla ricerca della verità. Crimini efferati, indagini intricatissime, caccia all’uomo e corse contro il tempo per trovare il colpevole e consegnarlo alla giustizia. Nelle nuove appassionanti vicende della squadra di detectives, uno sguardo particolare alla tremenda crescita dei crimini a sfondo sessuale che recentemente ha sconvolto il Regno Unito e non solo. Giorno dopo giorno, caso dopo caso, seguiamo i protagonisti della serie nell’instancabile lotta ai crimini sessuali, vivendo insieme a loro, in tempo reale, ogni passo, ogni mossa, ogni emozione di ogni minuto della loro giornata.

READY MUSIC PLAY!

Dal 23 novembre, ogni lunedì alle 19.35 su Dea Kids

Due coppie di teen influencer, che grazie ai loro lip-sync video hanno migliaia di follower, si sfidano: sono Sofia dalla Rive, Giulia Savulescu, Virgitsch, Caterina Catoni. Chi realizzerà il lip-sync migliore sulla stessa canzone? Abbigliamento, accessori, ballo, interpretazione: sono tanti i fattori in gioco se si vuol fa-re un video davvero pazzesco! Il conduttore, Jodi Cecchetto, guiderà la sfida, seguendo le due squadre step by step e indicherà al termine della puntata il suo lip-sync preferito. La sigla del programma è una cover di «Gioca jouer», scritta dallo stesso Jody sulle note del tormentone del padre Claudio.

BLACK HISTORY NIGHT

Lunedì 23 e martedì 24 novembre dalle 21.00 su History e in streaming su NOW TV

Luglio 2013: Sanford, Florida. George Zimmerman, ventinovenne locale, viene prosciolto dall’accusa di omicidio del diciassettenne afroamericano Trayvon Martin, ucciso nel febbraio 2012 con colpi d’arma da fuoco. Maggio 2020: Minneapolis. George Floyd, buttafuori quarantaseienne costretto a casa senza lavoro a causa del lockdown, viene brutalmente fermato per un controllo dopo aver pagato un pacchetto di sigarette con una banconota contraffatta da 20 dollari, morendo poco dopo essere stato ammanettato. Questi sono solo due degli episodi che, negli ultimi anni, hanno fatto riesplodere gli scontri razziali negli Stati Uniti. Il movimento Black Lives Matter ha riunito Americani di tutte le classi socioeconomiche che chiedono una profonda riforma della polizia e maggiore coraggio da parte delle istituzioni nella gestione delle problematiche razziali. Black History Night è un evento speciale, in due serate, per raccontare le storie che hanno portato alla creazione di questo movimento, le radici storiche della segregazione razziale negli USA e le persone che, oggi, stanno combattendo per un mondo più equo, contro ogni tipo di violenza a sfondo razziale. Tra i titoli in programma: BLACK LIVES MATTER: CONTRO OGNI VIOLENZA RAZZIALE (lunedì 23 Novembre alle 21.0), narrato dall'attore vincitore di un Emmy Award Laurence Fishburne, “Black Lives Matter: contro ogni violenza razziale” esamina cosa ci vorrà per trasformare il modo in cui vigiliamo sulle nostre strade, in modo che le persone di tutte le razze possano sentirsi al sicuro e rispettate da coloro che hanno il compito di proteggerle. 1992: LA RIVOLTA DI LOS ANGELES (lunedì 23 novembre alle 21.50) 53 vittime e danni per milioni di dollari: la rivolta del 1992 di Los Angeles mise in luce i problemi razziali e gli abusi compiuti dalla polizia. KAREEM ABDUL JABBAR PRESENTA: GLI EROI DELLA RIVOLUZIONE (martedì 24 novembre alle 21.00) dai primi scontri a Boston fino alle ribellioni in tutto il Paese, analizziamo il ruolo degli afro-americani durante la guerra di indipendenza americana. IL DECENNIO OSCURO DEGLI USA (martedì 24 novembre alle 21.50) nonostante la guerra di secessione americana sia finita nel 1865, nei 10 anni successivi gli Stati Uniti sembrano più divisi che mai tra lotte al terrorismo e conflitti razziali interni. È un periodo noto come "Ricostruzione", un periodo che molti considerano uno dei più oscuri della storia americana tra omicidi, terrorismo razziale e caos in un Sud che non si arrende completamente all’abolizione della schiavitù.

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE

LA DEA FORTUNA

Martedì 24 novembre alle 21.15 su Premium Cinema 2

Arturo e Alessandro sono una coppia da più di 15 anni. Il primo ha rinunciato al sogno di diventare scrittore e ora lavora come traduttore; il secondo, più pratico, fa l’idraulico. Nonostante l’affetto che nutrono l’uno per l’altro, la loro relazione è in crisi da tempo e solo l’improvviso arrivo di due bambini lasciati loro in custodia per qualche giorno da Annamaria, la migliore amica di Alessandro, sembra dare una svolta alle loro vite.

GREY’S ANATOMY – 17a STAGIONE

Dal 24 novembre, ogni martedì alle 21.00 su Fox

La serie medical drama più amata e seguita ritorna con l’attesissima 17esima stagione dal 24 novembre alle 21.00 con un doppio episodio, che proietterà i medici del Grey Sloan Memorial Hospital in un salto temporale e nel pieno dell’emergenza sanitaria. La stagione tratterà quindi anche il tema della pandemia dove, insieme alla stretta attualità, troveranno spazio anche le vicende personali dei medici con le loro storie, che avranno il compito di alleggerire una trama resa drammatica dalla volontà di omaggiare gli eroi della lotta al Coronavirus. Le storyline principali seguiranno DeLuca con il suo problema di salute mentale, i triangoli amorosi Meredith-DeLuca-Hayes e Tom-Teddy-Owen, la fresca e coinvolgente storia tra Amelia e Link con il loro bambino e Jo, che dovrà affrontare un futuro aperto alle novità dopo l’addio di Alex.

THIS IS US – QUINTA STAGIONE

Il 24 novembre alle 22.40 e dalla settimana successiva ogni martedì alle 21.50 su Fox

Come nelle precedenti stagioni, la quinta continuerà a raccontare le vicende della famiglia Pearsons attraverso flashback. Nel flash-forward conclusivo della quarta stagione, Randall e Kevin sono al capezzale di Rebecca insieme allo zio Nicky e si apprende che Kevin ha due figli gemelli avuti da Madison. Sempre nel futuro, Jack Damon e sua moglie Lucy danno alla luce la loro primogenita, Hope, e si scopre l’identità del-la figlia adottiva di Kate e Toby: è Hailey, che raggiunge i due neo genitori per conoscere la nipote. Tanti nuovi arrivi in questa stagione e la conferma dei personaggi ai quali il pubblico è da sempre affezionato: Rebecca e Jack.

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE

NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Mercoledì 25 novembre dalle 10.30 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV, Collezione NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE disponibile ON DEMAND dal 25 novembre

VULNERABILI - Mercoledì 25 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Il 25 novembre è stato scelto nel 1999 come Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite. Sky Cinema Due si unisce al coro di sensibilizzazione su questa tematica proponendo la prima visione VULNERABILI e questa selezione di film dalle 10.30: il drama-thriller HBO sugli abusi sessuali in epoca social SHARE con Rhianne Barreto, premiata al Sundance; il potente inno alla libertà femminile, candidato agli Oscar® 2016 per il miglior film straniero, MUSTANG; la pellicola con Clive Owen che affronta il lato oscuro di Internet, TRUST; il celebre road movie al femminile THELMA & LOUISE con Susan Sarandon e Geena Davis, dirette da Ridley Scott; il dramma giudiziario ispirato a un fatto di cronaca, in cui Daniel Auteuil cerca giustizia, IN NOME DI MIA FIGLIA; l'opera prima di Xavier Legrand L’AFFIDO – UNA STORIA DI VIOLENZA, premiato con il Leone d'Argento a Venezia 2017; il già citato VULNERABILI (ore 21.15); AGNUS DEI, il film ambientato nella Polonia del 1945 che racconta la storia di una dottoressa che presta soccorso ad alcune suore rimaste incinte dopo le violenze dei soldati russi; e THE TALE, il dramma HBO con Laura Dern nei panni di una donna che ripercorre la relazione proibita avuta con due adulti quando aveva 13 anni. I titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

ZELIG C-LAB

Dal 25 novembre, ogni mercoledì alle 21.00 e su Comedy Central

Più di un semplice club, più cool di un laboratorio comico. È il cabaret con la ‘C’ maiuscola che approda su Comedy Central per un programma storico in cui tradizione e sperimentazione si fondono in un unico nuovo show. Da mercoledì 25 novembre alle 21 potrete gustarvi Comedy Central Presenta: Zelig C-lab. I migliori cabarettisti e stand up comedian della scena italiana sono pronti a farvi smascellare dalle risate sotto la conduzione di Federico Basso e Davide Paniate.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE

OMAGGIO A BERNARDO BERTOLUCCI

Giovedì 26 novembre dalle 19.05 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV, collezione BERNARDO BERTOLUCCI disponibile ON DEMAND dal 26 novembre

A 2 anni dalla morte, Sky Cinema Due rende omaggio al grande maestro del cinema italiano Bernardo Bertolucci che si è spento il 26 novembre 2018. Amato in Italia e all’estero, vantava tra i tanti riconoscimenti ottenuti tra cui il Leone d'oro alla carriera al Festival di Venezia 2007 e la Palma d'Oro onoraria al Festival di Cannes 2011 e gli Oscar® per la miglior regia e la miglior sceneggiatura non originale nel 1988. Sono quattro le sue opere previste in programmazione giovedì 26 dalle 19.05: IL CONFORMISTA, capolavoro con Jean-Louis Trintignant e Stefania Sandrelli, tratto dal romanzo di Alberto Moravia, per cui Bertolucci fu nominato agli Oscar® 1972 per la miglior sceneggiatura non originale; NOVECENTO - ATTO I (ore 21.15), il grande affresco della storia italiana del ventesimo secolo con Robert De Niro e Gérard Depardieu, seguito da NOVECENTO - ATTO II; chiude l’omaggio il capolavoro di Bertolucci che ha dato scandalo e gli aveva fanno guadagnare la nomination all’Oscar® per la miglior regia nel 1974, ULTIMO TANGO A PARIGI, con Marlon Brando, candidato all'Oscar®, nei panni di un vedovo dedito all'alcol che inizia una morbosa storia di sesso con una giovane parigina, Maria Schneider. I titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

BERNARDO BERTOLUCCI. PARMA È STATA IL CINEMA

Giovedì 26 novembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

A due anni dalla morte dell’acclamato regista e per celebrare Parma Capitale della Cultura 2020, un nuovo documentario in prima visione. Quello tra Bernardo Bertolucci e Parma è stato un corpo a corpo: un rapporto complesso e movimentato fatto di fughe, ritorni e soprattutto di grandi capolavori del cinema. Attraverso alcune interviste di repertorio al grande regista e il contributo straordinario di Michele Guerra, Clare Peploe Bertolucci, Vittorio Storaro e Francesco Barilli, il documentario cerca di cogliere il principio poetico di Bertolucci: il luogo e il momento in cui la scintilla del cinema si è accesa in lui per non spegnersi mai.

VENERDÌ 27 NOVEMBRE

JURASSIC PET: IL MIO AMICO DINOSAURO

Venerdì 27 novembre alle 21.00 su Sky Cinema Family e in streaming su NOW TV

Avventura per tutta la famiglia in compagnia di un adorabile dinosauro. Chris, un avventuroso ragazzino, fa appello a tutto il suo coraggio per aiutare un dinosauro a fuggire dalle grinfie di uno scienziato pazzo, che vorrebbe usarlo per i suoi esperimenti.

BUON COMPLEANNO ED HARRIS

Venerdì 27 novembre dalle 14.40 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV, collezione ED HARRIS disponibile ON DEMAND dal 27 novembre

Il l 27 novembre l’attore statunitense Ed Harris compie 70 anni. Sky Cinema Due lo festeggia con tre film a partire dalle 14.40: l’opera che vede la storia di due donne intrecciarsi a quella della scrittrice Virginia Woolf (Nicole Kidman) THE HOURS, per cui Harris ottenne la nomination agli Oscar® nel 2003 come miglior attore non protagonista; la pellicola di Ron Howard APOLLO 13 sulla sfortunata missione spaziale, in cui Tom Hanks è affiancato da Harris che per questo ruolo aveva avuto la nomination agli Oscar® nel 1996, sempre come miglior attore non protagonista; chiude i festeggiamenti, in preserale, GONE BABY GONE, il thriller diretto da Ben Affleck con il fratello Casey al fianco di Ed Harris e Morgan Freeman. I titoli sono disponibili anche nella collezione on demand insieme ad altri film come CLEANER e BUFFALO SOLDIERS.

OMAGGIO A BRUCE LEE

Venerdì 27 novembre dalle 17.25 su Sky Cinema Action e in streaming su NOW TV, collezione BRUCE LEE disponibile ON DEMAND dal 27 novembre

Il 27 novembre il celebre attore e campione di arti marziali Bruce Lee avrebbe compiuto 80 anni e Sky Cinema Action gli rende omaggio con una maratona composta da 5 memorabili pellicole dalle 17.25: il film in cui Lee ottenne il primo ruolo da protagonista, IL FURORE DELLA CINA COLPISCE ANCORA; il sequel di successo DALLA CINA CON FURORE; il film in cui fu anche produttore e regista, oltre che protagonista, L'URLO DI CHEN TERRORIZZA ANCHE L'OCCIDENTE (ore 21.00), che vede anche la partecipazione di Chuck Norris; e i due film montati dopo la morte di Lee (20 luglio 1973) L'ULTIMO COMBATTIMENTO DI CHEN del 1978 e L'ULTIMA SFIDA DI BRUCE LEE del 1981. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

LETIZIA BATTAGLIA – SHOOTING THE MAFIA

Venerdì 27 novembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Un ritratto personale e intimo della fotografa palermitana e fotoreporter per "L'Ora", nonché una delle colonne portanti del giornalismo di cronaca. Una vita vissuta senza schemi, che l'ha vista per anni fotografare Palermo, impegnarsi nella politica, ma soprattutto documentare i morti, le guerre e le stragi della mafia. Con i suoi scatti Letizia Battaglia ha narrato una Nazione scossa dal potere mafioso, portando alla luce quella faccia scura della medaglia e della politica, come la storica foto emblematica di quegli anni che ritrae Giulio Andreotti accanto al mafioso Nino Salvo, uno scatto che ha cambiato il punto di vista giuridico. Intrecciando interviste e testimonianze d’archivio, la regista racconta la vita di un’artista passionale e coraggiosa, mostrando non solo un’esistenza straordinaria e anticonformista, ma anche uno spaccato di storia italiana.

SABATO 28 NOVEMBRE

CRIMINALI COME NOI

Sabato 28 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Due in streaming su NOW TV

Ricardo Darín (Il segreto dei suoi occhi) e il figlio Chino sono i protagonisti di una commedia su una vendetta proletaria, basata su un un romanzo di Eduardo A. Sacheri. Argentina, 2001. Fermín Perlassi, ex attaccante di calcio, sogna di comprare un silo dismesso e formare una cooperativa con la moglie e alcuni amici. Raccolto il denaro e convinto da un burocrate a depositarlo in banca, Fermín si ritrova improvvisamente impossibilitato a disporne. Quando un suo amico scopre che il loro bancario li ha derubati, Fermín pianifica la loro rivincita.

OMAGGIO A LESLIE NIELSEN

Sabato 28 novembre dalle 17.35 su Sky Cinema Comedy e in streaming su NOW TV

In occasione del 10° anniversario dalla scomparsa, Sky Cinema Comedy rende omaggio all’eccezionale attore e comico Leslie Nielsen dalle 17.35 con 4 film che lo vedono protagonista: l’avventura sulle nevi ALASKA – SFIDA TRA I GHIACCI; la dissacrante parodia HORROR MOVIE; l’inimitabile UNA PALLOTTOLA SPUNTATA (ore 21.00), il primo capitolo della mitica saga comica che ha divertito intere generazioni; e l’esilarante parodia SCARY MOVIE 3 – UNA RISATA VI SEPPELLIRÀ con Anna Faris e Charlie Sheen.

SPACE BEYOND

Sabato 28 novembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Per la prima volta le passeggiate extraveicolari sono state effettuate anche da donne. È arrivato in orbita il primo astronauta degli Emirati Arabi. Luca Parmitano è stato il primo italiano a diventare comandante. Tante prime volte hanno reso questa missione particolarmente simbolica, forse unica. Tutto questo è il documentario Space Beyond, ed è focalizzato sulla missione a cui ha partecipato l’astronauta italiano, terminata lo scorso febbraio. Al centro del progetto la scienza in tutti i suoi aspetti, ma anche tecnologia e cambiamento climatico avranno un ruolo determinante. Luca si è occupato di tante delle spettacolari riprese che sono state fatte a bordo e in modalità extraveicolare nello spazio aperto.

ORWELL 2.0 – IL LATO OSCURO DEL PROGRESSO

Sabato 28 novembre alle 22.10 su laF

Dalla collaborazione tra laF e 3DProduzioni prende forma il ritratto inedito di GEORGE ORWELL, a70 anni dalla sua morte. L’opera dello scrittore britannico torna ogni giorno nel dibattito pubblico. Le sue parole hanno in qualche modo anticipato i pericoli a cui sono esposte oggi la privacy e l’identità delle persone, il potere delle aziende nate con Internet, la caccia senza tregua ai nostri dati. Ma qual è il segreto di Orwell? Come poté vedere così lontano? Con un occhio rivolto al passato e uno al futuro, il film racconta la vita di Orwell, ma va anche alla ricerca di tutti gli eredi che il pensiero a suo modo rivoluzionario dello scrittore ha generato.