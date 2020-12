SkyWeek, 20 - 26 Dicembre 2020 canali Sky e in streaming NOW TV

SEGNALAZIONI SKY 20 - 26 DICEMBRE 2020

TUTTI PER 1 – 1 PER TUTTI | PRODUZIONE SKY ORIGINAL

Venerdì 25 dicembre alle 21.15 in prima assoluta su Sky Cinema Uno, Sky Uno e in streaming su NOW TV

Arriva su Sky Cinema (e anche su Sky Uno, visibile a tutti gli abbonati Sky SAT, DTT, FIBRA) il primo dei nuovi film targati Sky Original, prodotto da Vision Distribution e Indiana, con la collaborazione di Toscana Film Commission e Toscana Promozione. In questo sequel di Moschettieri del re - Penultima missione, ritroviamo alla regia Giovanni Veronesi e nel cast Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo nei panni di D'Artagnan, Porthos e Athos, e Margherita Buy in quelli della Regina Anna d’Austria. Guidati dalla veggente Tomtom, i moschettieri si lanciano in una nuova avventura. Sul loro cammino troveranno la Principessa Ginevra, figlia di Enrichetta d’Inghilterra, il giovane orfanello Buffon e Cirano.

HIS DARK MATERIALS: QUESTE OSCURE MATERIE - SECONDA STAGIONE

Dal 21 dicembre, ogni lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Seconda stagione per His Dark Materials – Queste oscure materie, la serie HBO/BBC basata sull’omonima trilogia best seller di Philip Pullman. La seconda stagione seguirà gli avvenimenti del secondo volume della saga, “La lama sottile”, con Dafne Keen che tornerà nei panni di Lyra Belacqua. New-entry nel cast della seconda stagione anche Andrew Scott e Phoebe Waller-Bridge. Il secondo capitolo riparte dal tumultuoso finale della prima, con Lyra (Dafne Keen) sconvolta che piange la morte del suo migliore amico, ma al tempo stesso determinata a seguire Lord Asriel (James McAvoy) nello sconosciuto nuovo mondo verso cui egli ha aperto con successo un ponte, con l’obiettivo di portare avanti la sua ultima missione contro l'Autorità per creare una nuova repubblica. Lyra arriva nella strana e misteriosa città abbandonata di Cittàgazze dove incontra Will (Amir Wilson), un ragazzo del nostro mondo che sta scappando da un passato travagliato. Insieme, Lyra e Will scopriranno presto che i loro destini sono collegati da una profezia su una ragazza e un ragazzo che salveranno il mondo. Ma il percorso dei due ragazzi è costantemente ostacolato dal nefasto e onnipotente Magistero. Nel frattempo, la signora Coulter (Ruth Wilson) continua con feroce determinazione la sua ricerca di Lyra per riportarla a casa con ogni mezzo che si renderà necessario.

SKY UNO FAMILY – POP UP CHANNEL

Dal 20 dicembre al 10 gennaio sul canale 109

Il 20 dicembre si accende SKY UNO FAMILY: Sky Uno +1 (al canale 109) cambia veste per abbracciare le famiglie con un palinsesto per tutti, titoli dedicati a grandi e piccoli, per accompagnarli nel periodo natalizio quando da tradizione sono più uniti che mai, anche davanti alla tv. Di giorno in giorno, sul pop-up channel, un occhio di riguardo soprattutto ai più piccoli, con tanti titoli d’animazione che arrivano su Sky Uno Family in prima visione tv: Xavier Riddle, Metalions, Monster Hunter Stories. Cartoni animati cult da guardare tutti insieme come Inazuma Eleven Go, Lady Oscar, Lupin III e la serie Club 57. Non mancheranno poi la magia del Cirque du Soleil e i grandi show, da sempre amatissimi dai bambini tanto quanto dai genitori: i nuovi episodi delle produzioni originali firmate Sky Uno come MasterChef Italia e Alessandro Borghese 4 Ristoranti, i grandi show d’intrattenimento internazionali come Hell's Kitchen Usa.

DOLITTLE

Sabato 26 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Robert Downey Jr. nell’avventurosa versione blockbuster, basata sul personaggio reso famoso dalla serie di libri per bambini scritti da Hugh Lofting. Dalla morte della moglie, John Dolittle, il dottore capace di parlare con gli animali, si è isolato e ha rinunciato a tutto. Ora però la Regina, gravemente malata, ha bisogno del suo aiuto ed è necessario che torni al lavoro per portarle il fiore dell'albero dell’Eden che può guarirla. Nel cast anche Antonio Banderas. Disponibile on demand anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

DOMENICA 20 DICEMBRE

LE VERITÀ

Domenica 20 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Il regista giapponese Kore'eda Hirokazu, Palma d’oro 2018 per Un affare di famiglia, dirige Catherine Deneuve, Juliette Binoche ed Ethan Hawke in una storia di confronto famigliare. La diva del cinema francese Fabienne Daugeville pubblica un libro di memorie e per l'occasione riceve la visita della figlia Lumir, sceneggiatrice a New York, con il marito Hank e la figlia. Durante la convivenza, le due donne si sforzeranno di entrare in contatto e di fare i conti col passato.

BOTERO – UNA RICERCA SENZA FINE

Domenica 20 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

“Let yourself be” è il motto di Fernando Botero, il pittore e scultore noto in tutto il mondo per le sue figure enormi e massicce, prettamente ritratti umani. “Lasciati essere te stesso”. Botero è riuscito a realizzare questo concetto, mantenendo la sua personale identità di pittore fuori dagli schemi di un’estetica condivisa sin dall’inizio, dall’ardua partenza del suo percorso artistico nella città natale, la tragica e violenta Médellin in Colombia, fino a giungere nelle capitali dell’arte, quelle città dove un artista, dopo aver letteralmente sofferto la povertà, può riuscire, con tenacia, determinazione e lavoro, a diventare qualcuno.

LUNEDÌ 21 DICEMBRE

COPS – UNA BANDA DI POLIZIOTTI

Lunedì 21 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Secondo appuntamento per la banda di poliziotti più divertente del piccolo schermo. Ritorna in prima tv su Sky Cinema la produzione originale Sky e Banijay Italia COPS - UNA BANDA DI POLIZIOTTI. Diretta da Luca Miniero, mette in fila un cast corale composto da Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito. I nostri protagonisti orbitano intorno alla centrale di Polizia di Apulia, in un piccolo centro del sud Italia a pochi chilometri da Lecce. Il commissariato però è destinato a chiudere per assenza di crimini e per il gruppo di poliziotti c’è solo una possibilità per non essere licenziati: creare loro stessi dei reati in città.

HELL’S KITCHEN USA – 19a STAGIONE

Dal 21 dicembre, ogni lunedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Inizia una nuova stagione di Hell’s Kitchen, ma questa volta i partecipanti avranno una grande sorpresa. Per la prima volta, infatti, lo chef Gordon Ramsay ha trasferito le cucine di Hell's Kitchen a Las Vegas per scoprire chi sarà il prossimo head chef del nuovissimo ristorante nello splendido lago Tahoe.

ELTON JOHN – SENZA CENSURA

Lunedì 21 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Sir Elton John, intervistato da Graham Norton, riguarda alla sua cinquantennale carriera fatta di successi. Registrato nella casa del cantante nel sud della Francia, questo film ripercorre tutta la vita di Elton: dagli inizi al successo planetario, passando per tutti i momenti più importanti di Rocketman; la paternità, la dipendenza dalle sostanze, l’esibizione di abiti stravaganti e il rapporto col tempo che passa. Un ritratto intimo a tutto tondo, che ci restituisce un uomo totalmente rivolto al futuro, senza rimpianti verso il passato.

EGITTO: I GRANDI MISTERI

Dal 21 dicembre, ogni lunedì alle 20.55 su National Geographic

Una serata completamente dedicata alle meraviglie d’Egitto, ai grandi tesori all’ombra delle Piramidi. Tra misteri e nuove ricerche, un viaggio alla scoperta dei grandi faraoni, delle tecniche di mummificazioni e delle grandi Dinastie.

THE UNXPLAINED

Dal 21 dicembre, ogni lunedì alle 22.40 su Blaze

Quanti luoghi, fenomeni apparentemente inspiegabili esistono a questo mondo? The Unxplained è la serie che ci accompagna all’interno del vortice del mistero per provare a indagare e spiegare alcuni dei luoghi misteriosi che si sono “macchiati” di eventi senza spiegazione. Attraverso la guida di un personaggio d’eccezione come William Shatner (il capitano Kirk di Star Trek) saremo guidati in un viaggio di grande fascino ma anche di grande mistero alla ricerca di una risposta alle domande che avvolgono alcuni fenomeni e avvenimenti del pianeta terra.

LE CANZONI DI MASHA

Dal 21 dicembre al 15 gennaio, tutti i giorni alle 11.15 su Dea Junior

La simpatica Masha si esibisce con i suoi gorgheggi mettendo a dura prova la pazienza di Orso ed eseguendo, alla sua maniera, famosi brani tradizionali dei vari Paesi, viaggiano dall’Italia alla Francia, dalla Germania alla Cina!

MARTEDÌ 22 DICEMBRE

LA BELLE ÉPOQUE

Martedì 22 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Daniel Auteuil è il protagonista di una commedia nostalgica che attraversa il tempo, con Doria Tillier (Un amore sopra le righe), Guillaume Canet e Fanny Ardant. Victor e Marianne sono sposati, lui è un disegnatore disoccupato che rifiuta il presente e il digitale, mentre lei è una psicanalista che ha bisogno di nuovi stimoli. Arrivati alle strette nel loro rapporto, Victor è costretto a lasciare il tetto coniugale. Vecchio e disilluso, Victor accetta l'invito della Time Traveller, un’agenzia che regala ai suoi clienti la possibilità di vivere nell'epoca prediletta.

KUBRICK BY KUBRICK

Martedì 22 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

L’importanza di Stanley Kubrick nella storia del cinema è qualcosa di inestimabile. Fu davvero un gigante nel suo campo e i suoi lavori, delle gemme senza tempo, vengono ancora studiati e interpretati da studenti e professionisti del cinema, alla ricerca di significati che Kubrick stesso difficilmente svelava. Pur essendo uno dei registi maggiormente studiati, la possibilità di sentire commenti dalla sua stessa voce è sempre stata una rarità… finora!

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE

SCARPETTE ROSSE E I 7 NANI

Mercoledì 23 dicembre alle 21.00 su Sky Cinema Family e in streaming su NOW TV

La moderna e avventurosa rivisitazione della storia di Biancaneve, animata dal veterano dei classici Disney Jin Kim. Sette principi sono stati trasformati in sette nani e per rompere l'incantesimo devono farsi baciare da una principessa, ma l'impresa in apparenza semplice non sarà poi così facile da portare a termine. Tra le voci della versione italiana: Baby K, Pio e Amedeo.

CIRQUE DU SOLEIL: KURIOS – CABINET OF CURIOSITES

Mercoledì 23 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

È uno dei più conosciuti e apprezzati spettacoli del Cirque du Soleil. Un inventore sfida le leggi del tempo, dello spazio e della dimensione per reinventare tutto ciò che lo circonda. Il Cercatore è convinto che esista un mondo nascosto e invisibile, un luogo in cui le idee più folli e i sogni più grandiosi stanno aspettando. Una serie incredibile di personaggi ultraterreni entra improvvisamente nel suo meccanico mondo improvvisato fino a capovolgere il suo mondo, quando le sue curiosità prendono vita una ad una davanti ai suoi occhi.

I SIMPSON

Dal 23 dicembre al 9 gennaio tutto il giorno, tutti i giorni su Fox+1

In occasione delle festività natalizie, Fox lascia il telecomando nella mano di Homer e dedica un canale intero ai Simpson. FOX I SIMPSON andrà in onda su Fox+1 (Sky, 113) dal 23 dicembre al 9 gennaio. Una maratona no stop che ripercorrerà i migliori momenti della famiglia più amata d’America. Fox+1 (Sky, 113) si trasforma in una maxi maratona delle storiche stagioni de “I Simpson” con oltre 250 episodi non stop. Sono passati più di 30 anni da quando, il 17 dicembre 1989, I Simpson debuttarono per la prima volta nel prime time di Fox negli Stati Uniti, diventando fin da quella prima stagione un fenomeno planetario che ha cambiato per sempre l’animazione per adulti, rivoluzionandone il linguaggio e imponendosi come un cult imprescindibile per le diverse generazioni che da allora si sono susseguite.

SULLE PUNTE

Mercoledì 23 dicembre alle 20.40 su Dea Kids

Speciale docu-reality dedicato al mondo della danza classica che segue la vita delle giovani ballerine dell'accademia di ballo dell'Opera di Roma.

DEER SQUAD

Dal 23 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 20.00 su Nick Jr.

Fa il suo esordio su Nick Jr “DEER SQUAD” una nuovissima serie prescolare che ha come protagonisti Kay, Rammy, Lola e Bobbi, quattro “cerbiatti in azione” che con i loro mitici poteri (acqua, sole, terra e natura) e i loro veicoli supertecnologici proteggeranno la città e la foresta che la circonda. Una serie ecologista che combina avventura, educazione civica e humour insieme a grandi sentimenti come amore, coraggio e responsabilità!

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE

TROLLS WORLD TOUR

Giovedì 24 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Dopo il successo ottenuto col debutto in Premium VOD, arriva il secondo capitolo animato della fortunata saga musicale firmata DreamWorks. Poppy e Branch scoprono che nel mondo dei troll esistono diverse tribù che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica. Tuttavia, il re vuole distruggere tutti i generi musicali per permettere solo a uno di loro di regnare supremo: il rock. Nella versione italiana si segnalano le voci di Francesca Michelin ed Elodie. Disponibile on demand anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

SER TALPA – AL SERVIZIO DI SUA MAESTA’

Il 24 dicembre alle 21.00 su Boomerang

Il 24 dicembre, alle 21.00, andrà in onda uno speciale natalizio dello show SER TALPA- AL SERVIZIO DI SUA MAESTA’. Il protagonista Richard è una talpa e vive insieme ai suoi genitori a Talponia una cittadina che si trova nei sotterranei del castello di Windsor: laggiù c’è tutto un mondo da scoprire fatto di magia e immaginazione. Nelle sue avventure Richard è accompagnato da Manny un libro magico dal quale fuoriescono ogni volta magie diverse che aiuteranno il protagonista nelle sue molteplici avventure! Lo speciale natalizio narra le vicende di Richard che chiede l’aiuto della Regina d’Inghilterra la notte di Natale, durante il Christmas Party a corte, per tentare di sconfiggere il nemico di sempre delle talpe, il Giardiniere, intento a distruggere Talponia. Lo show veicola ai bambini – ma non solo! – tanti importanti valori come la positività, necessaria ad affrontare anche le situazioni più complicate, l’amicizia, perché insieme si è più forti, l’inclusione e la comprensione dell’altro, la diversità come valore e opportunità e non come ostacolo e infine la difesa dell’ambiente e il rispetto dei luoghi nei quali si vive, da proteggere come un patrimonio inestimabile. In un’atmosfera magica, affascinante e senza tempo, attraverso un’animazione fiabesca che catturerà grandi e piccoli dal primo istante, gli spettatori potranno conoscere questi nuovi protagonisti in attesa del debutto dello show.

VENERDÌ 25 DICEMBRE

MASTERCHEF MAGAZINE

Da venerdì 25 dicembre, dal lunedì al venerdì alle ore 19.45 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Un appuntamento quotidiano per tutti gli amanti della cucina: in ogni episodio, gli aspiranti chef della decima edizione di MasterChef Italia si alternano a chef ospiti e ai giudici Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, per raccontare attraverso una serie di rubriche a tema la loro idea di cucina, e realizzare le loro ricette.

MICHAEL BUBLÉ – BUBLÉ

Venerdì 25 dicembre alle 20.10 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Lo speciale porta il pubblico in un viaggio musicale attraverso la straordinaria carriera di Michael Bublé che presenta sei canzoni del suo album Love tra cui “When You're Smiling” e “Such a Night”. Accompagnato da un'orchestra di 36 elementi, Bublé eseguirà anche alcune delle canzoni che hanno ispirato la sua carriera, come “Fly Me to the Moon”, brani romantici come “My Funny Valentine” e i suoi successi, tra i quali “Home” e “It's a Beautiful Day”.

EDUARDO DE FILIPPO

Venerdì 25 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Un documentario che racconta l’estrema attualità e vitalità dell’opera di Eduardo De Filippo. L’attore, regista, drammaturgo, poeta e insegnante che, pur raccontando la sua epoca, racconta il peregrinare eterno dell'uomo, dentro e fuori dalla famiglia, dentro e fuori dalla società, dentro e fuori sé stesso. La lingua teatrale eduardiana, diviene infatti presto universale, capace di essere intesa in Italia come in Russia. «Eduardo è il più grande attore del mondo» diceva Orson Welles. Le sue opere sono state tradotte in ogni dialetto dal genovese al barese, in ogni lingua dall’inglese all’yiddish. Attraverso interviste, immagini d’archivio e materiali inediti scopriamo l’originalità dell’artista napoletano, a 120 anni dalla sua nascita.

SABATO 26 DICEMBRE

LA MADONNA SISTINA DI RAFFAELLO - IL CAPOLAVORO RITROVATO

Sabato 26 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Questa è la storia di un capolavoro che ha rischiato di sparire per sempre e di un uomo, un soldato dell’Armata Rossa, che cocciutamente l’ha cercato e l’ha salvato. Nel 500esimo anniversario della morte di Raffaello, questo documentario ripercorre le straordinarie vicende del quadro del maestro urbinate, passato tra le mani di Papi e di re, sopravvissuto a guerre e regimi, più volte nascosto e ritrovato. Oggi lo si può ammirare nella Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda, ma la sua avventura inizia in Italia, alla corte di Papa Giulio II nei primi del Cinquecento, passa per il convento di San Sisto a Piacenza e approda in Germania, per poi sparire e riapparire misteriosamente a Mosca.