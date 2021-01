Gennaio 2021 sui canali Sky e in streaming su NOW TV

SEGNALAZIONI SKY / NOW TV - GENNAIO 2021



SKY ATLANTIC

SKY ATLANTIC IL TRONO DI SPADE – POP UP CHANNEL

Dal 1° all’8 gennaio sul canale 111 e in streaming su NOW TV

Su Sky e NOW TV tutte le 8 stagioni della serie più amata di sempre de IL TRONO DI SPADE, il cult HBO tratto dal ciclo “Cronache del ghiaccio e del fuoco”, l’amatissima saga di George R. R. Martin. Dal 1° all’8 gennaio un canale interamente dedicato alla serie dei record trasmetterà tutti gli episodi, insieme a speciali, approfondimenti, making of, interviste, backstage. Draghi, morti viventi, colpi di scena sconvolgenti, agguerritissime casate pronte a tutto per il Trono dei Sette Regni e battaglie indimenticabili, per un viaggio imperdibile lungo 73 episodi, un vero instant classic diventato in pochi anni un fenomeno globale che ha coinvolto ed appassionato milioni di fan in tutto il mondo.

THE UNDOING – LE VERITÀ NON DETTE

Venerdì 8 gennaio, dalle 21.15 tutti gli episodi in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Lo stesso giorno gli episodi saranno tutti disponibili anche on demand Dal venerdì successivo saranno proposti due episodi a settimana (15 /1: episodi 3-4; 22/1: episodi 5-6).

9-10 gennaio Sky Atlantic +1 (canale 111) diventa Sky Atlantic Maratone con una programmazione dedicata che proporrà in loop la maratona della serie Nicole Kidman e Hugh Grant (e Donald Sutherland, Edgar Ramirez e l’italiana Matilda De Angelis) diretti da Susanne Bier in una serie evento targata HBO e scritta da David E. Kelley, già dietro il successo di Big Little Lies. Basata sul best seller You Should Have Known, caso letterario del 2014, la serie racconta la storia di Grace Fraser (Nicole Kidman), una terapista newyorkese di successo sposata con Jonathan Fraser (Hugh Grant), un rispettato chirurgo. A causa di un violento omicidio, delle crepe sempre più evidenti si apriranno a squarciare la superficie apparentemente perfetta della sua vita.

A DISCOVERY OF WITCHES 2 – IL MANOSCRITTO DELLE STREGHE

Dal 16 gennaio, ogni sabato alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

È in arrivo la seconda stagione della romantica e affascinante serie tv inglese Sky Original che adatta i romanzi della Trilogia delle anime della scrittrice statunitense Deborah Harkness. Anche la nuova stagione sarà ambientata in un mondo in cui streghe, vampiri e demoni vivono segretamente e lavorano a fianco degli umani, nascosti in bella vista. Nei nuovi episodi, Matthew (Matthew Goode) e Diana (Teresa Palmer) si nascondono nella Londra elisabettiana, mentre cercano una potente strega che possa aiutare la giovane Bishop a controllare i suoi poteri e a ritrovare il Libro della Vita. Intanto, nel presente, le zie Sarah (Alex Kingston) ed Em (Valerie Pettiford) sono costrette a cercare rifugio a Sept-Tours, nella dimora della potente cacciatrice di streghe Ysabean de Clermont.

BAGHDAD CENTRAL

Dal 18 gennaio, ogni lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Baghdad, 2003. Dopo la caduta di Saddam Hussein, la città è al centro degli sforzi della coalizione per mettere in sicurezza la regione. L'ex ispettore di polizia Muhsin al Khafaji ha perso praticamente tutto e combatte quotidianamente per mantenere al sicuro se stesso e sua figlia secondogenita Mrouj gravemente malata Ma quando scopre che la sua figlia maggiore Sawsan è scomparsa, Khafaji è costretto a una disperata ricerca per trovarla Prima ancora di riuscire a rintracciare chi ha rapito sua figlia, Un caso di identità errata vede Khafaji arrestato e torturato dagli americani come un sospetto membro delle milizie Lo aiuta ad uscire da questa situazione l’incontro con un ex ufficiale di polizia britannico, Frank Temple che lo recluta per lavorare con lui nella Green Zone. Nel cast Waleed Zuaiter, Bertie Carvel, Clara Koury, Leem Lubany e Corey Stoll.

EUPHORIA - EPISODIO SPECIALE | PARTE 2: JULES

Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio alle 3.00 e poi alle 23.00 del 25 gennaio su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Dopo il primo episodio con protagonista Rue, ecco il secondo episodio speciale diretto da Sam Levinson intitolato F* ck Anyone Who's Not A Sea Blob. L’episodio segue Jules durante le vacanze di Natale mentre riflette sull’anno appena trascorso.

YELLOWSTONE – TERZA STAGIONE

Dal 29 gennaio, ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW Tv

In America è un vero e proprio fenomeno di costume, un’epopea neo-western che racconta le storie di confine dei Dutton e il loro viscerale legame con lo sterminato appezzamento di terra – Yellowstone, appunto – di cui sono proprietari. Un avvincente dramma familiare che mette in scena un’America inedita, protagonista il premio Oscar® Kevin Costner. Scritta e diretta da Taylor Sheridan, candidato all’Oscar® per la sceneggiatura di Hell or High Water e già dietro al successo di Sicario (Denis Villeneuve) e Soldado (Stefano Sollima).

SKY UNO

ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI

Ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Proseguono, ogni martedì su Sky e NOW TV, le imperdibili sfide di ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI, sempre più fenomeno cult della televisione italiana, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia. Novità nel meccanismo della sfida: quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria; ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio e conto del ristorante che li ospita e, da quest’anno, anche una quinta voce, quella della categoria Special. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, il protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro sempre più diretta e intensa, senza esclusione di colpi. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

ITALIA’S GOT TALENT – LA NUOVA STAGIONE

Dal 27 gennaio, ogni mercoledì alle 21.30 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Torna con una nuova edizione il talent più imprevedibile di sempre. Squadra che vince non si cambia e anche quest’anno al tavolo della giuria di ITALIA’S GOT TALENT ci sono Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Per il quinto anno consecutivo la conduzione del programma è affidata all’estro e alla simpatia di Lodovica Comello. Una formazione consolidata e amatissima dal pubblico che anche quest’anno è pronta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. Ballerini, imitatori, illusionisti, cantanti, acrobati, comici, addestratori e talenti di ogni genere ed età avranno 100 secondi a disposizione per dimostrare di valere almeno tre "si" ed avere così l'accesso alla fase successiva della gara. Nel caso di un’esibizione strabiliante, i giudici potranno regalare al talento l'accesso diretto alla finale di selezione con il Golden Buzzer, il bottone d’oro.



SKY CINEMA

A gennaio su Sky Cinema Uno sono da non perdere le prime visioni ODIO L'ESTATE, CHARLIE’S ANGELS, ME CONTRO TE – IL FILM: LA VENDETTA DEL SIGNOR S, L'INGANNO PERFETTO, I DELITTI DEL BARLUME, ONLY - MINACCIA LETALE, OFFICIAL SECRETS – SEGRETO DI STATO, THE TUNNEL - TRAPPOLA NEL BUIO e THE FANATIC. Inoltre, si segnalano: l’avventuroso kolossal L'ULTIMO SAMURAI con Tom Cruise e Ken Watanabe; e il film romantico con i giovani talenti Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin, AFTER, tratto dal best-seller di Anna Todd; l’adattamento del romanzo di Roald Dahl IL GGG - IL GRANDE GIGANTE GENTILE di Steven Spielberg; l’action-thriller REPRISAL - CACCIA ALL'UOMO con Bruce Willis e Frank Grillo; LORD OF WAR con Nicolas Cage, Ethan Hawke e Jared Leto, diretti da Andrew Niccol; IDENTITÀ SOSPETTE in cui Jim Caviezel e Greg Kinnear si risvegliano insieme ad altri tre uomini in un magazzino, temporaneamente privi di memoria, dovendo scoprire chi tra loro è buono e chi cattivo; e il thriller DOPPIA IPOTESI PER UN DELITTO in cui Ray Liotta e LL Cool J sono impegnati alla risoluzione di un misterioso caso d’omicidio.

Su Sky Cinema Due a gennaio sono da non perdere le prime visioni IL MISTERO HENRI PICK, RADIOACTIVE, QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO, IL DELITTO MATTARELLA, PADRENOSTRO, MATTHIAS ET MAXIME, L'AMOUR FLOU - COME SEPARARSI E RESTARE AMICI, SOMEONE, SOMEWHERE, DOPO IL MATRIMONIO, PICCIRIDDA - CON I PIEDI NELLA SABBIA e IL GRANDE PASSO. Inoltre, si segnalano: il racconto di un’epica impresa sportiva firmato da John Huston, FUGA PER LA VITTORIA con Sylvester Stallone, Michael Caine, Pelé e Max von Sydow; l’immortale capolavoro di Martin Scorsese, premiato per la regia al Festival di Venezia 1990, QUEI BRAVI RAGAZZI con Robert De Niro, Ray Liotta e Joe Pesci, vincitore dell’Oscar®; il film fantastico di David Fincher, premiato con 3 Oscar®, IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON con Brad Pitt e Cate Blanchett; e sempre con Brad Pitt, il visionario fanta-action di Terry Gilliam L'ESERCITO DELLE 12 SCIMMIE con Bruce Willis; il film di Michele Placido, tratto dal best seller di Giancarlo De Cataldo, ROMANZO CRIMINALE con Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Stefano Accorsi e Anna Mouglalis; il dramma con Chiwetel Ejiofor, Margot Robbie e Chris Pine SOPRAVVISSUTI, tratto dal best-seller visionario di Robert C. O’Brien; i due film che raccontano l’ascesa e il regno di Elisabetta I, interpretata da Cate Blanchett, ELIZABETH e ELIZABETH – THE GOLDEN AGE; e il musical di Damien Chazelle, premiato con 6 Oscar® e 7 Golden Globe LA LA LAND con Emma Stone e Ryan Gosling.

A gennaio, su Sky Cinema Family, oltre alle prime visioni IN VIAGGIO CON FLORA, CODY – IL MIO AMICO ROBOT e SUPERMISS MISSIONE ANIMALI, sono da non perdere: NOCEDICOCCO – IL PICCOLO DRAGO, la straordinaria avventura d’animazione nel segno dell’amicizia; JUMANJI – THE NEXT LEVEL con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan, sequel campione d’incassi di Jumanji - Benvenuti nella giungla; l’avventura tratta da un classico della letteratura per ragazzi REMI con Daniel Auteuil.

Su Sky Cinema Action, a gennaio si segnalano in programmazione: lo spy-action SALT con Angelina Jolie e Liev Schreiber; il sesto capitolo, prodotto da James Cameron, che riunisce Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton TERMINATOR - DESTINO OSCURO con Mackenzie Davis; il survival movie UNDERWATER con Kristen Stewart e Vincent Cassel; l’action BIG GAME - CACCIA AL PRESIDENTE con Samuel L. Jackson nei panni del Presidente degli Stati Uniti; il sequel di Divergent con Shailene Woodley, Theo James e Kate Winslet THE DIVERGENT SERIES: INSURGENT, anche questo capitolo tratto dalla saga letteraria di Veronica Roth; l’action-fantasy di Alex Proyas GODS OF EGYPT con Gerard Butler e Nikolaj Coster-Waldau.

A gennaio, su Sky Cinema Suspence, sono da non perdere in programmazione: i thriller tratti dai romanzi di John le Carré IL SARTO DI PANAMA con Pierce Brosnan e Geoffrey Rush, e IL TRADITORE TIPO con Ewan McGregor e Naomie Harris; KIDNAP – RAPITO di Luis Prieto in cui Halle Berry incomincia un disperato inseguimento per liberare suo figlio; COUNTDOWN dove una ragazza cerca di cambiare il suo destino dal momento in cui una app ha predetto il giorno e l’ora della sua morte; il thriller psicologico con Dennis Quaid L'INTRUSO; REGALI DA UNO SCONOSCIUTO - THE GIFT in cui Jason Bateman e Rebecca Hall hanno a che fare con uno stalker; CUB - PICCOLE PREDE dove un gruppo di giovani scout che si ritrova ad affrontare un pericolo mortale nel più buio dei boschi; il thriller psicologico UN BACIO PRIMA DI MORIRE con Matt Dillon, Sean Young e Max von Sydow; il legal movie CONSPIRACY - LA COSPIRAZIONE con Josh Duhamel, Al Pacino e Anthony Hopkins; e il thriller che scava nel torbido dell'ambiente militare LA FIGLIA DEL GENERALE con John Travolta.

Su Sky Cinema Romance tra i film in programmazione a gennaio si segnalano: THE SHIPPING NEWS - OMBRE DAL PROFONDO una coinvolgente storia con Kevin Spacey, Julianne Moore e Cate Blanchett diretti da Lasse Hallström (Chocolat); la commedia sentimentale targata HBO MATRIMONIO CON SORPRESA; la commedia romantica politicamente scorretta TUTTI IN PIEDI con Franck Dubosc e Alexandra Lamy; il teen-movie con Luna Wedler e Jannik Schumann VICINO ALL'ORIZZONTE, tratto dal best-seller di Jessica Koch ispirato a una storia vera; la romantica commedia degli equivoci DUE CUORI E UNA PROVETTA con Jennifer Aniston e Jason Bateman; 7 SPOSE PER 7 FRATELLI, uno dei musical più celebri della storia del cinema, premiato con l’Oscar® per la Miglior colonna sonora; e la commedia romantica IN CUCINA NIENTE REGOLE con Claire Forlani e la partecipazione dello chef Gordon Ramsay.

A gennaio su Sky Cinema Drama, si segnalano i seguenti titoli previsti in programmazione: RECOUNT, la cronaca della sfida elettorale fra George W. Bush e Al Gore alle elezioni americane del 2000, con Kevin Spacey e Laura Dern, premiata con il Golden Globe; GRIDO DI LIBERTÀ in cui Kevin Kline e Denzel Washington sono due amici che si battono contro l'apartheid nel Sudafrica degli anni 70; il dramma post-apocalittico LIGHT OF MY LIFE, diretto e interpretato da Casey Affleck; il film con Valeria Bruni Tedeschi, Marcello Fonte e Sergio Rubini ASPROMONTE – LA TERRA DEGLI ULTIMI, con cui il regista Mimmo Calopresti rende omaggio alla Calabria; ritroviamo Valeria Bruni Tedeschi, anche in veste di regista, ne I VILLEGGIANTI il film sull'amore e la vita con Valeria Golino e Riccardo Scamarcio; il dramma psicologico TORNARE, diretto da Cristina Comencini e interpretato da Giovanna Mezzogiorno; e il film basato su una storia vera CIELO D’OTTOBRE con Jake Gyllenhaal, Chris Cooper e Laura Dern.

Su Sky Cinema Comedy tra i film in programmazione a gennaio sono da non perdere: la commedia ambientata nel mondo della televisione E POI C’È KATHERINE con Emma Thompson e Mindy Kaling; UBRIACHI D'AMORE, la commedia con gli scatenati Alec Baldwin e Salma Hayek; l'ultima commedia diretta da Carlo Vanzina CACCIA AL TESORO con Vincenzo Salemme, Serena Rossi e Carlo Buccirosso; il film fuori dagli schemi LA FINE DEL MONDO con gli esilaranti Simon Pegg e Nick Frost; la commedia dalle sfumature gialle LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI… FORSE; la commedia sul furto d'identità IO SONO TU con Melissa McCarthy e Jason Bateman; e QUESTI SONO I 40, diretto da Judd Apatow e interpretato da Paul Rudd, Leslie Mann e Megan Fox.

LE PRIME TV DEL MESE DI GENNAIO:

Ven 1 GEN - CINEMA UNO : ODIO L'ESTATE [Medusa, 2020] - 1aTv Commedia

[Medusa, 2020] - Commedia Ven 1 GEN - PREMIUM CINEMA 1 : MOTHERLESS BROOKLYN - I SEGRETI DI UNA CITTA' [Warner, 2019] - 1aTv Crimine/Drammatico

[Warner, 2019] - Crimine/Drammatico Sab 2 GEN - CINEMA UNO : AFTER [Leone Film, 2019] - 1aTv Sky Drammatico/Romantico

[Leone Film, 2019] - Drammatico/Romantico Sab 2 GEN - CINEMA DUE : IL MISTERO HENRI PICK [I Wonder, 2019] - 1aTv Commedia/Drammatico

[I Wonder, 2019] - Commedia/Drammatico Dom 3 GEN - COLLECTION : ROALD & BEATRIX - UN INCONTRO MAGICO [Sky, 2020] - 1aTv Drammatico/Famiglia

[Sky, 2020] - Drammatico/Famiglia Dom 3 GEN - PREMIUM CINEMA 3 : CATS & DOGS 3: PAWS UNITE [Warner, 2020] - 1aTv Commedia/Fantastico

[Warner, 2020] - Commedia/Fantastico Lun 4 GEN - CINEMA UNO : CHARLIE'S ANGELS [Sony, 2019] - 1aTv Azione/Avventura

[Sony, 2019] - Azione/Avventura Mar 5 GEN - CINEMA DUE : RADIOACTIVE [Eagle, 2019] - 1aTv Biografico/Drammatico

[Eagle, 2019] - Biografico/Drammatico Mer 6 GEN - CINEMA UNO : ME CONTRO TE: IL FILM - LA VENDETTA DEL SIGNOR S [Warner, 2020] - 1aTv Commedia

[Warner, 2020] - Commedia Gio 7 GEN - CINEMA UNO : REPRISAL - CACCIA ALL'UOMO [01, 2018] - 1aTv Sky Azione/Crimine

[01, 2018] - Azione/Crimine Gio 7 GEN - CINEMA DUE : QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO [Bim, 2019] - 1aTv Biografico/Commedia

[Bim, 2019] - Biografico/Commedia Ven 8 GEN - CINEMA UNO : L'INGANNO PERFETTO [Warner, 2019] - 1aTv Crimine/Giallo

[Warner, 2019] - Crimine/Giallo Dom 10 GEN - CINEMA DUE : IL DELITTO MATTARELLA [Cine 1, 2020] - 1aTv Crimine/Storico

[Cine 1, 2020] - Crimine/Storico Lun 11 GEN - CINEMA UNO : I DELITTI DEL BARLUME - MARE FORZA QUATTRO [Sky, 2021] - 1aTv Commedia/Crimine

[Sky, 2021] - Commedia/Crimine Mar 12 GEN - CINEMA DUE : MATTHIAS & MAXIME [Lucky Red, 2019] - 1aTv Drammatico

[Lucky Red, 2019] - Drammatico Mer 13 GEN - FAMILY : IN VIAGGIO CON FLORA [2018] - 1aTv Avventura/Drammatico

[2018] - Avventura/Drammatico Gio 14 GEN - CINEMA UNO : LETTO N.6 [01, 2019] - 1aTv Horror/Thriller

[01, 2019] - Horror/Thriller Ven 15 GEN - CINEMA DUE : PADRENOSTRO [Vision, 2020] - 1aTv Drammatico

[Vision, 2020] - Drammatico Ven 15 GEN - PREMIUM CINEMA 1 : BLU PROFONDO 3 [Warner, 2020] - 1aTv Azione/Horror

[Warner, 2020] - Azione/Horror Dom 17 GEN - CINEMA DUE : L'AMOUR FLOU - COME SEPARARSI E RESTARE AMICI [Academy 2, 2018] - 1aTv Commedia

[Academy 2, 2018] - Commedia Lun 18 GEN - CINEMA UNO : I DELITTI DEL BARLUME - TANA LIBERA TUTTI [Sky, 2021] - 1aTv Commedia/Crimine

[Sky, 2021] - Commedia/Crimine Mar 19 GEN - CINEMA UNO : ONLY - MINACCIA LETALE [2019] - 1aTv Drammatico/Fantascienza

[2019] - Drammatico/Fantascienza Mer 20 GEN - CINEMA DUE : SOMEONE, SOMEWHERE [2019] - 1aTv Commedia/Romantico

[2019] - Commedia/Romantico Gio 21 GEN - FAMILY : CODY IL MIO AMICO ROBOT [2013] - 1aTv Avventura/Fantascienza

[2013] - Avventura/Fantascienza Ven 22 GEN - CINEMA UNO : OFFICIAL SECRETS - SEGRETO DI STATO [Bim, 2019] - 1aTv Biografico/Thriller

[Bim, 2019] - Biografico/Thriller Sab 23 GEN - FAMILY : SUPERMISS MISSIONE ANIMALI [2018] - 1aTv Avventura/Fantastico

[2018] - Avventura/Fantastico Dom 24 GEN - CINEMA DUE : DOPO IL MATRIMONIO [Lucky Red, 2019] - 1aTv Drammatico

[Lucky Red, 2019] - Drammatico Mar 26 GEN - CINEMA DUE : PICCIRIDDA - CON I PIEDI NELLA SABBIA [Satine, 2020] - 1aTv Drammatico

[Satine, 2020] - Drammatico Gio 28 GEN - SUSPENSE : LA CASA DEL TERRORE [Notorious, 2019] - 1aTv Horror/Thriller

[Notorious, 2019] - Horror/Thriller Ven 29 GEN - CINEMA UNO : THE TUNNEL - TRAPPOLA NEL BUIO [Koch Media, 2019] - 1aTv Drammatico/Thriller

[Koch Media, 2019] - Drammatico/Thriller Sab 30 GEN - CINEMA DUE : IL GRANDE PASSO [Tucker, 2019] - 1aTv Commedia

[Tucker, 2019] - Commedia Dom 31 GEN - CINEMA UNO : THE FANATIC [2019] - 1aTv Crimine/Thriller

I DELITTI DEL BARLUME

Lunedì 11 e 18 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Tornano Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi, diretti da Roan Johnson, nei due nuovi film tratti dal mondo del BarLume di Marco Malvaldi, una produzione originale Sky con Palomar. MARE FORZA QUATTRO in onda lunedì 11 gennaio: una forte mareggiata di fine marzo si abbatte sul lungomare di Pineta distruggendo tavolini e sedie del nostro amato BarLume. Sarà forse una metafora dell’arrivo del virus? Nel dubbio i vecchini, fatta eccezione di Bandinelli, si sono già tappati in casa e così non possono assistere al ritrovamento del cadavere che la mareggiata ha portato sotto il bar. Caso rognoso per la Fusco, per fortuna a darle una mano c’è come al solito il Viviani...

TANA LIBERA TUTTI in onda lunedì 18 gennaio: anche a Pineta è partito il lockdown. Le strade sono deserte e, oltre alle convivenze forzate, come quella di Tiziana e Massimo e quella di Pasquali e Beppe, ai vecchini tocca fare pace con la tecnologia. Pasquali, che con la scusa di imparare lo spagnolo ha degli appuntamenti in videochiamata con Dolores, una bella spagnola, che improvvisamente scompare. Pasquali non si dà pace e coinvolge prima il Massimo e poi anche i vecchini.

SKY CINEMA COLLECTION - I DELITTI DEL BARLUME

Da giovedì 7 a domenica 10 gennaio su Sky Cinema Collection, la collezione I DELITTI DEL BARLUME già disponibile ON DEMAND e in streaming su NOW TV

In attesa delle due nuove storie de I delitti del BarLume, MARE FORZA QUATTRO e TANA LIBERA TUTTI, da giovedì 7 a domenica 10 gennaio Sky Cinema Collection propone i precedenti film tratti dal mondo dei romanzi di Marco Malvaldi, una produzione originale Sky Italia in coproduzione con Palomar. Quattordici film per trascorrere quattro giorni in compagnia dell’arguto barista-detective Massimo (Filippo Timi), del puntiglioso commissario Vittoria Fusco (Lucia Mascino), della fidata cameriera Tiziana (Enrica Guidi) e dei simpatici pensionati detective Pilade, Gino, Emo e Aldo. Questi i titoli nell’ordine: IL RE DEI GIOCHI, LA CARTA PIÙ ALTA, LA TOMBOLA DEI TROIAI, LA BRISCOLA IN CINQUE, IL TELEFONO SENZA FILI, AZIONE E REAZIONE, ARIA DI MARE, LA LOGGIA DEL CINGHIALE, UN DUE TRE STELLA, BATTAGLIA NAVALE, IL BATTESIMO DI AMPELIO, HASTA PRONTO VIVIANI, DONNE CON LE PALLE e RITORNO A PINETA. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

SKY CINEMA COLLECTION - REVENGE

Da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio su Sky Cinema collection, la collezione REVENGE disponibile ON DEMAND dall’11 gennaio e in streaming su NOW TV

Da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Revenge e propone oltre 20 film che rappresentano al meglio il tema della vendetta. Tra questi si segnalano: PEPPERMINT - L'ANGELO DELLA VENDETTA con Jennifer Garner nei panni di una madre ferita che decide di farsi giustizia da sola per vendicare la sua famiglia, sterminata da una gang; il terzo capitolo della saga action JOHN WICK 3 – PARABELLUM con Keanu Reeves protagonista che questa volta ha ucciso un gangster e ha solo un'ora di tempo per fuggire da New York ed evitare di essere eliminato; RAMBO – LAST BLOOD, il quinto capitolo della saga con Sylvester Stallone che, in Messico per salvare la nipote rapita, sfida una banda di criminali implicati nel commercio sessuale di ragazze; NEMESI, l’action di Walter Hill con Sigourney Weaver nei panni di un diabolico chirurgo plastico che sottopone il killer di suo fratello a un cambio di sesso (Michelle Rodriguez); il remake del cult che lanciò Schwarzenegger CONAN THE BARBARIAN, che vede Jason Momoa protagonista e pronto a giustiziare Khalar Zym, l'esperto di occultismo e magia nera che ha ucciso suo padre e sterminato il suo villaggio; l’adrenalinico action FASTER con Dwayne Johnson nei panni di un ex carcerato che, in cerca dei responsabili della morte di suo fratello, affronta un agente di polizia e uno spietato killer. Non mancano, infine, i cult del genere come: ATTRAZIONE FATALE di Adrian Lyne, in cui Glenn Close si vendica con l’amante Michael Douglas dopo essere stata scaricata; il film che ha consegnato alla leggenda Brandon Lee IL CORVO - THE CROW, in cui un chitarrista torna dall'oltretomba per vendicarsi del suo assassino; e il capolavoro in due parti di Quentin Tarantino KILL BILL – VOL. 1 e 2 in cui Uma Thurman, nei panni della Sposa, dà la caccia ai suoi carnefici dopo aver subito un agguato nel giorno del suo matrimonio. Tutti i titoli (tranne ATTRAZIONE FATALE) sono disponibili anche nella collezione on demand, insieme ad altri film provenienti da Premium Cinema come IO SONO VENDETTA, con John Travolta che vuole vendicare la moglie uccisa durante una rapina e THE DRESSMAKER - IL DIAVOLO È TORNATO, con Kate Winslet che torna nel paese in cui è cresciuta per vendicarsi del bigottismo locale.

SKY CINEMA BATMAN

Da sabato 16 a domenica 24 gennaio su Sky Cinema collection, la collezione BATMAN disponibile ON DEMAND dal 16 gennaio e in streaming su NOW TV

Da sabato 16 a domenica 24 gennaio, per la prima volta su Sky Cinema una collezione interamente dedicata all’Uomo Pipistrello, il personaggio ideato nel 1939 da Bob Kane e Bill Finger, protagonista delle storie a fumetti della DC Comics. Sono 7 i film che compongono la collezione che comprende i due film diretti da Tim Burton, i due da Joel Schumacher e i tre capitoli firmati Christopher Nolan. È il 1989 quando il regista dal gusto visionario e gotico Tim Burton porta al cinema BATMAN, che vede Michael Keaton indossare i panni di Bruce Wayne, nonché il mantello dell’Uomo Pipistrello. Troviamo inoltre Kim Basinger nei panni di Vicki Vale e Jack Nicholson in quelli coloratissimi di Joker. Il film ha uno straordinario successo, ottenendo incassi da capogiro e l’Oscar® 1990 per la Miglior scenografia. Nel 1992 l’accoppiata Burton – Keaton ritorna al cinema con BATMAN – IL RITORNO, in cui l’eroe della DC Comics ha a che fare con la splendida Catwoman di Michelle Pfeiffer e il terribile Pinguino di Danny DeVito. Le avventure di Batman proseguono nel 1995 con BATMAN FOREVER, che vede alla regia Joel Schumacher e nel cast Val Kilmer come Uomo Pipistrello, Nicole Kidman come la Dottoressa Chase Meridian, Jim Carrey come l’Enigmista, Tommy Lee Jones come Due Facce e Chris O’Donnell come Robin. Nel 1997 Joel Schumacher firma BATMAN & ROBIN, ma questa volta il ruolo dell’eroe è affidato a George Clooney, affiancato dal Robin di Chris O’Donnell. Come villain invece troviamo Uma Thurman chiamata a interpretare il ruolo di Poison Ivy e Arnold Schwarzenegger quello di Mr. Freeze. Il 2005 segna l’inizio della trilogia firmata da Christopher Nolan che è stata un vero trionfo di pubblico e critica ed è considerata una delle migliori saghe che vede protagonisti i supereroi. In BATMAN BEGINS, quindi, troviamo per la prima volta Christian Bale dare volto e corpo al Cavaliere Oscuro. Al suo fianco sia in questo capitolo che nei due successivi, ci sono: Michael Caine nei panni del fidato Alfred, Gary Oldman in quelli dell’incorruttibile sergente della polizia James Gordon, e Morgan Freeman in quelli di Lucius Fox che cura gli affari della Wayne Enterprises, oltre ad essere uno scienziato e inventore al servizio di Bruce Wayne. Nel cast anche Liam Neeson che interpreta Henri Ducard, Katie Holmes che dà il volto a Rachel Dawes e Cillian Murphy che veste i panni di Jonathan Crane. Nel 2008 esce nelle sale il secondo capitolo di Nolan, IL CAVALIERE OSCURO, in cui Bale-Wayne deve salvare Gotham dall’inquietante Joker, interpretato da un indimenticabile Heath Ledger che per questo ruolo ottenne l’Oscar® e il Golden Globe come Miglior attore non protagonista. Nella pellicola, premiata anche con l’Oscar® per il Miglior montaggio del suono, troviamo anche Maggie Gyllenhaal come Rachel Dawes e Aaron Eckhart come Harvey Dent. Con l’anno 2012 si chiude la trilogia di Nolan con l’uscita de IL CAVALIERE OSCURO – IL RITORNO, dove troviamo un Bale-Wayne costretto a tornare in attività quando a Gotham compaiono la ladra Catwoman, interpretata da Anne Hathaway, e il terrorista Bane, interpretato da Tom Hardy. Nel cast anche Marion Cotillard nei panni di Miranda Tate e Joseph Gordon-Levitt in quelli dell’agente di polizia John Blake. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

SKY CINEMA COLLECTION – SETTIMANA DELLA MEMORIA

Da lunedì 25 a domenica 31 gennaio su Sky Cinema collection, la Collezione SETTIMANA DELLA MEMORIA disponibile ON DEMAND dal 25 gennaio e in streaming su NOW TV

In occasione dell’annuale commemorazione delle vittime della Shoah, che ricorre il 27 gennaio, da lunedì 25 a domenica 31 gennaio la programmazione di Sky Cinema Collection è dedicata ai film che meglio hanno raccontato la persecuzione e il genocidio degli ebrei e gli orrori perpetrati dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Tra i 15 titoli in programmazione si segnalano: SCHINDLER'S LIST, il capolavoro di Steven Spielberg premiato con 7 Oscar®, tra cui Miglior film e Miglior regia, che racconta la vera storia dell’industriale tedesco Oscar Schindler, interpretato da Liam Neeson, che mise a rischio la propria vita e la propria carriera per salvare migliaia di ebrei da un tragico destino; la favola nera di Taika Waititi JOJO RABBIT, Oscar® alla sceneggiatura; l'emozionante storia di formazione in epoca nazista STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI con Geoffrey Rush ed Emily Watson; RESISTANCE, la storia vera del giovane Marcel Marceau, interpretato da Jesse Eisenberg, che nella Francia occupata dai nazisti si unì alla Resistenza per salvare centinaia di bambini ebrei; WOMAN IN GOLD, il biopic in cui Helen Mirren è una donna ebrea che torna a Vienna per reclamare un dipinto di Klimt, appartenuto alla sua famiglia e trafugato dai nazisti; IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE, film tratto dal best-seller di John Boyne che racconta la commovente storia d’amicizia fra Bruno, figlio di un gerarca nazista, e il coetaneo ebreo Shmuel, prigioniero in un campo di concentramento; LA TREGUA, l’adattamento del romanzo di Primo Levi che vede Francesco Rosi alla regia e John Turturro protagonista; SOBIBOR che racconta la drammatica rivolta nel campo di sterminio che dà il titolo al film; IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI, il capolavoro di Vittorio De Sica, Oscar® per il miglior film straniero e Orso d'Oro a Berlino, che narra le vicende di una nobile famiglia ebraica di Ferrara che ha subito la persecuzione dei nazisti; il dramma bellico con Harvey Keitel LA GUERRA DI SONSON, in cui un giovane avvocato ebreo diventa l'orgoglioso leader della Resistenza contro le truppe naziste e 1938, DIVERSI, il documentario di Giorgio Treves sull'attuazione delle leggi razziali durante il fascismo. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

SKY ARTE



BELUSHI

Venerdì 1° gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Avvalendosi di nastri audio e video inediti, questo nuovo documentario, prodotto da Showtime , ripercorre la vita troppo breve di John Belushi, un vero e proprio talento generazionale che ha saputo far ridere e catturare i cuori dei fans, non solo a cavallo degli anni ‘70 e ’80, ma ancora oggi. Da Animal House al Saturday Night Live da Blues Brothers a Chiamami Aquila, un nuovo ritratto dell’istrionico attore entrato nella leggenda.

LEONARDO – LE OPERE

Sabato 2 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

La produzione pittorica del genio del Rinascimento è al centro del docu-film che presenta i dipinti del Maestro. Le opere includeranno, tra le altre, La Gioconda, L’Ultima cena, La Dama con l’ermellino, Ginevra de ‘Benci, La Madonna Litta, La Vergine delle Rocce. L’obiettivo è quello di ripercorrere, attraverso il prisma della sua pittura, anche la vita di Leonardo (1452-1519): l’inventiva, le capacità scultoree, la lungimiranza nell’ambito dell’ingegneria militare e la capacità di districarsi nelle vicende politiche del tempo.

GAUGUIN

Domenica 3 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Il viaggio come occasione di rottura dalla vita quotidiana, come opportunità di conoscenza e incontro, come possibilità di rinascita: sul finire dell’Ottocento, per Paul Gauguin la vita a Parigi non è più sostenibile. Porre una distanza fisica tra se stesso e quell’ambiente equivale a compiere un salto fatale, ma inevitabilmente l’allontanamento appare anche come una chance da cogliere. A vestire i panni dell’artista è l’attore francese Vincent Cassel, in questa pellicola che si ispira dichiaratamente a Noa Noa, il volume di memorie nel quale Gauguin ripercorse la sua permanenza a Tahiti una volta rientrato in patria: la permanenza sull’isola sarà determinante nel suo percorso umano e professionale. Lontano dalla moglie, dai figli e dalle consuetudini occidentali, finì per intrecciare la sua vita con quella di Tehura, la giovane donna destinata a diventare anche sua musa.

ESCHER – VIAGGIO NELL’INFINITO

Lunedì 4 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Questo documentario racconta la vita del famoso artista grafico olandese Maurits Cornelis Escher e si basa su più di 1000 lettere, diari e lezioni scritte originali. Sono sue le parole che ascoltiamo mentre ci parla della sua vita, delle sue paure, i dubbi, la politica, il lavoro. Il film è anche un viaggio verso i luoghi che lo ispirarono maggiormente. Mentre Escher parla, la camera registra in soggettiva quello che lui stesso vedrebbe, come se fossero i suoi occhi a inquadrare il mondo. Appaiono anche due dei suoi figli, George di 92 anni e Jan di 80, che si abbandonano ai ricordi sui loro genitori. L’opera guarda all’eredità di Escher e a come il suo lavoro ancora oggi ispiri fumetti, pubblicità, film, spingendo tuttora numerosi visitatori alle sue mostre in tutto il mondo.

HOUSE OF CARDIN

Martedì 5 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Milioni di persone conoscono il logo iconico e la firma presente ovunque, ma pochi sanno chi sia lo straordinario uomo che sta dietro quel marchio. Il film cerca di rispondere alla domanda: chi è Pierre Cardin? Qual è la storia di questa icona leggendaria? House of Cardin rappresenta un'occasione unica per sbirciare nella mente di un genio, è un documentario autorizzato che racconta la vita e i disegni di Pierre Cardin, che ha concesso ai registi l'accesso esclusivo ai suoi archivi e al suo impero e ha permesso interviste inedite al tramonto di una gloriosa carriera.

BUÑUEL - NEL LABIRINTO DELLE TARTARUGHE

Mercoledì 6 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

In una suggestiva combinazione di animazione ed estratti di immagini e musiche dall’opera filmica originaria, Buñuel – Nel Labirinto delle Tartarughe racconta uno spaccato toccante della vita del grande regista, alla ricerca di una sua libera espressione artistica: i nodi irrisolti del suo passato, la frustrazione rispetto alla fama di Dalì, il difficile rapporto con una figura paterna austera e distante, la sua formazione religiosa e la successiva dissacrazione dei modelli borghesi e clericali, il talento innato nel raccontare storie.

ANDY WARHOL – UN RITRATTO

Giovedì 7 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

«Non ho mai pensato che sarei stato ospite al Saturday Night Live perché detesto questi spettacoli. Non li guardo mai, non li ho mai stimati particolarmente... E poi non sono mai a casa il sabato sera. Chi è che rimane a casa il sabato sera?» Così si è raccontato Andy Warhol al South Bank Show, condotto da Melvyn Bragg dal 1978 al 2010, programma che andava in onda su ITV con l'intento di far conoscere al grande pubblico gli artisti più noti della contemporaneità. Questa puntata è tutta dedicata ad Andy Wharol e la sua Factory. Con archivi mai visti e interviste all'artista e a chi lo conosceva, questo documentario ci offre tutto quello che volevamo sapere ma non abbiamo mai osato chiedere su Andy Wharol.

LEONARDO SCIASCIA – SCRITTORE ALIENO – produzione Sky Arte

Venerdì 8 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita del grande intellettuale, Sky Arte dedica un nuovo documentario ad una delle figure cardine della Sicilia del ‘900. Analizzando la vita di Sciascia – nato in un piccolo paese siciliano in provincia di Girgenti, legato a Brancati, Borghese e Savinio e da un rapporto di amore-odio con Pirandello - appare l’Italia di oggi, orfana di ragione, idee e sentimenti. Sciascia era un isolato, sapeva di esserlo e non si sforzò di guadagnare simpatie, ma di far vincere la ragione che era la sua unica ideologia. Poi c’è la passione – manzoniana – per la storia: tempo da utilizzare per spiegare il presente, irriderlo, e sperare di cambiarlo.

COLDPLAY: A HEAD FULL OF DREAMS

Sabato 9 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Un film di Matt Whitecross che celebra i due decenni di musica di uno dei gruppi musicali britannici più famosi al mondo con a capo Chris Martin: i Coldplay. Il documentario ripercorre la nascita e il successo del gruppo, dalle esibizioni nei pub di Camden fino agli spettacoli sui palchi di tutto il mondo, raccontando gli alti e i bassi della loro carriera. A tracciare questo ritratto sono materiali di archivio che raccontano episodi della storia della band, uniti alle riprese girate durante il tour A Head Full of Dreams, che ha incantato e fatto cantare milioni di fan. Sono gli stessi Coldplay a dipingere questi due decenni insieme in technicolor.

DAVID BOWIE – NASCITA DI UNA STAR

Domenica 10 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Nell’anniversario dei 5 anni dalla morte, una nuova panoramica approfondita degli inizi della carriera di Bowie, dall'era di David Jones agli albori di Ziggy Stardust. Il documentario ci mostrerà registrazioni audio inascoltate, filmati d'archivio - tra cui un'audizione della BBC del 1965 di David Bowie e il Lower Third che eseguono "Chim-Chim-Cheree" e "Baby, That's a Promise" - oltre a interviste esclusive con la cugina di primo grado di Bowie e amica di sempre Kristina Amadeus, l'ex fidanzata Hermione Farthingale, il produttore di lunga data Tony Visconti, il membro di Spiders from Mars Woody Woodmansey e l'influente coreografa Lindsay Kemp.

DAVID BOWIE – GLI ULTIMI 5 ANNI

Domenica 10 gennaio alle 22.50 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

L’ultimo capitolo della vita di David Bowie è l’oggetto del documentario prodotto e diretto da Francis Whately, nel giorno in cui ricordiamo i 5 anni dalla sua scomparsa. Il film ci mostra materiale inedito, nuove interviste e cose mai viste concentrandosi in particolar modo sugli ultimi cinque anni della carriera di Bowie, approfondendo la realizzazione degli ultimi due dischi "Blackstar" e "The Next Day" e del musical "Lazarus".

I SEGRETI DI MARTE – DIO DELLA GUERRA

Dal 12 gennaio, ogni martedì alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Il dio della guerra ha subito un cambiamento di personalità mentre è passato dal greco Ares al Marte romano. Nell’Iliade di Omero si parla di Ares come il dio più odiato da tutti, mentre nell’Eneide di Virgilio, Marte è stato lodato come il dio protettore di Roma, padre di Romolo e Remo. In questa serie Bettany Hughes indaga sulla relazione duratura tra guerra e culto, seguendo le tracce di Marte, da Roma e Cartagine fino ai giorni nostri.

UNA NOTTE AL MUSEO - JUNIOR

Giovedì 14 e 21 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Questa divertente serie segue un gruppo di bambini in un viaggio alla scoperta dei più grandi musei della Gran Bretagna, visitati fuori orario. Lontani dai genitori e dagli insegnanti, i bambini sono liberi di esplorare le collezioni senza la guida o l'interferenza degli adulti. Vediamo la loro fervida immaginazione viaggiare mentre scoprono oggetti del passato come armature, vecchie navi da guerra o utensili che ai loro occhi risultano spesso di difficile comprensione; una nuova visione della storia vista attraverso i loro occhi!

I AM JACKIE O’

Venerdì 15 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Jackie Kennedy Onassis era la donna più famosa al mondo, incredibilmente affascinante e universalmente ammirata. Eppure era anche complessa, stratificata ed estremamente custodita, caratteristiche che l’hanno resa infinitamente affascinante ed enigmatica. Questo film incredibilmente avvincente offre un'esplorazione definitiva della sua vita, da leggendaria first lady a vedova e icona della moda. Con incredibili filmati d'archivio e interviste, otteniamo uno sguardo intimo di Jackie e scopriamo una donna accattivante che ha incantato il mondo rimanendo saldamente in controllo della propria storia.

LA PIAZZA DELLA MIA CITTÀ – BOLOGNA E LO STATO SOCIALE

Mercoledì 20 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Con Lo Stato Sociale e la partecipazione di Gianni Morandi, Luca Carboni, Matilda De Angelis, Luis Sal e tanti altri. Bologna, giugno 2018. Il concerto in Piazza Maggiore de Lo Stato Sociale, la band che ha portato l’indie italiano sul palco del Festival di Sanremo, diventa la colonna sonora per raccontare una delle piazze più̀ iconiche d’Italia e la città magica che si muove intorno. La musica diventa protagonista di un indimenticabile documentario diretto da Paolo Santamaria che racconta aneddoti, curiosità̀ e ricordi legati a Bologna, alla storia d’Italia e ai suoi personaggi.

JOAN BAEZ – AMERICAN FOLK SINGER

Venerdì 22 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Il primo film completo che racconta la vita privata e la carriera pubblica di Joan Baez: il documentario esamina la sua storia come artista discografica e interprete ma anche il suo straordinario viaggio simbolo della coscienza di una generazione. Oltre a presentare rari filmati di performance d'archivio, il film include interviste con David Crosby, Bob Dylan, l'ex marito David Harris, il reverendo Jesse Jackson, Roger McGuinn e altri ancora. Il film è ricco di materiale storico, comprese le riprese di Baez durante la sua visita nel Vietnam del Nord e i filmati di Martin Luther King Jr. fuori dalla Prigione della California, per offrire a Joan il suo sostegno dopo essere stata incarcerata. Vediamo anche Baez nel suo tour mondiale del 2008-2009, tra performance e conversazioni intime.

RANKIN’S PHOTO PROJECT

Dal 23 gennaio, ogni sabato alle 20.45 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Nel 2020, un anno che molti preferirebbero dimenticare, il fotografo di fama mondiale Rankin si imbarca in un progetto che ha l’obiettivo di immortalare le emozioni in immagini. Si tratta di un lavoro di valutazione e di selezione di centinaia di fotografie inviate da dilettanti e professionisti di tutto il mondo che meglio rappresentano ciò che stiamo vivendo. Ogni episodio è dedicato ad una categoria: Empathy, Self, Beauty, Family Nature, Fun. In ogni puntata, Rankin viene affiancato da ospiti famosi, che lo aiutano a scegliere il meglio delle proposte del pubblico, e riesce anche a trovare lo spazio per parlare di tecnica e di scelta del mezzo fotografico, insegnandoci come scattare foto persino con un semplice cellulare.

LA MIGLIORE STORIA DI PAULO COELHO

Lunedì 25 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Film drammatico biografico sul paroliere e romanziere brasiliano Paulo Coelho. Diretto da Daniel Augusto, il film si concentra su tre diversi momenti della carriera dello scrittore: la sua giovinezza negli anni ‘60, l'età adulta negli anni ’80, e la maturità, nel 2013, quando visita ancora una volta Santiago de Compostela. Sulla base delle dichiarazioni di Paulo Coelho, la storia pervade i momenti più suggestivi della vita dell'autore, come i traumi, il rapporto con la droga e la religione, la sessualità e il sodalizio con il musicista Raul Seixas.

GARRY WINOGRAND – ALL THINGS ARE PHOTOGRAPHABLE

Martedì 26 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Un tempo derisa dalla critica, l’"estetica istantanea" di Winogrand è ora il linguaggio universale della creazione di immagini contemporanee. Questo film è il primo trattamento cinematografico del lavoro di Winogrand, comprese le selezioni dalle migliaia di rullini ancora non sviluppati alla sua morte inaspettata nel 1984. Interviste con Tod Papageorge, Matthew Weiner e altri attestano l'influenza indiscutibile di Winogrand come artista e cronista della cultura, mentre le conversazioni d’archivio con Jay Maisel evidenziano la prospettiva burbera e saggia di "un bastardo di città del Bronx". Nella tradizione di Robert Frank e Henri Cartier- Bresson, lo stile schietto e psicologico di Winogrand ci trasporta in un mondo passato, in cui all'immagine mancava l'editing e il controllo possibili oggi.

GIORNO DELLA MEMORIA

Mercoledì 27 gennaio in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

AUSHWITZ – IL MUSEO DELLA MEMORIA - In occasione della giornata della memoria il racconto della nascita del Museo di Auschwitz. Accompagnati dalle testimonianze di alcuni sopravvissuti visiteremo i terribili campi di Auschwitz 1 e Auschwitz 2 Birkenau.

1938 DIVERSI alle 21.15 - Era il 1938 e il popolo italiano fu spinto dalla propaganda fascista ad accettare la persecuzione di una minoranza che viveva pacificamente in Italia da secoli. Come fu possibile tutto questo?

CHI SCRIVERÀ LA NOSTRA STORIA - La storia dell'archivio Ringelblum. Nel 1940 nel ghetto di Varsavia Emanuel Ringelblum guidò una resistenza segreta con giornalisti, studiosi e leader della comunità ebraica.

AUSCHWITZ – IL PROCESSO- Il racconto del primo processo a Auschwitz tenutosi a Francoforte, a cavallo tra gli anni ’50 e gli anni ’60. Per la prima volta nella storia vennero alla luce i crimini orribili commessi nei campi di sterminio.

PALLADIO

Giovedì 28 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Un film biografico diretto da Giacomo Gatti che affronta il tema dell’eredità contemporanea dell’architetto rinascimentale. Le opere di Andrea Palladio vengono raccontate da chi oggi le studia, le vive e le preserva per le generazioni future. Un itinerario on the road di un professore cosmopolita che dal Belgio agli Stati Uniti incontra i suoi mentori Kenneth Frampton e Peter Eisenman, le scoperte di tre giovani restauratrici a Villa Saraceno in Veneto, il dibattito degli architetti di domani all‘Università di Yale. Un racconto corale e contemporaneo sospeso tra il Pantheon, Villa La Rotonda e la Casa Bianca, tra la campagna veneta e gli Stati Uniti, dove Palladio ispirò i simboli della nazione nascente.

DOLPHIN MAN – L’UOMO DELFINO

Sabato 30 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Un film che narra la straordinaria storia sportiva di Jacques Mayol, la cui vita è stata d'ispirazione per Le Grand Bleu di Luc Besson. In particolar modo viene ricordata l'attenzione che l’atleta ha dedicato per tutta la sua vita alle similitudini tra dimensione umana e marina: quel suo "riconoscersi" in un cetaceo, che gli vale il soprannome "L'uomo delfino". Gli estratti da film in pellicola e i ricordi trasmettono lo spirito di un'epoca in cui lo sport era meno performativo e delineano la figura di un atleta bohémien, amante della vita ma anche solitario e bizzarro.

HOLLYWOOD E LA POLITICA

Domenica 31 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

La campagna presidenziale statunitense del 2016 è stata particolarmente sentita dalle Star di Hollywood, le quali - da Scarlett Johansson a Robert Downey Jr. o Robert De Niro- hanno svolto un ruolo particolarmente notevole. L'industria cinematografica ha contattato YouTube e Twitter per avere un impatto altrettanto sorprendente, toccando milioni di fan. Dopo l’elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, sono stati enormi gli sforzi compiuti da dozzine di star del cinema per batterlo, sena ottenere però grandi risultati. Il mondo di Hollywood non ha mai avuto una reale influenza sulla politica. Tuttavia, Hollywood ha l'esperienza per attirare l'attenzione dei media per le cause e per raccogliere fondi. Questo film vuole esaminare come si è evoluto il rapporto tra politica e star system dal 1950 ad oggi.



CANALI PARTNER

CAPODANNO SUL TETTO DEL MONDO

Da venerdì 1° a domenica 3 gennaio alle 22.00 su Discovery Channel

BEAR GRYLLS VS EVEREST - venerdì 1° gennaio alle 22:00 su Discovery Channel

EVEREST: IL GRANDE MISTERO - sabato 2 gennaio alle 22:00 su Discovery Channel

EVEREST: QUESTIONE DI VITA O DI MORTE - domenica 3 gennaio alle 22:00 su Discovery Channel

Quale modo migliore per iniziare l’anno se non a 8mila metri d’altezza? Su Discovery Channel tutto è possibile: questo stunt ci accompagnerà per le prime tre serate del nuovo anno raccontandoci tante storie affascinanti legate alla vetta più famosa del mondo, l’Everest. Partiremo con Bear Grylls che ci racconterà i momenti più iconici e tragici legati a questa cima leggendaria, intraprendendo lui stesso la scalata e spiegandoci le sue sensazioni e infinite difficoltà; proseguiremo poi con due documentari straordinari dedicati all’Everest. Il primo svelerà una volta per tutte il mistero legato al primo essere umano ad aver davvero scalato la cima più alta del mondo, mentre il secondo partirà dall’analisi della più recente tragedia avvenuta sull’Everest, quella della primavera del 2019, attraverso l’expertise e la conoscenza degli scalatori più famosi e abili del mondo, che ci racconteranno da un punto di vista esclusivo cosa significhi sopravvivere a tragedie simili e cosa si possa fare in futuro per scongiurarne di nuove.

SUPER WINGS – QUARTA STAGIONE

Dal 1° al 14 gennaio, tutti i giorni alle 17.15 su Dea Junior

Questa quarta stagione vede i protagonisti trasformati in una versione migliorata grazie al super raggio detto Supercharge che amplifica il talento e le abilità di ogni Super Wing rendendoli ancora più veloci e più forti, come dei veri e propri supereroi! E saranno ancora più efficaci nel portare a termine le loro missioni grazie ad una base nuova di zecca, supertecnologica e volante, situata tra le nuvole. Una stagione, questa, ancora più ricca di azione, avventura e... fantasia! Ad esempio, la stampante 3D di Storm, il nuovo ingegnere capo, fa miracoli, creando oggetti che rispondono ai desideri più incredibili dei bambini: un vestito da principessa? Certo, ma che lancia palle di neve dalle maniche! Inoltre, i personaggi più amati dai bambini, Jett, Paul, Dizzy e Astra affronteranno avventure mai viste prima, affiancati da nuovi amici, come Crystal e Bucky! Cosa aspetti allora, vieni a conoscerli!

REGNO SELVAGGIO

Dal 4 gennaio, ogni lunedì alle 22.05 su National Geographic Wild

Torna con una quarta stagione, la serie sulle lotte di potere più avvincente del regno animale: Regno Selvaggio. Siamo a Mombo, nel Nord del Botswana, una zona dominata dalla competizione tra clan di potenti e spietati predatori, quali leoni, leopardi, iene, le cui possibilità di sopravvivenza sono legate all’efficacia delle loro tecniche predatorie. Assisteremo a saghe familiari e lotte di potere senza uguali, in un’area in cui ogni specie vorrebbe imporre la propria legge. Ogni giorno, in questa zona dell’Africa, si perpetua la lotta tra vita e morte, e tra animali contro animali, con un unico scopo possibile: la sopravvivenza.

TORNO A VIVERE IN ITALIA

Dal 4 gennaio, ogni lunedì alle 21.10 su laF

Continua il viaggio di ANNA e SIMONE alla scoperta dell’Italia dal punto di vista degli “italiani di ritorno”. I globetrotter già protagonisti di Voglio vivere in Italia viaggiano alla ricerca delle storie di chi ha deciso di invertire la tendenza dei “cervelli in fuga”: donne e uomini che dopo una fase di vita lontano da casa hanno deciso di ritornare nel loro Paese d’origine per mettere a frutto l’esperienza e le competenze acquisite all’estero. Cinque nuove puntate in prima visione per andare oltre gli stereotipi sul nostro Paese, dove la realtà è più inaspettata di quanto i pregiudizi o i luoghi comuni facciano immaginare.

VIAGGIO NEL MERCATO NERO. CON MARIANA VAN ZELLER

Dal 4 gennaio, ogni lunedì alle 20.55 su National Geographic

Viaggio nel mercato nero con Mariana van Zeller porta gli spettatori tra I segreti della criminalità organizzata del pianeta. Una docuserie in 8 episodi in cui la giornalista Mariana van Zeller, vincitrice del premio Peabody, indaga sui complessi e violenti meccanismi del mercato di contrabbando rivelando come questi traffici siano gestiti da persone molto più simili a noi di quanto si pensi. VIAGGIO NEL MERCATO NERO CON MARIANA VAN ZELLER sarà in onda su National Geographic (Sky, 403) nei prossimi mesi. Questa docuserie fornisce uno sguardo esclusivo all’interno di economie clandestine, dai trafficanti di tigri, ai contraffattori, ai mercanti di armi e di fetanyl. In questo viaggio Mariana van Zeller incontra anche forze dell'ordine, ex detenuti e giornalisti, per fornire uno sguardo a 360 gradi di traffici che contribuiscono alla crescita del mercato nero a livello globale. In un episodio la seguiremo sulle tracce di un traffico di armi che dagli Stati Uniti rifornisce i cartelli della droga messicani. Un viaggio che si fa ancora più terrificante quando il figlio del signore della droga più famoso del mondo, El Chapo Guzman, viene arrestato e il cartello in cui Mariana è infiltrata dà il via ad una violenta reazione.

TRIPLE FUN

Dal 4 gennaio, dalle 18.25 su Cartoon Network

Approda su Cartoon Network (canale 607 di Sky) un appuntamento imperdibile per i fan del canale e degli show targati CN. Dal 4 gennaio, dalle 18.25, andrà in onda una selezione dei migliori episodi tratti da LO STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL, CRAIG e SIAMO SOLO ORSI. Da Gumball con la sua originale e colorata famiglia, ai tre simpatici orsi amatissimi ormai da grandi e piccoli, fino ad arrivare a Craig e i suoi amici: attraverso le loro avventure si affrontano temi fondamentali come la diversità, l’inclusione e l’importanza della fantasia e della natura. LO STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL è prodotta nel Regno Unito, presso gli studi di Cartoon Network EMEA di Londra ed è diventata una hit globale sin dal suo lancio nel 2010. Lo show è realizzato con una tecnica mista che fonde animazione tradizionale, tridimensionale e sfondi in live action. Lo show si è aggiudicato nel corso degli anni numerosi premi e riconoscimenti internazionali tra cui 3 BAFTA. CRAIG, è la serie animata creata dagli autori di STEVEN UNIVERSE, Matt Burnett e Ben Levin e segue le incredibili giornate che i tre protagonisti vivono nel loro quartiere vicino al ruscello Creek, in cui è racchiuso un mondo colorato che lascia ampio spazio all’immaginazione. Infine SIAMO SOLO ORSI, la serie ideata da Daniel Chong – vincitore di due Annie Awards - con protagonisti tre irresistibili fratelli orsi. Lo show è stato presentato per la prima volta nel 2015 e sin dal suo debutto ha ottenuto numerosi premi tra cui un BAFTA Children's Award, un Jury Award per la miglior serie televisiva all'Annecy Intentional Animated Film Festival e diversi Annie Awards.

SIMONE

Dal 4 gennaio, tutti i giorni alle 8.05 e alle 17.40 su Boomerang

Torna su Boomerang (canale 609 di Sky) l’appuntamento con SIMONE, il coniglietto più amato dagli spettatori più piccoli e le loro famiglie. L’appuntamento è a partire dal 4 gennaio, tutti i giorni, alle 8.05 e alle 17.40. La giornata sul canale inizia con le nuove avventure di Simone che insieme alla sua famiglia e agli amici di scuola imparerà e affronterà tante nuove situazioni che lo faranno diventare grande. La serie TV, seguitissima e amata da grandi e piccoli, è tratta della collana di libri dell’artista franco-americana Stephanie Blake, un successo internazionale tradotto in oltre 20 lingue. Simone è un coniglio bianco dalle lunghe orecchie, ma prima di tutto è un bambino di 5 anni determinato, orgoglioso, pieno vitalità e fantasia che passa le giornate fra famiglia, scuola e amichetti. Vive le emozioni e le paure di tutte quelle prime volte che segnano la crescita di ogni bambino: dal primo giorno di scuola alla prima visita dal dentista, dal rimprovero della mamma al rapporto con gli amici che è fatto di gioco e complicità ma a volte incomprensioni e competizione. Simone ha anche un fratellino più piccolo, Gaspare, di circa due anni e mezzo che adora Simone e vorrebbe imitarlo in tutto provocando, ovviamente, l’irritazione del fratello maggiore. I due si vogliono molto bene ma spesso, come fra tutti i fratelli, si scatenano bisticci e gelosie. Il papà, Andrea, è un padre modello. Lavora come carpentiere nel giardino di casa e quindi è sempre molto presente nella vita dei bambini e ha modo di occuparsi anche delle faccende domestiche. La madre, Eva, lavora tutto il giorno fuori casa e nel tempo che dedica alla sua famiglia è sempre attenta, premurosa e piena di energie. È divertente e buffa ma, quando la situazione lo richiede, sa essere rigorosa e autorevole. I piccoli spettatori si immedesimeranno in Simone, nelle sue giornate, nei suoi pregi e nei suoi difetti, ed i genitori ritroveranno nello show quelle situazioni reali e familiari fatte di risate, capricci e scoperte.

SQUADRA SPECIALE SERPENTI

Dal 7 gennaio, ogni giovedì alle 21.10 su National Geographic Wild

Torna, per la settima stagione, la coppia di acchiappaserpenti più bizzarra e divertente della televisione. Simon e Sioux saranno ancora una volta impegnati nell’affrontare i serpenti più strani nelle situazioni più assurde, sempre con un unico obiettivo finale: salvare queste creature e riportarle negli spazi selvaggi cui appartengono.

UNA FAMIGLIA FUORI DAL MONDO

Da mercoledì 6 gennaio alle 21.55 su Discovery Channel

Su Discovery Channel torna la famiglia più apprezzata del canale: i Brown si preparano ad affrontare l’inverno tra temperature estreme e condizioni davvero impervie. Da tempo ormai la famiglia si sta allargando, tra matrimoni estremi e nuove nascite, e questo può portare tanto a momenti di gioia quanto a livelli di tensione altissimi.

INTERVENTION – VITE DROGATE

Dal 6 gennaio, ogni mercoledì alle 22.00 su Crime Investigation

Le dipendenze da sostanze segnano il corpo, ma anche e soprattutto l’anima: una triste realtà che da numerose stagioni ci viene mostrata da Intervention , la serie che racconta le storie di donne e uomini alle prese con problemi di dipendenza e le conseguenze devastanti sulle loro vite e quelle dei loro cari. Le telecamere di Crime + Investigation tornano nelle case e nelle vite di mariti, fratelli, madri, figli, che stanchi di veder soffrire i loro amati li mettono davanti ad una scelta: reagire immediatamente o lasciarsi sprofondare nella spirale della dipendenza. Sette episodi per sette storie di caduta e redenzione, debolezza e coraggio, vita e morte, per scoprire chi si lascerà aiutare per riprendere in mano la propria vita.

THE INTERN

Dal 7 gennaio, ogni giovedì alle 21.05 su Fox Crime

Torna su Fox Crime la quinta stagione della serie con Constance Meyer (Michèle Bernier), stagista cinquantenne pronta a supportare il giovane giudice Boris Delcourt (Antoine Hamel) nel risolvere gli intricati casi giudiziari di Marsiglia.Nella routine quotidiana di Constance giunge improvvisamente Chantal, l'affascinante ma invadente madre del marito Barth, che ha deciso di interrompere il suo giro del mondo per fare visita a figlio e nuora. Boris intanto vive appieno la sua storia d'amore con Solène, che sta già progettando una vita con lui e con suo figlio Raphaël, di 8 anni. Ma, forse, per il giudice è un po’ presto... Constance e Boris saranno ancora una volta impegnati a gestire le loro vite ed affrontare le nuove giurisdizioni che li attendono. Constance avrà poi a che fare con il procuratore Quiring, che si comporta in modo strano e sembra avere qualcosa da nascondere.

MAGNUM PI

Dal 10 gennaio, ogni domenica alle 21.00 su Fox

Terza stagione per il remake del cult anni '80: il detective privato Thomas Magnum (Jay Hernandez) torna ad indagare tra le spiagge e le palme delle favolose Hawaii. In questa stagione, la sua partner Juliet Hig-gins (Perdita Weeks) incontrerà il Dott. Ethan Shah (Jay Ali) dopo essere rimasta ferita e il loro rapporto andrà avanti anche sul lato personale. L’attrazione tra i due sarà destinata a creare tensioni tra Thomas e Juliet. Azione e adrenalina assicurata!

GRANDI MISTERI DELLA STORIA: I DOCUMENTI PERDUTI DEL TITANIC

Domenica 10 gennaio alle 21.00 su History e in streaming su NOW TV

Da gennaio, History indagherà sui misteri della storia che hanno lasciato il segno nella nostra memoria collettiva: Grandi Misteri della Storia è una serie di speciali investigativi che metteranno in discussione tutto ciò che sappiamo su alcuni dei più grandi fatti storici. Narrato e presentato da Laurence Fishburne, ogni mese porteremo alla luce nuove informazioni su alcuni dei capitoli più famosi ed enigmatici della Storia. Questo mese per il ciclo Grandi misteri della storia: I DOCUMENTI PERDUTI DEL TITANIC Titolo originale – HISTORY'S GREATEST MYSTERIES: TITANIC'S LOST EVIDENCE In una villa padronale della borghesia britannica c’è una scatola impolverata. Una scatola rimasta sigillata per 108 anni, nascosta da occhi indiscreti e dal contenuto prezioso. Questa scatola potrebbe contenere prove che riscriverebbero il più famoso disastro marittimo della storia: il disastro del Titanic. All’interno ci sono i documenti personali di Lord Mersey, il rispettato giurista e politico britannico incaricato di indagare sull'affondamento del Titanic nel 1912. Per la prima volta questa scatola verrà finalmente aperta: cosa troveremo all’interno? Tra documenti mai visti prima e informazioni esclusive sul viaggio del Titanic, questi documenti potrebbero finalmente fare luce sugli errori fatali che sono stati presumibilmente commessi dal capitano e dall'equipaggio.

LA’S FINEST

Dall’11 gennaio, ogni lunedì alle 21.00 su Fox

Seconda stagione per L.A.’s Finest, che vede le due protagoniste affrontare la criminalità di L.A. grazie al-la loro forza e determinazione, in una perenne lotta contro il tempo. Syd Burnett (Gabrielle Union) piange l’improvvisa perdita di un amico e si affanna per trovare risposte, mentre Nancy McKenna (Jessica Alba) deve affrontare le conseguenze del rapimento di Izzy e la frattura che ha lasciato nel suo matrimonio. Ma quando una potente ondata di criminalità a Koreatown minaccia di distruggere la comunità, Syd, Nancy e il team devono trovare i responsabili prima che sia troppo tardi.

IL GRIDO DI UNA MADRE

Da lunedì 11 gennaio, ogni venerdì alle 22.00 su Crime Investigation

Madre e figlia: non esiste un legame più antico e indissolubile. Si fa perciò davvero fatica ad immaginare un crimine peggiore di quello di una madre che uccide il sangue del suo sangue. Ma soprattutto, cosa prova una madre quando viene accusata, ingiustamente, di questo terribile delitto? La storia de Il grido di una madre ce lo racconta. Un racconto in tre puntate di un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica australiana negli anni 80 e le cui controverse vicende giudiziarie si sono protratte per anni. Ripercorriamo le tappe di quello che è cominciato come un caso di scomparsa di una bimba di pochi mesi e che si è presto trasformato in un incubo ad occhi aperti per Lindy Chamberlain: la giovane madre che da un giorno all’altro ha perso la sua adorata figlia e si è vista accusata di averla uccisa. Attraverso video inediti, immagini d’archivio, interviste e testimonianze esclusive, tra cui spicca quella di Lindy in prima persona, ripercorriamo le tappe di questa incredibile storia. La scomparsa, le indagini, le accuse, il processo, la condanna e la gogna mediatica a cui Lindy è stata sottoposta ingiustamente per anni. Una storia di un’investigazione controversa ed intricata, ma soprattutto la parabola di un’instancabile madre che non ha mai spesso di gridare la sua innocenza e soprattutto che non si è mai arresa nella ricerca della verità.

STATION 19

Dal 12 gennaio, ogni martedì alle 21.00 su Fox

Ritorna l’attesa quarta stagione di Station 19, con una trama ricca di molti elementi che la caratterizzano, la caserma dei pompieri svilupperà numerosi intrecci con il Grey Sloan Memorial Hospital della 17esima stagione di Grey’s Anatomy. Ritroveremo Andy (Jaina Lee Ortiz) che dovrà affrontare la notizia della scoperta che la madre è viva e il decorso post-operatorio di Sullivan (Boris Kodjoe) porterà delle conseguenze nella vita matrimoniale tra i due personaggi. Troveremo poi Maya (Danielle Savre) di nuovo insieme alla sua Carina (Stefania Spampinato) in possesso di nuove consapevolezze, ora che ha finalmente realizzato di aver subito abusi da parte del padre e la relazione con la Dottoressa farà un importante passo avanti. Un cambiamento significativo nel rapporto tra Dean Miller (Okieriete Onaodowan) e Victoria (Barrett Doss) costringerà Miller a chiedere all’amica di trasferirsi perchè più il tempo passa e più è ovvio che si stia innamorando di lei. Nel cast ritroveremo anche Ben Warren (Jason George), Jack Gibson (Grey Damon) Travis Montgomery (Jay Hay-den), mentre Carina DeLuca (Stefania Spampinato) è stata promossa a regular in questa stagione.

IL FUOCO DI SPADE

Dal 12 gennaio, ogni martedì alle 21.00 su History e in streaming su NOW TV

Nuove armi da forgiare, nuove tecniche da imparare e tante sfide da affrontare per i migliori fabbri d’America. Chi riuscirà a riprodurre alla perfezione le armi che hanno reso invincibili le più grandi civiltà della storia? Torna su History, con una nuova ed imperdibile stagione, Il fuoco di Spade, l’appassionante sfida tra fabbri che concorrono a forgiare armi di ogni tipo. In ogni puntata i partecipanti lottano fra loro in formidabili battaglie all’ultimo colpo di martello.

PAWN STARS

Dal 12 gennaio, ogni martedì alle 22.40 su Blaze

Inarrestabili, divertenti, assetati di affari, affamati di cimeli dal valore inestimabile non si fermano, nemmeno di fronte alla pandemia globale. La casa dove ogni oggetto ha una storia ed un prezzo riapre, anche se non si era mai chiusa. Ritornano con 7 nuovi episodi in prima TV assoluta, gli affari della famiglia più divertente e imprenditrice che sia mai esistita: gli Harrison! In questi nuovi episodi di Affari di famiglia ne vedremo delle belle! Oggetti più o meno rari, più o meno preziosi su cui la famiglia Harrison cercherà di mettere le mani per nuovi investimenti e...nuovi guadagni! Siete pronti a salire sul carro di dollari diretto a Las Vegas?

THE GOOD DOCTOR

Dal 13 gennaio, ogni mercoledì alle 21.00 su Fox

Nella terza stagione ritroviamo il cuore dello show, il contributo che solo Shaun (Freddie Highmore) può dare ai casi che via via arrivano al San Jose St. Bonaventure Hospital. Shaun è pronto a sperimentare qualcosa di nuovo anche in campo affettivo. Inizialmente pare che l’amica e coinquilina Lea (Paige Spara) lo veda davve-ro solo come un grande amico e ormai l’interesse di Shaun sembra essere andato oltre, in particolar modo verso la collega Carly (Jasika Nicole). Il rapporto che Shaun condivide con Lea, però, è troppo forte e, nono-stante entrambi abbiano cercato di passare oltre ai propri sentimenti soffermandosi solo sull’amicizia, le per-sone che stanno loro accanto hanno una visione molto più reale. Sul piano sentimentale vediamo anche co-me si evolverà la love story tra il dottor Neil Melendez (Nicholas Gonzalez) e la dottoressa Audrey Lim (Chri-stina Chang). Allo stesso tempo Neil si avvicinerà molto a Claire (Antonia Thomas). In tutto ciò, Morgan (Fio-na Gubelmann) vive un momento di difficoltà per problemi di salute.

100 GIORNI ALL’INVERNO

Da mercoledì 13 gennaio alle 21.55 su Discovery Channel

Cosa succede quando sette persone che non si conoscono si uniscono nella salvaggia Alaska? La nuova serie “100 Giorni all’Inverno”, in arrrivo su Discovery Channel a gennaio, segue per 100 giorni questo gruppo di sconosciuti mentre cercano di costruire una comunità nomade autosufficiente. Riusciranno ad attraversare il fiume Tanana? Chi diventerà leader della comunità?

16 & RECOVERING

Dal 14 gennaio, ogni giovedì alle 22.00 su MTV

Il nuovo toccante show 16 & recovering segue i trionfi e le tragedie di studenti in procinto di diplomarsi mentre convivono con l'uso di sostanze e problemi di salute mentale in una scuola superiore di recupero a Boston.

GHOSTED

Dal 19 gennaio, ogni martedì alle 22.50 su MTV

Torna con la seconda stagione lo show che mostra una serie di indagini in cui individui in difficoltà tentano di rintracciare amici, familiari e conoscenti che hanno deciso improvvisamente di sparire dalle loro vite, senza dare nessuna spiegazione.

ROAD HAUKS: MOTORI DA PAURA

Dal 21 gennaio, ogni giovedì alle 21.50 su Blaze

Kenny Hauk è un vero proprio storico del motore. Dategli una macchina, un qualsiasi veicolo a motore e su ruote che lui ve lo trasformerà in un gigante d’epoca ma... da strada! Road Hauks: motori da paura è le sere che ci accompagna nei viaggi di Kenny alla scoperta di auto e veicoli d’epoca custoditi o a volte anche abbandonati in garage e cantine Americani, che vanno decisamente messi a posto! Ma quello di Kenny non è solo il tentativo di rendere un motore più aggressivo e potente. Grande appassionato di storia, Kenny sa che ogni veicolo ha una sua storia da raccontare. E’ per questo motivo che il suo lavoro si differenzia da tantissimi altri semplici meccanici. Ogni restauro meccanico di Hauks Design prende sempre in considerazione tecniche e design del tempo in cui un determinato veicolo è stato ideato e costruito, per creare un veicolo nuovo e potente, ma coerente con la sua vera storia. Siete pronti a fare un tuffo nel passato a bordo delle auto firmate hauks design?

BEST OF SOUTH PARK

Domenica 24 gennaio dalle 23.00 su Comedy Central

Aspettando la nuova stagione di South Park, Comedy Central propone una mega maratona per tutti i fan di Eric, Stan, Kyle e Kenny! Le migliori puntate della 22° stagione per una nottata all’insegna del politicamente scorretto.

CONFESSIONI A MANO LIBERA

Domenica 24 gennaio alle 22.00 su Crime Investigation

Sin dalla notte dei tempi i serial killer danno da torcere agli investigatori di tutto il mondo. Ma cosa succede quando è proprio uno di questi assassini seriali a portare di sua iniziativa la polizia alla risoluzione del caso? La storia di Sam Little ha qualcosa di straordinario: condannato all’ergastolo nel 2014 con l’accusa di aver ucciso otto donne, fino all’ultimo processo si è dichiarato innocente. Nel 2018, dal carcere, la svolta: Sam comincia a confessare decine di nuovi omicidi fornendo un identikit molto particolare: disegna dettagliatamente le sue vittime. E’ proprio grazie a questi schizzi che gli investigatori, dopo aver brancolato nel buio per anni potranno identificare vittime fino a prima di quel momento ignote e riaprire il caso: due ore di interviste, ricostruzioni, testimonianze esclusive e confessioni dell’assassino in prima persona da seguire tutto d’un fiato. Un’indagine senza precedenti per rimettere insieme tutti i pezzi del puzzle e dare finalmente giustizia a tutte le vittime di quello che verrà ricordato come uno dei serial killer più efferati della storia ancora in vita.

PRODIGAL SON

Dal 25 gennaio, ogni lunedì alle 21.15 su Premium Crime

A soli 13 giorni dalla messa in onda americana, Premium Crime propone gli episodi doppiati della seconda di Prodigal Son. Malcolm Bright è un giovane psicologo criminale: brillante, acuto, imprevedibile, stravagante e disturbato. Il suo è un vero talento: Malcom è in grado di entrare nella mente degli assassini decifrando i loro pensieri e intuendo i loro segreti più oscuri. La sua abilità deriva direttamente da uno dei serial killer più spietati di sempre: il dottor Martin Whitly noto anche come The Surgeon, il chirurgo, nonché padre di Malcom. L’omicidio per Malcom è quasi un affare di famiglia e i suoi colpi di genio danno un contributo determinante, e spesso destabilizzante, ai casi affidati alla squadra del detective Gil Arroyo della polizia di New York.

I GIORNI DELLA MEMORIA

Lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 gennaio dalle 22.40 su History e in streaming su NOW TV

Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche arrivarono per prime presso la città polacca di Oświęcim (in tedesco Auschwitz), scoprendo il vicino campo di concentramento di Auschwitz e liberandone i superstiti. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono compiutamente per la prima volta al mondo l'orrore del genocidio nazifascista. In occasione del Giorno della Memoria, History dedica tre serate speciali al racconto delle storie che hanno cambiato la nostra Storia, dai campi di concentramento tedeschi fino a quelli presenti sul territorio italiano. Tre giorni per la nostra Memoria, tre giorni per ricordare una tragedia che ha segnato per sempre la nostra storia. con: Terra bruciata! Il laboratorio italiano della ferocia nazista (lunedì 25 alle 22.40) Il film narra le vicende storiche avvenute durante la Seconda Guerra Mondiale nei territori del Basso Lazio e dell'Alto Casertano, il primo territorio italiano a diventare “zona di operazioni” sottoposto alle leggi di guerra tedesche. Con una raffica di ordinanze i vertici militari tedeschi trasformano questa lingua di terra di pochi chilometri letteralmente in terra bruciata. La narrazione corre per 4 eventi principali: una donna che salva il proprio marito; un gruppo di abitanti (partigiani ante-litteram) di un piccolo paese che salva una truppa americana aiutandola a respingere un attacco dei tedeschi; un paese, la cui popolazione salva la comunità ebrea napoletana, internata nelle loro terre; la strage degli abitanti del paese di Conca della Campania a seguito di una rappresaglia nazista. La casa rossa (martedì 26 alle 22.40) Giugno 1940. A pochi chilometri da Alberobello, patrimonio mondiale dell’Unesco, il regime fascista apre un campo di concentramento, in cui internare cittadini stranieri, ebrei, jugoslavi delle zone di confine e altre persone considerate potenzialmente sovversive. Il campo di Alberobello ha sede in un’antica Masseria, comunemente conosciuta con il nome di Casa Rossa. In questo luogo per anni si sono incrociate storie di uomini e donne, cadute nell’oblio generale. Intellettuali e artisti nonostante le terribili condizioni di internamento, vi trovano motivo d’ispirazione, lasciando chine, tempere, disegni. O come Charles Abeles, pianista ebreo che durante la sua permanenza nel campo compone un valzer intitolato “Felicità”. Alla fine della guerra, Casa Rossa da campo d’internamento per i nemici del fascismo, diviene una colonia di confino per ex fascisti, in una sorta di nemesi storica che vede i carnefici trasformarsi in vittime. Fossoli: anticamera per l’inferno (Martedì 26 alle 23.30) Il documentario Fossoli – Anticamera per l’inferno racconta la storia del Campo di Fossoli, nei suoi 28 anni di attività (dal 1942 al 1970) con focus specifico sul periodo Dicembre 1943 – Novembre 1944, ed, in particolare, a partire dal 15 Marzo 1944, quando il campo viene diviso in due parti: una gestita dalla Repubblica Sociale Italiana ed una gestita direttamente dalle SS naziste. Le singole storie di sette tra internati politici ed internati ebrei detenuti a Fossoli in quei mesi contribuiscono a farci entrare direttamente nel clima di angoscia che si respirava nel Campo. Il contributo fornito dai testimoni diretti sopravvissuti ci permette di far luce sui tragici accadimenti all’interno del Campo inserendoli nel più ampio contesto degli avvenimenti storici che hanno caratterizzato la storia dell’Italia durante la seconda guerra mondiale. Inferno Mittelbau Dora (Mercoledì 27 alle 22.40) Mittelbau Dora è l’ultimo campo di concentramento costruito dai nazisti, il lager più duro presente in Germania. Nelle sue gallerie sotterranee i prigionieri lavorano senza sosta alla produzione dei missili V2, le armi segrete progettate dallo scienziato von Braun che, nei piani di Hitler, avrebbero dovuto cambiare le sorti della Seconda Guerra Mondiale e annientare i nemici del Terzo Reich. Le testimonianze dirette dei sopravvissuti permettono di dar vita a un racconto intenso, svelando l’incredibile storia dell’unico campo di concentramento sotterraneo realizzato dai nazisti durante il secondo conflitto mondiale.

DANGER FORCE

Dal 25 gennaio, dal lunedì al venerdì alle 20.00 su Nickelodeon

Torna con nuove avventure lo spin off della serie cult Henry Danger! In questa prima stagione Capitan Man fonda una scuola per giovani supereroi alle prime armi..ne vedremo delle belle! Episodio dopo episodio, pasticcio dopo pasticcio, i nostri quattro eroi in training Chapa, Miles, Mika e Bose imparano a colpi di risate il vero spirito di squadra, necessario per difendere la città di Swellview. Tra i nuovi episodi ce ne sarà anche uno davvero speciale, con il ritorno del mitico attore Jace Norman di nuovo nei panni di Kid Danger!

PAW PATROL

Dal 25 gennaio, dal lunedì al venerdì alle 19.00 su NickJr.

Nuovi mirabolanti salvataggi attendono Ryder e i mitici cuccioli della Paw Patrol nei nuovi episodi della settima stagione! Ci saranno come sempre nuove missioni per la squadra di cuccioli: serviranno tutte le loro abilità e i loro super gadget tecnologici per risolvere ogni situazione e portare a termine ogni salvataggio.

SPIRIT RIDING FREE – RIDING ACADEMY

Dal 25 gennaio, dal lunedì al venerdì alle 17.30 su DeaKids

Si apre un nuovo capitolo nella vita di Lucky e delle sue amiche quando, lasciata Mirade-ro, entrano nella prestigiosa Scuola d'equitazione Palomino Bluffs. Le ragazze vogliono fare una buona impressione e già durante il primo giorno all’accademia equestre saranno protagoniste di un salvataggio pericoloso! Ma le avventure non finiscono certo qui, perché le PAL dovranno risolvere misteri e guardarsi le spalle dalle BUD, le loro vecchie rivali e allenarsi per migliorare sempre di più. L’importante è poter contare sull’aiuto delle super in gamba migliori amiche e sull’affetto del proprio fidato destriero, sempre insieme, per crescere e divertirsi circondate dall’immensa bellezza della natura selvaggia.

BALTHAZAR

Dal 26 gennaio, ogni martedì alle 21.05 su Fox Crime

Raphael Balthazar, medico legale affascinante, intelligente, brillante nel lavoro, ma con un carattere assolutamente esasperante, torna su FoxCrime con la terza stagione. Trascorsi sei mesi dalle tragiche conseguenze dell’indagine sulla morte di Liza, Balthazar ha lasciato tutto e tutti per fare il giro del mondo in barca, senza lasciare alcuna traccia di sé. Finché il suo nome emerge in relazione a un caso, ed Hélène decide di capire in quale pasticcio si sia cacciato nuovamente il medico legale. Tra vari scenari che comprendono un'isola che nasconde molti segreti, cavie umane di uno scienziato pazzo, e un clown che uccide a caso, c’è spazio anche per la travagliata relazione tra Hélène e Balthazar e l’indagine sulla morte di Liza, che prenderà una svolta sanguinosa e che, finalmente, potrebbe svelarne tutti i segreti.

THE BOLD TYPE – QUARTA STAGIONE

Dal 26 gennaio, ogni martedì alle 21.15 su Premium Stories

Arriva su Premium Stories la quarta stagione della serie tv ispirata alla vita dell’ex caporedattrice di Cosmopolitan, Joanna Coles, oggi a capo di Hearst Magazine. La serie racconta le vicende di tre giovani ragazze – Jane, Kat, Sutton - che si fanno strada nella vita adulta e nella casa editrice di Scarlet, rivista globale tutta al femminile. Il dodicesimo episodio è stato diretto da Melora Hardin, che nella serie interpreta la direttrice della rivista «Scarlet», qui al suo primo debutto dietro la macchina da presa. A causa della situazione legata alla pandemia, la quarta stagione conta due episodi in meno degli inizialmente 18 previsti.

BIG con Richard Hammond

Dal 27 gennaio, ogni mercoledì alle 22.55 su Discovery Science

Richard Hammond arriva su Discovery Science con un nuovo programma di ingegneria per mostrarci le opere più incredibili mai create dall’uomo. Con uno tono leggero e ironico, andremo a scoprire le più grandi strutture del pianeta: dal tunnel de Brennero, alla più grande nave commerciale al mondo, fino alla più grande fabbrica di auto in Germania. Insomma un viaggio intorno al mondo che prospetta sorprese incredibili.