Aprile 2021 sui canali Sky Italia e in streaming su NOW

ANNA

Dal 23 aprile tutti e 6 gli episodi disponibili on demand e in prima visione alle 21.15 e in streaming su NOW

Trasposizione televisiva dell’omonimo romanzo di Ammaniti del 2015. Ambientata in un mondo distopico, futuristico, devastato da un virus che uccide gli adulti ma risparmia i bambini più piccoli Una ragazzina cocciuta e coraggiosa parte alla ricerca del fratellino rapito. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un'isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove.

THE NEVERS

Dal 12 aprile in contemporanea con USA in v.o e in streaming su NOW

Racconta di una banda di donne d’età vittoriana che sviluppa abilità sovrumane, alle prese con nemicii narrestabili e con una missione che potrebbe cambiare il mondo. Laura Donnelly (Outlander) guida il cast nei panni di Amalia True, l'eroina più spericolata, impulsiva ed emotivamente compromessa della Londra tardo-vittoriana. Vedova, Amalia morirebbe per la causa e ucciderebbe per un drink: una vera minaccia per la soffocante società vittoriana. Coprotagonista è Ann Skelly che interpreta Penance Adair, giovane e brillante inventrice. Le affiancano Olivia Williams (Maps to the stars, Counterpart, Vittoria e Abdul) nei panni di Lavinia Bidlow, leader delle “Touched,” come vengono chiamate le donne che hanno all’improvviso manifestato dei superpoteri, James Norton (McMafia, Piccole Donne) e Tom Riley (Da Vinci's Demons) nei ruoli di Hugo Swann, un elegante e affascinante giovane pansessuale che gestisce un club segreto e un giro di estorsioni, e Augustus 'Augie' Bidlow, un nerd appassionato di ornitologia.

BARRY

Dal 12 aprile alle 22:15 e dal 19 aprile alle 23:15 doppio episodio in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Barry, ex marine, vive nel Midwest ed è un sicario basso costo. Solitario, depresso e insoddisfatto della sua vita, si reca con riluttanza a Los Angeles per uccidere un aspirante attore diventato amante di un mafioso. Barry segue il suo "obiettivo" in un corso di recitazione e finisce per essere accolto nella comunità di un gruppo di entusiasti e speranzosi attori all'interno della scena teatrale di Los Angeles. In particolare, stringe amicizia con una studentessa appassionata, Sally. Barry desidera iniziare una nuova vita come attore, ma il suo passato criminale non gli permette di andarsene. Troverà un modo per tenere in equilibrio le sue due vite?

VIKINGS – St6b

Da mercoledì 7 aprile su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Vikings le cui vicende sono basate sulle ricostruzioni della mitologia norrena, con l’incredibile messa in scena di miti, canti e fatti storici realmente avvenuti. Infatti la trama travolgente si basa anche sulle storie di alcune figure della storia vichinga realmente esistite e da sempre leggendarie. Nell’ultima parte della sesta e finale stagione la narrazione riprende dall’ultimo scioccante evento mostrato nella prima metà di questa stagione ovvero Bjorn trafitto dalla spada di Ivar e porta a termine il racconto dell’intera saga

SKY ATLANTIC VICKINGS – POP UP CHANNEL

Dal 1° all’8 aprile sul canale 111 di Sky on demand in streaming su NOW

In occasione della messa in onda su Sky dalla seconda parte della sesta stagione sul canale 111 di Sky e su NOW andranno in onda tutte e 6 le stagioni della più amata serie storica: Vikings le cui vicende sono basate sulle ricostruzioni della mitologia norrena, con l’incredibile messa in scena di miti, canti e fatti storici realmente avvenuti. Infatti la trama travolgente si basa anche sulle storie di alcune figure della storia vichinga realmente esistite e da sempre leggendarie.

SKY CINEMA

Nel mese di Aprile su Sky Cinema Uno sono da non perdere le prime visioni IL CAPITALE UMANO – HUMAN CAPITAL, SCOOBY!, GENITORI VS. INFLUENCER, TORNARE A VINCERE, DIVORZIO A LAS VEGAS, BREAKING SURFACE - TRATTIENI IL RESPIRO, ROBERT THE BRUCE – GUERRIERO E RE, PRIMAL, DISTORTED, SIBERIA, THE PHOTOGRAPH – GLI SCATTI DI MIA MADRE, L’ARTE DELLA TRUFFA, THE NEW MUTANTS, NEL BAGNO DELLE DONNE, WAKE UP – IL RISVEGLIO. Inoltre, si segnalano: il thriller fantascientifico SNOWPIERCER diretto dal regista di Parasite, Bong Joon-ho, e interpretato da Chris Evans, Ed Harris e Tilda Swinton; il thriller con Emily Blunt e Rebecca Ferguson LA RAGAZZA DEL TRENO, tratto dal bestseller di Paula Hawkins; l’irriverente commedia con Mila Kunis BAD MOMS – MAMME MOLTO CATTIVE, dagli autori di Una notte da leoni; l’action conBruce Willis ACTS OF VIOLENCE; la pellicola sull’invenzione del modello Ponzi BILLIONAIRE BOYS CLUB con Taron Egerton, Ansel Elgort, Emma Roberts e Kevin Spacey; e il film sull’organizzazione di una grande truffa, CA$H con Jean Dujardin, Jean Reno e Valeria Golino.

Ad Aprile su Sky Cinema Due sono da non perdere le prime visioni MISS MARX, 1918 - I GIORNI DEL CORAGGIO, HONEY BOY, KING LEAR e VIVARIUM. Inoltre, si segnalano: la commedia fantastica caratterizzata dall’inconfondibile stile di Tim Burton BEETLEJUICE - SPIRITELLO PORCELLO con Michael Keaton, Alec Baldwin, Geena Davis e Winona Ryder; la prima biografia che il cinema ha dedicato al leggendario Jesse Owens, RACE - IL COLORE DELLA VITTORIA; la divertente commedia francese CENA TRA AMICI, che ha dato vita al remake italiano Il nome del figlio; il dramma familiare diretto da Ferzan Ozpetek UN GIORNO PERFETTO con Valerio Mastandrea e Isabella Ferrari; il thriller di Paul Verhoeven con Isabelle Huppert ELLE, che nel 2017 ha ottenuto il Golden Globe come miglior film straniero e miglior attrice; il melodramma ambientato nella Cina degli anni 20 IL VELO DIPINTO con Edward Norton e Naomi Watts; VOLO PAN AM 73, l’avvincente thriller che racconta la vera storia di Neerja Bhanot, la coraggiosa hostess di un volo dirottato da un gruppo di terroristi nel 1986; il racconto del famoso caso di cronaca avvenuto nel 1983, IL CASO FREDDY HEINEKEN con Anthony Hopkins, Jim Sturgess e Sam Worthington; il capolavoro che ha consacrato Paolo Sorrentino, con uno straordinario Toni Servillo, LE CONSEGUENZE DELL’AMORE; e il biopic firmato Ridley Scott TUTTI I SOLDI DEL MONDO, che vede protagonisti Michelle Williams, Christopher Plummer e Mark Wahlberg e racconta il rapimento del nipote del magnate John Paul Getty, avvenuto a Roma nel 1973.

Ad Aprile, su Sky Cinema Family oltre alle prime visioni DEEP – UN’AVVENTURA IN FONDO AL MARE e ARCTIC – UN’AVVENTURA GLACIALE, si segnalano: l’incantevole film d’animazione sull’importanza di inseguire sempre i propri sogni, BALLERINA; l’animazione in cui ritroviamo l’eroe gallo e il suo corpulento amico Obelix di nuovo insieme contro gli invasori, ASTERIX E IL REGNO DEGLI DEI; l’entusiasmante avventura con Brendan Fraser ed Helen Mirren INKHEART – LA LEGGENDA DI CUORE D’INCHIOSTRO; l’epica avventura del medico in grado di parlare con gli animali, interpretato da Robert Downey Jr., DOLITTLE con Antonio Banderas nel cast.

Ad Aprile, su Sky Cinema Action, si segnalano in programmazione: l’action carcerario GAMER con Gerard Butler, Michael C. Hall (Dexter), Amber Valletta, Logan Lerman; il survival movie targato Blumhouse THE HUNT con Betty Gilpin, Emma Roberts e Hilary Swank; l’avventura al tavolo da gioco con Mel Gibson e Jodie Foster MAVERICK; l’adrenalinico action-hriller BLINDATO con Laurence Fishburne, Matt Dillon e Jean Reno; l’action metropolitano tra poliziotto buoni e cattivi CODICE 999 con Casey Affleck, Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor, Aaron Paul e Woody Harrelson; e lo spettacolare action-movie con la star di Twilight Taylor Lautner, ABDUCTION - RIPRENDITI LA TUA VITA.

Su Sky Cinema Suspence, ad Aprile sono da non perdere: il complesso dramma familiare che scruta gli oscuri meandri dell'inconscio THE UNSAID - SOTTO SILENZIO con Andy Garcia; il thriller dai risvolti inaspettati L’INGANNO PERFETTO con Helen Mirren e Ian McKellen; il thriller ambientato a Montreal DOPPIA IPOTESI PER UN DELITTO con Ray Liotta; il film dall’intrigo coinvolgente IDENTITÀ SOSPETTE con Jim Caviezel; lo spettacolare thriller ad alta tensione ambientato in Norvegia, THE TUNNEL - TRAPPOLA NEL BUIO; il film di fantascienza ambientato in un futuro distopico ONLY - MINACCIA LETALE con Freida Pinto; il teso dramma con Jessica Biel tra misteri e leggende I BAMBINI DI COLD ROCK; e il thriller fantascientifico THE LAST DEATH.

Tra i film in programmazione su Sky Cinema Romance ad Aprile si segnalano: il film con Winona Ryder e Susan Sarandon PICCOLE DONNE, tratto dal celebre romanzo di Louisa May Alcott; la commedia romantica PRIME in cui Uma Thurman s’innamora del giovane figlio della sua psicanalista, interpretata da Meryl Streep; la commedia ambientata a Verona LETTERS TO JULIET con Amanda Seyfried e Vanessa Redgrave; la commedia brillante CHE FINE HANNO FATTO I MORGAN? con Hugh Grant e Sarah Jessica Parker; la commedia agrodolce LITIGI D’AMORE con Kevin Costner e Joan Allen; e la commedia diretta e interpretata da Michela Andreozzi NOVE LUNE E MEZZA con Claudia Gerini, Stefano Fresi e Giorgio Pasotti.

Ad Aprile su Sky Cinema Drama, si segnalano i seguenti titoli previsti in programmazione: il biopic GEORGETOWN, opera prima di Christoph Waltz che recita al fianco di Annette Bening e Vanessa Redgrave; il raffinato ritratto di famiglia LE VERITÀ con Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan Hawke, diretti da Kore'eda Hirokazu (Un affare di famiglia); il biopic diretto da Clint Eastwood RICHARD JEWELL con Sam Rockwell, Kathy Bates, John Hamm e Olivia Wilde; il film sulla separazione LE COSE CHE NON TI HO DETTO con Annette Bening e Bill Nighy; CAPONE, il biopic con Tom Hardy nei panni del famoso gangster; la vera storia del paracadutista William Pitsenbarger, ERA MIO FIGLIO con Christopher Plummer, William Hurt, Ed Harris e Samuel L. Jackson; la pellicola sui rapporti affettivi MATTHIAS ET MAXIME, diretta e interpretata da Xavier Dolan; e il thriller biografico OFFICIAL SECRETS – SEGRETO DI STATO con Keira Knightley e Ralph Fiennes.

Tra i film in programmazione ad Aprile su Sky Cinema Comedy sono da non perdere: la spassosa avventura statunitense per il leggendario comico inglese MR. BEAN – L’ULTIMA CATASTROFE; la divertente commedia soprannaturale L’ERBA DEL VICINO con Tom Hanks e Bruce Dern; CACCIA AL TESORO con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso e Serena Rossi, l’ultima commedia diretta da Carlo Vanzina; BILLY MADISON in cui Adam Sandler interpreta un giovane rampollo che deve terminare gli studi al più presto per poter avere la fiducia del padre e la sua eredità; la commedia di successo di Massimo Venier ODIO L’ESTATE con Aldo, Giovanni e Giacomo; la commedia targata Sky Original che segna il ritorno dei Moschettieri Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, TUTTI PER 1 - 1 PER TUTTI di Giovanni Veronesi. Infine, a Pasqua, è da non perdere la maratona dedicata al “Principe della risata” (fino alle 19.20) con alcune delle migliori commedie della sua filmografia, tra cui SIGNORI SI NASCE, I TARTASSATI, 47 MORTO CHE PARLA e TOTÒ E LE DONNE.

LE PRIME TV DI APRILE 2020



Gio 1 APR - CINEMA UNO : IL CAPITALE UMANO - HUMAN CAPITAL [NBC Universal, 2020] - 1aTv Crimine/Drammatico

[NBC Universal, 2020] - Crimine/Drammatico Ven 2 APR - CINEMA UNO : SPERAVO DE MORI' PRIMA [Sky Originals, Ep 5-6, 2021] - 1aTv Drammatico/Sportivo

[Sky Originals, Ep 5-6, 2021] - Drammatico/Sportivo Ven 2 APR - CINEMA DUE : THE SPECIALS - FUORI DAL COMUNE [Lucky Red, 2019] - 1aTv Commedia/Drammatico

[Lucky Red, 2019] - Commedia/Drammatico Sab 3 APR - CINEMA UNO : SCOOBY! [Warner, 2020] - 1aTv Animazione/Avventura

[Warner, 2020] - Animazione/Avventura Dom 4 APR - CINEMA UNO : GENITORI VS. INFLUENCER [Vision, 2021] - 1aTv Commedia

[Vision, 2021] - Commedia Lun 5 APR - CINEMA UNO : TORNARE A VINCERE [Warner, 2020] - 1aTv Drammatico/Sportivo

[Warner, 2020] - Drammatico/Sportivo Mar 6 APR - CINEMA DUE : MISS MARX [01, 2020] - 1aTv Biografico/Drammatico

[01, 2020] - Biografico/Drammatico Mer 7 APR - FAMILY : IN KAYAK VERSO CASA [Art Film Kairos, 2017] - 1aTv Avventura/Famiglia

[Art Film Kairos, 2017] - Avventura/Famiglia Gio 8 APR - CINEMA UNO : ROBERT THE BRUCE GUERRIERO E RE [Eagle, 2019] - 1aTv Azione/Storico

[Eagle, 2019] - Azione/Storico Ven 9 APR - CINEMA DUE : 1918 - I GIORNI DEL CORAGGIO [Eagle, 2017] - 1aTv Drammatico/Guerra

[Eagle, 2017] - Drammatico/Guerra Sab 10 APR (ore 19.25) - FAMILY : DEEP - UN'AVVENTURA IN FONDO AL MARE [M2, 2017] - 1aTv Animazione/Avventura

(ore 19.25) [M2, 2017] - Animazione/Avventura Dom 11 APR - CINEMA UNO : PRIMAL [Notorious, 2019] - 1aTv Azione/Thriller

[Notorious, 2019] - Azione/Thriller Lun 12 APR - CINEMA UNO : DIVORZIO A LAS VEGAS [01 Rai Cinema, 2020] - 1aTv Commedia/Romantico

[01 Rai Cinema, 2020] - Commedia/Romantico Mer 14 APR - CINEMA DUE : HONEY BOY [Adler, 2019] - 1aTv Drammatico

[Adler, 2019] - Drammatico Ven 16 APR - CINEMA UNO : BREAKING SURFACE - TRATTIENI IL RESPIRO [Minerva, 2020] - 1aTv Thriller

[Minerva, 2020] - Thriller Sab 17 APR - CINEMA UNO : DISTORTED - NIENTE E' COME SEMBRA [Adler, 2018] - 1aTv Giallo/Thriller

[Adler, 2018] - Giallo/Thriller Sab 17 APR - CINEMA DUE : BORN TO BE BLUE [Notorious, 2015] - 1aTv Biografico/Musicale

[Notorious, 2015] - Biografico/Musicale Dom 18 APR (ore 19.25) - FAMILY : ARCTIC - UN'AVVENTURA GLACIALE [Notorious, 2019] - 1aTv Animazione/Avventura

(ore 19.25) [Notorious, 2019] - Animazione/Avventura Dom 18 APR - CINEMA UNO : COLPO D'AMORE [Movies on Pictures, 2013] - 1aTv Sky Commedia

[Movies on Pictures, 2013] - Commedia Lun 19 APR - CINEMA UNO : SIBERIA [Eagle, 2018] - 1aTv Crimine/Thriller

[Eagle, 2018] - Crimine/Thriller Mar 20 APR - CINEMA DUE : KING LEAR [Movie On Pictures & Entertainment, 2018] - 1aTv Drammatico/Storico

[Movie On Pictures & Entertainment, 2018] - Drammatico/Storico Mer 21 APR - CINEMA UNO : THE PHOTOGRAPH [Universal, 2019] - 1aTv Drammatico/Romantico

[Universal, 2019] - Drammatico/Romantico Gio 22 APR - CINEMA UNO : ACTS OF VIOLENCE [IFF, 2018] - 1aTv Azione/Crimine

[IFF, 2018] - Azione/Crimine Gio 22 APR - FAMILY : TRASH [Notorious, 2020] - 1aTv Animazione/Commedia

[Notorious, 2020] - Animazione/Commedia Ven 23 APR - CINEMA UNO : L'ARTE DELLA TRUFFA [Eagle, 2019] - 1aTv Crimine/Drammatico

[Eagle, 2019] - Crimine/Drammatico Ven 23 APR - CINEMA DUE : THE IDENTICAL [Eagle, 2014] - 1aTv Drammatico/Musicale

[Eagle, 2014] - Drammatico/Musicale Sab 24 APR - CINEMA DUE : GUIDA ROMANTICA A POSTI PERDUTI [Lucky Red, 2020] - 1aTv Drammatico

[Lucky Red, 2020] - Drammatico Dom 25 APR - CINEMA UNO : BILLIONAIRE BOYS CLUB [Eagle, 2018] - 1aTv Biografico/Thriller

[Eagle, 2018] - Biografico/Thriller Lun 26 APR - CINEMA UNO : THE NEW MUTANTS [20th Century, 2020] - 1aTv Azione/Fantascienza

[20th Century, 2020] - Azione/Fantascienza Mer 28 APR - CINEMA UNO : NEL BAGNO DELLE DONNE [Cinecittà Luce, 2020] - 1aTv Commedia

[Cinecittà Luce, 2020] - Commedia Mer 29 APR - CINEMA DUE : VIVARIUM [Notorious, 2019] - 1aTv Giallo/Fantascienza

[Notorious, 2019] - Giallo/Fantascienza Ven 30 APR - CINEMA UNO : WAKE UP - IL RISVEGLIO [Eagle, 2019] - 1aTv Azione/Thriller

GENITORI VS INFLUENCER

Domenica 4 aprile alle ore 21.15 produzione Sky Original prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

A Pasqua arriva in prima assoluta su Sky Cinema il nuovo film Sky Original GENITORI VS INFLUENCER, diretto da Michela Andreozzi e da lei scritto a quattro mani con Fabio Bonifacci. Una commedia per famiglie che racconta la storia di un padre single alle prese con la figlia adolescente. Nel cast troviamo Fabio Volo, la giovanissima Ginevra Francesconi (The Nest – Il nido, Famosa) e Giulia De Lellis. Insieme a loro anche Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi e con l’amichevole partecipazione di Massimiliano Bruno. GENITORI VS INFLUENCER è prodotto da Paco Cinematografica di Isabella Cocuzza e Arturo Paglia, in coproduzione con la spagnola Neo Art Producciones e con Vision Distribution. Quanto è difficile oggi essere il padre single di una teenager? Paolo (Fabio Volo), un professore di filosofia vedovo, ha cresciuto da solo sua figlia Simone (Ginevra Francesconi), con cui ha un bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra ufficialmente nella fase dell’adolescenza, l’idillio si rompe: come ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone viene "rapita" dallo smartphone, tanto che matura l’idea di voler diventare influencer, come il suo idolo Ele-O-Nora (Giulia De Lellis), categoria che Paolo detesta. Pur di recuperare il rapporto con sua figlia, Paolo inizia una campagna contro l’abuso dei social, con l’aiuto della stessa Simone che diventa la sua web manager. La fama inaspettata lo trasformerà suo malgrado in un influencer... e gli farà scoprire che i social, anche se vanno maneggiati con cura, possono regalarti una possibilità.

SKY CINEMA COLLECTION - SPACE & ALIENS

Da lunedì 12 a venerdì 16 aprile su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW

Da lunedì 12 a venerdì 16 aprile, sono previsti 5 giorni di viaggi intergalattici e alla scoperta di popolazioni extraterrestri. Tra i 30 film previsti in programmazione, segnaliamo: il fanta-action COWBOYS & ALIENS con Harrison Ford, Daniel Craig e Olivia Wilde; il visionario sci-fi diretto dal figlio di David Bowie, Duncan Jones, MOON con Sam Rockwell nei panni di un astronauta in missione su una base lunare che inizia a soffrire di allucinazioni; la pellicola ispirata ai classici di fantascienza SKYLINE, in cui dei misteriosi raggi di luce risucchiano gli esseri umani all’interno di astronavi; il fanta-thriller THE ARRIVAL con Charlie Sheen che si destreggia tra segreti ed extraterrestri; quando si parla di alieni, non possono mancare le immortali pellicole firmate da Spielberg INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO (DIRECTOR'S CUT) e E.T. – L’EXTRA-TERRESTRE; ma neanche le risate “galattiche” che possono regalare la commedia premiata con 1 Oscar® MEN IN BLACK, con Will Smith e Tommy Lee Jones alle prese con gli alieni che vivono sulla Terra camuffati da umani, e la spassosa parodia di Star Wars BALLE SPAZIALI con Bill Pullman, Rick Moranis e John Candy, diretti dal genio di Mel Brooks. Infine, sono da non perdere due importanti ricorrenze. Lunedì 12 aprile si festeggia la 60° Giornata internazionale dei viaggi dell’uomo nello Spazio e la serata a tema prevede dalle 21.15 il film di James Gray AD ASTRA con Brad Pitt nei panni di un astronauta incaricato di ritrovare il padre, interpretato da Tommy Lee Jones, scomparso anni prima mentre era in missione su Nettuno; e STARMAN, il docufilm di Gianluca Cerasola dedicato a Luca Parmitano, il primo astronauta italiano a diventare comandante della ISS e a battere il record di permanenza extraveicolare nello Spazio. Martedì 13 aprile si ricorda l’odissea spaziale dell’Apollo 13 e alle 21.15 è previsto il film di Ron Howard, premiato con 2 Oscar®, APOLLO 13 con Tom Hanks.

SKY CINEMA OSCAR®

Da Sabato 17 a venerdì 30 aprile su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW

Dal 17 al 30/4 Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Oscar® e accompagna lo spettatore attraverso il meglio della cinematografia da Oscar® con oltre 90 titoli premiati nelle precedenti edizioni. Una programmazione speciale che culmina domenica 25 aprile dalle xx.xx con la diretta della 93. edizione degli Academy Awards e il giorno dopo, lunedì 26 aprile alle 21.15 con IL MEGLIO DELLA NOTTE DEGLI OSCAR® 2021. Sono presenti 6 film premiati nell’edizione 2020: il trionfatore dell’ultima edizione con 4 Oscar® (film, regista, sceneggiatura originale, film straniero) PARASITE di Bong Joon-ho; C’ERA UNA VOLTA A… HOLLYWOOD il film campione d’incassi di Quentin Tarantino, premiato con l’Oscar® per la miglior scenografia, e con l’Oscar® per il miglior attore non protagonista a Brad Pitt, che recita al fianco di Leonardo DiCaprio e Margot Robbie; il biopic con Christian Bale e Matt Damon LE MANS ‘66 - LA GRANDE SFIDA, vincitore di 2 Oscar® (montaggio, montaggio sonoro); la favola nera di Taika Waititi con Scarlett Johansson e Sam Rockwell JOJO RABBIT, Oscar® alla sceneggiatura; la rilettura di un classico diretto da Greta Gerwig PICCOLE DONNE, premiato con l’Oscar® per i costumi e interpretato da Saoirse Ronan, Emma Watson, Laura Dern e Meryl Streep; e JUDY, il biopic su Judy Garland, interpretata da Renée Zellweger che grazie a questo ruolo ottiene il suo secondo Oscar®. Tra le altre pellicole premiate con l’ambita statuetta si segnalano successi recenti come: THE BLIND SIDE, storia vera interpretata da Sandra Bullock, vincitrice come miglior attrice; il commovente racconto di formazione MOONLIGHT – TRE STORIE DI UNA VITA (3 Oscar®: film, attore non protagonista a Mahershala Ali, sceneggiatura non originale); i due film firmati da Damien Chazelle WHIPLASH (3 Oscar®: attore non protagonista a J.K. Simmons, montaggio, montaggio sonoro) con Miles Teller e LA LA LAND (6 Oscar®: regia, attrice protagonista a Emma Stone, fotografia, scenografia, colonna sonora, canzone originale) con Ryan Gosling; il film sulla boxe THE FIGHTER (2 Oscar®) con Mark Wahlberg, Christian Bale e Melissa Leo, premiati come attore non protagonista e attrice non protagonista; il dramma musicale tratto dal romanzo di Victor Hugo e premiato con 3 Oscar® (attrice non protagonista a Anne Hathaway, trucco, sonoro) LES MISÉRABLES con Hugh Jackman e Russell Crowe; e il miglior film straniero agli Oscar® 2014 LA GRANDE BELLEZZA (versione integrale) diretto da Paolo Sorrentino e interpretato da Toni Servillo. Tra i grandi classici e i film che ormai sono entrati nella storia del cinema sono da non perdere: il western diretto e interpretato da Kevin Costner BALLA COI LUPI (7 Oscar®: regia, film, sceneggiatura non originale, sonoro, colonna sonora originale, fotografia, montaggio); il kolossal di Steven Spielberg con Liam Neeson e Ben Kingsley SCHINDLER’S LIST (7 Oscar®: film, regia, sceneggiatura non originale, scenografia, fotografia, montaggio, colonna sonora originale); l’immortale CASABLANCA (3 Oscar®: film, regia, sceneggiatura non originale) con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman; il film sul caso Watergate TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE (4 Oscar®: attore non protagonista a Jason Robards, sceneggiatura non originale, scenografia, sonoro) con Dustin Hoffman e Robert Redford; la pietra miliare di Sidney Lumet QUEL POMERIGGIO DI UN GIORNO DA CANI (1 Oscar®: sceneggiatura originale) con Al Pacino; uno dei più celebri musical di tutti i tempi, 7 SPOSE PER 7 FRATELLI (1 Oscar®: colonna sonora); il memorabile KRAMER CONTRO KRAMER (5 Oscar®: film, regia, attore protagonista, attrice non protagonista, sceneggiatura non originale) con Dustin Hoffman e Meryl Streep; la spettacolare avventura nell'America del '700 MISSION (1 Oscar®: fotografia) con Robert De Niro e Jeremy Irons; e la commedia a episodi con Marcello Mastroianni e Sophia Loren IERI, OGGI, DOMANI (1 Oscar®: film straniero).

SKY ARTE

RELAZIONI PERICOLOSE - St.2

Da giovedì 1° aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Questa serie di documentari racconta storie d'amore intime e tumultuose nel contesto della storia dell'arte. Con Gabrieel Munter e Vassily Kandinsky; Claude Cahune e Marcel Moore; Emilie Floge e Gustav Klimt; Frida Kahlo e Diego Rivera. La storia d'amore è una scusa per raccontare la vita degli artisti, le loro nevrosi e narcisismo, e per confrontarli con il loro alter ego, l'altro, il loro doppio. Ciascuna delle coppie di questa collezione risponde alle stesse domande: l'amore è compatibile con la creazione? Gli artisti possono rivelarsi attraverso la passione romantica? L'amore porta una rinnovata energia all'arte?

TENER A MENTE

Venerdì 2 aprile alle ore 20:00 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo Sky Arte propone il documentario Tener A Mente. Clara, Matteo, Jacopo, Alessio e Gianmarco sono cinque ragazzi nello spettro autistico uniti dalla passione per la musica. Grazie a questa loro sensibilità vengono invitati a partecipare al progetto «Recercare a Mente», primo laboratorio di musica per ragazzi speciali in Italia, realizzato all’interno del Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Per un anno i cinque ragazzi svolgono lezioni di musica e canto, liuteria, restauro e accordatura di pianoforti, con la prospettiva di poter entrare come studenti all’interno del conservatorio. Il film documenta come vivono l’impegno e come la musica sia un mezzo necessario per esprimere i propri sentimenti e gestire le proprie emozioni imparare a stare in un gruppo, ma l’improvvisa emergenza mondiale legata al COVID 19 impone l’interruzione dei corsi, mettendo a rischio i progressi fatti e il prosieguo del corso.

BANKSY MOST WANTED

Venerdì 2 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Un viaggio alla scoperta dell'artista di strada più famoso al mondo: Banksy. Grazie al suo anonimato, per più di 25 anni, le persone hanno potuto rivendicare il suo lavoro, sia legalmente che emotivamente, e fantasticare su chi si nasconde dietro questo nome. Attraverso le testimonianze di chi conosce l'artista e ha lavorato con lui, ma anche di chi lo sfrutta, gli dà la caccia, lo rivendica... Banksy Most Wanted disegna un ritratto approfondito di questo Robin Hood mascherato. Ognuna di queste indagini rivela una sfaccettatura dell'artista e delle sue opinioni politiche, dal suo impegno e coraggio per le cause ambientali e per i rifugiati politici, ai suoi legami con la scena musicale, al suo lato imprenditoriale. Il film documentario mette anche in discussione il rapporto con l'identità nella società attuale ponendo allo spettatore un quesito: abbiamo davvero bisogno di conoscere il nome dell'artista per apprezzare l'opera d'arte?

RONNIE WOOD – LASSÙ QUALCUNO MI AMA

Sabato 3 aprile alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Un documentario che ripercorre i 50 anni di storia musicale di Wood, dai Birds al Jeff Beck Group, dai Faces (con Rod Stewart) ai New Barbarians, fino a diventare un membro permanente dei Rolling Stones. Il documentario presenta interviste inedite che si fondono con performance di Wood che alla chitarra e all’armonica (un promemoria del suo talento come musicista e strumentista versatile), così come i momenti tranquilli e personali mentre dipinge nel suo studio. Ma il culmine è rappresentato da una bellissima ed intima performance di Breathe On Me dal suo album solista del 1975 New Look.

MALEDETTO MODIGLIANI

Domenica 4 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Per comprendere Modigliani, quarto figlio di una famiglia di origini ebraiche sull’orlo di una crisi finanziaria, bisogna partire proprio dalla sua Livorno e da una provincia italiana che sin dagli albori gli è troppo stretta. Modigliani decide di partire e andare in cerca di altro. Va a Firenze, poi a Venezia. Arriva a Parigi nel 1906, a 21 anni. Sembrerebbe un approdo. È qui che nasce la sua leggenda: tombeur de femmes, alcolista, artista maledetto. In realtà è un uomo che maschera una malattia, che si aggrappa alla vita e alla propria arte. Ha una verità da trasmettere: valori universali racchiusi nella semplicità di linee e volti che ne fanno uno dei maggiori esponenti di primo Novecento e un classico del XXI secolo. Nel docu-film sono proprio i suoi dipinti ripresi in set dedicati, da “La Filette en Bleu” al ritratto di Jeanne Hébuterne, a parlarci.

U2: EXPERIENCE – LIVE IN BERLIN

Lunedì 5 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Il documentario tratto dalla data finale dell'Experience + Innocence tour del 2018, conclusosi nella capitale tedesca: si tratta di un film di 75 minuti che contiene classici come "New Year's Day", "City of Blinding Lights", "Pride (In The Name of Love)" "One" e più recenti da "Songs of Experience" del 2017 come "You're The Best Thing About Me", "Summer of Love", "Get Out Of Your Own Way", "Love Is Bigger Than Anything In It's Way" e "(13) There Is A Light'".



ERIC CLAPTON– LIVE IN SAN DIEGO

Mercoledì 7 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

"Live in San Diego" documenta uno spettacolo molto speciale di Eric Clapton dal suo tour mondiale del 2007. Per l'unica volta durante il tour, Clapton è accompagnato sul palco dal leggendario musicista JJ Cale. I due amici eseguono cinque canzoni di JJ Cale - tra cui "After Midnight" e "Cocaine". Questo concerto di quasi 2 ore include anche i classici di Clapton "Layla", "Wonderful Tonight", "Tell the Truth" e "Crossroads" - con Robert Cray alla chitarra e alla voce.



NILDE – IL TEMPO DELLE DONNE

Sabato 10 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 101 anni, Sky Arte rende omaggio a Nilde Iotti. Attraverso immagini di repertorio, testimonianze di chi l’ha conosciuta e i suoi pensieri restituiti dall’attrice Paola Cortellesi, la vicenda umana e politica di Nilde Iotti deraglia dal sentiero biografico e penetra nel vivo delle nostre esistenze, oggi rese migliori dal suo coraggio che scardinò tabù ed emancipò la società civile italiana. Come se l’appassionante storia di Nilde appartenesse a tutti noi. Un viaggio in compagnia di un’anima nobile, una figura scomoda ed emblematica del Novecento che ha segnato le tappe di una crescita collettiva e scandito il tempo delle donne.

LASCIA STARE I SANTI

Domenica 11 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Un viaggio in Italia lungo un secolo nella devozione religiosa popolare. Santi antichi e più recenti, madonne bianche e nere, processioni devozionali. Sono espressioni di un bisogno di sacro in apparenza molto lontano da noi, ma che così lontano non è. Ancora oggi, specie nel Sud Italia, con "isole" anche al Nord, la fede popolare è un fatto concreto, che trova la sua massima espressione nel canto, nella musica. E i suoni proposti in questo film da Ambrogio Sparagna ne sono una chiara testimonianza. Il prezioso repertorio dell'Archivio Luce, composto di documentari e cinegiornali d'epoca, asseconda questo viaggio nel mondo della religione popolare, che Gianfranco Pannone, con sguardo laico, rimescola in un percorso emozionale tra passato e presente.

NEW ORDER DECADES

Mercoledì 14 aprile alle ore 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

In parte concerto, in parte documentario, questo film segue i preparativi della band nella rimessa in scena della loro acclamata collaborazione, So It Goes, con l'artista Liam Gillick e l'orchestra di sintetizzatori di 12 elementi che ha catturato in modo spettacolare i titoli dei giornali durante il Manchester International Festival 2017. Le complessità vanno oltre l'aspetto tecnico e logistico: questa è una band che raramente guarda indietro, eppure per questo progetto hanno dovuto riflettere - e decostruire - la storia della band, al fine di creare qualcosa di molto nuovo.

BRIGITTE BARDOT, ETERNA RIBELLE

Venerdì 16 aprile alle ore 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Nel 1973, all’apice della sua fama, Brigitte Bardot decide di fermare la sua carriera cinematografica per dedicarsi interamente a una battaglia: la difesa e la protezione degli animali. Il film è un ritratto che rivive la sua carriera e commenta la lotta per la causa animale che ha caratterizzato al sua vita. Per la prima volta Brigitte Bardot ripensa, attraverso immagini d’archivio, a questa appassionante epopea. Una testimonianza inedita ed esclusiva ci permette di comprendere un personaggio complesso che, dopo aver rivoluzionato l’immagine della donna, è stata pioniera di una battaglia moderna e ancora oggi attuale.

SULLE ORME DI CHRISTIAN LOUBOUTIN

Sabato 17 aprile alle ore 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Il famoso designer delle scarpe con la suola rossa, Christian Louboutin, garantisce un universo prolifico ricco di riferimenti a volte magici, a volte teatrali, storici o cinematografici, che vanno dai tacchi con l'arco vertiginoso di Dita Von Teese alle sue reinterpretazioni delle scarpe di Maria Antonietta. Il documentario segue il creatore durante i preparativi per la mostra a Palais de la Porte Dorée, dalla genesi alla serata di apertura. Dall'infanzia a Parigi ai primi successi, compreso il periodo del palazzo, Christian Louboutin racconta la sua storia attraverso questo ritratto intimo e generoso, e solleva il velo sul suo processo creativo ispirato ai paesaggi e alle donne che incontrano.

SCHERZA CON I FANTI

Domenica 18 aprile alle ore 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Gli italiani e l'esercito tra guerre e pace. Un racconto storico e soprattutto umano che scaturisce dalle pagine dei diari di quattro soldati in oltre 150 anni, dall'Unità d'Italia ai giorni nostri, sulle note di canti popolari che hanno fermato il tempo. Parole, musiche e immagini d'archivio che compongono Scherza con i fanti, il documentario diretto da Gianfranco Pannone con le musiche di Ambrogio Sparagna che prosegue e conclude il viaggio tra cultura, memoria e vita sociale iniziato con il precedente Lascia stare i santi. Le parole del documentario sono quelle dei diari, a cominciare da quello di Carlo Margolfo, un soldato lombardo del Regio Esercito di stanza a Pontelandolfo, in Campania, dove fu tra i protagonisti dell’eccidio di civili più cruento all’indomani dell’Unità d’Italia. Poi è la volta di Elvio Cardarelli, un autista viterbese del Regio Esercito che nel 1935 andò a combattere in Etiopia, convinto del primato fascista, e che invece scoprì la realtà dei gas ai danni della popolazione locale.

LE CATACOMBE DI NAPOLI

Lunedì 19 aprile alle ore 20:30 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Napoli, Rione Sanità. In un quartiere per anni noto agli onori della cronaca solo per violenti episodi di cronaca legati alla criminalità organizzata, si nascondono spettacolari complessi monumentali risalenti al II-III secolo. Le Catacombe di San Gennaro, di San Gaudioso e di San Severo fanno da cornice ad un vibrante e prezioso capitale umano che rende il Rione Sanità un quartiere unico nel suo genere. "Le Catacombe di Napoli" accompagna lo spettatore in un viaggio che dal ventre della terra tra storia, architettura e rigenerazione dal basso racconta la rinascita e il riscatto di uno dei più antichi quartieri di Napoli grazie alla bellezza, alla cultura e al coraggio dei suoi abitanti.

ITALIA NASCOSTA

Da lunedì 19 aprile alle ore 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

L'acclamato storico britannico Dr. Michael Scott collabora con l'attore Alexander Armstrong per entrare in profondità nelle famose città italiane: Napoli, Venezia e Firenze. Questo dinamico duo, utilizzando la tecnologia di scansione 3D, scoprono gli spazi sotterranei di Napoli, si tuffano nei canali di Venezia, e vivono Firenze e ci forniscono approfondimenti su 2000 anni di cultura, pensiero e vita cittadina, e sull’influenza che hanno avuto nella cultura di oggi.

SACRA BELLEZZA - STORIE DI SANTI E RELIQUIE

Da giovedì 22 aprile alle ore 21:15 in prima visione su Sky Arte in streaming su NOW

Nel corso dei secoli il culto delle reliquie ha avuto un enorme successo. Le reliquie sono la rappresentazione fisica e tangibile della relazione tra l’umano e divino. La convinzione che la semplice vicinanza a un frammento del corpo di un santo o un oggetto legato al Messia garantisse un rapporto diretto con il divino e assicurasse ai fedeli una sorta di benedizione era universalmente diffusa nel mondo cristiano. Furono oggetto di fede e di contrattazione, di propaganda e di potere; sono state vendute, raccolte, perse, rubate, duplicate o distrutte. La storia delle reliquie è una parte importantissima della storia dell'arte: quella straordinaria forza che ha la religione nel creare racconti e immagini gloriose a sostegno del culto. Host: Maria Antonietta.

CINQUE MONDI

Domenica 25 aprile alle ore 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Roberto Benigni, Bernardo Bertolucci, Gabriele Salvatores, Paolo Sorrentino, Giuseppe Tornatore. Cinque Mondi, cinque modi di raccontare il cinema, cinque differenti visioni: sono i mondi dei nostri cinque premi Oscar che ci raccontano di quale cinema si sono nutriti, il cinema italiano che hanno visto nella loro giovinezza e che ha in qualche modo influenzato il loro modo di costruire un film, il loro immaginario. Un documentario realizzato da Giancarlo Soldi nel 2016, dedicato alla cinematografia italiana, raccontata da protagonisti diversi tra di loro, accumunati dalla passione per il grande schermo e per le storie che la tecnica cinematografica, unita alla fantasia e all'estro personale, è l'unica in grado di rappresentare.

BRUCE SPRINGSTEEN - IN HIS OWN WORDS

Mercoledì 28 aprile alle ore 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Un racconto intimo di Bruce Springsteen, il celebre artista statunitense, che attraverso la lettura di alcuni passi della sua autobiografia si mette a nudo davanti alla telecamera raccontando aneddoti e ricordi della sua carriera. Inoltre, non mancano neanche rare immagini tratte dall’archivio personale di Springsteen.

CANALI PARTNER

PASQUA

Dall’1° aprile alle 19.40 in prima visione su Cartoon Network e in streaming su NOW

A Pasqua programmeremo all’interno del Risatoon gli episodi a tema e non solo dei nostri Originals. In questo consueto spazio destinato alla comedy inseriremo, oltre agli speciali e agli episodi a tema Pasqua, anche contenuti di rilievo per il canale, come Siamo Solo Orso-Il Film, Steven Universe-Il Film, TTG! vs Teen Titans.

L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA

Da giovedì 1° aprile dalle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

Un mese completamente dedicato alla Seconda Guerra in Italia, scopriremo le verità nascoste, i misteri che hanno avvolto il fascismo. Un viaggio verso una delle pagine più buie del nostro passato. Con: Dittatori: il volto del potere: Mussolini. War Secrets: Italy's Forgotten Invasion. Ww2: Hell Under The Sea 2 Defying Rommel. Nazi Megastructures: Hitler's Italian Fortress. Buried Secrets of WWII: Bloody Road To Rome. Milano in guerra.

GIORNATA MONDIALE PER L’AUTISMO

Venerdì 2 aprile 2021 ore 19.10 in prima visione su laF

La giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, riconosciuta a livello mondiale, ricorre ogni anno con lo scopo di sensibilizzare verso l’autismo e le persone che soffrono di questo disturbo. laF, alle 19.10, racconta la storia dei coniugi Isaacson e del loro straordinario e folle viaggio dal Texas alla Mongolia, in cerca di una cura per Rowan, il figlio autistico. Stanchi delle poche risposte della medicina, infatti, i coniugi decidono di partire con il figlio verso la Mongolia: qui la loro speranza è che la natura, lo sciamanesimo e l'ippoterapia possano essere d’aiuto a Rowan.

UNLOCKDOWN

Dal 2 aprile alle 19.05 in prima visione su DeaKids e in streaming su NOW

Cinque adolescenti che sono poco più che conoscenti si ritrovano a dover convivere tutti insieme in un nuovo lockdown. I loro genitori - che sono amici - hanno deciso infatti di “rimanere bloccati in vacanza” la-sciandoli a convivere insieme, sotto la tutela della sorella maggiorenne di uno dei cinque. Una convivenza forzata che li porterà infine a conoscersi meglio tra loro ma soprattutto a conoscere meglio se stessi. La serie affronta molti temi importanti per il target: l’identità di genere, l’ansia, l’isolamento virtuale, il bisogno di inclusione, l’affermazione della propria personalità, i rapporti amorosi, il ciclo mestruale, il primo bacio… fino alla paura di tornare alla norma-lità dopo un lockdown. Per i bambini e i ragazzini lockdown è ormai diventato qualcosa di normale, uno status delle loro vite/giornate e codificato e riconosciuto anche dai più piccoli. Nelle puntate emergono tante situazioni quotidiane di lockdown: dalla dad, alla consegna a casa, al ge-stire la casa stessa, al poter uscire con il cane fino alle relazioni stesse da gestire a distan-za. All’interno della puntata saranno montati degli extra, estrapolati dai loro fantomatici profili social che sono a tutti gli effetti contenuti extradiegetici. Il protagonista della serie è il gruppo. Non c’è un singolo narratore ma tutti i protagonisti possono commentare gli eventi grazie al loro smartphone, come se realizzassero una story per Instagram.

SOS PARANORMAL

Da venerdì 2 aprile alle 22:55 in prima visione su Discovery Science

In questa nuova serie in arrivo su Discovery Science, il giornalista investigativo Paul Beban si addentra nel mondo dell’ignoto per dare risposta ad alcuni dei più grandi misteri paranormali al mondo. Usando documenti governativi decriptati, fonti interne e una strenua determinazione, non si fermerà davanti a niente per scoprire la verità.

L’OASI DEGLI ANIMALI – St.3

Da venerdì 2 aprile alle 21.10 su Nat Geo Wild

Tornano, per una terza stagione, gli esperti de L’oasi degli animali. Questa nuova stagione ci farà vivere nuove ed emozionanti avventure insieme ai dipendenti del Columbus Zoo and Aquarium, in Ohio, uno degli zoo e dei centri di conservazione più popolari degli Stati Uniti d’America. L’esperienza e l’amore per gli animali creeranno, anche in questa stagione, un ambiente amorevole e divertente e daranno vita a storie nuove ed appassionanti.

NORM IN THE NORTH

Dal 2 aprile alle 19.20 in prima visione su Boomerang e in streaming su NOW

Ciclo Film dedicato all’Orso Artico più famoso dell’animazione. Il Viaggio di Norm– Le chiavi del Regno Norm del Nord è diventato re, ma la sua autostima è ai livelli minimi. Non si sente rispettato e crede sempre meno in se stesso. Ma le cose cambiano quando viene invitato dal sindaco di New York per ricevere le chiavi della città. Il Viaggio di Norm– Un’avventura formato reale Re Norm si imbatte in Chen, un professore cinese che si è schiantato nell’Artide. Il Viaggio di Norm– Vacanze in Famiglia Norm si appresta a celebrare il Solstizio d’Inverno in grande stile. La tradizione del nord prevede che il Re posi la corona in cima a una torre ghiacciata. Pochi giorni prima della cerimonia però la corona viene rubata! Norm decide di ritrovarla a tutti i costi. Le sue ricerche lo porteranno fino ad Harbin in Cina, con tutta la famiglia!

FEAR THE WALKING DEAD – ST.6

Da domenica 3 aprile ogni domenica alle 22:50 in prima visione su MTV e in streaming su NOW

Mentre il tentativo di Morgan di liberare tutti gli altri membri del gruppo si fa più audace, Virginia è alla disperata ricerca della sorella e cerca di proteggere gli insediamenti dalle forze LAVORO all’interno e all’esterno delle sue mura. Si formeranno inoltre nuove alleanze, alcune relazioni si romperanno, perché è chiaro che i legami sono cambiati per sempre. Quando tutti saranno costretti a schierarsi, scopriranno il significato dell’espressione ‘La fine coincide con l’inizio”.

PASQUA CON GLI ANTICHI

Domenica 4 e lunedì 5 aprile alle 21:00 su Discovery Channel

Quest’anno a tenerci compagnia durante la festa ci saranno due premiere a tema mystery/history dedicate al mondo degli antichi: gli architetti del deserto 1x60’ – Speciale 1^tv assoluta – Domenica 4 aprile alle 21:00 L’Arabia Saudita è un’area geografica conosciuta per il suo sguardo molto attento al futuro ma che allo stesso tempo ha dimenticato un po’ il passato, infatti i suoi deserti hanno subito pochissime indagini archeologiche. In questo speciale un team di esperti archeologi cercherà di compensare questa mancanza, esplorando la zona, incontrando reperti grandiosi e provando a capire chi erano veramente “gli architetti dell’Arabia Antica”. Il mistero della Valle dei Re 1x120’ – Speciale 1^tv assoluta – Lunedì 5 aprile alle 21:00. Questo speciale in arrivo su Discovery Channel ci permetterà di fare un viaggio in una dell’aree più affascinanti e ricche di storia al mondo: la Valle dei Re. Conosciuta come il sito archeologico per eccellenza della cultura egizia, la Valle Il mistero della Valle dei Re 1x120’ – Speciale 1^tv assoluta – Lunedì 5 aprile alle 21:00. Conosciuta come il sito archeologico per eccellenza della cultura egizia, la Valle dei Re (con la Sfinge e le sue piramidi mastodontiche) nasconde ancora oggi molti segreti, che questo speciale cercherà di rivelare.

POP UP CHANNEL - FOXCRIME CANDICE

Da giovedì 4 aprile al 14 aprile sul canale 117 e in streaming su NOW

Fox Crime dedica un intero canale alla serie crime francese al femminile, Candice Renoir. Otto stagioni in cui l’affascinante e vulcanica poliziotta dovrà districarsi tra il suo giovane team, omicidi, misteri e una famiglia esuberante. Candice Renoir, interpretata con successo da Cécile Bois, è una detective carismatica che porta avanti il proprio lavoro con impegno e dedizione, cercando di emergere in un ambiente fortemente maschile. Non ha paura di mostrare la sua fragilità, mentre cerca di trovare il giusto equilibrio tra vita privata e lavoro. La serie, oltre alla forza della protagonista, ha tutti gli ingredienti indispensabili per un crime en rose di successo: casi e misteri avvincenti, ma anche un pizzico di azione, senza tralasciare momenti più ironici e leggeri.

SQUADRA OMICIDI – INDAGINI SENZA SOSTA

Da lunedì 5 aprile alle 22.00 in prima visione su Crime + Investigation

Il crimine non dorme mai. Ma neanche chi lo combatte. Mentre il tempo scorre inesorabile, seguiamo in tempo reale le indagini di alcuni intricatissimi casi di omicidio attraverso gli occhi delle donne e degli uomini che lavorano senza sosta per Incastrare l’assassino. Quello del detective è un lavoro che non conosce limiti di tempo e spazio, che diventa una vera e propria ragione di vita per chi decide di dedicare la sua esistenza alla lotta instancabile al crimine. “Squadra omicidi – indagini senza sosta” è un vero e proprio viaggio a 360 gradi nel mestiere di detective in un puzzle fatto di indizi, indagini, testimoni, cacce all’uomo, processi e colpi di scena. Tutto rigorosamente in tempo reale, senza filtri, senza mediazioni, senza via di scampo.

PASQUETTA CON PAOLA CORTELLESI

Lunedì 5 aprile alle ore 16.00 in prima visione su Comedy Central e in streaming su NOW

Il detto dice: Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. E noi vi proponiamo di passare la Pasquetta in nostra compagnia per un pomeriggio dedicato alle risate italiane. Due film per accompagnare la digestione post grigliata: “Scusate se esisto” e “Nessuno mi può giudicare”.

INDAGINI AD ALTA QUOTA – St.20

Da lunedì 5 aprile alle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

Torna la serie cult di NG con nuovi drammatici episodi per scoprire la verità che si cela dietro i più leggendari disastri dell'aviazione. Ogni episodio vedrà la partecipazione di testimoni oculari ed interviste ad esperti che spiegano le dinamiche del disastro ricostruite con la CGI. In questa nuova stagione indagheremo sul disastro nel Mar del Nord, del disastro del Boeing 737 Max8 in Indonesia, del disastro di un jet privato in Ohio schiantato su un palazzo. Tante drammatiche storie volte a scoprire la verità.

CHI CERCA TROVA: SUPER RESTAURI – St.2

Da lunedì 5 aprile alle 13:30 in prima visione su Discovery Channel

Torna la serie, con due fantastiche nuove stagioni, in cui un gruppo di talentuosi artigiani restaurano e riportano in vita i tesori trovati da Drew Pritchard. Saranno in grado di soddisfare le richieste dei clienti più esigenti? Lo scoprirete solo guardando la stagione 2 e 3 dello spin-off dell’amatissimo «Chi cerca trova».

SUPER WINGS

Dal 5 aprile dal lunedì al venerdì alle 16.50 in prima visione su Dea Junior e in streaming su NOW

Jett, il vivace aereo rosso, viaggia con la sua squadra, i Super Wings, per consegnare pacchi ai bambini di tutto il mondo. Alla scoperta di nuove culture, in questa quinta stagione conosceremo i Super Cuccioli! Questi ‘mini-me’ che seguono ogni membro dei Super Wings, sono adorabili piccoli veicoli in grado di trasformarsi in apparecchi utili per le consegne. Sono compagni perfetti, divertenti e disponibili! Le novità non si fermano qui! Incontra i nuovi Super Amici: Leo, una super macchina in grado di volare e Sunny, che ama cantare e ballare e il cui sorriso è super contagioso! Il nostro team dovrà anche affrontare lo spavaldo Golden Boy che non esita mettere i bastoni tra le ruote ai Super Wings nelle loro missioni per rubare la scena. Nuovi super accessori aiuteranno i nostri amici in questa nuova stagione. Nessun ostacolo può resistere alla combinazione robot di Jett e Donnie e una base spaziale ci permetterà anche di scoprire nuovi orizzonti, oltre il nostro pianeta e il nostro tempo! Super Wings, pronto per il decollo!

MICO E I FUNGHI

Da lunedì 5 aprile alle 7.40 in prima visione su Boomerang e in streaming su NOW

La serie segue le avventure di Mico e dei suoi migliori amici Lilit e Chep alla ricerca quotidiana di nuove scoperte, esplorando il mondo che li circonda a contatto con la natura e sempre divertendosi. La serie si ispira quindi alla spontaneità dei più piccoli come veicolo per comunicare messaggi importanti e affini al target: l’amicizia e le esperienze. Il tutto per mettere alla prova i propri limiti e le singole personalità. Personaggi principali: Mico Entusiasta, sempre pronto a gettarsi a capofitto nelle avventure, è un leader naturale ma non perfetto. Lilit La migliore amica di Mico, piena di entusiasmo e meraviglia, trova il lato positivo sempre. Chep L’altro amico del protagonista, ama i disegni, i numeri e gli aneddoti, è la mente analitica del trio, ha una curiosità innata eama esplorare il mondo circostante.

TEEN TITANS GO! – St.6

Da sabato 5 aprile in prima visione Cartoon Network e in streaming su NOW

In questa nuova batch di episodi si consolida l’aspetto ’naughty’ e comedy della serie che continua a trainare gli ascolti del canale. In particolare avremo un focus sul personaggio di Stella Rubia che deve fare i conti con le sue fragilità, una battaglia epica di wrestling, un crossover con le DCSHG e poi il ritorno all’infanzia con ambientazione da Preschool show! Completa la batch uno speciale composto da 4 episodi in giro per il mondo, i Titans sono alla ricerca di Carl Sanpedro e si ritroveranno in Jamaica, India e Croazia.

BATWOMAN - St. 2

Da martedì 6 aprile alle 21.15, in prima visione su Premium Action

Torna, dopo uno slittamento di tempi dovuto all’emergenza sanitaria in corso, la seconda stagione di Batwoman con una grande novità: a vestire i panni della protagonista non ci sarà più Ruby Rose ma un nuovo volto, quello di Javicia Leslie. L’attrice, dichiaratasi bisessuale, si è detta estremamente orgogliosa di far parte del cast della serie «pioniera per la comunità LGBTQ+». Ma le novità non finiscono qui: nel corso della stagione, prenderanno forma anche altri personaggi del fumetto tra i quali, nel terzo episodi, ci sarà Bat Girl Magic. La serie è prodotta da Greg Berlanti, già autore di Arrow, The Flash, Supergirl e DC’s Legends of Tomorrow.

SOPRAVVIVENZA ESTREMA – St.5

Da martedì 6 aprile alle 22.55 su National Geographic e in streaming su NOW

Torna l’avventuriero ed esperto di sopravvivenza Hazen Audel che si reca in alcuni dei luoghi più estremi per incontrare tribù indigene e apprendere le loro tecniche di sopravvivenza. Un viaggio nella natura selvaggia, verso la giungla del Suriname e del Perù in Sud America, le foreste pluviali nel Laos settentrionale, le scogliere calcaree nelle Filippine e la giungla della penisola malese e della Papua Nuova Guinea.

LA SICILIA DEL BARONE

Da martedì 6 aprile tutti i giorni alle ore 23.00 in prima visione su Gambero Rosso

Andrea Lo Cicero è “siciliano doc”. Nato e cresciuto a Catania da famiglia con ascendenze nobiliari (da cui il suo soprannome Barone) è legato visceralmente alla sua terra ma specialmente alla sua cucina con i suoi sapori forti e prodotti di eccellenza. Purtroppo vive a Roma, ma per fortuna c’è l’amatissima zia Carmela, che lo adora e che riesce a tenere viva in lui la “sicilianità” e che si preoccupa sempre per il nipote, in modo a volte esagerato, e ogni puntata gli invia un pacco con un “kit” di prodotti siciliani, per realizzare di tutto punto, due piatti tipici. Andrea aperto il pacco, tira fuori gli ingredienti ne spiega le qualità, le origini e come vengono abitualmente utilizzati in cucina. Quindi inizia a preparare il primo piatto: “siciliano doc” e, soddisfatto, va per assaggiarla affamato, quando... suona il citofono. È il suo amico Marco Sabellico che si propone subito di assaggiare il piatto appena preparato. Poi Andrea coinvolge l’amico nella realizzazione del secondo piatto siciliano. Marco procura il vino adatto per l’abbinamento con il piatto.

LAEFFE FILM FESTIVAL

Ogni mercoledì, dal 7 aprile dalle ore 21.10 in prima visione su laF

Il mercoledì è dedicato ai film d’autore: ogni settimana, l’appuntamento in prima serata è con i film del laeffe Film Festival. 7 aprile: “RIPARARE I VIVENTI” Di Katell Quillévéré. Francia/Belgio, 2016. 104’. Dal romanzo omonimo di Maylis de Kerangal. Tre giovani surfisti contro il mare imperioso. Dopo poche ore, un incidente stradale… Trasportato in un ospedale a Le Havre, Simon entra in coma e viene dichiarata la morte cerebrale. Nel frattempo, a Parigi, una donna è in attesa di un trapianto d’organi che potrebbe darle un’altra possibilità di vita. 14 aprile: “SCENE DA UN MATRIMONIO” Di Stephen Frears. Gran Bretagna, 2019. 2x50’ Scritta da Nick Honrby, la miniserie racconta in dieci «scene» la storia d’amore tra Louise e Tom, che incontriamo nei 10 minuti che precedono il loro settimanale incontro con il consulente matrimoniale. 21 aprile: “LIBERE DISOBBEDIENTI INNAMORATE” Di Maysaloun Hamoud. Israele, 2016. 96’ Layla, Salma e Nuur condividono un appartamento a Tel Aviv e uno spirito libero. I loro sogni e le loro aspettative, però, devono fare i conti con quelli delle loro famiglie d’origine e della società israeliana. 28 aprile: “FRANTZ” Di Francois Ozon. Francia, 2016. 113’ È da poco terminata la Prima Guerra Mondiale e in una cittadina tedesca Anna si reca tutti i giorni sulla tomba del fidanzato Frantz, ucciso in Francia. Un giorno si presenta alla tomba anche un misterioso ragazzo: la sua presenza suscita ben presto delle reazioni imprevedibili.

TESORI NASCOSTI

Da mercoledì 7 Aprile alle 21.50 in prima visione su History Channel

Che fine hanno fatto le dozzine di antichi uomini trovati uccisi e lasciati a marcire su un'isola vichinga? Uno tsunami potrebbe davvero affondare un avamposto vitale dell'impero romano? Un super vulcano ha davvero causato la caduta di Cleopatra e del suo antico impero egiziano? Tesori nascosti indaga nei meandri della storia per dare una risposta ad alcuni dei misteri più oscuri dell’antichità. Archeologi ed esperti storici partiranno dai resti monumentali, viaggiando in tutto il mondo, per trovare indizi fattuali che portino alla risoluzione di questi misteri.

MAX: SFIDA ALLE CALORIE

Da giovedì 8 aprile alle ore 21.30 in prima visione su Gambero Rosso

Max ama mangiare ma è sempre combattuto con la sua seconda passione: il fitness. Ama lo sport ma spesso si lascia andare, i peccati di gola sono tentazioni che non riesce ad evitare. E allora Max vuole superare sè stesso: “Creare in ogni puntata piatti gustosi ma ipocalorici. A dargli una mano la sua amica nutrizionista. In ogni puntata una sfida. Stare sotto ad un limite calorico che gli indica la nutrizionista via Skype. Max con tuta e scarpette parte dal suo rione Prati e va al mercato dai suoi fornitori a fare la spesa. Si prepara alla sfida facendo calcoli sulle calorie degli alimenti. Torna a casa nella sua cucina, armato di pentole e bilancia. In ogni puntata da 15 minuti una ricetta. Alla fine di ogni ricetta con una chiamata Skype la sua amica nutrizionista gli conterà le calorie nel piatto. Riuscirà in questa sfida?

IL MESE DEI PREDATORI

Da giovedì 8 aprile dalle 21.10 in prima visione su Nat Geo Wild

Aprile è il mese che Wild dedica ai predatori della natura e alle loro capacità di cacciare e annientare le proprie prede. Ogni specie animale, quotidianamente è chiamata a combattere per far valere la propria forza e le proprie abilità, a scapito di altri animali, per la sopravvivenza. Gli oceani, la terra e i cieli sono il campo di battaglia in cui i predatori si sfidano, mettendo alla prova le loro straordinarie tecniche predatorie. Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato capacità eccezionali che vanno da sensi super sviluppati, come la vista o l’olfatto, all’abilità di mimetizzarsi completamente e poi colpire. Ogni giorno, nel regno animale, è una lotta incessante per la sopravvivenza.

DISTANT LANDS – OSSIDIANA

Da sabato 10 aprile alle ore 20.30 in prima visione su Cartoon Network e in streaming su NOW

Secondo appuntamento con lo spin off tratto dalla celebre serie Adventure Time che ha conquistato nel corso degli anni milioni di fans in tutto il mondo. In questo secondo episodio, dal titolo ‘Ossidiana’, la storia ha inizio nel Regno di Vetro, dove la popolazione del Regno è in ostaggio di un drago. L’unica che può salvare il Regno dalla perfidia del dragone è Marceline. Si tratta di un episodio ricco di avventura e azione, la musica è un aspetto essenziale nello sviluppo della storia in sè.

THE ABYSS - L'INCUBO DEL NAZISMO

Da domenica 11 Aprile alle 21.00 in prima visione su History Channel e in streaming su NOW

Europa, anni ’20 del 1900. Un decennio segnato dalla devastazione della Prima guerra mondiale, che lascia un continente in ginocchio e spazza via quasi un’intera generazione, con il suo altissimo numero di vittime e atroci danni recati alle grandi metropoli europee. Un continente in preda alla disperazione, che a seguito di questo shock comincia a covare un’anima nera al suo interno... Violenza chiama violenza: questa è la storia di come si sia arrivati al disastro della Seconda guerra mondiale, di come una guerra ne abbia scatenata un’altra, e dei sentimenti che hanno portato alla nascita dei regimi totalitari. The Abyss – L’incubo del nazismo è uno sguardo inedito sul Terzo Reich, uno sguardo che guarda al nazismo da una prospettiva globale e attuale. Ci racconta come i nazisti riuscirono a conquistare la Germania e poi metà dell'Europa in pochi anni. Come è stato possibile ripiombare nel buio, con gli orrori della prima guerra mondiale ancora così vividi nella memoria degli europei. E del perchè sia passato così tanto tempo prima che questi regimi venissero fermati. Esclusivi e inediti materiali d’archivio, fonti storiche e un team internazionale di esperti dipinge un nuovo quadro del regime di Hitler. La serie svela la complessa sequenza di eventi che hanno dato impulso ai regimi totalitari, consentendo alla loro violenza e brutalità di raggiungere una scala globale.

SCOOBY DOO & GUESS WHO? – St.2

Da lunedì 12 aprile dal lunedì al venerdì alle 18.55 in prima visione su Boomerang e in streaming su NOW

La gang è pronta per incontrare nuovi personaggi che li accompagneranno in nuovissime e divertentissime avventure. Nell’episodio #47 fa l’ingresso il personaggio di Billy Dee William (Lando Calrissian in Guerre Stellari) in un episodio molto divertente. Nell’episodio #50 tutte le voci dei più famosi personaggi incontrati in passato si riuniscono per commentare uno degli episodi più misteriosi della batch.

INDAGINI PARANORMALI CON JOSH GATES

Da lunedì 12 aprile alle 22:50 in prima visione su Discovery Channel

Torna su Discovery Channel “Indagini paranormali con Josh Gates” per una fantastica, e misteriosa, seconda stagione. Josh Gates, insieme allo scienziato Phil Torres e alla studiosa del paranormale Jessica Chobot, indaga su incontri sovrannaturali, creature misteriose e stupefacenti fenomeni extra-terrestri, guidando gli spettatori attraverso lo strano mondo dell’ignoto.

OK IL VINO È GIUSTO

A partire da lunedì 12 aprile alle ore 21.30 in prima visione su Gambero Rosso

Il vino è la bevanda alcolica nazionale, su questo non ci sono dubbi, ma quanti tra noi lo conoscono davvero? Quanti sono in grado di riconoscere un vino di qualità e scegliere il calice giusto da accompagnare al loro piatto? “OK IL VINO È GIUSTO!” è un programma che attraverso il meccanismo del gioco vuole avvicinare al mondo del vino di qualità un pubblico di semplici estimatori. Eleonora De Venuti giovane esperta e appassionata di vino conduce questa rubrica con l’aiuto dello chef Davide Mazza. In ogni puntata 2 concorrenti, 3 cantine e 3 piatti. I concorrenti dovranno trovare il giusto abbinamento per ogni 3 piatti scegliendo ogni volta fra 3 vini. Ad arricchire di contenuti il programma sarà la presenza dei 3 produttori di vino selezionati che racconteranno al pubblico la realtà enoica del territorio a cui è dedicata ogni puntata. Chi vince passa alla puntata successiva. Un modo semplice e diverso per parlare di vino e di abbinamenti al grande pubblico.

TROLLS: LA FESTA CONTINUA!

Dal 12 aprile, dal lunedì al venerdì in prima visione su Dea kids e in streaming su NOW

Serie a cartoni animati prodotta dalla DreamWorks Animation nel 2018 che riprende la storia da dove si era interrotto il film di animazione in computer 3D ‘Trolls’ del 2016 e se-gue le avventure della regina Poppy, Branch, lo Snack Pack e gli altri Trolls e i loro amici di Bergen, mentre vivono la vita quotidiana nel Troll Village. La regina Poppy sta infatti cercando di mantenere la pace nel villaggio di Troll con i Ber-gens, invitandoli alle feste e facendo praticare loro sport, tutti assieme. In questo modo crede che il crimine diminuirà e le situazioni ad alta tensione cesseranno per sempre.

TINA & TONY

Da lunedì 12 aprile alle 18.45 in prima visione su Dea Junior e in streaming su NOW

Focus: sul tema dell’amicizia che si manifesta nella comprensione e nel sostegno assoluto tra Tina e Tony. L'accento è posto su un rapporto di fiducia e su come si preoccupano l'uno dell’altro. Ogni puntata è una storia sugli imprevisti che potrebbero accadere nella vita quotidiana di un bambino. Il piccolo ippopotamo Tony e l'elefantino Tina sono migliori amici. Vivono in un allegro, colorato e accogliente villaggio che ben rappresenta il mondo giocoso dei bambini dove i piccoli si fanno le proprie regole e rendono vivi i loro giocattoli preferiti con il potere della fantasia! A differenza dei veri giochi per bambini, in cui ai genitori di solito non è permesso sconfinare, il mondo di Tina e Tony è sempre aperto per i genitori: una leggera ironia, battute e le avventure dei personaggi saranno interessanti sia per i bambini che per i loro genitori. Quello di Tina & Tony è un mondo pieno di avventure e i personaggi sono così reali che i piccoli spettatori si identificano facilmente con loro. Sono personaggi capaci di affrontare le situazioni e le emozioni che provano tutti i bambini, che in loro possono quindi trovare un modello di comportamento corretto. Sono personaggi sognatori, inventori, esploratori, si cacciano in buffe situazioni e condividono apertamente le loro scoperte con il pubblico, aiutando così a conoscere il mondo che li circonda e a distinguere tra il bene e il male. La vivace, curiosa, giocherellona e birichina Tina trascina in mille avventure il pacato, prudente e premuroso Tony. Con Tina non si annoiano mai, mentre grazie a Tony riescono sempre a tirarsi fuori dai guai!

DANGER FORCE

Da lunedì 12 aprile dal lunedì al venerdì alle 20.00 su Nickelodeon e in streaming su NOW

Torna con nuove avventure lo spin off della serie cult Henry Danger! In questa prima stagione Capitan Man fonda una scuola per giovani supereroi alle prime armi..ne vedremo delle belle! Episodio dopo episodio, pasticcio dopo pasticcio, i nostri quattro eroi in training Chapa, Miles, Mika e Bose imparano a colpi di risate il vero spirito di squadra, necessario per difendere la città di Swellview.

POP UP CHANNEL - “PAW PATROL CUCCIOLI IN AZIONE”

Da lunedì 12 al mercoledì 18 aprile su NICK JR +1

Dal 12 al 18 Aprile 2021 Su Nick Jr +1 arriva un canale pop up con tutte le Stagioni di Paw Patrol e tra le tante sorprese anche quattro episodi speciali da 22minuti sul tema “Dino Rescue” dove i nostri cuccioli viaggiano nella preistoria e conoscono un nuovo amico: il cucciolo REX! Rex è un cucciolo con una disabilità ed è un tipo molto amichevole e davvero coraggioso! Sarà lui ad accompagnare i Paw Patrol nel loro viaggio tra i dinosauri!

SHAMELESS – St.11

Da martedì 13 aprile in prima visione su Premium Stories e in streaming su NOW

Torna, per un’attesissima ultima stagione, la serie che dal 2011 ha raccolto attorno alle vicende della famiglia Gallagher una solida e affezionata fan base. In occasione del gran finale, sembra probabile il ritorno degli attori che nel tempo hanno lasciato la serie: Emmy Rossum e Joan Cusak su tutti. Il presidente di Showtime, Gary Levine, ha dichiarato: "Siamo tristi di dover dire addio per sempre ai Gallagher, ma non potremmo essere più che fiduciosi nell’abilità di John Wells, nel suo team di sceneggiatori e nel grandioso cast che porteranno Shameless alla conclusione più appropriata".

LEGACIES - St. 3

Da martedì 13 aprile alle 21.15 in prima visione su Premium Stories e in streaming su NOW

Torna con una terza stagione lo spin-off di The Originals, che vanta nel suo cast non solo gli attori della serie da cui nasce, ma anche volti della serie madre: The Vampire Diaries. Anche Legacies ha dovuto chiudere anzitempo la sua ultima stagione, a causa dei disagi legati alla pandemia che ne hanno interrotto laproduzione. Al termine della seconda stagione Hope era caduta in un sonno profondo... La terza stagione si aprirà proprio con gli episodi che avrebbero dovuto costituire il finale della seconda. La serie è stata rinnovata per la quarta stagione.

TANTI AUGURI DEBORA VILLA

Martedì 13 Aprile alle 20.30 in prima visione su Comedy Central e in streaming su NOW

Divertente, ironica e talentuosa: Debora Villa è una delle comiche più amate di sempre. E in occasione del suo compleanno Comedy Central le dedica una serata con gli sketch più travolgenti di Così fan tutte e suoi pezzi cult direttamente dal palco estivo di Comedy Central.

THIS IS US – St.5b

Da mercoledì 14 aprile alle 21.50 in prima visione su FOX e in streaming su NOW

Dopo la pausa invernale, torna su Fox la quinta stagione di This is us con i nuovi episodi. Continuano le vicende della famiglia Pearson: nuove responsabilità per Kevin e i gemelli avuti da Madison, Kate e Toby conosceranno finalmente la loro figlia adottiva e il destino di Randall ha in serbo novità. Immancabili i fla-shback con i giovani genitori Rebecca e Jack.

INTERVENTION – VITE DROGATE- St.16

Da mercoledì 14 e giovedì 15 Aprile alle 22.00 su Crime + Investigation

Torna la serie che racconta come le dipendenze possano distruggere la vita di chi ne soffre e dei suoi cari. In ogni episodio vengono raccontate due incredibili storie di dipendenza arrivate al limite: giovani madri, ragazzi poco più che adolescenti, famiglie intere che condividono la piaga della dipendenza. In ogni storia però, arriva un barlume di speranza: familiari e amici intervengono per il bene dei loro cari mettendoli di fronte ad una scelta cruciale: farsi aiutare o lasciarsi risucchiare dal vortice della dipendenza per sempre. Seguiamo le incredibili storie di caduta e sofferenza, di coraggio e di riscatto, di chi tenta il tutto e per tutto perché non ha più niente da perdere.

THE GOLDBERGS – St.8

Da sabato dal 17 aprile alle 21.15 in pima visione su Premium Stories e

Tornano, con l’ottava stagione, le avventure dal sapore anni Ottanta della famiglia Goldberg. La serie, affezionata ai tributi ai quali ha abituato i suoi fan nelle scorse stagioni, dedica quello dell’ottava a L’aereo più pazzo del mondo. Il produttore esecutivo Doug Robinson ha commentato a tal proposito: "L’unica cosa più pazza di cenare con i Goldberg è fare un viaggio in aereo con loro…". La nuova season si aprirà con gli episodi che avrebbero dovuto concludere la settima. Anche The Goldbergs infatti ha subito un’interruzione anticipata a causa della pandemia da Covid. A saltare, ma lo rivedremo presto, era stato un matrimonio…

BOB HEARTS ABISHOLA- St.2

Da domenica 18 aprile alle 21.15 in prima visione su Premium Stories

Bob Hearts Abishola è la quinta sitcom co-ideata da Chuck Lorre per CBS dopo Due uomini e mezzo, The Big Bang Theory, Mom e Young Sheldon. Lorre è stato anche uno dei produttori esecutivi di Mike & Molly, altra sitcom di cui Billy Gardell era protagonista. Nella seconda stagione la tenera relazione di Bob Abishola crescerà. Non mancheranno vicende legate alle rispettive famiglie e riflessioni più profonde sul tema dei migranti in Usa. La sitcom ha debuttato in Usa con un paio di mesi di ritardo a causa della pandemia.

SNOWFALL– St.4

Da domenica 18 aprile alle 21.50 in prima visione su FOX e in streaming su NOW

Quarta nuova stagione per questa serie drammatica ambientata negli anni Ottanta, che racconta l’approdo del crack sulle coste della California a partire dal 1983, con un grande impatto sulle zone più di-sagiate della città di L.A. Snowfall segue le vicende di vari personaggi le cui vite si vanno ad incrociare: un giovane afroamericano di nome Franklin, l'ex-wrestler messicano Gustavo "El Oso", l'agente operativo del-la CIA Teddy McDonald e la nipote di un boss messicano Lucia Villanueva.

CATFISH UK

Dal 18 aprile ogni domenica alle 22:50 in prima visione su Mtv e in streaming su NOW

Dopo otto stagioni di enorme successo a livello internazionale, una delle serie più amate del canale arriva con una nuova stagione tutta made in UK! Pronti a smascherare nuovi Catfish?

PRODIGAL SON – ST.2B

Da lunedì 19 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Premium Stories

Premium Crime propone gli episodi doppiati della seconda di Prodigal Son. Malcolm Bright è un giovane psicologo criminale: brillante, acuto, imprevedibile, stravagante e disturbato. Il suo è un vero talento: Malcom è in grado di entrare nella mente degli assassini decifrando i loro pensieri e intuendo i loro segreti più oscuri. La sua abilità deriva direttamente da uno dei serial killer più spietati di sempre: il dottor Martin Whitly noto anche come The Surgeon, il chirurgo, nonché padre di Malcom. L’omicidio per Malcom è quasi un affare di famiglia e i suoi colpi di genio danno un contributo determinante, e spesso destabilizzante, ai casi affidati alla squadra del detective Gil Arroyo della polizia di New York.

ALL RISE – St.2

Da lunedì 19 aprile alle 22.00 in prima visione su Premium Stories

Torna, con una seconda e attesissima stagione, il legal drama ambientato nelle caotiche aule di un tribunale giudiziario di Los Angeles. La serie TV continuerà ad affrontare casi che vedono interfacciarsi giudici, procuratori e avvocati difensori, nonchè ufficiali giudiziari e poliziotti, per far trionfare la giustizia nella metropoli californiana. Non mancherà, come già accaduto nell’episodio che ha chiuso la prima stagione, e che ha visto un importante processo svolgersi on line, la pandemia a fare da sfondo agli accadimenti della serie. Pare che il team di sceneggiatori sarà quasi completamente rinnovato, e ciò in seguito all’abbandono di alcuni writers a causa di divergenze legate a come affrontare le tematiche di etnia e genere all’interno della serie.

MANIFEST- St.3

Da lunedì 19 aprile alle 21.15, in prima visione su Premium Stories

Grande attesa per il ritorno di Manifest, la cui terza stagione avrebbe dovuto debuttare in Usa in autunno ma rientrata poi fra i titoli rimandati alla primavera. Il finale della seconda stagione aveva rivelato il ritrovamento di una parte dell'aereo in acque cubane, aprendo così un nuovo mistero. Annunciando la terza stagione, Jeff Rake, ideatore e produttore, ha anticipato: "Se sapeste che vi restano solo quattro anni da vivere, cosa ne fareste di questo tempo? E cosa farebbero le persone vendicative, spietate, avide? Non abbiamo ancora nemmeno grattato la superficie di questo tipo di persone tra i passeggeri, e questo ci porterà in una fase totalmente nuova per Manifest...".

CASH WEEK

Dal 19 aprile dal lunedì alla domenica dalle 19:20 in prima visione su BLAZE

Acquista, rivendi, guadagna, ricompra! Non sono solo verbi sono indizi che ci avvertono che qualcosa di fantastico sta per arrivare. Una settimana intera, completamente dedicata al mondo degli affari. Ritorna la Cash Week su Blaze. Una settimana intera dedicata al mondo degli affari che da anni appassiona il pubblico. Per 7 giorni infatti Blaze si trasformerà nella casa degli affari a 360° con una programmazione dedicata ai migliori titoli del mondo transactional. Siete pronti a mettere mano al portafogli? Scherziamo, non serve!

BEAR GRYLLS: CELEBRITY EDITION – St.6

Ogni lunedì dal 19 aprile alle 21.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

Torna Bear Grylls con una nuova adrenalinica stagione. Ogni settimana una celebrità lo accompagnerà in un emozionante viaggio attraverso alcuni dei luoghi più estremi al mondo. Tra le celebrità avremo Terry Crews, attore ed ex giocatore di football americano statunitense che ha recitato in nella serie televisiva Brooklyn Nine-Nine e nel divertentissimo film Deadpool 2. Poi avremo Keegan Michael Key, già host di Cosa ti dice il cervello? per NG, attore, comico e sceneggiatore statunitense che ha recitato anche in Fargo - serie televisiva, in It's Always Sunny in Philadelphia e nel film The Proom di Ryan Murphy. Da aggiungere Rainn Wilson, attore statunitense, noto per la serie televisiva The Office.

ROMA: LA SETTIMANA IMPERIALE

Da lunedì 19 a venerdì 23 Aprile dalle 21.50 su History Channel e in streaming su NOW

In occasione della ricorrenza del Natale di Roma, che il 21 aprile festeggia il suo 2774° compleanno, History dedica una settimana di programmazione alla città "Caput Mundi" con serie e speciali che ne celebrano l'importanza storica. con le seguenti premiere: HISTORY NOW: I SEGRETI DI POMPEI – Lunedì 19 Aprile alle 21.50. All'ombra del Vesuvio, rimbomba un vulcano meno conosciuto: i Campi Flegrei. In caso di eruzione, milioni di vite potrebbero essere a rischio. Gli scienziati esplorano la sua geologia unica e hanno sviluppato un sistema di allarme che potrebbe impedire a Napoli di diventare la prossima Pompei. TESORI NASCOSTI: LE GANG DI POMPEI– Mercoledì 21 Aprile alle 21.50. L'antica città romana di Pompei è nota in tutto il mondo per l'eruzione vulcanica che l'ha seppellita e preservata. Ora gli esperti stanno riesaminando una scena del crimine di 2000 anni fa che suggerisce che questa fosse una città in cui la paura della morte incombeva molto prima che il Vesuvio la coprisse di cenere. Ci immergeremo in un mondo di illegalità e intrighi politici dominato da padrini della malavita, ai tempi dell’Antica Roma. TESORI NASCOSTI: TSUNAMI NELL’ANTICA ROMA – Mercoledì 21 Aprile alle 22.40. Antichi documenti storici identificano una modesta città costiera tunisina come sede di una fiorente metropoli romana chiamata Neapolis, ma per secoli ci sono state poche prove archeologiche a sostegno di tale affermazione. Tutto è cambiato quando una violenta tempesta ha scoperto le rovine di antiche strade ed edifici romani, nei fondali del Mar Mediterraneo.

VIVA LA NATURA!

Da lunedì 19 al 25 aprile dalle ore 14.05 su Dea Junior e in streaming su NOW

Su DeAjunior si festeggia la Giornata della Terra (22 aprile)! Dal 19 al 25 aprile trascorreremo il pomeriggio insieme ai nostri amici di sempre, come il tenero Bing, il cagnolone Orlando, Apollo e i piccoli, utilissimi insetti del giardino incantato, il simpatico Topo Tip, la vivacissima Masha e infine i Lilybuds, i piccoli folletti giardinieri… Tutti protagonisti di mille avventure, per riscoprire insieme quanto è bella la natura e giocare all’aria aperta! Inoltre, all’interno della fascia di programmazione tematica, per l’occasione DeAjunior trasmetterà per la prima volta Bongo Bombo (titolo da confermare), una piccola enciclopedia botanica, per diventare dei veri esperti di fiori e piante!

IO SONO DIVERSO

Da lunedì 19 aprile alle 17.00 in prima visione su Cartoon Network e in streaming su NOW

Supportiamo la campagna marketing con uno stunt dedicato alla diversità, all’assenza di pregiudizio, all’inclusione, all’empatia e alla gentilezza, ed infine lanciamo un messaggio di unione e di amicizia contro il bullismo. Tutti questi valori sono perfettamente incarnati nelle seguenti serie. protagoniste dello stunt:

Steven Universe , Craig Gumball Siamo solo Orsi, I Fungies

GOLDIE’S OLDIES

Da lunedì 19 aprile dal lunedì al venerdì alle 17.30 in prima visione su Nickelodeon e in streaming su NOW

Arriva su Nick una nuova live action britannica con protagonista Goldie, un’allegra 14enne che si trasferisce in casa con suo nonno Maury e un gruppo di simpatici amici ultra settantenni! Gli over 70 e la ragazza troveranno il modo di collaborare e risolvere ogni pasticcio nella nuova comedy series di Nick!

STATION 19 – St.4

Da martedì 20 aprile alle ore 21.00 in prima visione su FOX e in streaming su NOW

Il 20 aprile alle 21.00 su Fox torna Station 19 con i nuovi episodi della quarta stagione, partendo con un epi-sodio speciale Crossover insieme a Grey’s Anatomy. Gli intrecci con il Grey Sloan Memorial Hospital prose-guono, come proseguono le vicende dei protagonisti della Caserma 19 di Seattle, che saranno sempre più coinvolti nelle situazioni di salvataggio più estreme e drammatiche.

GREY’S ANATOMY – St.17 b

Da martedì 20 aprile alle ore 21.50 in prima visione su FOX e in streaming su NOW

Il 20 aprile alle 21.50 su Fox il ritorno di Grey’s Anatomy, con i nuovi episodi della 17esima stagione, si apre con un episodio speciale Crossover insieme a Station 19. Nuovi colpi di scena e situazioni complica-te per i protagonisti del Memorial Grey Sloan Memorial Hospital, dove il team di medici altamente specia-lizzato si troverà quotidianamente di fronte a decisioni difficili da prendere.

VETERINARI IN FAMIGLIA

Da martedì 20 aprile alle 21.10 in prima visione su Nat Geo Wild

L’amore per gli animali è un affare di famiglia per gli Schroeder. In questa nuova serie sui veterinari, faremo la conoscenza di Ben ed Erin e dei loro due figli adolescenti, Chase e Charlie. Nel cuore degli Stati Uniti, in Nebraska, i rigidi inverni, le tempeste invernali ed i tornado sono solo alcune tra le sfide che gli Schroeder devono affrontare. Ma la loro grande passione ed il loro grande amore per gli animali, che Erin e Ben non vedono l’ora di tramandare ai propri figli, rendono ogni visita un caso speciale.

LAW & ORDER: SVU- St.22

Da mercoledì 21 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Premium Stories

Debutta su Premium Crime la ventiduesima stagione di una delle serie più amate di sempre: Law & Order – Special Victims Unit, primo spin-off di Law & Order – I due volti della giustizia. Confermato il cast che dà vita all’Unità Vittime Speciali di Manhattan, su tutti la presenza di Mariska Hargitay, volto inconfondibile dell'amatissima Olivia Benson, promossa ufficialmente a capitano della squadra all’inizio della ventunesima stagione. Questa di Dick Wolf ha raggiunto il primato di essere la serie tv più longeva nella storia della serialità televisiva americana: lo conferma il rinnovo per le stagioni 23 e 24.

UNIVERSALE

Da domenica 21 Aprile alle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

Albert Lin torna con un nuovo viaggio alla scoperta di uno dei più grandi misteri della Bibbia: Il Diluvio Universale. Dalle gelide profondità del Mar Nero alle alture delle Ande peruviane, alla ricerca delle origini e dei miti delle inondazioni.

LAST MAN STANDING – St.9

Da giovedì 22 aprile alle ore 21.00 in prima visione su FOX e in streaming su NOW

Nona e ultima stagione per questa serie comedy che vede protagonista Mike Baxter (Tim Allen) e tutta la sua grande famiglia. La stagione inizia con un salto un po’ più lontano da dove lo avevamo lasciato nell’ottava stagione e vedrà Mike e sua moglie Vanessa (Nancy Travis) intenti a contemplare il proprio futuro, compreso l’imminente pensionamento di Mike dal suo storico lavoro nel negozio di articoli di caccia e pesca. Outdoor Man. Chi potrebbe essere il suo successore? Un’esilarante commedia all’insegna dell’umorismo!

GIORNATA DELLA TERRA

Giovedì 22 aprile 2021 dalle 21.10 su laF

Giovedì 22 aprile, a partire dalle 21.10, laF celebra l'ambiente e la salvaguardia del pianeta con una nuova serie in prima visione TV e, a seguire, due documentari decisamente green. Perché la terra è di tutti, soprattutto il 22 aprile. Si comincia con “ANOTHER WORLD: UN ALTRO MONDO È POSSIBILE”, la serie che ci accompagna ad esplorare le vie alternative, sostenibili e indipendenti per coltivare zucchero, cacao, riso, mais, caffè e tè, sei beni primari dell’agricoltura mondiale. Alle 22.10, si prosegue con “7,7 MILIARDI: COME SI VIVE SULLA TERRA?” il documentario firmato BBC che indaga sul futuro della Terra, tra la crescita esponenziale della popolazione, l’enorme pressione sulle risorse del pianeta e la necessità di ripensare la vita nelle megalopoli. Questa giornata speciale si conclude alle 23.10 con “2040 – SALVIAMO IL PIANETA!” Immaginando un futuro migliore per la figlia - che nel 2040 avrà 21 anni - il regista viaggia alla scoperta delle zone del mondo in cui uomini e donne si impegnano ognigiorno per fare fronte attivamente ai cambiamenti climatici.

ANOTHER WORLD - UN ALTRO MONDO È POSSIBILE

Da giovedì 22 aprile ore 21.10 in prima visione su laF

Zucchero, riso, cacao, mais, tè e caffè giocano un ruolo importante nella nostra vita quotidiana, ma il modo in cui consumiamo questi prodotti ha un impatto devastante sui piccoli agricoltori e sull'ambiente. E se esistessero delle alternative? laF, insieme a TRISTAN LECOMTE, scrittore, giornalista, imprenditore sociale e sostenitore del commercio equo e solidale, vuole andare a scoprirle! In tutto il mondo, esistono già piccole e semplici soluzioni che ci consentono di alimentare la crescita economica e proteggere il benessere sociale, nel pieno rispetto dell'ambiente, e alcune comunità di agricoltori intraprendenti lo dimostrano quotidianamente. Dal Messico, all’Etiopia, fino al sud-est asiatico, Tristan è in viaggio per incontrare proprio loro, alla scoperta di un mondo in cui alcuni agricoltori e cooperative hanno rifiutato un modello economico ingiusto, offrendo invece soluzioni alternative basate su equità e rispetto.

EARTH DAY: TERRA RIBELLE

Giovedì 22 aprile dalle 21:05 in prima visione su Discovery Channel

Discovery Science celebra la Giornata della Terra con uno stunt dedicato al nostro Pianeta. Il 22 aprile ci lasceremo affascinare dalle meraviglie e dalla potenza del luogo che ci ospita con una serie di programmi impacchettati ad hoc, perché per capire quanto è importante la Terra e la sua salute è necessario prima comprenderne la sua forza e intensità.

PLANET POSSIBLE

Giovedì 22 aprile in prima visione National Geographic e su Nat Geo Wild

Per la giornata della Terra National Geographic e National Geographic Wild uniscono le forze per far conoscere la drammaticità delle condizioni in cui versa il pianeta. Un’intera giornata dedicata all’ambiente che vedrà protagonisti i due canali con il meglio della library per analizzare l’impatto che il nostro comportamento ha sul pianeta. EROI DEGLI OCEANI, Heroes of the Ocean. La leggendaria oceanografa Sylvia Earle, e un cast di scienziati marini raccontano la storia dell’incredibile lavoro che si sta facendo in tutto il pianeta per proteggere il nostro fragile ecosistema. Insieme alla narrazione fatta. Insieme alla narrativa di Sylvia il film ha dei frammenti di sei esploratori che hanno dedicato le loro vite alla conservazione marina. Sulla grande barriera corallina, la dottoressa Emma Camp rivede come una nursery del corallo e coralli che vivono in situazioni estreme. In Antartide, il professor Michel Andrè sta implementando una nuova tecnologia pionieristica per ascoltare dal vivo il rumore dell'oceano aiuta a proteggere questo oceano incontaminato dalla minaccia dell'inquinamento acustico. Altrove il trattamento dell'estinzione viene affrontato con passione e tenacia. In Perù il dottor Kerstin Forsberg sta sfruttando il potere dell'istruzione per salvare le mante, mentre in Australia occidentale il dottor Brad Norman utilizza sofisticate etichette elettroniche per proteggere gli squali balena. Nelle profondità dei fiordi della Patagonia, il dottor Vreni Häussermann ha lavorato instancabilmente per documentare le specie nascoste prima che si perdessero. Come ci ha insegnato Sylvia, la nuova tecnologia è fondamentale se vogliamo avere successo e in Polinesia francese l'ingegnere Ghislain Bardout ha sviluppato un nuovo straordinario habitat sottomarino che consente agli scienziati di rimanere sott'acqua per giorni alla volta, offrendo agli scienziati di tutto il mondo un nuovo strumento vitale aiutandoli a capire e proteggere l'oceano. Salvare l'oceano è una battaglia su molti fronti e questa potente rete di scienziati marini mostra come con passione e impegno tutto sia possibile.

EARTH DAY: TERRA RIBELLE

Giovedì 22 aprile dalle 21:05 in prima visione su Discovery Science

Discovery Science celebra la Giornata della Terra con uno stunt dedicato al nostro Pianeta. Il 22 aprile ci lasceremo affascinare dalle meraviglie e dalla potenza del luogo che ci ospita con una serie di programmi impacchettati ad hoc, perché per capire quanto è importante la Terra e la sua salute è necessario prima comprenderne la sua forza e intensità.

MAGNUM P.I. – St.3

Da domenica 25 aprile alle ore 21.00 in prima visione su FOX e in streaming su NOW

Ritornano nuovi episodi per la terza stagione di Magnum P.I.! Continuiamo a seguire le indagini del detec-tive privato Thomas Magnum (Jay Hernandez) insiema alla sua partner Juliet Higgins (Perdita Weeks). Thomas e Juliet riusciranno a risolvere le loro tensioni date dalla new entry, il Dottor Ethan Shah (Jay Ali)?

PROCESSO AD UNA MADRE MANCATA

Da domenica 25 Aprile alle 22.55 in prima visione su Crime + Investigation

Quello tra madre e figlia è un legame ancestrale, indissolubile e unico. Ed è per questo che quando ci si trova di fronte alla possibilità che una madre abbia potuto uccidere il proprio figlio, si stenta a credervi. La cronaca nera è piena di casi giudiziari di questo tipo e la storia di Keli Lane è una di queste. All’età di 24 anni Keli, star della pallanuoto, aveva già alle spalle 5 gravidanze: alcune di queste terminate, per altre aveva dato i bambini in adozione. Ma è con l’ultima creatura che ha dato alla luce, Tegan, che si apre il mistero: a due giorni dalla sua nascita di Tegan si perde ogni traccia. I sospetti ricadono subito sulla madre che dopo un controverso processo giudiziario e mediatico viene condannata con l’accusa di aver ucciso la sua bambina. A distanza di anni il corpo di Tegan non è mai stato trovato ma Keli chiede ancora giustizia proclamandosi innocente e decide di rivolgersi ad una famosissima giornalista investigativa chiedendole di riaprire il caso

FESTA DELLA LIBERAZIONE

Domenica 25 aprile 2021 alle ore 21.10 in prima visione su laF

In occasione dell’anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo, laF celebra la ricorrenza con gli episodi di “FUOCO SACRO” dedicati a Elsa Morante e Cesare Pavese, due scrittori che vissero in prima persona la drammaticità degli anni del fascismo e l’avversione del regime nei loro confronti. Quella di Elsa Morante è una vita fatta di prevaricazioni, segreti e rapporti familiari quasi impossibili e negati: la sua opera è pervasa da un trauma che l'autrice tentò in tutti i modi di esorcizzare attraverso la sua ultima opera, Ara Coeli. Ripercorrendo gli ultimi giorni della vita Cesare Pavese, invece, cerchiamo di penetrare le ragioni di quel dolore da cui nascerà una delle raccolte di poesie d'amore più belle e laceranti di sempre: Verrà la morte e avrà i suoi occhi.

25 APRILE 1945: L’ITALIA LIBERA

Sabato 24 e domenica 25 Aprile su History Channel e in streaming su NOW

76 anni fa l’Italia tornava ad essere libera. Abbattuto dagli eserciti alleati e dai partigiani, il fascismo crollava definitivamente. Con la morte di Mussolini calava il sipario su una dittatura che, per vent’anni, aveva governato l’Italia. History ricorda quegli avvenimenti proponendo un weekend speciale: il 24 e 25 aprile racconteremo le fasi finali della dittatura fascista e la rinascita di un paese finalmente libero. In programmazione: “L’Italia delle Navi” , “L’Italia dei treni”, “Codice Husky”, “La guerra degli italiani”. Breve storia del fascismo, “Hitler e Mussolini: l’opera degli assassini”, “In missione per Mussolini”, “Liberate il Duce” , “Ascesa e caduta di Mussolini”, “Mussolini 25 luglio 1943: la caduta” , “Il regime della follia”.

LA MIA VITA È UNA FATTORIA

Da domenica 25 aprile alle 21:00 in prima visione su Discovery Channel

Dan McKernan ha deciso di rischiare tutto lasciando il suo lavoro presso una compagnia all’avanguardia in Texas per tornare a vivere nella fattoria di famiglia in Michigan e costruire un santuario per animali. Ogni giorno, insieme al padre Tom e ai suoi fratelli gemelli, accolgono animali feriti e concedono loro una seconda possibilità

THE FLASH – St.7

Da lunedì 26 aprile alle 21.15 in prima tv su Premium Action

Anche Flash, come altre serie, ha visto chiudersi la sua ultima stagione anzitempo, a causa dell'emergenza sanitaria. I tre episodi che avrebbero dovuto siglare la sesta stagione, saranno dunque l'incipit della settima. Flash 7 si aprirà svelando ai fan quanto rimasto in sospeso, tra cui cosa era accaduto a Iris e, come ha dichiarato lo showrunner Eric Wallace: "Scoprirete dov’è finita… oh mamma, si piangerà. Lacrime nella premiere». Confermato il cast regular. Non ci sarà più Hartley Sawyer nei panni dell'Uomo Allungabile, licenziato per via di alcuni scomodi tweet. Farà invece il suo debutto Jon Cor (già visto in Shadowhunters) nel ruolo dello scienziato Mark Stevens, Chillblaine. A conferma del suo inesauribile successo, la serie è stata rinnovata per l’ottava stagione.

PAOLO RUFFINI DIVERSITY SHOW

Lunedì 26 Aprile alle 21.00 in prima visione su Comedy Central e in streaming su NOW

Lo spettacolo è un semi talk show politicamente scorretto, all’insegna della diversità e dell’inclusione. Con un inimitabile spirito istrionico, Paolo Ruffini accoglie diversi ospiti, esponenti del mondo della comicità ma anche portavoci di una marginalità sociale, che attraverso l’ironia e la provocazione, affrontano temi come quello della diversità di genere e di razza, dell’immigrazione e della disabilità, trovando sempre il giusto equilibro con sensibilità e leggerezza.

THE RESIDENT – St.4

Da mercoledì 28 aprile alle ore 21.00 in prima visione su FOX e in streaming su NOW

I nuovi episodi della quarta stagione tornano su Fox dal 28/04. Il Chastain Park Memorial Hospital troverà il suo nuovo amministratore delegato nella figura del chirurgo ortopedico Dott.ssa Kitt Voss (Jane Leeves). Scosso da una perdita devastante, il Dott. Devon Pravesh (Manish Dayal) inizia a soffrire di una crisi di identi-tà. Il Dr. Conrad Hawkins (Matt Czuchry) e l’infermiera Nicolette Nevin (Emily VanCamp) dopo il matrimonio rafforzeranno ancora di più il loro legame. Ma poco dopo, Nic subirà un'esperienza orribile e, grazie all’aiuto della sua amica di vecchia data e di suo marito, Nic combatterà il suo trauma a testa alta per ritornare dai suoi pazienti.

AHOY PIRATES – St.2

ogni giorno in prima visione su Baby TV

Ritorna per una nuova stagione! Giocare ai pirati è sempre divertente, chi non vuole trovare il cesto dei tesori? Tre piratesse, Beth, Katie e Jon JOn, salpano su una nave pirata per esplorare nuovi territori risolvendo puzzle e indovinelli per trovare un cesto dei tesori riempito con oggetti divertentissimi.

CHARLIE – St.2 -3

Ogni giorno in prima visione su Baby TV

Scoprire i primi concetti è una divertente avventura con l’adorabile Charlie di Babytv. Ogni serie introduce i i primi numeri, le prime lettere e le forme, seguendo Charlie mentre visita il Regno dei Numeri, mentre incontra le favolose lettere dell’Alfabeto Inglese e con le sue amiche forme a risolvere gli indovinelli.





