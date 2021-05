Maggio 2021 sui canali Sky e in streaming su NOW TV

SEGNALAZIONI SKY / NOW - MAGGIO 2021



SKY ATLANTIC

DOMINA

Venerdì 14 maggio tutti gli episodi disponibili su Sky e in streaming su NOW

Domina, la serie targata Sky Original prodotta da Sky Studios e Fifty Fathoms, è un dramma epico e un racconto estremamente contemporaneo ambientato nell’Antica Roma: otto episodi sulla vertiginosa ascesa di Livia Drusilla, terza moglie di Gaio Ottaviano (il futuro Augusto), interpretata da Kasia Smutniak (Perfetti Sconosciuti, Loro, Diavoli). Accanto a lei un grande cast internazionale: Matthew McNulty (Misfits) nei panni del futuro imperatore Gaio Ottaviano (nei primi due episodi interpretato da Tom Glynn-Carney - Dunkirk, ll re, Tolkien); Claire Forlani (Vi presento Joe Black) interpreta Ottavia, sorella di Gaio; Christine Bottomley (The End of the F***ing World) sarà Scribonia, prima moglie di Gaio nonché acerrima nemica di Livia; Colette Dalal Tchantcho (The Witcher) nei panni di Antigone, prima fidata ancella di Livia e poi donna libera sua confidente; Ben Batt (Captain America: Il primo vendicatore) interpreta Agrippa, amico d’infanzia di Gaio Ottaviano, suo generale e poi console. Insieme a loro, due star internazionali come Liam Cunningham (Il Trono di Spade) nel ruolo di Livio, padre di Livia Drusilla, e Isabella Rossellini (Velluto Blu, La morte ti fa bella), che nella serie interpreterà Balbina.

INTERGALACTIC

Lunedì 30 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Scritta da Julie Gearey (Diario di una squillo perbene), anche showrunner della serie, Intergalactic racconta la storia di Ash Harper (Savannah Steyn), coraggiosa giovane poliziotta e pilota di una flotta galattica, che vede la sua brillante carriera andare in fumo dopo essere stata ingiustamente condannata per alto tradimento ed esiliata in una lontana colonia carceraria. Lungo la strada verso l’esilio, i compagni di reclusione di Ash organizzano un ammutinamento e prendono il controllo della nave che li sta portando alla prigione. Morto l'equipaggio, la criminale Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) è intenzionata a raggiungere il mondo libero - Arcadia - con la sua banda. Ash è l'unica che può portarli fin lì: sarà costretta a unirsi a loro nella fuga verso una galassia lontana e un futuro quanto mai incerto.

BARRY – St.2

Lunedì 3 maggio alle 23.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Secondo capitolo di una serie che si è distinta per aver ottenuto 39 candidature e 10 premi tra cui due Emmy Award: a Bill Hader come Miglior Attore Protagonista e a Henry Winkler (il famosissimo Fonzie di Happy Days) miglior attore non protagonista Barry continua a frequentare il corso di recitazione e portare avanti il suo rapporto con Sally, ma anche il suo lavoro da killer lo reclama e costringe a calarsi nei panni del criminale.

JOHN ADAMS

Da martedì 4 maggio, ore 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Ispirata all’omonimo romanzo premio Pulitzer di David McCullough con un cast di attori di fama internazionale come Paul Giamatti e Laura Linney. La serie racconta la vita politica e privata di John Adams, secondo Presidente degli Stati Uniti d’America, e la storia dei primi cinquant’anni della Nazione, sullo sfondo della guerra d’indipendenza dell’impero britannico.

ENLIGHTENED - LA NUOVA ME– St.1 e 2

Da mercoledì 12 maggio prima stagione e dal 26 maggio la seconda stagione alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Con un cast di attori noti come Laura Dern (Big Little Lies) e Luce Wilson (Idiocracy, I Tenenbamum) arriva su Sky la premiata serie nel 2012 con il Golden Globe Miglior Attrice Protagonista a Laura Dern. Una donna sull’orlo dell’autodistruzione si reca in una clinica alle Hawaii dove ha un risveglio spirituale che comporterà uno stravolgimento della sua vita familiare e lavorativa.

LUCK

Da martedì 25 maggio in prima visione alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Ace Bernstein, grande manovratore del mondo delle scommesse delle corse dei cavalli, ha finito di scontare la condanna in carcere ed è pronto per il suo ritorno. Presenza nel cast di attori del mondo del cinema di fama internazionale: Dustin Hoffman e Nick Nolte Serie di alto livello dal punto di vista visivo: la regia è affidata a Michael Mann (Miami ice, Collateral). Il mondo delle scommesse sulle corse dei cavalli viene rappresentato sia dal punto di vista degli scommettitori e uomini d’affari sia di quello dei fantini e allenatori

SKY UNO

BRUNO BARBIERI 4 HOTEL

Da martedì 11 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Uno e in streaming su NOW

Bruno Barbieri chiude nuovamente la sua valigia e si prepara a otto nuove tappe di 4 HOTEL, le iconiche sfide tra gli albergatori d’Italia, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia. Quest’anno, le tappe del viaggio sono Alto Adige, Maremma, Milano, Lecce, Basilicata, Toscana, Abruzzo e Venezia. Otto nuovi episodi durante i quali gli hotel in gara, 4 per ogni serata, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando su tutto quello che secondo loro fa la differenza nella propria offerta. Nel rispetto del meccanismo di successo che ha reso questo show un cult, e che da oggi si arricchisce di un nuovo insidiosissimo livello di difficoltà. Come sempre, l’esigentissimo e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri e i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi: dopo il check-in, sperimenteranno e metteranno alla prova accoglienza, stile, pulizia, eventuali servizi offerti dall’hotel e l’ospitalità di ciascun albergatore, la loro capacità di trasformare un semplice pernottamento in un’esperienza indimenticabile alla scoperta di un territorio. L’indomani, dopo la colazione, faranno il check-out, dopodiché saranno chiamati a esprimere i propri giudizi che, da oggi, saranno su 5 categorie: i loro voti, da 1 a 10, valuteranno infatti location, camera, servizi, prezzo e, per la prima volta, la colazione, il pasto che ogni albergo che si rispetti considera il suo fiore all’occhiello. Conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice della gara, per Barbieri il viaggio è sempre stato un elemento essenziale nella sua carriera: per lavoro, ma anche per passione, lo Chef ha viaggiato in tutto il mondo, senza mai mettere da parte il suo stile unico, sofisticato ed elegante, conquistando così sul campo il titolo di esperto in accoglienza alberghiera. Durante le puntate di BRUNO BARBIERI 4 HOTEL, la sua grande esperienza da cosmopolita e viaggiatore nel mondo gli permette, sfoggiando il suo lato più ironico e pungente, di raccontare la sfida mettendo gli albergatori di fronte a piccoli e grandi imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA AUSTRALIA – St.7

Da mercoledì 5 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Uno e in streaming su NOW

Torna il più grande esperimento sociale in versione australiana per formare la coppia perfetta. Alcuni dei single più speranzosi d’Australia hanno deciso di percorrere la navata verso l’ignoto sposando un perfetto sconosciuto, augurandosi di trovare l’amore della propria vita.

SKY UNO VACANZE ITALIANE

Dal 30 maggio al 20 giugno, sul canale 109 e sempre disponibile on demand

Sky Uno Vacanze Italiane, il temporary channel che porta lo spettatore in un racconto alla scoperta dei tesori del patrimonio italiano. Un affascinante e sorprendente viaggio da Nord a Sud grazie a Sky Uno – in collaborazione con Sky Arte e con laF e Gambero Rosso – e ai programmi che sfruttano il territorio come palcoscenico, quelli che portano il pubblico negli angoli più strepitosi del nostro Paese per scoprirne ricchezze e segreti in diversi campi. Sul temporary channel Sky Uno Vacanze Italiane, al canale 109, troveranno posto alcuni dei programmi più amati di Sky Uno, una straordinaria selezione dei titoli di Sky Arte dedicati agli inestimabili tesori italiani e una scelta dei programmi dedicati alle bellezze del territorio provenienti dai canali laF e Gambero Rosso.

SKY CINEMA

Nel mese di Maggio su Sky Cinema Uno sono da non perdere le prime visioni TWIST, THE SECRET - LE VERITÀ NASCOSTE, BABYLON A.D., MISTERI NASCOSTI, THE TAX COLLECTOR, LA BAIA DEL SILENZIO, LE STREGHE, CALIBRO 9, LEGACY OF LIES – GIOCO D’INGANNI, ROGUE – MISSIONE AD ALTO RISCHIO, UN CONTO DA REGOLARE e THE OUTPOST. Inoltre, si segnalano: l’avventura firmata DreamWorks, ambientata nella preistoria, I CROODS; il biopic sul più grande illusionista di tutti i tempi HOUDINI – L’ULTIMO MAGO con Catherine Zeta-Jones, Guy Pearce, Timothy Spall e Saoirse Ronan; NON SUCCEDE, MA SE SUCCEDE…, la commedia in cui s’incrociano le vite di Charlize Theron, un Segretario di Stato che punta a diventare la prima Presidente donna degli Stati Uniti, e di Seth Rogen, un giornalista disoccupato; il thriller con Bruce Willis 10 MINUTES GONE, in cui un uomo ha perso la memoria in seguito a una rapina finita male; il thriller gotico con John Cusack THE RAVEN, in cui un serial killer commette atroci delitti ispirandosi ai racconti di Edgar Allan Poe; il film poliziesco di Tony Scott L’ULTIMO BOYSCOUT – MISSIONE: SOPRAVVIVERE con Bruce Willis; e l’emozionante pellicola tratta da una storia vera FAIR GAME – CACCIA ALLA SPIA con Naomi Watts e Sean Penn.

A Maggio su Sky Cinema Due sono da non perdere le prime visioni MINARI, IL RE DI STATEN ISLAND, DOGTOOTH, EST – DITTATURA LAST MINUTE, I PREDATORI, SHADOWS, NON ODIARE, LA VITA NASCOSTA - HIDDEN LIFE e IL CONCORSO. Inoltre, si segnalano: la febbrile storia d’amore tratta dal bestseller di Milena Agus MAL DI PIETRE con Marion Cotillard e Louis Garrel; la pellicola tratta da un romanzo di Stephen King IL MIGLIO VERDE con Tom Hanks; il cult del cinema di fantascienza GATTACA - LA PORTA DELL’UNIVERSO con Ethan Hawke, Uma Thurman e Jude Law; il biopic con Michael Keaton che racconta le origini di McDonald’s THE FOUNDER; il film di Paolo Genovese THE PLACE con un super cast italiano capitanato da Valerio Mastandrea; la pellicola di Xavier Dolan, che ha ottenuto il Gran Premio della Giuria a Cannes, È SOLO LA FINE DEL MONDO con Marion Cotillard, Vincent Cassel e Gaspard Ulliel.

A Maggio, su Sky Cinema Family oltre alle prime visioni PLOI, ALLA RICERCA DEL PAPÀ, MOSLEY e BIANCA E GREY 2, si segnalano: BIANCA & GREY E LA POZIONE MAGICA, il primo capitolo animato che vede protagonista il giovane lupo, che deve subentrare al comando del branco, mentre si trova a dover dividere il territorio con un gregge di pecore; CLARA E IL SEGRETO DEGLI ORSI, l’avventura ambientata tra le Alpi svizzere che vede protagonista una ragazzina con un dono speciale; e PAPER PLANES – AI CONFINI DEL CIELO, la commovente storia di speranza e determinazione con Sam Worthington.

A Maggio, su Sky Cinema Action, si segnalano in programmazione: ABDUCTION - RIPRENDITI LA TUA VITA, lo spettacolare action-movie con la star di Twilight Taylor Lautner; DEEPWATER - INFERNO SULL’OCEANO, il disaster movie tratto da una storia vera con Mark Wahlberg e Kurt Russell; il cine-comic da oltre un miliardo di dollari d’incasso SPIDER-MAN: FAR FROM HOME con Tom Holland nei panni di un giovane Uomo Ragno, insieme a Jake Gyllenhaal e Samuel L. Jackson; la biografia del leggendario calciatore brasiliano PELÉ; il quarto capitolo della saga fanta-action MEN IN BLACK: INTERNATIONAL con Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson ed Emma Thompson; e ATTACCO AL POTERE 3, in cui Gerard Butler veste ancora una volta i panni dell’agente anti-terrorismo nell’action con Morgan Freeman e Nick Nolte.

Su Sky Cinema Suspence, a Maggio sono da non perdere: il visionario fanta-action di Terry Gilliam L’ESERCITO DELLE 12 SCIMMIE con Bruce Willis e Brad Pitt; il thriller catastrofico, sequel di The Wave, THE QUAKE - IL TERREMOTO DEL SECOLO; il thriller metropolitano LO SCIACALLO – NIGHTCRAWLER con Jake Gyllenhaal a caccia di scoop; ritroviamo Gyllenhaal anche nello spy-thriller RENDITION - DETENZIONE ILLEGALE con Reese Witherspoon e Peter Sarsgaard; l’horror da brividi THE BOY con Lauren Cohan (The Walking Dead); il film sulla vera storia della rapina che ha dato il nome alla famosa sindrome RAPINA A STOCCOLMA con Ethan Hawke e Noomi Rapace; e il coinvolgente thriller premiato al Sundance Festival I SEGRETI DEL LAGO con Tilda Swinton

Tra i film in programmazione su Sky Cinema Romance a Maggio si segnalano: il travolgente dramma AMORE SENZA CONFINI - BEYOND BORDERS con Angelina Jolie e Clive Owen; QUEL MOMENTO IMBARAZZANTE, la divertente commedia dai risvolti romantici con Zac Efron, Miles Teller e Michael B. Jordan; UN AMORE A 5 STELLE, la love story tra la cameriera Jennifer Lopez e il candidato al Senato Ralph Fiennes; IL QUIZ DELL’AMORE, il film sulle avventure e disavventure sentimentali di un giovane James McAvoy.

A Maggio su Sky Cinema Drama, si segnalano i seguenti titoli previsti in programmazione: l’avvincente ritratto del poeta e politico cileno NERUDA diretto da Pablo Larraín (Jackie) e interpretato da Luis Gnecco e Gael García Bernal; l’avvincente biopic FUGA DA PRETORIA con Daniel Radcliffe; il visionario sci-fi di Duncan Jones MOON con Sam Rockwell; il biopic al femminile diretto da Peter Cattaneo (Full Monty) LA SFIDA DELLE MOGLI con Kristin Scott Thomas; la favola nera di Taika Waititi, Oscar® alla sceneggiatura, JOJO RABBIT con Scarlett Johansson, Sam Rockwell, oltre allo stesso Waititi; il toccante dramma corale che celebra l’amore familiare THE FAREWELL – UNA BUGIA BUONA; THE ILLUSIONIST – L’ILLUSIONISTA con Edward Norton e Jessica Biel fra intrighi amorosi e magia; e in prima serata il 23 maggio, per rendere omaggio a Giovanni Falcone, si segnala NELLA TERRA DEGLI INFEDELI, il film diretto da Ricky Tognazzi e interpretato da Chazz Palminteri, Andy Luotto e F. Murray Abraham, che racconta la tenace lotta contro Cosa Nostra di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Tra i film in programmazione a Maggio su Sky Cinema Comedy sono da non perdere: la horror comedy BENVENUTI A ZOMBIELAND e il suo sequel ZOMBIELAND - DOPPIO COLPO con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson ed Emma Stone; la commedia dolceamara di Fausto Brizzi SE MI VUOI BENE con Claudio Bisio, Sergio Rubini e Lucia Ocone; l’irriverente film di Seth MacFarlane (I Griffin) TED con Mark Wahlberg, Mila Kunis e uno sfacciato orsetto di peluche; QUESTI SONO I 40, diretto dal re della commedia americana Judd Apatow e interpretato da Paul Rudd, Leslie Mann e Megan Fox; la commedia sul furto d’identità IO SONO TU con Jason Bateman e Melissa McCarthy; e la commedia campione d’incassi IL PRIMO NATALE, diretta e interpretata da Ficarra e Picone.

LE PRIME TV DI APRILE 2020

Sab 1 MAG (ore 18.00) - FAMILY : PLOI [Altre Storie/Minerva, 2018] - 1aTv Animazione/Avventura

(ore 18.00) [Altre Storie/Minerva, 2018] - Animazione/Avventura Dom 2 MAG - CINEMA UNO : I CORROTTI - THE TRUST [Leone Film, 2016] - 1aTv Sky Crimine/Thriller

[Leone Film, 2016] - Crimine/Thriller Dom 2 MAG - CINEMA DUE : IL RE DI STATEN ISLAND [Universal, 2020] - 1aTv Commedia/Drammatico

[Universal, 2020] - Commedia/Drammatico Lun 3 MAG - CINEMA UNO : THE SECRET - LE VERITA' NASCOSTE [Vision, 2020] - 1aTv Drammatico/Thriller

[Vision, 2020] - Drammatico/Thriller Mer 5 MAG - CINEMA DUE : MINARI [Academy 2, 2020] - 1aTv Drammatico

[Academy 2, 2020] - Drammatico Gio 6 MAG - CINEMA DUE : DOGTOOTH [Lucky Red, 2009] - 1aTv Drammatico/Thriller

[Lucky Red, 2009] - Drammatico/Thriller Ven 7 MAG - CINEMA UNO : MISTERI NASCOSTI [Eagle, 2016] - 1aTv Horror/Thriller

[Eagle, 2016] - Horror/Thriller Sab 8 MAG - CINEMA DUE : I PREDATORI [01, 2020] - 1aTv Commedia/Drammatico

[01, 2020] - Commedia/Drammatico Dom 9 MAG (ore 19.40) - FAMILY : BIANCA & GREY 2 [2019] - 1aTv Animazione/Avventura

(ore 19.40) [2019] - Animazione/Avventura Lun 10 MAG - CINEMA UNO : TWIST [Sky, 2021] - 1aTv Azione/Drammatico

[Sky, 2021] - Azione/Drammatico Mar 11 MAG - CINEMA UNO : THE TAX COLLECTOR - SANGUE CHIAMA SANGUE [2020] - 1aTv Azione/Thriller

[2020] - Azione/Thriller Mer 12 MAG - CINEMA UNO : TERMINAL [01, 2018] - 1aTv Crimine/Thriller

[01, 2018] - Crimine/Thriller Gio 13 MAG - CINEMA UNO : 10 MINUTES GONE [Eagle, 2019] - 1aTv Azione/Thriller

[Eagle, 2019] - Azione/Thriller Gio 13 MAG - CINEMA DUE : EST - DITTATURA LAST MINUTE [Genoma, 2020] - 1aTv Commedia/Drammatico

[Genoma, 2020] - Commedia/Drammatico Ven 14 MAG - CINEMA UNO : LA BAIA DEL SILENZIO [2020] - 1aTv Thriller

[2020] - Thriller Dom 16 MAG - CINEMA DUE : SHADOWS [Vision, 2020] - 1aTv Thriller

[Vision, 2020] - Thriller Lun 17 MAG - CINEMA UNO : LE STREGHE [Warner, 2020] - 1aTv Avventura/Fantastico

[Warner, 2020] - Avventura/Fantastico Mar 18 MAG - CINEMA UNO : CALIBRO 9 [Minerva, 2020] - 1aTv Crimine/Thriller

[Minerva, 2020] - Crimine/Thriller Gio 20 MAG - CINEMA DUE : NON ODIARE [Notorious, 2020] - 1aTv Drammatico

[Notorious, 2020] - Drammatico Ven 21 MAG - CINEMA UNO : LEGACY OF LIES [Adler, 2020] - 1aTv Azione/Thriller

[Adler, 2020] - Azione/Thriller Ven 21 MAG - CINEMA DUE : IL PADRINO: EPILOGO - LA MORTE DI MICHAEL CORLEONE [Paramount, 2020] - 1aTv Crimine/Drammatico

[Paramount, 2020] - Crimine/Drammatico Dom 23 MAG - CINEMA DUE : LA VITA NASCOSTA - HIDDEN LIFE [20th Century, 2019] - 1aTv Biografico/Drammatico

[20th Century, 2019] - Biografico/Drammatico Mar 25 MAG - CINEMA UNO : NON SUCCEDE, MA SE SUCCEDE... [Leone Film, 2019] - 1aTv Sky Commedia/Romantico

[Leone Film, 2019] - Commedia/Romantico Gio 27 MAG - CINEMA UNO : ROGUE - MISSIONE AD ALTO RISCHIO [Minerva, 2020] - 1aTv Azione/Thriller

[Minerva, 2020] - Azione/Thriller Ven 28 MAG - CINEMA DUE : IL CONCORSO [Bim, 2020] - 1aTv Commedia/Drammatico

[Bim, 2020] - Commedia/Drammatico Sab 29 MAG (ore 19.20) - FAMILY : MOSLEY [2019] - 1aTv Animazione/Fantastico

(ore 19.20) [2019] - Animazione/Fantastico Dom 30 MAG - CINEMA UNO : UN CONTO DA REGOLARE [Minerva, 2019] - 1aTv Azione/Thriller

[Minerva, 2019] - Azione/Thriller Lun 31 MAG - CINEMA UNO : THE OUTPOST [Eagle, 2019] - 1aTv Azione/Guerra

SKY CINEMA COLLECTION - INDIANA JONES SAGA

Da sabato 1 a venerdì 7 maggio Sky Cinema Collection e in streaming su NOW

Da sabato 1 a venerdì 7 maggio Sky Cinema Collection tiene lo spettatore con il fiato sospeso grazie alle avventure di Indiana Jones. A 40 anni dall’uscita del primo capitolo (a giugno 1981 negli Stati Uniti e a ottobre in Italia) Sky Cinema festeggia il celebre archeologo con un canale interamente dedicato ai 4 film che compongono la saga interpretata da Harrison Ford, diretta da Steven Spielberg e ideata da George Lucas. È il 1981 quando il pubblico cinematografico fa la conoscenza con il professore di archeologia Henry “Indiana” Jones con il film I PREDATORI DELL’ARCA PERDUTA, ambientato nel 1936 e in cui Indiana, insieme alla sua vecchia fiamma Marion (Karen Allen) e all’amico Sallah, parte alla ricerca dell’Arca dell’Alleanza contenente le Tavole di Mosè, un tesoro inestimabile che fa gola anche ai nazisti. Dopo il successo del primo capitolo, nel 1984 esce in sala INDIANA JONES E IL TEMPIO MALEDETTO, premiato con l’Oscar® per gli effetti speciali. Le vicende di Indiana Jones, in questa seconda avventura, iniziano un anno prima rispetto al precedente film e vedono lo spericolato archeologo partire per l’India sulle tracce di una pietra miracolosa, insieme alla cantante Willie Scott (Kate Capshaw) e al suo aiutate, il piccolo Short. Nel 1989 esce il terzo capitolo INDIANA JONES E L’ULTIMA CROCIATA, Oscar® per i migliori effetti speciali sonori, che vede il grande ingresso in scena di Sean Connery nel ruolo dell’archeologo Henry Jones, il padre di Indiana. L’azione si svolge nel 1938 quando Indiana, dopo aver liberato il padre misteriosamente scomparso, parte con lui alla ricerca del leggendario Santo Graal, ma sono costretti a vedersela con i nazisti. Il pubblico ha dovuto aspettare fino al 2008 per la quarta avventura INDIANA JONES E IL REGNO DEL TESCHIO DI CRISTALLO che nel cast vede anche Cate Blanchett, Shia LaBeouf e il ritorno di Karen Allen nei panni di Marion. Siamo negli anni 50 e Indy, pedinato dai sovietici, deve ritrovare una preziosa reliquia dai poteri soprannaturali.

SKY CINEMA COLLECTION - MADE IN ITALY

Da sabato 8 a venerdì 21 maggio Sky Cinema Collection e in streaming su NOW

Sky Cinema Collection, da sabato 8 a venerdì 21 maggio, celebra il cinema italiano con una ricca collezione composta da oltre 100 film firmati e interpretati dai grandi nomi della nostra cinematografia tra cui Pupi Avati, Gianni Amelio, Giorgio Diritti, i Fratelli D’Innocenzo, Gabriele Muccino, Pietro Castellitto, Checco Zalone, Paola Cortellesi, Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Valerio Mastandrea, Kim Rossi Stuart e Margherita Buy. Tanti sono i titoli in programmazione che quest’anno sono stati candidati ai David di Donatello, tra questi: la pellicola di Diritti VOLEVO NASCONDERMI (15 nomination) con Elio Germano, premiato con l’Orso d’argento a Berlino, nei panni del pittore Antonio Ligabue; HAMMAMET (14 nomination) di Gianni Amelio, in cui Pierfrancesco Favino, premiato con il Nastro d'Argento 2020, ci fa rivivere gli ultimi giorni di Bettino Craxi; FAVOLACCE (13 nomination) con Elio Germano, la favola nera dei fratelli D’Innocenzo, premiati a Berlino 2020 e con 5 Nastri d'Argento; il biopic di Susanna Nicchiarelli MISS MARX (11 nomination) in cui Romola Garai è la figlia di Karl Marx; il film di Gabriele Muccino GLI ANNI PIÙ BELLI (3 nomination) con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria; il film commedia campione d’incassi TOLO TOLO (3 nomination), diretto e interpretato da Checco Zalone e scritto con Paolo Virzì; racconto autobiografico di Francesco Bruni sul tema della fragilità COSA SARÀ (2 nomination) con Kim Rossi Stuart; il film Sky Original firmato da Pupi Avati LEI MI PARLA ANCORA (2 nomination) con Renato Pozzetto; la pellicola diretta da Claudio Noce, che racconta una storia ispirata alla sua stessa vita, PADRENOSTRO (1 nomination) con Pierfrancesco Favino premiato a Venezia con la Coppa Volpi; MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI (1 nomination), il documentario di Alex Infascelli sul celebre campione di calcio; e il documentario in cui Gianfranco Rosi racconta il Medio Oriente tormentato dalle guerre NOTTURNO (1 nomination). Sono inoltre da segnalare le due prime visioni di Sky Cinema Due, e in multistart su Sky Cinema Collection: nel giorno di apertura del canale, sabato 8, I PREDATORI che ha ottenuto 4 nomination e giovedì 20 NON ODIARE che ne ha ottenute 3. Sono poi da segnalare alcune tra le migliori commedie delle ultime stagioni cinematografiche, come: la commedia Sky Original di Michela Andreozzi GENITORI VS INFLUENCER con Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis; il divertente film di Giovanni Veronesi sulle nuove imprese dei tre moschettieri e D’Artagnan, MOSCHETTIERI DEL RE: LA PENULTIMA MISSIONE con Piefrancesco Favino, Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea e Margherita Buy, e il sequel targato Sky Original TUTTI PER 1 - 1 PER TUTTI; l’ironica commedia romantica COME UN GATTO IN TANGENZIALE con Paola Cortellesi e Antonio Albanese; la commedia corale di Carlo Vanzina UN MATRIMONIO DA FAVOLA, che tra gli interpreti vede Adriano Giannini e Ricky Memphis; e la commedia on the road DIVORZIO A LAS VEGAS con Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis e Gianmarco Tognazzi. Sono da non perdere i festeggiamenti per il 55° compleanno dell’attore Enrico Brignano con 2 film martedì 18 dalle 19.45: la commedia degli equivoci TUTTE LO VOGLIONO con Ilaria Spada e Vanessa Incontrada e la commedia dissacrante CI VEDIAMO DOMANI (21.15). Infine, sono previste in programmazione alcune delle migliori commedie classiche, tra cui citiamo: IL MEDICO DELLA MUTUA, una delle maschere comiche più celebrate di Alberto Sordi; il capolavoro di Ettore Scola C’ERAVAMO TANTO AMATI con Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Stefania Sandrelli; la commedia di Vittorio De Sica MATRIMONIO ALL’ITALIANA con Sophia Loren e Marcello Mastroianni; e la divertente avventura all'ombra delle piramidi TOTÒ E CLEOPATRA, tra equivoci e risate.

SKY CINEMA COLLECTION - ROBERT DE NIRO MANIA

Da sabato 22 a venerdì 28 maggio Sky Cinema Collection e in streaming su NOW

Da sabato 22 a venerdì 28 maggio la programmazione di Sky Cinema Collection è interamente dedicata a Robert De Niro, per onorare la carriera di uno dei volti più rappresentativi del cinema americano e internazionale che, dalla fine degli anni 60 a oggi, ci ha regalato una serie di interpretazioni memorabili e, tra i vari riconoscimenti, ha vinto 2 Oscar®. Sono oltre 20 i titoli previsti che lo vedono protagonista, e tra questi non possono mancare alcune pietre miliari del cinema firmate da grandi registi come: le pellicole di Martin Scorsese TAXI DRIVER, Palma d’Oro a Cannes, il thriller CAPE FEAR – IL PROMONTORIO DELLA PAURA con Nick Nolte e Jessica Lange, e QUEI BRAVI RAGAZZI, film premiato per la miglior regia al Festival di Venezia e l’Oscar® a Joe Pesci; il secondo capitolo dell’epopea della famiglia Corleone diretta da Francis Ford Coppola e interpretata Al Pacino IL PADRINO PARTE II, film premiato con 6 Oscar®, tra cui quello a De Niro come miglior attore non protagonista; il capolavoro di Sergio Leone, musicato dal grande Ennio Morricone, C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA nella versione estesa e restaurata; la spettacolare avventura ambientata nell’America del ‘700 MISSION di Roland Joffé che ha ottenuto la Palma d’oro a Cannes, 1 Oscar® e 2 Golden Globe; l’eccezionale pellicola di Brian De Palma THE UNTOUCHABLES - GLI INTOCCABILI con Kevin Costner e Sean Connery, premiato con Oscar® e Golden Globe; e il biopic targato HBO e diretto da Barry Levinson WIZARD OF LIES sul banchiere condannato per frode Bernie Madoff, recentemente scomparso. Sono inoltre da non perdere le interpretazioni più ironiche e divertenti di De Niro, tra cui: le travolgenti commedie dalle mille gag TI PRESENTO I MIEI e MI PRESENTI I TUOI? con Ben Stiller; la commedia on the road NONNO SCATENATO con Zac Efron; il film Sky Original per tutta la famiglia NONNO QUESTA VOLTA È GUERRA con Uma Thurman e Christopher Walken; e la commedia sportiva IL GRANDE MATCH con Sylvester Stallone.

SKY CINEMA COLLECTION - SPORT MOVIES

Da sabato 29 maggio a venerdì 11 giugno Sky Cinema Collection e in streaming su NOW

Da sabato 29 maggio a venerdì 11 giugno, Sky Cinema Collection dà ai suoi spettatori l’opportunità di vivere, attraverso più di 50 film, tutta l’adrenalina delle competizioni, le storie in cui i valori universali dello sport la fanno da padrone e gli eventi legati ai suoi protagonisti, realmente esistiti o entrati nell’immaginario collettivo grazie al cinema. Cinema e calcio è un binomio che ha regalato pellicole che danno sempre emozioni. In attesa degli Europei (con tutte le partite in onda su Sky Sport) che inizieranno l’11 giugno, si segnalano: il cult di John Huston FUGA PER LA VITTORIA con Sylvester Stallone, Michael Caine e Pelé; il film-tributo al gioco del calcio e alla sua tifoseria FEBBRE A 90° con Colin Firth; gli imperdibili documentari MARADONA BY KUSTURICA di Emir Kusturica e MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI di Alex Infascelli; oltre alla produzione Sky Original SPERAVO DE MORÌ PRIMA che racconta gli ultimi due anni di carriera del leggendario numero 10 della Roma, interpretato da Pietro Castellitto. Non possono mancare film ambientati nel mondo della boxe, tra cui segnaliamo: THE FIGHTER con Mark Wahlberg e Christian Bale, premiato con l’Oscar® come miglior attore non protagonista; i 6 capitoli della saga ROCKY, il pugile più famoso del cinema interpretato da Sylvester Stallone, oltre a CREED – NATO PER COMBATTERE; e il film targato HBO MUHAMMAD ALI’S GREATEST FIGHT, previsto il 3 giugno a 5 anni dalla morte del grande campione. Si segnalano poi le pellicole dedicate agli sport che spopolano negli Stati Uniti: come il football americano raccontato in THE BLIND SIDE con Sandra Bullock, vincitrice dell’Oscar®, e la commedia JERRY MAGUIRE con Tom Cruise, Renée Zellweger e Cuba Gooding Jr., premiato con l’Oscar®; il baseball è al centro delle vicende di RAGAZZE VINCENTI, con Geena Davis e Madonna impegnate in un campionato femminile, e della commedia MAJOR LEAGUE - LA SQUADRA PIÙ SCASSATA DELLA LEGA con Tom Berenger e Charlie Sheen; la scena si sposta sul campo da basket nell’appassionante storia di caduta e rinascita TORNARE A VINCERE con Ben Affleck, e nella commedia cult degli anni 80 VOGLIA DI VINCERE con Michael J. Fox.Sono inoltre da segnalare: BORG McENROE, la pellicola che racconta la rivalità fra due leggende del tennis, interpretate da Shia LaBeouf e Sverrir Gudnason; il biopic che ha ottenuto 2 Oscar® LE MANS ‘66 - LA GRANDE SFIDA con Christian Bale e Matt Damon nei panni di un pilota e di un collaudatore di auto da corsa; VINCERE INSIEME che racconta la romantica storia d’amore tra un giocatore di hockey e una pattinatrice; il film che fa tornare in voga le emozionanti sfide a colpi di arti marziali THE KARATE KID: LA LEGGENDA CONTINUA con Jackie Chan e Jaden Smith; e il biopic sull’atleta Jesse Owens, RACE - IL COLORE DELLA VITTORIA. Infine, a giugno sono da non perdere le prime visioni THE KEEPER, che racconta la storia del calciatore tedesco Bert Trautmann, e I CALCIANTI, la commedia sul calcio fiorentino con Guido Caprino, Francesco Scianna e Francesca Inaudi.

SKY ARTE

PINK FLOYD – THE ENDLESS RIVER

Sabato 1° maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Nel 2014 l'artista e regista Ian Emes ha creato un accompagnamento visivo per l’album dei Pink Floyd «The Endless River» un disco che comprende principalmente musica strumentale e d’ambiente. Il documentario vuole completarne l'esperienza con i ritmi avvolgenti e il potere onirico della musica di The Endless River, l’obiettivo è creare qualcosa di coinvolgente e spaziale, in cui l'immagine e la musica diventano una cosa sola

21 YEARS: RICHARD LINKLATER

Domenica 2 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

È stato detto che i primi 21 anni definiscono la carriera di un artista Pochi registi hanno da soli scosso l'istituzione cinematografica come il padrino degli indie, Richard Linklater. Dal rivoluzionario Slacker all'innovativo Boyhood Linklater ha raggiunto il marchio dei 21 anni e ha sfacciatamente scolpito la sua firma nella cultura pop americana. In questo documentario, Ethan Hawke Jack Black, Keanu Reeves, Billy Bob Thornton, Matthew McConaughey Jason Reitman Julie Delpy e altri raccontano il regista.

NAPOLEONE – DESTINO E MORTE

Mercoledì 5 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Duecento anni dopo la sua morte, Napoleone rimane una delle figure più longeve della storia Sono stati scritti decine di migliaia di libri sulla sua vita e sulla sua leggenda Ma questa immortalità era qualcosa che Napoleone stesso in parte aveva costruito durante la sua vita Lui era convinto di essere stato scelto per la gloria eterna. Nel giorno del 200 anniversario della morte ricostruiamo, con l’ausilio di animazioni illustrative il ritratto psicologico di un uomo che ha sfidato costantemente la morte In almeno sette occasioni, Napoleone e la morte si sono affrontati In sette occasioni, questo confronto ha cambiato il corso della sua vita e lo ha rafforzato nell'idea di essere il prescelto del destino

BETTY BOOP FOREVER!

Venerdì 7 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Il primo personaggio umano femminile nell'intera storia dei cartoni animati è stata anche la prima donna

ad avere un ruolo da protagonista in un cartoon. Con quelle gambe meravigliose, quegli enormi occhi, la sua voce da cantante morbida, Betty Boop è diventata una vera e propria icona! Dagli anni 30 alla società odierna, che l'ha messa in prima pagina del New Yorker per denunciare le molestie sessuali e ha visto la nascita del movimento Metoo cosa ha rappresentato nel corso dei decenni Betty Boop. Il documentario ripercorre il mito dell'icona del fumetto con interviste a Jeni Mahoney pronipote di Max Fleischer (creatore di Betty), la produttrice premio Oscar Lili Zanuch la famosa stilista Chantal Thomass e le giovani artiste attiviste Melissa Laveaux e Viktoria Modesta.

ITALIA CONTEMPORANEA

Da sabato 8 maggio alle 20.45 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

L'Italia è costellata da luoghi d'arte che non t'aspetti, dove non te lo aspetti. Sono i luoghi dell'arte contemporanea, spesso meno conosciuti, forse meno compresi, ma non per questo meno iconici e spettacolari. Ogni puntata, condotta da Nicolas Ballario, affronterà location diverse ed originali: “Open Air” L’Italia è ricca di musei a cielo aperto: nelle piazze, nei giardini, nelle città e nei parchi. Conoscerli è immergersi in spazi a volte nascosti, a volte sotto gli occhi di tutti. “Off road” Posti impervi o isolati, spettacolari e sublimi, o semplicemente fuori dalle rotte più battute… ovvero: scoprire l’arte dove non te l’aspetti. “Metropoli” Una puntata dedicata esclusivamente ai musei delle grandi città, veri e propri templi dell’arte contemporanea. “Il vecchio e il nuovo” Palazzi antichi, ex fabbriche, siti archeologici che oggi ospitano opere d'arte: in questa puntata scopriremo l’arte contemporanea in luoghi antichi o ripensati ad hoc.

GANDHI – DA UOMO A ICONA

Sabato 8 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Gandhi era un'icona conosciuta in tutto il mondo, un leader non violento e simbolo dell'indipendenza dell'India. Quali erano le sue strategie per personificare questa lotta e come ha fatto a rendere il proprio corpo e la propria immagine le armi chiave di una battaglia di comunicazione mondiale in India, Europa e negli Stati Uniti? Con materiali d’archivio, questo film metterà in discussione ciò che resta del mito, ciò che ancora ispira, i suoi fallimenti e il modo in cui è stato alla fine tradito.

LA FISARMONICA

Domenica 9 maggio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Per i 40 anni del Museo Della Fisarmonica Castelfidardo, Sky Arte propone un documentario sulla storia di questo strumento. A Castelfidardo in Provincia di Ancona, si producono le migliori fisarmoniche al mondo In questo lembo di terra, a partire dalla seconda metà dell’800 le capacità artigianali dei marchigiani hanno dato vita ad una industria che prospera tutt’ora. Una storia che inizia con Paolo Soprani, poco dopo la famosa battaglia di Castelfidardo, passa poi per le tante aziende che qui si sono succedute negli anni, che continuano ancora oggi a produrre questo incredibile strumento e arriva alla testimonianza di importanti artisti come Richard Galliano. Un racconto che da locale diventa universale e porta a comprendere come la fisarmonica negli anni sia cambiata, restando non solo il simbolo della musica popolare, ma elemento importantissimo e imprescindibile di tantissima musica moderna.

BEUYS – L’ARTISTA COME PROVOCATORE

Mercoledì 12 maggio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Nel giorno del centenario della nascita Sky Arte omaggia Joseph Beuys. Non ci sono dubbi sull’importanza di Joseph Beuys professore universitario e artista rivoluzionario, provocatorio e fondamentale, non solo per le opere create ma per il dibattito in cui si è inserito. Amato in tutto il mondo ma molto osteggiato in patria, dove era considerato poco più che un venditore di aria fritta, Beuys emerge in tutta la sua estraneità allo spirito del suo tempo. Una ricostruzione della sua carriera tra insegnamento, arte e politica, tra contrasti, lotte, dibattiti e resistenza all’establishment.

NICCÒLO FABI – MEMORIA E PROSPETTIVA

Sabato 15 maggio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Un documentario con protagonista Niccolò Fabi che reinterpreta in versione semiacustica alcune delle sue canzoni più caratteristiche. Queste saranno colonna sonora ed escamotage narrativo per affrontare, con interviste al cantautore e ai suoi musicisti l'argomento "effetto del tempo" sulle sue canzoni, sulla sua carriera e sulla filosofia di vita che lo ha sempre contraddistinto in uno continuo fluire tra musica e parole, tra passato e futuro, tra memoria e prospettiva.

MY NAME IS NOBODY

Domenica 16 maggio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Nel 1937 in una scuola nel quartiere Trastevere di Roma fu scattata una foto di classe Nessuno poteva

sapere che due dei ragazzi della foto sarebbero passati alla storia del cinema erano Sergio Leone e Ennio Morricone. Un altro ragazzo sedeva tra questo duo destinato alla fama mondiale Che ne sarebbe stato di lui? Denise Janzee ha portato la foto a Trastevere per scoprire l'identità del ragazzo sconosciuto Un tassista, un vecchio barbiere, un avvocato in pensione, un medico, un prete, un altro regista questi sono solo alcuni degli abitanti del luogo che si interrogano sulla domanda di Janzee Ma non tutti ne vedono l'importanza. Perché dovresti fare un film su una persona comune, quando puoi vedere gente comune ovunque? Man mano che emerge l'immagine di questo uomo sconosciuto, My Name Is Nobody delinea una società in cui la fama è considerata la massima virtù, quindi se nessuno ha mai sentito parlare di te, cosa resta?

IL CASO BRABANTI

Lunedì 17 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

In occasione della Giornata Mondiale contro l’Omofobia Sky Arte propone un documentario su Aldo Braibanti partigiano, poeta, drammaturgo, ma ricordato soprattutto per il processo a cui fu sottoposto con l’accusa di aver plagiato il ventunenne Giovanni Sanfratello. Attraverso testimonianze importanti ci viene offerta l'occasione di ripercorrere una vicenda processuale che, sotto le mentite spoglie di un reato codificato dal Codice Rocco dell'era fascista e cancellato dalla Corte Costituzionale nel 1981 fu di fatto un processo all'omosessualità. Ripercorre la vita di Aldo Braibanti il nipote Ferruccio, con la partecipazione di Piergiorgio Bellocchio, Maria Monti, Lou Castel, Dacia Maraini, Elio Pecora, Alessandra Vanzi, Giuseppe Loteta, Stefano Raffo.

HITSVILLE – STORIA DELLA MOTOWN

Mercoledì 19 maggio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Il 2019 ha segnato il 60 anno della Motown Records considerata una delle etichette discografiche più amate e di maggior successo della musica mondiale Fondata da Berry Gordy Motown rappresenta una delle storie musicali più incredibili del 20 secolo il suo sound riconoscibile, la sua musica senza tempo hanno attraversato generazioni, diffondendo rhythm and blues e soul con artisti del calibro di Marvin Gaye, The Jackson 5 Stevie Wonder e Diana Ross. Questo docu film racconta la nascita e la storia della Motown Records con immagini e filmati d’archivio, interviste realizzate con il fondatore Berry Gordy con il cantante e suo braccio destro Smokey Robinson e con i protagonisti che crearono il sound della label dagli inizi a Detroit fino al trasferimento a Los Angeles nei primi anni 70.

CITIZEN JANE FONDA

Venerdì 21 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Una serie di immagini a prima vista incompatibili con una sola esistenza scorre sul volto e il corpo di Jane Fonda graziosa figlia di Henry alla fine degli anni Cinquanta, bomba sexy di Barbarella nei Sessanta, attivista di sinistra nei Settanta, regina del fitness negli Ottanta. E poi gli Oscar, la lunga assenza dagli schermi e il ritorno da consapevole settantenne Il lato più interessante di Jane Fonda è la sua capacità d'incarnare l'America di abbracciarne o rigettarne la mitologia, di coglierne i tanti volti, di essere una delle sue icone più emblematiche, svelandone forze e debolezze. Per Jane Fonda l'equilibrio è una ricerca costante tra battaglie personali e collettive tra autoaffermazione e progresso per tutti, tra pragmatismo e idealismo Un fenomeno tipicamente americano.

ZIVAGO – LA VERA STORIA

Sabato 22 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Il grande romanzo di Boris Pasternak «Il Dottor Zivago» è molto popolare Ha vinto il Premio Nobel per la letteratura nel 1958 ed è stato adattato con successo da Hollywood Ma si parla meno invece della lotta del suo autore contro le autorità russe della censura o del coinvolgimento della CIA. Il documentario ci mostra il viaggio tortuoso affrontato dal romanzo nel bel mezzo della Guerra Fredda che ancora oggi suscita vivaci dibattiti in Russia.

DANTE – LA VISIONE NELL’ARTE

Domenica 23 maggio alle 20.45 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Il documentario racconta la grande mostra forlivese dedicata al sommo poeta toscano nell’anno del 7 centenario della morte. Una grande mostra composta da oltre trecento opere, realizzata grazie alla sinergia tra i Musei San Domenico di Forlì e le Gallerie degli Uffizi di Firenze che contribuiscono all’esposizione con circa cinquanta opere in prestito. In questa rassegna viene ricostruito l’intimo rapporto tra Dante e l'arte attraverso le opere di quegli artisti che, dal Duecento al Novecento, si sono cimentati nella grande sfida di rendere in immagini la potenza visionaria di Dante, delle sue opere ed in particolare della Divina Commedia.

NOTARANGELO LADRO DI ANIME

Domenica 23 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Questo documentario segna la scoperta di un grandissimo fotografo italiano ben poco conosciuto. Scomparso il 4 dicembre del 2016 Domenico Notarangelo era un talento del calibro di Henri Cartier Bresson e di Sebastiao Salgado. A differenza di questi due giganti della fotografia del secolo scorso, Notarangelo non ha viaggiato per il mondo Tutto il suo lavoro si è concentrato dove era nato e dove viveva, in Puglia e in Basilicata Notarangelo ha prodotto 100 000 fotografie e centinaia di ore in Super 8 Immagini straordinarie, che raccontano come eravamo meglio di tanti libri di storia.

LE FOTOGRAFE

Da lunedì 24 maggio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

La prima docu serie interamente dedicata alle giovani fotografe italiane che trattano temi legati al femminile 8 episodi, ognuno con una fotografa diversa come protagonista e con un tema specifico dall’amore alla sessualità, dal ruolo della donna nella società alla body positivity Il filo rosso che tiene assieme la serie è la fotografia intesa come strumento di indagine, di racconto e di espressione artistica

Ep. 1 Guia Besana Una Questione Personale

Ep. 2 Ilaria Magliocchetti Lombi Un Ritratto In Due

Ep. 3 Sara Lorusso Sul Mio Corpo

Ep. 4 Carolina Amoretti Fantagirl

Ep. 5 Maria Clara Macrì Una Stanza Tutta Per Sé

Ep. 6 Roselena Ramistella L'isola Delle Femmine

Ep. 7 Zoe Natale Mannella Intimit

Ep. 8 Simona Ghizzoni Tutto Parla Di Te

DOPPIO CLICK

Lunedì 24 maggio alle 22.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Coppia nella vita, complici nel lavoro Silvia Lelli e Roberto Masotti dedicano la vita a cogliere i momenti magici di concerti e spettacoli, entrando nell’intimità degli artisti perpetuando attimi emozionanti. Il loro ricchissimo archivio contiene fotografie dei più importanti artisti che hanno calcato le scene di teatri (in particolare al Teatro alla Scala) e festival di ogni genere John Cage, Rudolf Nureyev, RiccardoMuti, Keith Jarrett, Arvo Pärt sono solo alcuni dei grandi protagonisti che Lelli&Masotti hanno fotografato.

MEGASTADIUM

Da martedì 25 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Per prepararci agli Europei di calcio (dall'11 Giugno in diretta integrale su Sky Sport), Sky Arte propone una serie sulle architetture degli stadi dove si svolgeranno le partite del torneo più atteso dell’anno In ogni episodio verranno analizzati due spettacolari

arene contemporanee

Mar 25 5 San Pietrobugo Vs Baku (ore 21 15)

Mar 25 5 Bilbao Vs Roma (ore 22 00)

Mar 1 6 Budapest Vs Bucarest (ore 21 15)

Mar 1 6 Dublino Vs Glasgow (ore 22 00)

Mar 8 6 Londra Vs Monaco (ore 21 15)

Mar 8 6 Amsterdam Vs Copenhagen (ore 22 00)

I SEGRETI E I TESORI DEL VATICANO

Giovedì 27 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Custode di una memoria unica attraverso i suoi archivi e la collezione di manoscritti il Vaticano è anche un palazzo con un'architettura eccezionale dove i tesori della pittura e le sculture sono in mostra. È questa concentrazione di così tanti poteri, così tanta conoscenza e ricchezza artistica nello stesso luogo che suscita stupore. In che modo questa minuscola città è diventata un centro religioso, politico e artistico universale? E qual è stato il ruolo dell'arte, sia essa pittura, scultura o architettura, nel costruire il potere dei papi? Oggi, al di là della sua leggendaria cultura del segreto è la scienza che sta aprendo le porte del Vaticano, grazie ad archeologi, storici restauratori e paleografi. Mescolando documentario e animazione, il film racconta come i più grandi artisti del tempo, sotto l'impulso di papi visionari, hanno lavorato per venti secoli alla costruzione del potere della Santa Sede.

MANDELA – UN SIMBOLO CONTRO L’APARTHEID

Sabato 29 maggio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

La leggenda di Mandela è costruita sulla sua assenza, durante i suoi 27 anni di carcere. Nel 1990 quando Nelson Mandela viene rilasciato, il Sudafrica sta aspettando il proprio messia lui ancora non lo sa ma è il prigioniero politico più famoso del Pianeta. Questa è la storia di un mito senza volto, simbolo della lotta internazionale contro l'apartheid resa popolare da personaggi della politica e della cultura pop di tutto il

Mondo.

CANALI PARTNER

PRIMO MAGGIO CON COMEDY

Sabato 1° Maggio alle 15.30 in prima visione su Comedy Central e in streaming su NOW

Cosa c’è di meglio di passare una giornata di festa in compagnia della dolce metà? Passarla guardando le disavventure con gli ex in due film italiani molto amati: Ex e Ex – amici come prima.

Festa dei lavoratori

FESTA DEI LAVORATORI

Sabato 1° maggio alle ore 22.10 in prima visione su laF

In occasione del primo maggio, la festa dei lavoratori, Lettori – il format di laF che racconta i lettori e i libri della loro vita – dedica una puntata speciale al Sessantotto, incontrando sei celebri artisti e intellettuali che hanno vissuto sulla propria pelle quel fatidico anno che ha cambiato per sempre le loro vite. Introdotti dall’instagrammer Petunia Ollister e dalle sue inconfondibili composizioni visive, Letizia Battaglia, Massimiliano Fuksas, Jacopo Fo, Eugenio Finardi, Piergiorgio Odifreddi e Wilma Labate sono pronti a restituirci sei chiavi di lettura di un anno fondamentale e rivoluzionario, dalle implicazioni non solo politiche, ma culturali, artistiche e sociali, che segnarono un percorso diverso per le generazioni successive.

A SANGUE FREDDO: CRONACHE DAL MALE

Da domenica 2 Maggio alle 22.00 su Crime + Investigation

La storia che sconvolse il mondo. Il romanzo che inaugurò un nuovo genere letterario. Un viaggio sconvolgente nella psiche umana. Queste sono alcune delle definizioni più forti che sono state date al romanzo di Truman Capote, A sangue freddo. Una miniserie racconta il terribile omicidio dietro il romanzo ripercorrendo tutte le tappe di quello che è passato alla storia come uno dei delitti più efferati della storia americana e non solo. La mattina del 15 Novembre del 1959 tutti e quattro i membri della famiglia Clutter furono trovati massacrati a colpi di arma da fuoco nella loro casa di campagna in Kansas. Un omicidio brutale, una strage apparentemente senza senso, una carneficina senza un movente che sconvolse il mondo e che ancora oggi resta con molte domande senza una risposta. Un racconto in 4 episodi arricchito da una serie di materiali inediti come fotografie originali, registrazioni audio e testimonianze di familiari, amici di famiglia, forze dell’ordine, ricostruisce un delitto per cui sono stati trovati i colpevoli ma non un senso. Un caso da ripercorrere tutto d’un fiato per immergersi in un’investigazione senza precedenti, una storia che ha segnato l’inizio del genere del true-crime e che a distanza di anni continua a mostrarci i lati più oscuri della natura umana.

COME FUNZIONA L’UNIVERSO

Da domenica 2 maggio alle 22:55 in prima visione su Discovery Science

Esiste un altro Sole da qualche parte nello spazio? Il nostro pianeta è destinato a scomparire e con lui il genere umano? Sono possibili altre forme di vita oltre a quelle sulla Terra? Torna su Discovery Science "Come funziona l'Universo" con una nuova stagione! Attraverso l’utilizzo di incredibili ricostruzioni al computer e interviste agli esperti più preparati, tenterà di rispondere a tutte le domande che da sempre ci poniamo sull’Universo e su tutti gli elementi che lo compongono.

KILLING BIN LADEN

Domenica 2 Maggio alle 21.50 in prima visione su History Channel e in streaming su NOW

History racconta la storia contemporanea con un grande special al mese all’interno del ciclo History Now. Dal terrore seminato dai miliziani dell’ISIS alla crisi della Nord Corea, passando attraverso i mutamenti della finanza mondiale e le battaglie sui diritti umani: la storia si sta facendo ogni giorno, e le grandi storie di oggi muteranno il futuro di tutti noi. Questo mese per il ciclo History Now: KILLING BIN LADEN 2 maggio 2011, Abbottabad. Nella notte Pakistana, esattamentedall’1.30, un’operazione militare durata solo 38 minuti ha cambiato la storia e chiuso una pagina terribile per gli Stati Uniti d’America e il Mondo. In quella notte, un gruppo di Navy Seal ha raggiunto un risultato inseguito dalla CIA per quasi venti anni: due decenni passati a intercettare, tracciare e inseguire il più temibile terrorista della storia moderna: Osama Bin Laden. In occasione del decennale dell’operazione Neptune Spear, Killing Bin Laden racconta l’incredibile storia che si cela dietro la cattura del più grande terrorista del Mondo: grazie a testimonianze e interviste esclusive, le persone che hanno condotto e gestito l’operazione militare raccontano ogni particolare di quella notte storica. Eccitazione, disaccordi, frustrazioni, tragedie e infine trionfi: questo è uno sguardo inedito e completo su un affascinante quanto doloroso capitolo dell'esercito e della politica americana.

COME FUNZIONA L’UNIVERSO – St.9

Da domenica 2 maggio alle 22:55 in prima visione su Discovery Science

Esiste un altro Sole da qualche parte nello spazio? Il nostro pianeta è destinato a scomparire e con lui il genere umano? Sono possibili altre forme di vita oltre a quelle sulla Terra? Torna su Discovery Science "Come funziona l'Universo" con una nuova stagione! Attraverso l’utilizzo di incredibili ricostruzioni al computer e interviste agli esperti più preparati, tenterà di rispondere a tutte le domande che da sempre ci poniamo sull’Universo e su tutti gli elementi che lo compongono.

IL GUSTO DI IGLES: CASALE DEI PINI

Lunedì e mercoledì alle 23.00 su Gambero Rosso

Il gusto di essere alle porte di Roma, il gusto di ascoltare, il silenzio della campagna, il gusto di scoprire tracce del passato, il gusto di assaggiare prodotti della terra il gusto di passeggiare in luoghi inaspettati, il gusto di provare nuove esperienze, il gusto di cucinare a zero spreco. Igles Corelli ha trovato la sua giusta dimensione nella tenuta i Casali del Pino, fra biologico e sostenibile. La sua cucina circolare, dove non si butta via niente, trova rispondenza in questa meravigliosa tenuta dove ogni cosa viene riciclata e ogni materiale ha sempre una doppia vita. Il gusto di Igles, cucina circolare.

44 GATTI

Da lunedì 3 maggio alle 17.30 in prima visione su Nick Jr e in streaming su NOW

Arrivano su Nick Jr i nuovi episodi della seconda stagione di 44 Gatti, la mitica serie animata di Rainbow incentrata sulle avventure di Lampo, Milady, Pilou e il ghiotto Polpetta, quattro gattini che insieme fondano una rock band: i mitici BuffyCats. Senza dimenticarci di colei che li ospita in casa e gli prepara ogni giorno la pappa, l’energica Nonna Pina con le sue leggendarie tagliatelle.

DRAGONS

Dal 3 maggio dal lunedì alla domenica alle 21.45 in prima visione su Cartoon Network e in streaming su NOW

Ripercorriamo il viaggio di Hiccup e del suo fido drago Sdentato, insieme per difendere l’isola di Berk dall’attacco di spietati nemici. Durante l’arco narrativo vedremo l’evoluzione della storia ma soprattutto dei personaggi e delle loro relazioni con i draghi co-protagonisti del Franchise, che prende spunto dal celebre theatrical Dragon Trainer e dalle varie release del film.

I CASAGRANDE

Dal lunedì 3 maggio tutti i giorni alle 19.10 in prima visione su Nickeodeon e in streaming su NOW

Nuove avventure per Ronnie Anne e soci, nei nuovi episodi della seconda stagione de I Casagrande! Ronnie Anne, una ragazzina di 11 anni davvero tosta che si è appena trasferita in città con suo fratello Bobby. La sua vita promette di essere molto avventurosa, soprattutto adesso che vive con la famiglia allargata de I Casagrande. Divertimento assicurato con questa colorata famiglia messicana nella mitica serie spin off di “A casa dei Loud”.

ELLIOTT IL TERRESTRE

Dal 3 al 12 maggio dal lunedì al venerdì alle 19.15 su Cartoon Network e in streaming su NOW

La serie narra il viaggio di Elliott il protagonista, e di sua mamma Frankie, in giro per l’Universo, tra pianeti sconosciuti e creature bizzarre, alla ricerca di un luogo che sia la loro nuova casa. In questo appassionante viaggio nella Galassia saranno accompagnati da Mo, uno stegosauro che diventerà il miglior amico di Elliott. Si tratta di un viaggio non solo fisico, ma anche e soprattutto dell’anima, alla ricerca di sè stessi e di un posto nell’Universo da chiamare ‘casa’. Domenica 9/5 in occasione della Festa della Mamma, riproporremo i primi 4 episodi introduttivi della serie in binge watching, con promozione in gfx animata.

COSE DI QUESTO MONDO

Da lunedì 3 maggio alle 21.55 in prima visione su Discovery Channel

Torna su Discovery Channel la serie sui fenomeni inspiegabili che avvengono in giro per il mondo e che ci han lasciato tutti a bocca aperta. In questa stagione cercheremo di capire come la più grossa colonia di pinguini reali sia improvvisamente scomparsa, qual era lo scopo degli enormi cerchi nel deserto fatti da una delle tribù più temute dell’area, cosa fosse l’enorme mostro simile ad un ragno avvistato nei pressi di un villaggio e molto altro.

I MIGLIORI VETERINARI DI NG WILD

Da lunedì 3 Maggio alle 21.10 in prima visione su Nat Geo Wild

A maggio, su Wild, si celebrano i veterinari. Faremo un viaggio per gli zoo, i centri di conservazione e le cliniche degli Stati Uniti d’America, dalla Florida, all’Alaska, al Nebraska per vedere all’opera questi incredibili dottori che hanno una caratteristica in comune: il loro amore per gli animali. Ogni caso è una nuova avventura ed un modo per mettersi alla prova, per i veterinari di NG Wild.

PONY LIFE

Dal 3 maggio alle 17.15 in prima visione su Boomerang e in streaming su NOW

La vita di cinque piccoli pony tutta al femminile, tra fashion, dolci, segreti da custodire e storie da raccontare. Si riuniscono dopo la scuola in un club dove si divertono, sperimentano nuove ricette e fanno nuove amicizie all’insegna dell’accoglienza e dell’inclusione.

HAMMARVIK – AMORI E ALTRI OMICIDI

Da martedì 4 maggio alle 21.10 in prima visione su laF

Dopo il successo di OMICIDI TRA I FIORDI, arriva su laF la nuova serie scritta dalla regina del crime nordico CAMILLA LÄCKBERG. L'agente di polizia Johanna Strand fa ritorno nella sua città natale, Hammarvik, per partecipare al funerale della madre. Il piano iniziale di restare soltanto per pochi giorni salta immediatamente quando viene rinvenuto il cadavere di una giovane donna. Johanna decide di restare per seguire le indagini, consapevole che la sua permanenza la obbligherà a confrontarsi con vecchie questioni irrisolte e un passato che sperava di essersi lasciata alle spalle. Gelosia e avidità, ma anche bullismo e violenza domestica, sono gli ingredienti di quella che è stata ribattezzata la Big Little Lies svedese.

THE RESIDENT

Da mercoledì 5 maggio alle 21.00 in prima visione su FOX e in streaming su NOW

I nuovi episodi della quarta stagione tornano su Fox dal 05 maggio. Il Chastain Park Memorial Hospital trove-rà il suo nuovo amministratore delegato nella figura del chirurgo ortopedico Dott.ssa Kitt Voss (Jane Leeves). Scosso da una perdita devastante, il Dott. Devon Pravesh (Manish Dayal) inizia a soffrire di una crisi di identi-tà. Il Dr. Conrad Hawkins (Matt Czuchry) e l’infermiera Nicolette Nevin (Emily VanCamp) dopo il matrimonio rafforzeranno ancora di più il loro legame. Ma poco dopo, Nic subirà un'esperienza orribile e, grazie all’aiuto della sua amica di vecchia data e di suo marito, Nic combatterà il suo trauma a testa alta per ritornare dai suoi pazienti.

LAEFFE FILM FESTIVAL

Da mercoledì 5 maggio in prima visione su NOW

Il mercoledì è dedicato ai film d’autore: ogni settimana, l’appuntamento in prima serata è con i film del laeffe Film Festival. 5/05 Il grande quaderno Di Janos Szasz. Germania, 2013. 109’ Sul finire della Seconda Guerra Mondiale, una donna disperata lascia i due figli gemelli a casa della nonna, in un remoto villaggio di campagna. Qui i due imparano a cavarsela da soli, nonostante l’assurdità della guerra e la disumanità che sembra contraddistinguere il mondo degli adulti. Tratto dal bestseller di Agota Kristoff Trilogia della città di K. 12/05 Confessions Di TetsuyaNakashima. Giappone, 2010. 106’ Una bambina viene trovata morta nella piscina di una scuola. Quando la polizia archivia il caso come incidente, la madre - scoperti gli assassini - decide di farsi giustizia da sola. Il film è tratto dall’omonimo bestseller di Kanae Minato. 19/05 Loveless Di Andrej Zvyagintsev. Russia, 2017. 128’ Una coppia divorzia e vende casa; è una separazione colma di rancori e recriminazioni. Entrambi vorrebbero una nuova vita con il nuovo partner. Ma un giorno il loro figlio dodicenne, mai amato, scompare. Candidato per il miglior film straniero agli Oscar 2018. 26/05 Little forest Di Soon-rye Yim. Corea Del Sud, 2018. 86’ Delusa sia sul piano professionale che sentimentale, Hye-won lascia Seoul per tornare in campagna, dove è cresciuta. Qui, grazie alla natura e alla cucina, riesce ad affrontare e superare il dolore per un passato triste che la tormenta

VITA AI CONFINI DEL MONDO – St.3

Dal 5 maggio ogni mercoledì alle 22.55 National Geographic e in streaming su NOW

Nel sud-est dell'Alaska, i residenti di Port Protection usano abilità, ingegnosità e perseveranza per sopravvivere, grazie al loro stile di vita autosufficiente, ai margini della società. Arrivano nuovi volti in città che dovranno imparare ad adattarsi e sopravvivere e costruirsi una vita in questo bellissimo ma spietato paesaggio.

ISIDE – DI SAPORE IN SAPORE II SERIE

Mercoledì alle 21.30 in prima visione su Gambero Rosso

Iside De Cesare: La Parolina ad Acquapendente. Iside è una donna particolare ed è riuscita a creare un posto di sogno partendo da zero. Piena di iniziative non si è fermata al primo traguardo raggiunto ma la sua vita e i suoi sogni sono in continuo divenire. Con lei in quest’angolo remoto al confine tra Lazio Toscana e Umbria abbiamo già raccontato i gusti: dolce salato, piccante, agro dolce. In questa nuova serie Iside ci condurrà attraverso i suoi percorsi mentali e non solo, e quindi abbiamo allargato i gusti classici a concetti più ampi come la leggerezza il gioco il ricordo la semplicità. In ogni puntata ci farà delle ricette che sono riconducibili a questi temi e con l’occasione ci racconterà anche cosa rappresentano questi concetti nella sua vita.

16 ANNI & INCINTA ITALIA

Dal 6 maggio ogni giovedì alle 22:00 doppio episodio in prima visione su MTV e in streaming su NOW

L’ormai storico «16 anni e incinta» descrive le storie di giovanissime donne adolescenti, dai quattro mesi e mezzo di gravidanza fino ad alcuni mesi di vita del bambino. Emozioni imperdibili in uno degli show piu amati del canale.

SEGRETI E MISTERI: SPECIAL EDITION

Da giovedì 6 maggio alle 21.50 in prima visione su History Channel e in streaming su NOW

Complici le elezioni del Presidente degli Stati Uniti d’America negli ultimi mesi la storia americana è stata largamente raccontata, analizzata e comparata agli USA odierni. Ma ci sono altre storie, storie che non vengono raccontate. Storie segrete, chiuse in fascicoli solo recentemente desecretati, storie che avvengono nell’ombra e all’insaputa dei cittadini americani, nelle segrete stanze del potere. History presenta “Segreti e misteri” la serie che racconta la storia dell’America come non l’avete mai vista. Oltre la facciata delle più importanti strutture e istituzioni americane si cela un profondo mondo fatto di documenti, codici, società segrete che custodiscono verità mai rivelate alla gente comune. È possibile portarle alla luce? Per farlo, ci addentreremo nei principali edifici del potere americano: dall’FBI, passando per West Point, fino al Pentagono e alla Casa Bianca.

MAYANS M.C. – St.3

Da venerdì 7 maggio alle 21.50 in prima visione su FOX e in streaming su NOW

Mayans M.C., spin-off della celebre serie Sons of Anarchy, torna su Fox a partire dal 7 maggio con la nuova terza stagione. La serie segue il Mayans Motorcycle Club nella città immaginaria di Santo Padre e gli eventi raccontati prenderanno il via alcuni mesi dopo il finale della seconda stagione, mostrando EZ (J.D. Pardo) impegnato ad aiutare il resto del club ad affrontare le conseguenze del massacro di Vatos Malditos. Protago-nisti di questa stagione anche il fratello di EZ, Angel (Clayton Cardenas), ed Emily Thomas (Sarah Bolger), innamorata d’infanzia di EZ.

I PREDATORI

Venerdì 7 Maggio dalle 6.00 in prima visione su Nat Geo Wild

Uccidere o essere uccisi. È questa la legge spietata che governa il regno animale. Ng Wild ci fa conoscere i più grandi predatori che si possono incontrare in natura, dai felini, agli squali, ai coccodrilli. Niente è lasciato al caso in natura, e ogni attacco, ogni tecnica predatoria ha un unico scopo: la sopravvivenza. Main Titles: Africa’s Deadliest + Africa’s Hunters + Predator Bloodlines + When predators Attack + World’s Deadliest Jellyfish+ Deadliest Bite Force Mashup+ World’s Deadliest Whale + Lions: The Hunt For Survival + Deep Sea Killers: Into The Dark + 10 Animals That Will Kill You: Freak Attacks

GIORGIONE: LA GRANDE ABBUFFATA

Venerdì 7 maggio alle 21.30 in prima visione su Gambero Rosso

In questa nuova serie Giorgione ci racconterà i pranzi della Domenica, la cucina delle feste e tutti quei piatti particolari che non fanno parte della quotidianità. Insieme al suo aiuto Francesco prepara lumache selvaggina squalo granseola e altro. Ma per chi sono questi piatti fantastici? Al suo desco si presentano i suoi amici più cari quelli con cui condivide la partite a briscola, e le serate davanti al camino, le passeggiate nel bosco. Con loro condividerà i suoi piatti un po’ particolari, vediamo che succede…..

POWER PLAYERS

Da sabato 8 maggio alle 7.25 in prima visione su Cartoon Network e in streaming su NOW

Continua la strenua lotta contro Testa Matta il perfido personaggio fuoriuscito dal laboratorio segreto dello zio. Axel è quindi costretto a districarsi fra la sua vita di normale ragazzino e quella di action figure sempre pronto a difendere i buoni di turno.

MINERVA: IL RELITTO RITROVATO

Sabato 8 maggio alle 20.55 in prima visione su National Geographic

7 gennaio 1968. Il sottomarino francese Minerva scompare durante una missione di addestramento, interrotta da un'intensa tempesta. A bordo 52 marinai i cui corpi non sono mai stati ritrovati. 51 anni dopo, nel 2019, le famiglie delle vittime riescono a riprendere le ricerche dei loro scomparsi, con il supporto di potenti tecnologie di esplorazione subacquea-

SUPERSTORE – St.6

Dal 9 maggio alle 22.00 in prima visione su Premium Stories

Come già annunciato, America Ferrera lascerà la serie, dopo essere comparsa nei primi due episodi di questa sesta stagione. L’addio della protagonista sarà tuttavia in grande stile. Dopo la brusca interruzione della scorsa primavera, dovuta alla pandemia, che impedì di girare il finale di stagione, l'interprete di Amy Sosa tornerà per chiudere la storia del suo personaggio... L’uscita della Ferrera dalla sitcom avverrà proprio in concomitanza del centesimo episodio. Superstore includerà nelle sue vicende il racconto della pandemia, e il Covid sarà quindi tra i protagonisti di questa sesta stagione. «Ci saranno dei salti temporali che ci mostreranno i primi mesi della pandemia, prima che la narrazione arrivi fino ai giorni nostri» hanno dichiarato gli showrunner

I COMICI TOSCANI

Domenica 9 Maggio alle 20.00 in prima visione su Comedy Central e in streaming su NOW

Dalla terra che ha dato i Natali a Dante Alighieri, luogo di arte, cultura e culla del Rinascimento, Comedy Central ha selezionato i migliori comici toscani per una serata all’insegna del buonumore e della buona lingua in compagnia di Paolo Ruffini, Paolo Migone e Paolo Hendel.

DINO HUNTERS

Da domenica 9 maggio alle 22:50 in prima visione su Discovery Channel e in streaming su NOW

Montana, Wyoming, South Dakota: cos’hanno in comune questi tre Stati dell’America occidentale? Sono territori sterminati dove milioni di anni fa i dinosauri hanno vissuto, lottato per la supremazia territoriale e poi si sono estinti. La particolare conformazione del territorio di questa zona ha fatto sì che nel corso degli anni i fossili si siano conservati in condizioni quasi perfette. Questo fatto ha dato vita a un business senza precedenti, dove alcuni team di cowboys intraprendono una vera e propria caccia al fossile, con pezzi che spesso valgono centinaia di migliaia di dollari.

TI VOGLIO BENE, MAMMA!

Domenica 9 maggio dalle 16.10 in prima visione su Dea Junior

Il 9 maggio, DeAjunior festeggia tutte le mamme con una maratona di episodi a loro dedicata! Trascorriamo un pomeriggio in compagnia di Topo Tip e della sua mamma, i piccoli mostri della School of Roars, le mamme yoghine di Yo Yoga! E quelle della fattoria di Orlando… Le mamme ci amano, ci coccolano, a volte ci sgridano, ma ci sono sempre per noi. Anche se sono super indaffarate, siamo nel loro cuore e noi vogliamo ringraziarle e urlare forte: ‘Ti voglio bene, mamma!’

CUCCIOLI DI MAMMA

9 maggio dalle 16.00 in prima visione su Boomerang e in streaming su NOW

Maratona pomeridiana per fare compagnia ai bambini con le loro serie preferite da guardare una di seguito all’altra insieme alla mamma per festeggiare la giornata a lei dedicata. Le serie all’interno del blocco saranno: Grizzy,MeteoHeroes, Simone e Mico.

LEX & PRESLEY

Dal 10 maggio dal lunedì al venerdì alle 20.45 in prima visione su Nickelodeon e in streaming su NOW

Torna su Nickelodeon una nuova live action tutta da ridere! Lex e Presley, due amiche per la pelle, per sbaglio distruggono la barca del preside della loro scuola. Per ripagare tutti i danni il preside le costringe a creare una APP per cercare, ed accettare, i più assurdi lavori part time! Con le star del web americano Annie LeBlanc e Jayden Bartels.

9-1-1 – st.4

Dal 10 maggio ogni lunedì alle 21.00 in prima visione su FOX e in streaming su NOW

Il 10 maggio alle 21.00 su Fox torna 9-1-1 con i nuovi episodi della quarta stagione, che continuerà ad esplorare le esperienze ad alta pressione di agenti di polizia e vigili del fuoco in situazioni spaventose, scioccanti e strazianti. Questi soccorritori devono cercare di bilanciare il lavoro con i problemi della propria vita: vedremo Athena (Angela Bassett) determinata a lasciarsi alle spalle le sue ferite fisiche ed emotive tornando al lavoro, Maddie (Jennifer Love Hewitt) e Chimney (Kenneth Choi) si prepareranno per la nasci-ta del loro bambino e Buck (Oliver Stark) approfondirà il suo passato per affrontare il suo presente.

9-1-1 LONE STAR – St.2

Dal 10 maggio alle 21.50 in prima visione su FOX e in streaming su NOW

Il 10 maggio alle 21.50 su Fox torna 9-1-1 Lone Star con i nuovi episodi della seconda stagione. Dopo la notizia riguardante l’inaspettato abbandono di Liv Tyler (che interpreta Michelle Blake nella prima stagio-ne), entreranno in gioco i personaggi del capitano paramedico Tommy Vega (Gina Torres) che, dopo aver dedicato del tempo alla crescita delle figlie, tornerà al lavoro come primo soccorritore, e di Gwyneth (Lisa Edelstein) l’ex moglie di Owen Strand (Rob Lowe) nonché madre di T.K. (Ronen Rubinstein). La donna, un brillante avvocato, si trasferirà infatti ad Austin per stare vicino al figlio.

A TUTTO REALITY: LE ORIGINI

Dal 10 maggi o dal lunedì al venerdì alle 17:45 su Dea Kids e in streaming su NOW

I protagonisti di A tutto Reality tornano bambini nella serie ‘A tutto Reality: le Origini’ spin-off con un format completamente diverso rispetto alla serie originale, perché priva di competizione. Questa stagione è infatti ambientata in un universo alternativo in cui i personaggi hanno tutti 4 anni e frequentano l’asilo nido. Tra sogni, scene comiche, confessioni, flashback e scherzi, i protagonisti sono pronti a scalare pareti, hackerare il computer della scuola e spaventare un nuovo insegnante. Dopotutto, sono qui per giocare!

ASPETTANDO L’ESTATE

Dal 10 maggio dal lunedì al venerdì alle 18:35 su Dea Kids e in streaming su NOW

Ogni settimana DeAKids ripropone le puntate più belle ed emozionanti di H2O per rivive-re insieme i segreti, gli amori e le disavventure delle sirene più famose di sempre, aspettando insieme di rivivere ancora l’emozione dell’Estate alla luce della magica Luna piena…

OAK ISLAND E IL TESORO MALEDETTO – St.8

Da mercoledì 12 Maggio alle 21.00 in prima visione su History Channel

I fratelli Lagina tornano su History per continuare la loro estenuante ricerca del tesoro maledetto nascosto sull’isola di Oak Island! Dopo aver portato alla luce le incredibili prove di un veliero del diciottesimo secolo nella palude dell’isola, i Lagina credono di essere più vicini che mai alla risoluzione di un mistero che resiste da oltre 200 anni. In questa stagione il team effettuerà scavi più estesi nell'area paludosa dell’isola, seguendo le tracce del veliero, ma continueranno anche un importante scavo dell'area del “money pit” utilizzando l’escavatore più grande mai utilizzato sull’isola. Ma non finisce qui: i Lagina stanno anche acquistando porzioni dell'isola a cui non hanno mai avuto accesso prima, oltre a un'isola vicina, al fine di espandere la loro ricerca verso zone ancora inesplorate dal loro team. La ricerca si amplia, i mezzi sono sempre più sofisticati e tecnologici, e i fratelli Lagina non sembrano volersi fermate di fronte a nulla: il tesoro di Oak Island ha le ore contate!

MTV CRIBS COLLECTION

Dal 12 maggio ogni mercoledì alle 22.00 in prima visione su Mtv e in streaming su NOW

Tutti pazzi per MTV Cribs! Dopo la versione internazionale ed una tutta made in Italy riguardiamo insieme una collezione degli episodi più belli e spettacolari della serie che spia nelle case delle celebrità!

AEROPORTO DI ROMA: TRAFFICO ILLEGALE

Dal 13 maggio ogni giovedì alle 20.55 su National Geographic e in streaming su NOW

All'aeroporto di Roma Fiumicino il personale di sicurezza lavora 24 ore su 24 per mantenere l'aeroporto più trafficato d'Italia libero da attività criminali. La Polizia di Stato italiana affronta ogni giorno il traffico di droga e l'immigrazione clandestina anche grazie ad un team che garantisce la sicurezza nelle varie attività commerciali dell’aeroporto e attraverso il controllo doganale. Dalle droghe illegali, passaporti falsi ai profumi rubati, sono tante le sorprese e curiosità scovate dalla sicurezza aeroportuale. Tra i tanti casi il traffico di soldi riciclati dall’Africa o il caso di una donna anziana proveniente da Pisa con una cintura tutore in cui era nascosta cocaina, ricordiamo anche il caso di una famiglia albanese che viene sorpresa mentre cerca di volare in Irlanda con falsi passaporti sloveni. Anche il caso di un DJ di Amsterdam che afferma di essere a Roma per visitare sua figlia. In realtà il "regalo" peluche che le avrebbe portato nasconde un pacchetto di cocaina. Sorprese a non finire attenderanno quindi la sicurezza aeroportuale dell’aeroporto di Roma

SNACK WARS

Dal 13 maggio ogni giovedì alle 21:50 in prima visione su BLAZE

Dolcissimi, fragranti, croccanti, caramellosi e soprattutto GRASSI. Gnam, gnam, gnam che buoni questi snack americani! Kellog’s, Mars, KFC, Mc Donald’s sono brand conosciuti per i loro prodotti in tutto il mondo. Cibi golosi e ricchi di grassi che hanno spopolato diventando il simbolo delle nostre più assurde voglie del palato. Ma come sono nati questi snack? Che storia si nasconde dietro ognuno dei morsi dati a questi cibi succulenti? Snack Wars è la serie che ci rivela la vera storia di ognuno degli alimenti che hanno dato vita alla categoria dei junk food, così come non vi è stata mai raccontata! Dietro quell’incredibile scioglievolezza di grassi saturi e insaturi si nascondono storie di rivalità, furti di idee, fallimenti, sparatorie e sotterfugi ma anche assaggi ed esplosioni di papille gustative. Narrato dagli stessi produttori e con la testimonianza di Adam Richman (esperto masticatore di Man VS Food) ci addentreremo nei segreti nascosti dietro la storia del junk food Americano.

CCN – COMEDY CENTRAL NEWS

Da venerdì 14 maggio alle 23.00 in prima visione su Comedy Central e in streaming su NOW

Siamo arrivati alla settima stagione del late show più apprezzato da critica e pubblico. Per il secondo anno il timone è nelle mani di Michela Giraud; sagace, senza peli sulla lingua e dallo stile impeccabile. Ogni puntata sarà poi seguita da CCN – il salotto, uno spazio dove Michela incontrerà ospiti per quattro chiacchiere in libertà.

2021 MTV MOVIE AND TV AWARDS

Il 16 e il 17 maggio in prima visione su Mtv e in streaming su NOW

Gli "MTV Movie & TV Awards" del 2021 faranno il loro attesissimo ritorno per un'epica edizione di due serate a Los Angeles. Una serata dedicata alla TV e al cinema e una interamente ai nostri amati reality show.

FOXCRIME FLETCHER – pop up channel

Dal 16 al 28 Maggio sul canale 117 (Fox Crime+1)

Fox Crime dedica un intero canale al personaggio più iconico del piccolo schermo, la mitica Jessica Fletcher.

FoxCrime+1 diventa FoxCrime Fletcher, cinque stagioni della spigliata e spiritosa Jessica Fletcher per vedere e rivedere gli episodi più belli e divertenti dell’investigatrice più amata della televisione.

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L’OMOFOBIA, LA BIFOBIA E LA TRANSFOBIA

Lunedì 17 maggio dalle ore 22.10 in prima visione su LaF

Dal 2004, il 17 maggio di ogni anno si celebra la giornata il cui obiettivo è quello di promuovere e coordinare eventi di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno dell'omofobia, della bifobia e della transfobia. laF fa la sua parte con due episodi speciali tratti da Lettori, in onda a partire dalle 22.10. Si comincia con LETTORI CELEBRITY e l’episodio dedicato a Vladimir Luxuria. A seguire, tratta dalla prima stagione di LETTORI – I LIBRI DI UNA VITA, la storia di Massimiliano, il lettore che dopo un’adolescenza da emarginato ha trovato il coraggio di non nascondere più la sua omosessualità e trovare il suo posto nel mondo.

GIORNATA INTERAZIONALE CONTRO L’OMOFOBIA

Lunedì 17 maggio alle 15.20 su Dea Kids e in streaming su NOW

Il 17 maggio, DeAkids celebra la Giornata Internazionale contro l’omofobia con:

- alcune esclusive interviste di Special Guest a personaggi famosi

- una puntata speciale di Le Cose Che Nessuno ha il Coraggio di Dirti Prima dei 10 Anni con Matteo Valentini per spiegare in modo semplice cos’è l’omosessualità

- la maratona di Unlockdown, tra i cui protagonisti c’è il giovane Leo che nel corso del programma farà coming out.

SHARK ACADEMY – LA SERIE

Dal 17 maggio dal lunedì al venerdì alle 21.00 in prima visione su Dea Junior e in streaming su NOW

Da subito i piccoli squali devono imparare a cavarsela da soli e non c’è posto migliore per farlo se non nella nursery per squali, dove possono scoprire il mondo attraverso varie attività come ballare e cantare, divertirsi in giardino giocando ai pirati, travestendosi, inventando mille altri giochi di fantasia, esplorando, scoprendo e imparando forme e colori e tante altre cose nuove!

IO SONO DIVERSO

Dal 17 maggio alle 17.00 e 19.40 in prima visione su Cartoon Network e in streaming su NOW

Supportiamo la campagna marketing con uno stunt dedicato alla diversità, all’assenza di pregiudizio, all’inclusione, all’empatiae alla gentilezza, ed infine lanciamo un messaggio di unionee di amiciziacontro il bullismo. Tutti questi valori sono perfettamente incarnati nelle seguenti serie protagoniste dello stunt:

-Steven Universe

-Craig

-Gumball

-Siamo solo Orsi

-Fungies

AFFARI AL BUIO – St.13

Da martedì 18 maggio alle 21:00 in prima visione su BLAZE

Ci hanno fatti aspettare un anno intero, avevamo quasi perso le speranze, eravamo ormai rassegnati a un mondo privo di aste, guerre all’ultima offerta e invece ci hanno fatto una sorpresa! Ritornano con 14 nuovi episodi in prima TV assoluta le nuove avventure dei protagonisti di Affari al buio! 14 nuovi episodi che ci riporteranno dietro i magazzini del tesoro più ricchi e divertenti che siamo mai esistiti. Rivivremo nuove aste, nuove battaglie all’ultima offerta. Siete pronti a scommettere?

L’INCREDIBILE DR. POL – St.10

Da martedì 18 Maggio alle 22:05 in prima visione su Nat Geo Wild

Tornano, con la seconda parte della decima stagione, l’incredibile Pol e il suo fantastico team di collaboratori. Non c’è un attimo di tregua nella clinica di Pol, e ogni giorno ci sono nuovi casi da affrontare e risolvere. E come sempre, anche in questi nuovi episodi, non mancheranno il divertimento, la grinta e la passione del team che ha un unico obiettivo: salvare la vita degli animali.

SUI PASSI DELL’ASSASSINO

Da mercoledì 19 Maggio alle 22.55 su Crime + Investigation

Omicidi irrisolti e due guide d’eccezione per un viaggio nell’instancabile ricerca della verità. L’attrice britannica Emilia Fox, star di una delle serie crime più longeve d’Inghilterra e il criminologo David Wilson scoperchiano alcuni dei cold cases più intricati della cronaca nera inglese per rispondere alle troppe domande che sono rimaste senza risposta per anni. In tempo reale seguiamo in ogni episodio un caso diverso, tutto rigorosamente senza filtri, attraverso gli occhi dei due instancabili investigatori. I due si recano sul luogo del delitto, riascoltano i testimoni, analizzano prove ignorate e ripercorrono il caso attraverso i racconti di amici e familiari delle vittime, investigatori, giornalisti ed esperti del crimine con un unico scopo comune: incastrare l’assassino e dare alla vittima e ai suoi cari la giustizia di cui sono stati privati per troppi anni.

IL TESORO MALEDETTO DEL BLIND FROG RANCH

Da mercoledì 19 maggio alle 22:50 in prima visione su Discovery

Il genio della manovalanza e delle miniere Duane Ollinger, insieme al suo team di operai scapestrati, ritiene che sotto i 160 acri del Blind Frog Ranch in Utah (a pochi km dal leggendario Skywalker Ranch) vi sia una preziosissima cava piena d'oro. Le loro ricerche però avranno dei risvolti sorprendenti quando iniziano a verificarsi una serie di eventi misteriosi....

MY LIFE ON MTV

Da domenica 23 maggio alle 20:05 in prima visione su Mtv e in streaming su NOW

Un canale. Quattro decenni. Migliaia di momenti indimenticabili da ogni artista rivoluzionario. Utilizzando solo filmati esclusivi dagli archivi di MTV, daremo ai fan un posto in prima fila per guardare le vite dei più grandi nomi della musica, dalle scoperte alle rotture. In ogni episodio di 30 minuti racconteremo le storie di due artisti legati da un tema comune, dall'inizio della loro carriera fino ad oggi... è successo tutto su MTV.

FLUFFY – UN AMICO DI MOSTRO

Da lunedì 24 maggio dal lunedì al venerdì alle 18.55 in prima visione su Boomerang e in streaming su NOW

Fluffy è un mostriciattolo dolce, peloso e tutto rosso, con un cuoricino azzurro come suo particolare tratto distintivo. Vive a Fluffytown, ridente cittadina immaginaria, insieme ad altri personaggi tutti animali. Fluffytown è un lugo magico dove addirittura c’è un ristorante per festeggiare tutti i compleanni, una grande pasticceria e un negozio per le bolle di sapone. Fluffy e i suoi amici imparano ogni giorno diverse lezioni sempre divertendosi; lo show è un inno al buonumore e all’amicizia, al senso di scoperta ed è molto vicino all’immaginario dei bambini. L’audience è accompagnata nella visione da una voce narrante che guida i bambini attraverso le storie. La serie si colloca perfettamente nella strategia del pre-cool del canale.

MOSTRI SENZA NOME – MILANO

Da martedì 25 maggio alle 22.55 su Crime + Investigation

Milano, una città affascinante e dal cuore pulsante, così come tutta la Lombardia che le ruota attorno. Una guida d’eccezione, Matteo Caccia, ci accompagna in un viaggio tra alcuni dei delitti irrisolti che hanno macchiato di sangue Milano e i suoi dintorni raccogliendo le testimonianze di parenti delle vittime, magistrati, avvocati, giornalisti, criminologi, psichiatri e scrittori. Ma soprattutto ci accompagna alla scoperta dei luoghi che hanno fatto da sfondo a questi intricatissimi cold cases, con l’ausilio di materiale d’archivio inedito facendo da cerniera tra le varie piste e i numerosi colpi di scena. Con il delitto del noto professor Roberto Klinger e con quello dell'antiquaria Adriana Levi di Corso Magenta si fotografa il l'anima di Milano, uno spaccato della città e dell'alta borghesia milanese. Con i casi ancora attuali di Lidia Macchi e del povero ragazzo Gianluca Bertoni, finito nel lago Maggiore, si racconta di più la provincia lombarda ma con legami con il capoluogo. Misteri milanesi che la serie cerca di sbrogliare perché la ricerca della verità è qualcosa che non si deve fermare mai. Non è mai tardi per dare un nome a Mostri che hanno ucciso e che non hanno mai pagato per il dolore che hanno seminato.

THE BLACKLIST – St.8

Dal 28 maggio alle 21.05 in prima visione su FOX CRIME e in streaming su NOW

Raymond Reddington (James Spader), uno dei più pericolosi ricercati dall'FBI, si costituisce per fornire informazioni su ogni criminale con cui abbia avuto a che fare: come clausola all'accordo, chiede di avere l'unico suo referente in Elizabeth Keen (Megan Boone), giovane analista al suo primo giorno di servizio nel Bureau. Questa richiesta, all'apparenza incomprensibile, costringe l'agenzia a rendere Liz parte integrante di una segreta unità operativa, che da quel momento inizia a occuparsi essenzialmente dei casi forniti da "Red". Nell’ottava stagione di The Blacklist, con le spalle al muro, Raymond Reddington affronta il suo nemico più formidabile: Elizabeth Keen. In linea con sua madre, la famigerata spia russa Katarina Rostova, Liz deve decidere fino a che punto è disposta a spingersi per scoprire perché Reddington sia entrato nella sua vita, e quale sia veramente il suo fine. Il confronto tra Reddington e Keen avrà conseguenze devastanti per tutti, inclusa la Task Force che hanno creato.

FLORIBAMA SHORE – St.4

Da venerdì 28 maggio alle 22:50 in prima visione su Mtv e in streaming su NOW

Torna con una quarta brillante stagione floribama shore! A Panama City Beach otto ragazzi ribelli si incontrano per trascorrere l'estate insieme. I loro tempo scorre tra feste memorabili e alcol, prime esperienze di lavoro e nuove storie d'amore.

SPACE LAUNCH: SPLASHDOWN

Domenica 30 Maggio alle 21:05 in prima visione su Discovery Science

In occasione del primo anno di anniversario, questo speciale racconta il rientro, con atterraggio in mare nel Golfo del Messico, di Bob Behnken e Doug Hurley del 26/7/2020, che ha concluso lo storico viaggio nello spazio dei due, finanziato da Elon Musk e durato due mesi.

POCOYO

dal 3 maggio dal lunedì al venerdì alle 19.10 in prima visione su Dea Junior e in streaming su NOW

Su DeAjunior arriva la famosa e apprezzatissima serie animata spagnola Pocoyo. Il nome di Pocoyo deriva da due parole in spagnolo. "Poco", che significa "piccolo", e "yo", che significa "io". Essendo un bambino piccolo, Pocoyo tende ad essere molto infantile. Non capisce molto e quando è infelice o arrabbiato fa i capricci, ma è anche molto affettuoso e premuroso verso gli altri e lo mostra spesso. È un bambino vero. Come tutti i bambini è imprevedibile e indipendente, ride e si arrabbia, sbaglia. Non sa molto, ma apprende ogni giorno qualcosa di nuovo. Scopre com’è fatto il mondo, ma impara anche valori come il rispetto, l'amicizia e la protezione dell'ambiente, sempre insieme ai suoi inseparabili amici: Pato il papero, Elly l'elefante, Ronfotto l'uccello e Loula, il suo cagnolino.

FLUFFY – UN AMICO DI MOSTRO

Dal 24 maggio alle 18.55 2 episodi al giorno dal lunedì al venerdì in prima visione su Nickelodeon e in streaming su NOW

Fluffy è un mostriciattolo dolce, peloso e tutto rosso, con un cuoricino azzurro come suo particolare tratto distintivo. Vive a Fluffytown, ridente cittadina immaginaria, insieme ad altri personaggi tutti animali. Fluffytown è un lugo magico dove addirittura c’è un ristorante per festeggiare tutti i compleanni, una grande pasticceria e un negozio per le bolle di sapone. Fluffy e i suoi amici imparano ogni giorno diverse lezioni sempre divertendosi; lo show è un inno al buonumore e all’amicizia, al senso di scoperta ed è molto vicino all’immaginario dei bambini. L’audience è accompagnata nella visione da una voce narrante che guida i bambini attraverso le storie. La serie si colloca perfettamente nella strategia del pre-cool del canale.

SKY BOX SETS

