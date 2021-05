SkyWeek, 9 - 15 Maggio 2021 canali Sky e in streaming NOW TV

SEGNALAZIONI SKY / NOW TV 9 - 15 MAGGIO 2021

DOMINA

Da venerdì 14 maggio tutti gli episodi disponibili su Sky e in streaming su NOW

Un dramma epico e un racconto estremamente contemporaneo sulle lotte per il potere durante il principato di Gaio Ottaviano, il futuro Augusto, raccontate per la prima volta da una prospettiva femminile: otto episodi sulla vertiginosa ascesa di Livia Drusilla, terza moglie di Gaio Ottaviano, interpretata da Kasia Smutniak. Accanto a lei un grande cast internazionale: Matthew McNulty nei panni del futuro imperatore Gaio Ottaviano (nei primi due episodi interpretato da Tom Glynn-Carney); Claire Forlani interpreta Ottavia, sorella di Gaio; Christine Bottomley sarà Scribonia, prima moglie di Gaio nonché acerrima nemica di Livia; Colette Dalal Tchantcho nei panni di Antigone, prima fidata ancella di Livia e poi donna libera sua confidente; Ben Batt interpreta Agrippa, amico d’infanzia di Gaio Ottaviano, suo generale e poi console. Insieme a loro, due star internazionali come Liam Cunningham (Il Trono di Spade) nel ruolo di Livio, padre di Livia Drusilla, e Isabella Rossellini. Girata presso i Cinecittà Studios, e con grandi eccellenze italiane di rilievo internazionale nel cast tecnico, a partire dal Premio Oscar® Gabriella Pescucci che ha curato i costumi della serie, Domina è una serie targata Sky Original prodotta da Sky Studios e Fifty Fathoms.

BRUNO BARBIERI 4 HOTEL

Da giovedì 13 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Uno e in streaming su NOW

Bruno Barbieri chiude nuovamente la sua valigia e si prepara a otto nuove tappe di 4 HOTEL, le iconiche sfide tra gli albergatori d’Italia, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia. Quest’anno, le tappe del viaggio sono Alto Adige, Maremma, Milano, Lecce, Basilicata, Toscana, Abruzzo e Venezia. Otto nuovi episodi durante i quali gli hotel in gara, 4 per ogni serata, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando su tutto quello che secondo loro fa la differenza nella propria offerta. Nel rispetto del meccanismo di successo che ha reso questo show un cult, e che da oggi si arricchisce di un nuovo insidiosissimo livello di difficoltà. Come sempre, l’esigentissimo e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri e i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi: dopo il check-in, sperimenteranno e metteranno alla prova accoglienza, stile, pulizia, eventuali servizi offerti dall’hotel e l’ospitalità di ciascun albergatore, la loro capacità di trasformare un semplice pernottamento in un’esperienza indimenticabile alla scoperta di un territorio. L’indomani, dopo la colazione, faranno il check-out, dopodiché saranno chiamati a esprimere i propri giudizi che, da oggi, saranno su 5 categorie: i loro voti, da 1 a 10, valuteranno infatti location, camera, servizi, prezzo e, per la prima volta, la colazione, il pasto che ogni albergo che si rispetti considera il suo fiore all’occhiello. Conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice della gara, per Barbieri il viaggio è sempre stato un elemento essenziale nella sua carriera: per lavoro, ma anche per passione, lo Chef ha viaggiato in tutto il mondo, senza mai mettere da parte il suo stile unico, sofisticato ed elegante, conquistando così sul campo il titolo di esperto in accoglienza alberghiera. Durante le puntate di BRUNO BARBIERI 4 HOTEL, la sua grande esperienza da cosmopolita e viaggiatore nel mondo gli permette, sfoggiando il suo lato più ironico e pungente, di raccontare la sfida mettendo gli albergatori di fronte a piccoli e grandi imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

TWIST

Lunedì 10 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Rafferty Law (figlio di Jude Law) interpreta Oliver Twist in questa rilettura in chiave moderna del classico di Charles Dickens diretto da Martin Owen. Un giovane street artist di graffiti che vive a Londra incontra una banda di giovani sfacciati truffatori al servizio di Fagin, un anziano uomo senza scrupoli, che lo coinvolgerà in una rapina ad alto rischio per rubare un dipinto dal valore inestimabile.

DOMENICA 9 MAGGIO

BIANCA & GREY 2

Domenica 9 maggio alle 19.40 in prima visione su Sky Cinema Family e in streaming su NOW

Animazione russa, sequel di Bianca & Grey e la pozione magica. Nel villaggio del lupo Grey, ora le pecore e i lupi vivono insieme in pace. Gli equilibri cambiano quando arrivano due ospiti inaspettati, una volpe artica e una pecorella, che ben presto si rivelano pericolosi! Grey, essendo il leader della tribù, deve convincere gli altri che solo il lavoro di squadra tra lupi e pecore può risolvere il problema.

LA FISARMONICA

Domenica 9 maggio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Per i 40 anni del Museo Della Fisarmonica Castelfidardo, Sky Arte propone un documentario sulla storia di questo strumento. A Castelfidardo in Provincia di Ancona, si producono le migliori fisarmoniche al mondo In questo lembo di terra, a partire dalla seconda metà dell’800 le capacità artigianali dei marchigiani hanno dato vita ad una industria che prospera tutt’ora. Una storia che inizia con Paolo Soprani, poco dopo la famosa battaglia di Castelfidardo, passa poi per le tante aziende che qui si sono succedute negli anni, che continuano ancora oggi a produrre questo incredibile strumento e arriva alla testimonianza di importanti artisti come Richard Galliano. Un racconto che da locale diventa universale e porta a comprendere come la fisarmonica negli anni sia cambiata, restando non solo il simbolo della musica popolare, ma elemento importantissimo e imprescindibile di tantissima musica moderna.

W LA MAMMA!

Domenica 9 maggio 8 film dalle 10.10 in pima visione su Sky Cinema Romance e in streaming su NOW

In occasione della Festa della mamma, che cade domenica 9 maggio, Sky Cinema Romance ha organizzato dei dolci festeggiamenti con 8 film a partire dalle 10.10: la commedia di John Schlesinger SAI CHE C’È DI NUOVO?, in cui Madonna e Rupert Everett sono una maestra di yoga e un giardiniere gay che in una notte di follia concepiscono un bebè; la commedia LA VERITÀ, VI SPIEGO, SULL’AMORE con Ambra Angiolini nei panni di una madre che affronta una nuova vita dopo la separazione; la commedia sulla maternità, diretta e interpretata da Michela Andreozzi, NOVE LUNE E MEZZA con Claudia Gerini e Giorgio Pasotti; il film sentimentale PERCHÉ TE LO DICE MAMMA in cui Diane Keaton è la madre particolarmente apprensiva di Mandy Moore; la romantica commedia corale CHE COSA ASPETTARSI QUANDO SI ASPETTA con Cameron Diaz, Jennifer Lopez e Anna Kendrick; la commedia diretta da Garry Marshall (Pretty Woman) MOTHER’S DAY (ore 21.00) con Jennifer Aniston, Kate Hudson e Julia Roberts, in cui la festa della mamma intreccia i destini di quattro donne fra amori e segreti da nascondere; e la commedia romantica 2 YOUNG 4 ME - UN FIDANZATO PER MAMMA con Michelle Pfeiffer e Paul Rudd.

SUPERSTORE – St.6

Dal 9 maggio alle 22.00 in prima visione su Premium Stories

Come già annunciato, America Ferrera lascerà la serie, dopo essere comparsa nei primi due episodi di questa sesta stagione. L’addio della protagonista sarà tuttavia in grande stile. Dopo la brusca interruzione della scorsa primavera, dovuta alla pandemia, che impedì di girare il finale di stagione, l'interprete di Amy Sosa tornerà per chiudere la storia del suo personaggio... L’uscita della Ferrera dalla sitcom avverrà proprio in concomitanza del centesimo episodio. Superstore includerà nelle sue vicende il racconto della pandemia, e il Covid sarà quindi tra i protagonisti di questa sesta stagione. «Ci saranno dei salti temporali che ci mostreranno i primi mesi della pandemia, prima che la narrazione arrivi fino ai giorni nostri» hanno dichiarato gli showrunner

I COMICI TOSCANI

Domenica 9 Maggio alle 20.00 in prima visione su Comedy Central e in streaming su NOW

Dalla terra che ha dato i Natali a Dante Alighieri, luogo di arte, cultura e culla del Rinascimento, Comedy Central ha selezionato i migliori comici toscani per una serata all’insegna del buonumore e della buona lingua in compagnia di Paolo Ruffini, Paolo Migone e Paolo Hendel.

DINO HUNTERS

Da domenica 9 maggio alle 22:50 in prima visione su Discovery Channel e in streaming su NOW

Montana, Wyoming, South Dakota: cos’hanno in comune questi tre Stati dell’America occidentale? Sono territori sterminati dove milioni di anni fa i dinosauri hanno vissuto, lottato per la supremazia territoriale e poi si sono estinti. La particolare conformazione del territorio di questa zona ha fatto sì che nel corso degli anni i fossili si siano conservati in condizioni quasi perfette. Questo fatto ha dato vita a un business senza precedenti, dove alcuni team di cowboys intraprendono una vera e propria caccia al fossile, con pezzi che spesso valgono centinaia di migliaia di dollari.

TI VOGLIO BENE, MAMMA!

Domenica 9 maggio dalle 16.10 in prima visione su Dea Junior

Il 9 maggio, DeAjunior festeggia tutte le mamme con una maratona di episodi a loro dedicata! Trascorriamo un pomeriggio in compagnia di Topo Tip e della sua mamma, i piccoli mostri della School of Roars, le mamme yoghine di Yo Yoga! E quelle della fattoria di Orlando… Le mamme ci amano, ci coccolano, a volte ci sgridano, ma ci sono sempre per noi. Anche se sono super indaffarate, siamo nel loro cuore e noi vogliamo ringraziarle e urlare forte: ‘Ti voglio bene, mamma!’

CUCCIOLI DI MAMMA

Domenica 9 maggio dalle 16.00 in prima visione su Boomerang e in streaming su NOW

Maratona pomeridiana per fare compagnia ai bambini con le loro serie preferite da guardare una di seguito all’altra insieme alla mamma per festeggiare la giornata a lei dedicata. Le serie all’interno del blocco saranno: Grizzy,MeteoHeroes, Simone e Mico.

LUNEDI 10 MAGGIO

LEX & PRESLEY

Dal 10 maggio dal lunedì al venerdì alle 20.45 in prima visione su Nickelodeon e in streaming su NOW

Torna su Nickelodeon una nuova live action tutta da ridere! Lex e Presley, due amiche per la pelle, per sbaglio distruggono la barca del preside della loro scuola. Per ripagare tutti i danni il preside le costringe a creare una APP per cercare, ed accettare, i più assurdi lavori part time! Con le star del web americano Annie LeBlanc e Jayden Bartels.

9-1-1 – st.4

Dal 10 maggio ogni lunedì alle 21.00 in prima visione su FOX e in streaming su NOW

Il 10 maggio alle 21.00 su Fox torna 9-1-1 con i nuovi episodi della quarta stagione, che continuerà ad esplorare le esperienze ad alta pressione di agenti di polizia e vigili del fuoco in situazioni spaventose, scioccanti e strazianti. Questi soccorritori devono cercare di bilanciare il lavoro con i problemi della propria vita: vedremo Athena (Angela Bassett) determinata a lasciarsi alle spalle le sue ferite fisiche ed emotive tornando al lavoro, Maddie (Jennifer Love Hewitt) e Chimney (Kenneth Choi) si prepareranno per la nasci-ta del loro bambino e Buck (Oliver Stark) approfondirà il suo passato per affrontare il suo presente.

9-1-1 LONE STAR – St.2

Dal 10 maggio alle 21.50 in prima visione su FOX e in streaming su NOW

Il 10 maggio alle 21.50 su Fox torna 9-1-1 Lone Star con i nuovi episodi della seconda stagione. Dopo la notizia riguardante l’inaspettato abbandono di Liv Tyler (che interpreta Michelle Blake nella prima stagio-ne), entreranno in gioco i personaggi del capitano paramedico Tommy Vega (Gina Torres) che, dopo aver dedicato del tempo alla crescita delle figlie, tornerà al lavoro come primo soccorritore, e di Gwyneth (Lisa Edelstein) l’ex moglie di Owen Strand (Rob Lowe) nonché madre di T.K. (Ronen Rubinstein). La donna, un brillante avvocato, si trasferirà infatti ad Austin per stare vicino al figlio.

MARTEDI 11 MAGGIO

THE TAX COLLECTOR

Martedì 11 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Dal regista di Fury e Suicide Squad, David Ayer, un action potente e brutale con Shia LaBeouf e Bobby Soto (Per una vita migliore). Los Angeles: David è uno spietato esattore delle tasse che lavora per un boss criminale insieme al socio Creeper. Il ritorno in città di un pericoloso gangster rivale, metterà in pericolo la sua famiglia.

MERCOLEDI 12 MAGGIO

OMAGGIO A MICHEL PICCOLI

Mercoledì 12 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Il 12 maggio 2020, all’età di 94 anni, ci lasciava il grande attore francese Michel Piccoli. A 1 anno dalla morte, Sky Cinema Due gli rende omaggio con una delle ultime pellicole in cui recitò, HABEMUS PAPAM di Nanni Moretti, in cui interpreta il Pontefice che, in un’inaspettata crisi esistenziale, si vede costretto a interagire con uno psicanalista, scelto dai suoi cardinali. L’eccezionale interpretazione di Piccoli in HABEMUS PAPAM nel 2012 gli fece ottenere il David di Donatello, oltre a quelli vinti dallo scenografo e dalla costumista del film.

ENLIGHTENED - LA NUOVA ME– St.1 e 2

Da mercoledì 12 maggio prima stagione e dal 26 maggio la seconda stagione alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Con un cast di attori noti come Laura Dern (Big Little Lies) e Luke Wilson (Idiocracy, I Tenenbamum) arriva su Sky la premiata serie nel 2012 con il Golden Globe Miglior Attrice Protagonista a Laura Dern. Una donna sull’orlo dell’autodistruzione si reca in una clinica alle Hawaii dove ha un risveglio spirituale che comporterà uno stravolgimento della sua vita familiare e lavorativa.

BEUYS – L’ARTISTA COME PROVOCATORE

Mercoledì 12 maggio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Nel giorno del centenario della nascita Sky Arte omaggia Joseph Beuys. Non ci sono dubbi sull’importanza di Joseph Beuys professore universitario e artista rivoluzionario, provocatorio e fondamentale, non solo per le opere create ma per il dibattito in cui si è inserito. Amato in tutto il mondo ma molto osteggiato in patria, dove era considerato poco più che un venditore di aria fritta, Beuys emerge in tutta la sua estraneità allo spirito del suo tempo. Una ricostruzione della sua carriera tra insegnamento, arte e politica, tra contrasti, lotte, dibattiti e resistenza all’establishment.

MTV CRIBS COLLECTION

Dal 12 maggio ogni mercoledì alle 22.00 in prima visione su Mtv e in streaming su NOW

Tutti pazzi per MTV Cribs! Dopo la versione internazionale ed una tutta made in Italy riguardiamo insieme una collezione degli episodi più belli e spettacolari della serie che spia nelle case delle celebrità!

OAK ISLAND E IL TESORO MALEDETTO – St.8

Da mercoledì 12 Maggio alle 21.00 in prima visione su History Channel

I fratelli Lagina tornano su History per continuare la loro estenuante ricerca del tesoro maledetto nascosto sull’isola di Oak Island! Dopo aver portato alla luce le incredibili prove di un veliero del diciottesimo secolo nella palude dell’isola, i Lagina credono di essere più vicini che mai alla risoluzione di un mistero che resiste da oltre 200 anni. In questa stagione il team effettuerà scavi più estesi nell'area paludosa dell’isola, seguendo le tracce del veliero, ma continueranno anche un importante scavo dell'area del “money pit” utilizzando l’escavatore più grande mai utilizzato sull’isola. Ma non finisce qui: i Lagina stanno anche acquistando porzioni dell'isola a cui non hanno mai avuto accesso prima, oltre a un'isola vicina, al fine di espandere la loro ricerca verso zone ancora inesplorate dal loro team. La ricerca si amplia, i mezzi sono sempre più sofisticati e tecnologici, e i fratelli Lagina non sembrano volersi fermate di fronte a nulla: il tesoro di Oak Island ha le ore contate!

GIOVEDI 13 MAGGIO

EST - DITTATURA LAST MINUTE

Giovedì 13 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Antonio Pisu al suo secondo lungometraggio, dopo Nobili bugie, confeziona un road movie con Lodo Guenzi, ispirato a una storia vera. A pochi mesi dalla caduta del muro di Berlino, i 24enni Pago, Bibi e Rice decidono di partire da Cesena per una vacanza nell’Europa dell’Est per essere testimoni del loro tempo. A Budapest incontrano Emil, un uomo fuggito dalla Romania di Ceaușescu, che chiede ai ragazzi di portare una valigia alla sua famiglia a Bucarest. Una semplice valigia darà il via a un’avventura emozionante e pericolosa.

AEROPORTO DI ROMA: TRAFFICO ILLEGALE

Dal 13 maggio ogni giovedì alle 20.55 su National Geographic e in streaming su NOW

All'aeroporto di Roma Fiumicino il personale di sicurezza lavora 24 ore su 24 per mantenere l'aeroporto più trafficato d'Italia libero da attività criminali. La Polizia di Stato italiana affronta ogni giorno il traffico di droga e l'immigrazione clandestina anche grazie ad un team che garantisce la sicurezza nelle varie attività commerciali dell’aeroporto e attraverso il controllo doganale. Dalle droghe illegali, passaporti falsi ai profumi rubati, sono tante le sorprese e curiosità scovate dalla sicurezza aeroportuale. Tra i tanti casi il traffico di soldi riciclati dall’Africa o il caso di una donna anziana proveniente da Pisa con una cintura tutore in cui era nascosta cocaina, ricordiamo anche il caso di una famiglia albanese che viene sorpresa mentre cerca di volare in Irlanda con falsi passaporti sloveni. Anche il caso di un DJ di Amsterdam che afferma di essere a Roma per visitare sua figlia. In realtà il "regalo" peluche che le avrebbe portato nasconde un pacchetto di cocaina. Sorprese a non finire attenderanno quindi la sicurezza aeroportuale dell’aeroporto di Roma!

SNACK WARS

Dal 13 maggio ogni giovedì alle 21:50 in prima visione su BLAZE

Dolcissimi, fragranti, croccanti, caramellosi e soprattutto GRASSI. Gnam, gnam, gnam che buoni questi snack americani! Kellog’s, Mars, KFC, Mc Donald’s sono brand conosciuti per i loro prodotti in tutto il mondo. Cibi golosi e ricchi di grassi che hanno spopolato diventando il simbolo delle nostre più assurde voglie del palato. Ma come sono nati questi snack? Che storia si nasconde dietro ognuno dei morsi dati a questi cibi succulenti? Snack Wars è la serie che ci rivela la vera storia di ognuno degli alimenti che hanno dato vita alla categoria dei junk food, così come non vi è stata mai raccontata! Dietro quell’incredibile scioglievolezza di grassi saturi e insaturi si nascondono storie di rivalità, furti di idee, fallimenti, sparatorie e sotterfugi ma anche assaggi ed esplosioni di papille gustative. Narrato dagli stessi produttori e con la testimonianza di Adam Richman (esperto masticatore di Man VS Food) ci addentreremo nei segreti nascosti dietro la storia del junk food Americano.

VENERDI 14 MAGGIO

LA BAIA DEL SILENZIO

Venerdì 14 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Un viaggio nel passato e attraverso l’Italia, la Francia e l’Inghilterra delineano un thriller con Olga Kurylenko Claes Bang (The Square) e Brian Cox. La scoperta della morte di Amadeo, figlio di Will e Rosalind, su una spiaggia di un paesino di pescatori sconvolge tutti. Nessuno in famiglia parla la lingua del posto e le altre due figlie gemelle sono traumatizzate dall’accaduto. Cosa farà Will, andrà alla polizia rischiando di incriminare la moglie o coprirà la morte di Amadeo per proteggere la sua famiglia?

BUON COMPLEANNO TIM ROTH

Venerdì 14 maggio dalle 19.20 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Il 14 maggio l’attore inglese Tim Roth compie 60 anni e Sky Cinema Due lo festeggia in preserale con FOUR ROOMS, la pellicola fortemente voluta da Quentin Tarantino che guida quattro registi per altrettanti bizzarri episodi legati dalla figura del fattorino di un hotel, interpretato da Roth. Fanno parte del cast Madonna, Antonio Banderas, Jennifer Beals e lo stesso Tarantino.

CCN – COMEDY CENTRAL NEWS

Da venerdì 14 maggio alle 23.00 in prima visione su Comedy Central e in streaming su NOW

Siamo arrivati alla settima stagione del late show più apprezzato da critica e pubblico. Per il secondo anno il timone è nelle mani di Michela Giraud; sagace, senza peli sulla lingua e dallo stile impeccabile. Ogni puntata sarà poi seguita da CCN – il salotto, uno spazio dove Michela incontrerà ospiti per quattro chiacchiere in libertà.

SABATO 15 MAGGIO

NICCÒLO FABI – MEMORIA E PROSPETTIVA

Sabato 15 maggio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Un documentario con protagonista Niccolò Fabi che reinterpreta in versione semiacustica alcune delle sue canzoni più caratteristiche. Queste saranno colonna sonora ed escamotage narrativo per affrontare, con interviste al cantautore e ai suoi musicisti l'argomento "effetto del tempo" sulle sue canzoni, sulla sua carriera e sulla filosofia di vita che lo ha sempre contraddistinto in uno continuo fluire tra musica e parole, tra passato e futuro, tra memoria e prospettiva.