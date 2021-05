SkyWeek, 30 Maggio - 5 Giugno 2021 canali Sky e in streaming NOW

SEGNALAZIONI SKY / NOW TV 30 MAGGIO - 5 GIUGNO 2021

SKY UNO VACANZE ITALIANE

Dal 30 maggio al 20 giugno, sul canale 109 e sempre disponibile on demand

L’Italia è un palcoscenico naturale straordinario, il più sognato e invidiato, dove arte e cultura millenarie incontrano natura e tradizioni uniche, per fondersi nel Paese più bello del mondo. Dal 30 maggio al 20 giugno si accende Sky Uno Vacanze Italiane (al canale 109), un affascinante e sorprendente giro d’Italia per visitare gli angoli più strepitosi del territorio, alla ricerca delle sue ricchezze e dei segreti. Sky Uno Vacanze Italiane è un canale pop-up che ogni giorno farà scoprire grazie a Sky Uno – in collaborazione con Sky Arte e con laF e Gambero Rosso – le bellezze italiane regione per regione in diversi settori, dall’arte alla cucina, dalla storia all’architettura. Un lungo percorso alla scoperta dei tesori del patrimonio in cui troveranno posto alcuni dei programmi più amati di Sky Uno, una straordinaria selezione dei titoli di Sky Arte dedicati agli inestimabili tesori italiani e una scelta dei programmi dedicati alle bellezze del territorio provenienti dai canali laF e Gambero Rosso. Un omaggio ai luoghi, alle tradizioni culturali, artistiche, enogastronomiche, al folklore e ai monumenti, per celebrare le meraviglie che l’Italia ospita.

I CALCIANTI

Giovedì 3 maggio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Collection – Sport Movies e in streaming su NOW

Guido Caprino, Francesco Scianna e Francesca Inaudi in una pellicola sul calcio storico fiorentino. Sport antico, spettacolare, ma anche duro, il calcio fiorentino accende la miccia di sei storie di uomini e donne, che s’intrecciano tra loro per le vie di Firenze.

DOMENICA 30 MAGGIO

MORTAL KOMBAT

Domenica 30 maggio in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Arriva in Italia la nuova esplosiva avventura cinematografica ispirata alla celebre saga di videogame campione di vendite, diretta dal pluripremiato regista australiano Simon McQuoid e prodotta da James Wan In MORTAL KOMBAT, il campione di MMA Cole Young, abituato a scontrarsi con chiunque per soldi, è ignaro della sua eredità, e del motivo per cui l’arcistregone dell’Outworld, Shang Tsung, abbia inviato il suo miglior guerriero Sub-Zero, un Criomante ultraterreno, a dargli la caccia. Temendo per la sicurezza della sua famiglia, Cole va alla ricerca di Sonya Blade, che è sotto la direzione di Jax, Maggiore delle Forze Speciali che porta anche lui sulla pelle lo stesso marchio del drago con cui Cole è nato. Presto si ritrova nel tempio di Lord Raiden, Antico Dio e Protettore di Earthrealm, che garantisce rifugio a coloro che portano il marchio come il suo. Qui, Cole si allena con i guerrieri esperti Liu Kang, Kung Lao e l’implacabile mercenario Kano, per prepararsi a combattere con i più grandi campioni della Terra, contro i nemici dell’Outworld, in una battaglia in cui è in gioco il destino dell’universo. Riuscirà Cole ad essere abbastanza motivato da scatenare il suo arcana - l'immenso potere custodito nella sua anima - in tempo, non solo per salvare la sua famiglia, ma anche per fermare l’Outworld una volta per tutte?

LUNEDI 31 MAGGIO

THE OUTPOST

Lunedì 31 maggio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Scott Eastwood, Orlando Bloom e Milo Gibson in un war movie basato su una storia vera. Afghanistan, 2009. La Combat Outpost Keating, una piccola base militare statunitense, ha il compito di coinvolgere la gente del luogo in progetti di sviluppo della comunità, ma la costante minaccia talebana mette ben presto in pericolo i soldati. Finché una squadra di 53 militari si scontra con oltre 400 combattenti tebani.

BEN 10

Dal 31 maggio dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Boomerang e in streaming su NOW

In questa batch di episodi fa la comparsa Kevin 11 insieme ai suoi temibili alieni cattivi che si scontrano con gli alieni di Ben; grazie al suo Anti-Trix, infatti, Kevin riesce a trasformarsi in altrettanti alieni cattivi.

MARTEDI 1 GIUGNO

UN CONTO DA REGOLARE

Martedì 1° giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Nicolas Cage è in cerca di vendetta in un thriller con Benjamin Bratt. Dopo 19 anni passati in prigione per un crimine non commesso, l’ex sicario Frank ottiene la libertà a causa delle sue gravi condizioni di salute. In libertà, decide di vendicarsi contro coloro che lo hanno incastrato.

GIORNATA MONDIALE DEI GENITORI

Martedì 1° giugno 2 film dalle 21.00 su Sky Cinema Family e in streaming su NOW

Martedì 1°giugno si festeggia la Giornata Mondiale dei Genitori e, per l’occasione, Sky Cinema Family dedica la prima e seconda serata a due lungometraggi per tutta la famiglia in cui mamme e papà sono messi alla prova dalla loro prole. Si parte in prima serata con GENITORI VS INFLUENCER, la commedia Sky Original di Michela Andreozzi in cui Fabio Volo è un professore che si scontra con la figlia teenager (Ginevra Francesconi) per colpa dei social, ma finisce per diventare un influencer. In seconda serata si passa alla graffiante commedia di Laura Chiossone GENITORI QUASI PERFETTI che vede protagonista Anna Foglietta nei panni di una madre single che invita gli amichetti del figlio e i rispettivi genitori per una festa dai risvolti tragicomici.

IL FUOCO DI SPADE

Da martedì 1° giugno alle 21.00 in prima visione su History Channel

Nuove armi da forgiare, nuove tecniche da imparare e tante sfide da affrontare per i migliori fabbri d’America. Chi riuscirà a riprodurre alla perfezione le armi che hanno reso invincibili le più grandi civiltà della storia? Torna su History, con una nuova ed imperdibile stagione, Il fuoco di Spade, l’appassionante sfida tra fabbri che concorrono a forgiare armi di ogni tipo. In ogni puntata i partecipanti lottano fra loro in formidabili battaglie all’ultimo colpo di martello.

LE CANZONI DI MASHA

Da martedì 1° giugno all’8 giugno alle 20.15 in prima visione su Dea Kids e in streaming su NOW

La simpatica Masha si esibisce con i suoi gorgheggi mettendo a dura prova la pazienza di Orso ed eseguendo, alla sua maniera, famosi brani tradizionali dei vari Paesi, viaggiano dall’Italia alla Francia, dalla Germania alla Cina!

PERCORSI TOSCANI

Da martedì 1° giugno alle 21.30 in prima visione su Gambero Rosso

In questa nuova serie realizzata in la collaborazione con gli enti Vetrina Toscana e Toscana Promozione Turistica stiamo realizzando uno speciale format televisivo dedicato alla Regione e condotto da Simone Bonini, volto noto nel settore dell’alta gelateria italiana, imprenditore, proprietario e fondatore di Gelato Carapina, nonché pioniere del cosiddetto gelato gastronomico. La serie televisiva vedrà Bonini percorrere alcuni territori della Toscana raccontando dove nascono e vengono prodotte delle eccellenze alimentari locali. In ogni puntata il conduttore si recherà infatti in visita presso aziende dove incontrerà produttori ed imprenditori per approfondire i processi di lavorazione e le caratteristiche dei prodotti che potranno essere poi utilizzati, durante la stessa puntata, per la creazione di ricette di gelato artigianale o in abbinamento a questo. Un viaggio all’insegna della sostenibilità, con un occhio attento alle realtà più all’avanguardia in fatto di ambiente. Un viaggio alla scoperta dei territori toscani meno battuti ma non per questo meni belli e ricchi di attrazioni culinarie e non solo.

MERCOLEDI 2 GIUGNO

LACCI

Mercoledì 2 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Selezionato come film d’apertura del Festival di Venezia, diretto da Daniele Luchetti con Alba Rohrwacher Luigi Lo Cascio, Lacci racconta del matrimonio tra Vanda e Aldo, distrutto da un tradimento. Un’epopea familiare su due piani narrativi, passato e presente, dove i figli, ormai adulti, interpretati da Adriano Giannini e Giovanna Mezzogiorno, fanno i conti con gli errori dei genitori.

I WISH I WAS LIKE YOU

Mercoledì 2 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

25 anni dopo quella sera di febbraio del 1994 in cui i Nirvana suonarono al Palaghiaccio di Marino nei pressi di Roma, Luca Onorati e Francesco Gargamelli viaggiano attraverso i ricordi Recuperano i cimeli di gioventù raccontano cosa accadde quel giorno e infine si ritrovano con altri " davanti al Palaghiaccio, oggi area disabitata e in rovina, per una piccola celebrazione a base di musica e proiezioni di clip, dei Nirvana, naturalmente

D-DAY: LOTTA ALLA SOPRAVVIVENZA

Mercoledì 2 giugno alle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

Dopo la sorpresa dello sbarco in Normandia, gli alleati nazisti si scontrano per mantenere una presa spietata sulle città, le roccaforti e le fortezze dell'Europa occupata. Queste sono le storie di battaglie disperate condotte al limite della sconfitta, non solo per la vittoria ma per la sopravvivenza.

MEGA NIGHT SUMMER EDITION

Da mercoledì 2 giungo dalle 21:05 in prima visione su Discovery Science

In questa edizione estiva della MEGA NIGHT vedremo infatti le più grandi navi che solcano i nostri mari, le stesse navi che ci permettono di viaggiare e girare il mondo, e gli sforzi che ci sono voluti per costruire questi “bestioni marini”.

GIOVEDI 3 GIUGNO

VIA ITALIA

Da giovedì 3 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

I vecchi sentieri romani sono il modo migliore per scoprire un'Italia nascosta e segreta Appaiono come linee rette, quasi immaginarie, che attraversano le regioni d'Italia Li seguiamo attraverso splendidi paesaggi e incontriamo tutti coloro che ancora oggi li animano. VIA CASSIA ep 1 La Via Cassia è una delle principali strade consolari romane, che collega Roma a Firenze e a Carrara Seguiamo insieme questa via disseminata di tesori architettonici. VIA APPIA ep 2 La Via Appia collega Roma a Brindisi, il porto d'Oriente Attraversiamo Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, e incontriamo le persone che vivono questi territori. VIA POPILIA ep 3 Via Popilia collegava Roma a Reggio Calabria È un vettore per il flusso di persone, idee e innovazioni La percorriamo, attraversando le regioni Campania, Basilicata e Calabria. LA SICILIA ep 4 Tra la costa e l'entroterra della Sicilia, seguiamo Via Valeria, Via Aurelia e Via Selinuntina Un viaggio nella storia di un territorio segnato da una grande diversità culturale

DREAMCATCHERS – INSEGUI IL TUO SOGNO

Da giovedì 3 giugno alle ore 21.10 in prima visione su laF

LaF si lancia in una nuova avventura, questa volta in una splendida cornice esotica e selvaggia. A guidarci sono PHIL e IVA, a bordo di Dalì, la barca a vela su cui vivono! Dal cuore della giungla del Borneo alle suggestive coste delle Filippine, la coppia di avventurieri viaggia alla ricerca dei dreamcatchers, persone che hanno deciso di cambiare la propria vita per realizzare il proprio sogno: un istruttore di arti marziali con un braccio solo, una donna filippina con una vita alla Cenerentola, una famiglia che ha lasciato tutta la frenesia del mondo occidentale e ipertecnologico alle spalle, per avviare una vita in mare aperto, optando per un radicale homeschooling…Che cosa lasciano alle spalle e cosa ritrovano di sé stessi, scegliendo un percorso a stretto contatto con la natura e ritornando a ritmi di vita quasi ancestrali? Questi e tanti altri sono gli incontri che segnano le tappe del viaggio di Phil e Iva e le loro storie sono la prova che ognuno ha la capacità di trasformare i propri sogni in realtà…

DR.SSA MICHELLE: UNA VETERINARIA IN FAMIGLIA – St.7

Da giovedì 3 Giugno alle 22.05 in prima visione su National Geo Wild e in streaming su NOW

Torna a giugno, su Wild, la dottoressa Michelle Oakley, un vero e proprio punto di riferimento per la cura degli animali nel territorio estremo e meraviglioso dello Yukon. Affiancata dalle giovani figlie Maya, Willow e Sierra, Michelle ci farà vivere nuove avventure. Con il suo pragmatismo e il suo spirito d’avventura, non mancheranno, nemmeno in questa nuova stagione i momenti intensi e frenetici, ma anche le emozioni. Che si tratti di bisonti, linci, cani, gatti o lupi, Michelle farà di tutto per prendersi cura di questi animali.

QUESTA TERRA E’ LA MIA TERRA – PEPPE E I SUOI FRATELLI

Da giovedì 3 giungo tutti i giovedì e i venerdì in prima visione su Gambero Rosso

Peppe Guida ha invitato a Montechiaro, ormai sua casa di adozione, tutti i suoi fratelli. Una famiglia di 4 sorelle e 2 fratelli tutti appassionati di cucina. Una passione che viene dalla Nonna e che vede la famiglia riunita la domenica per condividere i migliori piatti della tradizione locale, ma soprattutto della tradizione della famiglia. In ogni puntata due fratelli affiancano Peppe e presentano delle ricette gustosissime sotto l’occhio sempre vigile del “padrone di casa”, che dispensa i suoi preziosi consigli, ma qualche volte rampogna anche la sua numerosa famiglia. Si creano quindi sempre situazioni divertenti e piatti che sicuramente vorremo rifarci.

LOONEY TUNES CARTOONS

Dal 3 giugno alle 19.20 in prima visione su Boomerang e in streaming su NOW

La serie nasce con l’obiettivo di supportare la release cinematografica di Space Jam 2. I classici Warner di sempre, ancora insieme in nuove ed eccitanti avventure, con particolare riferimento alle coppie celebri: Silvestro e Titti, Bugs ed Elmer Fudd, a consacrazione della dualità dello show.

VENERDI 4 GIUGNO

CRESCENDO - #MAKEMUSICNOTWAR

Venerdì 4 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Il conflitto arabo israeliano raccontato con coraggio da un punto di vista inedito. In occasione di un evento ufficiale, il direttore di fama mondiale Eduard Sporck riceve l’incarico di formare un’orchestra composta da giovani musicisti israeliani e palestinesi per un concerto. Ma superare odi e divisioni radicati nel tempo non sarà facile.

CECILIA BARTOLI

Venerdì 4 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

In questo documentario l'effervescente mezzosoprano Cecilia Bartoli ci porta nei più rinomati teatri d'Europa dietro le quinte di alcuni degli spettacoli più prestigiosi e brillanti in cui ha recitato. È accompagnata da artisti del calibro di Barenboim, Dudamel Pappano, Argerich e Jaroussky con i quali ha stretto un rapporto basato non solo su grande professionalità, ma anche amicizia ed empatia, intrattenendo il pubblico con performance coinvolgenti ed eccezionali

SABATO 5 GIUGNO

WANDER - INGANNO MORTALE

Sabato 5 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno

Aaron Eckhart e Tommy Lee Jones sono i protagonisti di un action-thriller con Heather Graham. Indagando su un omicidio avvenuto nella cittadina di Wander, un detective mentalmente instabile si convince dell’esistenza di un complotto che ha causato anche la morte di sua figlia.

BUON COMPLEANNO STEFANIA SANDRELLI

Sabato 5 giugno 7 film dalle 13.00 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Il 5 giugno Stefania Sandrelli compie 75 anni e Sky Cinema Due festeggia la pluripremiata attrice con 7 film che la vedono tra i protagonisti dalle 13.00: due pellicole firmate da Ettore Scola e interpretate dalla Sandrelli insieme a Vittorio Gassman LA FAMIGLIA e LA CENA; il grande successo di Gabriele Muccino L’ULTIMO BACIO con Stefano Accorsi, Martina Stella e Giovanna Mezzogiorno; il film Sky Original diretto da Pupi Avati LEI MI PARLA ANCORA con Renato Pozzetto; il capolavoro di Ettore Scola C’ERAVAMO TANTO AMATI (ore 21.15) con Nino Manfredi e Vittorio Gassman; la pellicola a sfondo erotico diretta da Tinto Brass, LA CHIAVE; e il memorabile film di Bernardo Bertolucci, tratto dal romanzo di Alberto Moravia, IL CONFORMISTA con Jean-Louis Trintignant.

BUON COMPLEANNO MARK WAHLBERG

Sabato 5 giugno 4 film dalle 17.00 su Sky Cinema Action e in streaming su NOW

Sabato 5 giugno dalle 17.00 Sky Cinema Action festeggia il 50° compleanno dell’attore Mark Wahlberg con 4 film che lo vedono tra i protagonisti: il film tratto da una storia vera ambientata in Afghanistan LONE SURVIVOR con Taylor Kitsch ed Emile Hirsch; il disaster movie ispirato a eventi realmente accaduti DEEPWATER – INFERNO SULL’OCEANO con Kurt Russell e John Malkovich; l’action-thriller CONTRABAND (ore 21.00) con Kate Beckinsale; e il thriller con Kevin Bacon BOSTON – CACCIA ALL’UOMO che ricostruisce l’attentato del 2013.

INVITO A NOZZE

Ogni sabato e domenica di giugno in prima serata su Sky Cinema Romance e in streaming su NOW

Su Sky Cinema Romance è tempo di abiti bianchi e fiori d’arancio. Ogni sabato e domenica di giugno, in prima e seconda serata, va in una selezione di film che, con ironia e romanticismo, raccontano il giorno del fatidico sì. Questi i titoli: la commedia BIG WEDDING con un grande cast capitanato da Robert De Niro, Susan Sarandon, Diane Keaton e Robin Williams; il romantico CAKE - TI AMO, TI MOLLO... TI SPOSO con Heather Graham; la commedia sui pregiudizi etnici MATRIMONIO IN FAMIGLIA con Forest Whitaker e America Ferrera; la commedia italiana al passo coi tempi PUOI BACIARE LO SPOSO con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito e Dino Abbrescia; la commedia brillante THE WEDDING PLANNER - PRIMA O POI MI SPOSO con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey; la travolgente commedia britannica, diventata un cult, QUATTRO MATRIMONI E UN FUNERALE con Hugh Grant e Andie MacDowell; IL MATRIMONIO DEL MIO MIGLIORE AMICO in cui Julia Roberts e Cameron Diaz si contendono lo stesso uomo; e SE SCAPPI, TI SPOSO, la commedia romantica in cui, dopo Pretty Woman, si ritrovano Julia Roberts e Richard Gere e il regista Garry Marshall.

TRUE LIFE CRIME UK

Da sabato 5 giugno alle 20:10 in prima visione assoluta su Mtv e in streaming su NOW

L’adattamento UK della serie arriva su MTV e si concentra sulla morte di quattro giovani. Presentata dalla giornalista televisiva Linda Adey, la serie indaga sui casi di Jayden Parkinson, Kirsty Maxwell, Champion Ganda e James Brindley.

GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE

Sabato 5 giugno alle ore 22.10 in prima visione su laF

Il 5 giugno si celebra la Giornata Mondiale Dell’Ambiente e laFfa la sua parte con un doppio appuntamento speciale. Alle 22.10 il film doc 2040 –SALVIAMO IL PIANETA! Immaginando un futuro migliore per la figlia -che nel 2040 avrà 21 anni -il regista David Gameauviaggia alla scoperta delle zone del mondo in cui uomini e donne si impegnano ogni giorno per fare fronte attivamente ai cambiamenti climatici. A seguire, alle 23.55, 7,7 MILIARDI –COME SI VIVE SULLA TERRA? Il naturalista Chris Packhamviaggia in lungo e in largo per il mondo, dal Brasile alla Nigeria, per capire quali problemi può comportare l’impressionante ritmo di crescita della popolazione mondiale, ma soprattutto per sapere cosa si può fare per evitare che l’impatto di questa crescita possa nuocere a noi e all’ambiente.

I SEGRETI DEL CIBO – St.4

Da sabato 5 giugno alle 20.00 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

Torna con nuovi sorprendenti episodi la serie che ci permette di scoprire tutta la verità sulla produzione di prelibatezze che vengono poi distribuite su scala mondiale. La serie analizza tutta la catena produttiva, ovvero dalla scelta degli ingredienti ai meccanismi tecnologici legati alla produzione, per poi arrivare alla catena distributiva. In questa stagione scopriremo i segreti del wasabi, della vaniglia, delle caramelle tutti frutti, del Risotto Alfredo e tante altre delizie.

GAO KAO 2020

Sabato 5 giugno alle 19.00 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

Gao Kao 2020 è la storia di un gruppo di adolescenti che si preparano per gli esami di ammissione all'università nazionale cinese o "Gao Kao" mentre infuria la pandemia. In tutto il paese, dalle città e dai terreni agricoli, i nostri personaggi rappresentano uno spaccato di giovani cinesi alla ricerca di un istruzione superiore e fortuna. Tutti loro sanno che un punteggio alto in questo impegnativo test aprirà le porte alle migliori istituzioni di apprendimento del paese, uno basso può far crollare i sogni. Un record di undici milioni di studenti cinesi hanno partecipato al Gao Kao nel 2020. È stato il più grande raduno pubblico di persone dall'inizio della pandemia. Il film esamina anche la lunga storia degli esami basati sul merito risalenti a duemila anni fa che hanno plasmato il modo in cui la Cina pensa. Gao Kao 2020 è anche la storia di una straordinaria operazione logistica e organizzativa di portata senza precedenti. Un milione di funzionari cinesi sorvegliano oltre quattrocentomila siti di test per sostenere in sicurezza quello che potrebbe essere stato il più grande esame accademico del mondo.

SARAH CICOLINI

Sabato 5 giugno alle 20.30 in prima visione su Gambero Rosso

Sarah ha origini abruzzesi e la sua cucina si ispira molto alla sua terra con contaminazioni romane. In questa serie ci racconta quali sono i piatti più importanti della sua tradizione, quelli che le hanno fatto decidere di intraprendere questo mestiere. In un momento in cui i ristoranti sono in grande difficoltà, Sarah ci apre le porte della sua casa, per raccontarci quanto amore c’è dietro ogni suo piatto. Con l’aiuto di qualche amico e qualche fornitore ci regala questo spaccato della sua vita.