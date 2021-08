SkyWeek, 1 - 7 Agosto 2021 canali Sky e in streaming NOW

SEGNALAZIONI SKY 1 - 7 AGOSTO 2021



JETT - PROFESSIONE LADRA

Da lunedì 2 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Arriva su Sky Atlantic la brillante serie crime e action creata da Sebastien Gutierrez, Jett Professione Ladra. Protagonista Carla Gugino (Spy Kids), che guida un grande cast composta, fra gli altri, anche da Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Elena Anaya (MotherFatherSon), Gil Bellows (Ally McBeal) e Jodie Turner Smith (Anne Boleyn). La ladra ‘’di professione’’ Daisy Kowalski, detta Jett, è uscita da poco di prigione ed è ben intenzionata a non tornarci, anche perché ha una figlia, la piccola Alice, di cui prendersi cura. È praticamente obbligata a tornare in azione quando il potente e pericoloso boss criminale Charlie Baudelaire le offre un ultimo lavoro con cui chiudere come si deve la sua carriera: un furto di gioielli a Cuba, un viaggio che sarà anche l’occasione per ritrovare la sua ex fiamma, lo scassinatore prodigio Quinn. Peccato che le cose vadano molto meno lisce del previsto Jett infatti, si ritroverà ben presto in alcune situazioni a dir poco imprevedibili che la costringeranno a improvvisare e a valutare di volta in volta di chi fidarsi. Chi l’ha tradita? E per quale motivo? Soprattutto, riuscirà a cavarsela e a uscirne viva

FAKE FAMOUS – VITA DA INFLUENCER

Mercoledì 4 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW

Nel 2021 non esiste una sola persona che non sappia cosa vuol dire «influencer» Ma quello che vediamo è davvero reale? Fake Famous non è altro che un esperimento sociale che coinvolge tre persone non famose che tentano di diventare influencer dei social media fingendo la fama. Attraverso tattiche come acquistare followers e fingere uno stile di vita lussuoso, il documentario segue i loro progressi e discute questioni morali relative ai social media.

DOMENICA 1 AGOSTO

INTRIGO: MORTE DI UNO SCRITTORE

Domenica 1 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Ben Kingsley e Benno Fürmann (La principessa + il guerriero) nel primo film della trilogia INTRIGO, firmata da Daniel Alfredson e ispirata ai celebri romanzi dell’autore svedese Håkan Nesser. Uno scrittore organizza l’omicidio di sua moglie manomettendole i freni dell’auto, pur di evitare che lei lo lasci per un altro uomo. Dopo l’incidente però il corpo della donna non viene ritrovato e l’uomo si convince che sia ancora viva.

LA TRILOGIA “INTRIGO”

Dal 1° al 15 agosto ogni domenica su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Arriva in prima visione su Sky Cinema Uno la trilogia completa INTRIGO firmata da Daniel Alfredson, il regista svedese che ha diretto La ragazza che giocava con il fuoco, La regina dei castelli di carta e Il caso Freddy Heineken. I 3 thriller, ispirati ad altrettanti celebri romanzi dell’autore svedese Håkan Nesser, sono INTRIGO: MORTE DI UNO SCRITTORE con Ben Kingsley, INTRIGO: LA NEMICA DEL CUORE e INTRIGO: SAMARIA - L’OMICIDIO VERA KALL

HORROR D’ESTATE

Dal 1° al 31 agosto ogni giorno in seconda e terza serata Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW

Per sconfiggere il caldo estivo, su Sky Cinema Suspense sono previste 31 serate da brivido! Ad agosto, infatti, il consueto appuntamento Horror Night si estende a tutto il mese in seconda e terza serata e prevede in programmazione oltre 50 film, tra cui segnaliamo alcune delle pellicole più recenti, come: JACK IN THE BOX, in cui il terrore arriva con le sembianze di un inquietante pupazzo; 28 SETTIMANE DOPO, il sequel di 28 Giorni dopo, prodotto da Danny Boyle e interpretato da Robert Carlyle e Rose Byrne; la rivisitazione in chiave horror della fiaba dei fratelli Grimm GRETEL E HANSEL; l’inquietante THE VIGIL - NON TI LASCERÀ ANDARE, dai produttori di Insidious; il settimo capitolo della saga horror SAW 3D - IL CAPITOLO FINALE; e nuovo capitolo della terrificante saga AMITYVILLE - IL RISVEGLIO con Jennifer Jason Leigh e Bella Thorne. Non mancano in programmazione le pellicole che hanno fatto la storia del genere, tra cui: i leggendari film firmati dal re del brivido, Dario Argento, QUATTRO MOSCHE DI VELLUTO GRIGIO e il secondo capitolo della Trilogia delle tre madri INFERNO; l’intramontabile pellicola, Oscar® alla colonna sonora, IL PRESAGIO con Gregory Peck e diretto dal compianto Richard Donner; e l’horror più famoso della storia del cinema, premiato con 2 Oscar® e 4 Golden Globe, L’ESORCISTA con Max von Sydow, Linda Blair e Ellen Burstyn.

COMMEDIA ALL’ITALIANA

Da domenica 1° a martedì 31 agosto alle 14.00 su Sky Cinema Comedy e in streaming su NOW

Ad agosto Sky Cinema Comedy propone 31 film, ogni giorno alle 14.00 circa, per riscoprire l’Italia attraverso la commedia brillante che dagli anni 50 ha divertito e fatto riflettere. Tra i titoli proposti segnaliamo: quelli interpretati dal Principe della risata come TOTÒ CERCA MOGLIE, TOTÒ NELLA FOSSA DEI LEONI, TOTÒ E LE DONNE e I TARTASSATI; i capolavori di Dino Risi, interpretati da Vittorio Gassman, IL MATTATORE, IL SORPASSO e I MOSTRI con Ugo Tognazzi; le indimenticabili pellicole con Alberto Sordi come ACCADDE AL PENITENZIARIO con Peppino De Filippo e Aldo Fabrizi, PICCOLA POSTA con Franca Valeri, e IL TASSINARO

SPANDAU BALLET – SOUL BOYS OF THE WESTERN WORLD

Domenica 1° agosto in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Se gli anni Ottanta resteranno per sempre una pietra miliare nella storia del costume e della cultura del secolo scorso, di certo gli Spandau Ballet rappresentano, con i loro 25 milioni di dischi venduti nel mondo e 23 singoli in hit parade, una delle band più iconiche, sconvolgenti e rivoluzionarie di quello straordinario decennio, pionieri di un nuovo pop destinato ad attraversare il globo. Questo film, firmato da George Hencken racconta la storia di un gruppo di ragazzi della classe operaia di Londra che è stato capace di creare un impero musicale.

OLYMPIC PRIDE – OLTRE LA LEGGEDA DI JESSE OWENS

Domenica 1° agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW

Il documentario si concentra su 18 atleti neri degli Stati Uniti che parteciparono ai Giochi Olimpici del 1936 a Berlino. La Storia ricorda spesso solo Jesse Owens, ma ci furono altri 17 uomini e donne che si distinsero in quell’occasione. Il film analizza lo status dei neri americani in quel periodo storico, negli anni del razzismo e dell’ascesa al potere di Hitler, oltre a porre l’attenzione sulla presenza di due donne afro americane nella squadra..

LA CLINICA DEI GRANDI ANIMALI

Da domenica 1° agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW

Gli animali più grandi del pianeta hanno anatomie incredibili, veri miracoli del design biologico. Ecco perché sono necessarie equipe di medici esperti per garantire loro operazioni chirurgiche efficaci che gli possano salvare la vita. Ogni episodio è dedicato ai momenti delle operazioni chirurgiche di grandi animali i protagonisti saranno leoni, elefanti e scimpanzè.

LUNEDI 2 AGOSTO

UN UOMO SOPRA LA LEGGE

Lunedì 2 agosto alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Liam Neeson è al centro di un coinvolgente action, ambientato tra il Messico e l’Arizona. Jim Hanson, un allevatore di bestiame ed ex marines dalla mira infallibile, incappa in una banda criminale messicana che insegue un ragazzo per un regolamento di conti. Coinvolto in una sparatoria con la gang, Jim decide di proteggere il giovane, che senza di lui sarebbe spacciato.

BACK AND BEYOND

Dal 2 agosto tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 16:50 in prima visione su MTV e in streaming su NOW

Stunt dedicato ai più significati contenuti musicali prodotti da mtv in questi anni: gli storici unplugged e quelli più recenti, gli storytellers, behind the music, my life on mtv e le produzioni musicali locali.

LA GANG DELL’AMO

Da lunedì 2 agosto alle 21:00 in prima visione su Discovery Science

Quattro temerari amici, Chris, Thad, Brian e Jay sono ossessionati dalla pesca: non hanno paura del pericolo e sono pronti ad affrontare i corsi d’acqua più nascosti del pianeta per cercare le creature acquatiche più misteriose e incredibili. Il loro motto è: «l’unica differenza tra un ostacolo e un avventura è come li affronti»

MARTEDI 3 AGOSTO

SPACCAPIETRE

Martedì 3 agosto alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Salvatore Esposito in una pellicola che scava a fondo in un rapporto padre e figlio, costretti a vivere situazioni estreme. Puglia. Da quando Giuseppe è impossibilitato a riprendere il lavoro nella cava dopo un incidente all’occhio, il sostentamento della famiglia e del piccolo Antò gravano su Angela. Ma le condizioni proibitive in cui lavora come bracciante nei campi, le costano la vita. Ora Giuseppe e Antò sono soli…

UNDERWORLD SAGA

Dal 3 agosto alle 21.00 Sky Cinema Action e in streaming su NOW

Ad agosto, ogni martedì alle 21.00, Sky Cinema Action propone l’intera saga fanta-horror UNDERWORLD che vede protagonista Kate Beckinsale nei panni della guerriera vampira Selene e che segue i personaggi coinvolti in una guerra tra vampiri e licantropi. Questi i titoli dei 5 film: UNDERWORLD, UNDERWORLD: EVOLUTION, UNDERWORLD: LA RIBELLIONE DEI LYCANS, UNDERWORLD: IL RISVEGLIO e UNDERWORLD: BLOOD WARS.

MERCOLEDI 4 AGOSTO

MI STAI AMMAZZANDO, SUSANA

Mercoledì 4 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Gael García Bernal in una commedia romantica, ispirata al libro di José Augustin Città deserte. Eligio e Susana sono sposati. Lui è un attore messicano che si divide tra spot pubblicitari e telenovela, mentre lei è un’aspirante scrittrice spagnola. Quando Susana vince una borsa di studio presso un’università americana, lo lascia non solo per questo motivo, ma anche perché non sopporta più il suo maschilismo. Lui farà di tutto per farla tornare con sé.

ASPETTANDO THE SUICIDE SQUAD - MISSIONE SUICIDA

Mercoledì 4 agosto alle 21.00 su Sky Cinema Action e in streaming su NOW

Il 5 agosto tornano in sala i super cattivi della DC Comics Harley Quinn (Margot Robbie), Bloodsport (Idris Elba), Rick Flag di (Joel Kinnaman), Captain Boomerang (Jai Courtney), Peacemaker (John Cena) in THE SUICIDE SQUAD - MISSIONE SUICIDA. Per l’occasione, Sky Cinema Action propone mercoledì 4 agosto in prima serata BIRDS OF PREY (E LA FANTASMAGORICA RINASCITA DI HARLEY QUINN) con la colorata antieroina interpretata da Margot Robbie protagonista.

SERATA PINK FLOYD

Mercoledì 4 agosto dalle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Nei primi anni 60 i Pink Floyd sono stati tra i più coraggiosi esploratori delle nuove frontiere del rock, imponendosi presto tra i gruppi più innovativi. Nel decennio successivo hanno smesso i panni della band di culto, ma hanno continuato a realizzare album memorabili. Questa serata tematica vuole essere l’occasione per ripercorrere alcuni dei più grandi successi della rock band inglese

• Pink Floyd Technicolor Dream ore 21 15

• Pink Floyd Delicate Sound Of Thunder ore 22 45

• Pink Floyd The Endless River ore 00 15

LAST KNOWN COORDINATES – SFIDA ALL’ATLANTICO

Mercoledì 4 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW

Dopo che il leggendario surfista sudafricano Chris Bertish ha vinto il più prestigioso titolo mondiale di surf da onda a Mavericks i suoi amici e la sua famiglia sperano che sia pronto a sistemarsi. La loro speranza si trasforma però in preoccupazione quando Bertish annuncia che per la sua prossima conquista tenterà di diventare la prima persona ad alzare la tavola da paddle attraverso l'Atlantico dall'Africa al Nord America, completamente da solo e senza supporto. Last known coordinates è un racconto intimo delle battaglie di Chris Bertish attraverso tempeste epiche, guasti alle attrezzature, incontri con squali, lesioni, perdite, solitudine e fare pace con la morte di suo padre, nella sua ricerca di pagaiare da solo attraverso l'Atlantico e testare i propri limiti.

GIOVEDI 5 AGOSTO

MAX SFIDA LE CALORIE SUMMER EDITION

In onda tutti i giovedì alle 21.30 in prima visione su Gambero Rosso

Quando inizia l’estate per Max il mare è fondamentale si ricarica. Si è trasferito a Nettuno con tutta la famiglia, ma non c’è da rilassarsi; la sfida alle calorie continua anche qui…una sfida un po’ più tranquilla …mare sole…e anche qualche piccolo piacere per la gola.. Ovviamente …Si allenerò come può in maniera diversa, ma anche al mare le modalità sono infinite, non bisogna trovare scuse. E poi Max realizzerà qualche bella ricetta fresca, con i prodotti del mare, estivi e stagionali. Caterina la sua nutrizionista sta in ferie, ma non lo lascia solo neanche in vacanza. E ci sarà il trainer che lo segue, amici nuotatori che lo spronano, perché è sempre importante farsi motivare.

VENERDI 6 AGOSTO

ENDINGS, BEGINNINGS - RICOMINCIO DA TE

Venerdì 6 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Drake Doremus (Like Crazy, Equals) dirige Shailene Woodley in un dramma romantico con Jamie Dornan e Sebastian Stan. Reduce da una brutta rottura, la 30enne Daphne si trasferisce a vivere con la famiglia della sorella. Quando a una festa conosce Frank, uno spirito libero, e Jack, un sensibile intellettuale, Daphne si sente attratta da entrambi e allo stesso tempo incapace di scegliere tra questi poli opposti. In realtà desiderosa di capire quale tipo di donna vuole essere da adulta.

GIORGIONE IN CAMMINO – CILENTO

In onda tutti i venerdì ore 21.30 in prima visione su Gambero Rosso

Finalmente riprende il nuovo programma di Giorgione. “Giorgione in cammino” sarà girato per tutti quei percorsi e sentieri che si fanno fra boschi e valli, a piedi o a cavallo o in bici. Questo lo andiamo a girare nel Cilento fra i templi di Paestum, fra Castelli e sentieri che rendono questo paesaggio uno dei più belli d’Italia. L’oasi naturalistica di Alento, il parco Bocca di Fava, oasi naturalistica La Fiumara, e ancora pescatori, uliveti centenari e prodotti come la mozzarella il fico il cecio nero, la cipolla di e altro ancora. Un percorso naturalistico, ma anche immerso nella cultura, che prevede per Giorgio una parte a piedi, una in bici, una a cavallo e in canoa. La varietà di questi paesaggi rende questo itinerario unico nel suo genere e lungo il percorso lui si fermerà di tanto in tanto per cucinare qualcosa trovato lungo il cammino, o portato dai produttori limitrofi. Avrà una specie di cinturane con boccette varie dove tenere olio aceto e altre cose essenziali e cucinerà con un fornelletto da campo o con un bbq portatile. L’intento è rendere tutti i camminamenti che faremo, ce ne sono in tutta Italia tantissimi, dei luoghi di attrazione e per incontri particolari. Rendere sempre più dinamico il nostro personaggio più amato.

SABATO 7 AGOSTO

PARMA 2020 +21. LA CULTURA BATTE IL TEMPO

Sabato 7 agosto dalle 20.45 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Parma, Capitale italiana della Cultura 2020 e 2021 non si è lasciata abbattere dal difficile periodo storico che stiamo affrontando Ha proseguito il suo lavoro, ripensando e integrando il suo ampio e sfaccettato programma, che si è confermato un grande cantiere di riflessione attuale e centrato anche rispetto all’emergenza sociale cui la cultura è oggi chiamata a dare Risposte. Attraverso interviste a chi lavora nel settore verrà messa in evidenza la voglia della città di tornare a organizzare una vita insieme fatta di cultura, spettacoli, musei e condivisione della bellezza.

MATINÉE CLASSICA

Da sabato 7 agosto 2 film dalle 9.35 su Sky Cinema Due e in prima visione su NOW

Ad agosto Sky Cinema Due propone 4 appuntamenti, ogni sabato dalle 9.35, dedicati a 4 icone del cinema classico. Si comincia sabato 7 in compagnia di Marcello Mastroianni, protagonista di GIORNI D’AMORE e RAPPRESAGLIA con Richard Burton; sabato 14 troviamo invece Lucia Bosé prima in FELLINI – SATYRICON e poi in CRONACA DI UN AMORE di Michelangelo Antonioni; sabato 21 il protagonista è Ugo Tognazzi nelle pellicole I MOSTRI di Dino Risi, con Vittorio Gassman, e LA DONNA SCIMMIA, il capolavoro di Marco Ferreri; mentre sabato 28 il ciclo si conclude in compagnia di Brigitte Bardot, protagonista di SHALAKO con Sean Connery e de IL DISPREZZO, il film con Michel Piccoli, diretto da francese Jean-Luc Godard e tratto dal romanzo di Alberto Moravia.