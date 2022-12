Dicembre 2022 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI SKY / NOW - DICEMBRE 2022





SKY ATLANTIC

HIS DARK MATERIALS – ULTIMA STAGIONE

Da mercoledì 21 dicembre in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Basato su "Il cannocchiale d’ambra", ultimo romanzo della premiata trilogia di Philip Pullman, il capitolo finale di questa epica serie fantasy targata HBO e BBC vedrà Lyra (Dafne Keen), la bambina della profezia, e Will (Amir Wilson , il portatore della “lama sottile” del secondo capitolo, viaggiare in un luogo oscuro da cui nessuno è mai tornato. Man mano che la grande guerra del padre di Lyra contro l'Autorità si avvicina, impareranno che salvare i mondi ha un prezzo terribile.

SKY SERIE

GIULIA VALENTINA NEL PAESE DELLE SERIE

Dal 1° dicembre, ogni primo del mese alle 21.00 su Sky Serie e in streaming su NOW

Appassionatissima di serie tv, Giulia Valentina, content creator con circa 1M di followers su Instagram, conduce una rubrica mensile sul meglio delle serie in onda sui canali a brand Sky dedicati alle serie TV (Atlantic, Serie e Investigation), di cui diventa così il volto. Da uno studio esclusivo, accogliente e dal gusto ricercato ospita tutti gli appassionati come lei nel salotto delle serie Sky, raccontandole in anteprima attraverso materiali esclusivi, recap, curiosità. In ogni puntata Giulia Valentina porterà gli spettatori nel mondo di Sky Atlantic, Sky Serie e Sky Investigation attraverso un’accurata selezione di titoli che rappresenteranno gli highlights del mese successivo, fornendo consigli di visione e proponendo diverse rubriche, come “TGIG” (curiosità sugli anglicismi presenti nelle serie), “FUN FACTS”, “GUILTY PLEASURE – Nessuno mi può giudicare” e “WATCH LIST – Assolutamente da recuperare”. Tra i titoli del primo appuntamento UNA SPIA TRA NOI (Sky Atlantic), MONARCH - La musica è un affare di famiglia (Sky Serie), I DELITTI DELLA GAZZA LADRA (Sky Investigation), passando per HIS DARK MATERIALS S3, GOSSIP GIRL S2 e CREATURE GRANDI E PICCOLE. Nei prossimi mesi ampia visibilità ai titoli più attesi del 2023: THE LAST OF US, CALL MY AGENT – ITALIA, DJANGO, FANTASY ISLAND S2, FUNNY WOMAN, IL COMMISSARIO GAMACHE – MISTERI A THREE PINES, CHRISTIAN S2, SUCCESSION S4, YELLOWSTONE S5, THE GILDED AGE S2, OUTLANDER S7, PERRY MASON S2, AND JUST LIKE THAT S2…

GOSSIP GIRL

Dal 2 dicembre in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Con un episodio a settimana dato in contemporanea al debutto su HBO Max, torna l’iconico teen drama sulle scandalose vite dell’élite di Manhattan sviluppato dallo showrunner Joshua Safran, già sceneggiatore e produttore esecutivo dell’omonima serie originale. Anche i nuovi episodi sono basati dai romanzi bestseller di Cecily von Ziegesar e sullo show originale sviluppato da Josh Schwartz e Stephanie Savage. La prima stagione ha debuttato nel 2021 ed è per intero disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW.

CREATURE GRANDI E PICCOLE – UN VETERINARIO DI PROVINCIA

Da sabato 3 dicembre su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La serie, basata sui romanzi di James Herriot e lanciata in occasione del 50° anniversario dalla pubblicazione del primo volume, racconta le vicende di tre veterinari che, a partire dal 1937, lavorano nelle Yorkshire Dales. Siegfried Farnon assume James Herriot nel suo studio veterinario a Skeldale House. Oltre a Siegfried e James, c'è il fratello minore di Siegfried, Tristan, e la signora Hall, la loro governante.

SKY INVESTIGATION

I DELITTI DELLA GAZZA LADRA

Da domenica 18 dicembre su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Basato sull’omonimo romanzo di Anthony Horowitz, I delitti della gazza ladra racconta la storia della correttrice di bozze Susan Ryeland, interpretata da Lesley Manville (The Crown, una nomination agli Academy Award per Il filo nascosto), alla quale viene affidato il manoscritto incompiuto dell’ultimo libro di Alan Conway – autore di gialli di successo con protagonista l’investigatore Atticus Pund. Un manoscritto che porta con sé un pericoloso segreto, perché nel capitolo mancante potrebbero esserci rivelazioni in grado di mettere a soqquadro l’intera comunità. La ricerca delle pagine perdute porterà infatti alla scoperta di un omicidio. In verità, però, gli omicidi sono due, uno nel libro di Conway e uno nel mondo reale: in che modo sono collegati? Un vero e proprio «giallo nel giallo»!

SKY UNO

‘NA PIZZA

Da venerdì 9 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’Italia è la patria della pizza. Per scoprirne tutti i segreti Renato Bosco, imprenditore, pizza-ricercatore adottato dalla tv, la cui omonima pizzeria di San Martino Buon Albergo (Verona) è in vetta alla classifica della Guida Pizzerie d’Italia 2023 del Gambero Rosso, ci porta alla scoperta di tutte le varianti regionali e locali del piatto italiano più amato, mangiato e reinventato nel mondo. Lo fa presentando l’inedito format ‘NA PIAZZA, prodotto da Hub4Brand Srl, in prima tv assoluta su Sky e in streaming su NOW dal 9 dicembre in sei puntate, dal lunedì al venerdì. In ogni episodio Renato Bosco accoglie nella propria cucina un giovane pizzaiolo di talento, che contribuisce alla diffusione della pizza gourmet italiana. Con loro seguiamo la preparazione delle loro pizze più rappresentative. Dalla pizza romana alla pala, dal trancio milanese al Tegamino di Firenze, passando dallo sfincione palermitano: ogni regione ha la propria pizza preparata secondo una tradizione che si perpetua negli anni. Renato Bosco ci fa scoprire come è cambiata la cultura della pizza nel tempo. Non solo farina, mozzarella e pomodoro, ma anche attenzione al territorio e alla sostenibilità, grazie alla valorizzazione delle materie prime e alla scelta sempre più ampia degli ingredienti e a nuove tecniche di preparazione. ‘NA PIZZA – sei appuntamenti in prima tv assoluta dal 9 dicembre, dal lunedì al venerdì, alle 19.30 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - getta anche uno sguardo sul pane, che negli ultimi anni ha alzato l’asticella della qualità, grazie alla maggiore attenzione al territorio, alla tradizione, ai grani antichi e anche alle più interessanti tendenze internazionali. Così in alcune puntate Renato Bosco e il suo ospite, in alternativa alla preparazione della pizza regionale italiana, si dedicano alla panificazione, per raccontare come ormai anche il pane si “veste” di nuovo.

MASTERCHEF ITALIA

Da giovedì 15 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sempre più cosmopoliti e internazionali, soprattutto molti giovani e giovanissimi: ecco l’identikit degli aspiranti chef che ambiscono ad entrare nella Masterclass di quest’anno di MasterChef Italia, che riparte con una nuova stagione a partire da giovedì 15 dicembre, su Sky e in streaming su NOW. A valutare tutti i piatti e a decidere chi di loro merita di entrare tra i 20 concorrenti ufficiali di quest’anno, l’irresistibile trio in giuria formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Una giuria affiatatissima e ormai solida, confermata per il quarto anno consecutivo, pronta a giudicare le creazioni dei cuochi, ad ascoltare le loro storie, a seguirli sfida dopo sfida, fino ad eleggere il miglior chef amatoriale d’Italia, titolo che al termine della scorsa edizione è andato a Tracy Eboigbodin, cameriera di Verona originaria della Nigeria. Anche quest’anno MasterChef Italia – cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy – partirà coi Live Cooking, al centro dei primi due episodi attesi per giovedì 15 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW. Per gli aspiranti Chef i Live Cooking saranno la prima occasione per far conoscere se stessi e la loro idea di cucina ai giudici. Durante questa prima fase, i cuochi avranno una dispensa a propria disposizione a cui poter accedere liberamente per preparare il loro piatto per poi terminare la preparazione davanti a Chef Barbieri, Chef Cannavacciuolo e Chef Locatelli, con l’obiettivo di impressionarli e conquistarli: con 3 sì, si conquista l’accesso diretto alla Masterclass, con 2 sì conquista il grembiule grigio e l’accesso alla fase intermedia delle Sfide per testare le loro abilità in cucina. Ce ne sono tre, e al termine di ciascuna sfida chi avrà conquistato i giudici potrà accedere alla Masterclass; in caso contrario, i cuochi amatoriali dovranno accedere alla Sfida successiva oppure abbandonare definitivamente la cucina di MasterChef Italia. Una selezione serratissima in cui non potranno mai distrarsi: solo i migliori potranno indossare l’ambitissimo grembiule con il proprio nome e, quindi, l’accesso nella Masterclass. Una volta formata la classe di quest’anno inizierà la classica sfida secondo il meccanismo rodato e conosciutissimo - a cui non mancheranno delle novità - fatto di prove appassionanti, sfide adrenaliniche e tanti colpi di scena, basato sul talento e sulla creatività dei concorrenti che sognano di diventare chef professionisti. Tornano quindi le enigmatiche Mystery Box, i sorprendenti Invention Test, i tesissimi Pressure Test e gli elettrizzanti Skill Test, gli “esami a sorpresa” che coinvolgeranno tutti i concorrenti, senza esclusioni, messi alla prova su una specifica abilità richiesta dai giudici. Tornano, inoltre, anche le prove in esterna, i tanti chef stellati e gli ospiti internazionali che sottoporranno i cuochi amatoriali alle prove più insidiose. Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della sicurezza dei partecipanti e delle normative relative alle misure di contenimento del contagio da Virus Sars-Cov2 come da DPCM vigenti durante le registrazioni. Tutto il mondo MasterChef Italia sceglie di impegnarsi – anche quest’anno – in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. Da anni, ormai, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile, e collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. Quest’anno, perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas, presente a livello globale e accreditata da oltre 60 organismi internazionali, leader di livello mondiale nell’offrire servizi di verifica, certificazione e audit in ambito Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati.

CELEBRITY MENÙ

Mercoledì 21 e 28 dicembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Una splendida baita affacciata sulle montagne delle Dolomiti, due personaggi dello spettacolo impegnati in una sfida basata sulla preparazione dei menù principali delle festività, il pranzo di Natale e il Cenone di Capodanno, giudicati da due ospiti vip e uno chef. Torna su Sky e in streaming su NOW Celebrity Menù, due puntate – nel prime-time di mercoledì 21 e 28 dicembre – prodotte per Sky da Milano Produzioni. Grembiule e mestoli da cucina saranno nelle mani dei due sfidanti Giorgio Mastrota e Marisa Passera, due personaggi noti con una lunga carriera in TV e in radio ma anche grandi appassionati di cucina, chiamati a porre tutta la loro creatività culinaria nella preparazione del menù del pranzo di Natale e in quello del cenone di Capodanno, composti ciascuno da tre portate: un antipasto, un primo e un secondo, più il proprio piatto forte a libera scelta, il “jolly” della sfida. Per la prima puntata - mercoledì 21 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW - gli ospiti saranno Elenoire Casalegno, Francesco Facchinetti e la Chef Tracy Eboigbodin, vincitrice dell’ultima edizione di MasterChef Italia; per il secondo episodio, in arrivo una settimana dopo, mercoledì 28 (sempre alle 21.15), a tavola siederanno Fabio Canino, Sabrina Salerno e lo Chef Antonio Lorenzon, vincitore di MasterChef Italia 10. Nei due episodi, nella calorosa cucina della casa in montagna, Giorgio e Marisa inizieranno con i preparativi del proprio menù durante i quali arriverà lo Chef ospite della puntata che cercherà di raccogliere dai due cuochi provetti informazioni sui rispettivi piatti senza risparmiarsi nei commenti, nei suggerimenti o negli avvertimenti. Poi, non appena anche gli altri due ospiti avranno raggiunto la baita, siederanno tutti a tavola, come succede, nelle feste, in famiglia o tra amici. I due “padroni di casa” serviranno le loro pietanze per accompagnare una serata fatta di racconti personali e professionali ma anche di momenti divertenti e giocosi, come nella miglior tradizione delle tavolate delle festività tra amici o parenti. Alla fine di ogni portata gli ospiti scriveranno i loro voti per i piatti da 1 a 10, voti che verranno svelati subito per dare il via a commenti e reazioni tra tutti i commensali. Portata dopo portata, i due cuochi accumuleranno un bottino preziosissimo che andrà a comporre un risultato parziale. Due colpi di scena però potrebbero cambiare tutto: i voti per i piatti forti di Giorgio e Marisa varranno doppio, e in più lo Chef al centro dell’episodio avrà 5 punti bonus da attribuire al cuoco che secondo lui avrà creato il menù più coerente. Perché preparare un intero menù per i giorni di festa non è affatto facile: chi, tra Giorgio Mastrota e Marisa Passera, riuscirà a sorprendere di più i propri commensali e gli Chef?

ARTISTI DEL PANETTONE S.5

Da lunedì 19 dicembre alle 17.50 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Le festività natalizie sempre più vicine segnano il ritorno in tv del dolcissimo format Artisti del Panettone, prodotto da Food Media Factory e Level 33, con quattro speciali natalizi, dove i migliori pasticceri d’Italia si sfidano nella creazione di dolci natalizi inediti, ispirati dal più famoso di tutti, il panettone artigianale. Per la prima volta con la conduzione di Chiara Maci, il programma arriva su Sky e in streaming su NOW dal 19 al 22 dicembre, alle 17:00. Nei quattro episodi i maestri pasticceri si cimenteranno nella preparazione di inedite ricette, tutte a tema natalizio e replicabili a casa, per ispirare i telespettatori e invitarli a creare dolci di Natale sorprendenti con ingredienti semplici e sapori della tradizione. Al timone del programma, la curiosità e la dolcezza di Chiara Maci, conduttrice tv e scrittrice, per la prima volta alla guida di un programma Sky, che accompagnerà sia gli spettatori che i pasticceri durante le preparazioni, con spunti e curiosità per realizzare un dolce natalizio a regola d’arte. In ogni puntata, il maestro Luigi Biasetto, vincitore della passata edizione di Artisti del Panettone, farà delle amichevoli incursioni, portando la sua esperienza di maitre patissier e condividendo alcuni dei suoi specialissimi segreti sulla preparazione del panettone. Lunedì 19 dicembre, alle 17:00 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, la prima puntata, con il maestro pasticcere Lucca Cantarin che proporrà la sua versione del popolarissimo Pain Perdu, la specialità francese che parte da materiali di scarto per renderli una vera goduria per il palato. Il tre volte campione del mondo di pasticceria e gelateria Roberto Rinaldini porterà alla ribalta la sua Torta di Natale al profumo di caffè e cannella con glassa piangente al caffè. Paolo Sacchetti preparerà invece un dolce dalla forma e dai sapori tipicamente natalizi, l’Alberello cioccolata e arancia. La seconda puntata, il giorno dopo alla stessa ora, si apre come la migliore delle mattine del 25 dicembre, con la preparazione del maestro Andrea Tortora della Dolce colazione di Natale, composta da un pan di spezie di Natale, la barbajada, bevanda di cioccolata e caffè simbolo della Milano ottocentesca, e l’immancabile pandoro. Il grande lievitista Vincenzo Tiri porta in tavola invece una particolarissima ciambella di sfoglia, lo Sfogliolato. Il viaggio di puntata fa tappa in Sicilia con Santi Palazzolo, che propone la sua Perla di Sicilia, un sablè al cacao e mandorle con composto aromatico siciliano, mousse alla ricotta profumata alla zagara e decori al cioccolato. Lo speciale del 21 dicembre (sempre alle ore 17:00 su Sky Uno e in streaming su NOW) vede all’opera il maestro pasticcere Sal De Riso, vincitore del Panettone World Championship 2021 e dell’edizione 2019 di Artisti del Panettone, che ingolosisce Chiara Maci e il pubblico con una Torta rococò al profumo di caffè speziato, mentre Andrea Besuschio lascia a bocca aperta con il suo Vortex, una scenografica torta al cioccolato con caramello alla nocciola. Vincenzo Santoro porta sul bancone dell’edizione 2022 di Artisti del Panettone uno dei dolci più amati dal grande pubblico, il supremo Montebianco. Nell’ultima puntata del 22 dicembre, gran finale con Giuseppe Pepe, che propone la sua interpretazione irresistibile del Tronchetto natalizio, declinato al bianco neve al limone. Francesco Borioli del Laboratorio Infermentum sorprende Chiara Maci e il pubblico con una sfiziosa ricetta da “remise en forme” per le feste, un Pinzimonio di Natale, composto da un pandoro fritto accompagnato con diverse creme, dalla ganache cioccolato, alla crema inglese, allo zabaglione al moscato. Chiude la puntata Carmen Vecchione, che dà vita a una golosissima Torta di Natale cioccolato, arancia e fava tonka. Artisti del Panettone è prodotto da Food Media Factory e Level 33.

MASTERCHEF MAGAZINE

Da venerdì 23 dicembre alle 19:45 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Torna il consueto appuntamento con MasterChef Magazine, in onda da venerdì 23 dicembre, dal lunedì al venerdì alle ore 19.45, in cui giudici, chef ospiti e aspiranti chef parlano di food e realizzano ricette dal tema ogni volta diverso. Un appuntamento quotidiano per gli amanti della cucina: in ogni episodio i cuochi amatoriali in gara in questa edizione di MasterChef Italia si alterneranno a grandi chef ospiti e ai giudici del programma per raccontare, attraverso una serie di rubriche a tema, la loro idea di cucina e realizzare i loro piatti.

SKY CINEMA

LE PRIME TV DEL MESE

Gio 1 DIC - COLLECTION : JINGLE BELL BRIDE - NATALE IN ALASKA [2020] - 1aTv Drammatico/Romantico

[2020] - Drammatico/Romantico Ven 2 DIC - CINEMA UNO : IL GRANDE GIOCO [Ep. 5-6, 2022] - 1aTv Drammatico

[Ep. 5-6, 2022] - Drammatico Dom 4 DIC - CINEMA DUE : FATHER STU [Sony, 2022] - 1aTv Biografico/Drammatico

[Sony, 2022] - Biografico/Drammatico Lun 5 DIC - CINEMA UNO : CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? [Vision, 2021] - 1aTv Commedia

[Vision, 2021] - Commedia Mar 6 DIC - COLLECTION : A CHRISTMAS STORY CHRISTMAS [Warner, 2022] - 1aTv Commedia/Famiglia

[Warner, 2022] - Commedia/Famiglia Mer 7 DIC - CINEMA DUE : FATIMA [2020] - 1aTv Drammatico/Guerra

[2020] - Drammatico/Guerra Ven 9 DIC - CINEMA UNO : IL GRANDE GIOCO [Ep. 7-8, 2022] - 1aTv Drammatico

[Ep. 7-8, 2022] - Drammatico Ven 9 DIC - CINEMA DUE : SOGNANDO MARTE [Warner, 2022] - 1aTv Commedia/Fantascienza

[Warner, 2022] - Commedia/Fantascienza Sab 10 DIC - CINEMA DUE : RUMBA THERAPY [Lucky Red, 2022] - 1aTv Commedia

[Lucky Red, 2022] - Commedia Dom 11 DIC - CINEMA UNO : 7 DONNE E UN MISTERO [Warner, 2021] - 1aTv Commedia/Crimine

[Warner, 2021] - Commedia/Crimine Lun 12 DIC - CINEMA UNO : THE HANGING SUN - SOLE DI MEZZANOTTE [Vision, 2022] - 1aTv Drammatico/Thriller

[Vision, 2022] - Drammatico/Thriller Mer 14 DIC - CINEMA DUE : HOPE [Movies Inspired, 2019] - 1aTv Drammatico/Romantico

[Movies Inspired, 2019] - Drammatico/Romantico Ven 16 DIC - CINEMA UNO : IL KAISER - FRANZ BECKENBAUER [Sky, 2022] - 1aTv Biografico/Drammatico

[Sky, 2022] - Biografico/Drammatico Dom 18 DIC - CINEMA DUE : OPEN ARMS - LA LEGGE DEL MARE [Adler, 2021] - 1aTv Biografico/Drammatico

[Adler, 2021] - Biografico/Drammatico Lun 19 DIC - CINEMA UNO : AMBULANCE [Universal, 2022] - 1aTv Azione/Thriller

[Universal, 2022] - Azione/Thriller Mar 20 DIC - CINEMA UNO : MIDNIGHT IN THE SWITCHGRASS - CACCIA AL SERIAL KILLER [IIF, 2021] - 1aTv Crimine/Thriller

[IIF, 2021] - Crimine/Thriller Mar 20 DIC - CINEMA DUE : DOWNTON ABBEY II - UNA NUOVA ERA [Universal, 2022] - 1aTv Drammatico/Romantico

[Universal, 2022] - Drammatico/Romantico Mer 21 DIC - CINEMA UNO : E' STATO TUTTO BELLO - STORIA DI PAOLINO E PABLITO [Vision, 2022] - 1aTv Documentario/Biografico

[Vision, 2022] - Documentario/Biografico Ven 23 DIC - CINEMA DUE : IL RITRATTO DEL DUCA [Bim, 2020] - 1aTv Biografico/Commedia

[Bim, 2020] - Biografico/Commedia Sab 24 DIC - CINEMA UNO : TROPPO CATTIVI [Universal, 2022] - 1aTv Animazione/Commedia

[Universal, 2022] - Animazione/Commedia Lun 26 DIC - CINEMA UNO : ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE [Warner, 2022] - 1aTv Avventura/Fantastico

[Warner, 2022] - Avventura/Fantastico Mer 28 DIC - CINEMA UNO : IL PRODIGIOSO MAURICE [Sky, 2022] - 1aTv Animazione/Famiglia

[Sky, 2022] - Animazione/Famiglia Gio 29 DIC - CINEMA DUE : THE OUTFIT [Universal, 2022] - 1aTv Mistero/Thriller

[Universal, 2022] - Mistero/Thriller Ven 30 DIC - CINEMA UNO : L'ARMA DELL'INGANNO - OPERAZIONE MINCEMEAT [Warner, 2021] - 1aTv Drammatico/Guerra

SKY CINEMA CHRISTMAS

Da giovedì 1 a sabato 31 dicembre 2022 su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Da giovedì 1 a sabato 31 dicembre torna Sky Cinema Christmas, il canale giunto alla dodicesima edizione che offre una programmazione in linea con lo spirito delle feste con oltre 50 titoli, tra cui le prime visioni CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? (lun. 5 dic. ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Christmas), A CHRISTMAS STORY CHRISTMAS (mar. 6 dic.) e 7 DONNE E UN MISTERO (dom. 11 dic. ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Christmas). Lo spirito delle feste si respira nelle storie classiche di Natale come: la pellicola tratta dal romanzo di Frances H. Burnett IL PICCOLO LORD con Rick Schroder e Alec Guinness; il cult del cinema fantastico GREMLINS, diretto da Joe Dante e prodotto da Steven Spielberg. L’atmosfera natalizia non manca in film ormai irrinunciabili durante le festività, a cominciare dal romantico SERENDIPITY – QUANDO L’AMORE È MAGIA con Kate Beckinsale e John Cusack. E ancora: DICKENS – L’UOMO CHE INVENTÒ IL NATALE con Dan Stevens nei panni dello scrittore inglese che diede vita al classico della letteratura “Canto di Natale”; la commovente storia vera di un cane e del suo padrone, impersonato da Richard Gere, HACHIKO - IL TUO MIGLIORE AMICO; la commedia natalizia Sky Original A CHRISTMAS NUMBER ONE con Freida Pinto e Iwan Rheon; e NATALE ALL’IMPROVVISO con Diane Keaton e John Goodman. L’allegria delle feste trova il suo culmine nelle commedie italiane come le commedia campioni d’incasso LA BANDA DEI BABBI NATALE con tutta la simpatia di Aldo, Giovanni e Giacomo e IL PRIMO NATALE con Ficarra e Picone; i film natalizi prodotti da Sky UN NATALE PER DUE con Enrico Brignano e Alessandro Gassmann e UN NATALE CON I FIOCCHI con Alessandro Gassmann e Silvio Orlando; la fanta-commedia di successo LA BEFANA VIEN DI NOTTE con Paola Cortellesi e Stefano Fresi e il prequel LA BEFANA VIEN DI NOTTE II - LE ORIGINI con Monica Bellucci, Fabio De Luigi e Zoe Massenti. Per quanto riguarda le commedie “made in USA” sono da segnalare: lo scatenato sequel natalizio BAD MOMS 2: MAMME MOLTO PIÙ CATTIVE con Mila Kunis e Susan Sarandon e FUGA DAL NATALE con Tim Allen, Jamie Lee Curtis e Dan Aykroyd. Non mancano, infine, animazioni del calibro del campione d'incassi targato DreamWorks LE 5 LEGGENDE.

SKY CINEMA HARRY POTTER

Da venerdì 23 a sabato 31 dicembre 2022 su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Da venerdì 23 a sabato 31 dicembre Sky Cinema Family diventa Sky Cinema Harry Potter, in occasione della prima visione ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE (lun. 26 dic. ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Harry Potter). Il terzo capitolo della saga Animali fantastici, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, è stato uno dei maggiori incassi della stagione e vede come protagonisti Jude Law, Eddie Redmayne e Mads Mikkelsen. Insieme ad ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE, torna sul canale il maghetto più amato del grande schermo con il franchise dagli incassi tra i più alti nella storia del cinema (oltre 8 miliardi di dollari in tutto il mondo) con gli 8 film della saga cinematografica di HARRY POTTER, nati dalla penna della scrittrice inglese J.K. Rowling e interpretati sul grande schermo da Daniel Radcliffe, insieme a Emma Watson nei panni di Hermione Granger, Rupert Grint in quelli di Ron Weasley, Alan Rickman in quelli dell’ambiguo Severus Piton e Robbie Coltrane, recentemente scomparso, in quelli dell’amabile Hagrid. Era il 2001 quando uscì nelle sale il primo capitolo della saga, HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE diretto da Chris Columbus, che ottenne incassi record al box office e che narra la difficile infanzia del piccolo Harry nel mondo dei “babbani” e il suo arrivo alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. L’anno successivo uscì HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI diretto ancora da Columbus, in cui Harry, tornato alla scuola di magia dopo le vacanze, affronta una diabolica presenza che pietrifica le sue vittime e deve scoprire il terribile segreto di una stanza misteriosa. Nel 2004 Alfonso Cuarón firmò la regia di HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN conferendo all’ambientazione un’atmosfera più dark e alla narrazione un’impronta più adulta. Qui Harry deve affrontare il pericoloso criminale Sirius Black (Gary Oldman), appena evaso dalla prigione di Azkaban. La regia venne affidata a Mike Newell per il quarto capitolo della saga, HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO, in cui tra tornei di magia, balli e turbamenti d’amore, Harry si prepara il ritorno dell’oscuro Voldemort (Ralph Fiennes). HARRY POTTER E L'ORDINE DELLA FENICE segnò l’ingresso alla regia di David Yates, che diresse anche i successivi film. In questo quinto capitolo, prima che una profezia decida il suo destino, Harry scopre l’esistenza di un’associazione segreta che vuole uccidere Voldemort, il cui ritorno incombe su Hogwarts. Era il 2009 quando uscì al cinema HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE. In questa sesta avventura Harry trova un manuale misterioso appartenuto al Principe Mezzosangue tramite cui apprende i segreti della magia nera, ma per sconfiggere Voldemort avrà bisogno di un ricordo custodito dal professor Lumacorno (Jim Broadbent). Nel 2010 e 2011 si susseguirono in sala i capitoli finali, HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE I e HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE II, in cui la sfida con Voldemort è alle porte e, per sconfiggerlo, Harry, Hermione e Ron devono trovare e distruggere gli horcrux, oggetti contenenti l’anima del Signore Oscuro. È da non perdere in programmazione HARRY POTTER 20TH ANNIVERSARY: RETURN TO HOGWARTS, la speciale retrospettiva che porta i fan in un magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre, proponendo la reunion, avvenuta nel 2021, fra Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, altri stimati membri del cast e i registi che hanno realizzato gli otto film. Questi i nomi illustri che si uniscono al celebre trio di maghetti: Helena Bonham Carter, il compianto Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Toby Jones, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Ian Hart, producer David Heyman e i registi Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates.

SKY ARTE

ROSA – IL CANTO DELLE SIRENE

Domenica 4 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

In un viaggio per la sua Sicilia, Isabella Ragonese omaggia la cantautrice folk palermitana Rosa Balistreri. Un tributo tanto contemporaneo quanto inedito in cui l’attrice e regista visita Palermo per trovare tracce di Rosa nella contemporaneità e riscoprirne l’animo profondamente popolare nei luoghi e nei volti delle donne siciliane. Isabella Ragonese parte da Licata, città natale di Rosa, per poi spostarsi nei quartieri di Palermo dove le sue canzoni ancora riecheggiano e continuano ad accompagnare la vita di tante donne del capoluogo siciliano e ad assecondarne la quotidianità. Il documentario sarà proiettato al Torino Film Festival 2022.

JACK LEMMON – UNA VITA DA FILM

Lunedì 5 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Attraverso filmati inediti di interviste a Jack Lemmon, Tony Curtis e Billy Wilder, il documentario ripercorre la lunga e fortunata carriera di uno degli attori comici che più ha segnato la storia del cinema americano. Nel 1959 esordì nella commedia quando Billy Wilder lo scelse come protagonista in A qualcuno piace caldo, accanto a Tony Curtis e Marilyn Monroe. Dopo il successo di questo film Wilder lo volle in altri 9 lungometraggi, tra cui Non per soldi… ma per denaro dove incontrò Walter Matthau. I due divennero la coppia comica cinematografica per eccellenza grazie a film come La strana coppia (1968) e Due irresistibili brontoloni (1993). In I giorni del vino e delle rose (1962), Lemmon poté dimostrare le sue capacità attoriali in una parte non comica ottenendo addirittura una candidatura all’Oscar. L’ambito premio lo vincerà poi nel 1973 con il film Salvate la tigre, diventando uno dei primi, e dei pochi, attori ad aver ottenuto il Premio Oscar come miglior attore sia in un film comico (La nave matta di Mister Roberts, 1955) che in un film drammatico.

I MISTERI DELLA GIOCONDA

Lunedì 12 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Ammaliante, seducente e famosa in tutto il mondo, secondo milioni di persone si tratta dell’opera d’arte per eccellenza. Ma dietro al sorriso enigmatico rimane ancora un mistero. Chi era questa donna? E perché è stata ritratta? Cosa l’ha resa così famosa? Dopo 500 anni sotto i riflettori la Monna Lisa sta finalmente rivelando i suoi segreti, attraverso vecchi documenti e verità a lungo dimenticate, decodificate grazie alle nuove tecnologie che ci portano sotto la superficie dipinta. Questa indagine è il primo esame forense completo della Gioconda e porta il presentatore e critico d’arte Andrew Graham-Dixon in giro per il mondo a caccia delle verità che si celano dietro il capolavoro di Leonardo Da Vinci. Con accessi esclusivi e alcuni straordinari incontri, il docufilm rivela alcune incredibili notizie che cambiano tutto quello che pensavamo di conoscere sull’opera più enigmatica della storia.

ART CRIMES

Da martedì 13 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Art Crimes ci porta alla scoperta dei più incredibili e affascinanti furti d’arte internazionali del nostro secolo. Da Amsterdam a Nizza, da Budapest a Oslo, ogni episodio ci mostrerà cosa si cela dietro la storia di un famoso furto d’arte attraverso i ricordi dei suoi protagonisti: i ladri e gli investigatori. Grazie a interviste intense, momenti live, archivi ufficiali e registrazioni dei processi, la docuserie ricostruisce la scomparsa, le indagini e il ritrovamento dei capolavori più importanti al mondo. Tra chiese barocche, monasteri nascosti, investigatori sotto copertura e file segreti, Art Crimes ci condurrà dentro sei storie incredibili, ricche di colpi di scena, finali imprevedibili e panorami mozzafiato degni dei film di Hollywood. Eppure, queste storie sono tutte vere, proprio come i loro protagonisti!

GOLA PROFONDA – LA PRIMA STELLA DEL PORNO

Sabato 17 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Gola Profonda fu il primo film porno mainstream. Con la sua uscita al cinema scatenò dibatti riguardanti la liberalizzazione del sesso e del corpo della donna che durano ancora oggi, soprattutto sotto la spinta del movimento #Metoo. Linda Lovelace, la prima pornostar della storia, celebrata dai media e dalle star più in voga del tempo, fu la prima a denunciare le terribili condizioni dell’industria del porno qualche anno dopo. Ad oggi la sua testimonianza è ancora rilevante ed ha contribuito ad alimentare la cosiddetta «guerra del sesso» all’interno del movimento femminista. Da una parte ci sono le donne a favore della pornografia e della prostituzione come strumento di liberazione per il corpo femminile, dall’altra le abolizioniste che denunciano lo sfruttamento delle donne e il condono della cultura dello stupro portati dal porno.

ANISH KAPOOR – ROSSO VENEZIANO

Lunedì 19 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Anish Kapoor è uno degli artisti più famosi al mondo. Le sue esibizioni attraggono tantissimo pubblico e la sua arte costa molto: è, in tutti i sensi, una star. Ma è anche un enigma. Molte persone conoscono il suo lavoro e il suo nome, ma pochi conoscono lui. Solitario per natura, Kapoor è un pensatore complesso e riservato che concede poche interviste e dice molto poco di sé. Fino ad ora. Durante la Biennale di Venezia 2022, il regista Waldemar Januszczak ha ottenuto accesso esclusivo all’artista e ai suoi due grandiosi show, alle Gallerie dell’Accademia e a Palazzo Manfrin. Il risultato è un ritratto insolitamente intimo di un artista e del suo lavoro, che penetra nel carapace di Kapoor e scava a fondo nel suo carattere e nella sua ispirazione.

BOOM FOR REAL – GLI ULTIMI ANNI DELL’ADOLESCENZA DI JEAN-MICHEL BASQUIAT

Giovedì 22 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nel giorno dell’anniversario della sua nascita, scopriamo chi era Jean-Michel, prima che diventasse Basquiat. Usando opere inedite, scritti e fotografie la regista Sara Driver ha lavorato insieme ad altri artisti emersi in quello stesso periodo per descrivere come New York, le persone e i movimenti con cui Basquiat entrò in contatto parteciparono alla sua formazione come artista. Attingendo ai loro ricordi e aneddoti e usando film, musiche e immagini dell’epoca per ricreare visivamente quegli anni, il documentario disegna un ritratto di Jean-Michel e di New York prima dell’AIDS, di Ronald Reagan, della speculazione immobiliare e dell’esplosione della scena artistica.

TIZIANO – L’IMPERO DEL COLORE

Domenica 25 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Straordinario artista e geniale imprenditore di se stesso, tanto innovativo nella composizione di un’opera quanto nel saperla vendere, Tiziano fu pittore ufficiale della Serenissima e venne ricercato anche dalle più ricche e famose corti d’Europa. Da Ferrara a Urbino, da Mantova a Roma fino alla Spagna di Carlo V e di suo figlio Filippo II, Tiziano attraversa il XVI secolo illuminandolo con i suoi dipinti e ispirando artisti di tutte le epoche successive. Perfetto interprete della religione e della mitologia e ritrattista di immediata potenza espressiva, domina il suo tempo oscurando i contemporanei, sempre tenendo fede al suo motto: “l’arte è più potente della natura”. In Tiziano. L’impero del colore, esperti, critici, studiosi e artisti internazionali, tra cui Jeff Koons e Brunello Cucinelli, raccontano la vita e lo stile dell’artista, il suo temperamento, le sue ambizioni. E poi Venezia, la base operativa da cui spostarsi per conquistare e creare un “impero del colore”, una fucina creativa eccezionale capace di accogliere viaggiatori e influenze provenienti da tutto il mondo.

JIM MORRISON – ULTIMI GIORNI A PARIGI

Lunedì 26 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il documentario riapre il cold case della morte di Jim Morrison e attraverso interviste esclusive vuole scoprire la verità riguardo quella misteriosa notte. Cinquant'anni fa a Parigi, nella notte tra il 2 e il 3 luglio 1971, il corpo della rock star Jim Morrison fu trovato senza vita nella vasca da bagno del suo appartamento dalla fidanzata Pamela Courson. Le circostanze della sua morte erano poco chiare, ma la notizia non venne resa pubblica fino a qualche giorno dopo. Un attacco di cuore? Un complotto della CIA? Overdose? La polizia stranamente non ordinò l’autopsia e le domande ancora oggi non smettono di alimentare il mito. Solo una cosa è certa: quella notte Jim Morrison è entrato a far parte del Club 27, il gruppo di artisti come Janis Joplin, Brian Jones, Jimi Hendrix che, distrutti dalla fama e dagli eccessi, ci hanno lasciato all’età di ventisette anni.

BANKSY – L’ARTE DELLA RIBELLIONE

Giovedì 29 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Banksy – L’Arte della Ribellione rivela finalmente la storia di Banksy, dalle origini in una sottocultura criminale fino alla sua ascesa come leader di un movimento artistico rivoluzionario. Banksy nasce come artista nella scena underground di Bristol, in Inghilterra, e le sue prime opere di graffiti e street art risalgono al 1990. La sua arte politicizzata, i suoi epigrammi sovversivi e le sue audaci incursioni hanno oltraggiato l'establishment e creato un nuovo movimento rivoluzionario. Ispirato dai graffiti della New York degli anni ’70, Banksy ha trasformato il movimento della Street Art in una forma d’arte mainstream mettendo insieme un impero multimilionario e modificando la concezione stessa dell’arte. I suoi lavori sono divenuti vere e proprie icone del contemporaneo e Banksy è ad oggi lo street artist più famoso, nonostante la sua identità sia ancora avvolta nel mistero. Il potere abusato, la povertà, i fondamentalismi politici e religiosi, l’alienazione, la guerra, la violenza e il capitalismo sono al centro delle sue opere.

PAVAROTTI IN HYDE PARK

Sabato 31 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il concerto per il 30° anniversario di Luciano Pavarotti tenutosi ad Hyde Park il 30 luglio 1991, era stato annunciato come “Pavarotti in the Park” ma avrebbe potuto benissimo chiamarsi “Pavarotti in the Deluge” (Pavarotti nel Diluvio). Il Principe e la Principessa del Galles, la Duchessa di York, il Primo Ministro John Major e sua moglie, il compositore Andrew Lloyd Webber, l’attore Michael Caine e una folla stimata di 125.000 persone hanno assistito, nonostante l’acquazzone incessante, al concerto. Accompagnato dalla Philharmonia Orchestra, diretta da Leone Magiera, e dal Philharmonia Chorus, il tenore italiano ha cantato una selezione delle sue arie preferite per celebrare i 30 anni di carriera.

SKY DOCUMENTARIES

MOMENTI DI GLORIA – STORIE DI CALCIO MONDIALE

Da giovedì 1° dicembre su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Giovedì 1° Dicembre dalle 21:15 Ep.1 Riscatto + Ep.2 Astuzia; Giovedì 8 Dicembre dalle 21:15 Ep.3 Genio + Ep.4 Coraggio; Giovedì 15 Dicembre dalle 21:15 Ep.5 Ispirazione + Ep.6 Gioia; Giovedì 22 Dicembre dalle 21:15 Ep.7 Arte + Ep.8 Passione; Giovedì 29 Dicembre dalle 21:15 Ep.9 Speranza + Ep.10 Saggezza - Grazie a un accesso senza precedenti agli archivi della FIFA e ai contributi inediti di calciatori, fan e commentatori, Momenti di Gloria si addentra in storie incredibili successe dentro e fuori dal campo che hanno segnato il gioco del calcio. La docuserie esplora verità mai raccontate che si celano dietro celebri episodi che hanno visto protagonisti grandi campioni e leggende di questo sport e ne esamina l’impatto storico e sociale.

MICHÉLE MOUTON – LA REGINA DEL RALLY

Martedì 6 dicembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un documentario Sky Original che racconta la battaglia della pilota di rally francese Michéle Mouton decisa a raggiungere la vetta del mondo dei rally, sport ancora dominato dagli uomini negli anni ‘70 e ‘80. Dalle strade di Montecarlo alle gare sterrate in Africa e in America, Michéle Mouton ha sfidato le probabilità per aggiudicarsi il titolo di Campionessa del mondo e consolidare la sua reputazione come una dei più grandi piloti motoristici di tutti i tempi.

BRAZIL 2002

Venerdì 9 dicembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Uno sguardo esclusivo a uno dei campionati di Coppa del Mondo più iconici, nel suo ventesimo anniversario. Brazil 2002 è la storia della squadra che vinse i Mondiali 2002, combattendo contro lo spettro della famigerata perdita nella finale del 1998. Il docufilm usa sei ore di filmati d’archivio inediti che la leggenda del calcio brasiliano Juliano Belletti ha registrato negli spogliatoi della sua squadra durante la Coppa del Mondo. Unendole alle interviste ai vincitori, dentro e fuori dal campo, e ad altri grandi calciatori il documentario ci regala uno sguardo unico su una delle squadre più forti della storia del calcio.

ONE SHOT – LA FABBRICA DEL CALCIO

Lunedì 12 dicembre dalle 21.15 in binge tutti gli episodi

Girato nel corso di una stagione, questo documentario ci porta nell'epicentro del talento calcistico britannico: il sud di Londra. Qui, i giovani calciatori affinano le loro abilità su campi recintati, noti come "gabbie", che occupano angoli improbabili di imponenti edifici popolari. In questo ambiente difficile, la posta in gioco è alta: i giovani calciatori sperano che il loro talento garantisca una vita migliore a loro stessi e alle loro famiglie. Accanto ai giocatori, le voci di personaggi di spicco nel mondo del calcio londinese, ma anche le testimonianze degli osservatori, degli agenti, degli allenatori che ne coltivano il talento, delle famiglie. In One Shot - La fabbrica del calcio, scopriamo gli alti e bassi delle vite di questi giovani che combattono contro le difficoltà per seguire il loro sogno.

BILARDO, EL DOCTOR DEL FÙTBOL

Venerdì 16 Dicembre dalle 21:15 in binge tutti gli episodi:

Ep.1 L'uomo più odiato; Ep.2 La rivincita; Ep.3 Un'avventura in più; Ep.4 Non ho vissuto - Nel 1986, l’ex giocatore di calcio e medico in pensione Carlos Bilardo condusse l’Argentina alla vittoria contro la Germania dell’Ovest, aggiudicandosi la Coppa del Mondo per una nazione di appassionati di calcio. Ma il percorso di Bilardo verso il successo è stato segnato dal suo stile controverso, che lo ha spesso portato a scontrarsi con giornalisti, giocatori e addirittura il governo a causa della sua ambizione eccessiva e delle sue tattiche fuori dagli schemi. Ripercorrendo la sua carriera tra alti e bassi, inclusa una devastante svolta ai Mondiali 1990 e poi il pubblico litigio con l’amico Diego Maradona, questa serie in quattro parti esamina la vita di una leggenda dello sport attraverso i racconti di chi lo conosce meglio.

SENZA FINE

Venerdì 23 dicembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Una località termale fuori dal tempo, un hotel anni ’40, un luogo che sposta il presente chissà dove. Non il passato, la vita trascorsa di Ornella Vanoni, ma la rivelazione – attuale – della sua intimità, esibita attraverso una relazione: il rapporto con la regista Elisa Fuksas. L’energia, il carattere, la musica, i confronti, il caldo, la fatica. Tutto viene ripreso senza risparmiare niente, nemmeno le discussioni tra Ornella ed Elisa. Il film asseconda quello che naturalmente Ornella genera e si piega all’imprevisto, al presente. E poi gli incontri con gli amici, i musicisti, Vinicio Capossela, Samuele Bersani, la tromba di Paolo Fresu che risuona negli spazi vuoti del grande albergo dove prende spazio il racconto, la memoria, ma anche il futuro. Ornella si prepara a diventare creatura fantastica fatta di voce e sogno, destinata all’eternità.

VILLENEUVE PIRONI

Sabato 25 dicembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

A 40 anni dalla tragica stagione di Formula Uno del 1982, per la prima volta le famiglie dei due celebri piloti - Gilles Villeneuve e Didier Pironi - si uniscono e svelano i segreti di una delle più grandi storie di sport e rivalità mai raccontate. Negli anni più pericolosi delle odierne corse automobilistiche, due coraggiosi compagni di squadra della Ferrari lottano per il titolo di campione del mondo, ma al Gran Premio di San Marino, Pironi rompe un accordo non scritto, "rubando" la vittoria al suo caro amico Villeneuve durante l'ultimo giro di gara. Questo "tradimento" segnò la fine del loro rapporto, che si è presto trasformato in una rivalità alimentata dalla vendetta. Villeneuve e Pironi non si sarebbero più parlati e nel giro di poche settimane uno sarebbe morto, mentre l'altro si sarebbe ferito gravemente... per non correre mai più. Villeneuve Pironi racconta questa moderna epopea shakespeariana.

THE LAST MOVIE STARS

Da domenica 26 dicembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Lunedì 26 Dicembre dalle 21:15 Ep.1 + Ep.2; Lunedì 2 Gennaio alle 21:15 Ep.3; Lunedì 9 Gennaio alle 21:15 Ep.4 - Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e prodotta da Martin Scorsese, questa serie ripercorre la vita di una delle coppie più longeve e carismatiche del mondo dello spettacolo: quella composta da Joanne Woodward e Paul Newman. La figlia Stephanie Newman, durante il lockdown, ritrova le trascrizioni di alcune interviste che sarebbero dovute servire come base per una biografia poi mai compiuta. Decide allora di affidarle a Ethan Hawke che raduna colleghi e amici della coppia per dare voce a quelle interviste. Unendole a materiali di repertorio dà così ritmo a una narrazione che racconta la coppia andando oltre l’immagine di ‘’super divi’’ che la caratterizzava.

JULIAN ASSANGE – IL PREZZO DELLA VERITÀ

Martedì 27 dicembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, si trova in carcere a Londra dal 2019 dopo aver trascorso i precedenti sette anni nell’ambasciata dell’Ecuador della capitale britannica. Su Assange pende una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti, dove è accusato di spionaggio e altri reati per aver pubblicato nel 2010 oltre 600mila documenti riservati o segreti appartenenti all’esercito e all’intelligence USA. Qualora venisse processato e condannato, rischierebbe una pena detentiva molto lunga, ma molte voci, compresa quella delle Nazioni Unite, hanno chiesto la sua scarcerazione e la chiusura del caso, sottolineando le conseguenze drammatiche che una sua condanna potrebbe avere sulla libertà del giornalismo. Questo documentario ripercorre la vicenda legale e le sue implicazioni umane e giornalistiche, ricordando come dall’esito del caso Assange dipenda molto delle sorti del giornalismo nel futuro.

SKY NATURE

POLO NORD – ULTIMA FRONTIERA

Domenica 4 dicembre alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Ora che i ghiacci si stanno sciogliendo a causa dei cambiamenti climatici, si formano corsi d’acqua che permettono alle navi di raggiungere materie prime inaccessibili in precedenza. La conseguente contesa tra superpotenze per le miniere di nichel e oro mette a dura prova le relazioni geopolitiche e ha conseguenze importanti sulla vita delle popolazioni indigene dell’Artico. I fotografi Kadir Van Lohuizen e Yuri Kozyrev hanno realizzato un meraviglioso reportage del loro viaggio nell’Artico, ognuno in una regione diversa. Se infatti Van Lohuizen ha coperto la parte occidentale dell’Artico, conoscendo gli Inuit e andando a caccia di balene con loro, Kozyrev si ritrova ai confini settentrionali della Russia, dove visita i giacimenti di gas della società Gazprom e l’Accademia navale, dove le giovani reclute russe vengono addestrate.

NORWEGIAN HEADACHE – PERICOLO TRA I GHIACCI

Domenica 11 dicembre alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Realizzato dal regista Rune Denstad Langlo, questo documentario segue un gruppo di avvocati e attivisti norvegesi che intentano una causa storica contro il loro governo, per salvaguardare il diritto presente nella Costituzione che garantisce un ambiente pulito alle generazioni future. Ora questo diritto è stato messo alla prova dalla Corte Suprema per la prima volta nella storia. In gioco non ci sono solo più di 250.000 posti di lavoro nella stessa Corte, un fondo sovrano del valore di mille miliardi di dollari e un tenore di vita senza precedenti, ma anche l’aria che respiriamo, la fauna norvegese, i nostri figli e il futuro delle prossime generazioni.

PATAGONIA – LA VITA AI CONFINI DEL MONDO

Da sabato 17 dicembre alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sabato 17 Dicembre alle 21:15 Ep.1 La costa desertica; Sabato 24 Dicembre alle 21:15 Ep.2 I fiordi; Sabato 31 Dicembre alle 21:15 Ep.3 Le montagne; Sabato 7 Gennaio alle 21:15 Ep.4 L’estremo Sud - Questa serie esplora le meraviglie di uno degli ultimi luoghi incontaminati della Terra: la lontana Patagonia, in Sud America. Narrato dall’attore di origine cilena Pedro Pascal, questa coinvolgente serie mostra i diversi e spettacolari paesaggi della Patagonia. Con tecnologie all’avanguardia e l’aiuto di esperti locali si raccontano le storie avvincenti della fauna selvatica e delle persone che hanno fatto di questo habitat la loro casa. Dai deserti spazzati dal vento ai fiordi incontaminati, dalla sua lunga costa alle profondità delle sue magiche e antiche foreste, fino alle alte vette delle Ande: questa è la Patagonia come non l’avete mai vista.

LA TERRA – UN PIANETA ECCEZIONALE

Lunedì 19 dicembre alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Quante possibilità abbiamo di scoprire un giorno, da qualche parte nell’Universo, un ecosistema simile al nostro? Un pianeta su cui la vita ha assunto forme complesse e diverse come quelle della Terra. Astronomi, biochimici e biologi ci accompagnano in un viaggio nel cuore del nostro Sistema Solare per scoprire l’incredibile combinazione di circostanze che ha permesso alla vita di svilupparsi sulla Terra per quasi 4 miliardi di anni. A forza di scrutare il cielo in cerca di risposte, i ricercatori hanno scoperto nuovi mondi, pianeti lontani, esopianeti rocciosi, liquidi, gassosi, ghiacciati e in fiamme…ma la grande rivelazione è che nessuno di questi pianeti assomiglia al nostro!

ANIMALI FANTASTICI – ALLE ORIGINI DEL MITO

Venerdì 23 dicembre alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Stephen Fry si imbarca in un affascinante viaggio per scoprire le storie che si celano dietro alcuni degli animalipiù fantastici al mondo. Le creature mitiche ci hanno affascinato per migliaia di anni, ma perché ancora oggi siamo attratti da questi animali mitologici? Con l’aiuto di scienziati, storici, scrittori e registi, Stephen scopre perché il mondo degli animali magici è popolare ora più che mai. Ricercando draghi, incontrando parenti lontani dell’unicorno o nuotando con un’improbabile ispirazione per le sirene, Stephen rivela i segreti dietro alcune delle creature mitiche più amate e rivela quali animali reali hanno ispirato alcune delle più famose leggende nella storia.

DAVID ATTENBOROUGH – LA MELODIA DELLA NATURA

Lunedì 26 dicembre alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sir David Attenborough torna su Sky Nature con un nuovo imperdibile appuntamento. In questo documentario esploreremo insieme a lui i canti di diverse specie animali per capirne il significato. La scienza moderna è infatti riuscita a dimostrare che persino il canto degli animali è uno straordinario esempio di strategia di sopravvivenza che le specie hanno utilizzato per rimanere in vita: è grazie ad esso che i maschi attraggono gli esemplari femmine e si assicurano la prosecuzione della specie!

MAIALINI STRAORDINARI

Mercoledì 28 dicembre su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sono circa 2 milioni, vivono in quasi ogni continente e sono incredibilmente intelligenti: sono maialini straordinari! In questo documentario seguiremo da vicino la vita di alcuni maiali per capire qual è il segreto del loro incredibile successo. Se ci soffermiamo sulla storia naturale e sul loro comportamento, possiamo apprezzarne il grande fiuto per la sopravvivenza, che li ha aiutati ad adattarsi a qualunque ambiente. In Siberia, dove le temperature invernali scendono fino a meno 50 gradi Celsius sotto lo zero, non temono il gelo. Alle Bahamas invece un gruppo di maiali addomesticato ha creato una colonia con un’atmosfera da vero beach party. Scopriamo insieme la vita di questi sorprendenti animali!

ONE LIFE – IL FILM

Venerdì 30 dicembre alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Cercare cibo, trovare un rifugio, conquistare l’anima gemella, proteggere i piccoli, lottare per la sopravvivenza: questo documentario è un racconto universale che colpisce al cuore. Una piovra gigante che sacrifica la propria vita per i figli ci ricorderà l’amore incondizionato di una madre, e nelle scimmie delle nevi che negano ai più deboli l’accesso alle sorgenti termali ritroveremo le disuguaglianze della società umana. Michael Gunton e Martha Holmes hanno firmato un impressionante affresco sulla vita animale, accompagnato dalla narrazione unica di Mario Biondi, apprezzato per il suo talento ma anche per l’impegno a favore di campagne ambientaliste e sociali. Per questa produzione, sono state introdotte innovazioni tecnologiche all’avanguardia e tecniche cinematografiche inedite.

SKY TG24

ESSERE UMANI – LO SPETTRO DI MUMBAI SUL NOSTRO FUTURO

Il 5, 6, 7 dicembre alle 20.45 su Sky TG24 e disponibile anche on demand

La docu-serie in tre episodi di Pablo Trincia, prodotta da Chora Media in collaborazione con Sky TG24 anticipa con immagini e parole, dalla più grande città dell’India, le possibili tragiche conseguenze dell’impronta dell’uomo sulla Terra. Dal cambiamento climatico all’esplosione demografica, fino all’inquinamento atmosferico ed idrogeologico.