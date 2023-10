Ottobre 2023 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI SKY / NOW - OTTOBRE 2023

Ecco le imperdibili novità cinematografiche, le appassionanti serie TV e i programmi televisivi più intriganti che Sky ha in serbo per te nel mese di ottobre.

Ottobre sarà un mese ricco di emozioni e intrattenimento, preparati a immergerti in un mondo di storie straordinarie, avventure avvincenti e momenti indimenticabili, tutto su Sky. Dal ritorno del tanto atteso XF2023, l'edizione 2023 del talent show canoro più amato dal pubblico, con le voci più straordinarie del panorama musicale e una giuria inedita composta da personalità della musica quali Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Morgan, all'appetitoso mondo culinario di 4 Ristoranti, dove 4 ristoratori si sfidano per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante della località. Alla conduzione dell'edizione 2023, si conferma Chef Alessandro Borghese che con il suo voto potrà confermare o ribaltare il risultato della competizione tra i ristoratori.

Ma non solo, ottobre porta con sè un ventaglio di emozionanti serie TV ultime uscite su Sky, pronte a catturare la tua immaginazione e a tenerti incollato allo schermo fino all'ultimo episodio. Un'estate fa è la serie TV Sky Original per amanti dei thriller: con un cast italiano eccezionale formato, tra gli altri, da Lino Guanciale e Filippo Scotti, la serie a tinte crime si dipana tra gli anni Novanta e il presente per risolvere la scomparsa di Arianna (Antonia Fotaras).

Se, invece, preferisci le serie tv belliche, Das Boot 4 è quello che fa per te. Ambientata nelle acque insanguinate del secondo conflitto mondiale, la serie tv storica con Tom Wlaschiha segue le vicende al cardiopalma di un giovane equipaggio di U-Boat, impegnato nella Battaglia dell’Atlantico e braccato da un ossessionato comandante della Royal Navy in un emozionante gioco del gatto e del topo. Sei curioso? Non perderti la quarta stagione della serie TV storica ispirata al romanzo omonimo di Lothar-Günther Buchhei, pubblicato per la prima volta nel 1973.

Sei alla ricerca di una serie TV in costume? The Gilded Age 2 rappresenta una vera e propria istituzione in tema di drammi in costume e vanta un cast d’eccezione che vede fra i protagonisti Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon e Morgan Spector. Ambientata nella New York di fine Ottocento, descrive il momento storico in cui la classe aristocratica deve fronteggiare l’ascesa di una nuova borghesia, moderna e scoppiettante, piena di idee innovative e rivoluzionarie.

Ottobre si presenta come un mese straordinario su Sky, con una lineup eclettica e ricchissima di film da non perdere che promettono di appassionare e intrattenere ogni tipo di spettatore.

Per gli amanti della storia e della biografia, Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti racconta un viaggio riuscito, divertente e struggente alla ricerca del tempo perduto e di un sogno che solo il grande schermo può realizzare.

L'attesissimo Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri racconta una storia inedita ma rispettosa dell’immaginario del gioco da tavolo, con tanta ironia e un grande cast composto da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant, mentre Magic Mike 3 vi farà ballare e divertire con le sue spettacolari esibizioni.

Se sei appassionato di film e serie tv fantasy e con creature fantastiche come vampiri, non puoi perdere Dampyr, il film fortemente dark sul cacciatore di vampiri mezzosangue ispirato al fumetto di Mauro Boselli. Paws of Fury - La leggenda di Hank è una travolgente commedia per tutta la famiglia, che nella versione italiana vede tra i doppiatori Federico Buffa. Rivisitazione animata di Mezzogiorno e mezzo di fuoco di Mel Brooks, il film divertente vanta, nella versione originale, le voci di Michael Cera, che interpreta Hank, Samuel L. Jackson, nel ruolo un recalcitrante maestro di arti marziali, Ricky Gervais, che dà voce al cattivo del film e Mel Brooks, che presta la voce al personaggio di Shogun.

Tratto dal testo teatrale La Palestra di Giorgio Scianna, Educazione Fisica è invece un film nostrano che riunisce in una sola pellicola un cast stellare composto da Angela Finocchiaro, Giovanna Mezzogiorno, Raffaella Rea, Sergio Rubini e Claudio Santamaria.

Ti piacciono i film italiani di genere drammatico? Non perdere La quattordicesima domenica del tempo ordinario diretto e scritto da Pupi Avati, con Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez, Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo, Nick Russo, Fabrizio Buompastore e Cesare Bocci. e ambientato nella Bologna degli anni '70.

E se invece preferisci il genere crime e thriller, Bussano alla porta e Rapito sono quello che fa per te. Bussano alla porta, ispirato al libro “The Cabin at the End of the World” (La casa alla fine del mondo) scritto da Paul Tremblay è un inquietante apologo horror sul destino dell'umanità e sull'importanza della famiglia, mentre Rapito è il nuovo film diretto da Marco Bellocchio con Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi. La pellicola thriller si ispira alla storia vera di Edgardo Montara, un caso di rapimento realmente accaduto a metà del XIX secolo per volere di Papa Pio IX.

Preparati per un ottobre ricco di emozionanti novità su Sky, anche in termini di show, programmi televisivi e documentari che ti terranno incollato allo schermo.

Oltre al ritorno di XF2023, il talent show musicale che mette in mostra le voci più straordinarie e talentuose del paese, promettendo spettacolo e sorprese senza fine e alle nuove puntate di 4 Ristoranti, il reality show on the road in cui Chef Alessandro Borghese gira l'Italia alla scoperta dei migliori ristoranti nostrani, troviamo alcune novità. Tra queste c'è Gialappa Show 2, il ritorno del divertente programma TV firmato dalla Gialappa's Band con cast di comici e ospiti imperdibili. Gli amanti della musica pop possono festeggiare con Love to love you, Donna Summer, un documentario tributo emozionante dedicato ad una delle icone musicali più amate di tutti i tempi. Fake News, invece, è un documentario esplora il mondo delle notizie false e della disinformazione, portando l'attenzione su un problema cruciale dei giorni nostri. Lo show, disponibile in esclusiva su Sky, indaga la continua minaccia causata dal fenomeno delle notizie false, concentrandosi sulle conseguenze della disinformazione e delle teorie cospirative. Da non perdere anche The child in the box, una storia crime che descrive gli sforzi del fratello della vittima, Michael, mentre cerca la verità sulla scomparsa e l'omicidio della sorellina e nuove scoperte scientifiche che mettono in dubbio la sicurezza della condanna. Amate Sponde è inveceun documentario di Egidio Eronico coprodotto da Sky e dall'Istituto Luce e presentato alla scorsa Festa del Cinema di Roma.

Hai scelto il titolo più adatto alle tue esigenze di telespettatore? Sintonizzati su Sky e lasciati trasportare dalle storie coinvolgenti e dai racconti avvincenti che caratterizzano le serie TV, i film, i programmi TV e i documentari in uscita a ottobre. Un nuovo mese di emozioni e scoperte ti aspetta!



SKY ATLANTIC

UN’ESTATE FA

Da venerdì 6 ottobre alle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Elio, interpretato da Lino Guanciale (Il commissario Ricciardi, La porta rossa, Sopravvissuti) vive una vita apparentemente perfetta, ha una bella famiglia e un lavoro da avvocato. Quando la polizia rinviene il corpo di Arianna, la ragazza di cui era innamorato trent’anni prima, Elio è in cima alla lista dei sospettati. Sconvolto per la scoperta, ha un incidente in auto e perde i sensi. Al suo risveglio si ritrova nell’estate del 1990, nell’infermeria del campeggio dove stava trascorrendo una vacanza insieme agli amici. Proprio allora Arianna sparì misteriosamente ed Elio (in questa linea temporale interpretato da Filippo Scotti) fu trovato in stato confusionale, senza alcun ricordo di ciò che era successo. Adesso ha di nuovo 18 anni ma la coscienza di un adulto… è un sogno? Sta finalmente recuperando la memoria o sta diventando pazzo? Cercando di scoprire cosa è realmente accaduto ad Arianna e di dimostrare la sua innocenza, Elio dovrà portare avanti un’indagine tra passato e presente che per lui nasconde forse anche la speranza di poter cambiare le cose e salvarla...

DAS BOOT – QUARTA STAGIONE

Da mercoledì 18 ottobre alle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Quarta stagione per la serie bellica tratta dai romanzi di Lothar-Günther Buchheim. Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, questo war-drama Sky Original segue le vicende dei membri dell’equipaggio di un sottomarino militare tedesco U-Boot: nei nuovi episodi, mentre la fine della guerra si fa sempre più vicina, Klaus Hoffmann (Rick Okon), tornato nel Reich tedesco dal Portogallo, riallaccia i rapporti con la sorella Hannie Hoffmann (Rosalie Thomass). In qualità di comandante di sottomarino, Klaus è costretto a recarsi a Napoli in missione segreta per cambiare il corso della guerra. Nel frattempo, Hannie cerca di aiutare i tanti orfani rimasti vittime della guerra e scopre le famigerate macchinazioni del Reich nazista.

SKY SERIE

THE GILDED AGE - SECONDA STAGIONE

Da lunedì 30 ottobre alle 21:15 su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Secondo capitolo per la serie firmata da sir Julian Fellows (Downton Abbey, Belgravia) che racconta l’età dorata della storia americana di fine XIX secolo, periodo di grandi cambiamenti a livello economico, sociale e produttivo ma anche di crescente conflittualità tra vecchi e nuovi ricchi, all’alba della modernità. La nuova stagione seguirà la contrapposizione tra le donne benestanti della società newyorkese, con Bertha Russel (Carrie Coon) a sfidare la Signora Astor (Donna Murphy) e il vecchio sistema per ottenere un ruolo di primo piano nell’alta società. Nel cast anche Morgan Spector a interpretare George Russell, Mariam Brook nei panni di Louisa Jacobson, Cynthia Nixon nel ruolo di Ada Brooke e Christine Baranski come Agnes Brook.

SKY INVESTIGATION

DELITTI AI TROPICI – TERZA STAGIONE

Da martedì 3 ottobre alle 21:15 su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Terza stagione per la serie crime francese ambientata sull’isola caraibica della Martinica. Protagoniste le agenti di polizia Melissa Sainte- Rose (Sonia Rolland) e Gaelle Crivelli (Beatrice de la Boulaye). Le due hanno una visione molto differente della legge, ma dovranno mettere da parte le loro divergenze e collaborare per risolvere una serie di misteriosi omicidi avvenuti sull’isola.

SCOTT & BAILEY – QUINTA STAGIONE

Da giovedì 5 ottobre alle 21:15 su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Torna la coppia investigativa formata dalle due detective Janet Scott (Lesley Sharp) e Rachel Bailey (Susanne Jones). La quinta stagione della serie drama inglese è incentrata sulle vicissitudini delle due protagoniste in forza alla polizia metropolitana di Manchester. Janet e Rachel indagano sul sinistro mondo del Darknet, dove si sta svolgendo uno spietato gioco di morte in cui le persone si sfidano all'omicidio e ne condividono le immagini sul web. Scott e Bailey saranno in grado di fermare questi feroci assassini prima che sia troppo tardi?

BALTHAZAR – QUINTA STAGIONE

Da martedì 31 ottobre alle 21:15 su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’affascinante Raphaël Balthazar è il patologo forense più abile della sua generazione: è in grado di far parlare i morti come nessun altro. Ma è anche un grande provocatore, sempre pronto a sfidare le convenzioni, mettendo a dura prova i colleghi, che devono affiancarlo nella risoluzione dei casi più inquietanti di Parigi. In questa quinta, attesa stagione, Balthazar torna nel regno dei morti accompagnato dalla comandante di polizia Camille Coste, per fare i conti con un caso che, stavolta, lo riguarda da vicino.

SKY UNO

‘NA PIZZA

Da lunedì 2 ottobre alle 18.30 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Forni accesi, riparte l’appuntamento con Renato Bosco, la trasmissione dedicata a uno dei cibi più amati e diffusi al mondo e grande icona della gastronomia italiana. Il famoso “pizzaricercatore” Renato Bosco ci fa scoprire come è cambiata la cultura della pizza negli ultimi tempi e ci rivela tutti i segreti che hanno reso celebre la sua pizza. In questo viaggio tra sapori e profumi, Renato Bosco ci farà scoprire i segreti della sua celebre pizza, affiancato in ogni puntata da altri affermati pizzaioli di talento che contribuiscono alla diffusione della pizza gourmet italiana, come Denis Lovatel, il maestro della "pizza di Montagna" e Pier Daniele Seu, campione dell’innovazione imprenditore e pizza-ricercatore che ci porta alla scoperta di tutte le varianti regionali e locali del piatto italiano più amato, mangiato e reinventato del mondo con ‘Na Pizza, su Sky e in streaming su NOW dal 2 ottobre in sei puntate, dal lunedì al venerdì.

MASTERCHEF USA – STAGIONE 13

Da martedì 10 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Giunto alla tredicesima stagione, con un tema completamente nuovo, MasterChef: United Tastes of America vede Gordon Ramsay, l’acclamato chef Aarón Sánchez e il famoso ristoratore Joe Bastianich tornare per la finale di cucina, mentre i migliori cuochi casalinghi da quattro parti dell’America (Ovest, Nordest, Midwest e Sud) si scontrano per la propria regione. I cuochi casalinghi dovranno affrontare una moltitudine di prove culinarie, inclusa una Fiera di Stato, una serie di iconiche sfide Mystery Box, cucinare un pasto al Dodger Stadium e il preferito dei fan l’evento Tag Team, in cui devono creare un pasto di tre portate di qualità da stella Michelin! Soltanto un cuoco casalingo vincerà tutto e porterà a casa il premio in denaro di $250.000 e il titolo di MasterChef americano.

GIALAPPASHOW – SECONDA STAGIONE

Da lunedì 16 ottobre alle 21.30 su TV8 e in simulcast con Sky Uno, in streaming su NOW e disponibile anche on demand

Preparatevi a grandi risate con la nuova stagione del GialappaShow, il programma della Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto dal Mago Forest. Nuovi ospiti, tante sorprese, e momenti esilaranti tra sketch comici e commenti alle trasmissioni più note - come MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express, Ex On the beach – e ai tormentoni del web. La seconda stagione del GialappaShow andrà in onda dal 16 ottobre ogni lunedì alle 21.30 su TV8 e in simulcast con Sky Uno, anche in streaming su NOW.

X FACTOR DAILY 2023

Da venerdì 20 ottobre alle 19.30 su Sky Uno, in streaming su NOW e disponibile anche on demand

Torna l’appuntamento quotidiano per scoprire tutti i dettagli del percorso dei concorrenti di X Factor 2023 e conoscerli più approfonditamente. Un avvincente viaggio dietro le quinte dello show alla scoperta del lavoro di concorrenti e giudici, dalle dinamiche che si creeranno tra loro all’assegnazione e prove dei brani, interviste, backstage dei live, commenti ai post puntata, immagini della loro quotidianità e tanto altro. X Factor Daily 2023 riparte venerdì 20 ottobre alle 19.30 su Sky Uno e in streaming su NOW e a seguire ogni giorno alle 19.30.

THE ROAD TO X FACTOR 2023

Da mercoledì 25 ottobre alle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW e disponibile anche on demand

Uno speciale settimanale per rivivere tutto il percorso degli artisti di X Factor 2023, un viaggio musicale e umano che ripercorrerà tutte le emozioni e i momenti salienti dello show: dalle esibizioni all’assegnazione dei nuovi brani, dalle prove in studio e in sala fino all’arrivo sul palco per l’esibizione più attesa, quella del giovedì. Questo è The Road to X Factor 2023, in onda da mercoledì 25 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

X FACTOR 2023 – LIVE 2023

Da giovedì 26 ottobre alle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW e disponibile anche on demand

Si entra nel vivo della sfida con le puntate in diretta di X Factor 2023, con la conduzione di Francesca Michielin. I giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan sono pronti ad accompagnare i loro talenti verso la competizione che alla fine decreterà un solo vincitore. Eliminazioni, colpi di scena, grandi ospiti e, soprattutto, una gara intensissima saranno gli ingredienti principali dei Live Show di X Factor 2023, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW a partire dal 26 ottobre.

SKY CINEMA

Durante il mese di ottobre, Sky Cinema offre una varietà di prime visioni emozionanti. Domenica 1 ottobre con "Art Squad - Gli Artisti del Furto," un avvincente thriller crimine che segna la sua prima apparizione in TV. Lunedì 2 ottobre, potrai goderti "Il Sol dell'Avvenire," una commedia drammatica del 2023. Venerdì 6 ottobre porta i primi due episodi di "Un'Estate Fa," una serie drammatica che promette di affascinare il pubblico. Sabato 7 ottobre è dedicato alla famiglia con "L'Ispettore Ottozampe e il Mistero dei Misteri," un'animata commedia. Domenica 8 ottobre arriva "Educazione Fisica," un nuovo dramma. Lunedì 9 ottobre, gli appassionati di avventura e fantasy saranno entusiasti di "Dungeons & Dragons - L'Onore dei Ladri." Mercoledì 11 ottobre, "La Quattordicesima Domenica del Tempo Ordinario" offre un'esperienza drammatica unica. Venerdì 13 ottobre continua la serie "Un'Estate Fa" con i suoi episodi 3 e 4. Domenica 15 ottobre presenta "Paws of Fury - La Leggenda di Hank," un'animazione commedia.

Lunedì 16 ottobre, "Rapito" porta il dramma storico al centro della scena. Mercoledì 18 ottobre offre "Blowback - Vendetta Incrociata," un'avvincente azione e thriller. Venerdì 20 ottobre continua la serie "Un'Estate Fa" con episodi 5 e 6. Sabato 21 ottobre porta l'horror con "Dampyr." Lunedì 23 ottobre, "Magic Mike - The Last Dance" offre una combinazione di commedia e dramma. Mercoledì 25 ottobre presenta "Cocainorso," una commedia con elementi thriller. Giovedì 26 ottobre, "Nine Bullets - Fuga per la Libertà" porta l'azione e l'adrenalina. Venerdì 27 ottobre conclude la serie "Un'Estate Fa" con gli episodi 7 e 8. Sabato 28 ottobre offre "The Walk - La Strada della Libertà," un intenso dramma. Lunedì 30 ottobre, "Bussano alla Porta" regala brividi con una storia di horror e mistero. Martedì 31 ottobre, in occasione di Halloween, potrai vivere l'horror con "Halloween Ends," un thriller emozionante.

LE PRIME TV DEL MESE:

Dom 1 OTT - CINEMA UNO : ART SQUAD - GLI ARTISTI DEL FURTO [Eagle, 2023] - 1aTv Crimine/Thriller

[Eagle, 2023] - Crimine/Thriller Lun 2 OTT - CINEMA UNO : IL SOL DELL'AVVENIRE [01, 2023] - 1aTv Commedia/Drammatico

[01, 2023] - Commedia/Drammatico Ven 6 OTT - CINEMA UNO : UN'ESTATE FA [Fabula Pictures, Ep. 1-2, 2023] - 1aTv Drammatico

[Fabula Pictures, Ep. 1-2, 2023] - Drammatico Sab 7 OTT - FAMILY : L'ISPETTORE OTTOZAMPE E IL MISTERO DEI MISTERI [Eagle, 2022] - 1aTv Animazione/Commedia

[Eagle, 2022] - Animazione/Commedia Dom 8 OTT - CINEMA DUE : EDUCAZIONE FISICA [01, 2023] - 1aTv Drammatico

[01, 2023] - Drammatico Lun 9 OTT - CINEMA UNO : DUNGEONS & DRAGONS - L'ONORE DEI LADRI [Paramount, 2023] - 1aTv Avventura/Fantastico

[Paramount, 2023] - Avventura/Fantastico Mer 11 OTT - CINEMA DUE : LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO [Vision, 2023] - 1aTv Drammatico

[Vision, 2023] - Drammatico Ven 13 OTT - CINEMA UNO : UN'ESTATE FA [Fabula Pictures, Ep. 3-4, 2023] - 1aTv Drammatico

[Fabula Pictures, Ep. 3-4, 2023] - Drammatico Dom 15 OTT - CINEMA UNO : PAWS OF FURY - LA LEGGENDA DI HANK [Sky, 2022] - 1aTv Animazione/Commedia

[Sky, 2022] - Animazione/Commedia Lun 16 OTT - CINEMA UNO : RAPITO [01, 2023] - 1aTv Drammatico/Storico

[01, 2023] - Drammatico/Storico Mer 18 OTT - CINEMA UNO : BLOWBACK - VENDETTA INCROCIATA [Eagle, 2022] - 1aTv Azione/Thriller

[Eagle, 2022] - Azione/Thriller Ven 20 OTT - CINEMA UNO : UN'ESTATE FA [Fabula Pictures, Ep. 5-6, 2023] - 1aTv Drammatico

[Fabula Pictures, Ep. 5-6, 2023] - Drammatico Sab 21 OTT - CINEMA UNO : DAMPYR [Eagle, 2022] - 1aTv Fantastico/Horror

[Eagle, 2022] - Fantastico/Horror Lun 23 OTT - CINEMA UNO : MAGIC MIKE - THE LAST DANCE [Warner, 2023] - 1aTv Commedia/Drammatico

[Warner, 2023] - Commedia/Drammatico Mer 25 OTT - CINEMA UNO : COCAINORSO [Universal, 2023] - 1aTv Commedia/Thriller

[Universal, 2023] - Commedia/Thriller Gio 26 OTT - CINEMA UNO : NINE BULLETS - FUGA PER LA LIBERTA' [Eagle, 2022] - 1aTv Azione/Thriller

[Eagle, 2022] - Azione/Thriller Ven 27 OTT - CINEMA UNO : UN'ESTATE FA [Fabula Pictures, Ep. 7-8, 2023] - 1aTv Drammatico

[Fabula Pictures, Ep. 7-8, 2023] - Drammatico Sab 28 OTT - CINEMA DUE : THE WALK - LA STRADA DELLA LIBERTA' [Eagle, 2022] - 1aTv Drammatico

[Eagle, 2022] - Drammatico Lun 30 OTT - CINEMA UNO : BUSSANO ALLA PORTA [Universal, 2023] - 1aTv Horror/Mistero

[Universal, 2023] - Horror/Mistero Mar 31 OTT - COLLECTION : HALLOWEEN ENDS [Universal, 2022] - 1aTv Horror/Thriller

SKY CINEMA JURASSIC WORLD

Sky Cinema Collection, da domenica 1 a domenica 8 ottobre

Da domenica 1 a domenica 8 ottobre, Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Jurassic World e propone l’intera saga campione d’incassi, composta da sei capitoli. Nel 1993 Steven Spielberg stupisce gli spettatori di tutto il mondo con JURASSIC PARK, il film basato sull’omonimo romanzo di Michael Crichton, in cui tre scienziati, interpretati da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, vengono invitati sull’isola di un eccentrico miliardario che ha creato un parco a tema popolato da animali preistorici generati in laboratorio. Il successo è immediato: il film guadagna un miliardo di dollari in tutto il mondo e ottiene tre premi Oscar®, tra cui quello per i Migliori Effetti Speciali. Jurassic Park diventa il capostipite di un franchise, infatti nel 1997 esce nelle sale IL MONDO PERDUTO: JURASSIC PARK, sempre tratto da un romanzo di Crichton e diretto da Spielberg, dove ritroviamo Jeff Goldblum che, insieme alla scienziata Julianne Moore, deve ostacolare un criminale che vuole trasportare i feroci dinosauri nello zoo di San Diego. Il 2001 è l’anno di JURASSIC PARK III che vede Spielberg lasciare le redini della regia a Joe Johnston (Jumanji). In questo terzo capitolo ritorna il paleontologo interpretato da Sam Neill che, tornato sull’isola, scopre l’esistenza di bestie preistoriche più evolute e pericolose. Nel 2015 vede la luce JURASSIC WORLD il quarto film del franchise di Jurassic Park e il primo della trilogia di Jurassic World. A 22 anni dagli eventi di Jurassic Park il parco dei divertimenti con i dinosauri come attrazioni è diventato realtà, ma il nuovo dinosauro Indominus Rex, generato combinando i DNA di diverse specie, scappa dal suo recinto e provoca il caos. A dover risolvere la situazione ci sono la studiosa Bryce Dallas Howard e l’esperto di Velociraptor Chris Pratt. Al botteghino è un trionfo e, ad oggi, il film è nella top ten dei migliori incassi della storia del cinema con oltre un miliardo e mezzo di dollari. Nel 2018 il franchise segna un altro successo d’incassi, superando un miliardo di dollari con JURASSIC WORLD - IL REGNO DISTRUTTO. Ritroviamo Chris Pratt e Bryce Dallas Howard che questa volta scoprono una cospirazione mentre tentano di salvare i dinosauri da un’eruzione. È, infine, il 2022 quando JURASSIC WORLD - IL DOMINIO esce nelle sale e diventa uno dei maggiori incassi della stagione, segnando il ritorno dei protagonisti di Jurassic Park Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum che si uniscono a Chris Pratt e Bryce Dallas Howard della trilogia Jurassic World. L’azione si svolge quattro anni dopo la distruzione dell’Isola Nublar e i dinosauri si aggirano nel mondo degli uomini, mentre la Terra è invasa da locuste giganti geneticamente modificate. JURASSIC WORLD - IL DOMINIO è disponibile su Sky Cinema Jurassic World anche in versione estesa. I titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

SKY CINEMA COLLECTION - CLASSIC

Sky Cinema Collection, da lunedì 9 a domenica 15 ottobre

Da lunedì 9 a domenica 15 ottobre, Sky Cinema Collection dedica la programmazione ai film classici che hanno fatto la storia del cinema. Tra gli oltre 70 film in programmazione, sono da non perdere: il kolossal vincitore di otto Oscar® che racconta le tormentate vicende tra Clark Gable e Vivian Leigh, durante la Guerra Civile, VIA COL VENTO; l’epocale commedia romantica diretta da Blake Edwards COLAZIONE DA TIFFANY con l’indimenticabile Audrey Hepburn; la commedia amara di Dino Risi PROFUMO DI DONNA con Vittorio Gassman, miglior attore a Cannes; il leggendario cult di Stanley Kubrick ARANCIA MECCANICA con Malcolm McDowell; il classico dell’action firmato Walter Hill I GUERRIERI DELLA NOTTE; l’immortale gangster-movie di Brian De Palma, sceneggiato da Oliver Stone, SCARFACE con Al Pacino; i capolavori bellici QUELLA SPORCA DOZZINA con Lee Marvin e Charles Bronson, e la versione final cut di APOCALYPSE NOW, premiato con la Palma d’oro e due Oscar®, diretto da F.F. Coppola e interpretato da Marlon Brando e Martin Sheen; il film d’inchiesta premiato con quattro Oscar® TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE con Dustin Hoffman e Robert Redford; la pellicola di Elio Petri, premiata con un Oscar® e il Premio Speciale a Cannes INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO con Gian Maria Volonté; il cult di John Huston FUGA PER LA VITTORIA con Sylvester Stallone, Michael Caine e Pelè; e l’irriverente commedia musicale di John Landis THE BLUES BROTHERS con John Belushi e Dan Aykroyd. I titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

SKY CINEMA COLLECTION – RUSSELL CROWE MANIA

Sky Cinema Collection, da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre

Da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre, i riflettori di Sky Cinema Collection si accendono sulla filmografia dell’attore neozelandese Russell Crowe. Tra i film in programmazione, non possono mancare quelli che hanno fatto ottenere a Crowe l’Oscar® e il Golden Globe come Miglior Attore Protagonista, rispettivamente IL GLADIATORE, il capolavoro di Ridley Scott vincitore di cinque Oscar®, e A BEAUTIFUL MIND, l’acclamata pellicola di Ron Howard, premiata con quattro Oscar® e quattro Golden Globe. Inoltre, sono da non perdere altri tre film che vedono Ridley Scott dirigere Crowe: la commedia UN’OTTIMA ANNATA - A GOOD YEAR con Marion Cotillard, l’avventuroso ROBIN HOOD con Cate Blanchett, e l’action NESSUNA VERITÀ con Leonardo DiCaprio. E ancora: il thriller fra politica e giornalismo STATE OF PLAY con Ben Affleck, Rachel McAdams ed Helen Mirren; quello di Paul Haggis THE NEXT THREE DAYS con Elizabeth Banks e Liam Neeson; il remake del celebre western del 1957, QUEL TRENO PER YUMA diretto da James Mangold e interpretato anche da Christian Bale; e la love story a tinte fantasy STORIA D’INVERNO con Colin Farrell e Jennifer Connelly. I titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

Maratona FESTA DEL CINEMA DI ROMA

Sky Cinema Due, mercoledì 18 ottobre 6 film dalle 12.40

In occasione della Festa del Cinema di Roma, che quest’anno ti tiene dal 18 al 29 ottobre, Sky Cinema Due manda in onda 6 film premiati nelle precedenti edizioni mercoledì 18 ottobre dalle 12.40: il thriller di Giuseppe Tornatore LA SCONOSCIUTA, premio Blockbuster 2006; la pluripremiata pellicola di Giorgio Diritti L’UOMO CHE VERRÀ, Gran premio della giuria e Miglior film votato dal pubblico 2009; la cruda ed emozionante pellicola di Jean-Marc Vallée DALLAS BUYERS CLUB che ha fatto ottenere l’Oscar® e il Golden Globe a Jared Leto e Matthew McConaughey, che a Roma è stato premiato con il Marc’Aurelio d’Argento 2013; l’opera prima di Andrea Di Stefano, con Benicio del Toro che interpreta il boss del narcotraffico, ESCOBAR, Premio opera prima 2014; CAPTAIN FANTASTIC con Viggo Mortensen e George MacKay, film che ha ricevuto il premio del pubblico nel 2016; e la commedia romantica con Lily James ed Emma Thompson WHAT’S LOVE? (ore 21.15), Premio Ugo Tognazzi per la miglior commedia 2022. I titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

SKY CINEMA HALLOWEEN

Sky Cinema Collection, da sabato 21 a martedì 31 ottobre

Su Sky Cinema Collection è tempo di dolcetto o scherzetto, ma soprattutto di qualche brivido di terrore. Il canale, infatti, da sabato 21 a martedì 31 ottobre, diventa Sky Cinema Halloween (rebrand tbc) e prevede oltre 70 titoli “da paura” che spaziano nei generi: avventure a tinte dark, titoli per tutta la famiglia e horror. Sono innanzitutto da non perdere tre prime visioni: il fanta-horror tratto dalla celebre serie a fumetti italiana della Sergio Bonelli Editore DAMPYR (sabato 21 ore 21.15 su Sky Cinema Uno, ore 21.45 su Sky Cinema Collection); l’horror-thriller di M. Night Shyamalan con Dave Bautista, tratto da un romanzo di Paul Tremblay, BUSSANO ALLA PORTA (lunedì 30 ore 21.15 su Sky Cinema Uno, ore 21.45 su Sky Cinema Collection); e il capitolo conclusivo di uno dei franchise horror più famosi della storia del cinema, HALLOWEEN ENDS (martedì 31 ore 21.15 su Sky Cinema Collection). Nella varietà dell’offerta, nel pieno dell’atmosfera di Halloween, il canale propone: il sesto capitolo della saga horror SCREAM VI con Melissa Barrera, Jenna Ortega e Courteney Cox; il fanta-thriller rivelazione sull’intelligenza artificiale M3GAN; il cult degli anni 90 che ha consegnato alla leggenda Brandon Lee, IL CORVO - THE CROW; e il film sulle origini del vampiro più famoso, fra storia e leggenda, DRACULA UNTOLD. Ma anche i più giovani possono avere la loro dose di brivido con i film per tutta la famiglia, come: il cult assoluto della commedia anni 80 GHOSTBUSTERS – ACCHIAPPAFANTASMI con Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis; l’avventura da brivido nel primo capito della saga LA MUMMIA con il premio Oscar® 2023 Brendan Fraser; la commedia fantastica su un tenero spettro, CASPER con Christina Ricci e Bill Pulman; e la divertente avventura PICCOLI BRIVIDI con Jack Black nei panni dello scrittore fantasy Robert L. Stine. I titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

SKY ARTE

LENNON E MCCARTNEY – LE STELLE DI LIVERPOOL

Lunedì 9 ottobre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Lennon e McCartney hanno preso d'assalto il mondo intero durante i loro tour mondiali con i Beatles. I testi delle loro canzoni hanno completamente rivoluzionato l'industria musicale, con un forte impatto sulle folle e sulla musica degli anni Sessanta. Lennon-McCartney o Lennon/McCartney è la firma comune cui sono accreditati commercialmente tutti i brani composti da uno o entrambi i cantautori durante l'esistenza dei Beatles. I due artisti si incontrarono per la prima volta a Liverpool nel 1957 e iniziarono rapidamente a comporre canzoni insieme, accordandosi di accreditare tutte le loro composizioni insieme al partner, qualunque fosse l'autore principale. La loro incredibile capacità di scrivere canzoni in coppia fu innovativa e creativa, e portò alle stelle la popolarità dei Beatles. In questo documentario rivivremo il viaggio di due dei più grandi cantautori che il mondo della musica abbia mai avuto. Scopriamo come, dai loro esordi a Liverpool, siano arrivati a lasciarci un’eredità musicale destinata ad essere ricordata per sempre. In occasione degli 83 anni dalla nascita di John Lennon, Sky Arte gli dedicherà tutta la programmazione della serata.

#HUMANRIGHTS

Domenica 15 ottobre dalle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nelson Mandela è stato il simbolo dell’ultima lotta dell’Africa nera contro il sistema di segregazione razziale nel continente. Per la sua capacità di superare le barriere dell’odio, il 15 ottobre del 1993 vinse il premio Nobel per la Pace. A 30 anni da questo avvenimento, Sky Arte dedica la serata alle figure che, insieme, prima e dopo Mandela, hanno dedicato la propria vita alla lotta per i diritti umani. A partire da Mandela - Un Simbolo Contro L'Apartheid, ripercorriamo la lotta di un uomo che è divenuto simbolo della lotta contro l’Apartheid. A seguire, con Gandhi - Da Uomo a Icona, rivivremo il mito di un leader non violento, simbolo dell'indipendenza dell'India. Martin Luther King VS Fbi ci porta a scoprire i retroscena dell’ossessivo controllo nei confronti di Martin Luther King da parte dell’FBI, che fece di tutto per screditarlo, al punto da mettere a rischio la sua vita. Grazie a Oscar Micheaux - Il Supereroe Del Cinema Americano scopriremo l'unicità di uno dei primi registi e produttori afroamericani. Infine, in Il Rinascimento nascosto - Presenze africane nell'arte esploriamo come si è evoluta la rappresentazione degli africani e degli afro-discendenti nelle opere d’arte.

C’ERA DUE VOLTE GIANNI RODARI

Lunedì 23 ottobre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Gianni Rodari è forse il più noto scrittore per ragazzi in Italia. In occasione dei 103 anni dalla sua nascita, lo ricordiamo con un documentario a lui dedicato. Il documentario affianca al Rodari più noto, quello meno conosciuto: l’autore civile, schivo eppure autenticamente popolare, coltissimo ma mai oscuro, spinto da una tensione morale che si è incarnata nel gioco, nel divertimento, nell’utopia e soprattutto nella fantasia. Lo fa attraverso le parole di Rodari stesso lettere, articoli, diari, filastrocche lette dalla voce di Neri Marcoré all’interno di una scenografia interamente realizzata in carta, e con il contributo di ospiti che ne ricordano gli aspetti più importanti e immortali. Ad arricchire la narrazione le musiche di Rodrigo D’Erasmo e l’uso della grafica animata, capace di evocare la magia e la fantasia messe in moto dalle storie di Gianni Rodari. Il resto della serata sarà dedicato alle fiabe e ai racconti, con titoli come Il piccolo principe - La poetica dell’invisibile, Hans Christian Andersen - Fiabe per il mondo, Leonardo Sciascia - Scrittore alieno.

DENTRO CARAVAGGIO

Giovedì 26 ottobre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

A cinque secoli dalla sua morte, che cosa continua a dirci la figura di Caravaggio? Per scoprirlo, una sera d’inverno a Milano, Sandro Lombardi sale le scale di Palazzo Reale, diretto alla mostra Dentro Caravaggio. Si accoda a un gruppo di turisti in visita, guidati dal critico Marco Carminati, e all'occorrenza viaggia per i luoghi caravaggeschi: scende a Roma, a Santa Maria del Popolo, e poi a Napoli, a Malta, in Sicilia, in tutte le parti di Italia dove Caravaggio e le sue inquietudini hanno lasciato traccia. Sul tragitto incontra testimoni e protagonisti anche trasversali del mondo dell’arte e della cultura, appassionati e cultori di Caravaggio, e con loro discute dei tanti temi legati all'artista e alla sua contemporaneità, soprattutto: la fede e la luce, il noir, la realtà e la fuga. Qual è il segreto del successo indiscusso, attuale, immenso di Caravaggio? Senza tralasciare la sua biografia, il documentario cerca di rispondere a questa domanda.

SINCERAMENTE, GAE

Martedì 31 ottobre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

A 11 anni dalla sua morte, riscopriamo la figura di Gae Aulenti come in pochi l'hanno conosciuta, aperta alla confidenza e ai ricordi personali, raccontata a partire da una rara intervista-ritratto della fine degli anni Novanta, arricchita con nuovi contributi realizzati più recentemente. Nelle parole di Gae, così come in quelle di chi l'ha frequentata, amata o studiata, si compone un itinerario eccezionale di vita vissuta con intensità e ironia, che, ai grandi traguardi Nprofessionali, ha sempre affiancato carisma, curiosità e cultura vastissima, frutto di una passione non comune per libri e viaggi. L'infanzia delle vacanze al Sud, gli anni da adolescente a Biella fra scuola, guerra e piccole azioni partigiane, l'arrivo al Politecnico nella Milano in macerie e l'inizio di una carriera portata avanti a colpi di volontà e talento, in un mondo tutto maschile. E poi le grandi architetture come il Musée d'Orsay, il teatro con Luca Ronconi, il design, ma anche il rapporto con gli uomini della sua vita, e gli affetti familiari. Con questo documentario, messa da parte la proverbiale riservatezza, Gae ci offre di sé un'immagine ancora più anticonformista, affabile e piena di fascino.

FELLINI’S NIGHT

Martedì 31 ottobre dalle 22.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Federico Fellini è una delle figure più interessanti del cinema italiano. Nelle sue opere riuscì a portare, con grande intensità, i suoi ricordi autobiografici, trasformandoli in arte surreale, poetica e visionaria. A 30 anni dalla morte del celebre regista italiano, lo ricordiamo con una serata a lui dedicata. Fellini - Io Sono Un Clown darà voce a lettere, interviste e sogni del regista italiano legate al suo immaginario televisivo e autobiografico. In Fantastic Mr. Fellini- Intervista CON Wes Anderson, Wes Anderson racconta il regista grazie a un'intervista esclusiva che ci regala un dialogo ideale fra due grandi cineasti. Riscopriamo poi la "favola" d'amore tra uno dei più grandi poeti del Cinema italiano e una straordinaria attrice nel decimo episodio di Artists In Love dedicato a Federico Fellini e alla moglie Giulietta Masina. Infine celebriamo il regista con La Fellinette, in cui Fellinette, una bambina disegnata da Federico Fellini, ci accompagna in un'avventura malinconica e meravigliosa.

SKY DOCUMENTARIES

LA GRANDE ONDA – SECONDA STAGIONE

Da giovedì 5 ottobre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Torniamo a Nazaré con un’altra stagione piena di adrenalina de La Grande Onda. La docu-serie segue un gruppo di surfisti che tentano di conquistare e dominare le onde più grandi della loro carriera, mentre si trovano ad affrontare la realtà della vita spericolata che hanno scelto. Le avventure di Garrett e Nicole McNamara sono ancora una volta al centro dei sei episodi, insieme a quelle di Andrew “Cotty” Cotton, Justine Dupont e CJ Macias. Anche l’adolescente, Antonio "Tony" Laureano si unisce al cast, andando incontro all'incertezza dovuta al COVID e ad un numero record di infortuni e corse quasi mortali, mentre va alla ricerca dell’onda che potrà cambiare la sua vita. Grazie ad un mix di interviste e filmati e ad una straordinaria attrezzatura cinematografica aerea e subacquea, la serie ci porta a scoprire un mondo al di fuori di ogni aspettativa.

LEARCO, LA LOCOMOTIVA UMANA

Domenica 8 ottobre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un emozionante docu-film dedicato al ciclista di San Nicolò Po, Learco Guerra, primo ciclista della storia a vestire la celebre Maglia Rosa del Giro d’Italia nel 1931. Attraverso immagini di repertorio, testimonianze dirette e interviste il film ripercorre la vita del famoso ciclista partendo dagli esordi, passando per la prima maglia rosa fino alla carriera da direttore sportivo. Il documentario segue i passi di un atleta non ancora affermato che scala tutte le tappe del successo, trionfa in Italia e all’estero e, grazie alla sua forza fisica e alle sue doti di passista,’ si guadagna il titolo di ‘locomotiva umana’. I tasselli della storia di Guerra sono stati messi insieme grazie alle ricerche del regista Jacopo Pietrucci e dei suoi collaboratori che hanno portato alla luce filmati d’epoca, fotografie, scritti, interviste – grazie ai quali rivivremo la storia di un eroe d’altri tempi, un’icona popolare che è emersa dalle difficoltà e ha vinto grazie alla sua determinazione.

AMATE SPONDE

Lunedì 9 ottobre alle 21.15 su Sky Documentaries e in simulcast con Sky Nature, in streaming su NOW e disponibile anche on demand

Un film attraverso il quale restituire un’Italia dal paesaggio unico e spesso incompreso, uno sguardo rivolto all’ambiente urbano e non, ai nuovi luoghi di aggregazione e ai nuovi riti collettivi della nostra epoca. Un’Italia in continua trasformazione, divisa dalle contraddizioni tra fermenti e arretratezze, tra spinte innovative e antichi conservatorismi. Come in una sorta di odierno Grand Tour, dalle Alpi alla Sicilia: paesaggio, luoghi, attività, persone e storie per riflettere sull’identità geografica, sociale e culturale di questo paese. L’idea di un viaggio applicata al mondo in cui viviamo e che ci riguarda da vicino, l’osservazione del volto concreto dell’Italia.

FAKE NEWS – REPORTAGE E INGANNI

Martedì 10 ottobre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW e disponibile anche on demand

Il documentario racconta uno dei più grandi scandali mediatici del nostro tempo: la storia del giornalista tedesco Claas Relotius. Un thriller sull'inganno e la manipolazione psicologica in un mondo in cui l'integrità e la credibilità sono fondamentali, ma dove l'arte di raccontare una buona storia a volte pesa di più. Claas Relotius, giovane e pluripremiato reporter di successo lavora per la prestigiosa rivista d’informazioni Der Spiegel. Carismatico e popolare, scrive come un romanziere, sempre alla ricerca della storia perfetta. Con reportage su temi caldi come la Siria e il confine tra Stati Uniti e Messico, pubblica numerosi pezzi, finché il suo collega Juan Moreno non inizia a dubitare delle sue fonti e delle testimonianze che solo Class Relotius riesce misteriosamente a ottenere. Moreno mette a rischio la sua stessa carriera per smascherare il collega, scontrandosi con un'industria dell'informazione che è disposta a negare anche l’evidenza pur di non perdere la sua gallina dalle uova d'oro, ma alla fine riesce a distruggere il castello di carte costruito da Relotius e la verità viene a galla: i suoi testi si rivelano essere una decostruzione meticolosamente pianificata della realtà. Diventa evidente che molti dei suoi reportage contengono dettagli falsi o inventati, tanto che persino alcuni personaggi risultano non essere mai esistiti. Scopriamo l’incredibile storia di un impostore e delle manipolazioni con cui ha ingannato non solo il sistema mediatico, bensì l’intera società.

LOVE TO LOVE YOU: DONNA SUMMER

Domenica 15 ottobre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Basato sulle riflessioni di Donna Summer, i ricordi di parenti stretti, amici e colleghi, e ricco dei suoni delle sue canzoni, il documentario Love to Love You: Donna Summer offre uno sguardo approfondito su questa iconica artista e sulla sua musica. A partire dagli esordi sulla scena musicale in Germania, allo scintillio delle discoteche di New York, fino al successo mondiale: la sua voce e il suo talento sono diventati la colonna sonora di un'epoca. Un ritratto profondamente personale della vita artistica e privata di Donna Summer, arricchito da fotografie e riprese inedite – spesso girate da lei stessa – che ci permetteranno di vedere sotto una nuova luce il suo talento in quanto artista e la sua abilità non solo nella scrittura di canzoni ma anche nella pittura, esplorando gli alti e bassidi una vita vissuta perenne mente sotto i riflettori.

THE CHILD IN THE BOX – CHI HA UCCISO URSULA HERRMANN?

Martedì 24 ottobre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un documentario che racconta il famigerato caso di Ursula Herrmann, una bambina di dieci anni scomparsa mentre tornava a casa in bicicletta attraversando una foresta bavarese nel 1981. Il corpo di Ursula fu ritrovato quasi tre settimane dopo, sepolto in una scatola nel bosco: era stata rinchiusa dentro con una pila di fumetti, alcune bottiglie d'acqua e caramelle, poi lasciata soffocare. Nel frattempo, il suo rapitore aveva tentato di estorcere un riscatto di due milioni di marchi. All'inizio sembrava che i rapitori sarebbero stati catturati rapidamente, ma ci sono voluti altri 30 anni prima che un sospettato venisse incriminato e condannato. Nel 2010 Werner Mazurek è stato condannato all'ergastolo per il rapimento mortale della piccola Ursula, una condanna basata interamente su prove circostanziali. Questo documentario segue i continui sforzi compiuti dal fratello di Ursula, Michael Herrmann, per scoprire la verità celata dietro la sua misteriosa morte, mentre nuove scoperte scientifiche intriganti mettono in dubbio la condanna di Mazurek, portandoci a chiedere se sia stato condannato il vero colpevole.

BIG PHARMA – IL CRIMINE DEL SECOLO

Da sabato 28 ottobre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Diretto dal regista pluripremiato Alex Gibney, Big Pharma – Il crimine del secolo è un'accusa contro le Big Pharma, e contro gli agenti politici e le normative governative che consentono la sovrapproduzione, la distribuzione sconsiderata e l'abuso di oppiacei sintetici. Grazie ad un racconto diviso in due lungometraggi, il documentario esplora le origini, la portata e le ricadute di una delle più devastanti tragedie della sanità pubblica dei nostri tempi, che ha contribuito alla morte per overdose di mezzo milione di persone in un solo secolo. Con l’aiuto di informatori, il contributo di medici professionisti, giornalisti, ex e attuali agenti governativi, avvocati e rappresentanti farmaceutici, intrecciati a testimonianze di tragedie personali e a documenti trapelati di recente, Gibney denuncia le aziende farmaceutiche americane, dimostrando che sono state in gran parte responsabili della nascita di questa tragedia, da cui hanno saputo trarre grandi profitti, a costo di sacrificare vite umane.

MOMMY DEAD AND DEAREST

Martedì 31 ottobre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

"Inizio dicendo che le cose non sono sempre come appaiono": così esordisce lo sceriffo incaricato delle indagini di uno dei casi più bizzarri e tenebrosi della cronaca statunitense: un matricidio, che cela segreti ancora più agghiaccianti. Deedee Blanchard viene uccisa dalla figlia Gypsy Rose. Il documentario non solo indaga sull'omicidio e sulle sue conseguenze, ma si concentra anche sugli anni di abusi che Gipsy ha subito da sua madre, la quale ha cercato di convincere chiunque che la figlia soffrisse di numerose malattie, fingendo che non potesse camminare e costringendola a portare un tubo di alimentazione non necessario. Abuso di minori, una rete insidiosa di bugie, malattie mentali e amore proibito convergono in questa storia true crime.

OTTO BAXTER: NOT A F***ING HORROR STORY

Martedì 31 ottobre alle 22.45 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Otto Baxter, attore, scrittore e regista affetto dalla sindrome di Down, gira un film horror autobiografico sul suo passato, presente e futuro. Il documentario mostra il processo creativo, i casting, fino al suo ruolo di regista sul set. La realizzazione del film permetterà a Otto e alla sua famiglia di rendersi conto di come gli eventi chiave della loro vita lo hanno reso la persona che è oggi, aiutandoli a prendere decisioni cruciali difronte ad un futuro incerto.

PUPPET ASYLUM

Martedì 31 ottobre alle 00.45 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il primo film prodotto da Otto Baxter: un cortometraggio biografico e allegorico che racconta la vita di un bambino nato con le corna, dagli anni di prigionia fino alla sua vendetta finale. Unendo horror, commedia dark e una colonna sonora evocativa, il documentario racconta la macabra storia di un bambino incompreso che cerca di mantenere sotto controllo la propria vita.

SKY NATURE

AMATE SPONDE

Lunedì 9 ottobre alle 21.15 su Sky Nature e in simulcast con Sky Documentaries, in streaming su NOW e disponibile anche on demand

Un film attraverso il quale restituire un’Italia dal paesaggio unico e spesso incompreso, uno sguardo rivolto all’ambiente urbano e non, ai nuovi luoghi di aggregazione e ai nuovi riti collettivi della nostra epoca. Un’Italia in continua trasformazione, divisa dalle contraddizioni tra fermenti e arretratezze, tra spinte innovative e antichi conservatorismi. Come in una sorta di odierno Grand Tour, dalle Alpi alla Sicilia: paesaggio, luoghi, attività, persone e storie per riflettere sull’identità geografica, sociale e culturale di questo paese. L’idea di un viaggio applicata al mondo in cui viviamo e che ci riguarda da vicino, l’osservazione del volto concreto dell’Italia.

LA BATTAGLIA DEI PREDATORI – SECONDA STAGIONE

Da lunedì 16 ottobre alle 21.15 su Sky Nature e in simulcast con Sky Documentaries, in streaming su NOW e disponibile anche on demand

I predatori sono noti per essere animali che attaccano, lottano e uccidono i propri simili per la supremazia. Ma qual è la vera natura di questi animali apparentemente così feroci e letali? Spieremo predatori solitari e pronti a usare ogni mezzo a proprio disposizione pur di sopravvivere e ammireremo la velocità e la grazia della loro andatura e delle loro mosse assassine. Allo stesso tempo, osserveremo predatori dall’indole socievole, la cui sopravvivenza dipende anche dall’aiuto dei propri amici e alleati. Ammireremo la forza che aiuta alcuni potenti predatori a sottomettere i rivali, ma impareremo anche che la forza non è tutto ciò che conta: esaminando aculei, spine e corazze, daremo un’occhiata a tutti gli arsenali di armi letali usati da piccoli, ma potenti, animali guerrieri. Addentriamoci in un viaggio per scoprire le diverse modalità con cui ciascun predatore riesce a sfruttare la natura a proprio vantaggio per poter sopravvivere e dominare.