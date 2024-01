Guida TV Sky NOW: 31 Dicembre 2023 - 6 Gennaio 2024 - Fast X, The Story of Film: A New Generation

GUIDA TV SKY / NOW | 31 DICEMBRE 2023 - 6 GENNAIO 2024

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Sky presenta un coinvolgente inizio del 2024 con una programmazione ricca di emozionanti eventi televisivi e cinematografici. Domenica 31 dicembre 2023, gli appassionati di investigazioni possono godersi il ritorno della serie cult "CSI Vegas - Prima Stagione" su Sky Investigation e NOW, che vede i protagonisti William Petersen e Jorja Fox affrontare una minaccia che mette a rischio il laboratorio criminale di Las Vegas.

Il primo giorno del nuovo anno, lunedì 1 gennaio 2024, è caratterizzato dall'adrenalinico capitolo "Fast X" della saga di successo Fast & Furious, in onda su Sky Cinema Uno e NOW. Vin Diesel, affiancato da Jason Momoa e Charlize Theron, si trova a fronteggiare nuovi "villain" in una corsa contro il tempo per proteggere la sua famiglia allargata. Per gli amanti dell'azione e delle corse automobilistiche, Sky Cinema Collection presenta una straordinaria "Collezione FAST & FURIOUS" dal 1° al 12 gennaio, con tutti i titoli disponibili in streaming su NOW e on demand su Sky, compreso il decimo capitolo, FAST X. L'NCIS Los Angeles torna con la quattordicesima stagione a partire dal 1° gennaio alle 21.15 su Sky Investigation e NOW. La serie drammatica segue una divisione dell'NCIS impegnata a catturare criminali pericolosi e sfuggenti che minacciano la sicurezza nazionale.

Martedì 2 gennaio 2024, Liliana Cavani dirige "L'Ordine del Tempo" su Sky Cinema Due e NOW, un film corale ispirato all'omonimo saggio di Carlo Rovelli. Il cast stellare, guidato da Edoardo Leo, Claudia Gerini e Alessandro Gassmann, affronta una situazione sconcertante legata all'asteroide Anaconda che minaccia la Terra.

Per gli appassionati di cinema, dal 3 gennaio su Sky Documentaries e NOW arriva "The Story of Film: A New Generation", un'analisi delle immagini cinematografiche più potenti degli ultimi dieci anni a cura del regista e critico cinematografico Mark Cousins. Le indagini continuano con la nona parte di "Delitti a Circuito Chiuso" su Sky Crime a partire dal 3 gennaio alle 22.00 e disponibile anche su NOW. La serie svela come la verità spesso si nasconda nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza, risolvendo crimini apparentemente inestricabili.

Giovedì 4 gennaio 2024, su Sky Crime, fa il suo ritorno la sesta stagione di "S.W.A.T.", dove l'ex marine e sergente Daniel "Hondo" Harrelson guida un'unità speciale delle forze dell'ordine di Los Angeles, cercando di equilibrare fedeltà al lavoro e rapporti con gli amici.

Venerdì 5 gennaio su Sky Cinema Uno e NOW, "La Casa degli Oggetti" porta gli spettatori in un thriller con Álvaro Morte, il Professore de La Casa di Carta. Mario, responsabile di un ufficio di oggetti smarriti, si trova coinvolto in una trama intrigante legata a una valigia abbandonata contenente le ossa di un neonato.

Infine, sabato 6 gennaio, su Sky Cinema Uno e NOW, "Book Club 2 – Il Capitolo Successivo" riunisce Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen in un sequel che segue le avventure delle quattro amiche dopo il lockdown, con un viaggio in Italia per celebrare una proposta di matrimonio.

DOMENICA 31 DICEMBRE 2023

CSI VEGAS – PRIMA STAGIONE

Da domenica 31 dicembre alle 21.15 su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Arriva il sequel della serie cult CSI - Scena del crimine. I protagonisti William Petersen e Jorja Fox riprendono i loro ruoli interpretati nella serie madre. Di fronte a una minaccia che potrebbe far crollare il laboratorio criminale, una brillante squadra di investigatori forensi accoglie dei vecchi amici e utilizza nuove tecniche per preservare e servire la giustizia a Las Vegas, la famigerata Sin City.

LUNEDI 1 GENNAIO 2024

FAST X

Lunedì 1° gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Decimo adrenalinico capitolo della saga campione d’incassi con Vin Diesel, che questa volta si trova a dover fronteggiare i “villain” Jason Momoa e Charlize Theron. Nel cast anche Michelle Rodriguez, Jason Statham e Brie Larson. Dominic Toretto deve nuovamente proteggere la sua famiglia allargata dall’attacco della cyberterrorista Cipher, che questa volta ha unito le forze con Dante, il figlio del narcotrafficante brasiliano Hernan Reyes, in cerca di vendetta per la morte del padre. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection - Fast & Furious on demand anche in 4K.

SKY CINEMA COLLECTION – FAST&FURIOUS

Sky Cinema Collection, da lunedì 1 a venerdì 12 gennaio | Collezione FAST & FURIOUS disponibile on demand dal 1° gennaio

In occasione dell’attesissima prima tv di FAST X, su Sky Cinema Collection (posizione 303 di Sky) si accende SKY CINEMA FAST&FURIOUS, che da lunedì 1° a venerdì 12 gennaio proporrà una programmazione interamente dedicata alla saga con le più spettacolari e ruggenti corse automobilistiche e gli scontri su quattro ruote. Tutti i titoli della collection saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand su Sky. Oltre a FAST X, fanno parte della programmazione anche i primi sette capitoli della saga: FAST AND FURIOUS, capostipite del 2001, in cui Brian O’Conner (Paul Walker) è un agente della polizia di Los Angeles, infiltrato in una banda che opera nel settore delle gare clandestine il cui capo è Dominic Toretto (Vin Diesel); 2 FAST 2 FURIOUS del 2003, interpretato da Paul Walker e Eva Mendes; THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT, capitolo orientale con cammeo finale di Vin Diesel; FAST & FURIOUS - SOLO PARTI ORIGINALI, pellicola del 2009 che riporta insieme sullo schermo Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster; FAST & FURIOUS 5, del 2011, in cui Dwayne Johnson si unisce a Paul Walker e Vin Diesel; FAST & FURIOUS 6, del 2013 che conferma il trio di star del precedente capitolo; e FAST & FURIOUS 7 del 2015, che vede l’ingresso di Jason Statham nei panni di Deckard Shaw e l’ultima apparizione del compianto Paul Walker.

NCIS LOS ANGELES – QUATTORDICESIMA STAGIONE

Da lunedì 1° gennaio alle 21.15 su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Serie drammatica incentrata si rischi e gli ostacoli affrontati da una divisione dell'NCIS incaricata di catturare criminali pericolosi e sfuggenti che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale. Assumendo false identità, destreggiandosi tra missioni sotto copertura e sfruttando tecnologie avanzate, questa squadra di agenti rischia la vita ogni giorno, pur di difendere la propria città.

MARTEDI 2 GENNAIO 2024

L’ORDINE DEL TEMPO

Martedì 2 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Liliana Cavani dirige un film corale, ispirato all’omonimo saggio di Carlo Rovelli, con un cast stellare capitanato da Edoardo Leo, Claudia Gerini e Alessandro Gassmann. Alcuni amici cinquantenni si ritrovano ogni anno in una villa sul mare per festeggiare il compleanno della padrona di casa. Quest’anno però, una volta giunti nella casa, apprendono una notizia sconcertante: l’asteroide Anaconda sta viaggiando a velocità altissima attraverso il sistema solare e rischia di abbattersi sulla Terra, distruggendola. Ognuno di loro si ritrova quindi a fare un bilancio della propria vita. Film presentato Fuori concorso al Festival di Venezia 2023.

MERCOLEDI 3 GENNAIO 2024

THE STORY OF FILM: A NEW GENERATION

Da mercoledì 3 gennaio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Esaminando le immagini cinematografiche più potenti dell'ultimo decennio, il regista e critico cinematografico Mark Cousins racconta il cinema contemporaneo dal 2010 al 2021, una storia sull’innovazione cinematografica, alla scoperta di nuovi modi di vedere e di essere nell’era digitale.

DELITTI A CIRCUITO CHIUSO – S.9B

Da mercoledì 3 gennaio alle 22.00 su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Torna la serie evento che racconta come nella risoluzione di un delitto spesso la verità si nasconda nelle immagini. Dieci nuovi episodi per dieci nuove storie di crimini intricati da seguire tutti d’un fiato attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza sparse in tutto il mondo e i racconti dei familiari e degli amici delle vittime, insieme agli investigatori riviviamo e risolviamo crimini all’apparenza inestricabili che si sono rivolti grazie a un unico, decisivo fotogramma.

GIOVEDI 4 GENNAIO 2024

S.W.A.T. – SESTA STAGIONE

Da mercoledì 3 gennaio alle 22.00 su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L'ex marine e sergente Daniel “Hondo” Harrelson, incaricato di dirigere un’unità speciale delle forze dell’ordine di Los Angeles, cerca un equilibrio tra l’essere fedele al proprio lavoro e il rapporto con gli amici con cui è cresciuto nelle strade della città e per i quali la polizia è considerata una nemica.

VENERDI 5 GENNAIO 2024

LA CASA DEGLI OGGETTI

Da venerdì 5 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Álvaro Morte, il Professore de La casa di carta, è il protagonista di un thriller con María Eugenia Suárez e Verónica Echegui. Mario, il responsabile di un ufficio di oggetti smarriti, trova una valigia abbandonata contenente le ossa di un neonato. La polizia non dà il giusto peso al ritrovamento, così Mario inizia a indagare e scopre che un hotel di lusso ha un giro di prostitute e conosce una di loro, Sara, che sa qualcosa sulla valigia e sul suo contenuto. Su Sky disponibile on demand anche in 4K.

SABATO 6 GENNAIO 2024

BOOK CLUB 2 – IL CAPITOLO SUCCESSIVO

Da sabato 6 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen si rimettono in viaggio nel sequel della commedia di successo Book Club - Tutto può succedere. Diane, Vivian, Sharon e Carol hanno superato a fatica il lockdown, sostenendosi a vicenda attraverso i collegamenti Zoom. Non appena il divieto di viaggiare decade, le quattro amiche organizzano un viaggio in Italia per festeggiare Vivian che ha deciso di accettare la proposta di matrimonio di Arthur. Su Sky disponibile on demand anche in 4K.

