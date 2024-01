Gennaio 2024 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI SKY / NOW - GENNAIO 2024



Gennaio 2024 è arrivato e con sé ha portato una ricca selezione di nuove serie TV da non perdere su Sky (e in streaming su NOW). Il palinsesto di Sky Cinema si arricchisce di imperdibili proposte. Partiamo con l'attesa undicesima stagione de "I Delitti del BarLume", che ritorna con tre nuove storie intriganti, mescolando mistero e comicità nella pittoresca Pineta. Il cast ben noto, con Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti e altri, ci catapulta in nuove avventure, tra morti sospette, battute di caccia e incidenti intriganti. Inoltre, il BarLume ospiterà persino un concerto improvvisato di Orietta Berti.

La programmazione su Sky Cinema Comedy ci offre un'occasione speciale, anticipando l'arrivo della nuova stagione con la proiezione dei 21 film precedenti, tratti dai romanzi di Marco Malvaldi. Una full immersion di dodici giorni a Pineta, con Massimo, Vittoria Fusco, Tiziana e gli amati pensionati detective Pilade, Gino, Emo e Aldo, ci faranno ridere e appassionare. Ma il divertimento non finisce qui, perché dal 1° al 12 gennaio, Sky Cinema Collection ci propone "Fast & Furious", una collezione imperdibile dedicata alla saga dei motori e delle corse clandestine. Da "The Fast and the Furious" del 2001 a "Fast & Furious 7" del 2015, con l'epico "Fast X" in arrivo, ci immergeremo nell'azione adrenalinica e nelle corse spettacolari. Il 13 e 14 gennaio, l'attenzione si sposta su "Arma Letale" con la maratona completa dei quattro film che hanno reso celebri Mel Gibson e Danny Glover. Dagli esordi del 1987 fino all'ultimo capitolo, vivremo un weekend carico di azione e adrenalina. La terza settimana di gennaio è dedicata a Clint Eastwood, con la "Clint Eastwood Mania" su Sky Cinema Collection. Dai suoi successi come attore e regista premiato agli indimenticabili western della "trilogia del dollaro", ci immergeremo nella sua ricca filmografia.

Poi, da lunedì 22 a mercoledì 24 gennaio, torna su Sky Cinema Collection la raccolta completa dei 5 film di "Karate Kid". Dal primo capitolo del 1984 con Ralph Macchio e Pat Morita, fino al reboot del 2010 con Jaden Smith e Jackie Chan, rivivremo le emozionanti sfide a colpi di arti marziali. Per commemorare il Giorno della Memoria, da giovedì 25 a domenica 28 gennaio, Sky Cinema Collection propone una programmazione evocativa. Tra i film selezionati, spiccano opere come "Schindler's List", "La Chiave di Sara" e "Il Labirinto del Silenzio", che ci ricordano la tragica storia dell'Olocausto. Infine, dal 29 gennaio al 2 febbraio, Sky Cinema Collection presenta la saga completa di "Rambo", portandoci in un viaggio attraverso i cinque film che hanno reso Sylvester Stallone un'icona dell'azione. Da "Rambo" del 1982 a "Rambo - Last Blood" del 2019, vivremo le epiche avventure del reduce del Vietnam. In questo mese, Sky Cinema offre un mix coinvolgente di intrattenimento, spaziando dalla suspense comica de "I Delitti del BarLume" all'azione adrenalinica di "Fast & Furious", passando per la nostalgia degli anni '80 con "Karate Kid" e la riflessione storica del "Giorno della Memoria". Un viaggio attraverso generi e emozioni, pronto a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Sky Atlantic ci regala un inizio d'anno ricco di emozionanti novità. A partire dal 4 gennaio, prende il via la sesta stagione di "S.W.A.T", dove l'ex marine Hondo Harrelson, ora capo di un'unità speciale di polizia a Los Angeles, deve navigare tra l'adempimento del dovere e la sua connessione con gli amici d'infanzia. Un equilibrio delicato tra la fedeltà al lavoro e la comprensione delle dinamiche della sua comunità. Dal 15 gennaio, Sky Atlantic ci offre la quarta stagione di "True Detective: Night Country". Un'avvincente serie antologica HBO e Sky Exclusive che, ambientata in Alaska, segue il mistero della scomparsa di otto uomini alla Tsalal Arctic Research Station. Le detective Liz Danvers ed Evangeline Navarro, interpretate rispettivamente da Jodie Foster e Kali Reis, dovranno affrontare non solo l'oscurità dell'inverno, ma anche i propri demoni interiori per risolvere il caso.

Sky Serie ci regala, a partire dal 13 gennaio, la nona stagione di "L'Amore e la Vita - Call the Midwife". Ambientata nel 1964, questa amata serie ci porta nel cuore del cambiamento sociale e medico, affrontando tematiche come la pillola contraccettiva e il diritto all'aborto. Tra situazioni mediche complesse e storie personali coinvolgenti, le suore e le infermiere di Poplar continueranno a occuparsi delle future mamme. Infine, dal 31 gennaio su Sky Serie, arriva "La Favorita del Re", un period drama Sky Exclusive con Isabelle Adjani, Virginie Ledoyen, Gérard Depardieu e Gaia Girace. La storia si concentra su Diane de Poitiers, la favorita del re Enrico II, e il suo sforzo per mantenere il suo potere nonostante il pericolo rappresentato dal matrimonio imminente di Enrico con Caterina de' Medici.

Inoltre, su Sky TG24, a partire dal 10 gennaio, "Idee per il Dopo" ci condurrà in un'affascinante esplorazione dell'Intelligenza Artificiale generativa. Il direttore Giuseppe De Bellis e Luciano Floridi, esperto di Filosofia ed etica dell'informazione, ci guideranno attraverso le radici scientifiche, il vocabolario, le applicazioni pratiche e le sfide etiche di questo incredibile sviluppo tecnologico.

Sky Investigation ci regala un inizio d'anno carico di suspence e intriganti casi da risolvere. A partire dal 1° gennaio, la quattordicesima stagione di "NCIS Los Angeles" ci immerge nelle sfide affrontate dalla divisione dell'NCIS incaricata di catturare criminali pericolosi. Attraverso identità false, missioni sotto copertura e tecnologie avanzate, questa squadra di agenti si dedica a proteggere la sicurezza nazionale, affrontando rischi mortali. Il 9 gennaio, Sky Investigation presenta la seconda parte di "Irish Crime", ambientato a Galway, Irlanda. La psicologa criminale Cathrin Blake, interpretata da un cast affascinante, si trova ad affrontare nuovi casi professionali e personali dopo la misteriosa morte del marito. La serie promette di svelare gli intrecci avvincenti tra la sua vita privata e le intricate indagini criminali. A partire dal 24 gennaio, Sky Investigation ci riporta in Inghilterra negli anni Sessanta con la seconda stagione de "Le Indagini di Sister Boniface". La suora enologa, dotata di una laurea in scienze forensi, continua ad aiutare il Dipartimento di Polizia di Great Slaughter a risolvere casi misteriosi, immergendosi in avventure legate a tornei di scacchi, top model, stazioni radio pirata e molto altro.

Sky Uno ci regala l'adrenalinica competizione culinaria con la nuova stagione di "Hell’s Kitchen", in onda dal 8 gennaio. La sfida "Battle Of The Ages" metterà alla prova chef più giovani e creativi contro chef più esperti, con il celebre chef Ramsay a giudicare e selezionare il prossimo capo cuoco dell’Hell’s Kitchen Caesars Atlantic City.

Sky Arte, invece, ci offre un'affascinante esplorazione della figura di Sherlock Holmes nel documentario "The Real Sherlock Holmes", in onda dal 20 gennaio. Il film rivela come il personaggio abbia influenzato in modo significativo la storia del ventunesimo secolo, plasmando la risoluzione dei crimini, la scienza forense, lo spionaggio e persino i viaggi spaziali.

Infine, su Sky Documentaries, spiccano produzioni coinvolgenti come "The Story of Film: A New Generation", che esamina il cinema contemporaneo dal 2010 al 2021, e "Fuorilegge – Veneto a Mano Armata", che ripercorre la storia di Enrico Vandelli e la sua connessione con il criminale Felice Maniero. Dal 25 gennaio, "Schindler – La Vera Storia" ci porta a conoscere Oskar Schindler, l'industriale che ha salvato oltre mille ebrei durante l'Olocausto.

In conclusione, l'offerta televisiva di Sky per gennaio si presenta ricca e variegata, promettendo emozioni, misteri da svelare e storie avvincenti che appassioneranno il pubblico.

SKY CINEMA

Durante il mese di Gennaio 2024, su Sky Cinema (e in streaming su NOW) un'eclettica selezione di prime visioni da non perdere. Tutto prende il via il 1° gennaio su CINEMA UNO con "FAST X" del 2023, un'avventura carica d'azione firmata Universal. Il 2 gennaio su CINEMA DUE, ci immergiamo nel dramma di "L'ORDINE DEL TEMPO" del 2023. Il 5 gennaio su CINEMA UNO, esploriamo "LA CASA DEGLI OGGETTI" del 2022, un thriller criminale che ci terrà con il fiato sospeso. Il 6 gennaio, sempre su CINEMA UNO, è tempo di risate con "BOOK CLUB - IL CAPITOLO SUCCESSIVO" del 2023, una commedia che promette di farci divertire. L'8 gennaio su CINEMA UNO, entriamo nel mistero con "LA CASA DEL PADRE" del 2023, seguito il 10 gennaio da "LA MALEDIZIONE DELLA QUEEN MARY" del 2023, un'avvincente mix di horror e thriller. Il 12 gennaio su CINEMA UNO, la serie "I DELITTI DEL BARLUME" continua con "IL POZZO DEI DESIDERI" del 2024, una commedia/crimine che ci farà ridere e indagare insieme. Il 15 gennaio su CINEMA UNO, il tono cambia con "RENFIELD" del 2023, una commedia/horror che ci farà sorridere in modo spettrale. Il 19 gennaio su CINEMA UNO, torniamo nei meandri comici e criminali con "I DELITTI DEL BARLUME - LA GIRATA" del 2024. La varietà continua il 21 gennaio su CINEMA DUE con "A THOUSAND AND ONE" del 2023, un intrigante mix di crimine e dramma. Il 22 gennaio su CINEMA UNO, faremo squadra con "CAMPIONI" del 2023, una commedia sportiva che ci farà appassionare. Poi, il 26 gennaio su CINEMA UNO, la serie "I DELITTI DEL BARLUME" prosegue con "SOPRA LA PANCA" del 2024, una commedia/crimine che promette di mantenerci sulle spine. Il 27 gennaio su CINEMA DUE, esploriamo la nostalgia con "HOMETOWN - LA STRADA DEI RICORDI" del 2023, un documentario/biografico che ci condurrà in un viaggio attraverso i ricordi. Chiudiamo il mese in modo avvincente il 29 gennaio su CINEMA UNO con "IO CAPITANO" del 2023, un dramma che ci catturerà emotivamente.

Lun 1 GEN - CINEMA UNO : FAST X [Universal, 2023] - 1aTv Azione/Avventura

[Universal, 2023] - Azione/Avventura Mar 2 GEN - CINEMA DUE : L'ORDINE DEL TEMPO [Vision, 2023] - 1aTv Drammatico

[Vision, 2023] - Drammatico Ven 5 GEN - CINEMA UNO : LA CASA DEGLI OGGETTI [Eagle, 2022] - 1aTv Crimine/Thriller

[Eagle, 2022] - Crimine/Thriller Sab 6 GEN - CINEMA UNO : BOOK CLUB - IL CAPITOLO SUCCESSIVO [Universal, 2023] - 1aTv Commedia

[Universal, 2023] - Commedia Lun 8 GEN - CINEMA UNO : LA CASA DEL PADRE [Sky, 2023] - 1aTv Mistero/Thriller

[Sky, 2023] - Mistero/Thriller Mer 10 GEN - CINEMA UNO : LA MALEDIZIONE DELLA QUEEN MARY [Eagle, 2023] - 1aTv Horror/Thriller

[Eagle, 2023] - Horror/Thriller Ven 12 GEN - CINEMA UNO : I DELITTI DEL BARLUME - IL POZZO DEI DESIDERI [Sky, 2024] - 1aTv Commedia/Crimine

[Sky, 2024] - Commedia/Crimine Lun 15 GEN - CINEMA UNO : RENFIELD [Universal, 2023] - 1aTv Commedia/Horror

[Universal, 2023] - Commedia/Horror Ven 19 GEN - CINEMA UNO : I DELITTI DEL BARLUME - LA GIRATA [Sky, 2024] - 1aTv Commedia/Crimine

[Sky, 2024] - Commedia/Crimine Dom 21 GEN - CINEMA DUE : A THOUSAND AND ONE [Lucky Red, 2023] - 1aTv Crimine/Drammatico

[Lucky Red, 2023] - Crimine/Drammatico Lun 22 GEN - CINEMA UNO : CAMPIONI [Universal, 2023] - 1aTv Commedia/Sportivo

[Universal, 2023] - Commedia/Sportivo Ven 26 GEN - CINEMA UNO : I DELITTI DEL BARLUME - SOPRA LA PANCA [Sky, 2024] - 1aTv Commedia/Crimine

[Sky, 2024] - Commedia/Crimine Sab 27 GEN - CINEMA DUE : HOMETOWN - LA STRADA DEI RICORDI [Vision, 2023] - 1aTv Documentario/Biografico

[Vision, 2023] - Documentario/Biografico Lun 29 GEN - CINEMA UNO : IO CAPITANO [01, 2023] - 1aTv Drammatico

I DELITTI DEL BARLUME

Dal 12 gennaio per tre venerdì, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Tornano in esclusiva su Sky Cinema, dal 12 gennaio per tre venerdì, con 3 nuove storie I DELITTI DEL BARLUME, l'amatissima collection Sky Original prodotta da Sky Studios e da Palomar. Insieme alle nuove misteriose storie, ci aspetta l’amatissimo cast che ha reso celebre il “BarLume”: Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi. Insieme a loro anche delle guest star come Orietta Berti, Marco Messeri, Francesco Motta e Sandro Veronesi. Misteri e risate tornano ad animare Pineta. Il padrone di casa di Massimo (Timi), Beppe (Fresi) e Tizi (Guidi) viene trovato morto in un pozzo; loro rischiano di rimanere senza casa e Pasquali la bancarotta. C’è un incidente durante una battuta di caccia e la Fusco (Mascino) non ci vede chiaro mentre il sindaco Pasquali (Guzzanti), per far fronte ai debiti del Comune, multa tutta Pineta scatenando le ire dei bimbi. L’accoltellamento di un imprenditore vede coinvolto il padre della Tizi, preda delle amnesie. Ma davvero è stato lui? Una valigetta piena di soldi sembra essere la risposta a tutto, anche ai debiti di Pasquali, mentre al BarLume si svolge un improvvisato concerto di Orietta Berti con i bimbi e Beppe a fare da coro. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy.

SKY CINEMA COMEDY – I DELITTI DEL BARLUME

Sky Cinema Comedy, da lunedì 1 a venerdì 12 gennaio

In occasione dell’undicesima stagione de I delitti del BarLume con 3 nuovi film in arrivo, da lunedì 1 a venerdì 12 gennaio Sky Cinema Comedy ospita i 21 precedenti film tratti dal mondo dei romanzi di Marco Malvaldi, una produzione originale Sky Italia in coproduzione con Palomar. Pronti quindi a trascorrere 12 giorni a Pineta in compagnia dell’arguto barista-detective Massimo (Filippo Timi), del puntiglioso commissario Vittoria Fusco (Lucia Mascino), della fidata cameriera Tiziana (Enrica Guidi) e dei simpatici pensionati detective Pilade, Gino, Emo e Aldo. Questi i titoli nell’ordine: IL RE DEI GIOCHI, LA CARTA PIÙ ALTA, LA TOMBOLA DEI TROIAI, LA BRISCOLA IN CINQUE, IL TELEFONO SENZA FILI, AZIONE E REAZIONE, ARIA DI MARE, LA LOGGIA DEL CINGHIALE, UN DUE TRE STELLA!, LA BATTAGLIA NAVALE, IL BATTESIMO DI AMPELIO, HASTA PRONTO VIVIANI, DONNE CON LE PALLE, RITORNO A PINETA, MARE FORZA QUATTRO, TANA LIBERA TUTTI, COMPRO ORO, A BOCCE FERME, INDOVINA CHI?, RESORT PARADISO, E ALLORA ZUMBA!

SKY CINEMA FAST&FURIOUS

Sky Cinema Collection, da lunedì 1 a venerdì 12 gennaio

Collezione FAST & FURIOUS disponibile on demand dal 1° gennaio

In occasione dell’attesissima prima tv di FAST X, su Sky Cinema Collection (posizione 303 di Sky) si accende SKY CINEMA FAST&FURIOUS, che da lunedì 1° a venerdì 12 gennaio proporrà una programmazione interamente dedicata alla saga con le più spettacolari e ruggenti corse automobilistiche e gli scontri su quattro ruote. Tutti i titoli della collection saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand su Sky. Oltre a FAST X, fanno parte della programmazione anche i primi sette capitoli della saga: FAST AND FURIOUS, capostipite del 2001, in cui Brian O’Conner (Paul Walker) è un agente della polizia di Los Angeles, infiltrato in una banda che opera nel settore delle gare clandestine il cui capo è Dominic Toretto (Vin Diesel); 2 FAST 2 FURIOUS del 2003, interpretato da Paul Walker e Eva Mendes; THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT, capitolo orientale con cammeo finale di Vin Diesel; FAST & FURIOUS - SOLO PARTI ORIGINALI, pellicola del 2009 che riporta insieme sullo schermo Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster; FAST & FURIOUS 5, del 2011, in cui Dwayne Johnson si unisce a Paul Walker e Vin Diesel; FAST & FURIOUS 6, del 2013 che conferma il trio di star del precedente capitolo; e FAST & FURIOUS 7 del 2015, che vede l’ingresso di Jason Statham nei panni di Deckard Shaw e l’ultima apparizione del compianto Paul Walker

SKY CINEMA COLLECTION – ARMA LETALE

Sky Cinema Collection, sabato 13 e domenica 14 gennaio

L’intera saga di Arma Letale, composta da 4 film, è tutta su Sky Cinema sabato 13 e domenica 14 gennaio per un weekend all’insegna dell’adrenalina in compagnia di Mel Gibson e Danny Glover. La storia inizia con ARMA LETALE del 1987, quando conosciamo l’indisciplinato Martin Riggs, un poliziotto reduce dal Vietnam e di recente rimasto vedovo, e il suo nuovo sergente Roger Murtaugh, un uomo con moglie, figli e un innato senso dell’ordine e della moderazione. Insieme iniziano a lavorare sull’apparente suicidio della figlia di un ricco uomo d’affari. In ARMA LETALE 2 entra a far parte del cast Joe Pesci, che ritroveremo anche nei due successivi, nei panni di Leo Getz, un chiassoso informatore della polizia. In questo capitolo Riggs e Murtaugh devono avere a che fare con un carico di monete d’oro illegali, provenienti dal Sudafrica. Da ARMA LETALE 3 troviamo anche Rene Russo, chiamata a interpretare la sergente Lorna Cole che coinvolge Murtaugh, a tre giorni dalla pensione, e Riggs in un’indagine del dipartimento degli Interni su un poliziotto corrotto. In ARMA LETALE 4, infine, i due agenti collaborano col detective Lee Butters, interpretato da Chris Rock, per sventare un traffico di immigrati gestito dalla mafia cinese.

SKY CINEMA COLLECTION –CLINT EASTWOOD MANIA

Sky Cinema Collection, da lunedì 15 a domenica 21 gennaio | Da lunedì 15 a domenica 21 gennaio su Sky Cinema Collection si accendono i riflettori sulla ricca filmografia dell’attore e regista premio Oscar® Clint Eastwood.

Tra i 17 titoli in programmazione, sono da non perdere i seguenti film che portano la sua firma: il dittico sulla battaglia della Seconda guerra mondiale FLAGS OF OUR FATHERS, che considera lo scontro dal punto di vista delle truppe statunitensi, e la pellicola premiata con il Golden Globe per il miglior film straniero LETTERE DA IWO JIMA, dal punto di vista della fazione giapponese; l’intenso biopic SULLY in cui Tom Hanks interpreta il capitano Sullenberger, messo sotto accusa dopo aver salvato i passeggeri del suo aereo con una coraggiosa manovra; e la pellicola con cui Eastwood ha sondato il mistero della morte HEREAFTER con Matt Damon. Tra i film in cui si trova davanti e dietro la macchina da presa segnaliamo: il capolavoro da 4 Oscar® MILLION DOLLAR BABY con gli strepitosi Hilary Swank e Morgan Freeman; la struggente love story I PONTI DI MADISON COUNTY con Meryl Streep; e i leggendari western GLI SPIETATI, vincitore di 4 Oscar®, e IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO. Non manca infine, la mitica “trilogia del dollaro” diretta da Sergio Leone e interpretata da Eastwood: PER UN PUGNO DI DOLLARI, PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ e IL BUONO, IL BRUTTO E IL CATTIVO.

SKY CINEMA COLLECTION – KARATE KID

Sky Cinema Collection, da lunedì 22 a mercoledì 24 gennaio

Da lunedì 22 a mercoledì 24 gennaio torna su Sky Cinema Collection la raccolta completa dei 5 film di Karate Kid, i primi che comprendono la trilogia cult degli anni 80 con Ralph Macchio e Pat Morita, il quarto capitolo con Hilary Swank, sempre allenata da Pat Morita, e il reboot del 2010 che vede come protagonista il giovane figlio di Will Smith, Jaden Smith, accompagnato da Jackie Chan nella veste di suo mentore. Era il 1984 quando uscì nelle sale il primo capitolo THE KARATE KID - PER VINCERE DOMANI di John G. Avildsen dove il pubblico si appassiona alle vicende di Ralph Macchio che interpreta un ragazzo che, vessato dai bulli della scuola, viene istruito dal saggio maestro giapponese all’arte del karate, Maestro Miyagi (Pat Morita). Nel 1986 e 1989 uscirono il secondo e terzo capitolo in cui ritroviamo Avildsen alla regia e Ralph Macchio e Pat Morita nei celebri ruoli di allievo e maestro: KARATE KID II - LA STORIA CONTINUA e KARATE KID III - LA SFIDA FINALE. Nel 1994 uscì il quarto capitolo della saga, KARATE KID 4, in cui una giovanissima Hilary Swank impara dal grande Pat Morita l’arte del karate. Passarono 16 anni per il reboot THE KARATE KID: LA LEGGENDA CONTINUA dove tornano le emozionanti sfide a colpi di arti marziali, questa volta con Jackie nei panni del maestro e Jaden Smith in quelli dell’allievo.

SKY CINEMA COLLECTION – GIORNI DELLA MEMORIA

Sky Cinema Collection, da giovedì 25 a domenica 28 gennaio

In occasione dell’annuale commemorazione delle vittime della Shoah, che ricorre il 27 gennaio, da giovedì 25 a domenica 28 gennaio Sky Cinema Collection propone una programmazione evocativa che comprende il documentario in prima visione HOMETOWN: LA STRADA DEI RICORDI (sabato 27 alle 21.15 su Sky Cinema Due e Sky Arte, e alle 23.05 su Sky Cinema Collection).

Tra i 17 titoli in programmazione, sono inoltre da segnalare: l’esordio alla regia di Liev Schreiber che porta sullo schermo il libro di Jonathan Safran Foer in OGNI COSA È ILLUMINATA, in cui Elijah Wood interpreta uno studente americano deciso a trovare in Ucraina la donna che salvò suo nonno dalla furia nazista; RESISTANCE, il biopic su Marcel Marceau, interpretato da Jesse Eisenberg, che nella Francia occupata dai nazisti, si unì alla Resistenza per salvare centinaia di bambini ebrei; SCHINDLER'S LIST, il capolavoro di Steven Spielberg premiato con 7 Oscar®, tra cui Miglior film e Miglior regia, che racconta la vera storia dell’industriale tedesco Oskar Schindler, interpretato da Liam Neeson, che mise a rischio la propria vita e la propria carriera per salvare migliaia di ebrei da un tragico destino (tra cui Ryszard Horowitz, protagonista del documentario in prima visione); la pellicola ambientata nella Parigi dell’occupazione nazista ADDIO, SIGNOR HAFFMANN con Daniel Auteuil nei panni di un gioielliere ebreo che, per nascondersi, si fa aiutare da un suo dipendente; il commovente LA CHIAVE DI SARA con Kristin Scott-Thomas nei panni di una giornalista, incaricata di scrivere un reportage sul rastrellamento degli ebrei avvenuto a Parigi nel 1942; IL LABIRINTO DEL SILENZIO, che ripercorre l’inchiesta che portò al processo di Francoforte quando un procuratore scoprì l’identità dei collaboratori del regime nazista e li accusò di crimini di guerra; e THE EICHMANN SHOW - IL PROCESSO DEL SECOLO, che ricostruisce uno dei più importanti eventi televisivi del secolo scorso: il processo, avvenuto nel 1961, contro il gerarca nazista Adolf Eichmann mostrando al mondo, per la prima volta, le scioccanti testimonianze sull’Olocausto.

SKY CINEMA COLLECTION – RAMBO

Sky Cinema Collection, da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio

Da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio Sky Cinema Collection prevede la saga completa di Rambo composta dai 5 film che vedono protagonista il celebre reduce del Vietnam interpretato da Sylvester Stallone. È il 1982 quando esce nelle sale il capostipite del franchise, che poi si svilupperà nell’arco di 37 anni, RAMBO in cui un reduce del Vietnam scatena la sua furia contro le umiliazioni subite dal disonesto sceriffo di una cittadina; nel 1985 esce RAMBO 2 - LA VENDETTA, dove Stallone firma la sceneggiatura insieme a James Cameron, e in cui il nostro eroe torna in Vietnam per liberare i prigionieri americani dimenticati; il 1988 è l’anno di RAMBO III e questa volta John Rambo vola in Afghanistan per liberare il suo ex comandante, catturato dai russi; vent’anni dopo, nel 2008, esce JOHN RAMBO, diretto dallo stesso Stallone, che porta il suo personaggio in Tailandia, dove si unisce a un esercito di mercenari per liberare un gruppo di missionari in pericolo; nel 2019 esce l’ultimo capitolo, RAMBO - LAST BLOOD, che vede l’eroico veterano spostarsi in Messico per salvare la nipote rapita da una banda di criminali implicati nel commercio sessuale di ragazze.

SKY ATLANTIC



S.W.A.T – SESTA STAGIONE

Da giovedì 4 gennaio alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L'ex marine e sergente Daniel “Hondo” Harrelson, incaricato di dirigere un’unità speciale delle forze dell’ordine di Los Angeles, cerca un equilibro tra l'essere fedele al proprio lavoro e il rapporto con gli amici con cui è cresciuto nelle strade della città e per i quali la polizia è considerata il nemico.

TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY

Da lunedì 15 gennaio alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’ attesissima quarta stagione dell’acclamata serie antologica HBO e Sky Exclusive arriva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti. Creata, scritta e diretta da Issa Lòpez, vede protagoniste Jodie Foster, premio Oscar per Sotto Accusa e Il Silenzio degli Innocenti e Kali Reis (Catch the Fair One). Quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, gli otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare i loro demoni e l’oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

SKY SERIE

L’AMORE E LA VITA – CALL THE MIDWIFE / NONA STAGIONE

Da sabato 13 gennaio alle 21.15 su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Ritorna con una nuova stagione di risate, lacrime e storie suggestive per la serie drama di grande successo tratta dal bestseller internazionale “Chiamate la levatrice”. Siamo nel 1964 ed è evidente come i tempi stiano cambiando: dal faro della pillola contraccettiva all’ombra dell’Abortion Act del 1967, fino all’introduzione di un nuovo programma di screening del cancro… Tra situazioni mediche e personali complesse, la serie racconta le vicende che vedono coinvolte le suore e le infermiere che si prendono cura delle future mamme del quartiere londinese di Poplar.

LA FAVORITA DEL RE

Da mercoledì 31 gennaio alle 21:15 su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un period drama Sky Esclusive con Isabelle Adjani, Virginie Ledoyen, Gérard Depardieu e Gaia Girace. Per più di vent'anni, Diane de Poitiers è stata la favorita del re Enrico II. Nonostante il suo carattere forte e la sua leggendaria bellezza, Diane è solo un'altra cortigiana e la sua posizione rimane fragile. E l'imminente matrimonio di Enrico con Caterina de' Medici potrebbe mettere a repentaglio i suoi sogni di dominio. Diane farà di tutto per mantenere la sua influenza, ma la sua storia con Henri II, di vent'anni più giovane di lei, che è la chiave del suo potere, può davvero durare per sempre?

SKY TG24

IDEE PER IL DOPO

Da mercoledì 10 gennaio su Sky TG24 e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale generativa sta interessando, ad una velocità e un impatto senza precedenti, tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana. Per questo, Sky TG24 ha deciso di mettere questa enorme trasformazione al centro della propria offerta editoriale. In particolare, all’inizio per l’inizio del 2024, saranno realizzate un ciclo di puntate di Idee per il dopo, il format curato e condotto dal direttore Giuseppe De Bellis, che sarà affiancato in qualità di co-conduttore e analista da Luciano Floridi, Professore di Filosofia ed etica dell'informazione presso l’Oxford Internet Institute dell’Università di Oxford, dove è direttore del Digital Ethics Lab, uno dei maggiori esperti mondiali sul tema dell’I.A e delle sue conseguenze sulle nostre vite. Saranno affrontati tutti gli aspetti: il racconto delle radici della scienza e della tecnologia che ha portato allo sviluppo dell’I.A., la spiegazione del vocabolario necessario per comprendere l’argomento, le sue applicazioni pratiche in tutti i settori economico-produttivi come medicina, industria, finanza, cultura, spettacolo, business, informazione. Gli approfondimenti porranno l’accento anche sulle conseguenze etiche e sociali che l’intelligenza artificiale comporta, dall’automazione del lavoro alla correttezza nell’utilizzo dei dati personali, cercando di comprendere e anticiparne gli effetti sulla nostra società.

SKY INVESTIGATION

NCIS LOS ANGELES – QUATTORDICESIMA STAGIONE

Da lunedì 1° gennaio alle 21.15 su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Serie drammatica incentrata sui rischi e gli ostacoli affrontati da una divisione dell'NCIS incaricata di catturare criminali pericolosi e sfuggenti che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale. Assumendo false identità, destreggiandosi tra missioni sotto copertura e sfruttando tecnologie avanzate, questa squadra di agenti rischia la vita ogni giorno pur di difendere la propria città.ù

IRISH CRIME – SECONDA PARTE

Da martedì 9 gennaio alle 21.15 su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Galway, Irlanda. Cathrin è una psicologa criminale che per anni ha lavorato a stretto contatto con la polizia locale come consulente specializzata, approfittando del fatto che il marito, Liam, fosse un agente. Ma da quando il marito è stato ritrovato morto, tutto è cambiato. Torna la seconda parte del crime tedesco, con le vicende di Cathrin Blake alle prese con nuovi casi professionali e privati.

LE INDAGINI DI SISTER BONIFACE – SECONDA STAGIONE

Da mercoledì 24 gennaio alle 21.15 su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La serie spin – off di Padre Brown, tratta dai racconti di G.K. Chesterton, torna su Sky e NOW con una nuova stagione. Inghilterra, primi anni Sessanta. La seconda stagione della serie continua a seguire le imprese investigative della suora enologa Sister Boniface, la cui laurea in scienza forensi e l’esperienza nella medicina legale sono diventate una preziosa risorsa per il Dipartimento di Polizia di Great Slaughter, che deve affrontare un tasso di criminalità sorprendentemente alto nel villaggio. I nuovi episodi, ricchi di stravaganti misteri, vedono la suora coinvolta in indagini legate a tornei di scacchi, top model, stazioni radio pirata, gruppi teatrali amatoriali, riprese cinematografiche e programmi televisivi.

SKY UNO

HELL’S KITCHEN

Da lunedì 8 gennaio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Una nuova stagione di Hell’s Kitchen e per la prima volta in assoluto è Battle Of The Ages, chef Ramsay scoprirà se è meglio assumere uno chef più giovane e creativo o uno chef più esperto e collaudato in battaglia come capo chef dell’Hell’s Kitchen Caesars Atlantic City. Ogni squadra si sfiderà in sfide brutali che metteranno alla prova le loro abilità culinarie e limiti mentali. La squadra vincitrice di ogni sfida verrà ricompensata con esperienze di viaggio irripetibili, mentre la squadra perdente affronterà punizioni che metteranno alla prova la loro determinazione e li spingeranno fino al loro punto di rottura. Alla fine, solo uno chef varcherà le porte e diventerà il prossimo capo cuoco di Gordon Ramsay.

SKY ARTE

THE REAL SHERLOCK HOLMES

Da sabato 20 gennaio alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Che Sherlock Holmes sia uno dei personaggi più longevi della cultura pop non è un mistero, e nemmeno che sia stato il primo personaggio a diventare più famoso del suo stesso creatore. Ma siamo davvero sicuri di conoscere Sherlock Holmes? Questo documentario dimostra quanto questo personaggio abbia inconsapevolmente influenzato la storia del 21esimo secolo, arrivando a dimostrare che la moderna risoluzione dei crimini, la scienza forense, lo spionaggio e persino i viaggi spaziali sarebbero stati completamente diversi se non fosse stato per Sherlock Holmes e per il suo fidato compagno Dr. John H. Watson, sempre al suo fianco.

NAZISTI – LADRI DI MUSICA

Da sabato 16 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nel 1940 la clavicembalista Wanda Landoswska fu derubata delle sue proprietà dai Nazisti, aventi l’incarico di confiscare le opere d’arte alle famiglie ebree e ai musei d’Europa. Tra gli spartiti e gli strumenti musicali che i soldati le portarono via c’era anche il piano con cui Chopin compose i suoi Preludi.

COCO CHANEL – SENZA SEGRETI

Da domenica 28 gennaio alle 21.15, con un episodio a settimana, su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Raccontato con le sue stesse parole, e grazie alle testimonianze delle persone che l’hanno conosciuta, questo documentario cattura la vera essenza dell’enigmatica Gabrielle ‘Coco’ Chanel, rivelando come la sua stessa vita sia stata d’ispirazione per la maggior parte delle sue creazioni – tra le più iconiche: il tubino nero, la giacca di tweed e il profumo Chanel No 5. Grazie alle sue creazioni – che nel 21esimo secolo rimangono ancora simbolo di lusso, stile, sensualità e potere – ha saputo regalare alle donne un senso di libertà, all’interno di un mondo ancora fortemente dominato dagli uomini. Nonostante la sua popolarità, la figura di Coco è sempre rimasta un enigma, mascherando un’infanzia vissuta in povertà e le complesse vicende della sua vita, tra cui una storia d'amore durante la guerra per cui venne anche accusata di collaborazione nazista.

SKY DOCUMENTARIES

THE STORY OF FILM: A NEW GENERATION

Da mercoledì 3 gennaio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Esaminando le immagini cinematografiche più potenti dell'ultimo decennio, il regista e critico cinematografico Mark Cousins racconta il cinema contemporaneo dal 2010 al 2021, una storia sull’innovazione cinematografica, alla scoperta di nuovi modi di vedere e di essere nell’era digitale.

FUORILEGGE – VENETO A MANO ARMATA

Da sabato 13 gennaio alle 21.15, con un episodio a settimana, su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Anni 70. Enrico Vandelli, un compagno antagonista dello Stato, decide di combatterlo. Ma invece che mettere bombe, si laurea in Giurisprudenza e diventa avvocato per difendere chi le bombe le mette per davvero, i protagonisti veneti degli anni di piombo… per poi ritrovarsi negli anni ‘90 a braccetto con il criminale che ha cambiato la storia del Paese: Felice Maniero, il Boss della Mala del Brenta. Ne ripercorriamo la storia in questa docuserie Sky Original, in tre episodi.

SCHINDLER – LA VERA STORIA

Da giovedì 25 gennaio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Oskar Schindler era un industriale ceco-tedesco che possedeva una piccola fabbrica a Cracovia. Dal 1940 in poi assunse operai ebrei e, con l'intensificarsi delle persecuzioni contro di essi, riuscì a fondare il suo personale “campo di concentramento”, successivamente spostato in Cecoslovacchia, dove i suoi operai venivano silenziosamente protetti dagli orrori del Nazismo. Sfruttando le sue amicizie con gli ufficiali delle SS, la Wehrmacht e l'intelligence militare Schindler riuscì a salvare più di mille ebrei.

SKY CRIME

DELITTI A CIRCUITO CHIUSO – S.9B

Da mercoledì 3 gennaio alle 22.00 su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Era il 3 marzo del 2021 quando la trentenne Sarah Everard rientrando dopo una serata con gli amici, scompare nel nulla. Al momento della scomparsa era al telefono con il fidanzato che la teneva compagnia sulla via del ritorno a casa poi, improvvisamente, il buio. Il suo corpo viene ritrovato una settimana dopo a 78 km di distanza dal luogo del suo ultimo avvistamento. #ScrivimiQuandoArriviACasa è la serie che ripercorre le storie di altre donne che, come Sarah, non sono state protette a sufficienza. Un viaggio toccante che vi commuoverà.

BLOOD DETECTIVES – I LEGAMI DI SANGUE

Da lunedì 15 gennaio alle 22.55, con un episodio a settimana, su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

A volte basta una sola goccia di sangue per svelare misteri che sembravano sepolti per sempre e fermare assassini che credevano di averla fatta franca. Immaginate di poter risolvere i cold case che hanno turbato il mondo per decenni: la rivoluzionaria tecnica del DNA familiare ha aperto proprio questa porta agli investigatori di tutto il mondo, rendendo anche il minimo indizio o reperto un potenziale veicolo per risalire al colpevole. Grazie a ricostruzioni, interviste ai detective che hanno utilizzato con successo questa tecnica forense e immagini d'archivio i segreti più oscuri vengono alla luce, rivelando collegamenti inaspettati e colpevoli insospettabili.

LA STRAGE DI SAN GENNARO

Da martedì 30 gennaio alle 21.15 su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La strage di San Gennaro, avvenuta la sera del 18 settembre 2008 a Castel Volturno, è un capitolo cruento nella storia della criminalità italiana. Un atto di violenza inaudita dove Antonio Celiento, sospettato dalla Camorra di essere un informatore, e sei giovani immigrati africani estranei a qualsiasi attività criminale, furono brutalmente assassinati. Questo massacro, eseguito con metodi mai visti prima, svela la faccia più crudele e violenta della Camorra e delle dinamiche criminali locali.

SKY NATURE



NOMAD – IN CAMMINO CON BRUCE CHATWIN

Domenica 14 gennaio alle 22.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Durante gli ultimi anni della vita di Bruce Chatwin il regista tedesco Werner Herzog ha collaborato con lo scrittore inglese ad alcuni progetti e fra i due è nata un'amicizia istintiva e profonda. In Nomad Herzog ripercorre le tracce dei pellegrinaggi che Chatwin ha compiuto alla ricerca dell'anima del mondo, portandoci alla ricerca del brontosauro, in Patagonia, davanti al relitto di una nave "fitzcarraldiana" a Punta Arenas, a Silbury Hill, nell'entroterra australiano e dentro caverne preistoriche o cimiteri indigeni.

I GLADIATORI DELLA NATURA

Da venerdì 19 gennaio alle 21.15, con un episodio a settimana, su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Attraverso questa docuserie assisteremo da vicino ad epiche battaglie tra le più grandi rivalità del regno animale, con tanto di riprese a rallentatore che rendono il dramma ancora più intenso. Come le battaglie tra gladiatori, gli scontri tra animali si svolgono in diverse "arene" selvagge, tra cui il Pacifico nordoccidentale, la savana africana, la giungla e l'Australia.