Guida TV Sky e NOW 14 - 20 Gennaio: True Detective, I Delitti del BarLume, I Gladiatori della Natura

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

La prossima settimana su Sky si prospetta ricca di emozionanti storie, intrighi e azione. Domenica 14 gennaio si preannuncia un viaggio affascinante con "Nomad – In cammino con Bruce Chatwin". Il regista tedesco Werner Herzog, durante gli ultimi anni di vita di Bruce Chatwin, ha collaborato con lo scrittore inglese in progetti che hanno dato vita a un'amicizia istintiva e profonda. Nel documentario "Nomad", Herzog segue le tracce dei pellegrinaggi di Chatwin, esplorando luoghi come la Patagonia, Punta Arenas, Silbury Hill, l'entroterra australiano e caverne preistoriche o cimiteri indigeni, alla ricerca dell'anima del mondo.

Il lunedì 15 gennaio arriva con l'attesissima quarta stagione di "True Detective: Night Country" su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Creata, scritta e diretta da Issa Lòpez, la serie vede protagoniste Jodie Foster e Kali Reis. La trama si svolge nella lunga notte invernale a Ennis, in Alaska, dove gli otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono nel nulla. Le detective Liz Danvers ed Evangeline Navarro dovranno affrontare i loro demoni e l'oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio. Sempre il 15 gennaio, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, c'è "Renfield", un divertente fanta-horror da un'idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead. Con Nicholas Hoult, Nicolas Cage e Awkwafina, il film racconta la storia di Robert Montague Renfield, membro di un gruppo di sostegno per persone con problemi relazionali, il cui rapporto distruttivo è con il celebre vampiro Dracula. Da lunedì 15 a domenica 21 gennaio, Sky Cinema Collection dedica una settimana alla "Clint Eastwood Mania". Con 17 titoli in programmazione, spiccano opere come "Flags of Our Fathers", "Lettere da Iwo Jima", "Sully", "Million Dollar Baby", "I Ponti di Madison County", "Gli Spietati" e la "Trilogia del Dollaro". Sempre dal 15 gennaio, su Sky Crime e in streaming su NOW, parte "Blood Detectives – I legami di sangue", una docuserie in 20 episodi che dimostra come una sola goccia di sangue possa svelare misteri sepolti e fermare assassini che credevano di essersela svignata. La tecnica del DNA familiare rivela segreti oscuri, collegamenti inaspettati e colpevoli insospettabili.

Il venerdì 19 gennaio segna il ritorno degli "I Delitti del BarLume – La Girata" su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. La collection Sky Original offre tre nuove storie intriganti, portando nuovi enigmi per Massimo e la sua squadra. Da venerdì 19 gennaio, su Sky Nature e in streaming su NOW, inizia "I Gladiatori della Natura", una docuserie in quattro episodi che mostra epiche battaglie tra le più grandi rivalità del regno animale, con riprese a rallentatore che intensificano il dramma.

Il sabato 20 gennaio su Sky Arte e in streaming su NOW, arriva "The Real Sherlock Holmes", un documentario che esplora come Sherlock Holmes abbia influenzato la storia del 21esimo secolo, contribuendo alla moderna risoluzione dei crimini, alla scienza forense, allo spionaggio e persino ai viaggi spaziali. Un viaggio nel mondo di Holmes e del suo compagno Dr. John H. Watson.

DOMENICA 14 GENNAIO

NOMAD – IN CAMMINO CON BRUCE CHATWIN

Domenica 14 gennaio alle 22.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Durante gli ultimi anni della vita di Bruce Chatwin il regista tedesco Werner Herzog ha collaborato con lo scrittore inglese ad alcuni progetti e fra i due è nata un'amicizia istintiva e profonda. In Nomad Herzog ripercorre le tracce dei pellegrinaggi che Chatwin ha compiuto alla ricerca dell'anima del mondo, portandoci alla ricerca del brontosauro, in Patagonia, davanti al relitto di una nave "fitzcarraldiana" a Punta Arenas, a Silbury Hill, nell'entroterra australiano e dentro caverne preistoriche o cimiteri indigeni.

LUNEDI 15 GENNAIO

TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY

Da lunedì 15 gennaio alle 21.15, con un episodio a settimana, su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’ attesissima quarta stagione dell’acclamata serie antologica HBO e Sky Exclusive arriva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti. Creata, scritta e diretta da Issa Lòpez, vede protagoniste Jodie Foster, premio Oscar per Sotto Accusa e Il Silenzio degli Innocenti e Kali Reis (Catch the Fair One). Quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, gli otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare i loro demoni e l’oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

RENFIELD

Lunedì 15 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Da un’idea originale del creatore di The Walking Dead, Robert Kirkman, un divertente fanta-horror con Nicholas Hoult, Nicolas Cage e Awkwafina. Robert Montague Renfield entra a far parte di un gruppo di sostegno per persone con problemi relazionali, non rivela però che il suo rapporto distruttivo è nientemeno che con il conte Dracula, il celebre vampiro del quale è servitore da tempo immemore. Mentre Renfield prova ad affrontare il suo problema, Dracula è malconcio e attende che il suo servitore gli porti delle vittime per riottenere la potenza di un tempo.

SKY CINEMA COLLECTION – CLINT EASTWOOD MANIA

Sky Cinema Collection, da lunedì 15 a domenica 21 gennaio - Collezione CLINT EASTWOOD disponibile on demand dal 15 gennaio

Da lunedì 15 a domenica 21 gennaio su Sky Cinema Collection si accendono i riflettori sulla ricca filmografia dell’attore e regista premio Oscar® Clint Eastwood. Tra i 17 titoli in programmazione, sono da non perdere i seguenti film che portano la sua firma: il dittico sulla battaglia della Seconda guerra mondiale FLAGS OF OUR FATHERS, che considera lo scontro dal punto di vista delle truppe statunitensi, e la pellicola premiata con il Golden Globe per il miglior film straniero LETTERE DA IWO JIMA, dal punto di vista della fazione giapponese; l’intenso biopic SULLY in cui Tom Hanks interpreta il capitano Sullenberger, messo sotto accusa dopo aver salvato i passeggeri del suo aereo con una coraggiosa manovra; e la pellicola con cui Eastwood ha sondato il mistero della morte HEREAFTER con Matt Damon. Tra i film in cui si trova davanti e dietro la macchina da presa segnaliamo: il capolavoro da 4 Oscar® MILLION DOLLAR BABY con gli strepitosi Hilary Swank e Morgan Freeman; la struggente love story I PONTI DI MADISON COUNTY con Meryl Streep; e i leggendari western GLI SPIETATI, vincitore di 4 Oscar®, e IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO. Non manca infine, la mitica “trilogia del dollaro” diretta da Sergio Leone e interpretata da Eastwood: PER UN PUGNO DI DOLLARI, PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ e IL BUONO, IL BRUTTO E IL CATTIVO.

BLOOD DETECTIVES – I LEGAMI DI SANGUE

Da lunedì 15 gennaio alle 22.55, con un episodio a settimana, su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Una docuserie in 20 episodi per dimostrare che a volte basta una sola goccia di sangue per svelare misteri che sembravano sepolti per sempre e fermare assassini che credevano di averla fatta franca. Immaginate di poter risolvere i cold case che hanno turbato il mondo per decenni: la rivoluzionaria tecnica del DNA familiare ha aperto proprio questa porta agli investigatori di tutto il mondo, rendendo anche il minimo indizio o reperto un potenziale veicolo per risalire al colpevole. Grazie a ricostruzioni, interviste ai detective che hanno utilizzato con successo questa tecnica forense e immagini d'archivio i segreti più oscuri vengono alla luce, rivelando collegamenti inaspettati e colpevoli insospettabili.

VENERDI 19 GENNAIO

I DELITTI DEL BARLUME – LA GIRATA

Dal 12 gennaio per tre venerdì disponibili i nuovi capitoli. Il secondo caso disponibile da venerdì 19 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Tornano in esclusiva su Sky Cinema, dal 12 gennaio per tre venerdì, con 3 nuove storie I DELITTI DEL BARLUME, l'amatissima collection Sky Original prodotta da Sky Studios e da Palomar. Insieme alle nuove misteriose storie, ci aspetta l’amatissimo cast che ha reso celebre il “BarLume”: Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi. Insieme a loro anche delle guest star come Orietta Berti, Marco Messeri, Francesco Motta e Sandro Veronesi. Misteri e risate tornano ad animare Pineta. Il padrone di casa di Massimo (Timi), Beppe (Fresi) e Tizi (Guidi) viene trovato morto in un pozzo; loro rischiano di rimanere senza casa e Pasquali la bancarotta. C’è un incidente durante una battuta di caccia e la Fusco (Mascino) non ci vede chiaro mentre il sindaco Pasquali (Guzzanti), per far fronte ai debiti del Comune, multa tutta Pineta scatenando le ire dei bimbi. L’accoltellamento di un imprenditore vede coinvolto il padre della Tizi, preda delle amnesie. Ma davvero è stato lui? Una valigetta piena di soldi sembra essere la risposta a tutto, anche ai debiti di Pasquali, mentre al BarLume si svolge un improvvisato concerto di Orietta Berti con i bimbi e Beppe a fare da coro. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy.

I GLADIATORI DELLA NATURA

Da venerdì 19 gennaio alle 21.15, con un episodio a settimana, su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Attraverso questa docuserie in quattro episodi, assisteremo da vicino ad epiche battaglie tra le più grandi rivalità del regno animale, con tanto di riprese a rallentatore che rendono il dramma ancora più intenso. Come le battaglie tra gladiatori, gli scontri tra animali si svolgono in diverse "arene" selvagge, tra cui il Pacifico nordoccidentale, la savana africana, la giungla e l'Australia.

SABATO 20 GENNAIO

THE REAL SHERLOCK HOLMES

Da sabato 20 gennaio alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Che Sherlock Holmes sia uno dei personaggi più longevi della cultura pop non è un mistero, e nemmeno che sia stato il primo personaggio a diventare più famoso del suo stesso creatore. Ma siamo davvero sicuri di conoscere Sherlock Holmes? Questo documentario dimostra quanto questo personaggio abbia inconsapevolmente influenzato la storia del 21esimo secolo, arrivando a dimostrare che la moderna risoluzione dei crimini, la scienza forense, lo spionaggio e persino i viaggi spaziali sarebbero stati completamente diversi se non fosse stato per Sherlock Holmes e per il suo fidato compagno Dr. John H. Watson, sempre al suo fianco.

