Guida TV Sky e NOW 12 - 18 Maggio: Cucine da Incubo, McEnroe, Foglie al vento, Donyale Luna

GUIDA TV SKY / NOW | 12 - 18 MAGGIO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La prossima settimana su Sky si prospetta ricca di emozionanti storie, intrighi e azione.

La programmazione si arricchisce con entusiasmanti proposte per il prossimo weekend. Domenica 12 maggio, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, avremo l'opportunità di immergerci nel mondo degli anni '80 con "La Chimera" di Alice Rohrwacher. Questo film, ambientato nel mondo clandestino dei "tombaroli", ci porterà a seguire le avventure di Arthur, un giovane archeologo in cerca di reperti etruschi e di un passaggio verso l'aldilà per ricongiungersi con il suo amore perduto, Beniamina.

Lunedì 13 maggio, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, sarà la volta di "Adagio", diretto da Stefano Sollima. Questo film, parte della trilogia romana iniziata con A.C.A.B. e Suburra, ci racconta la storia di Manuel, un sedicenne coinvolto in un ricatto orchestrato da carabinieri corrotti. In un tentativo di risolvere la situazione, si rivolge a figure del passato del padre, affrontando così le oscure intricazioni del mondo criminale romano. Alle 21.45, lo spettacolo continuerà su Sky Cinema Suspense, offrendoci un'esperienza cinematografica ancora più coinvolgente.

Martedì 14 maggio, su Sky Crime e in streaming su NOW, inizia una serie in quattro episodi intitolata "Mostri senza nome - Firenze". Questa serie esplorerà alcuni dei cold case più intricati avvenuti a Firenze, delitti rimasti irrisolti che hanno mantenuto la città sospesa nell'incertezza per decenni. Sempre martedì, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, ci attende "Foglie al Vento" di Aki Kaurismäki, premiato al Festival di Cannes 2023. Questo film delicato ci porta a Helsinki, dove due anime solitarie si incontrano in circostanze casuali, cercando di navigare tra le sfide quotidiane mentre la guerra in Ucraina fa da sottofondo. Da martedì 14 a sabato 25 maggio, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, avremo l'opportunità di vivere l'atmosfera del Festival di Cannes con una selezione di 27 film premiati nelle precedenti edizioni. Tra questi, spiccano titoli come "Le Buone Stelle - Broker", "Tori e Lokita", "Decision to Leave", "Close", e molti altri, offrendoci un'esperienza cinematografica unica e avvincente.

Giovedì 16 maggio sarà una serata ricca di emozioni e spettacolo. Su Sky Uno e in streaming su NOWpotremo vivere l'adrenalina delle nuove avventure di "Cucine da Incubo" con Antonino Cannavacciuolo. Il celebre chef si trasformerà in un vero e proprio supereroe delle cucine italiane, affrontando sfide culinarie e gestionali in ristoranti in difficoltà. Con il suo talento e la sua empatia, Cannavacciuolo guiderà i ristoratori verso una nuova era di successo culinario. Sempre giovedì, su Sky Arte e in streaming su NOW, avremo l'opportunità di immergerci nell'arte con "Caravaggio e Velázquez - Due sguardi sulla realtà". Questo programma ci porterà attraverso il viaggio di opere d'arte tra la National Gallery di Londra e le Gallerie d’Italia di Napoli, offrendoci un'interessante prospettiva sulla collaborazione artistica tra due maestri del Seicento. Inoltre, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, sarà disponibile "Kursk" di Thomas Vinterberg, un film che ci immergerà nella tragedia del sottomarino nucleare russo Kursk. Attraverso un cast di talento, il film ci porterà a rivivere gli eventi drammatici del 10 agosto 2000, quando il sottomarino affondò nel Mar di Barents, lasciando i marinai a lottare per la sopravvivenza.

Venerdì 17 maggio, su Sky Arte e in streaming su NOW, potremo scoprire la vita straordinaria di Donyale Luna, la prima modella nera ad apparire sulle copertine di riviste prestigiose come Harper’s Bazaar e Vogue. Il documentario "Donyale Luna: Supermodel" ci porterà a conoscere questa figura iconica che ha sfidato gli stereotipi della moda e influenzato intere generazioni. Infine, sabato 18 maggio, su Sky Documentaries e in streaming su NOW, potremo immergerci nel mondo del tennis con "McEnroe". Questo ritratto intimo di John McEnroe, una delle icone sportive più famose di tutti i tempi, ci porterà a conoscere il campione non solo attraverso le sue epiche battaglie sul campo, ma anche attraverso i suoi conflitti interiori e le controversie che hanno caratterizzato la sua vita.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

DOMENICA 12 MAGGIO

LA CHIMERA

Domenica 12 maggio alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Alice Rohrwacher dirige Josh O’Connor in una pellicola ambientata negli anni 80 nel mondo clandestino dei “tombaroli”, in concorso al Festival di Cannes 2023. Nel cast anche Alba Rohrwacher e Isabella Rossellini. Arthur, un giovane archeologo inglese, ha il talento di riuscire a scovare la presenza delle tombe etrusche che costellano il litorale tirrenico, virtù apprezzata dai suoi amici tombaroli in cerca di reperti da rivendere al mercato nero. Lui però non è in cerca di profitto, ma è alla disperata ricerca di un passaggio verso l’aldilà che potrebbe ricongiungerlo a Beniamina, la ragazza che ha amato e perduto. Solo l’incontro con Italia, una ragazza straniera come lui, può riaccendergli un nuovo interesse per la vita.

LUNEDÌ 13 MAGGIO

ADAGIO

Lunedì 13 maggio alle 21.15, Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Stefano Sollima conclude la trilogia romana iniziata con A.C.A.B. e proseguita con Suburra, con una crime story che nel cast vede Adriano Giannini, Pierfrancesco Favino, Toni Servillo e Valerio Mastandrea. Dopo la morte della mamma, il sedicenne Manuel vive con il padre anziano dal passato criminale. A sua insaputa, il ragazzo è ricattato da un gruppo di carabinieri corrotti per una storia di festini. Nel tentativo di risolvere la situazione, Manuel si rivolge a un ex-compare del padre, Polniuman, che promette di fare da intermediario con il carabiniere Vasco. Film presentato in concorso al Festival di Venezia 2023. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense, disponibile on demand anche in 4K.

MARTEDÌ 14 MAGGIO

MOSTRI SENZA NOME – FIRENZE

Da martedì 14 maggio alle 22.00, su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Matteo Caccia presenta una serie in quattro episodi che approfondisce alcuni tra i più intricati cold case avvenuti a Firenze: delitti rimasti irrisolti che tra gli anni ’80 e 2000 hanno riempito le prime pagine dei giornali e ormai diventati veri e propri misteri.

FOGLIE AL VENTO

Da martedì 14 maggio alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Premio della giuria al Festival di Cannes 2023 per la delicata pellicola del cineasta finlandese Aki Kaurismäki, che ha ottenuto anche due nomination ai Golden Globe 2024. A Helsinki si incontrano per caso due solitudini, quella di un operaio meccanico e di una cassiera di supermercato. Il percorso è però intralciato dall’alcolismo di lui, dai numeri di telefono persi, dal non conoscere nomi o indirizzi reciproci e dalla tendenza generale della vita a porre ostacoli a chi cerca la propria semplice felicità, il tutto sulle notizie in sottofondo che riguardano la guerra in Ucraina.

CANNES CANNES

Sky Cinema Due, da martedì 14 a sabato 25 maggio dalla prima alla terza serata e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

In occasione del Festival di Cannes 2024 che si svolge da martedì 14 a sabato 25 maggio, Sky Cinema Due propone 27 film premiati nelle precedenti edizioni dalla prima alla terza serata per tutta la durata della kermesse. Sono innanzitutto da citare i 2 titoli in prima visione, premiati nell’edizione 2023: martedì 14 alle 21.15 FOGLIE AL VENTO di Aki Kaurismäki (Premio della giuria) e giovedì 23 (ore 21.15 su Sky Cinema Uno e ore 21.45 su Sky Cinema Due) il successo di pubblico e critica di Wim Wenders PERFECT DAYS (Miglior attore a Kôji Yakusho). Sono da non perdere altri 4 film premiati nell’edizione 2022: LE BUONE STELLE – BROKER, la pellicola sui legami famigliari di Hirokazu Koreeda con Song Kang-ho (Parasite), premiato come miglior attore; TORI E LOKITA con cui i fratelli Dardenne hanno portato sullo schermo la storia di una fratellanza apparentemente impossibile, che ha ottenuto il Premio 75° anniversario; DECISION TO LEAVE, miglior regia a Park Chan-Wook; e CLOSE, Grand Prix Speciale della Giuria al regista Lukas Dhont. Sono inoltre previsti: BLACKKKLANSMAN di Spike Lee (Gran premio della giuria 2018), DRIVE diretto da Nicolas Winding Refn e interpretato da Ryan Gosling (Miglior regia a Cannes 2011), CAFARNAO - CAOS E MIRACOLI di Nadine Labaki (Premio della Giuria a Cannes 2018), GOMORRA di Matteo Garrone (Gran premio al miglior film 2008), il thriller con Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen I SEGRETI DI WIND RIVER (Un Certain Regard alla miglior regia 2017 a Taylor Sheridan), OLD BOY di Park Chan-Wook (Gran premio della giuria 2004), LA VITA DI ADELE diretto da Abdellatif Kechiche e interpretato da Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos (Palma d’oro 2013), BASTARDI SENZA GLORIA (Miglior attore a Christoph Waltz 2009), LEZIONI DI PIANO di Jane Campion (Palma d’oro 1993 e Miglior attrice a Holly Hunter), COLD WAR di Pawel Pawlikowski (Miglior regia 2018), il film con Viggo Mortensen CAPTAIN FANTASTIC (Un Certain Regard 2016 - Miglior Regia a Matt Ross), BLOW-UP di Michelangelo Antonioni (Palma d’oro 1967), IL DIVO di Paolo Sorrentino (Premio della giuria 2008), le pellicole dirette da Yorgos Lanthimos THE LOBSTER (Premio della Giuria 2017) e DOGTOOTH (Miglior film Un Certain Regard 2009), CASA HOWARD di James Ivory (Premio speciale per il 45° anniversario), VOLVER – TORNARE di Pedro Almodóvar (Miglior sceneggiatura e Miglior attrice al cast femminile 2006), il potente I MISERABILI (Premio della giuria 2019), RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME (Miglior sceneggiatura 2019), il capolavoro di Elio Petri con Gian Maria Volonté INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO (Gran Premio della Giuria 1970) e APOCALYPSE NOW di Francis Ford Coppola (Palma d’oro 1979).

GIOVEDÌ 16 MAGGIO

CUCINE DA INCUBO

Da giovedì 16 maggio alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ripartono le avventure da incubo, in giro per l’Italia, di Antonino Cannavacciuolo: sono le nuove Cucine da incubo, protagoniste del ciclo di episodi inediti. Per Cannavacciuolo – amatissimo e acclamato Chef da 7 Stelle Michelin in totale (di cui tre per il suo ristorante Villa Crespi) e dalle grandi capacità imprenditoriali – è arrivato il momento di vestire i panni del “supereroe” delle Cucine da incubo di tutta Italia: vere e proprie missioni impossibili nelle quali visiterà ristoranti con un servizio, uno stile e una qualità del cibo che vengono giudicati deludenti dai clienti insoddisfatti, e incontrerà i ristoratori e il personale di cucine in cui regnano liti, improvvisazione e cattiva gestione: Antonino Cannavacciuolo, con decisione, creatività ed empatia, porterà la sua esperienza da Chef e da imprenditore per consigliare gestori e dipendenti e aiutarli a trovare una soluzione. In questo ciclo di episodi, le avventure da mission impossibile saranno a Grosseto, Tursi (Matera), Avezzano (L’Aquila), Rivoli (Torino), Modena, Tropea (Vibo Valentia) e Pavia. In ogni episodio di Cucine da Incubo, Chef Cannavacciuolo arriverà nel locale per provare in prima persona il menù e valutare cibo e servizio, osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù. Il locale sarà sottoposto a un make over totale, una ristrutturazione completa da compiere in tempi record, che darà alla location un aspetto e un’atmosfera del tutto nuovi, capaci di renderla più accogliente, funzionale e vivibile rispetto alla precedente: una struttura che adesso sarà finalmente a misura di cliente. Dopo questi interventi, lo staff sarà poi pronto a ricominciare: con la passione per la ripartenza e la forza dei consigli ricevuti dallo Chef, ma anche con la fondamentale consapevolezza degli errori passati, tutte le persone al lavoro in sala e cucina potranno tornare al lavoro, riaprendo le porte alla clientela. Il programma è l’adattamento italiano del famosissimo format internazionale Kitchen Nightmares, format creato da Optomen Television Ltd e licenziato da All3Media International Limited.

CARAVAGGIO E VELÁZQUEZ–DUE SGUARDI SULLA REALTÀ

Giovedì 16 maggio alle 20.45, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il racconto della collaborazione tra la National Gallery di Londra e le Gallerie d’Italia di Napoli: seguiamo il viaggio di un’opera di Caravaggio e due di Diego Velázquez, che i musei si scambiano per organizzare due mostre parallele dedicate al grande maestro del Seicento italiano e alla sua influenza.

KURSK

Giovedì 16 maggio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il regista premio Oscar® Thomas Vinterberg porta sullo schermo la tragedia del Kursk in un film con un grande cast: Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth, Michael Nyqvis e Max von Sydow. Il 10 agosto del 2000 il sottomarino russo a propulsione nucleare intraprende la prima esercitazione con 118 marinai. Il siluro a bordo si surriscalda più del previsto ed esplode a sette minuti dal lancio. Segue un’altra esplosione, il sottomarino affonda nelle acque del Mare di Barents e i 23 superstiti, marinai e amici insieme, lottano fino alla fine.

VENERDÌ 17 MAGGIO

DONYALE LUNA: SUPERMODEL

Venerdì 17 maggio alle 21.15, in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il documentario ripercorre l’incredibile vita e carriera di Donyale Luna, la prima modella nera ad apparire sulle copertine di Harper’s Bazaar e Vogue. Al secolo Peggy Ann Freeman, nata a Detroit, Michigan, ma fortemente legata all’Italia (dove si è sposata e ha avuto una figlia), Luna è diventata un vero e proprio personaggio che ha spezzato i confini dell’industria della moda, ha sfidato gli ideali di bellezza e ha influenzato un’intera cultura. Tutto questo prima della sua morte, avvenuta a Roma a soli 33 anni.

SABATO 18 MAGGIO

MCENROE

Sabato 18 maggio alle 21.15, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ritratto intimo di una delle più grandi icone sportive di tutti i tempi. Numero uno al mondo per quattro anni consecutivi, John McEnroe ha segnato l’epoca d’oro del tennis anche grazie alle sue epiche battaglie con Björn Borg, ma alcune controversie dentro e fuori dal campo hanno rivelato il suo grande conflitto interiore. Nella notte Newyorchese, il campione viaggia nei suoi ricordi per raccontarsi a tutto tondo.