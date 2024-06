Giugno 2024 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | GIUGNO 2024



Le serie TV ultime uscite da vedere tutte d'un fiato, i film più amati da gustare in prima visione su Sky ma anche i programmi TV e i talent show in esclusiva da non perdere nel mese di Giugno 2024! ( e in streaming su NOW ).

L’attesa è finita. Dal 17 giugno in esclusiva su Sky la seconda stagione di House of the Dragonin contemporanea assoluta con l’uscita negli Stati Uniti. La casata Targaryen è divisa: Westeros è sull'orlo di una sanguinosa guerra civile per il Trono, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neriche combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. Tutti devono scegliere con chi schierarsi, nessuno escluso. Giugno è un mese imperdibile per tutti i fan di Gomorra – La Serie. In occasione del decimo anniversario della prima puntata, gli attori si riuniscono nell’evento speciale Gomorra – La Serie: 10 anni dopo, per condividere ricordi ed emozioni vissute sul set della serie che ha rivoluzionato il panorama televisivo italiano. Dal 2 giugno in esclusiva su Sky.

Per gli amanti delle serie in costume e dei period drama, dal 5 giugno arriva Belgravia: The Next Chapter, sequel della serie originale, Belgravia. Ambientato nel 1871, questo nuovo capitolo segue la storia d’amore tra il terzo Lord Trenchard, Frederick, e Clara Dunn, appena arrivata a Londra. Nonostante le loro apparenti differenze, i due dovranno affrontare insieme vari traumi del passato per far funzionare il loro matrimonio. La serie è prodotta da Julian Fellowes, autore della serie madre e già creatore di Downton Abbey e The Gilded Age.

Tra le novità di giugno da non perdere il pop-up channel Sky Crime Crimini Italiani. Dal 10 al 16 giugno Sky Crime +1 si trasforma in Sky Crime Crimini Italiani: una collezione mozzafiato di documentari per ripercorrere i casi criminali che hanno segnato la storia e la società del nostro paese. Dalle inquietanti storie di cronaca italiana – Il Delitto di Cogne, Mostri Senza Nome – Firenze, Chi ha ucciso Meredith Kercher, Profondo Nero Di Carlo Lucarelli- alle oscure vicende delle bande criminali italiane – La Mala. Banditi a Milano, Roma di piombo – Diario di una lotta– e molti altri titoli. Un viaggio nel cuore nero dell’Italia, un racconto dove la realtà criminale del nostro paese supera ogni immaginazione.

Giugno è un mese carico di emozioni cinematografiche. Da toccanti film di?genere drammatico?a?commedie?irresistibili, la selezione dei titoli è ricca di film premiati da critica e pubblico. Tra i film più attesi c'è Succede anche nelle migliori famiglie, settimo lungometraggio diretto da Alessandro Siani, una commedia degli equivoci che ci porta a riflettere sulle dinamiche familiari e sulle apparenze ingannevoli. La scomparsa improvvisa del padre, un uomo modello, sconvolge l'equilibrio della famiglia Di Rienzo, mettendo in luce le tensioni e le dinamiche nascoste tra i suoi membri. Dal 3 giugno.

Per gli amanti della commedia, da non perdere Un Altro Ferragosto disponibile dal 20 giugno on demand e dal 27 giugno su Sky Cinema Uno. Il film diretto da Paolo Virzì racconta la storia di Sandro, gravemente malato, che decide di trascorrere l'ultima estate insieme alla sua famiglia e agli amici di una vita per renderla indimenticabile. Nessuno si aspetta di trovare l'isola in festa per il matrimonio imminente di Sabry Mazzalupi, una celebrità del web. Si formano così due schieramenti opposti, rappresentando due facce di un'Italia in ferie, costrette a condividere un altro Ferragosto insieme. Tra le pellicole in arrivo a giugno 2024 su Sky non possiamo non menzionare Shark 2 - L’abisso, un'avventura ad alto tasso di adrenalina che vede il ritorno di Jason Statham nei panni di Jonas Taylor, impegnato a fronteggiare minacce marine ancora più pericolose. Con uno scenario che si sposta nella profondità dell'oceano e la presenza di spietati trafficanti di minerali, il film promette di tenere incollati gli spettatori allo schermo. Disponibile dal 10 giugno.

Un altro film da non perdere è One Life, un'emozionante storia vera che ci porta nel cuore della Seconda guerra mondiale e ci racconta l'incredibile gesto di coraggio di Nicholas Winton, noto come lo "Schindler britannico". Attraverso l’"Operazione Kindertransport", Winton riuscì a salvare centinaia di bambini ebrei dalla persecuzione nazista, mettendo in atto un piano di salvataggio straordinario che ha cambiato il corso della loro vita. Dal 17 giugno. Altro titolo di giugno molto atteso èTrolls 3 – Tutti insieme, il terzo capitolo delle avventure dei simpatici personaggi basati sulle Troll Dolls – disponibile dal 7 giugno. In questa nuova avventura, Poppy e Branch dovranno affrontare nuove sfide e rivelazioni sul loro passato, mentre cercano di salvare il loro amico Floyd dalle grinfie di popstar invidiose. Un mix di colori, musica e divertimento che promette di conquistare grandi e piccini. E poi dal 2 giugno arriva Asteroid City, una commedia dallo stile inconfondibile di Wes Anderson, che ci trasporta in un'immaginaria città nel deserto americano nel 1955. Con un cast stellare e una trama ricca di eventi inaspettati, il film ci regala una visione unica e surreale che solo Anderson sa offrire.

Giugno si prospetta come un mese imperdibile per gli amanti del cinema, con una selezione di titoli che spaziano dal drama alle commedie più originali, pronti a soddisfare ogni gusto e preferenza. Che aspettate? Preparate i popcorn e lasciatevi trasportare in un viaggio attraverso storie avvincenti e indimenticabili!

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un programma TV da guardare, a giugno Costantino della Gherardesca torna al timone della nuova stagione di Quattro Matrimoni. In ogni episodio, quattro diverse spose provenienti da tutta l’Italia si sfideranno, valutando e criticando con un voto da 1 a 10 gli aspetti più importanti dei matrimoni: abito, location, cibo ed evento generale. Chi saranno le vincitrici? Dal 2 giugno. Prosegue inoltre Cucine da Incubo, con lo chef Antonino Cannavacciuolo pronto ad aiutare con i suoi superpoteri ristoranti e ristoratori in difficoltà. Oltre a migliorare il lavoro nelle cucine e a ottimizzare la gestione dei locali, Cannavacciuolo si impegna anche a risanare i rapporti familiari e professionali, ormai logorati, offrendo la sua mano esperta per ristabilire l'armonia e il successo. Infine, a giugno arriva la nuova stagione di Alessandro Borghese Kitchen Soundil programma di cucina in cui il celebre chef Alessandro Borghese condivide i segreti della preparazione di piatti della tradizione, sia antica che moderna. Lo show copre una vasta gamma di ricette, includendo primi piatti, secondi di carne e di pesce, verdure, antipasti e dolci. Ogni episodio è arricchito da un tocco finale d'autore, che rende ogni piatto unico e speciale.

Tra le ultime uscite di giugno 2024, non mancano i documentari. Bellezza, addio ci porta nel mondo di Dario Bellezza, il poeta italiano scomparso nel 1996 a causa dell'Aids. Con una vita segnata dalla tragedia e dalla determinazione, Bellezza è stato un'icona della letteratura italiana, frequentando autori illustri come Sandro Penna e Alberto Moravia, e lavorando con Pier Paolo Pasolini. Disponibile dal 29 giugno. In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, da non perdere Pianeta di Corallo. Il documentario, disponibile dal 7 giugno, ci trasporta nella meravigliosa ma minacciata Grande Barriera Corallina, esplorando le sfide che l'ecosistema marino affronta e le soluzioni proposte per proteggerlo. David Holmes - Il ragazzo che è sopravvissuto racconta la storia toccante di un giovane ginnasta inglese diventato stuntman per Daniel Radcliffe nei film di Harry Potter, la cui vita prende una svolta drammatica dopo un incidente sul set che lo lascia paralizzato. Attraverso la resilienza e il sostegno degli amici, Holmes diventa una fonte di ispirazione, mostrando la forza dei legami umani e la capacità di superare le avversità. Dal 22 giugno in esclusiva. Tra le ultime uscite anche la seconda stagione di The Jinx, la docuserie che ha incastrato il miliardario Robert Durst. La nuova stagione – disponibile dal 12 giugno in esclusiva - esplora le indagini che, nei successivi otto anni dalla prima serie, non si sono mai arrestate. Verranno presentati nuovi elementi che collegano l'erede immobiliare agli omicidi di Susan Berman e Morris Black, oltre che alla scomparsa della moglie Kathleen McCormack.

Giugno su Sky offre un mix avvincente di serie, film e show, garantendo emozioni per tutti i gusti!

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

SKY ATLANTIC

HOUSE OF THE DRAGON – NUOVA STAGIONE

Da lunedì 17 giugno alle 21.15, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In contemporanea con gli Stati Uniti, torna con la seconda, attesissima stagione il fantasy drama HBO e Sky Exclusive ambientato 200 anni prima delle vicende raccontate nella serie dei record, “Il Trono di Spade”. La casata Targaryen è divisa: Westeros è sull'orlo di una sanguinosa guerra civile per il Trono, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. In otto nuovi episodi, la seconda stagione di “House of the Dragon” vede nel cast i già protagonisti della prima Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Tornano anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham. New-entry nel cast della nuova stagione: Abubakar Salim (sarà Alyn di Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower), Simon Russell Beale nei panni di Ser Simon Strong, Clinton Liberty nel ruolo di Addam of Hull, Jamie Kenna che interpreterà Ser Alfred Broome, Kieran Bew nei panni di Hugh, Tom Bennett in quelli di Ulf, Tom Taylor sarà Lord Cregan Stark e Vincent Regan interpreterà invece Ser Rickard Thorne.

SKY SERIE

BELGRAVIA: THE NEXT CHAPTER

Da mercoledì 5 giugno alle 21.15, su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Di un matrimonio ostacolato da segreti sepolti nel passato e dalle pericolose trame dell’alta società ottocentesca racconta la nuova serie BELGRAVIA: THE NEXT CHAPTER, spin-off di “Belgravia” ambientato trent’anni dopo le vicende della serie dal leggendario creatore di “Downton Abbey” e “The Gilded Age”, Julian Fellowes. Belgravia, 1871. L'affascinante Lord Frederick Trenchard incontra l'ammaliante Clara Dunn e i due si innamorano profondamente. Il loro matrimonio è pieno di amore e passione, ma il Lord nasconde delle profondità: porta con sé il trauma della sua infanzia, dopo anni di abbandono emotivo e di risentimento da parte del padre, che ha favorito il figlio minore, James. Mentre Frederick trova conforto nel suo lavoro e Clara inizia a forgiare la propria strada, lo scandalo minaccia di separarli. Solo la verità potrà riunirli.

SKY INVESTIGATION

DELITTI AI TROPICI – QUARTA STAGIONE

Da venerdì 21 giugno alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna il crime ambientato nell’isola di Martinica che segue le vicende di una singolare coppia di investigatrici: la pacata Comandante Mélissa Sainte-Rose e l’impetuosa Capitana Gaëlle Crivelli. Mentre cercano di smascherare i colpevoli di nuovi delitti, le loro vite private e i loro equilibri familiari si complicano sempre di più.

SKY CINEMA

LE PRIME TV DEL MESE

Dom 2 GIU - CINEMA DUE : ASTEROID CITY [Universal, 2023] - 1aTv Commedia/Romantico

[Universal, 2023] Commedia/Romantico Lun 3 GIU - CINEMA UNO : SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE [01, 2024] - 1aTv Commedia

[01, 2024] Commedia Gio 6 GIU - CINEMA UNO : LA FIGLIA DEL PRIGIONIERO [Universal, 2022] - 1aTv Drammatico

[Universal, 2022] Drammatico Ven 7 GIU - FAMILY : TROLLS 3 - TUTTI INSIEME [Universal, 2023] - 1aTv Animazione/Musicale

[Universal, 2023] Animazione/Musicale Lun 10 GIU - CINEMA UNO : SHARK 2 - L'ABISSO [Warner, 2023] - 1aTv Azione/Fantascienza

[Warner, 2023] Azione/Fantascienza Mer 12 GIU - CINEMA DUE : JOIKA - A UN PASSO DAL SOGNO [Eagle, 2023] - 1aTv Drammatico

[Eagle, 2023] Drammatico Lun 17 GIU - CINEMA UNO : ONE LIFE [Eagle, 2023] - 1aTv Biografico/Drammatico

[Eagle, 2023] Biografico/Drammatico Mer 19 GIU - CINEMA UNO : L'ESORCISTA - IL CREDENTE [Universal, 2023] - 1aTv Horror

[Universal, 2023] Horror Sab 22 GIU - CINEMA UNO : IL MIO AMICO TEMPESTA [Eagle, 2022] - 1aTv Drammatico

[Eagle, 2022] Drammatico Mer 26 GIU - CINEMA DUE : IL PIACERE E' TUTTO MIO [Bim, 2022] - 1aTv Commedia/Drammatico

SKY CINEMA COLLECTION – RISATE ALL’ITALIANA

Sky Cinema Collection, da sabato 1 a venerdì 14 giugno

Collezione - Torna su Sky Cinema Collection l’appuntamento con le migliori commedie “made in Italy” e i protagonisti delle risate all’italiana con oltre 100 titoli, proposti da sabato 1 a venerdì 14 giugno.

Tra i grandi volti della collezione troviamo Alessandro Siani, regista e attore della prima visione SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE (lun. 3 giu. ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Collection). Da non perdere fra i suoi film in programmazione ci sono anche IL PRINCIPE ABUSIVO, SI ACCETTANO MIRACOLI, MISTER FELICITÀ, IL GIORNO PIÙ BELLO DEL MONDO, TRAMITE AMICIZIA e la saga di successo con Claudio Bisio, BENVENUTI AL SUD e BENVENUTI AL NORD, che ritorna da protagonista anche in BENVENUTO PRESIDENTE! e BENTORNATO PRESIDENTE!. Gennaro Nunziante è invece alla regia di COME PUÒ UNO SCOGLIO, scritto e interpretato dal duo pugliese Pio e Amedeo, e dei primi quattro film campioni d’incasso con Checco Zalone, tra cui la commedia dei record QUO VADO?; mentre Alessio Maria Federici firma la heist-comedy targata Sky Original (IM)PERFETTI CRIMINALI e Volfango De Biasi dirige il sequel dallo sfondo fantastico UN MATRIMONIO MOSTRUOSO. Il cinema di genere contamina la commedia anche nella trilogia SMETTO QUANDO VOGLIO di Sydney Sibilia e in UNA COMMEDIA PERICOLOSA con protagonista Enrico Brignano, che ritroviamo in POVERI MA RICCHI, affiancato da Christian De Sica, e ne LA VITA È UNA COSA MERAVIGLIOSA con Vincenzo Salemme e Gigi Proietti. Fra gli altri mattatori della commedia troviamo: Marco Giallini in CONFUSI E FELICI di Massimiliano Bruno, e al fianco di Alessandro Gassmann in SE DIO VUOLE, commedia d’esordio di Edoardo Falcone; il duo comico siciliano Ficarra e Picone sono autori, registi e attori ne L’ORA LEGALE, ANDIAMO A QUEL PAESE, ANCHE SE È AMORE NON SI VEDE e LA MATASSA; e il trio più popolare d’Italia Aldo, Giovanni e Giacomo sono al centro de IL COSMO SUL COMÒ, IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO, FUGA DA REUMA PARK e ODIO L’ESTATE.

SKY CINEMA COLLECTION – TOM CRUISE MANIA

Sky Cinema Collection, da sabato 15 a domenica 23 giugno

Collezione - Da sabato 15 a domenica 23 giugno i riflettori di Sky Cinema Collection si accendono sulla carriera della superstar di Hollywood, Tom Cruise, con 19 film che lo vedono protagonista. Non può mancare in palinsesto il primo inossidabile capitolo TOP GUN, vincitore dell’Oscar® e del Golden Globe per la migliore canzone, mentre tra gli altri film che hanno consacrato la carriera di Cruise citiamo: il dramma corale di Paul Thomas Anderson, MAGNOLIA per cui riceve la candidatura al premio Oscar® come miglior attore non protagonista; il dramma romantico di Ron Howard ambientato nel tardo Ottocento CUORI RIBELLI con Nicole Kidman, che ritorna a fianco di Tom Cruise nella pellicola lussuriosa di Stanley Kubrick EYES WIDE SHUT; il dramma giudiziario CODICE D’ONORE con Jack Nicholson, Demi Moore e Kevin Bacon; il thriller di Sydney Pollack, tratto dal best-seller di John Grisham, IL SOCIO con Gene Hackman; e le due pellicole fantascientifiche EDGE OF TOMORROW – SENZA DOMANI con Emily Blunt e OBLIVION con Morgan Freeman e Olga Kurylenko. Tra gli altri titoli in programma, sono da non perdere: gli action nati dalla penna di Lee Child con protagonista un ex ufficiale che utilizza metodi non convenzionali per arrivare alla verità: JACK REACHER - LA PROVA DECISIVA e JACK REACHER - PUNTO DI NON RITORNO; e i 7 film della saga che lo vede protagonista nei panni dell’agente segreto Ethan Hunt alle prese con missioni e stunt sempre più impossibili: MISSION: IMPOSSIBLE, MISSION: IMPOSSIBLE II, MISSION: IMPOSSIBLE III, MISSION: IMPOSSIBLE – PROTOCOLLO FANTASMA, MISSION: IMPOSSIBLE – ROGUE NATION, MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT, MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING. Ciascun capitolo ha un grande cast, tra cui ricordiamo i co-protagonisti Simon Pegg, Ving Rhames e Rebecca Ferguson, ed è firmato da registi di fama internazionale quali Brian del Palma, John Woo, J.J. Abrams, Christopher McQuarrie e Brad Bird.

SKY CINEMA COLLECTION – STEVEN SPIELBERG MANIA

Sky Cinema Collection, da lunedì 24 a domenica 30 giugno

Collezione - Venerdì 28 giugno arriva su Sky Cinema THE FABELMANS (ore 21.15 su Sky Cinema Uno, ore 21.45 su Sky Cinema Collection), l’ultima pellicola di Steven Spielberg che ha ottenuto 2 Golden Globe 2023 (miglior regia e miglior film drammatico) e 7 nomination agli Oscar®. Interpretato dal giovane Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano e Seth Rogen, è un racconto di formazione, ispirato all’esperienza biografica del regista, che segue Samuel Fabelman, un ragazzo che scopre la passione per il cinema e inizia a girare i suoi primi film nell’America degli anni 60, sullo sfondo delle sue vicende famigliari. Per l’occasione, da lunedì 24 a domenica 30 giugno, Sky Cinema Collection dedica la programmazione al regista Steven Spielberg, con 16 film che portano la sua firma. Tra quelli che hanno segnato la carriera del regista 2 volte premio Oscar® citiamo: il kolossal tratto da una storia vera, vincitore di 7 premi Oscar® SCHINDLER’S LIST con Liam Neeson, Ralph Fiennes e Ben Kingsley; il biopic PROVA A PRENDERMI con Tom Hanks nei panni di agente dell’FBI sulle tracce di un abile truffatore, interpretato da Leonardo DiCaprio; la commedia romantica, che consolida la collaborazione con Tom Hanks, THE TERMINAL dove un uomo, bloccato in un aeroporto per cause di forza maggiore, si innamora di una hostess, interpretata da Catherine Zeta-Jones; e gli indimenticabili film di fantascienza, E.T. – L’EXTRA TERRESTRE, premiato agli Oscar® con protagonisti Henry Thomas e Drew Barrymore; quello ideato da Stanley Kubrick, A.I. – INTELLIGENZA ARTIFICIALE con Jude Law, e quello tratto da un racconto di Philip K. Dick MINORITY REPORT con Tom Cruise. Infine, non possono mancare in programmazione i primi quattro capitoli della saga campione d’incassi con protagonista Harrison Ford nelle vesti dell’archeologo Indiana Jones: I PREDATORI DELL’ARCA PERDUTA con Karen Allen; INDIANA JONES E IL TEMPIO MALEDETTO con Kate Capshaw e Ke Huy Quan; INDIANA JONES E L’ULTIMA CROCIATA con la memorabile interpretazione di Sean Connery; e INDIANA JONES E IL REGNO DEL TESCHIO DI CRISTALLO, penultimo capitolo della saga, con Shia LaBeouf e Cate Blanchett.

SKY UNO

QUATTRO MATRIMONI

Da domenica 2 giugno alle 21.15, su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Mesi e mesi di preparazione per una sola, indimenticabile, giornata. Una manciata di ore in cui gli occhi sono puntati su di lei, la sposa, e quindi tutto deve essere perfetto: abito, trucco, acconciatura, ma anche i dettagli della festa, della tavolata, del cibo. Solo chi ci è passato può capirlo, e solo chi ci è passato può giudicare. Ed ecco lo spunto di Quattro Matrimoni, che mette in competizione quattro spose nel giorno più importante della loro vita, per una sfida guidata, stuzzicata e commentata da Costantino della Gherardesca. Non cambia il meccanismo, semplice ma spietato, alla base delle sfide: quattro spose, le protagoniste di ciascuno degli 8 episodi dell’iconico show Sky Original prodotto da Banijay Italia, vengono invitate l’una ai matrimoni delle altre per giudicare quattro categorie con un voto da 0 a 10; riprese tutto il giorno dalle telecamere, dalle emozioni della cerimonia fino ai festeggiamenti del banchetto, le spose “ospiti” non risparmieranno i loro giudizi più spietati su abito, cibo, location ed evento generale. Al termine di ogni giornata, dichiareranno una parte dei loro voti solo al pubblico. Conduttore, anima e arbitro della gara, a Costantino spetterà il ruolo di tenere le redini del gioco e di raccogliere i commenti delle spose, ma sarà lui stesso a commentare con il suo humour inconfondibile le cerimonie: davanti al suo schermo, seduto su un comodissimo divano, guarderà le immagini delle cerimonie e dei party e non gli sfuggirà alcun particolare, e non si risparmierà in alcun modo nel formulare i giudizi più sarcastici e diretti. Dopo aver partecipato a tutti e quattro i matrimoni, le spose arriveranno tutte davanti a Costantino per l’inevitabile e sincerissima resa dei conti: dovranno annunciare pubblicamente i loro voti e giustificarli, tenendo testa alle rispettive critiche e recriminazioni delle colleghe e avversarie. I loro voti daranno così vita a una classifica che potrà essere stravolta dal bonus di Costantino, che premierà solo una sposa con 10 preziosissimi punti. Dopo il confronto finale, Costantino e le spose attenderanno l’arrivo della lussuosissima limousine coi vetri oscurati da cui scenderà solo uno dei quattro mariti, quello della sposa vincitrice di puntata. Per la coppia di novelli sposi che si sarà aggiudicata la puntata, ci sarà in palio una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta di MSC Crociere.

SKY DOCUMENTARIES

THE JINX – SECONDA STAGIONE

Da mercoledì 12 giugno alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La docuserie che nel 2015 ha incastrato il killer miliardario Robert Durst torna con una seconda stagione. La serie mostrerà, in sei episodi, il risultato delle indagini che negli otto anni successivi alla prima stagione non si sono mai fermate, presentando nuovi elementi che collegano l’erede immobiliare agli omicidi di Susan Berman e Morris Black, nonché alla scomparsa della moglie Kathleen McCormack. Seguiamo le conseguenze della condanna di Durst su di lui e sulle persone che lo circondavano.

DAVID HOLMES – IL RAGAZZO CHE È SOPRAVVISSUTO

Sabato 22 giugno alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Una toccante e drammatica storia vera legata a una delle saghe più famose al mondo: Harry Potter. Il documentario HBO e Sky Exclusive ripercorre le vicende di David Holmes, un giovane ginnasta inglese selezionato come stuntman per Daniel Radcliffe nei film. Nel corso di dieci anni i due stringono un forte legame, ma il mondo di David viene stravolto quando un incidente sul set lo lascia paralizzato. Mentre Daniel e i suoi colleghi cercano di supportare il ragazzo e la sua famiglia, David diventa la loro fonte di forza e ispirazione. Una riflessione sulla crescita, la resistenza alle avversità e la forza dei legami.

GREG LEMOND: THE LAST RIDER

Sabato 29 giugno alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione del Tour de France 2024, l’incredibile storia di Greg LeMond e della sua vittoria nella leggendaria edizione del 1989, con materali inediti e interviste esclusive. Considerato uno dei ciclisti migliori di tutti i tempi, primo e unico statunitense ad aver vinto il Tour (per ben tre edizioni), per poter coronare il suo sogno LeMond ha dovuto superare moltissime sfide: non ultima, ricominciare a correre dopo essere stato ferito al petto in una battuta di caccia nel 1987.

SKY ARTE

THE LAST CARAVAGGIO – MERISI E VELAZQUEZ, DUE SGUARDI SULLA REALTÀ

Giovedì 6 giugno alle 20.40, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il racconto della collaborazione tra la National Gallery di Londra e le Gallerie d’Italia di Napoli: seguiamo il viaggio di un’opera di Caravaggio e due di Diego Velázquez, che i musei si scambiano per organizzare due mostre parallele dedicate al grande maestro del Seicento italiano e alla sua influenza.

BELLEZZA ADDIO

Sabato 29 giugno alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione del Prime Month, un documentario che celebra la vita di Dario Bellezza, poeta italiano morto di Aids il 31 marzo 1996. Primo scrittore dichiaratamente omosessuale in Italia, Bellezza è stato a lungo definito “il nostro poeta maledetto”. Nella sua vita turbolenta ha frequentato i più grandi autori della letteratura italiana del suo tempo, tra cui Sandro Penna, Alberto Moravia ed Elsa Morante, ed è stato segretario personale di Pier Paolo Pasolini, che l’ha lanciato nel mondo della letteratura. Il racconto di una vita vissuta tra la tragedia e la tenacia, finita nel silenzio della malattia.

SKY CRIME

DELITTI A CIRCUITO CHIUSO – DECIMA STAGIONE

Da mercoledì 5 giugno alle 21.15, su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna la serie evento che racconta come nella risoluzione di un delitto spesso la verità si nasconda nelle immagini. Dieci nuovi episodi per dieci nuove storie di crimini intricati da seguire tutti d’un fiato: attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza sparse in tutto il mondo e i racconti dei familiari e degli amici delle vittime riviviamo e risolviamo insieme agli investigatori crimini all’apparenza inestricabili che si sono risolti grazie a un unico, decisivo fotogramma.

PIANETA CORALLO - GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI

Da venerdì 7 giugno alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione della giornata mondiale degli oceani Sky Nature propone una ricca programmazione dedicata dal 7 al 9 giugno. A dare il via a questa straordinaria tre giorni di documentari, la spettacolare docuserie "Pianeta di Corallo" trasmessa in prima visione. Una missione internazionale della durata di cinque anni mira a trovare nuove soluzioni per salvare l’habitat marino della Grande Barriera Corallina, oggi in pericolo. L’ecosistema è complesso e delicato e gli organismi che lo abitano dipendono l'uno dall'altro e interagiscono con i coralli per sopravvivere.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutte le 51 partite di Euro 2024 su Sky!