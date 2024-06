Guida TV Sky e NOW 2 - 8 Giugno: 4 Matrimoni, Asteroid City, Belgravia, Pianeta Corallo

GUIDA TV SKY / NOW | 2 - 8 GIUGNO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

La programmazione di Sky e in streaming su NOW si arricchisce con nuove e entusiasmanti proposte. A partire da domenica 2 giugno, il palinsesto di Sky offre una serie di programmi imperdibili per tutti i gusti. La giornata inizia con il ritorno del celebre show "Quattro Matrimoni", trasmesso alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand. In questo programma, quattro spose competono tra loro per il matrimonio perfetto, giudicando le cerimonie delle altre in quattro categorie: abito, cibo, location ed evento generale, con voti da 0 a 10. Condotto da Costantino della Gherardesca, lo show promette momenti di grande emozione e critica spietata. Al termine della serie di matrimoni, le spose si confrontano apertamente sui voti assegnati, culminando nell'assegnazione di un bonus di 10 punti da parte del conduttore. La coppia vincitrice si aggiudica una crociera di sette giorni con MSC Crociere. Sempre domenica 2 giugno, su Sky Cinema Due alle 21.15, sarà possibile vedere "Asteroid City", disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Questo film di Wes Anderson, presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023, si svolge nel 1955 in una città immaginaria del deserto americano. Il cast stellare comprende Jason Schwartzman, Scarlett Johansson e Tom Hanks, e la trama ruota attorno a una convention di giovani astronomi e cadetti spaziali che viene sconvolta da eventi spettacolari e inaspettati che potrebbero cambiare il mondo.

Il giorno successivo, lunedì 3 giugno, su Sky Cinema Uno alle 21.15, andrà in onda "Succede anche nelle migliori famiglie". Questa commedia degli equivoci, diretta e interpretata da Alessandro Siani, racconta le disavventure della famiglia Di Rienzo dopo la morte improvvisa del patriarca. Il film vede la partecipazione di Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena e Antonio Catania e narra di come la vita apparentemente perfetta della famiglia venga destabilizzata dall'improvvisa perdita del capofamiglia e di come il figlio Davide, considerato la pecora nera, prenda in mano la situazione.ù

Mercoledì 5 giugno è il turno di "Belgravia: The Next Chapter", che verrà trasmesso su Sky Serie alle 21.15 e sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Questo spin-off della serie "Belgravia", ambientato trent'anni dopo gli eventi originali, narra la storia d'amore e dei segreti nascosti di Lord Frederick Trenchard e Clara Dunn nell'alta società del 1871. La serie esplora le profonde connessioni emotive e i segreti del passato che minacciano di distruggere la loro relazione. Sempre il 5 giugno, su Sky Crime alle 21.15, ritorna "Delitti a circuito chiuso" con dieci nuovi episodi. La serie evento racconta come nella risoluzione di un delitto spesso la verità si nasconda nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza sparse in tutto il mondo. Attraverso i racconti dei familiari e degli amici delle vittime, si rivivono e si risolvono insieme agli investigatori crimini all'apparenza inestricabili, che si sono risolti grazie a un unico, decisivo fotogramma.

Giovedì 6 giugno su Sky Arte alle 20.40, andrà in onda il documentario "Caravaggio e Velázquez – Due sguardi sulla realtà". Questo programma racconta la collaborazione tra la National Gallery di Londra e le Gallerie d’Italia di Napoli, seguendo il viaggio di opere di Caravaggio e Diego Velázquez che i musei si scambiano per organizzare due mostre parallele dedicate al grande maestro del Seicento italiano e alla sua influenza.

Venerdì 7 giugno alle 21.00 su Sky Cinema Family, arriva "Trolls 3 – Tutti insieme". In questo terzo capitolo delle avventure rocambolesche, Poppy e Branch affrontano nuove sfide e scoperte, incluso il passato segreto di Branch che ritorna a galla. La trama segue Branch nel tentativo di salvare un ex componente della sua band, i BroZone, rapito da due popstar invidiose del suo talento. Sempre venerdì 7 giugno, su Sky Nature alle 21.15, inizia la programmazione speciale dedicata alla Giornata Mondiale degli Oceani con la docuserie "Pianeta Corallo". Questa spettacolare serie esplora una missione internazionale di cinque anni per salvare l'habitat marino della Grande Barriera Corallina, un ecosistema complesso e delicato dove gli organismi interagiscono con i coralli per sopravvivere.

DOMENICA 2 GIUGNO

QUATTRO MATRIMONI

Da domenica 2 giugno alle 21.15, su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Mesi e mesi di preparazione per una sola, indimenticabile, giornata. Una manciata di ore in cui gli occhi sono puntati su di lei, la sposa, e quindi tutto deve essere perfetto: abito, trucco, acconciatura, ma anche i dettagli della festa, della tavolata, del cibo. Solo chi ci è passato può capirlo, e solo chi ci è passato può giudicare. Ed ecco lo spunto di Quattro Matrimoni, che mette in competizione quattro spose nel giorno più importante della loro vita, per una sfida guidata, stuzzicata e commentata da Costantino della Gherardesca. Non cambia il meccanismo, semplice ma spietato, alla base delle sfide: quattro spose, le protagoniste di ciascuno degli 8 episodi dell’iconico show Sky Original prodotto da Banijay Italia, vengono invitate l’una ai matrimoni delle altre per giudicare quattro categorie con un voto da 0 a 10; riprese tutto il giorno dalle telecamere, dalle emozioni della cerimonia fino ai festeggiamenti del banchetto, le spose “ospiti” non risparmieranno i loro giudizi più spietati su abito, cibo, location ed evento generale. Al termine di ogni giornata, dichiareranno una parte dei loro voti solo al pubblico. Conduttore, anima e arbitro della gara, a Costantino spetterà il ruolo di tenere le redini del gioco e di raccogliere i commenti delle spose, ma sarà lui stesso a commentare con il suo humour inconfondibile le cerimonie: davanti al suo schermo, seduto su un comodissimo divano, guarderà le immagini delle cerimonie e dei party e non gli sfuggirà alcun particolare, e non si risparmierà in alcun modo nel formulare i giudizi più sarcastici e diretti. Dopo aver partecipato a tutti e quattro i matrimoni, le spose arriveranno tutte davanti a Costantino per l’inevitabile e sincerissima resa dei conti: dovranno annunciare pubblicamente i loro voti e giustificarli, tenendo testa alle rispettive critiche e recriminazioni delle colleghe e avversarie. I loro voti daranno così vita a una classifica che potrà essere stravolta dal bonus di Costantino, che premierà solo una sposa con 10 preziosissimi punti. Dopo il confronto finale, Costantino e le spose attenderanno l’arrivo della lussuosissima limousine coi vetri oscurati da cui scenderà solo uno dei quattro mariti, quello della sposa vincitrice di puntata. Per la coppia di novelli sposi che si sarà aggiudicata la puntata, ci sarà in palio una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta di MSC Crociere.

ASTEROID CITY

Domenica 2 giugno alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Wes Anderson raduna un cast stellare capitanato da Jason Schwartzman, Scarlett Johansson e Tom Hanks per una commedia, presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023, che si svolge in un’immaginaria città nel deserto americano nel 1955. Una convention di giovani astronomi e cadetti spaziali viene sconvolta da eventi inaspettati e spettacolari che possono cambiare il mondo.

LUNEDÌ 3 GIUGNO

SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE

Lunedì 3 giugno alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Alessandro Siani dirige il suo settimo lungometraggio, una commedia degli equivoci, che lo vede anche protagonista al fianco di Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena e Antonio Catania. La vita apparentemente perfetta della famiglia Di Rienzo viene destabilizzata dall’improvvisa morte del padre, uomo modello e rinomato medico. Anche il figlio Davide è laureato in medicina, ma lavora alla Caritas ed è considerato la pecora nera della famiglia dalla mamma Lina e dai fratelli Renzo e Isabella. La situazione imprevista però cambierà gli equilibri. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – Risate all’italiana.

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO

BELGRAVIA: THE NEXT CHAPTER

Da mercoledì 5 giugno alle 21.15, su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Di un matrimonio ostacolato da segreti sepolti nel passato e dalle pericolose trame dell’alta società ottocentesca racconta la nuova serie BELGRAVIA: THE NEXT CHAPTER, spin-off di “Belgravia” ambientato trent’anni dopo le vicende della serie dal leggendario creatore di “Downton Abbey” e “The Gilded Age”, Julian Fellowes. Belgravia, 1871. L'affascinante Lord Frederick Trenchard incontra l'ammaliante Clara Dunn e i due si innamorano profondamente. Il loro matrimonio è pieno di amore e passione, ma il Lord nasconde delle profondità: porta con sé il trauma della sua infanzia, dopo anni di abbandono emotivo e di risentimento da parte del padre, che ha favorito il figlio minore, James. Mentre Frederick trova conforto nel suo lavoro e Clara inizia a forgiare la propria strada, lo scandalo minaccia di separarli. Solo la verità potrà riunirli.

DELITTI A CIRCUITO CHIUSO

Da mercoledì 5 giugno alle 21.15, su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna la serie evento che racconta come nella risoluzione di un delitto spesso la verità si nasconda nelle immagini. Dieci nuovi episodi per dieci nuove storie di crimini intricati da seguire tutti d’un fiato: attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza sparse in tutto il mondo e i racconti dei familiari e degli amici delle vittime riviviamo e risolviamo insieme agli investigatori crimini all’apparenza inestricabili che si sono risolti grazie a un unico, decisivo fotogramma.

GIOVEDÌ 6 GIUGNO

CARAVAGGIO E VELÁZQUEZ–DUE SGUARDI SULLA REALTÀ

Giovedì 6 giugno alle 20.40, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il racconto della collaborazione tra la National Gallery di Londra e le Gallerie d’Italia di Napoli: seguiamo il viaggio di un’opera di Caravaggio e due di Diego Velázquez, che i musei si scambiano per organizzare due mostre parallele dedicate al grande maestro del Seicento italiano e alla sua influenza.

VENERDÌ 7 GIUGNO

TROLLS 3 – TUTTI INSIEME

Venerdì 7 giugno alle 21.00, su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Terzo capitolo, targato DreamWorks Animation, delle avventure rocambolesche che vedono protagonisti i coloratissimi personaggi basati sulle bambole Troll Dolls, create dal danese Thomas Dam nel 1959. Poppy e Branch sono sono diventati una coppia. Lui però ha un passato segreto che lei ignorava e ora sta tornando a galla, Branch infatti faceva parte dei BroZone, il gruppo preferito di Poppy. Un altro ex componente della band, Floyd, è però stato rapito da Velvet e Veener, due popstar invidiose del suo talento. Branch deve intervenire e rivelare la verità a Poppy. In programmazione anche il primo capitolo della saga, TROLLS.

DELITTI AI TROPICI – QUARTA STAGIONE

Da venerdì 31 maggio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna il crime ambientato nell’isola di Martinica che segue le vicende di una singolare coppia di investigatrici: la pacata Comandante Mélissa Sainte-Rose e l’impetuosa Capitana Gaëlle Crivelli. Mentre cercano di smascherare i colpevoli di nuovi delitti, le loro vite private e i loro equilibri familiari si complicano sempre di più.

PIANETA CORALLO - GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI

Da venerdì 7 giugno alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione della giornata mondiale degli oceani Sky Nature propone una ricca programmazione dedicata dal 7 al 9 giugno. A dare il via a questa straordinaria tre giorni di documentari, la spettacolare docuserie "Pianeta di Corallo" trasmessa in prima visione. Una missione internazionale della durata di cinque anni mira a trovare nuove soluzioni per salvare l’habitat marino della Grande Barriera Corallina, oggi in pericolo. L’ecosistema è complesso e delicato e gli organismi che lo abitano dipendono l'uno dall'altro e interagiscono con i coralli per sopravvivere.