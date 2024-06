Guida TV Sky e NOW 16 - 22 Giugno: House of Dragon, One Life, David Holmes

GUIDA TV SKY / NOW | 16 - 22 GIUGNO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

La programmazione di Sky e in streaming su NOW si arricchisce con nuove e entusiasmanti proposte. Lunedì 17 giugno, alle 21.15, torna in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW, la nuova stagione di "House of the Dragon". La serie, disponibile anche on demand, riprende con la sua seconda attesissima stagione in contemporanea con gli Stati Uniti. Ambientata 200 anni prima delle vicende di "Il Trono di Spade", la serie segue la casata Targaryen, divisa e sull'orlo di una sanguinosa guerra civile per il Trono di Westeros. Nel cast ritroviamo Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy e molti altri volti noti, affiancati da nuove aggiunte come Abubakar Salim, Gayle Rankin e Freddie Fox. Sempre lunedì 17 giugno, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, è la volta di "One Life". Questo film, disponibile anche on demand, racconta la vera storia di Nicholas Winton, conosciuto come lo "Schindler britannico". Nel 1938, alla vigilia della Seconda guerra mondiale, Winton organizzò l'Operazione Kindertransport, salvando centinaia di bambini ebrei dalla Cecoslovacchia. Il cast include Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter e Johnny Flynn. Il film sarà trasmesso anche alle 21.45 su Sky Cinema Drama.

Mercoledì 19 giugno, alle 21.00 su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW, non perdere "L’Esorcista – Il Credente", diretto da David Gordon Green. Questo sequel diretto del classico di Friedkin del 1973 vede Ellen Burstyn riprendere il ruolo di Chris MacNeil. La storia segue la tredicenne Angela e la sua amica Katherine, che, nel tentativo di contattare lo spirito della madre di Angela, si trovano ad affrontare un'entità maligna. Il film sarà disponibile anche on demand in 4K.

Venerdì 21 giugno, alle 21.15 su Sky Investigation e in streaming su NOW, torna "Delitti ai Tropici" con la sua quarta stagione. La serie crime, ambientata sull'isola di Martinica, continua a seguire le vicende delle investigatrici Mélissa Sainte-Rose e Gaëlle Crivelli, le cui vite personali si intrecciano con le indagini su nuovi delitti. La serie sarà disponibile anche on demand.

Sabato 22 giugno, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, sarà trasmesso "Il mio amico Tempesta". Questo film, disponibile anche on demand, racconta la storia di Zoé, una bambina che sogna di diventare fantino e che sviluppa un legame speciale con un cavallo chiamato Tempesta. Tuttavia, un incidente mette a rischio i suoi sogni. Sempre sabato 22 giugno, alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, non perdere "David Holmes – Il ragazzo che è sopravvissuto". Questo documentario, prodotto da HBO e Sky Exclusive, racconta la drammatica storia di David Holmes, stuntman di Daniel Radcliffe nei film di Harry Potter, la cui vita cambia radicalmente dopo un incidente sul set. La vicenda esplora la resilienza e il supporto della famiglia e degli amici di Holmes, offrendo una profonda riflessione sulla forza dei legami.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

LUNEDÌ 17 GIUGNO

HOUSE OF THE DRAGON – NUOVA STAGIONE

Da lunedì 17 giugno alle 21.15, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In contemporanea con gli Stati Uniti, torna con la seconda, attesissima stagione il fantasy drama HBO e Sky Exclusive ambientato 200 anni prima delle vicende raccontate nella serie dei record, “Il Trono di Spade”. La casata Targaryen è divisa: Westeros è sull'orlo di una sanguinosa guerra civile per il Trono, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. In otto nuovi episodi, la seconda stagione di “House of the Dragon” vede nel cast i già protagonisti della prima Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Tornano anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham. New-entry nel cast della nuova stagione: Abubakar Salim (sarà Alyn di Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower), Simon Russell Beale nei panni di Ser Simon Strong, Clinton Liberty nel ruolo di Addam of Hull, Jamie Kenna che interpreterà Ser Alfred Broome, Kieran Bew nei panni di Hugh, Tom Bennett in quelli di Ulf, Tom Taylor sarà Lord Cregan Stark e Vincent Regan interpreterà invece Ser Rickard Thorne.

ONE LIFE

Lunedì 17 giugno alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’emozionante storia vera dell’uomo ricordato come lo “Schindler britannico” in una pellicola con Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter e Johnny Flynn. Londra, 1938. Alla vigilia della Seconda guerra mondiale, il ventinovenne Nicholas Winton organizza un piano di salvataggio, noto come “Operazione Kindertransport”. Grazie a Martin Blake, che gli aveva chiesto di andare a Praga per aiutarlo a coordinare le operazioni del Comitato Britannico per i rifugiati della Cecoslovacchia, e altre figure centrali come Doreen Warriner e di sua madre Babette, Winton riesce a far partire 8 treni con a bordo centinaia di bambini, molti di religione ebraica, che raggiungono la Gran Bretagna dove vengono ospitati da famiglie affidatarie. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama.

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO

L’ESORCISTA – IL CREDENTE

Mercoledì 19 giugno alle 21.00, su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

David Gordon Green, il regista della recente trilogia che fa parte del franchise di Halloween, dirige un nuovo capitolo della saga che si colloca come il sequel diretto de L’esorcista di Friedkin del 1973, e dove l’attrice Ellen Burstyn riprende il ruolo di Chris MacNeil dopo il primo capitolo. La tredicenne Angela sembra una ragazza serena, ma in segreto coltiva la speranza di comunicare con lo spirito della madre, morta dandola alla luce durante un terremoto ad Haiti, suo paese d’origine. Insieme all’amica Katherine, compie un rito magico proibito, ma anziché trovare la madre, entra in contatto con un’entità maligna che si impossessa di entrambe. I genitori delle ragazzine non possono far altro che rivolgersi alla madre di Regan, oggetto 50 anni prima di un celebre caso di possessione demoniaca. Disponibile on demand anche in 4K.

VENERDÌ 21 GIUGNO

DELITTI AI TROPICI – QUARTA STAGIONE

Da venerdì 21 giugno alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna il crime ambientato nell’isola di Martinica che segue le vicende di una singolare coppia di investigatrici: la pacata Comandante Mélissa Sainte-Rose e l’impetuosa Capitana Gaëlle Crivelli. Mentre cercano di smascherare i colpevoli di nuovi delitti, le loro vite private e i loro equilibri familiari si complicano sempre di più.

SABATO 22 GIUGNO

IL MIO AMICO TEMPESTA

Sabato 22 giugno alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Carmen Kassovitz, figlia di Mathieu, è al centro in una fiaba dai risvolti drammatici con Mélanie Laurent e Pio Marmaï. Marie e Philippe, i gestori di una scuderia, danno alla luce Zoé. A 5 anni la bambina sogna già di diventare un fantino e si affeziona particolarmente a Tempesta. Con lei Zoé instaura un legame particolare vuole farla diventare una campionessa puntando a vincere il Grand Prix d’Amerique. Qualche anno dopo però i suoi sogni sembrano andare in frantumi quando, durante un violento temporale, Tempesta va nel panico e, accidentalmente, ferisce gravemente Zoé… Disponibile on demand anche in 4K.

DAVID HOLMES – IL RAGAZZO CHE È SOPRAVVISSUTO

Sabato 22 giugno alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Una toccante e drammatica storia vera legata a una delle saghe più famose al mondo: Harry Potter. Il documentario HBO e Sky Exclusive ripercorre le vicende di David Holmes, un giovane ginnasta inglese selezionato come stuntman per Daniel Radcliffe nei film. Nel corso di dieci anni i due stringono un forte legame, ma il mondo di David viene stravolto quando un incidente sul set lo lascia paralizzato. Mentre Daniel e i suoi colleghi cercano di supportare il ragazzo e la sua famiglia, David diventa la loro fonte di forza e ispirazione. Una riflessione sulla crescita, la resistenza alle avversità e la forza dei legami.