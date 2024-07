Guida TV Sky e NOW 30 Giugno - 6 Luglio: K9, Hell's Kitchen, Transplant 3, Pastlives

GUIDA TV SKY / NOW | 30 GIUGNO - 6 LUGLIO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

La programmazione di Sky e in streaming su NOW si arricchisce con nuove e entusiasmanti proposte. Lunedì 1° luglio si apre con un'appassionante serata su Sky Cinema Uno alle 21.15 con "K9 – Squadra Antidroga". Questo thriller, disponibile anche in streaming su NOW e on demand, vede Aaron Eckhart nei panni dell'agente Jake Rosser, determinato a vendicare la morte del suo fedele cane poliziotto Ace, ucciso durante una sparatoria con dei trafficanti di droga. Nonostante venga sospeso dai superiori, Jake decide di proseguire l'indagine da solo con l'aiuto di Socks, un cane particolarmente aggressivo dotato di incisivi in titanio. Il film, disponibile anche in 4K, promette intense emozioni e scene d'azione mozzafiato.

Sempre lunedì 1° luglio, ma su Sky Uno alle 21.15, parte la ventiduesima stagione di "Hell’s Kitchen USA". Gordon Ramsay accoglie diciotto concorrenti da tutto il paese che si sfideranno in brutali prove culinarie per realizzare il sogno americano e diventare il prossimo capo chef del ristorante di Ramsay a Las Vegas. Ogni sfida determinerà vincitori che godranno di esperienze uniche e perdenti che affronteranno dure punizioni, mettendo alla prova la loro determinazione e capacità di superare i propri limiti. L’intera stagione è disponibile in streaming su NOW e on demand.

Martedì 2 luglio, alle 21.15 su Sky Serie e in streaming su NOW, ritorna "Transplant" con la terza stagione. Bashir "Bash" Hamed continua il suo cammino per ricostruire la sua vita a Montréal, affrontando nuove sfide burocratiche e personali mentre cerca di ottenere la cittadinanza canadese. La sua determinazione come medico al York Memorial Hospital sarà messa alla prova, e Bash dovrà bilanciare le complesse dinamiche con i colleghi, costruendo relazioni che influenzeranno profondamente la sua vita.

Nella stessa serata, su Sky Arte e in streaming su NOW alle 21.15, andrà in onda il documentario su "Lucio Amelio". Questo programma ripercorre la vita e la carriera del celebre gallerista napoletano che ha rivoluzionato la scena artistica internazionale tra gli anni '70 e '80. Il documentario esplora le sue collaborazioni con artisti come Warhol e Beuys, e la famosa mostra "Terrae Motus" del 1980, rivelando tanto le sue grandi conquiste quanto le solitudini della sua vita privata.

Mercoledì 3 luglio, su Sky Serie alle 21.15, debutta "Lezioni di Chimica", una serie basata sul romanzo di Bonnie Garmus. Protagonista è Elizabeth Zott, interpretata da Brie Larson, una scienziata degli anni Cinquanta che lotta contro i pregiudizi e le discriminazioni. Dopo essere stata ingiustamente licenziata, Elizabeth conduce un programma televisivo di cucina, utilizzando le sue conoscenze scientifiche per ispirare altre donne a perseguire i loro sogni in un'epoca in cui le opportunità erano limitate. La serie è disponibile anche in streaming su NOW e on demand.

Giovedì 4 luglio, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW alle 21.15, verrà trasmesso "Past Lives", un film sentimentale nominato agli Oscar 2024 per il miglior film e migliore sceneggiatura. Ambientato tra Seoul e New York, racconta la storia di Na-young e Hang-seo, due fidanzatini delle medie che si ritrovano dopo 12 anni di separazione. Nonostante gli sforzi di mantenere una relazione a distanza, Nora, come si fa chiamare ora Na-young, decide di concentrarsi sulla sua carriera di scrittrice. Dopo altri 12 anni, Hang-seo decide di recarsi a New York per rivederla. Il film è disponibile anche su Sky Cinema Romance alle 21.45 e on demand in 4K.

Infine, venerdì 5 luglio, su Sky Nature alle 21.15, verrà trasmesso "Alberi – Il Popolo della Natura". Questo documentario esplora la simbiosi tra l’uomo e gli alberi, proponendo una meditazione poetica sulla natura, la mortalità e il tempo, utilizzando tecniche artistiche come la fotografia e l’animazione. Racconta una storia profondamente umana, rivelando la nostra connessione con il mondo naturale, disponibile anche in streaming su NOW e on demand.

LUNEDÌ 1° LUGLIO

K9 – SQUADRA ANTIDROGA

Lunedì 1° giugno alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Aaron Eckhart è pronto alla vendetta in un thriller con Stephen Lang (Avatar). Los Angeles. L’agente Jake Rosser e il suo cane poliziotto Ace restano coinvolti in una sparatoria con dei trafficanti di droga. Ace resta ucciso e Jake vorrebbe scovare i colpevoli, ma viene sospeso perché ostacolato dai superiori. Decide così di indagare da solo con l’aiuto di Socks, un aggressivo cane con incisivi in titanio. Disponibile on demand anche in 4K.

HELL’S KITCHEN USA

Da lunedì 1° luglio alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il sogno americano è il tema della stagione 22 di Hell's Kitchen e diciotto diversi concorrenti sono venuti da tutti gli Stati Uniti per seguire il loro sogno di lavorare per Gordon Ramsey come prossimo capo chef presso lo Chef Ramsay's Hell's Kitchen di Las Vegas, uno dei migliori ristoranti del paese. Questi chef dovranno affrontare una serie di sfide brutali che metteranno in mostra le loro abilità culinarie: la squadra vincente di ogni sfida verrà ricompensata con esperienze irripetibili lontano da Hell's Kitchen, mentre i perdenti affronteranno punizioni che metteranno alla prova la loro determinazione e li spingeranno fino a sfidare i propri limiti. Alla fine, solo uno chef avrà la meglio e realizzerà il sogno di diventare il prossimo capo chef di Gordon Ramsay.

MARTEDÌ 2 LUGLIO

TRANSPLANT – TERZA STAGIONE

Da martedì 2 luglio alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La terza stagione di "Transplant" vede Bashir "Bash" Hamed continuare il suo percorso per ricostruire la sua vita a Montréal, ma con ogni nuovo traguardo arriva una nuova sfida. Bash si trova a dover affrontare le difficoltà burocratiche e personali legate all'ottenimento della cittadinanza canadese, un processo che lo costringe a confrontarsi con il suo passato e a valutare attentamente il suo futuro. Mentre lavora instancabilmente per dimostrare il proprio valore come medico nello York Memorial Hospital, Bash deve anche bilanciare le complesse dinamiche con i colleghi, costruendo relazioni professionali e personali che metteranno alla prova la sua resilienza e determinazione.

LUCIO AMELIO

Martedì 2 luglio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Da Warhol a Beuys, passando per la mostra "Terrae Motus" del 1980, Lucio Amelio ha rappresentato una figura fondamentale per la scena artistica internazionale, un uomo che ha reso possibile l'impossibile, un gallerista che ha reso Napoli il centro del mondo dell’arte tra gli anni ‘70 e ‘80. Questo documentario ripercorre la sua vita e la sua carriera: le rivoluzioni nell’arte e le solitudini nella vita privata che vengono raccontate attraverso numerose testimonianze.

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO

LEZIONI DI CHIMICA

Da mercoledì 3 luglio alle 21.15, su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La serie, tratta dall’omonimo romanzo di Bonnie Garmus, è un dramma avvincente e d’ispirazione che segue le vicende della brillante Elizabeth Zott, interpretata da Brie Larson, mentre si fa strada nel mondo maschilista degli anni Cinquanta. La giovane donna lotta contro i pregiudizi e le discriminazioni per affermarsi come scienziata. A seguito di un ingiusto licenziamento, Elizabeth accetta la conduzione di un programma televisivo di cucina. Questo programma non solo le permette di raggiungere un vasto pubblico, applicando le sue conoscenze scientifiche alla sfera culinaria, ma diventa anche una piattaforma per ispirare altre donne a perseguire i loro sogni in un'epoca in cui le opportunità sono limitate.

GIOVEDÌ 4 LUGLIO

PAST LIVES

Giovedì 4 luglio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nomination per il miglior film e migliore sceneggiatura agli Oscar® 2024 per un raffinato film sentimentale, ambientato tra Seoul e New York. Na-young e Hang-seo sono fidanzatini alle scuole medie, ma i genitori di Na Young devono trasferirsi da Seoul a New York. Trascorrono 12 anni, dopo i quali Na-young, che ora si chiama Nora, e Hang-seo riescono a ritrovarsi e a comunicare via Skype. Di fronte all’impossibilità di incontrarsi però, Nora sceglie di interrompere la relazione a distanza e concentrarsi sulla propria carriera di scrittrice. Dopo altri 12 anni, Hang-seo vuole rivedere Nora e va a New York. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Romance. Disponibile on demand anche in 4K.

VENERDÌ 5 LUGLIO

ALBERI – IL POPOLO DELLA NATURA

Venerdì 5 luglio alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un documentario che esplora il legame simbiotico che esiste tra l’uomo e gli alberi. Una meditazione poetica sulla natura, la mortalità e il tempo che passa, fatta usando anche tecniche artistiche, tra cui la fotografia e l’animazione. Una storia fortemente umana che rivela la nostra profonda connessione con il mondo della natura.