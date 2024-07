Luglio 2024 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | LUGLIO 2024



Le serie TV ultime uscite da vedere tutte d'un fiato, i film più amati da gustare in prima visione su Sky ma anche i programmi TV e i talent show in esclusiva da non perdere nel mese di Luglio 2024! ( e in streaming su NOW ).

A luglio 2024, Sky presenta tante nuove serie pronte a coinvolgere gli spettatori con storie intense e personaggi memorabili. Continua la nuova e seconda stagione di House of the Dragon. La serie, ambientata 200 anni prima de Il Trono di Spade, racconta la storia di Casa Targaryen. Westeros è sull'orlo di una guerra civile con Il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. Tra le ultime uscite del mese troviamo Helgoland 513, una serie drammatica ambientata nel 2034, dove un'apocalisse ha gettato il mondo nel caos e solo l'isola di Helgoland offre rifugio a una comunità di sopravvissuti. Con Martina Gedeck nel cast, la serie esplora la dura realtà di una dittatura basata su un rigido sistema di classificazione sociale. Disponibile dal 19 luglio.

I fan dei medical drama potranno seguire le nuove avventure di Bashir Bash Hamed nella terza stagione di Transplant. Bash continua a ricostruire la sua vita a Montréal mentre cerca di ottenere la cittadinanza canadese. La serie sarà disponibile dal 2 luglio. Gli appassionati di crime drama non possono perdere la seconda stagione di FBI: International, dal 21 luglio. Questo spin-off del celebre franchise FBI, ideato da Dick Wolf, segue l'International Fly Team con sede a Budapest, impegnato a risolvere crimini che coinvolgono cittadini statunitensi in tutto il mondo.

L'estate 2024 su Sky diventa ancora più interessante con l'arrivo dei nuovi film di luglio, che spaziano tra vari generi per soddisfare tutti i gusti cinematografici. Tra i film più attesi c'è Pare Parecchio Parigi, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Questa commedia, ispirata a fatti realmente accaduti, racconta la storia di tre fratelli che si riuniscono per realizzare l'ultimo desiderio del padre gravemente malato, portandolo in un viaggio immaginario a Parigi. Disponibile dall'8 luglio. Per gli amanti dei film sentimentali, da non perdere Past Lives candidato agli Oscar® 2024 in arrivo su Sky il 4 luglio. Ambientato tra Seoul e New York, segue la storia d'amore interrotta tra Na-young e Hang-seo, che si ritrovano dopo molti anni di separazione. Il film Finalmente l'alba, diretto da Saverio Costanzo e presentato al Festival di Venezia 2023, ci porta nella Roma degli anni '50. La diciottenne Mimosa, scelta come comparsa in un kolossal americano, viene trascinata in una notte di avventure tra le stelle di Cinecittà. Disponibile dal 21 luglio.

In Caracas, Marco D'Amore dirige e interpreta un dramma di perdizione e redenzione con Toni Servillo. Nei vicoli di una Napoli inquieta, la vita di uno scrittore si intreccia con quella di un fanatico di estrema destra che ha scelto di convertirsi all'Islam dopo l'incontro con una donna. Disponibile dall’11 luglio. Infine, Maigret, con Gérard Depardieu, riporta sullo schermo il celebre commissario creato da Georges Simenon. Il film, ispirato al romanzo "Maigret e la giovane morta," segue le indagini su un omicidio che rivelano connessioni profonde e inaspettate. Disponibile dal 15 luglio.

Luglio si prospetta un mese imperdibile per gli amanti del cinema, con una varietà di film che sapranno affascinare e coinvolgere spettatori di ogni genere. Preparate i popcorn e lasciatevi trasportare dalle nuove uscite su Sky! La programmazione di luglio 2024 su Sky prevede anche programmi TV che promettono di tenere gli spettatori incollati allo schermo. La ventiduesima stagione di Hell’s Kitchen USAtorna con Chef Gordon Ramsay, dove diciotto chef da tutta l'America competono per impressionare il leggendario chef e realizzare il sogno di lavorare per lui. Dall’1 luglio.

Prosegue inoltre la nuova stagione di Quattro Matrimoni condotto da Costantino della Gherardesca. Spose pronte a sfidarsi e valutare con un voto da 1 a 10 gli aspetti cruciali dei loro matrimoni, come abito, location, cibo ed evento generale. Chi sarà la vincitrice? Infine, il 4 luglio si conclude la nuova stagione di Cucine da Incubo con lo chef Antonino Cannavacciuolo che continua a salvare ristoranti in difficoltà, migliorando non solo la qualità del lavoro in cucina ma anche risanando i rapporti familiari e professionali. Non perdetevi la puntata finale!

Tra le ultime uscite di luglio 2024, non mancano i documentari. Partiamo da Dream Team, una docu-serie in cinque episodi che racconta il leggendario successo del Dream Team statunitense alle Olimpiadi del 1992, una squadra di basket che ha incantato i fan di tutto il mondo e che ancora oggi è considerata insuperabile. Dal 29 giugno. Caravaggio, Furto a Malta – disponibile dal 18 luglio - narra la straordinaria storia vera di Padre Marius Zerafa, un prete maltese che ha rischiato la vita per recuperare un prezioso dipinto di Caravaggio rubato nel 1984. Dal 12 luglio disponibile Diario di un Giaguaro, una docu-serie che esplora il mondo dei giaguari, rivelando come vivono e sopravvivono nelle paludi brasiliane. La biologa Lizzie Daly, in collaborazione con Oncafari, un progetto di ricerca dedicato ai giaguari, intraprende una missione per monitorare, studiare e preservare questo sfuggente grande felino. Infine, Undercover – Agenti sotto copertura esplora la pericolosa quotidianità degli agenti sotto copertura attraverso interviste e registrazioni dalle loro vere operazioni, rivelando il coraggio e il sacrificio di questi anonimi eroi. Dall’8 luglio.

Luglio su Sky offre un mix avvincente di serie, film e show, garantendo emozioni per tutti i gusti!

SKY ATLANTIC

HELGOLAND 513

Da venerdì 19 luglio alle 21.15, su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La nuova serie Sky Original tedesca in sette episodi è un dramma post-apocalittico ambientato nel 2039, in un futuro distopico in cui un'apocalisse ha distrutto il mondo e lo ha gettato nel caos. L’unico luogo sicuro è Helgoland, un’isola al largo della Germania. Qui trova rifugio una comunità di sopravvissuti che si organizza in una dittatura basata su un rigido sistema di classificazione sociale per cui solo 513 persone possono vivere sull’isola. Alla nascita di un bambino, dovranno scegliere chi si dovrà sacrificare per fargli posto.

SKY SERIE

TRANSPLANT – TERZA STAGIONE

Da martedì 2 luglio alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La terza stagione di "Transplant" vede Bashir "Bash" Hamed continuare il suo percorso per ricostruire la sua vita a Montréal, ma con ogni nuovo traguardo arriva una nuova sfida. Bash si trova a dover affrontare le difficoltà burocratiche e personali legate all'ottenimento della cittadinanza canadese, un processo che lo costringe a confrontarsi con il suo passato e a valutare attentamente il suo futuro. Mentre lavora instancabilmente per dimostrare il proprio valore come medico nello York Memorial Hospital, Bash deve anche bilanciare le complesse dinamiche con i colleghi, costruendo relazioni professionali e personali che metteranno alla prova la sua resilienza e determinazione.

SKY INVESTIGATION

FBI: INTERNATIONAL – SECONDA STAGIONE

Da domenica 21 luglio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torniamo a seguire le vicende dell’International Fly Team, divisione dell’FBI con sede a Budapest che tratta i crimini che coinvolgono i cittadini statunitensi sparsi per il mondo. La squadra guidata da Scott Forrester lavorerà su ventidue nuovi casi, cercando di neutralizzare le minacce che incombono sugli americani all’estero.

SKY CINEMA

LE PRIME TV DEL MESE

Lun 1 LUG - CINEMA UNO : K9 - SQUADRA ANTIDROGA [Eagle, 2023] - 1aTv Azione/Thriller | Trailer

[Eagle, 2023] Azione/Thriller | Trailer Gio 4 LUG - CINEMA UNO : PAST LIVES [Lucky Red, 2023] - 1aTv Drammatico/Romantico | Trailer

[Lucky Red, 2023] Drammatico/Romantico | Trailer Dom 7 LUG - CINEMA DUE : EMILY [Bim, 2022] - 1aTv Biografico/Drammatico | Trailer

[Bim, 2022] Biografico/Drammatico | Trailer Lun 8 LUG - CINEMA UNO : PARE PARECCHIO PARIGI [01, 2024] - 1aTv Commedia | Trailer

[01, 2024] Commedia | Trailer Mar 9 LUG - FAMILY : MEAN GIRLS [Paramount, 2024] - 1aTv Commedia/Musicale | Trailer

[Paramount, 2024] Commedia/Musicale | Trailer Gio 11 LUG - CINEMA UNO : CARACAS [Vision, 2024] - 1aTv Drammatico | Trailer

[Vision, 2024] Drammatico | Trailer Sab 13 LUG - COMEDY : DOGGY STYLE [Lucky Red, 2023] - 1aTv Avventura/Commedia | Trailer

[Lucky Red, 2023] Avventura/Commedia | Trailer Lun 15 LUG - CINEMA UNO : MAIGRET [Adler, 2022] - 1aTv Crimine/Mistero | Trailer

[Adler, 2022] Crimine/Mistero | Trailer Gio 18 LUG - CINEMA UNO : DEAD SHOT - VENDETTA DISPERATA [Sky, 2023] - 1aTv Azione/Thriller | Trailer

[Sky, 2023] Azione/Thriller | Trailer Dom 21 LUG - CINEMA UNO : FINALMENTE L'ALBA [01, 2023] - 1aTv Drammatico/Storico | Trailer

[01, 2023] Drammatico/Storico | Trailer Lun 22 LUG - CINEMA UNO : BLUE BEETLE [Warner, 2023] - 1aTv Azione/Fantascienza | Trailer

[Warner, 2023] Azione/Fantascienza | Trailer Gio 25 LUG - CINEMA DUE : LA SALA PROFESSORI [Lucky Red, 2023] - 1aTv Drammatico | Trailer

[Lucky Red, 2023] Drammatico | Trailer Dom 28 LUG - CINEMA UNO : NINA DEI LUPI [Genoma, 2023] - 1aTv Drammatico | Trailer

[Genoma, 2023] Drammatico | Trailer Lun 29 LUG - CINEMA UNO : FIVE NIGHTS AT FREDDY'S [Universal, 2023] - 1aTv Horror/Thriller | Trailer

[Universal, 2023] Horror/Thriller | Trailer Mer 31 LUG - CINEMA DUE : HOLIDAY [Europictures, 2023] - 1aTv Thriller | Trailer

SKY CINEMA COLLECTION – ROBERT DE NIRO MANIA

Sky Cinema Collection, da lunedì 1 a venerdì 5 luglio

Collezione - Da lunedì 1 a venerdì 5 luglio Sky Cinema Collection accende i riflettori sulla carriera dell’attore 2 volte premio Oscar® Robert De Niro. Tra i 20 titoli in programmazione che lo vedono protagonista, segnaliamo: il terzo capitolo della trilogia del tempo di Sergio Leone, C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA, sulle note di Ennio Morricone; il capolavoro di Michael Cimino vincitore di 5 Oscar® IL CACCIATORE con Christopher Walken e Meryl Streep; e SLEEPERS il dramma giudiziario di Barry Levinson, con Dustin Hoffman e Brad Pitt. Non possono inoltre mancare le commedie che caratterizzano gli anni di attività più recenti dell’attore, tra cui: LO STAGISTA INASPETTATO dove veste i panni di un uomo in pensione che trova lavoro come assistente di una giovane manager, interpretata da Anne Hathaway; la commedia brillante firmata Harold Ramis UN BOSS SOTTO STRESS con Billy Crystal; il film targato Sky Original C’ERA UNA TRUFFA A HOLLYWOOD con Tommy Lee Jones e Morgan Freeman; e la trilogia di Jay Roach e Paul Weitz, che dipinge tutto ciò che potrebbe andare storto al momento dell’incontro con i suoceri: TI PRESENTO I MIEI, MI PRESENTI I TUOI? e VI PRESENTO I NOSTRI con Ben Stiller, Owen Wilson, Teri Polo, Dustin Hoffman e Barbra Streisand.

SKY CINEMA COLLECTION – TRILOGIA OCEAN’S

Sky Cinema Collection, da sabato 13 a lunedì 15 luglio

Collezione - Da sabato 13 a lunedì 15 luglio arrivano su Sky Cinema Collection i 3 capitoli diretti da Steven Soderbergh della saga “heist” dal grande successo al box office. Le carte vincenti di questa amata saga sono le avventure coinvolgenti, i rocamboleschi piani, tanta ironia e i personaggi unici interpretati da un cast stellare: l’affascinante George Clooney è il maestro del furto Danny Ocean, Brad Pitt è il suo amico e complice Rusty e Julia Roberts la ex moglie, mentre tra gli altri componenti della squadra citiamo Matt Damon, Casey Affleck, Don Cheadle, Elliott Gould, Bernie Mac e Scott Caan. A loro si aggiungono, nei vari capitoli, altre stelle del cinema internazionale, tra cui Catherine Zeta-Jones, Vincent Cassel, Ellen Barkin e Al Pacino. Nel primo capitolo OCEAN’S ELEVEN – FATE IL VOSTRO GIOCO, uscito nelle sale cinematografiche nel 2001, l’ex galeotto Danny Ocean arruola una squadra di delinquenti per rapinare contemporaneamente tre casinò di Las Vegas appartenenti a Terry Benedict, interpretato dall’antagonista Andy Garcia che ritorna nei due capitoli successivi. Nel 2004 arriva il sequel, OCEAN’S TWELVE, che questa volta è ambientato in Europa, dove la banda si riunisce per mettere in atto una serie di colpi in tre diverse città, per raccogliere il denaro necessario a saldare un debito. Nel terzo capitolo OCEAN’S 13, uscito in sala nel 2007, la squadra ritorna in azione con un complicato piano per sabotare l’inaugurazione di un casinò.

SKY CINEMA COLLECTION – JACK RYAN

Sky Cinema Collection, da sabato 20 a venerdì 26 luglio

Collezione - Da sabato 20 a venerdì 26 luglio arrivano su Sky Cinema Collection le avventure dell’ex marine e analista della CIA Jack Ryan, il personaggio nato dalla penna di Tom Clancy nel 1984.

Sono 4 le grandi star che hanno dato il volto a Ryan nelle 5 versioni cinematografiche tratte dai romanzi di Clancy: Alec Baldwin in CACCIA A OTTOBRE ROSSO, l’incalzante action-movie del 1990 ambientato in un sottomarino e interpretato anche da Sean Connery; Harrison Ford che ha vestito i suoi panni nel 1992 in GIOCHI DI POTERE, dove deve avere a che fare con l’IRA, e nel 1994 in SOTTO IL SEGNO DEL PERICOLO, in cui si deve confrontare con un’organizzazione di pericolosi narcotrafficanti colombiani; nel 2002 il ruolo passa a Ben Affleck in AL VERTICE DELLA TENSIONE dove Ryan viene incaricato da un responsabile del controspionaggio, interpretato da Morgan Freeman, di neutralizzare un gruppo di terroristi intenzionati a far esplodere un ordigno nucleare; nel 2014, infine, è Chris Pine a vestire i panni del nostro eroe e in JACK RYAN: L’INIZIAZIONE vola a Mosca per sventare un folle piano terroristico che farebbe crollare l’economia statunitense, nel cast anche Keira Knightley, Kevin Costner e Kenneth Branagh.

SKY UNO

HELL’S KITCHEN USA

Da lunedì 1° luglio alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il sogno americano è il tema della stagione 22 di Hell's Kitchen e diciotto diversi concorrenti sono venuti da tutti gli Stati Uniti per seguire il loro sogno di lavorare per Gordon Ramsey come prossimo capo chef presso lo Chef Ramsay's Hell's Kitchen di Las Vegas, uno dei migliori ristoranti del paese. Questi chef dovranno affrontare una serie di sfide brutali che metteranno in mostra le loro abilità culinarie: la squadra vincente di ogni sfida verrà ricompensata con esperienze irripetibili lontano da Hell's Kitchen, mentre i perdenti affronteranno punizioni che metteranno alla prova la loro determinazione e li spingeranno fino a sfidare i propri limiti. Alla fine, solo uno chef avrà la meglio e realizzerà il sogno di diventare il prossimo capo chef di Gordon Ramsay.

SKY DOCUMENTARIES

FOOD MARKETS

Da lunedì 1 luglio alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La quinta stagione di Food Markets torna a descrivere i mercati presenti in varie città del mondo: racconta le storie che si nascondono dietro ogni prodotto messo sui banchi e ci porta a scoprire i luoghi da cui arrivano. Questa stagione: Les Halles di Dijon, Lubania, Amburgo e Venezia.

THE GOLDEN BOY: OSCAR DE LA HOYA

Da venerdì 12 luglio alle 21.15, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un documentario Sky Exclusive in due episodi sulla storia dell’uomo soprannominato The Golden Boy. Oscar De La Hoya è stato fin da giovanissimo un campione di Boxe, vincitore di molti titoli, tra cui un oro olimpico, celebrato come un eroe e un punto di riferimento dalla comunità messicano-statunitense di Los Angeles. Bello, carismatico ed eclettico, la sua fama è cresciuta vertiginosamente in poco tempo rendendolo una superstar fuori e dentro il ring. L’apparenza, però, nasconde un uomo che lotta per tenere a bada i suoi demoni.

DREAM TEAM

Da venerdì 26 luglio alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Una docuserie di cinque episodi sulla creazione e il trionfo della squadra di basket più leggendaria di tutti i tempi: il Dream Team statunitense del 1992, vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Barcellona. Una formazione di campioni, con icone del calibro di Magic Johnson, Charles Barkley e Michael Jordan, che ha dominato la competizione incantando i fan e rimanendo ancora oggi indimenticabile. Una generazione di talenti che ha trasforma la NBA in una potenza economica e culturale.

SKY ARTE

LUCIO AMELIO

Martedì 2 luglio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Da Warhol a Beuys, passando per la mostra "Terrae Motus" del 1980, Lucio Amelio ha rappresentato una figura fondamentale per la scena artistica internazionale, un uomo che ha reso possibile l'impossibile, un gallerista che ha reso Napoli il centro del mondo dell’arte tra gli anni ‘70 e ‘80. Questo documentario ripercorre la sua vita e la sua carriera: le rivoluzioni nell’arte e le solitudini nella vita privata sono raccontate tramite numerose testimonianze.

CARAVAGGIO – FURTO A MALTA

Giovedì 18 luglio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il prete maltese e il Caravaggio rapito: la straordinaria storia vera del sacerdote diventato investigatore per sventare un audace furto d'arte. Nel 1984 un tesoro nazionale maltese, il San Girolamo Scrivente dipinto nel 1608 da Caravaggio, è stato rubato. Due anni di indagini in tutta Europa non hanno portato a nulla, ma Padre Marius Zerafa, il direttore dei musei nazionali, non si è arreso. Stabilendo un canale di comunicazione con i ladri, ha iniziato una missione per recuperare il quadro, arrivando a rischiare la vita.

SKY CRIME

UNDERCOVER – AGENTI SOTTO COPERTURA

Da lunedì 8 luglio alle 22.55, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In totale solitudine, immersi nelle profondità del mondo criminale, gli agenti di polizia sotto copertura sono i protagonisti di alcune tra le missioni più pericolose alle quali un poliziotto possa essere assegnato: infiltrarsi tra i criminali, tessendo rapporti di convenienza e amicizia con loro. Undercover - Agenti sotto copertura è il racconto di queste vite al limite e delle loro operazioni estreme: interviste agli agenti sotto copertura e registrazioni video e audio dalle loro vere operazioni svelano come questi anonimi eroi si infiltrino in gang e reti criminali, rischiando la vita all’insaputa di ogni amico o parente, per garantire la sicurezza di tutti noi

SKY NATURE

DIARIO DI UN GIAGUARO

Da venerdì 12 luglio alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Una nuova serie in cinque episodi condotta dalla biologa, esperta in tracciamento degli animali, Lizzie Daly. La studiosa collabora con Onçafari, un decennale progetto di ricerca, nella missione di monitorare, studiare e conservare il più sfuggente tra i grandi felini del mondo: il giaguaro. Lizzie lavora al fianco di scienziati che dedicano la loro vita a conoscere questi maestosi animali nel loro habitat naturale, con l'obiettivo di documentare nuovi comportamenti e comprendere la complessa struttura sociale della più densa popolazione di giaguari al mondo.

