Guida TV Sky e NOW 14 - 20 Luglio: Maigret, Vendetta Disperata, Caravaggio, Helgoland 513

GUIDA TV SKY / NOW | 14 - 20 LUGLIO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

La programmazione di Sky e in streaming su NOW si arricchisce con nuove e entusiasmanti proposte. Lunedì 15 luglio alle 21:15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, va in onda "Maigret". Gérard Depardieu veste i panni del celebre personaggio nato dalla penna di Georges Simenon, nel film ispirato al romanzo "Maigret e la giovane morta". Una ragazza di provincia, giunta a Parigi piena di speranze, viene uccisa e il commissario Maigret ha il compito di individuare il colpevole. Nel corso delle indagini, il commissario incontra un’altra ragazza di provincia che suscita in lui sentimenti di protezione, la cui vicenda verrà in qualche modo collegata a quella della sconosciuta uccisa.

Giovedì 18 luglio alle 21:15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, sarà trasmesso "Dead Shot – Vendetta Disperata". Questo "revenge movie" targato Sky Original vede Colin Morgan, Felicity Jones e Mark Strong come protagonisti. La trama segue un ex paramilitare irlandese che assiste all’assassinio della moglie incinta da parte di un ufficiale delle forze speciali britanniche. Ferito e creduto morto, l’uomo riesce a fuggire e presto cercherà vendetta per le strade buie e paranoiche della Londra degli anni '70. Il film sarà trasmesso anche su Sky Cinema Suspense alle 21:45 e disponibile in 4K.

Sempre giovedì 18 luglio, alle 21:15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, va in onda "Caravaggio – Furto a Malta". Questo documentario racconta la straordinaria storia vera di un prete maltese che divenne investigatore per sventare un audace furto d'arte. Nel 1984, il San Girolamo Scrivente, dipinto nel 1608 da Caravaggio, fu rubato. Due anni di indagini in tutta Europa non portarono a nulla, ma Padre Marius Zerafa, il direttore dei musei nazionali, non si arrese. Stabilendo un canale di comunicazione con i ladri, iniziò una missione per recuperare il quadro, arrivando a rischiare la vita.

Venerdì 19 luglio alle 21:15, su Sky Atlantic e in streaming su NOW disponibile anche on demand, debutta "Helgoland 513". Questa nuova serie Sky Original tedesca in sette episodi è un dramma post-apocalittico ambientato nel 2039, in un futuro distopico in cui un'apocalisse ha distrutto il mondo e lo ha gettato nel caos. L’unico luogo sicuro è Helgoland, un’isola al largo della Germania, dove una comunità di sopravvissuti si organizza in una dittatura basata su un rigido sistema di classificazione sociale. Solo 513 persone possono vivere sull’isola e alla nascita di un bambino, dovranno scegliere chi sacrificare per fargli posto.

LUNEDÌ 15 LUGLIO

