Guida TV Sky e NOW 28 Luglio - 3 Agosto: Nina dei Lupi, Five Nights at Freddy's, Holiday

GUIDA TV SKY / NOW | 28 LUGLIO - 3 AGOSTO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

La programmazione di Sky e in streaming su NOW si arricchisce con nuove e entusiasmanti proposte. Domenica 28 luglio, alle 21:15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW debutta Nina dei Lupi. La giovane Sara Ciocca è la protagonista di questo film fantastico, tratto dall'omonimo romanzo di Alessandro Bertante. Il cast include anche Sergio Rubini, Cesare Bocci e Sandra Ceccarelli. La trama è ambientata in un mondo in cui una tempesta solare interrompe il funzionamento di tutti gli apparecchi elettronici. Proprio lo stesso giorno, una neonata viene trovata sulla montagna di un paese sperduto. Dodici anni dopo, la bambina, Nina, vive con il padre in una piccola comunità ed è considerata da tutti come una strega. Quando un gruppo di banditi, guidato da Fosco, semina morte e terrore nel paese, Nina fugge in montagna e deve imparare a convivere con i lupi. Il film sarà disponibile anche on demand e in 4K.

Lunedì 29 luglio, alle 21:15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, è il turno di Five Nights at Freddy’s. Questo film, prodotto da Blumhouse e ispirato al celebre videogioco, ha ottenuto un enorme successo internazionale con un incasso di quasi 300 milioni di dollari. Protagonisti del film sono Josh Hutcherson (Hunger Games) e Matthew Lillard (Scary Movie). La storia segue Mike, tormentato da un trauma infantile, che si ritrova a lavorare come guardia di sicurezza notturna in una pizzeria chiusa al pubblico dagli anni '80, chiamata Freddy Fazbear. Mike inizia a fare strani sogni legati ai bizzarri pupazzi animatronic del locale, che sembrano nascondere segreti letali. Il film sarà disponibile anche on demand e in 4K.

Mercoledì 31 luglio, alle 21:15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW debutta Holiday. Questo quarto film di Edoardo Gabbriellini, con Luca Guadagnino tra i produttori, segue Veronica che, dopo essere stata scagionata dall'accusa di aver ucciso la madre e il suo amante, fatica a ritrovare una vita normale, ostacolata da giornalisti e fotografi. Trova sollievo solo con l’amica Giada, con cui decide di ripercorrere gli eventi che hanno portato alla tragedia avvenuta all’hotel Holiday. Il film sarà disponibile anche on demand.

DOMENICA 28 LUGLIO

NINA DEI LUPI

Domenica 28 luglio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

LUNEDÌ 29 LUGLIO

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S

Lunedì 29 luglio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO

HOLIDAY

Mercoledì 31 luglio alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

