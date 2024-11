Novembre 2024 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | NOVEMBRE 2024



Le serie in arrivo da vedere tutte d'un fiato, i film più amati da gustare in prima visione su Sky e i programmi esclusivi da non perdere Novembre 2024 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di intrattenimento!

Il mese di novembre 2024 su Sky si prospetta ricco di grandi novità, con serie che spaziano dal thriller al genere sci-fi. Con nuovi titoli attesissimi e produzioni originali di alto livello, Sky continua a offrire contenuti imperdibili per ogni genere di spettatore.

Tra le novità di questo mese, spicca The Day of The Jackal, un avvincente thriller che vede come protagonista uno dei killer più noti e letali: lo Sciacallo. Quest’uomo dai mille volti, famoso per la sua precisione e abilità nell’arte dell’assassinio, è ora nel mirino dei servizi segreti inglesi. La serie segue la sua fuga e la caccia implacabile a cui sarà sottoposto. Con un cast stellare che include Eddie Redmayne, Lashana Lynch e Úrsula Corberó, questa nuova serie Sky Original promette suspense e azione dall’8 novembre, in esclusiva su Sky.

Gli appassionati di fantascienza potranno invece immergersi nell’universo di Dune: Prophecy, il prequel dei film di Dune. Ambientata 10.000 anni prima degli eventi che conosciamo, la serie HBO esplora la fondazione della leggendaria setta delle Bene Gesserit attraverso la lotta di due sorelle Harkonnen, alle prese con forze oscure che minacciano il futuro dell’umanità. Tra intrighi, battaglie epiche e visioni mistiche, Dune: Prophecy debutterà il 18 novembre in esclusiva su Sky, regalando un viaggio imperdibile nel mondo di Arrakis.

Infine, novembre ci porta Dostoevskij, una serie Sky Original che segna il debutto dei Fratelli D’Innocenzo sul piccolo schermo. Presentata in anteprima alla Berlinale e acclamata dalla critica, la serie ruota attorno a un serial killer enigmatico, soprannominato Dostoevskij per il suo metodo riflessivo e filosofico di lasciare lettere dettagliate accanto ai corpi delle sue vittime. Il protagonista, interpretato da Filippo Timi, è un uomo tormentato che sviluppa un'ossessione per questi messaggi, trovandovi echi del suo stesso dolore. Un thriller psicologico che esplora la morte, la vita e l’insensatezza di entrambe. Dal 27 novembre tutti gli episodi subito disponibili in esclusiva su Sky.

Il mese di novembre 2024 su Sky offre una selezione cinematografica variegata e di grande qualità, con titoli che spaziano dall'action-comedy al biografico, fino al drammatico e al thriller. Ecco i film più attesi che andranno in onda questo mese.

A partire dal 4 novembre, gli appassionati di musica e storie biografiche potranno godersi Back to Black, il film che racconta la vita e la carriera di Amy Winehouse. Il biopic ripercorre l’ascesa della celebre cantante jazz inglese, mostrando i suoi trionfi, i suoi tormenti e il suo tragico destino a soli 27 anni, quando divenne una leggenda della musica.

Per chi cerca adrenalina e risate, l’11 novembre arriva The Fall Guy, un action-comedy con protagonisti Ryan Gosling ed Emily Blunt. Il film segue la storia di Colt Seavers, uno stuntman che, dopo un grave incidente, lascia la sua professione e la sua fidanzata, Jody. Ma quando gli viene offerta l’opportunità di lavorare sul primo film da regista di Jody, accetta solo per scoprire che dovrà ritrovare la star scomparsa del film. Un mix di azione e umorismo da non perdere.

Il 18 novembre sarà il turno diIF – Gli amici immaginari, un film che mescola fantasia e realtà. Cal e sua figlia Bea hanno il dono di vedere gli “If”, amici immaginari che, sebbene abbandonati dagli esseri umani adulti, continuano a esistere. Bea scopre di essere la prescelta per salvare questi esseri dimenticati, dando vita a un’avventura magica e commovente che incanterà grandi e piccoli.

Dal 19 novembre, arriva su Sky Cinema il film drammatico Il colore viola, l'adattamento musicale del celebre romanzo di Alice Walker che aveva già dato vita nel 1985 alla celebre pellicola di Steven Spielberg. Ambientato nella Georgia segregazionista del primo Novecento, il film racconta la storia di Celie, una donna che subisce abusi e violenze, ma che troverà forza e speranza grazie a due figure straordinarie: la futura nuora Sofia e la cantante blues Shug Avery.

Infine, il 25 novembre in esclusiva su Sky, l’action-thriller La coda del diavolo ci porta in una Sardegna oscura e inquietante. Luca Argentero interpreta Sante Moras, ex poliziotto oggi guardia carceraria, accusato di un omicidio che non ha commesso: un uomo, colpevole di aver seviziato e ucciso una ragazza, viene trovato morto durante il suo turno di custodia. Costretto alla fuga e inseguito dal commissario Tommaso Lago (Francesco Acquaroli), Sante decide che l'unico modo per salvarsi è cercare la verità. Grazie all’aiuto di Fabiana Lai (Cristiana Dell’Anna) una giornalista che segue il caso, scoprirà delle verità sconcertanti. Dal 25 novembre in esclusiva su Sky.

Anche a novembre, Sky continua a offrire un’ampia gamma di show che terranno incollati gli spettatori davanti allo schermo. Tra grandi ritorni e competizioni appassionanti, ecco cosa non puoi perderti.

X Factor 2024 prosegue la sua corsa con i Live, offrendo sette puntate cariche di emozioni, eliminazioni e colpi di scena. I giudici Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro continueranno a sfidarsi per portare i concorrentiverso la finale, che si terrà nell’iconica cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli. Con la conduzione di Giorgia, ospiti d’eccezione e performance mozzafiato, il cammino verso la vittoria si fa sempre più incerto e avvincente. Chi riuscirà a conquistare il titolo di vincitore?

Per chi è in cerca di risate, prosegue GialappaShow con la sua consueta dose di comicità esplosiva. Dopo il grande successo delle passate edizioni, il Mago Forest è di nuovo al timone di questo programma esilarante, ricco di battute taglienti e nuovi tormentoni. Non mancheranno le irriverenti imitazioni e gli sketch comici che hanno reso il GialappaShow un cult della comicità italiana.

Il mese di novembre su Sky offre una selezione di documentari imperdibili, che spaziano tra sport, natura, arte e attualità. Tra le novità più attese troviamo E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano La Serie,tratta dall'omonimo podast di Pablo Trincia sulla valanga che il 18 gennaio 2017 ha colpito l'hotel Rigopiano. La docu-serie utilizza immagini straordinarie dei soccorsi e testimonianze di familiari e superstiti per raccontare le complesse operazioni di salvataggio e l’impatto collettivo del disastro. Dal 20 novembre in esclusiva su Sky e dal 13 novembre in anteprima su Sky TG24 Insider.

Per gli appassionati del mondo crime dal 4 novembre in esclusiva su Sky arriva Uccisa da Oscar Pistorius. La docu-serie racconta la vicenda del campione paraolimpico che a San Valentino nel 2013 ha sparato 4 colpi contro la fidanzata. Un’analisi dettagliata degli eventi accaduti.

Dal 5 novembre in esclusiva su Sky, Gaucci – quando passa l’uragano racconta la controversa figura di Luciano Gaucci, ex presidente del Perugia Calcio, attraverso testimonianze dirette dei suoi figli e di chi l’ha conosciuto da vicino. Una storia di successo calcistico, ma anche di truffe e scandali che hanno segnato la vita personale e professionale di Gaucci.

Dal 25 novembre, arriva Ogni 72 ore, una docu-serie Sky Exclusive che affronta il tema dei femminicidi, raccontando casi reali in cui le relazioni affettive si sono trasformate in tragedie. Condotto da Daniela Collu, questo documentario mira a sensibilizzare sul drammatico tema della violenza di genere, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne.

Tra le ultime uscite di novembre troviamo anche I suoni segreti della natura che esplora il mondo animale attraverso l’affascinante linguaggio dei suoni. In questa docu-serie Sky Original dal 17 novembre in esclusiva su Sky, Sir David Attenborough ci guida alla scoperta di come gli animali utilizzano il suono per sopravvivere, comunicare e scegliere i loro partner, mostrando la complessità e la bellezza della natura come mai visto prima.

Per gli amanti dell'arte, il 21 novembre esce L’ombra di Goya, un docu-film che offre uno sguardo inedito sul celebre pittore spagnolo, capace di catturare gli incubi e le ossessioni dell’umanità, ma anche le sue visioni fantastiche. Un viaggio affascinante attraverso il genio di Goya e il suo impatto sull'arte e la cultura.

Infine, dal 30 novembre la docu-serie I re del Luna Park che racconta la storia di una tra le ultime famiglie rimaste a difendere una tradizione che rischia di sparire.

Con un’offerta così ricca e variegata, novembre 2024 su Sky promette di soddisfare ogni gusto, tra nuove serie avvincenti, film emozionanti, show imperdibili e documentari che ispirano e fanno riflettere. Non resta che mettersi comodi e godersi lo spettacolo!



SKY ATLANTIC

THE DAY OF THE JACKAL

Da venerdì 8 novembre alle 21.15, su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW

Adattamento del classico “Il giorno dello sciacallo”, il seminale romanzo di Frederick Forsyth, e del successivo pluripremiato film omonimo del 1973 della Universal Pictures, “The day of the Jackal” è uno spy thriller ad altissimo tasso di adrenalina su un uomo dai mille volti, un professionista insospettabile e silenzioso, celebre per essere assolutamente infallibile nel suo lavoro. Lo Sciacallo, assassino solitario, sfuggente e implacabile interpretato dal Premio Oscar® Eddie Redmayne, si guadagna da vivere uccidendo su commissione. Ma mentre è al lavoro sul suo prossimo incarico, si trova ad affrontare un avversario inaspettato, Bianca (Lashana Lynch), una tenace ufficiale dell'MI6, l’intelligence britannica, che si impegnerà in una implacabile caccia all’uomo in giro per l’Europa per riuscire a catturarlo. Nel cast anche Úrsula Corberó (La casa di carta). La serie, prodotta da Carnival Films, parte di Universal International Studios, una divisione di Universal Studio Group, andrà su Sky e NOW in tutti i territori in cui Sky opera in Europa, mentre sarà un’esclusiva Peacock negli Stati Uniti.

DUNE: PROPHECY

Da lunedì 18 novembre alle 21.15, su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ispirata al romanzo “Sisterhood of Dune” di Brian Herbert e Kevin J. Anderson, la serie HBO Original e Sky Exclusive racconta le origini della mitica setta delle Bene Gesserit dell’amatissimo e sconfinato universo creato da Frank Herbert. Ambientata 10.000 anni prima dell'ascesa di Paul Atreides, “Dune: Prophecy” segue due sorelle Harkonnen mentre combattono forze che minacciano il futuro dell'umanità e fondano la leggendaria setta che diventerà nota come Bene Gesserit. Nel numeroso cast Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May e Mark Strong.

DOSTOEVESKJ

Da mercoledì 27 novembre alle 21.15, su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Serie Sky Original già presentata in anteprima alla 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino a febbraio, il primo lavoro per la TV dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo arriva finalmente su Sky e NOW. La serie è una produzione Sky Studios in sei episodi prodotta con Paco Cinematografica. “Dostoevskij” è un noir con protagonista Filippo Timi nei panni di Enzo Vitello, un brillante e tormentato detective dal passato doloroso. Con lui nel cast Gabriel Montesi, Carlotta Gamba e Federico Vanni. In una terra scarna e inospitale, il poliziotto Enzo Vitello, uomo dal buio passato, è ossessionato da “Dostoevskij”, killer seriale che uccide con una peculiarità: accanto al corpo della vittima l'omicida lascia sempre una lettera con la propria desolante e chiarissima visione del mondo, della vita e dell’oscurità che Vitello sente risuonare al suo interno.

SKY SERIE

CREATURE GRANDI E PICCOLE – TERZA STAGIONE

Da sabato 9 novembre alle 21.15, su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

È la primavera del 1939 e grandi cambiamenti sono in atto a Skeldale. James e Helen stanno per sposarsi, e Tristan è ora un veterinario qualificato. Dopo essere diventato socio in affari, James cerca di assumersi maggiori responsabilità, ma sfide inaspettate potrebbero spingerlo al limite. Con l'ombra di una possibile Seconda guerra mondiale all'orizzonte, tutti a Skeldale devono riflettere sul loro scopo a Darrowby e oltre.

SKY CINEMA

A partire da domenica 3 novembre su Sky Cinema Due arriva in prima TV Drive-Away Dolls, commedia thriller diretta da Ethan Coen. La trama segue le avventure di Jamie, che intraprende un viaggio verso Tallahassee insieme all’amica Marian, solo per ritrovarsi, lungo la strada, invischiate con un gruppo di maldestri criminali. Lunedì 4 novembre su Sky Cinema Uno sarà il turno di Back to Black, biografia musicale su Amy Winehouse interpretata da Marisa Abela, che esplora la sua ascesa e i momenti più complessi della sua vita, incluso il rapporto con Blake Fielder-Civil.

Mercoledì 6 novembre su Cinema Uno arriva in prima visione Dall'alto di una fredda torre, un dramma del 2023 prodotto da Lucky Red che affronta il tema del ritorno a casa e delle riconciliazioni personali. Venerdì 8 novembre, sempre su Sky Cinema Uno, sarà trasmesso 65 - Fuga dalla Terra, un action fantascientifico di Sony dove un pilota spaziale lotta per sopravvivere su un pianeta abitato da pericolose creature.

Sabato 9 novembre su Cinema Family sarà la volta di 10 Lives - Un gatto fortunato, una commedia animata che segue le numerose vite e avventure di un gatto fortunato. Lunedì 11 novembre su Cinema Uno è in programma The Fall Guy, una commedia d'azione in cui un ex stuntman si imbatte in situazioni imprevedibili per salvare una star del cinema. Mercoledì 13 novembre su Sky Cinema Uno il pubblico potrà godersi Love Again, una romantica commedia di Sony che esplora una dolce corrispondenza nata per caso.

Venerdì 15 novembre su Cinema Uno sarà trasmesso Monkey Man, un thriller d’azione di Universal che segue la ricerca di vendetta di un ex detenuto in un mondo corrotto. Sabato 16 novembre su Cinema Due arriva Te l'avevo detto, dramma del 2023 prodotto da Fandango che segue le difficili scelte di un uomo di fronte a situazioni inaspettate. Lunedì 18 novembre su Cinema Uno andrà in onda If - Gli amici immaginari, una commedia fantastica di Paramount dove un bambino scopre di poter vedere amici immaginari dimenticati. Martedì 19 novembre su Cinema Due sarà il turno di Il colore viola, musical drammatico di Warner che racconta la forza di una donna afroamericana all'inizio del Novecento.

A fine mese, venerdì 22 novembre su Cinema Uno andrà in onda Una storia nera, thriller di 01 che segue le conseguenze di un crimine misterioso. Lunedì 25 novembre su Cinema Uno arriva La coda del diavolo di Vision, un thriller oscuro legato al passato del protagonista. Giovedì 28 novembre su Cinema Due sarà trasmesso Shoshana, dramma/thriller in cui due persone si ritrovano a fare i conti con un passato condiviso. Infine, venerdì 29 novembre su Cinema Uno si chiude con Sei fratelli, una commedia di 01 che esplora le dinamiche familiari tra momenti comici e riflessioni sulla convivenza.

Dom 3 NOV - CINEMA DUE : DRIVE-AWAY DOLLS [Universal, 2024] - 1aTv Commedia/Thriller

[Universal, 2024] Commedia/Thriller Lun 4 NOV - CINEMA UNO : BACK TO BLACK [Universal, 2024] - 1aTv Biografico/Musicale

[Universal, 2024] Biografico/Musicale Mer 6 NOV - CINEMA UNO : DALL'ALTO DI UNA FREDDA TORRE [Lucky Red, 2023] - 1aTv Drammatico

[Lucky Red, 2023] Drammatico Ven 8 NOV - CINEMA UNO : 65 - FUGA DALLA TERRA [Sony, 2023] - 1aTv Sky Azione/Fantascienza

[Sony, 2023] Azione/Fantascienza Sab 9 NOV - CINEMA FAMILY : 10 LIVES - UN GATTO FORTUNATO [Vertice360, 2024] - 1aTv Animazione/Commedia

[Vertice360, 2024] Animazione/Commedia Lun 11 NOV - CINEMA UNO : THE FALL GUY [Universal, 2024] - 1aTv Azione/Commedia

[Universal, 2024] Azione/Commedia Mer 13 NOV - CINEMA UNO : LOVE AGAIN [Sony, 2023] - 1aTv Sky Commedia/Romantico

[Sony, 2023] Commedia/Romantico Ven 15 NOV - CINEMA UNO : MONKEY MAN [Universal, 2024] - 1aTv Azione/Thriller

[Universal, 2024] Azione/Thriller Sab 16 NOV - CINEMA DUE : TE L'AVEVO DETTO [Fandango, 2023] - 1aTv Drammatico

[Fandango, 2023] Drammatico Lun 18 NOV - CINEMA UNO : IF - GLI AMICI IMMAGINARI [Paramount, 2024] - 1aTv Commedia/Fantastico

[Paramount, 2024] Commedia/Fantastico Mar 19 NOV - CINEMA DUE : IL COLORE VIOLA [Warner, 2023] - 1aTv Drammatico/Musicale

[Warner, 2023] Drammatico/Musicale Ven 22 NOV - CINEMA UNO : UNA STORIA NERA [01, 2024] - 1aTv Thriller

[01, 2024] Thriller Lun 25 NOV - CINEMA UNO : LA CODA DEL DIAVOLO [Vision, 2024] - 1aTv Thriller

[Vision, 2024] Thriller Gio 28 NOV - CINEMA DUE : SHOSHANA [Vision, 2023] - 1aTv Drammatico/Thriller

[Vision, 2023] Drammatico/Thriller Ven 29 NOV - CINEMA UNO : SEI FRATELLI [01, 2024] - 1aTv Commedia

SKY CINEMA COLLECTION – FAST & FURIOUS

Sky Cinema Collection, da venerdì 1 a venerdì 8 novembre

Collezione FAST & FURIOUS disponibile on demand dal 1° novembre - Da venerdì 1 a venerdì 8 novembre Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Fast & Furious con una programmazione interamente dedicata alla saga con le più spettacolari e ruggenti corse automobilistiche e gli scontri su quattro ruote, che ha ottenuto in totale quasi 6 miliardi di dollari d’incassi. Sono più di cento le vetture protagoniste nelle varie pellicole, oltre alle indimenticabili star Vin Diesel e Paul Walker, la cui prematura scomparsa nel 2013, ha fatto sì che prendessero parte altri grandi personaggi e icone del cinema d’azione come Dwayne Johnson, Jason Statham e Kurt Russell. Un appuntamento da non perdere con i primi 7 capitoli e l’ultimo uscito in sala nel 2023: FAST AND FURIOUS, il capostipite del 2001 in cui Brian O’Conner (Paul Walker) è un agente della polizia di Los Angeles, infiltrato con lo pseudonimo di Brian Spilner, in una banda che opera nel settore delle gare clandestine il cui capo è Dominic Toretto (Vin Diesel); 2 FAST 2 FURIOUS del 2003, interpretato da Paul Walker e Eva Mendes; THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT, capitolo orientale con cammeo finale di Vin Diesel; FAST & FURIOUS - SOLO PARTI ORIGINALI, pellicola del 2009 che riporta insieme sullo schermo Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster; FAST & FURIOUS 5 del 2011, in cui Dwayne Johnson si unisce a Paul Walker e Vin Diesel; FAST & FURIOUS 6 del 2013 che conferma il trio di star del precedente capitolo; FAST & FURIOUS 7 del 2015, che vede l’ingresso di Jason Statham nei panni di Deckard Shaw e l’ultima apparizione del compianto Paul Walker; infine, non può mancare l’ultimo capitolo, FAST X, con Jason Momoa nelle vesti di Dante Reyes, erede del boss del narcotraffico derubato dalla banda in Fast & Furious 5.

SKY CINEMA COLLECTION – ALFRED HITCHCOCK MANIA

Sky Cinema Collection, da sabato 9 a venerdì 15 novembre

Collezione ALFRED HITCHCOCK disponibile on demand dal 9 novembre - Da sabato 9 a venerdì 15 novembre un brivido di paura scorre su Sky Cinema Collection con una programmazione interamente dedicata al “Master of Suspense” Alfred Hitchcock, il regista premiato con l’Oscar® alla memoria Irving G. Thalberg nel 1968 e con il Golden Globe alla carriera nel 1972. Tra i 15 titoli in onda sul canale, citiamo: la prima pellicola a colori del regista, NODO ALLA GOLA del 1948, che da inizio al sodalizio con l’affascinante e talentuoso James Stewart; PAURA IN PALCOSCENICO del 1950 in cui a una diva teatrale, interpretata da Marlene Dietrich, viene ucciso il marito e i sospetti ricadono sull’amante della donna; L’ALTRO UOMO, la pellicola del 1951 tratta da un romanzo di Patricia Highsmith dove un uomo avvicina su un treno il campione di tennis Guy Haines e propone uno sconcertante scambio: gli ucciderà l’odiata consorte se lui eliminerà suo padre; IO CONFESSO, il film 1953 che vede Montgomery Clift nei panni di un sacerdote accusato ingiustamente di omicidio che non può rivelare il nome del vero colpevole a causa del segreto confessionale; il capolavoro del 1954, IL DELITTO PERFETTO, che segna la collaborazione sul grande schermo tra il regista e Grace Kelly; che nello stesso anno recita anche in LA FINESTRA SUL CORTILE, al fianco di James Stewart nei panni di un fotoreporter costretto all’immobilità, che spia gli inquilini del palazzo di fronte e diventa testimone di un delitto; IL LADRO del 1956 dove troviamo Henry Fonda nelle vesti di un uomo che viene scambiato per un ladro che ossessiona un’intera città con i suoi furti; lo stesso anno il regista si cimenta nel remake del suo omonimo film del 1934, L’UOMO CHE SAPEVA TROPPO, ottenendo il premio Oscar® per la miglior canzone; LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE del 1958, con James Stewart e Kim Novak, in cui un detective incaricato di sorvegliare una donna enigmatica, cadendo in una spirale di follia; in INTRIGO INTERNAZIONALE del 1959 con protagonista Cary Grant, vincitore del David di Donatello nel 1960, nei panni di un pubblicitario che, scambiato per un agente segreto, viene rapito; il cult con Anthony Perkins e Janet Leigh PSYCO del 1960, che l’anno successivo ottenne 4 candidature agli Oscar® tra cui quella per la miglior regia, mentre la Leigh ottenne il Golden Globe come miglior attrice non protagonista; il 1963 è l’anno del 50°, e tecnicamente più spettacolare, film di Hitchcock, GLI UCCELLI con Tippi Hedren, Rod Taylor e Jessica Tandy; e nel 1964 ritroviamo la Hedren protagonista, questa volta al fianco di Sean Connery, nel thriller psicologico MARNIE.

SKY CINEMA COLLECTION - FANTASY

Sky Cinema Collection, da sabato 16 a domenica 24 novembre

Collezione FANTASY disponibile on demand dal 16 novembre - In occasione dell’uscita sala del film Wicked e della prima visione IF – GLI AMICI IMMAGINARI (lun. 18 nov. alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection), da sabato 16 a domenica 24 novembre Sky Cinema Collection propone un viaggio attraverso mondi fantastici, al fianco di eroi leggendari e creature delle fiabe, con una programmazione interamente dedicata ai migliori film fantasy. Da sabato 16 a domenica 24 novembre il canale propone più di 30 titoli, tra i quali segnaliamo i franchise capostipite del genere: gli 8 capitoli che vedono protagonista il maghetto più amato del grande schermo, HARRY POTTER, insieme al primo capitolo della saga spin-off ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI; i 4 film d’animazione targati DreamWorks, sul simpatico orco verde, SHREK, insieme al primo capitolo dello spin-off dedicato alle vicende de IL GATTO CON GLI STIVALI; e il franchise, basato sui libri di Cressida Cowell, che comprende i 3 film di DRAGON TRAINER, sulle avventure di un giovane vichingo che sviluppa un legame speciale con un drago ferito. Inoltre, direttamente dal mondo delle fiabe, sono da non perdere: il ritorno a Neverland di Peter Pan, ormai adulto, per salvare i suoi figli dalle grinfie dello spietato pirata, HOOK – CAPITAN UNCINO, diretto da Steven Spielberg con Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts; l’interpretazione di Joe Wright del mito di Peter Pan, PAN – VIAGGIO SULL’ISOLA CHE NON C’È con Hugh Jackman; l’irriverente versione firmata Tarsem Singh della famosa fiaba BIANCANEVE con Lily Collins e Julia Roberts nei panni della Regina Cattiva; il prequel di Biancaneve e il Cacciatore, IL CACCIATORE E LA REGINA DI GHIACCIO, con Chris Hemsworth, Jessica Chastain e Charlize Theron. Ad impreziosire la programmazione è da non perdere la serata di domenica 17 novembre “Aspettando Wicked”, che prevede il grande classico del genere musical vincitore di 2 premi Oscar®, IL MAGO DI OZ con Judy Garland, oltre a uno speciale di un’ora esclusivamente dedicato al film Wicked, in sala dal 21 novembre. Non possono poi mancare le pellicole dedicate agli amanti dell’azione e, oltre alla trilogia campione di incassi al botteghino tratta dai romanzi di J.R.R. Tolkien, IL SIGNORE DEGLI ANELLI, citiamo: i due capitoli liberamente ispirati ai racconti di mitologia greca, SCONTRO TRA TITANI e LA FURIA DEI TITANI, con Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes; l’adattamento del celebre videogioco WARCRAFT – L’INIZIO, regia di Duncan Jones; la trasposizione cinematografica della saga scritta da Stephen King, LA TORRE NERA con Matthew McConaughey e Idris Elba; la coproduzione tra Cina e Stati Uniti, THE GREAT WALL, diretta dal regista candidato agli Oscar® Zhang Yimou, con Matt Damon, Willem Dafoe e Pedro Pascal; e il film d’azione incentrato sulla lotta tra umani e divinità pagane, IMMORTALS con Henry Cavill e Stephen Dorff.

SKY CINEMA COLLECTION – SCI-FI

Sky Cinema Collection, da lunedì 25 a sabato 30 novembre

Collezione SCI-FI - Da lunedì 25 a sabato 30 novembre torna Sky Cinema Sci-Fi, il canale dedicato al genere letterario e cinematografico che ha contribuito a ridefinire il nostro immaginario culturale e che ci ha aiutati a sognare il futuro e ipotizzare scenari diversi per il nostro pianeta, con oltre 60 titoli in programmazione. Tra i titoli in programmazione segnaliamo le pellicole che hanno fatto la storia del genere: il cult di Ridley Scott BLADE RUNNER del 1982, con Rutger Hauer e Harrison Ford, che ritorna 35 anni dopo nei panni di Rick Deckard, al fianco di Ryan Gosling, nel sequel vincitore di 2 premi Oscar®, BLADE RUNNER 2049 diretto da Denis Villeneuve; il regista firma anche la pellicola ARRIVAL, premiata agli Oscar® per il miglior montaggio sonoro, con Amy Adams nelle vesti di un’esperta di linguistica incaricata di comunicare con gli alieni sbarcati sulla Terra; l’emozionante capolavoro adatto a tutta la famiglia, vincitore di 4 statuette d’oro, E.T. – L’EXTRATERRESTRE, diretto da Steven Spielberg, che è anche alla regia dell’action tratto dai geniali scritti di fantascienza dello scrittore Philip K. Dick MINORITY REPORT con protagonista Tom Cruise; e il kolossal di Christopher Nolan, INTERSTELLAR, con Matthew McConaughey, Jessica Chastain e Anne Hathaway, in cui un gruppo di astronauti sfrutta un varco spazio-temporale per raggiungere nuovi pianeti. Non mancano le suggestive e adrenaliniche avventure nello spazio: il romantico, ma catastrofico viaggio di PASSENGERS, con Jennifer Lawrence e Chris Pratt, che si risvegliano a bordo di una navicella 90 anni prima del previsto; l’intensa corsa contro il tempo ambientata in un futuro distopico, JUPITER – IL DESTINO DELL’UNIVERSO, regia delle sorelle Wachowski, con Channing Tatum e Mila Kunis; il blockbuster con Tom Cruise, Morgan Freeman e Olga Kurylenko OBLIVION, e i due capitoli della saga fanta-action con Vin Diesel, nei panni del pericoloso assassino Riddick, PITCH BLACK e THE CHRONICLES OF RIDDICK. Infine, citiamo i franchise capisaldi della fantascienza cinematografica: l’intera saga cinematografica STAR TREK, composta da 13 film, usciti in sala tra il 1979 e il 2016, nata dall’immaginazione del grande Gene Roddenberry; la saga “galattica” in cui Will Smith e Tommy Lee Jones sono una coppia agenti supersegreti che sorveglia gli alieni che vivono sulla Terra, MEN IN BLACK; e i primi 3 capitoli del cult che ha segnato l’arrivo del nuovo millennio, diretti da Lilly e Lana Wachowski, MATRIX, con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Ann Moss e Monica Bellucci.

SKY DOCUMENTARIES

VITTI D’ARTE, VITTI D’AMORE

Domenica 3 novembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Forzatamente lontana dai riflettori, Monica Vitti brilla in una luce intatta agli occhi degli spettatori di ogni latitudine. In scena viene rievocato il percorso artistico e la vita ricca di eventi imprevedibili di un’attrice insieme introversa e solare attraverso estratti dei suoi film e di programmi televisivi, testimonianze di amici e colleghi, esponenti di punta del cinema italiano di ieri e di oggi, critici, scrittori ed esperti di costume.

FAYE DUNAWAY

Giovedì 28 novembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In questo intimo ritratto, la leggenda di Hollywood Faye Dunaway, una delle più grandi attrici americane degli anni ’70, racconta i trionfi e le sfide della sua illustre carriera. Presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes, Dunaway rivela, per la prima volta, la sua diagnosi di disturbo bipolare e parla della sua "controversa" reputazione.

LEGGENDE DEL TENNIS

Da sabato 30 novembre alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Docuserie in 3 episodi che racconta come tra gli anni '70 e '80 il tennis sia radicalmente cambiato durante quella che è considerata la sua epoca d'oro. Attraverso immagini d'archivio e interviste esclusive ai più grandi tennisti di sempre, Gods of Tennis dà voce agli eroi che non solo hanno preso parte ad alcune delle partite più famose della storia di questo sport, ma che hanno anche avuto un impatto significativo al di fuori dei campi da tennis.

SKY ARTE

KISSING GORBACIOV

Sabato 9 novembre alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nel 1988 a Melpignano, un piccolo paesino del Salento, avviene un evento storico: per la prima volta delle rock-band sovietiche si esibiscono oltrecortina. Nel Marzo 1989 saranno alcune band italiane, tra le quali i CCCP - Fedeli alla linea, ad esibirsi in Unione Sovietica. L'incredibile storia del tour che riuscì a creare un ponte tra due mondi divisi, attraverso un linguaggio che non ha bisogno di interpreti: la musica.

L’OMBRA DI GOYA

Giovedì 21 novembre alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il docufilm su Goya, un artista che, come pochi altri, ha saputo raccontare gli incubi, le ossessioni e i fantasmi degli esseri umani, ma anche le straordinarie creature fantastiche che nascono dalle loro menti dissacranti.

SKY CRIME

GAUCCI. QUANDO PASSA L’URAGANO

Martedì 5 novembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In esclusiva il documentario su Luciano Gaucci, presidente del Perugia Calcio, tanto amato dai tifosi e dai cittadini quanto chiacchierato e bersagliato dalla stampa e dai suoi molti detrattori. Dell'uragano Gaucci parlano i figli Alessandro e Riccardo e chi lo ha conosciuto più da vicino. È la storia di una squadra diventata grande alla fine degli anni '90, ma è anche il racconto di delusioni, truffe, fughe rocambolesche e crack finanziari che hanno condannato i suoi stessi figli al carcere.

OGNI 72 ORE

Da lunedì 25 novembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ogni 72 ore, in Italia, una donna viene uccisa, da un amico, un conoscente, un completo sconosciuto, o dal proprio partner. Condotto da Daniela Collu, Ogni 72 ore racconta la terribile piaga dei femminicidi, mostrando come relazioni affettive o amorose possano degenerare fino all'omicidio. Ogni episodio racconta un caso diverso, rivelando non solo l'orrore del crimine, ma anche come la percezione della vittima sia spesso influenzata da pregiudizi legati al suo aspetto o alla sua vita.

SKY NATURE

I SOGNI SEGRETI DELLA NATURA CON DAVID ATTENBOROUGH

Da domenica 17 novembre alle 21.15, in prima visione su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il suono è il vocabolario della natura, svolge un ruolo cruciale nelle vite e nelle lotte quotidiane degli animali di tutto il mondo, dalla nascita alla sopravvivenza nell'età adulta, alla ricerca di un compagno. In questa serie Sky Original Sir David Attenborough esplora in modo completamente nuovo gli straordinari modi in cui gli animali sentono e producono suoni e come questi influenzino le decisioni che prendono.

LA QUERCIA E I SUOI ABITANTI

Giovedì 21 novembre alle 21.15, in prima visione su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Documentario che mostra le tante famiglie che abitano una quercia di circa 210 anni. Questo regno animale è formato da scoiattoli, balanini, ghiandaie, formiche, topi di campagna ognuno con la sua casa tra i rami del maestoso albero. Tutti loro cercano di sopravvivere e convivere in armonia. Nonostante le differenze tra le loro specie, infatti, le loro esistenze ruotano tutte attorno alla quercia, che li accoglie e li protegge dalle radici fino alla sua cima.



