Febbraio 2025 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | FEBBRAIO 2025



Le serie in arrivo da vedere tutte d'un fiato, i film più amati da gustare in prima visione e i pprogrammi esclusivi da non perdere. Febbraio 2025 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di intrattenimento!

Il mese di febbraio regala una selezione imperdibile di serie, che sapranno coinvolgerti e farti riflettere. Immergiti in nuove appassionanti maratone, targate Sky.

Tra le novità più attese, c’è L’Arte della Gioia, una serie Sky Original diretta da Valeria Golino e tratta dal romanzo di Goliarda Sapienza. Presentata alla 77ª edizione del Festival di Cannes, la trama segue la storia di Modesta, una giovane siciliana del primo Novecento interpretata da Tecla Insolia. Nata in povertà, Modesta combatte contro ogni convenzione sociale per affermare la propria libertà, sfidando le regole di una società patriarcale. Un viaggio intenso, dai primi anni della sua vita in un convento alla scalata sociale che la porterà in un palazzo nobiliare, in grado di celebrare la forza e il coraggio di chi osa cambiare il proprio destino. L’Arte della Gioia sarà disponibile in esclusiva su Sky a partire dal 28 febbraio.

Torna con la sua terza stagione, in una nuova cornice, esotica e affascinante, The White Lotus. Questa volta, gli episodi ci portano nei resort di lusso della Thailandia, circondati da templi antichi e paesaggi mozzafiato. In un contesto dove il mondo occidentale incontra le profonde tradizioni spirituali thailandesi, radicate nel concetto di morte e rinascita, nuovi intrighi e segreti sconvolgono la vita degli ospiti del resort. Con un cast stellare che include Patrick Schwarzenegger, Carrie Coon e molti altri, la serie, premiata con due Golden Globe, due SAG Awards e 6 Primetime Emmy Awards, promette di sorprendere ancora una volta, grazie al suo mix di ironia, dramma e critica sociale. Disponibile in esclusiva su Sky, dal 17 febbraio.

Per tutti gli appassionati delle serie medical, la quarta stagione di Transplant segna l’ultimo capitolo della toccante storia di Bash, un rifugiato siriano che ha ricostruito la sua vita in Canada. Diviso tra le sfide del suo lavoro come medico e quelle personali, Bash affronta il difficile equilibrio tra passato e presente, trovando forza nel suo sogno di aiutare gli altri. Una stagione conclusiva emozionante, che celebra il coraggio di ricominciare. Riguarda tutti i vecchi episodi di Transplant o goditi i nuovi, in arrivo in esclusiva su Sky dal 10 febbraio.

Infine, non perderti il ritorno di Law & Order: Special Victims Unit, con il Capitano Olivia Benson (Mariska Hargitay) e la sua squadra pronti ad affrontare nuovi casi delicati e complessi. Episodio dopo episodio, la serie continua a dare voce alle vittime di reati, portando in scena storie di giustizia, resistenza e speranza. La nuova stagione in esclusiva su Sky a partire dal 2 febbraio.

Il mese prosegue alla grande con una selezione di film che spaziano tra azione, dramma e storie epiche, tutti caratterizzati da cast straordinari e trame coinvolgenti. Percorri a febbraio, con Sky, un viaggio cinematografico indimenticabile.

Tra i film più attesi del mese c’è Furiosa: A Mad Max Saga, disponibile su Sky Cinema dal 24 febbraio. Il visionario George Miller torna nell’universo post-apocalittico di Mad Maxper raccontare l’origine dell’iconica Furiosa. Interpretata da Anya Taylor-Joy, la giovane Furiosa viene rapita dalla banda di Dementus (Chris Hemsworth) e trascinata in un conflitto senza tregua tra fazioni rivali, affrontando prove durissime che la forgiano come guerriera e leader. Con sequenze d’azione mozzafiato e una narrazione che esplora le radici della resilienza e della forza interiore, Furiosa promette di essere un prequel epico che arricchisce il mito di Mad Max.

Dal 23 febbraio, non perdere l’ultimo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Tratto dall’acclamato libro di David Grann, la pellicola ci porta nell’Oklahoma degli anni ’20, dove gli Osage, una tribù nativa americana, diventano incredibilmente ricchi grazie alla scoperta del petrolio nelle loro terre. Ma la loro prosperità scatena una spirale di avidità e violenza, con una serie di omicidi mirati che portano l’FBI a indagare. Con un cast stellare guidato da Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, il film affronta temi universali come l’ingiustizia, il razzismo e il potere corrosivo del denaro. Nominato a 10 premi Oscar nel 2024, Killers of the Flower Moon si rivela un’esperienza cinematografica potente e indimenticabile.

Preparati a scoprire, a partire dal 7 febbraio su Sky Cinema, Campo di battaglia, il nuovo film di Gianni Amelio, presentato in concorso al Festival di Venezia 2024, che ci porta negli ultimi drammatici mesi della Prima Guerra Mondiale. In un ospedale militare, Stefano (Alessandro Borghi), medico rigoroso e di origini altoborghesi, Giulio (Gabriel Montesi), più incline alla ricerca che alla pratica medica, e Anna (Federica Rosellini), volontaria della Croce Rossa determinata e caparbia, affrontano ogni giorno l’arrivo di soldati feriti. Mentre Stefano si accanisce contro chi si autoinfligge ferite per sfuggire al fronte, Anna inizia a sospettare che qualcuno nell’ospedale stia intenzionalmente peggiorando le condizioni dei pazienti per impedirne il ritorno in battaglia, dando il via a una trama avvincente e piena di tensione.

Dal 10 febbraio, lasciati trasportare nell’epopea di Horizon: An American Saga – Capitolo 1, il nuovo capolavoro western diretto e interpretato da Kevin Costner. Questo capitolo, primo di una saga epica, ci catapulta negli anni tormentati della Guerra Civile e nei decenni successivi, quando l’espansione verso l’Ovest ha ridefinito il destino degli Stati Uniti. Tra paesaggi mozzafiato e una narrazione intensa, Horizon non è solo un omaggio al fascino del Vecchio West, ma una profonda riflessione sulle contraddizioni che hanno plasmato la storia americana.

Infine, scopri The Bikeriders, un intenso racconto ambientato nel cuore degli anni ’60 che svela l’ascesa e la trasformazione dei Vandals, un club motociclistico del Midwest. Attraverso gli occhi di Kathy (Jodie Comer), una donna determinata e coraggiosa, viene svelato il legame tormentato con Benny (Austin Butler), un membro chiave del gruppo, e il loro rapporto con Johnny (Tom Hardy), l’affascinante leader del club. Da semplici ribelli mossi dalla passione per la libertà, i Vandals diventano lentamente una banda coinvolta in attività criminali, mettendo Benny davanti a scelte difficili tra l’amore per Kathy e la lealtà al club. Diretto con grande intensità, il film scava nei rapporti umani, rivelandosi una storia avvincente che illumina il lato più autentico e complesso della ribellione. Disponibile dal 3 febbraio su Sky Cinema.

Il nuovo mese prosegue con sapori irresistibili e sfide all’ultimo piatto, grazie a due programmi amatissimi che celebrano la passione per la cucina e l’eccellenza italiana.

Tutti i giovedì in esclusiva su Sky continuano gli appuntamenti con la nuova stagione di MasterChef Italia il talent culinario più amato d’Italia. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono pronti a mettere alla prova i migliori chef amatoriali d’Italia con le sfide iconiche del programma: dalle creative mystery box agli impegnativi invention test, fino alle spettacolari prove in esterna e ai temuti pressure test. Ancora tante le novità e gli ospiti previsti per questa nuova imperdibile stagione, che vedrà trionfare un solo nuovo MasterChef italiano.

A febbraio prosegue anche Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, il viaggio on the road che decreta i migliori ristoratori d’Italia. Con il suo inconfondibile stile, Alessandro Borghese accompagna i ristoratori nella competizione votando insieme a loro location, menu, servizio, e conto per incoronare i vincitori… o ribaltare i risultati. E quest’anno, come se non bastasse, il programma festeggia i suoi dieci anni con tre puntate speciali, in una delle quali ci sarà un ospite d’eccezione, per rendere ogni sfida ancora più indimenticabile.

Febbraio 2025 si rivela un mese di storie straordinarie anche per gli amanti dei documentari, con una programmazione che spazia tra natura selvaggia, cronaca storica e analisi di scandali moderni.

Gli appassionati di storia e antichità non rimarranno delusi dal documentario Sky Original Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio, un viaggio senza tempo tra vita, morte e divinità dell’antico Egitto. Narrato dalla voce magnetica di Jeremy Irons, il documentario esplora i tesori custoditi dal Museo Egizio di Torino, tra cui la straordinaria tomba di Kha e Merit, arricchendo il racconto con reperti iconici provenienti dal Louvre e dal British Museum. La colonna sonora di Remo Anzovino accompagna questa immersione nella storia e nel mistero, disponibile in esclusiva su Sky dall’8 febbraio.

Con Mauro Rostagno. L’uomo che voleva cambiare il mondo, si torna all’Italia degli anni ’80 e ’90 per scoprire la straordinaria vicenda di un attivista che ha sfidato la mafia con il sogno di un mondo più giusto. Il documentario Sky Original, impreziosito dalla partecipazione di Roberto Saviano, ripercorre il suo coraggioso impegno, durato fino all’ultimo respiro. Tra silenzi complici e indagini lunghe trent’anni, questo racconto diventa un manifesto di resistenza e ricerca della verità. Dal 26 febbraio, in esclusiva su Sky.

Gli oceani nascondono gerarchie invisibili e lotte silenziose: in Boss Shark – Il capo degli squali. I biologi Riley Elliot e Kori Burkhardt ci guidano alla scoperta dei grandi squali bianchi, predatori solitari e animali affascinanti che, sorprendentemente, si riuniscono per stabilire chi regna come alfa. Tra azione, scienza e natura spettacolare, questo documentario offre uno sguardo unico su comportamenti mai osservati prima, disponibile in esclusiva su Sky dal 21 febbraio.

Infine, con Lo scandalo P. Diddy, scopriamo il dietro le quinte di uno degli scandali recenti più sconvolgenti del mondo della musica e dello spettacolo. Sean "P. Diddy" Combs, una delle figure più iconiche dell’hip-hop, è stato travolto da accuse di abusi e comportamenti illeciti. Attraverso testimonianze esclusive e documenti legali, la docu-serie ricostruisce una vicenda che ha scosso Hollywood, coinvolgendo celebrità come Jay-Z, Beyoncé e Leonardo DiCaprio. Una storia di potere, eccessi e segreti, disponibile su Sky dal 24 febbraio.





SKY ATLANTIC

THE WHITE LOTUS – TERZA STAGIONE

Da lunedì 17 febbraio alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

La pluripremiata serie HBO e Sky Exclusive creata da Mike White torna per una terza stagione ambientata, dopo le Hawaii e una conturbante Sicilia, nella magnifica Thailandia. Un intricato intreccio di vite, segreti e contrasti culturali. I nuovi episodi esploreranno, con un approccio satirico, il modo in cui i turisti occidentali affrontano una cultura profondamente diversa, ricca di simboli e tradizioni spirituali legate al concetto di morte. Protagonisti della terza stagione Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong, Aimee Lou Wood.

SKY SERIE

L’ARTE DELLA GIOIA

Da venerdì 28 febbraio alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Dall’omonimo, scandaloso romanzo postumo di Goliarda Sapienza (edito da Einaudi), arriva finalmente su Sky e NOW dopo esser stata presentata con successo alla 77esima edizione del Festival di Cannes e poi in tutte le sale cinematografiche la serie Sky Original di Valeria Golino. “L’Arte della Gioia” racconta la drammatica e avventurosa vita di Modesta, nata in Sicilia il primo gennaio del 1900 da una famiglia povera, in una terra ancora più povera. Fin dall’infanzia, animata da un insaziabile desiderio di conoscenza, di amore e di libertà, è disposta a tutto pur di perseguire la sua felicità, senza piegarsi mai alle regole di una società oppressiva e patriarcale a cui sembra predestinata. Nel cast Tecla Insolia nei panni della giovanissima Modesta, protagonista spregiudicata, sensuale e coraggiosa; Jasmine Trinca in quelli di Leonora, madre superiora del convento in cui Modesta verrà accolta ancora bambina; Guido Caprino interpreta Carmine, l'uomo che gestisce le terre della villa dei Brandiforti; Alma Noce nei panni di Beatrice, la più giovane della famiglia Brandiforti, guidata dalla principessa Gaia, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi. Nel cast anche Giovanni Bagnasco che nella serie è Ippolito, figlio di Gaia e unico vero erede dei Brandiforti, e Giuseppe Spata nei panni di Rocco, autista dei Brandiforti. . La serie diretta e scritta da Valeria Golino insieme a Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo è una produzione Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film.

SKY INVESTIGATION

TRANSPLANT – QUARTA STAGIONE

Da lunedì 10 febbraio alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

L’ultima stagione del medical drama canadese che segue le vicende del dottor Bashir Hamed, un carismatico medico siriano con competenze collaudate in medicina d'urgenza. Fuggito dalla sua patria devastata dalla guerra, lui e la sorella minore diventano rifugiati e lottano per costruirsi una nuova vita in Canada. Se Bash vuole tornare a essere un medico, deve ricominciare da zero la sua formazione

LAW & ORDER – SPECIAL VICTIMS UNIT S26

Da domenica 2 febbraio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Mariska Hargitay torna a vestire i panni dell’iconica Olivia Benson in una nuova e avvincente stagione della serie di Dick Wolf, più volte vincitrice agli Emmy Awards. Mentre il Capitano Olivia Benson e la sua squadra d'élite lottano per proteggere gli innocenti e tenere al sicuro New York City, la loro missione di dare voce alle vittime rimane vitale e attuale.

SKY CINEMA

A partire da domenica 2 febbraio, su Sky Cinema Uno, arriva in prima TV La Vita Accanto, un dramma del 2024 prodotto da 01 Distribution. Il film racconta la storia di una giovane donna che, a causa di una malattia rara, si ritrova a vivere in una società che fatica ad accettare la sua diversità. Attraverso un racconto intenso e profondamente emotivo, la protagonista affronta le difficoltà quotidiane, la ricerca dell’amore e il desiderio di sentirsi accettata, offrendo una riflessione toccante sulla resilienza e sull’identità. Lunedì 3 febbraio, sempre su Sky Cinema Uno, sarà trasmesso The Bikeriders, un crimine-drammatico del 2023 prodotto da Universal, che porta sullo schermo l’ascesa e il declino di un club motociclistico negli anni ’60. Il film segue le vicende di Benny (Austin Butler), un giovane ribelle che si unisce a una banda di motociclisti guidata da Johnny (Tom Hardy). Attraverso uno stile visivo ricercato e una narrazione avvincente, il film esplora i legami fraterni, la violenza e il fascino oscuro della vita on the road.

Venerdì 7 febbraio, su Sky Cinema Uno, debutta Campo di Battaglia, un dramma bellico del 2024 prodotto da 01 Distribution. Ambientato in un’epoca segnata dal conflitto, il film segue la storia di un gruppo di soldati che si trovano ad affrontare l’orrore della guerra, costretti a fare scelte morali impossibili per sopravvivere. La narrazione cruda e il realismo delle sequenze di combattimento offrono una visione intensa e riflessiva sul costo umano della guerra. Domenica 9 febbraio, su Sky Cinema Uno, arriva Limonov, un biopic drammatico del 2024 prodotto da Vision Distribution. La pellicola racconta la vita di Eduard Limonov, scrittore, dissidente politico e figura controversa della storia russa contemporanea. Attraverso una narrazione frammentata e visivamente suggestiva, il film esplora il suo percorso, dalle esperienze giovanili ai momenti di celebrità e alle sue scelte politiche estreme, delineando il ritratto di un uomo che ha sfidato le convenzioni e i poteri forti.

Lunedì 10 febbraio, sempre su Sky Cinema Uno, debutta in prima TV Horizon: An American Saga – Capitolo 1, un western epico del 2024 prodotto da Warner Bros e diretto da Kevin Costner. Il film racconta la storia della colonizzazione dell’America occidentale attraverso le vicende di diversi personaggi le cui vite si intrecciano in un contesto di violenza, speranza e lotta per la sopravvivenza. Tra ampi paesaggi, duelli mozzafiato e una regia ambiziosa, il film promette di regalare un’esperienza cinematografica avvincente. Mercoledì 12 febbraio, su Sky Cinema Uno, arriva Gli Immortali, un dramma del 2024 prodotto da Europictures. La pellicola segue la vita di alcuni personaggi che, in epoche diverse, si ritrovano legati da un destino comune, esplorando temi come il tempo, l’amore e la memoria. Con un intreccio narrativo sofisticato e una fotografia evocativa, il film si propone di offrire una riflessione profonda sulla condizione umana.

Domenica 16 febbraio, su Sky Cinema Due, sarà trasmesso Con la Grazia di un Dio, un dramma del 2023 prodotto da RS Productions. Il film affronta una storia di fede e redenzione, incentrata sulla vita di un uomo che si trova a dover fare i conti con un evento traumatico che mette alla prova le sue convinzioni e il suo rapporto con la religione. Attraverso una narrazione intensa e un’interpretazione magistrale, il film offre una profonda esplorazione del concetto di perdono e di speranza. Mercoledì 19 febbraio, su Sky Cinema Uno, arriva Abigail, un horror-thriller del 2024 prodotto da Universal. Il film segue un gruppo di criminali che, dopo aver rapito la figlia di un potente uomo d’affari, si rendono conto che la bambina non è ciò che sembra. Con un crescendo di tensione e scene da brivido, il film mescola elementi sovrannaturali e thriller psicologico in un racconto oscuro e imprevedibile.

Sabato 22 febbraio, su Sky Cinema Family, sarà trasmesso Me Contro Te Il Film – Operazione Spie, una commedia per famiglie del 2024 prodotta da Warner Bros. Il film segue le nuove avventure di Luì e Sofì, impegnati in una missione segreta per sventare un piano malvagio. Con il solito mix di comicità e azione adatto ai più piccoli, il film promette di divertire i fan della saga. Domenica 23 febbraio, su Sky Cinema Uno, arriva Killers of the Flower Moon, il film drammatico-crime del 2023 diretto da Martin Scorsese e prodotto da Leone Film. Basato su eventi reali, il film racconta la serie di omicidi che hanno colpito la comunità Osage negli anni ’20, dopo la scoperta del petrolio nei loro territori. Con una regia magistrale e interpretazioni intense, il film offre una riflessione potente sulla corruzione e il razzismo negli Stati Uniti del XX secolo.

Lunedì 24 febbraio, su Sky Cinema Uno, debutta Furiosa: A Mad Max Saga, il nuovo capitolo dell’universo di Mad Max, prodotto da Warner Bros e diretto da George Miller. Il film segue le origini di Furiosa (Anya Taylor-Joy), raccontando la sua lotta per la sopravvivenza in un mondo post-apocalittico dominato dalla violenza e dalla sete di potere. Con spettacolari scene d’azione e un’estetica unica, il film si prepara a conquistare gli appassionati della saga. Giovedì 27 febbraio, su Sky Cinema Uno, sarà trasmesso Gli Indesiderabili, un dramma del 2023 prodotto da Lucky Red. Il film esplora le difficoltà di un gruppo di persone emarginate dalla società che si trovano a lottare per i loro diritti in un mondo che li considera superflui. Con una narrazione intensa e momenti di grande impatto emotivo, la pellicola affronta temi di giustizia sociale e dignità umana.

Venerdì 28 febbraio, su Sky Cinema Uno, debutta la serie L’Arte della Gioia, con i primi due episodi. Basata sul romanzo di Goliarda Sapienza, questa produzione del 2024 esplora la vita di Modesta, una donna anticonformista che lotta contro le convenzioni sociali e cerca di affermare la propria indipendenza. Tra dramma e romanticismo, la serie si propone di raccontare una storia di emancipazione e passione.

LE PRIME TV DEL MESE

Dom 2 FEB - CINEMA UNO : LA VITA ACCANTO [01, 2024] - 1aTv Drammatico

[01, 2024] Drammatico Lun 3 FEB - CINEMA UNO : THE BIKERIDERS [Universal, 2023] - 1aTv Crimine/Drammatico

[Universal, 2023] Crimine/Drammatico Ven 7 FEB - CINEMA UNO : CAMPO DI BATTAGLIA [01, 2024] - 1aTv Drammatico/Guerra

[01, 2024] Drammatico/Guerra Dom 9 FEB - CINEMA UNO : LIMONOV [Vision, 2024] - 1aTv Biografico /Drammatico

[Vision, 2024] /Drammatico Lun 10 FEB - CINEMA UNO : HORIZON: AN AMERICAN SAGA - CAPITOLO 1 [Warner, 2024] - 1aTv Drammatico/Western

[Warner, 2024] Drammatico/Western Mer 12 FEB - CINEMA UNO : GLI IMMORTALI [Europictures, 2024] - 1aTv Drammatico

[Europictures, 2024] Drammatico Dom 16 FEB - CINEMA DUE : CON LA GRAZIA DI UN DIO [RS Productions, 2023] - 1aTv Drammatico

[RS Productions, 2023] Drammatico Mer 19 FEB - CINEMA UNO : ABIGAIL [Universal, 2024] - 1aTv Horror/Thriller

[Universal, 2024] Horror/Thriller Sab 22 FEB - FAMILY : ME CONTRO TE IL FILM - OPERAZIONE SPIE [Warner, 2024] - 1aTv Commedia/Famiglia

[Warner, 2024] Commedia/Famiglia Dom 23 FEB - CINEMA UNO : KILLERS OF THE FLOWER MOON [Leone Film, 2023] - 1aTv Sky Crimine/Drammatico

[Leone Film, 2023] Crimine/Drammatico Lun 24 FEB - CINEMA UNO : FURIOSA: A MAD MAX SAGA [Warner, 2024] - 1aTv Azione/Fantascienza

[Warner, 2024] Azione/Fantascienza Gio 27 FEB - CINEMA UNO : GLI INDESIDERABILI [Lucky Red, 2023] - 1aTv Drammatico

[Lucky Red, 2023] Drammatico Ven 28 FEB - CINEMA UNO : L'ARTE DELLA GIOIA [Ep. 1-2, 2024] - 1aTv Drammatico/Romantico

LA VITA ACCANTO

Domenica 2 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sonia Bergamasco e Paolo Pierobon nell’ultima pellicola diretta da Marco Tullio Giordana e basata sul romanzo omonimo di Mariapia Veladiano. Vicenza, 1980. Maria e Osvaldo aspettano con gioia di diventare genitori ma, quando Rebecca viene al mondo, ha una vistosa macchia rossa sul viso e Maria la rifiuta. La bambina cresce accudita dalla zia e fa amicizia con Lucilla, una compagna di scuola anticonformista. Solo col tempo Rebecca capirà che le dinamiche famigliari custodiscono un segreto che ha reso la sua infanzia difficile.

THE BIKERIDERS

Lunedì 3 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Austin Butler (Elvis), Tom Hardy, Jodie Comer (Killing Eve) e Michael Shannon nel film, ispirato all’omonimo libro fotografico di Danny Lyon, diretto da Jeff Nichols (Loving – L’amore deve nascere libero). Midwest, inizio anni 60. Un fotografo segue il neonato club dei Vandals, una compagnia di motociclisti di Chicago che si è formata grazie al carisma del camionista Johnny. Kathy fa parte del gruppo e cerca di destreggiarsi tra il temperamento spericolato del marito Benny e la fedeltà che quest’ultimo deve al loro leader. Ma i loro sogni di libertà e anticonformismo si scontrano presto con l’abuso di droga e una violenza fuori controllo. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama, disponibile on demand anche in 4k.

CAMPO DI BATTAGLIA

Venerdì 7 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Alessandro Borghi e Gabriel Montesi sono diretti da Gianni Amelio in una pellicola ambientata in FriuliVenezia Giulia durante la Grande Guerra, presentata in concorso al Festival di Venezia 2024. Stefano e Giulio, amici da sempre, sono entrambi ufficiali medici, ma hanno diverse concezioni della professione in questo frangente. Stefano ha come obiettivo quello di rimandare al fronte tutti i feriti al primo accenno di guarigione, mentre Giulio arriva a contagiare o mutilare quei soldati che vorrebbero solo tornare a casa. Fra i due c’è Anna, un’ex compagna di università che non ha potuto laurearsi con la lode perché non potevano dare il massimo dei voti a una donna. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama.



LIMONOV - SKY EXCLUSIVE

Domenica 9 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Ben Whishaw veste i panni dello scrittore e politico russo nel film, tratto dal romanzo biografico di Emmanuel Carrère, adattato da Paweł Pawlikowski (Cold War) e diretto da Kirill Serebrennikov (Parola di Dio, La moglie di Tchaikovsky). Selezionato in concorso ufficiale al Festival di Cannes 2024. Un militante rivoluzionario, un delinquente, uno scrittore underground, il maggiordomo di un miliardario a Manhattan. Ma anche un poeta, un amante delle belle donne, un guerrafondaio, un attivista politico e un romanziere che ha scritto della propria grandezza. La storia della vita di Eduard Limonov è un viaggio attraverso la Russia, l’America e l’Europa durante la seconda metà del XX secolo. Disponibile on demand anche in 4k.

HORIZON: AN AMERICAN SAGA – CAPITOLO 1

Lunedì 10 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Kevin Costner dirige e interpreta il primo capitolo della una saga western che nel cast vede Sienna Miller e Sam Worthington. Montana, 1859. Due anni prima della guerra civile, carovane di coloni in cerca dell’eldorado si installano lungo il fiume con i loro carri, ma gli Apache non ci stanno e presto li attaccano per difendere la loro terra. Intanto, in Wyoming, un avventuriero e una prostituta fuggono da un uomo spietato che vorrebbe mettere le mani sul bambino che portano con loro… Alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – Kevin Costner Mania. Disponibile on demand anche in 4k

GLI IMMORTALI

Mercoledì 12 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La regista italo-finlandese Anne Riitta Ciccone realizza un film personale che prende spunto da un’esperienza realmente vissuta. Nel cast anche Maria Grazia Cucinotta. Chiara è un tecnico delle luci che sta lavorando per uno spettacolo teatrale. Improvvisamente, torna nella sua vita il padre, pronto al confronto con lei, ma affetto da un virus che non dà speranza. Insieme condivideranno le fasi di un duro calvario. Disponibile on demand anche in 4k.

CON LA GRAZIA DI UN DIO

Domenica 16 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’attore Alessandro Roja esordisce alla regia con un noir che vede protagonista Tommaso Ragno, affiancato da Maya Sansa. Dopo più di vent’anni trascorsi all’estero, Luca torna a Genova per il funerale dell’amico d’infanza Vincenzo, morto per overdose. Tutti sembrano ritenere la fine di Vincenzo come il prevedibile esito di una vita di eccessi, ma Luca non è convinto e inizia a indagare. Disponibile on demand anche in 4k.

ABIGAIL

Mercoledì 19 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

I registi degli ultimi due film della saga Scream, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, confezionano un adrenalinico thriller-horror con Melissa Barrera e Dan Stevens. Un commando di criminali, che non si conoscono tra di loro, rapisce la dodicenne Abigail e la porta in una vecchia casa isolata. Qui dovranno tenerla d’occhio per 24 ore in attesa che l’organizzatore ottenga il riscatto. Tutto sembra andare secondo i piani fin quando il gruppo apprende dalla ragazzina che suo padre è un boss della malavita e, soprattutto, che Abigail è molto più pericolosa di quello che sembra… Disponibile on demand anche in 4k.

ME CONTRO TE IL FILM – OPERAZIONE SPIE

Sabato 22 febbraio alle 21.00, su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sesto film del duo comico più famoso di YouTube. L’alleanza tra i malvagi Signor S, Perfidia, Viperiana e Serpe minaccia di distruggere la Terra, facendo ricadere la colpa su Luì e Sofì, che sono già stati additati come criminali dalla presentatrice di un telegiornale. Per salvarsi, assieme ai loro fidati amici e sventare il piano malefico, viaggiano indietro nel tempo.

KILLERS OF THE FLOWER MOON - Per la prima volta su Sky Cinema

Domenica 23 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Martin Scorsese confeziona un affresco sulla prevaricazione in nome degli “affari”, nominato a 10 Oscar® 2024 e tratto dall’omonimo best-seller di David Grann. Nel cast stellare troviamo Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone (vincitrice del Golden Globe 2024 come miglior attrice drammatica), Jesse Plemons e Brendan Fraser. Oklahoma, anni 20. Tornato dalla guerra, Ernest Burkhart sposa Molly su consiglio dello zio, l’autoritario William Hale, perché la donna è tra i nativi americani Osage, diventati improvvisamente ricchi perché sul loro terreno è comparso il petrolio. Quando iniziano a susseguirsi una serie di morti tra gli Osage e Molly stranamente si ammala, nella cittadina viene mandata l’FBI a indagare. Disponibile on demand anche in 4k.

FURIOSA: A MAD MAX SAGA

Lunedì 24 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il quinto capitolo della saga distopica di George Miller è il prequel di Mad Max: Fury Road dove troviamo Anya Taylor-Joy nei panni della protagonista e al suo fianco Chris Hemsworth e Tom Burke. In un’oasi verde del deserto australiano una bambina viene rapita dai barbari mascherati di Dementus e sua madre viene uccisa. Cresciuta in un mondo di uomini e violenza, la ragazza ha un solo obiettivo: vendicarsi e tornare a casa. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Action, preceduto dai primi due capitoli INTERCEPTOR e INTERCEPTOR – IL GUERRIERO DELLA STRADA, e da MAD MAX: FURY ROAD. Disponibile on demand anche in 4k.

GLI INDESIDERABILI

Giovedì 27 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il regista francese Ladj Ly torna nelle banlieue, dopo il potente esordio alla regia con I miserabili, ma questa volta propone una prospettiva femminile. Haby vive in periferia e lavora per un’associazione che cerca di aiutare le famiglie in difficoltà e i nuovi migranti facendo da ponte con le istituzioni. Alla morte improvvisa del sindaco, però, la carica passa a un uomo ingenuo, un pediatra senza grande esperienza politica che intende riqualificare il quartiere a suo modo e risponde alle provocazioni con la repressione. La giovane Haby gli tiene testa, avviando una battaglia politica per evitare l'abbattimento dell'edificio 5, ma la tensione tra gli opposti fronti si alza fino a deflagrare, la notte di Natale.

SKY CINEMA SERGIO LEONE

Da sabato 1 a giovedì 6 febbraio, Sky Cinema Collection ospita tutta la filmografia del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più importanti cineasti della storia del cinema.

SKY CINEMA JUMANJI

Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio arriva su Sky Cinema Collection la divertente saga fantasy tratta dal libro illustrato di Chris Van Allsburg, che si sviluppa attorno al gioco magico Jumanji che grazie ai suoi poteri sovrannaturali, trasporta i partecipanti in avventure straordinarie.

SKY CINEMA COLLECTION – KEVIN COSTNER MANIA

Da lunedì 10 a giovedì 13 febbraio in occasione della prima visione HORIZON: AN AMERICAN SAGA – CAPITOLO 1 (lun. 10 feb. alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection), Sky Cinema Collection dedica interamente la programmazione all’attore e regista premio Oscar® Kevin Costner.

SKY CINEMA COLLECTION – RISATE ALL’ITALIANA

Da venerdì 14 a domenica 23 febbraio torna su Sky Cinema Collection l’appuntamento con le migliori commedie “made in Italy” e i protagonisti delle risate all’italiana con oltre 50 titoli.

SKY CINEMA COLLECTION – MATT DAMON MANIA

Da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio i riflettori di Sky Cinema Collection si accendono sulla carriera della star di Hollywood, Matt Damon, con 10 film che lo vedono protagonista.

SKY DOCUMENTARIES

LOCKERBIE – LA VERA STORIA DELL’ATTENTATO

Da lunedì 10 febbraio alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In coda all’ultimo episodio della serie Lockerbie – Attentato sul volo Pan Am 103 in onda dal 27 gennaio su Sky Atlantic, la docuserie in quattro parti che esamina le domande lasciate senza risposta ed esplora la verità dietro il disastro dell’attentato del volo Pan Am 103 che il 21 dicembre 1988 esplose sopra Lockerbie, uccidendo 270 persone. Attraverso prove e testimoni si cerca di fornire una spiegazione definitiva sui responsabili dell'attentato, attraverso testimonianze di persone strettamente legate al disastro e alle indagini che lo hanno seguito per anni raccontano l'impatto che l'attentato di Lockerbie ha avuto sulle loro vite.

FRAMMENTI DI UN PERCORSO AMOROSO

Giovedì 13 febbraio alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione di San Valentino un ritratto intimo e originale sulle relazioni amorose per svelarne i percorsi universali. Da quando aveva 16 anni, fra Parigi e Roma, Chloé Barreau - cineasta, autrice- ha filmato tutti i suoi amori. Mentre viveva una relazione, ne stava già costruendo il ricordo: riprendendo, fotografando, scrivendo. Ma ogni storia ha almeno due punti di vista… Cosa ricordano i suoi ex? Qual è la loro versione dei fatti? Il film ricostruisce la vita di una donna attraverso il racconto delle persone che l’hanno amata: Sébastien, Jeanne, Laurent, Ariane, Rebecca, Anne, Jean-Philippe, Anna, Bianca, Marina, Marco, Caroline…

MAURO ROSTAGNO. L’UOMO CHE VOLEVA CAMBIARE IL MONDO

Mercoledì 26 febbraio alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La docuserie Sky Original di e con Roberto Saviano, racconta di un uomo che cambia pelle, sapendo restare straordinariamente fedele a sé stesso, e di 30 anni di indagini per far riemergere la verità sul suo omicidio. Con soggetto e sceneggiatura di Roberto Saviano e Stefano Piedimonte e la regia di Gianni Troilo, il documentario è un viaggio intorno alla figura straordinaria di Mauro Rostagno, simbolo di uno spaccato della storia italiana, dal 1968 al 1988, che culmina col suo omicidio e con gli anni di ricerche che sono stati necessari per ottenere verità e giustizia, nel labirinto di incompetenze, occultamento delle prove e depistaggi. Un lungo, doloroso ed estenuante slalom prima di accertare la verità: ad uccidere Mauro è stata la mafia, su cui Rostagno stava caparbiamente indagando, contro cui stava lottando con la sua ironia feroce e la sua intelligenza infaticabile.

SKY ARTE

UOMINI E DEI – LE MERAVIGLIE DEL MUSEO EGIZIO

Sabato 8 febbraio alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il Museo Egizio di Torino è il più antico al mondo dedicato all’antica civiltà, sono custoditi 40 mila reperti che raccontano quasi 4000 anni di storia antica. In anteprima alla 41esima edzione del Torino Film Festival, a 200 anni dalla sua fondazione, un viaggio alla scoperta della storia e dei tesori del Museo Egizio di Torino, risalendo il corso del Nilo sulle tracce dei suoi grandi esploratori ed archeologi del passato. Andremo a ritroso nel tempo, alla metà del 1500, quando i sovrani del Piemonte, i Savoia, per dare prestigio alla loro capitale riscrissero il mito delle origini egizie di Torino. Narrato dal Premio Oscar Jeremy Irons, il documentario raccoglie testimonianze di esperti del settore. La colonna sonora originale è stata composta ed orchestrata dal pianista Remo Anzovino ed eseguita dall’autore con l’Orchestra Sinfonica Accademia Naonis.

LA BATTAGLIA DI PAVIA E ALTRE STORIE

Da lunedì 24 febbraio alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

A 500 anni dalla Battaglia che ha segnato la politica europea, Toni Servillo racconta Pavia in questa docuserie. La città abituata a un “naturale pudore” mostra ora la sua grande storia, tra arte e scienza, re e premi Nobel, università e centri di ricerca, e il Ticino sullo sfondo.

MOZART – GENIO IMMORTALE

Sabato 22 febbraio alle 21.15, in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ripercorriamo i 35 anni, tragicamente brevi ma di profondo impatto, del prodigio musicale che ha rivoluzionato il mondo della musica: Wolfgang Amadeus Mozart. La serie traccia il suo percorso, segnato da intrighi, rivalità e scandali, da beniamino dell'alta società a outsider ribelle.

SKY CRIME

FIUMICINO: OPERAZIONE SEX&CLEAN

Domenica 23 febbraio alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Fiumicino, 2022. Un pacco sospetto intercettato all’aeroporto dà il via a un’operazione di polizia senza precedenti. Quello che inizia come un semplice controllo si trasforma in un’indagine complessa che svela una rete internazionale di narcotraffico, con laboratori clandestini e canali di distribuzione insospettabili. Grazie alla collaborazione del corriere fermato, le forze dell’ordine ricostruiscono i movimenti di una delle organizzazioni criminali più pericolose, scoprendo un mondo oscuro fatto di segreti, inganni e potere.

LO SCANDALO P. DIDDY

Lunedì 24 e martedì 25 febbraio alle 22.00, in prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Potere, fama e abusi: la caduta di un'icona dell'hip-hop che ha sconvolto Hollywood. "Lo scandalo P. Diddy" raccontato in due appuntamenti, verranno svelate le accuse di abusi sessuali e comportamenti illeciti che hanno travolto il Re del rap Sean "P. Diddy" Combs, esplorando l'impatto devastante sulla sua carriera e sull'industria musicale americana.

SKY NATURE

AUSTRALIA SELVAGGIA

Venerdì 7 febbraio alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Una docuserie di storia naturale divisa in due parti, che combina riprese aeree della natura selvaggia australiana con storie intime sulle creature che la abitano. Scopriamo anche come le specie animali e vegetali si sono evolute in Australia.

BOSS SHARK – IL CAPO DEGLI SQUALI

Venerdì 21 febbraio alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Gli scienziati conoscono poco le dinamiche sociali dei grandi squali bianchi. Normalmente cacciatori solitari, in alcuni periodi dell'anno si riuniscono e diventano improvvisamente creature sociali. Per la prima volta, gli esperti di squali Riley Elliott e Kori Burkhardt organizzano una gara avvincente, con l'obiettivo di scoprire quale squalo bianco regnerà come alfa nel branco.



