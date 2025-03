Marzo 2025 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | MARZO 2025

Le serie in arrivo da vedere tutte d'un fiato, i film più amati da gustare in prima visione e i programmi esclusivi da non perdere. Marzo 2025 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di intrattenimento! Marzo si apre con una carrellata di nuove serie da vedere, che sapranno sorprenderti e tenerti incollato allo schermo. Prepara il divano per immergerti in storie avvincenti, tutte targate Sky.

Partiamo con Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco, una serie Sky Original italiana che racconta la vita cruda e reale nel cuore della periferia milanese. Nei meandri del capoluogo lombardo il delicato equilibrio tra gang è destinato a crollare, scatenando lotte per il potere e ambizioni sfrenate. Bea, Mahdi e Ludo si trovano coinvolti in nuove vicende ambientate nel Blocco, imponente complesso edilizio dove ogni scelta può avere conseguenze fatali. E mentre intorno a loro, il Blocco si trasforma, una nuova realtà emerge: la Kasba, un mondo giovane e caotico dove trap, drill e techno accompagnano i sogni e le ambizioni di Zak, un trapper pieno di speranze, e Nael, il suo irrequieto compagno d’avventure. Con la partecipazione d’eccezione di Salmo nei panni di Snake e di Alessandro Borghi in uno degli episodi, questo racconto combina una narrazione potente alla rappresentazione vivida delle periferie milanesi, promettendo una storia intensa e senza esclusione di colpi. A partire dal 21 marzo in esclusiva su Sky.

Continuano le novità con la seconda stagione di Maria Antonietta, un dramma storico che rinnova il mito della giovane regina in un periodo di opulenza e decadenza. Al culmine del loro regno, Maria Antonietta e Luigi XVI affrontano una crisi finanziaria senza precedenti, mentre cospirazioni interne e ostilità nobili mettono in pericolo l’intera monarchia francese. In un contesto dove il lusso convive con tradimenti e intrighi, la regina dovrà fare i conti con scelte difficili per salvare non solo il regno, ma anche sé stessa. Una narrazione intensa e coinvolgente, pensata per chi ama immergersi in storie di potere e passione, disponibile in esclusiva su Sky dal 29 marzo.

Infine, guarda la terza stagione di Le indagini di Sister Boniface, che trasporta gli spettatori nella misteriosa atmosfera della Gran Bretagna degli anni '60. L’eccentrica suora, dotata di un ingegno acuto e di competenze forensi impareggiabili, torna a fianco della polizia per affrontare una serie di delitti intrisi di mistero e colpi di scena. Con il suo stile inconfondibile, Sister Boniface continua a mescolare leggerezza e suspense in ogni episodio, regalando agli appassionati del genere un appuntamento imperdibile. La nuova stagione è in esclusiva su Sky, dal 25 marzo.

Il mese prosegue alla grande con una selezione di film che spaziano tra azione, dramma e storie epiche, tutti caratterizzati da cast straordinari e trame coinvolgenti. Percorri con Sky, a marzo, un viaggio cinematografico indimenticabile.

Lasciati ammaliare dalle scenografie e dalla trama di Povere Creature!, titolo che mescola sentimenti ed elementi fantastici in maniera sorprendente. Bella Baxter, riportata in vita dallo scienziato Godwin Baxter dopo un tragico incidente, decide di fuggire dalle convenzioni per esplorare il mondo e la propria identità. Accompagnata dall’avvocato Duncan Wedderburn, la protagonista intraprende un’avventura straordinaria attraverso continenti e culture. Diretto dal visionario Yorgos Lanthimos e con un cast che vede tra gli altri Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Povere Creature! è stato premiato con il Leone d’Oro a Venezia, quattro Premi Oscar® e due Golden Globe. Non perdertelo su Sky, a partire dal 2 marzo.

Se ami i grandi thriller non puoi non guardare La memoria dell’assassino, disponibile dal 10 marzo. In questa storia intensa, diretta e interpretata da Michael Keaton, John Knox, un sicario alle prese con una demenza degenerativa, si trova costretto a proteggere suo figlio Miles (James Marsden), ferito e braccato, affidandosi all’aiuto del suo amico Xavier (Al Pacino). Tra il peso del passato e l’urgenza di un presente minaccioso, Knox affronta la sua ultima e difficile sfida in un percorso segnato da pericoli e dalla lotta contro il tempo.

Scopri Iddu – L’ultimo Padrino, titolo ambientato nella Sicilia dei primi anni 2000. La pellicola, diretta da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza e presentata alla 81ª Mostra del Cinema di Venezia, segue le vicende di Catello, un ex mafioso che collabora con i Servizi Segreti per catturare Matteo Messina Denaro, l’ultimo grande latitante di Cosa Nostra. Attraverso uno scambio epistolare intricato, Catello manipola le fragilità del suo avversario, mettendo in scena una lotta fatta di pericoli e dilemmi morali, che stupisce anche grazie alle brillanti interpretazioni di Toni Servillo, Elio Germano, Daniela Marra, Barbora Bobuľová e Fausto Russo Alesi. Guardalo su Sky, a partire dal 31 marzo.

Il 3 marzo, non perderti la conclusione della saga The Equalizer, che ha tenuto col fiato sospeso gli appassionati di film d’azione e thriller dal 2014. Denzel Washington ritorna in The Equalizer 3 - Senza Tregua nei panni di Robert McCall, un ex agente CIA in cerca di pace nel Sud Italia ma che si trova a fronteggiare il controllo di un potente boss mafioso sulla comunità locale. Con l’aiuto di Dakota Fanning e David Denman, McCall si ritrova costretto a scatenare la sua inesorabile sete di giustizia.

Dal 5 marzo, è disponibile su Sky anche Non sono quello che sono, brillante adattamento dell’Otello di Shakespeare, scritto, diretto e interpretato da Edoardo Leo. Nel territorio romano dei primi anni 2000, all’interno di un’organizzazione criminale del traffico di droga, Iago cova un profondo rancore nei confronti di Otello, per avergli negato una promozione destinata al più giovane Michele. Con l’aiuto di Roderigo, Iago orchestra un piano per far scattare la gelosia del boss nei confronti della neo-sposata Desdemona, sospettata di un presunto tradimento con Michele.

Lasciati coinvolgere da Finchè notte non ci separi, commedia romantica firmata da Riccardo Antonaroli. Eleonora e Valerio, neosposati, si ritrovano a dover fronteggiare le tensioni della quotidianità quando, inaspettatamente, un biglietto segreto ritrovato nelle tasche di lui scatena nella coppia una serie di emozioni contrastanti. Con la brillante interpretazione di Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano, affiancati dalla partecipazione di Lucia Ocone, Giorgio Tirabassi, Francesco Pannofino e Valeria Bilello, questa storia dalle sfumature agrodolci vi condurrà in una notte fatta di litigi, fughe, riappacificazioni e nuovi incontri. Non perdertela su Sky a partire dal 24 marzo.

Infine, dal 17 marzo, atterra con Borderlands sul caotico pianeta Pandora, dove la cacciatrice di taglie Lilith (Cate Blanchett) si imbarca in una missione disperata per ritrovare la figlia scomparsa del potente Atlas. Accompagnata da un team improbabile – tra cui il mercenario Roland (Kevin Hart), l’esplosiva adolescente Tiny Tina, il protettivo Krieg, la scienziata eccentrica Tannis (Jamie Lee-Curtis) e il robot Claptrap – Lilith affronta alieni e banditi in una corsa contro il tempo. Un’avventura esplosiva che, mescolando azione e amicizia, si configura come una delle uscite più dinamiche del mese.

Marzo continua a regalare emozioni forti e viaggi avventurosi, grazie a due show che promettono spettacolo e risate in ogni puntata.

Parte una nuova edizione di Pechino Express – Fino al tetto del mondo. I viaggiatori dello show Sky Original si lanciano in una nuova, strabiliate avventura, attraversando le Filippine e la Thailandia fino a raggiungere le cime del Nepal, tra paesaggi magnifici e territori ricchi di storia e tradizioni. Con la guida esperta di Costantino della Gherardesca e il supporto dell'inimitabile Fru dei The Jackal, ogni tappa metterà a dura prova il coraggio, l’intuito e lo spirito di ogni squadra. Anche quest’anno potrai fare il tifo perle nuove coppie di concorrenti: Virna Toppi e Nicola Del Freo (I Primi Balllerini), Scintilla e Federica Camba (Gli Spettacolari), Jey e Checco Lillo (I Magici), Ivana Mrázová e Giaele De Donà (Le Atlantiche), Jury Chechi e Antonio Rossi (I Medagliati), Giulio Berruti e Nicolò Maltese (Gli Estetici), Nathalie Guetta e Vito Bucci (I Cineasti), Dolcenera e Gigi Campanile (I Complici) e Samanta e Debora Togni (Le Sorelle), pronte a sorprenderci ad ogni curva del percorso. Guarda Pechino Express dal 6 marzo, in esclusiva su Sky.

Lasciati travolgere dall’ironia e dalla satira della quinta stagione del GialappaShow, pronto a stupire ancora una volta grazie alla sua inconfondibile miscela di commenti taglienti e tormentoni esilaranti. Con il carisma del Mago Forest, sempre capace di incarnare il perfetto “terzo incomodo”, lo show si arricchisce di un cast di comici d’eccezione che renderanno ogni episodio un concentrato di comicità. E se non vuoi perdere neanche un istante di divertimento, non perdere il Best of di fine stagione, che raccoglie i momenti più esilaranti e fa di ogni serata un’esperienza di puro intrattenimento. Disponibile dal 31 marzo su Sky.

Il nuovo mese si rivela sorprendente anche per gli amanti dei documentari, con titoli che spaziano da temi più classici come arte e natura fino a focus più settoriali ma altrettanto affascinanti sul motociclismo e sul mondo della giustizia. Immergiti in esperienze visive e intellettuali uniche con Sky.

Gli appassionati dell’arte e della cultura non possono perdersi Anselm. In occasione dell’80º compleanno del pittore e scultore tedesco Anselm Kiefer, questo documentario straordinario, firmato dal maestro Wim Wenders, ci conduce nel cuore del processo creativo di uno degli artisti contemporanei più influenti del XXI secolo. Attraverso immagini spettacolari e un racconto immersivo, il documentario svela la filosofia e la potenza della memoria che si celano dietro le opere monumentali di Kiefer, trasformando ogni scena in un inno alla storia e all’arte. Guarda Anselm su Sky, a partire dal 9 marzo.

Per chi vuole scoprire il lato più bizzarro della natura, La natura più pazza del mondo è la scelta ideale. In una serie esclusiva Sky di sei episodi, disponibile dal 21 marzo, il documentario ci porta alla scoperta di creature eccentriche, con anatomie insolite e strategie di sopravvivenza sorprendenti. Con un tono leggero e coinvolgente, ogni puntata rivela angoli nascosti del pianeta, offrendo uno sguardo divertente e inedito su un mondo naturale fatto di meraviglie e stranezze.

Combina sport, passione e velocità con Ago, un tributo vibrante alla leggenda del motociclismo Giacomo Agostini. Il documentario di Giangiacomo De Stefano racconta la carriera del pluirpremiato pilota italiano, icona più vincente di sempre del motomondiale con 15 titoli mondiali e 123 vittorie. Attraverso immagini inedite e testimonianze esclusive di campioni come Freddie Spencer, Marc Marquez, Carlos Lavado, Marco Lucchinelli e Gianni Morandi, questo viaggio emozionante celebra la forza, il carisma e la determinazione di Agostini, uomo e atleta in grado di segnare definitivamente la storia delle corse. Disponibile in esclusiva su Sky dal 29 marzo.

Infine, tuffati nel cuore di uno dei casi più discussi della storia italiana, con Il Metodo di Bella. Raccontando la vicenda del professor Di Bella, allora medico sconosciuto e docente di fisiologia a Modena, il documentario ricostruisce il drammatico episodio del 16 dicembre 1997, quando un giudice impose all’ASL di erogare gratuitamente la terapia anticancro. Un’indagine che offre uno spaccato degli anni ‘90, tra inchieste, controversie e riflessioni sui limiti e le potenzialità del sistema sanitario, da non perdere in esclusiva su Sky dal 25 marzo.





Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

SKY UNO

PECHINO EXPRESS

Da giovedì 6 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Una nuova, sfiancante ma indimenticabile avventura è ai nastri di partenza: la nuova stagione di Pechino Express è pronta al check-in. Un viaggio spettacolare e adrenalinico che quest’anno si svilupperà in altezza, la rotta di questa stagione dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia parte infatti dalle Filippine, attraversa il nord della Thailandia e arriva fino al Nepal, Paese ricchissimo di vette sopra gli ottomila metri di altitudine. Sarà un viaggio che incontrerà condizioni ambientali e climatiche totalmente diverse tra loro e che porterà, appunto, i viaggiatori “Fino al tetto del mondo”. Zaini in spalla, 9 coppie si imbarcheranno per questa esperienza che non potranno mai dimenticare. A guidare il gruppo e a dirigere la gara con i suoi snodi e i suoi colpi di scena tornerà Costantino della Gherardesca, che ritroverà al suo fianco l’inviato speciale Fru. Le coppie in gara sono: i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, i Magici Jey e Checco Lillo, le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà, i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, le Sorelle Samanta e Debora Togni. Come d’abitudine a “Pechino Express”, anche la corsa “Fino al tetto del mondo” si caratterizzerà per un forte spirito di competizione mescolato all’impagabile stupore per la scoperta. Anche quest’anno il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che con i suoi volontari opera nei Paesi visitati durante il tragitto. Negli oltre 6mila chilometri che compongono il percorso della gara le coppie potranno contare su pochissimi elementi di base, uno zaino con una dotazione ridotta al minimo e 1 euro al giorno a persona in valuta locale.



GIALAPPASHOW

Da lunedì 31 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Il GialappaShow torna con la quinta stagione e la sua prorompente comicità e nuovi tormentoni. Alla conduzione del programma confermatissimo il Mago Forest, “terzo incomodo” del triangolo della risata con i due Gialappi.

SKY ATLANTIC

GANGS OF MILANO – LE NUOVE STORIE DEL BLOCCO

Da venerdì 21 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Torna la Milano del Blocco, l’imponente complesso edilizio al centro della favola nera Sky Original ambientata fra le comunità multietniche del capoluogo lombardo. Otto episodi diretti da Ciro Visco (Gomorra – La serie), anche co-sceneggiatore, ancora con il pioniere del rap italiano Salmo, che torna davanti alla macchina da presa nei panni di Snake e come supervisore musicale della colonna sonora della serie. Nel cast Laura Osma, Alessandro Piavani, Andrea Dodero e con Alessandro Tedeschi, Noè Batita, Fahd Triki, Alessandro Borghi, Elisa Wong, Tommaso Donadoni, Anna Manueli. Gli scontri tra bande hanno lasciato da un lato Bea (Osma), divisa tra il suo ruolo di Segundera e la speranza di una vita normale, dall’altro Mahdi (Dodero), che cerca in ogni modo di coprire il vuoto lasciato da Rizzo. Il ritorno in città di Ludo (Piavani), ferito e perso dopo un evento di cui si addossa le colpe, porta il trio a dover fare i conti con quel legame che ognuno, a modo suo, cerca di negare. Ma insieme sono più forti: così tra vecchi amici e nemici, la pressione delle aspettative e una vita che sembra giocare con loro come fossero pedine, Bea, Ludo e Mahdi si uniscono di nuovo in un’avventura senza esclusione di colpi. Infatti, all’ombra del Blocco si affermerà una nuova realtà, la Kasba, realtà giovane e caotica come la musica che produce. I suoi giovanissimi membri inseguono un sogno di libertà e amicizia che si scontrerà con la dura vita del Blocco e che entrerà nella vita di Ludo, e Anna Manuelli in quelli di Isabella, sorella di Ludo. La serie è una in-house production Sky Studios prodotta con TapelessFilm e Red Joint Film. Le sceneggiature sono di Paolo Vari, Ivano Fachin, Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Ciro Visco. Il soggetto di serie è invece firmato da Dario Bonamin, Giuseppe Capotondi, Fabrizio Cestaro, Ivano Fachin, Laura Grimaldi, Naima Vitale, Paolo Piccirillo, Stefano Voltaggio, Paolo Vari, Ciro Visco.

SKY SERIE

THE GOOD DOCTOR – SETTIMA STAGIONE

Da lunedì 24 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nella settima e ultima stagione dell’amato medical drama con Freddie Highmore, il dottor Shaun, un chirurgo affetto da autismo e sindrome del savant, continua a utilizzare le sue straordinarie capacità mediche presso l'unità chirurgica del St. Bonaventure Hospital. Dopo la celebrazione del matrimonio e la promozione ad assistente chirurgo, la relazione tra Shaun e Lea viene immediatamente messa alla prova. Dovranno imparare a gestire la vita loro da coppia sposata.

MARIA ANTONIETTA – SECONDA STAGIONE

Da lunedì 29 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna la Maria Antonietta inedita, libera e indipendente della serie creata e scritta da Deborah Davis (La Favorita). La nuova stagione racconterà ancora la storia della giovane regina austriaca interpretata da Emilia Schüle, la quale avrà al suo fianco Louis Cunningham nei panni del re di Francia, Luigi XVI: la coppia, al culmine del suo potere, affronta una crisi finanziaria senza precedenti. Gli attacchi della Provenza e di Chartres contro la coppia reale suscitano l'odio dei nobili con conseguenze disastrose.

SKY INVESTIGATION

LE INDAGINI DI SISTER BONIFACE – TERZA STAGIONE

Da martedì 25 marzo alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Torna con nuovi episodi lo spin-off dell’amatissima e longeva serie britannica “Padre Brown”, con l’attrice e comica Lorna Watson nel ruolo dell’eccentrica suora investigatrice. Ambientata nella Gran Bretagna degli Anni ’60, la serie segue le avventure di una suora che, oltre ai suoi compiti di religiosa e di enologa al convento, è una scienziata forense che aiuta la polizia.

SKY CINEMA

A partire da domenica 2 marzo, su Sky Cinema Uno, arriva in prima TV Povere Creature!, una commedia fantascientifica del 2023 prodotta da 20th Century Studios. Il film racconta la straordinaria avventura di Bella Baxter (Emma Stone), una giovane donna riportata in vita grazie a un esperimento scientifico, che intraprende un viaggio di autodiscovery e liberazione, sfidando le convenzioni sociali dell’epoca con un’irriverenza affascinante e uno stile visivo straordinario. Lunedì 3 marzo, sempre su Sky Cinema Uno, debutta The Equalizer 3 - Senza Tregua, un action-thriller del 2023 prodotto da Sony. Denzel Washington torna nei panni dell’ex agente segreto Robert McCall, costretto ad affrontare una nuova minaccia in Italia. Tra scontri spettacolari e tensione alle stelle, il film offre un mix avvincente di azione e vendetta personale. Mercoledì 5 marzo, su Sky Cinema Uno, sarà trasmesso Non Sono Quello che Sono, un dramma del 2023 prodotto da Vision Distribution. La pellicola si ispira all’Otello di Shakespeare, reinterpretandone i temi attraverso una narrazione contemporanea e un approccio cinematografico innovativo, che porta sullo schermo un’intensa riflessione sulle dinamiche del potere e della gelosia.

Venerdì 7 marzo, su Sky Cinema Uno, prosegue L’Arte della Gioia, con la messa in onda degli episodi 3 e 4 della serie tratta dall’omonimo romanzo di Goliarda Sapienza. Il viaggio di Modesta continua tra amore, ambizione e ribellione, mentre la sua lotta contro le convenzioni sociali si fa sempre più intensa e coinvolgente. Sabato 8 marzo, su Sky Cinema Due, arriva in prima TV La Treccia, un dramma del 2023 prodotto da Indigo Film. Il film intreccia le storie di tre donne di culture diverse, legate da un filo invisibile di resilienza e speranza, offrendo un racconto emozionante sulla forza interiore e sulla determinazione femminile. Lunedì 10 marzo, su Sky Cinema Uno, debutta La Memoria dell’Assassino, un crime-thriller del 2023 prodotto da Eagle Pictures. La storia segue un sicario in pensione che, affetto da una malattia degenerativa, lotta contro il tempo per svelare una verità sepolta nel passato, in un mix di suspense e introspezione psicologica.

Giovedì 13 marzo, su Sky Cinema Uno, arriva The Watchers - Loro ti Guardano, un horror-mistero del 2024 prodotto da Warner Bros. La trama segue una giovane donna che, intrappolata in una foresta irlandese, scopre di essere osservata da entità sconosciute, in un crescendo di tensione e inquietudine. Venerdì 14 marzo, su Sky Cinema Uno, tornano gli episodi 5 e 6 di L’Arte della Gioia, continuando a esplorare il viaggio di Modesta in un’epoca di cambiamenti e rivoluzioni personali. Sabato 15 marzo, su Sky Cinema Due, debutta Miller’s Girl, una commedia drammatica del 2024 prodotta da Lucky Red. Il film racconta l’incontro tra uno scrittore e una sua giovane studentessa, esplorando i confini sottili tra ispirazione e manipolazione.

Lunedì 17 marzo, su Sky Cinema Uno, arriva Borderlands, un action-fantasy del 2024 prodotto da Eagle Pictures, tratto dall’omonimo videogioco di successo. Tra sparatorie mozzafiato, umorismo tagliente e personaggi carismatici, il film porta sul grande schermo il caos e l’avventura del celebre franchise videoludico. Martedì 18 marzo, su Sky Cinema Uno, sarà trasmesso Fino alla Fine, un crime-thriller del 2024 prodotto da 01 Distribution. Il film segue la storia di un uomo che, coinvolto in un regolamento di conti criminale, si ritrova in una corsa contro il destino tra tradimenti e colpi di scena. Venerdì 21 marzo, su Sky Cinema Uno, debutta Gangs of Milano - Le Nuove Storie del Blocco, una serie crime-drammatica ambientata nei sobborghi milanesi, che esplora il lato oscuro delle bande criminali tra potere, vendetta e ambizione.

Sabato 22 marzo, su Sky Cinema Due, arriva Hit Man - Killer per Caso, una commedia crime del 2023 prodotta da Bim. La storia segue un uomo comune che, per una serie di circostanze fortuite, si ritrova a impersonare un killer a pagamento, con conseguenze esilaranti e imprevedibili. Lunedì 24 marzo, su Sky Cinema Uno, sarà trasmesso Finché Notte non ci Separi, una commedia del 2024 prodotta da 01 Distribution. Il film racconta l’inaspettato incontro tra due sconosciuti che, bloccati insieme durante una notte, si scoprono più simili di quanto avrebbero mai immaginato. Martedì 25 marzo, su Sky Cinema Uno, debutta Transformers One, il film d’animazione action del 2024 prodotto da Paramount. Un viaggio alle origini della saga dei Transformers, che svela la nascita dell’eterna lotta tra Autobots e Decepticons.

Mercoledì 26 marzo, su Sky Cinema Uno, arriva Gran Turismo, un action-sportivo del 2023 prodotto da Sony. Ispirato alla storia vera di un giovane pilota di videogiochi diventato campione di corse reali, il film offre un mix adrenalinico di velocità e passione per il motorsport. Venerdì 28 marzo, su Sky Cinema Uno, tornano gli episodi 3 e 4 di Gangs of Milano - Le Nuove Storie del Blocco, proseguendo il racconto delle dinamiche criminali della città meneghina. Domenica 30 marzo, su Sky Cinema Due, sarà trasmesso Cattiverie a Domicilio, una commedia-mistero del 2023 prodotta da Bim, che racconta le vicende di un gruppo di persone che si trovano invischiate in un intrigo inaspettato, tra ironia e colpi di scena.

Lunedì 31 marzo, su Sky Cinema Uno, debutta Iddu - L’Ultimo Padrino, un crime-drama del 2024 prodotto da 01 Distribution. Il film esplora la figura enigmatica dell’ultimo grande boss di Cosa Nostra, offrendo uno sguardo intenso sulla criminalità organizzata e sulle sue regole di potere.

LE PRIME TV DEL MESE

Dom 2 MAR - CINEMA UNO : POVERE CREATURE! [20th Century, 2023] - 1aTv Sky Commedia/Fantascienza

[20th Century, 2023] Commedia/Fantascienza Lun 3 MAR - CINEMA UNO : THE EQUALIZER 3 - SENZA TREGUA [Sony, 2023] - 1aTv Sky Azione/Thriller

[Sony, 2023] Azione/Thriller Mer 5 MAR - CINEMA UNO : NON SONO QUELLO CHE SONO [Vision, 2023] - 1aTv Drammatico

[Vision, 2023] Drammatico Ven 7 MAR - CINEMA UNO : L'ARTE DELLA GIOIA [Ep. 3-4, 2024] - 1aTv Drammatico/Romantico

[Ep. 3-4, 2024] Drammatico/Romantico Sab 8 MAR - CINEMA DUE : LA TRECCIA [Indigo Film, 2023] - 1aTv Drammatico | Trailer

[Indigo Film, 2023] Drammatico | Trailer Lun 10 MAR - CINEMA UNO : LA MEMORIA DELL'ASSASSINO [Eagle, 2023] - 1aTv Crimine/Thriller

[Eagle, 2023] Crimine/Thriller Gio 13 MAR - CINEMA UNO : THE WATCHERS - LORO TI GUARDANO [Warner, 2024] - 1aTv Horror/Mistero

[Warner, 2024] Horror/Mistero Ven 14 MAR - CINEMA UNO : L'ARTE DELLA GIOIA [Ep. 5-6, 2024] - 1aTv Drammatico/Romantico

[Ep. 5-6, 2024] Drammatico/Romantico Sab 15 MAR - CINEMA DUE : MILLER'S GIRL [Lucky Red, 2024] - 1aTv Commedia/Drammatico

[Lucky Red, 2024] Commedia/Drammatico Lun 17 MAR - CINEMA UNO : BORDERLANDS [Eagle, 2024] - 1aTv Azione/Fantascienza

[Eagle, 2024] Azione/Fantascienza Mar 18 MAR - CINEMA UNO : FINO ALLA FINE [01, 2024] - 1aTv Crimine/Thriller

[01, 2024] Crimine/Thriller Ven 21 MAR - CINEMA UNO : GANGS OF MILANO - LE NUOVE STORIE DEL BLOCCO [Ep. 1-2, 2025] - 1aTv Crimine/Drammatico

[Ep. 1-2, 2025] Crimine/Drammatico Sab 22 MAR - CINEMA DUE : HIT MAN - KILLER PER CASO [Bim, 2023] - 1aTv Commedia/Crimine

[Bim, 2023] Commedia/Crimine Lun 24 MAR - CINEMA UNO : FINCHE' NOTTE NON CI SEPARI [01, 2024] - 1aTv Commedia

[01, 2024] Commedia Mar 25 MAR - CINEMA UNO : TRANSFORMERS ONE [Paramount, 2024] - 1aTv Animazione/Azione

[Paramount, 2024] Animazione/Azione Mer 26 MAR - CINEMA UNO : GRAN TURISMO [Sony, 2023] - 1aTv Sky Azione/Sportivo

[Sony, 2023] Azione/Sportivo Ven 28 MAR - CINEMA UNO : GANGS OF MILANO - LE NUOVE STORIE DEL BLOCCO [Ep. 3-4, 2025] - 1aTv Crimine/Drammatico

[Ep. 3-4, 2025] Crimine/Drammatico Dom 30 MAR - CINEMA DUE : CATTIVERIE A DOMICILIO [Bim, 2023] - 1aTv Commedia/Mistero

[Bim, 2023] Commedia/Mistero Lun 31 MAR - CINEMA UNO : IDDU - L'ULTIMO PADRINO [01, 2024] - 1aTv Crimine/Drammatico

POVERE CREATURE

Domenica 2 marzo alle 21.15, per la prima volta su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’acclamato regista Yorgos Lanthimos dirige per la seconda volta Emma Stone nell’esplosiva pellicola fantastica che nel 2024 ha ottenuto 4 Oscar® e 2 Golden Globe, tra cui quelli alla Stone, oltre al Leone d’oro al Festival di Venezia 2023. Accanto all’attrice troviamo Willem Dafoe e un memorabile Mark Ruffalo. Il brillante scienziato Godwin Baxter ha trovato una donna incinta morta ed è riuscito a riportarla alla vita, trapiantandole il cervello del neonato. “Nasce” così Bella, che Baxter tratta come una figlia e vede crescere rapidamente nelle facoltà mentali. Tanto velocemente che questa donna bambina sente presto l’esigenza di scoprire il mondo con uno sguardo curioso e senza i pregiudizi che muovono la società.

THE EQUALIZER 3 – SENZA TREGUA

Lunedì 3 marzo alle 21.15, per la prima volta su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Antoine Fuqua dirige per la terza volta Denzel Washington nella saga action che questa volta porta l’azione in Italia. Da quando ha abbandonato la sua vita di sicario del governo, Robert McCall si è trasferito in Sicilia cercando di riconciliarsi col suo passato. Presto però sarà richiamato a sporcarsi le mani per aiutare i nuovi concittadini a contrastare la criminalità locale, coinvolta in un progetto di traffico internazionale legato al terrorismo. McCall dovrà quindi cercare una nuova alleata all’interno della Cia: la giovane Emma.

NON SONO QUELLO CHE SONO

Mercoledì 5 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Edoardo Leo scrive, dirige e interpreta un adattamento dell’Otello di Shakespeare, ambientando la vicenda nel territorio romano dei primi anni 2000. All’interno di un’organizzazione criminale del traffico di droga, Iago cova del rancore verso Otello per avergli negato una promozione andata invece al più giovane Michele. Con l’aiuto di Roderigo, Iago elabora un piano per far sì che il boss diventi geloso della ragazza che ha appena sposato, Desdemona, a causa di un presunto tradimento con Michele.

LA TRECCIA

Sabato 8 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Ottimo successo al box office francese per la storia di coraggio e ribellione al femminile diretta dalla regista e scrittrice francese Laetitia Colombani, che vede nel cast Fotinì Peluso. In India, Smita sogna di dare alla sua giovane figlia un’educazione e decide quindi di lasciare tutto e andare verso sud, alla ricerca di una sorte migliore. In Italia, Giulia lavora nel laboratorio a conduzione familiare che realizza parrucche ma, in seguito a un grave incidente in cui suo padre è coinvolto, scopre che l’azienda è sul lastrico. In Canada, Sarah è un avvocato di successo ma, quando sta per essere promossa alla direzione dello studio, scopre di avere un tumore al seno. Legate senza saperlo da ciò che hanno di più prezioso, le tre donne si ribellano alla sorte che è stata loro assegnata e decidono di lottare.

LA MEMORIA DELL’ASSASSINO

Lunedì 10 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La seconda regia di Michael Keaton è un thriller dalle venature noir che lo vedono protagonista e al suo fianco troviamo James Marsden, Joanna Kulig (Cold War) e la partecipazione di Al Pacino. John Knox è un killer a cui è stata diagnosticata una forma di demenza incurabile che gli sta facendo perdere la memoria. Prende accordi per un ultimo lavoro prima di ritirarsi, ma qualcosa va storto e fa fuori tre persone, tra cui il suo partner. Inoltre, si presenta a casa sua il figlio Miles, nei guai per aver ucciso un uomo.

THE WATCHERS – LORO TI GUARDANO

Giovedì 13 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La figlia d’arte Ishana Night Shyamalan scrive e dirige un horror che vede protagonista Dakota Fanning. Mina lavora in un negozio di animali e un giorno riceve l’incarico di consegnare un pappagallo in una cittadina dell’Irlanda occidentale. Però, appena si trova nei pressi di una foresta, la sua auto si spegne e i suoi dispositivi si sconnettono. Viene guidata da un’anziana fino a un misterioso rifugio in vetro e cemento e ancora non sa che nella notte il bosco si popola di terribili creature.

MILLER’S GIRL

Sabato 15 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La scrittrice e sceneggiatrice Jade Halley Bartlett esordisce nella regia con un dramma psicologico con Martin Freeman e Jenna Ortega. In un college del Tennessee si incontrano la giovane Cairo Sweet, da sempre abituata a combattere la solitudine con la lettura, e il professore di letteratura Jonathan Miller, sposato e frustrato nelle sue ambizioni di romanziere. Nonostante la differenza d'età, l’attrazione fra i due porta a una relazione intensa, alimentata proprio dalla letteratura.

BORDERLANDS

Lunedì 17 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Eli Roth dirige un avventuroso fanta-action con Cate Blanchett, Kevin Hart, Ariana Greenblatt (Barbie) e Jamie Lee Curtis, trasposizione dell’omonimo videogioco. Corporazioni intergalattiche, formazioni paramilitari e orde di criminali arrivano su Pandora per accaparrarsi la Cripta, che fornirebbe il potere degli Eridiani, una razza aliena ormai estinta. Tra i fuorilegge su Pandora c’è anche Lilith, suo malgrado al soldo di Atlas, il despota dell’omonima corporation, deciso a ritrovare la figlia.

FINO ALLA FINE

Martedì 18 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

“Tutto in una notte” nel coinvolgente thriller diretto da Gabriele Muccino. Sophie è una ragazza americana dal passato problematico, che si trova in vacanza in Italia con la sorella Rachel. Un giorno in spiaggia, Sophie conosce Giulio e i suoi spericolati amici e, senza dire nulla alla sorella, accetta di rivedere Giulio dopo cena. Ma la nottata prenderà una piega inaspettata che porterà Sophie a compiere azioni per lei inimmaginabili.

HIT MAN – KILLER PER CASO

Sabato 22 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Richard Linklater confeziona abilmente una commedia brillante, presentata fuori concorso al Festival di Venezia 2023, con Glen Powell (Top Gun: Maverick, Tutti tranne te) e Adria Arjona (Il Padre della Sposa – Matrimonio a Miami). Per la città di New Orleans Gary Johnson è un rinomato killer che viene assoldato dalla gente comune. In realtà è un professore universitario che collabora con la polizia incastrando i clienti e consegnandoli alla giustizia. Le cose si complicano quando incontra e s’invaghisce di Madison, disposta a tutto pur di liberarsi di un marito violento.

TRASFORMERS ONE

Martedì 25 marzo alle 21.00, su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, disponibile anche on demand dal 24 marzo

La saga cinematografica di Transformers torna al formato della serie originale, portando sul grande schermo un film completamente animato in computer grafica che racconta le origini del conflitto tra Optimus Prime e Megatron. Siamo a Cybertron, 3 miliardi di anni prima dell’arrivo di Autobot e Decepticon sulla Terra, quando Orion Pax/Optimus Prime e D-16/Megatron sono amici legati come fratelli. Ma una volta ricevuto il potere di trasformarsi tutto è destinato a cambiare.

GRAN TURISMO – LA STORIS DI UN SOGNO IMPOSSIBILE

Mercoledì 26 marzo alle 21.15, per la prima volta su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Neill Blomkamp (District 9, Elysium) dirige David Harbour, Orlando Bloom e Archie Madekwe in un action adrenalinico ispirato a una storia vera, che vede al centro il celebre videogioco. Jann Mardenborough è un gamer specializzato nel simulatore di corse automobilistiche Gran Turismo. Mentre suo fratello sta seguendo le orme paterne come giocatore di calcio, Jann sembra non avere un obiettivo. L’occasione però arriva quando sarà lanciato un concorso tra i giocatori di Gran Turismo, per reclutare nuovi piloti da far correre in vere corse automobilistiche.

CATTIVERIE A DOMICILIO

Domenica 30 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Le ottime performance dell’attrice premio Oscar® Olivia Coleman e di Jessie Buckley sono al servizio di una commedia pungente diretta da Thea Sharrock (Io prima di te). Nel 1922 la routine di Littlehampton viene sconvolta da una serie di lettere anonime oscene, indirizzate a Edith Swan, una donna retta e devota. I sospetti ricadono su Rose Gooding, immigrata irlandese vivace e anticonformista che, in seguito all’accusa, rischia di perdere la custodia della figlia. L’unica a voler fare veramente luce sulla vicenda è una giovane poliziotta con l’aiuto di alcune donne del paese.

IDDU – L’ULTIMO PADRINO

Lunedì 31 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dopo Salvo e Sicilian Ghost Story, Fabio Grassadonia e Antonio Piazza tornano a parlare del Sud Italia in un film con Toni Servillo ed Elio Germano, che racconta una storia liberamente ispirata a fatti accaduti. Catello Palumbo è un ex sindaco ed ex preside scolastico che ha appena finito di scontare la sua pena carceraria, quando i Servizi segreti gli fanno un’offerta: aiutarli a stanare Matteo Messina Denaro dalla latitanza e renderne possibile la cattura, attraverso una corrispondenza a base di pizzini.

SKY CINEMA COLLECTION – DWAYNE JHONSON MANIA

Da sabato 1 a venerdì 7 marzo, disponibile on demand dal 1° marzo

Sky Cinema Collection dedica interamente la programmazione a Dwayne Johnson, la leggendaria stella del wrestiling conosciuta come “The Rock”, che ha conquistato il grande schermo con le sue interpretazionicarismatiche e avvincenti, diventando una star di Hollywood con 12 film che lo vedono protagonisti.

SKY CINEMA COLLECTION - SPIDER-MAN

Da sabato 8 a venerdì 14 marzo, disponibile on demand dal 8 marzo

Sky Cinema Collection si tinge di rosso e blu e ospita le incredibili avventure dell’Uomo Ragno, insieme ai primi deu capitoli della saga spin-off dedicata al suo temuto rivale Venom con 10 titoli.

SKY CINEMA COLLECTION – JOHN WICK-END

Da sabato 15 a domenica 16 marzo, disponibile on demand dal 15 marzo

Sky Cinema Collection è dedicato allo spietato sicario John Wick, interpretato dal magnetico Keanu Reeves nella celebre saga action-thriller. Con un incasso globale di quasi mezzo miliardo di dollari al botteghino, i 4 film diretti da Chad Stahelski sono diventati in pochi anni un cult del cinema d’azione, grazie a spettacolari coreografie di combattimento, un’estetica noir e trame avvincenti, che ruotano attorno al personaggio John Wick, un ex assassino professionista che torna in azione per vendicare i torti subiti e affrontare i fantasmi del passato, precipitando nel corso della saga in una spirale di violenza.

SKY CINEMA COLLECTION – BRUCE WILLIS MANIA

Da lunedì 17 a venerdì 21 marzo, disponibile on demand dal 17 marzo il 19 marzo

Bruce Willis compie 70 anni e Sky Colletion coglie l’occasione per dedicargli 5 giorni di programmazione con 11 film della sua filmografia.

SKY CINEMA COLLECTION – UNA NOTTE DA LEONI

Da sabato 29 a luned’ 31 marzo, disponibile on demand dal 29 marzo

Su Sky Cinema Collection arrivano i 3 irreverenti capitoli della saga diretta da Todd Phillips, che ruota attorno alle catastrofiche disavventure di un gruppo di amici, conosciuti come “Wolfpack”, alle prese con sbornie colossali e misteriosi eventi da ricostruire.

SKY DOCUMENTARIES

TUTTA LA BELLEZZA E IL DOLORE

Martedì 4 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Candidato agli Oscar 2023 come Miglior Documentario e Vincitore del Leone d’oro al Festival di Venezia, “Tutta la bellezza e il dolore” di Laura Poitras è un ritratto intimo ed emozionante dell’artista e attivista di fama internazionale Nan Goldin, una delle artiste-fotografe più influenti, con una poetica fortemente impegnata a indagare e sostenere i diritti umani e, soprattutto, quelli delle comunità LGBTQ. La sua storia viene raccontata attraverso diapositive, dialoghi intimi, fotografie rivoluzionarie e rari filmati, della sua battaglia per ottenere il riconoscimento della responsabilità della famiglia Sackler per le morti di overdose da farmaco

SHARON STONE- SURVIVAL INSTINCT

Martedì 11 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione del suo 67esimo compleanno Sky Documentaries presenta il ritratto di Sharon Stone: ex sex simbol degli anni ’90, che ha lavorato duramente per sopravvivere in un’industria dominata dagli uomini.

OLTRE IL CIELO

Da mercoledì 19 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Docu-serie in 8 episodi realizzata all'interno delle carceri Beccaria di Milano e Fornelli di Bari e nella comunità Kayros. Alcuni giovani detenuti che hanno commesso vari reati cruenti raccontano le loro storie criminali, ma anche la speranza e la voglia di riscatto per riconquistare il futuro.

LO CHIAMAVANO TERENCE HILL

Venerdì 28 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione del suo 86esimo compleanno il ritratto dell'attore italo-americano Mario Girotti, meglio conosciuto come Terence Hill, partner di Bud Spencer.

AGO

Sabato 29 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Presentato alla 19° edizione della Festa del Cinema di Roma, con la regia di Giangiacomo De Stefano, un racconto che svela l’uomo dietro il mito. Giacomo Agostini, conosciuto da tutti come “Ago”, è una leggenda del motociclismo, diventato un simbolo di libertà, coraggio e passione. Con gli interventi di Freddie Spencer, Marc Marquez, Carlos Lavado, Marco Lucchinelli e Gianni Morandi

SKY ARTE

STAX – THE SOUND OF MEMPHIS

Da mercoledì 5 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In poco meno di due decenni, la Stax Records di Memphis, Tennessee, si è trasformata da negozio di dischi e studio di registrazione a conduzione familiare in uno dei più influenti produttori di musica soul. Attraverso filmati d'archivio e interviste intime, il film racconta i musicisti, i cantautori e i produttori che hanno infranto le barriere razziali e creato il caratteristico suono Stax che ha definito un'epoca.

WOMENESS

Da sabato 8 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione della Giornata internazionale della donna, il documentario scritto e diretto dall’attrice e regista Yvonne Sciò, racconta l’audace femminilità di cinque grandi donne del nostro tempo. Dalla scrittrice italiana Dacia Maraini a Emma Bonino, politica e attivista per i diritti civili. Da Susan Deyhim, compositrice e cantante iraniana, in esilio, a Tomaso Binga, artista verbo visiva che usa il proprio corpo per contestare il potere maschile, fino a Setsuko Klossowska de Rola, pittrice e scultrice giapponese, moglie del pittore Balthus. Ognuna di loro, con voce e mani diverse, ha affermato la propria identità nel mondo, superando le coordinate spazio-temporali e affermando così quella forza dell’esserci che soltanto le donne possono avere.

ANSELM

Da domenica 9 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Diretto dal celebre regista Wim Wenders (Perfect Days), candidato al Festival di Cannes come miglior documentario. In occasione dell’80esimo compleanno di Anselm Kierferl, un omaggio a uno dei più importanti artisti del nostro tempo con un documentario che racconta il percorso di vita del pittore e scultore tedesco, la sua visione, il suo stile rivoluzionario e il suo immenso lavoro di esplorazione dell’esistenza umana e della natura ciclica della storia.

IL RACCONTO DI MILANO – DAI BORGHI ALLA CITTÀ, DALLA CITTÀ AI QUARTIERI

Da martedì 18 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione di un doppio anniversario riguardante lo sviluppo urbanistico e sociale di Milano l'aggregazione del comune dei Corpi Santi (1873) e quella di altri 11 comuni limitrofi al centro cittadino (1923) - andiamo alla scoperta di quei quartieri della città che un tempo costituivano realtà autonome e oggi risultano perfettamente integrate nella metropoli.

IL RITRATTO DELL’ARTISTA

Giovedì 20 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Uno sguardo alla nuova Grande Mostra a Forlì. La mostra Il Ritratto dell’Artista. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie è un viaggio che parte dallo specchio di Narciso, percorre tutto il mondo del Ritratto dell’Artista, fino ad arrivare al Selfie.

SOLO: ARTURO BRACCHETTI

Sabato 22 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

SOLO è un varietà surrealista e funambolico, un magico viaggio nella mente di Arturo Brachetti, nei suoi sogni, ricordi e fantasie, ma anche in quelli di tutti noi. Una casa senza luogo e senza tempo, nelle cui 7 stanze oltre 60 personaggi prendono vita grazie alla magia di Arturo, maestro dell’imprevedibile. Di e con Arturo Brachetti, artista italiano acclamato in tutto il mondo, considerato il grande Maestro del trasformismo internazionale.

SKY CLASSICA

TOSCA

Martedì 1° marzo alle 22.00, in esclusiva su Sky Classica e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

È impossibile immaginare i cartelloni dei teatri d’opera senza la Tosca di Giacomo Puccini, ma è difficile pensare ad un altro soggetto d’opera altrettanto brutale: omicidio, torture, amore, gelosia e passione – tutto in abbondanza. In questa produzione registrata al Theater an der Wien, l'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna ORF è sotto la direzione di Marc Albrecht.

LE OTTO STAGIONI

Da martedì 4 marzo alle 22.00, in esclusiva su Sky Classica e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Omaggio a due giganti della musica, Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla, in occasione del doppio compleanno (Vivaldi il 4/03 e Piazzolla l’11/03). Esecuzione in sequenza de Le Otto Stagioni eseguita dai migliori musicisti italiani, i Cameristi della Scala, in una location mozzafiato. Tra le guglie del Duomo di Milano, i Cameristi della Scala eseguono, in alternanza, Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi e Le Quattro Stagioni di Buenos Aires di Astor Piazzolla. Nati entrambi a marzo, a distanza di una settimana, ma in epoche molto diverse e in due diversi continenti, il prete rosso Antonio Vivaldi, il principe del barocco italiano, e Astor Piazzolla, il re del nuovo tango argentino, hanno segnato, ciascuno a modo suo, il mondo musicale della loro epoca.

DANIEL BARENBOIM ESEGUE RAVEL

Da martedì 9 marzo alle 22.00, in esclusiva su Sky Classica e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione del 150° anniversario della nascita di Maurice Ravel il 7/03, un omaggio a Maurice Ravel, uno dei protagonisti assoluti del Novecento musicale.

Una rassegna di grandi pagine orchestrali raveliane che fa brillare tutti i colori della Spagna nel vissuto di Ravel: Rapsodie Espagnole, Alborada del Gracioso; si prosegue con le struggenti note elegiache della Pavane pour une infante défunte per chiudere con il mirabolante Boléro. Direzione di Daniel Barenboim, uno degli interpreti e direttori d'orchestra di maggior prestigio a livello internazionale che guida la West-Eastern Divan Orchestra.

Il grande Daniel Barenboim guida la West-Eastern Divan Orchestra.

SKY CRIME

LA VERITÀ SULLA MIA MORTE

Da mercoledì 12 marzo alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ogni cadavere porta con sé la verità sulla propria morte, nascosta tra segni invisibili e ferite mai raccontate. Quando le circostanze sembrano ambigue e le risposte mancano, sono i patologi forensi a dare voce a chi non può più parlare. Attraverso autopsie meticolose e indagini incrociate, si ricostruiscono storie di vite spezzate e misteri oscuri, rivelando crimini insospettabili, bugie taciute e colpe che nessuno voleva affrontare.

AI CONFINI DELLA GELOSIA STAGIONE 4

Da mercoledì 12 marzo alle 22.55, in prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Come tutti impariamo nel corso della vita, nei rapporti affettivi la gelosia può esplodere da un momento all’altro. E spesso, con conseguenze estremamente tragiche. Parenti, partner, amici…quando il mostro dagli occhi verdi si scatena, distrugge vite e provoca disastri. La serie racconta senza filtri storie dove quest’istinto primordiale si è infiammato al punto tale da trasformarsi in pura follia.

DR. DEATH – IL CASO MACCHIARINI

Da lunedì 17 marzo alle 22.00, in prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Dietro il successo internazionale del pioniere della medicina rigenerativa Paolo Macchiarini si nascondeva un incubo per i suoi pazienti: complicazioni fatali, dubbi etici e interventi sperimentali non autorizzati.

IL METODO DI BELLA

Da martedì 25 marzo alle 22.55, in prima visione su Sky Crime e in simulcast su Sky Documentaries. Anche in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Prima del 1997, il professor Di Bella è un illustre sconosciuto: un medico siciliano d’altri tempi, professore di fisiologia alla Facoltà di Medicina di Modena che pubblica diversi studi clinici e partecipa a congressi scientifici in cui parla di una nuova cura contro il cancro. La svolta arriva il 16 dicembre 1997, quando il giudice Carlo Madaro ordina alla ASL locale di fornire gratuitamente i farmaci necessari per la terapia Di Bella a un paziente che si era rivolto a lui per vedere garantito il proprio diritto alla cura. Uno spaccato dell’Italia degli anni ‘90: il caso Di Bella rappresenta un inquietante paradigma delle contraddizioni in cui si dibatte l'Italia quando entrano in gioco ragioni scientifiche e umane, intrecci economici e rispetto delle regole.

LIES ANATOMY

Da lunedì 31 marzo alle 22.00, in prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Elisabeth Finch, sceneggiatrice di Grey's Anatomy, racconta di aver lottato contro il cancro e di aver subito degli abusi, conquistando l’ammirazione del pubblico. Ma la sua storia di resilienza si rivela una colossale menzogna.

SKY NATURE

I GUARDIANI DELLA NATURA S1

Giovedì 13 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Serie che celebra il lavoro dei più grandi eroi della fauna selvatica dello Zambia, impegnati in missioni straordinarie per salvare e proteggere i suoi animali e i suoi parchi.

LA NATURA PIÙ PAZZA DEL MONDO

Da venerdì 21 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Docu-serie che scava in profondità nella vita quotidiana degli esseri viventi per rivelare che il bizzarro è comune nel mondo naturale. La Terra ha prodotto una serie infinita di animali unici e strani. Comportamenti strani, bizzarri e fisiologie estranee, stravaganti, tecniche di sopravvivenza si trovano in ogni habitat. Ogni animale, nella competizione per la sopravvivenza, ha evoluto un attributo particolare per assicurarsi il vantaggio della vittoria.



I GUARDIANI DELLA NATURA S2

Giovedì 27 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Serie che celebra il lavoro dei più grandi eroi della fauna selvatica dello Zambia, impegnati in missioni straordinarie per salvare e proteggere i suoi animali e i suoi parchi.



