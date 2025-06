Guida TV Sky e NOW 22 - 28 Giugno: The Gilded Age 3a Stagione, Radio Italia Live Palermo

GUIDA TV SKY / NOW | 22 - 28 GIUGNO 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Il seme del fico sacro arriva in prima TV domenica 22 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand. Il dramma iraniano di Mohammad Rasoulof, Premio speciale della Giuria al Festival di Cannes 2024 e candidato agli Oscar® 2025 come Miglior film internazionale, segue la vicenda di Amin, finalmente promosso a un ruolo di potere nel sistema giudiziario. La sua carriera è in ascesa, ma l’equilibrio familiare si incrina quando la figlia maggiore si espone per aiutare un’amica e un’arma sparisce da casa, mettendolo in una posizione rischiosa. Lunedì 23 giugno su Sky Serie e in streaming solo su NOW torna The Gilded Age con la terza stagione, disponibile anche on demand. Otto nuovi episodi per il period drama HBO creato da Julian Fellowes, che racconta le ambizioni, le lotte sociali e le tensioni familiari nella New York dell’Età dell’Oro. I Russell affrontano nuove sfide per consolidare la loro ascesa, mentre la famiglia Brook vive un momento di frattura e Peggy intraprende un legame proibito. Tra amori, potere e trasformazioni, la serie riprende il racconto di una società in corsa verso il futuro.

Sempre lunedì 23 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, Gerard Butler torna protagonista in Nella tana dei lupi 2 – Pantera. Senza più squadra, Big Nick si lancia in una nuova missione, partendo da un furto all’aeroporto di Anversa fino a una frenetica caccia a Donnie Wilson e alla sua banda, pronti a colpire il World Diamond Center. Ma l’intervento della Pantera cambia ogni piano, innescando una corsa contro il tempo. Dal 23 al 27 giugno alle 21.15, Sky Cinema Collection celebra Will Smith con una maratona di 10 film tra cui i primi tre Men in Black, Bad Boys 1 e 2, Io sono leggenda e Collateral Beauty, disponibili anche on demand.

Mercoledì 25 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva Sweethearts, commedia college con Kiernan Shipka. Due amici decidono di rompere con i rispettivi partner durante il weekend del Ringraziamento, ma nulla andrà come previsto. Sempre mercoledì 25 giugno alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, il documentario Processo a Michael Jackson riporta l’attenzione sul processo per presunti abusi del 2005. Filmati inediti, documenti ufficiali e testimonianze ricostruiscono un caso controverso che ha segnato la cultura pop mondiale.

Venerdì 27 giugno alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, anche in simulcast su TV8, torna il grande evento musicale Radio Italia Live Palermo con un cast di star italiane pronte a infiammare il palco. Sempre venerdì 27 giugno alle 21.15 su Sky Nature e in streaming solo su NOW, debutta Arena Selvaggia, nuova docuserie con Max Djenohan. Tra le specie protagoniste, oranghi, scimpanzé e coccodrilli, osservati nel loro habitat per scoprirne le strategie di sopravvivenza.

Sabato 28 giugno alle 21.00 per la prima volta TV su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva Me contro Te – Il film: Vacanze in Transilvania. Sofì e Luì devono vedersela con Dracula e impedire ai Malefici di usare un diamante per distruggere il sole. Dal 28 giugno al 4 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Collection, spazio alla saga Jurassic World con cinque blockbuster campioni d’incassi: Jurassic Park, Il mondo perduto – Jurassic Park, Jurassic Park III, Jurassic World e Jurassic World – Il regno distrutto, tutti disponibili anche on demand.

DOMENICA 22 GIUGNO 2025

IL SEME DEL FICO SACRO

Domenica 22 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Premio speciale della Giuria al Festival di Cannes 2024 e nomination agli Oscar® 2025 come Miglior film internazionale alla coraggiosa opera di Mohammad Rasoulof (Il male non esiste). Amin ha ottenuto la promozione che attendeva da vent’anni e ora è responsabile degli interrogatori, con il compito di rinviare gli accusati al giudice per una condanna certa. Ha una moglie devota e due figlie studentesse. La maggiore ha un’amica che viene gravemente sfigurata durante una manifestazione, e vuole aiutarla senza che Amin lo scopra. Inoltre, l’arma che è stata consegnata ad Amin con la promozione è scomparsa da casa, mettendolo a rischio di carcere se non viene ritrovata.

LUNEDI 23 GIUGNO 2025

THE GILDED AGE stagione 3

Da lunedì 23 giugno su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

L’Età dell’Oro americana fu un periodo di grandi cambiamenti economici e sociali, in cui furono costruiti enormi imperi, ma in cui nessuna vittoria arrivò senza sacrifici.

Torna il terzo capitolo, in otto episodi, di THE GILDED AGE, il period drama HBO e Sky Exclusive nominato agli Emmy® firmato da uno fra i più celebrati maestri del dramma in costume, sir Julian Fellowes (Downton Abbey, Belgravia). La vecchia guardia è uscita indebolita dalla Guerra dell’Opera, e ormai affermati nei salotti più esclusivi, i Russell sono pronti a prendere il loro posto alla guida della società. Bertha (Carrie Coon) punta a un premio che eleverebbe la famiglia a livelli inimmaginabili, mentre George (Morgan Spector) rischia tutto in un’impresa che potrebbe rivoluzionare l’industria ferroviaria, sempre che non lo rovini prima. Dall’altra parte della strada, la famiglia Brook viene gettata nel caos quando Agnes (Christine Baranski) si rifiuta di accettare la nuova posizione di Ada (Cynthia Nixon) come padrona di casa. Peggy (Denée Benton) incontra un affascinante medico di Newport, ma la famiglia di lui è ben poco entusiasta della carriera della giovane. Mentre tutta New York si affretta verso il futuro, le ambizioni dei protagonisti potrebbero andare a scapito di ciò che hanno di più caro. La serie vanta un cast stellare che include Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Kate Baldwin, Victoria Clark, John Ellison Conlee, Michael Cumpsty, Kelley Curran, Jordan Donica, Jessica Frances Dukes, Claybourne Elder, Amy Forsyth, Jack Gilpin, LisaGay Hamilton, Ward Horton, Simon Jones, Celia Keenan-Bolger, Ben Lamb, Nathan Lane, Andrea Martin, Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell, Debra Monk, Hattie Morahan, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Paul Alexander Nolan, Kelli O’Hara, Patrick Page, Rachel Pickup, Taylor Richardson, Douglas Sills, Bobby Steggert, Erin Wilhelmi, John Douglas Thompson, Leslie Uggams e Merritt Wever, con Bill Camp e Phylicia Rashad.

NELLA TANA DEI LUPI 2 – PANTERA

Lunedì 23 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Gerard Butler torna nei panni dell’ex agente anticrimine Big Nick in un nuovo action-thriller che vede nel cast anche Salvatore Esposito e Fortunato Cerlino. Big Nick è ormai senza una squadra. Quando avviene un furto all’aeroporto di Anversa, capisce che c’è dietro il rapinatore Donnie Wilson, che insieme alla sua nuova banda intende rapinare il World Diamond Center di Nizza. Ma c’è anche la banda internazionale della Pantera che si intromette.

SKY CINEMA COLLECTION – WILL SMITH MANIA

Da lunedì 23 a venerdì 27 giugno alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

I riflettori di Sky Cinema Collection si accendono su Will Smith con 10 film che lo vedono protagonista, tra cui i primi 3 fanta-action MEN IN BLACK, i primi due capitoli della saga BAD BOYS, IO SONO LEGGENDA e COLLATERAL BEAUTY.

MERCOLEDI 25 GIUGNO 2025

SWEETHEARTS

Mercoledì 25 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Commedia con Kiernan Shipka (Twisters, Mad Man). Jamie e Ben sono due amici che affrontano il loro primo anno al college. Entrambi ne apprezzano subito la libertà da legami, così stipulano un patto: per il Ringraziamento torneranno nella città natale per rompere con i rispettivi partner e non avere vincoli a distanza. Riusciranno ad andare fino in fondo?

PROCESSO A MICHAEL JACKSON

Da mercoledì 25 giugno alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Era il Re del Pop, una leggenda vivente, ma nel 2005 Michael Jackson affrontò il banco degli imputati in uno dei processi più discussi del secolo, per presunti abusi su minori. In occasione del 16° anniversario dalla sua scomparsa e a 20 anni dal processo, riviviamo uno dei casi giudiziari a carico di una celebrità più seguiti e polarizzati della storia moderna, attraverso filmati inediti, trascrizioni processuali e le voci di giurati, avvocati e testimoni chiave. Accuse gravissime, l’attenzione morbosa dei media mondiali, una difesa agguerrita: un processo dove fama, potere e verità si scontrarono sotto gli occhi di tutti. Un’esplorazione profonda del ruolo dei media e dell’impatto dell’opinione pubblica su un caso di tale risonanza.

VENERDI 27 GIUGNO 2025

RADIO ITALIA LIVE PALERMO

Venerdì 27 giugno alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, anche in simulcast su TV8

Torna l’attesissimo concerto estivo di Radio Italia in diretta dal Foro Italico di Palermo, anche quest’anno con un cast stellare.

ARENA SELVAGGIA

Da venerdì 27 giugno alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Preparatevi a un modo completamente nuovo di guardare al regno animale con Arena Selvaggia, dell’avventuriero, esperto di sopravvivenza e appassionato di zoologia Max Djenohan. Max è in missione per scoprire e imitare i metodi di sopravvivenza di alcuni degli animali più carismatiche della Terra, addentrandosi tra oranghi, coccodrilli marini, scimpanzé, orsi, leopardi ed elefanti. Quali incredibili e sorprendenti adattamenti hanno permesso a queste creature di prosperare quando altri hanno fallito?

SABATO 28 GIUGNO 2025

ME CONTRO TE – IL FILM: VACANZE IN TRANSILVANIA

Sabato 28 giugno alle 21.00 per la prima volta TV su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Avventura da brividi nel nuovo film del celebre duo composto da Sofia Scalia e Luigi Calagna. I Me Contro Te stavolta se la devono vedere con il Conte Dracula nel cui castello è conservato il diamante che la banda dei Malefici vuole utilizzare per alimentare il cannone che oscurerà il sole e, di conseguenza, distruggerà il mondo intero, compresi gli odiati Sofì e Luì.

SKY CINEMA JURASSIC WORLD

Da sabato 28 giugno a venerdì 4 luglio alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

In occasione dell’uscita in sala di Jurassic World – La rinascita, Sky Cinema Collection propone i primi 5 capitoli della saga campione d’incassi: JURASSIC PARK, IL MONDO PERDUTO – JURASSIC PARK, JURASSIC PARK III, JURASSIC WORLD e JURASSIC WORLD – IL REGNO DISTRUTTO.

