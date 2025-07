Luglio 2025 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | LUGLIO 2025

Le serie in arrivo da vedere tutte d'un fiato, i film più amati in prima visione e i programmi esclusivi da non perdere. Luglio 2025 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di intrattenimento! Luglio si apre con paesaggi esotici, drammi familiari e ritorni nell’universo post-apocalittico più famoso di sempre. Preparati a vivere un’estate intensa: su Sky arrivano nuove stagioni, nuovi scenari… e vecchi conti in sospeso.

Dal 14 luglio, in esclusiva su Sky, le strade di Manhattan diventano teatro di una corsa disperata con The Walking Dead: Dead City, sequel del celebre franchise The Walking Dead. Maggie e Negan, improbabili alleati, affrontano nuovi orrori e vecchie conoscenze per salvare Hershel, il figlio rapito di lei. In una New York isolata e devastata, ogni vicolo nasconde una minaccia e ogni scelta può essere fatale. Tra segreti del passato e tensioni mai sopite, la serie ci riporta negli Stati Uniti, con un nuovo capitolo ricco di suspense, azione e redenzione.

Per chi ama i legal drama carichi di tensione, dal 15 luglio, in esclusiva su Sky, torna Avvocati di famiglia, con una nuova e imperdibile stagione. Nel quarto capitolo della serie canadese, Abigail Bianchi continua a destreggiarsi tra casi spinosi e relazioni complicate, mentre lo studio legale di famiglia affronta questioni delicate come la maternità surrogata, la responsabilità genitoriale e i nuovi modelli familiari. Tensioni personali, decisioni morali e legami mai del tutto risolti, arricchiscono i nuovi episodi, con Avvocati di famiglia che si conferma un ritratto coinvolgente di ciò che accade quando il diritto si scontra con i sentimenti.

Infine, dal 8 luglio, il sole dei Caraibi illumina nuovi misteri con la sesta stagione di Delitti ai tropici. La comandante Melissa Sainte-Rose e il capitano Crivelli tornano sulla scena del crimine tra spiagge da sogno e indagini serrate. Le loro personalità opposte, pacata e razionale l’una, impulsivo e brillante l’altro, si bilanciano perfettamente, dando vita a una serie leggera e appassionante, perfetta per chi cerca un crime fresco e solare, ma con il giusto tocco di tensione.

Il mese si accende anche grazie a una selezione di film imperdibili. A luglio, ogni genere trova spazio e ogni titolo promette di lasciare il segno.

Dal 7 luglio arriva Joker: Folie à Deux, il sequel più atteso dell’anno. Joaquin Phoenix torna nei panni di Arthur Fleck, ormai recluso nell’ospedale psichiatrico di Arkham con gravi disturbi mentali. Qui, l’aspirante cabarettista incontra Harleen Quinzel (Lady Gaga), destinata a diventare Harley Quinn, con il rapporto tra i due che si trasforma ben presto in una spirale di follia condivisa, visioni musicali, deliri e momenti di cruda intensità. Diretto da Todd Phillips, il film, secondo capitolo di Joker, fonde dramma, azione e musical in un ritratto disturbante e affascinante di due anime spezzate, nella Gotham più oscura di sempre.

Dal 14 luglio è il momento de Il Gladiatore II, l’epico ritorno nell’antica Roma firmato da Ridley Scott. Ambientato trent’anni dopo la morte di Massimo Decimo Meridio, il film segue Lucio (Paul Mescal), figlio di Lucilla, costretto a combattere nell’arena dopo essere stato catturato dai romani. Accanto a lui un cast stellare: Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn e Fred Hechinger. Tradimenti, battaglie e vendette si intrecciano in un racconto potente che riaccende la gloria e la brutalità dell’Impero.

Sulla scia dei recenti successi del cinema internazionale il 16 luglio è il turno di Anora, titolo rivelazione dell’anno, vincitore della Palma d’Oro a Cannes e di 5 Oscar®. Diretto da Sean Baker, il film racconta la storia di Anora (Mikey Madison), giovane spogliarellista di Brooklyn, la cui vita prende una svolta inaspettata quando conosce Ivan, figlio viziato di un potente oligarca russo. Un matrimonio improvviso, una fuga tra sogno e realtà e l’arrivo dei genitori di Ivan intenzionati a porre fine alla relazione, trasformano il tutto in una corsa contro il tempo. Il loro è un amore sincero o solo l’ennesimo capriccio? Un mix esplosivo di tenerezza, ironia e critica sociale.

A scaldare il cuore e a regalare risate ci pensa 50 Km all’ora, una brillante commedia italiana in arrivo dal 21 luglio. Due fratelli (Fabio de Luigi e Stefano Accorsi) si ritrovano dopo anni per esaudire l’ultima volontà del padre: un viaggio in motorino attraverso l’Emilia-Romagna. Rimpianti, risate e la voglia di riscoprirsi sono al centro di un road movie tenero e malinconico, remake italiano del tedesco 25 km/h.

Infine, un ritratto di rara intensità: dal 28 luglio su Sky è disponibile Maria, il biopic su Maria Callas diretto da Pablo Larraín. Angelina Jolie veste i panni della leggendaria soprano negli ultimi giorni della sua vita, dando vita magistralmente a ricordi struggenti, fantasmi del passato e il bisogno disperato di tornare alla musica. Dopo Jackie e Spencer, Larraín chiude la sua trilogia sulle donne simbolo del Novecento con un’opera visivamente elegante e profondamente emotiva, affiancato da un cast d’eccezione: Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e Haluk Bilginer.

Luglio su Sky continua a regalare serate all’insegna del gusto e della risata. Epiloghi carichi di tensione, sfide ai fornelli e comicità senza regole, contraddistinguono i promettenti show del mese.

Il 3 luglio va in onda l’attesissima finale di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game ambientato nella giungla malese. Dodici concorrenti hanno resistito o ceduto a continue tentazioni, sapendo che ogni scelta avrebbe avuto un costo per l’intero gruppo. Ora è il momento della verità: chi arriverà fino in fondo? E a quanto ammonterà il montepremi finale? Fabio Caressa accompagna gli spettatori nell’ultima puntata del nuovo show Sky Original.

Continua anche a luglioFoodish, il food show con Joe Bastianich alla ricerca del piatto perfetto. In ogni puntata, l’imprenditore e chef italoamericano è affiancato da un ospite speciale per assaggiare ricette originali, sorprendenti, talvolta spiazzanti. Ma solo una creazione potrà diventare “Foodish”: quella che riesce a emozionare e a farsi ricordare. Perché in cucina, come nella vita, non basta essere buoni.

Dal 2 luglio torna Celebrity Chef, il programma che porta due vip ogni settimana nella brigata di Alessandro Borghese. Tra menù degustazione, colpi di scena e giudizi taglienti, i protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport e della TV si sfidano per conquistare il palato della giuria e dei commensali. Solo uno di loro sarà incoronato Chef della serata: chi saprà davvero meritarsi le stelle?

Infine, le risate non vanno in vacanza con In & Out, il comedy show in prima serata che riunisce i protagonisti della stand-up comedy italiana contemporanea. Edoardo Ferrario, Stefano Rapone, Michela Giraud, Valerio Lundini, Daniele Tinti e Francesco De Carlo, portano sul palco la loro voce, la loro visione e soprattutto la loro libertà. Nessun format, nessuna gara: solo sketch, monologhi e tanto talento.

Anche a luglio, il racconto del reale è tra i protagonisti su Sky, con documentari che esplorano la storia, la musica, la natura e i misteri più oscuri del nostro tempo.

Il 7 luglio, a vent’anni esatti dagli attentati che sconvolsero Londra, va in onda 7 luglio - Attacco a Londra, docu-serie in tre parti che ripercorre uno degli attacchi terroristici più gravi mai avvenuti nel Regno Unito. Attraverso testimonianze esclusive di investigatori, sopravvissuti e conoscenti dei carnefici, il racconto si muove tra dolore, shock e ricerca della verità. Tre prospettive per una sola, tragica giornata: quella degli inquirenti, dei civili colpiti e di chi conosceva gli attentatori, per un’indagine intima e potente sulle ferite mai rimarginate dell’Europa.

Dall’8 luglio tornano i casi più inquietanti della cronaca nera italiana con Delitti, la docu-serie che riapre i fascicoli dei crimini che hanno sconvolto il Paese. Dodici nuovi episodi per esplorare misteri ancora irrisolti: dalla contessa dell’Olgiata alla strage di Erba, passando per Via Poma, il “Mostro di Foligno” e i satanisti di Somma Lombardo. Un viaggio tra ricostruzioni, archivi inediti e testimonianze di chi ha vissuto il lato più oscuro della nostra storia recente.

Il 23 luglio spazio alla musicaconNoel Gallagher’s High Flying Birds, docu-film che ripercorre la rinascita artistica dell’ex Oasis, in attesa dell’imminente reunion tour. Dai successi Britpop alla nuova avventura musicale, il racconto si intreccia con il live alla Baloise Session di Basilea, offrendo uno sguardo inedito e personale su uno dei più grandi autori del rock britannico contemporaneo.

Chiude il mese Sri Lanka – L’isola dei monsoni, docu-serie in sei episodi in onda dal 24 luglio, che ci porta nel cuore selvaggio dell’isola tropicale, tra giungle umide e pianure aride. Leopardi, elefanti, coccodrilli e uccelli rari si muovono in un ecosistema affascinante e imprevedibile, raccontato con immagini spettacolari e uno sguardo attento alla bellezza e fragilità della natura. Un viaggio sensoriale alla scoperta di una terra ancora in parte inesplorata.

SKY UNO

CELEBRITY CHEF

Da mercoledì 2 luglio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Nelle nuove puntate Alessandro Borghese, affiancato da una giuria composta da due esperti del settore culinario, apre le porte del suo ristorante milanese a due celebrities che con l’aiuto della brigata si sfideranno ai fornelli.

RDS SUMMER FESTIVAL

Sabato 19 e 26 luglio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, anche in chiaro in simulcast su TV8. Disponibile on demand

Per un’estate all'insegna della grande musica, RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT presentano l'RDS SUMMER FESTIVAL: due imperdibili serate con il meglio dei concerti live di quest’estate con incredibili artisti.

SKY ATLANTIC

BARRY – TERZA STAGIONE

Da domenica 13 luglio alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Per la prima volta su Sky e NOW la terza stagione dell’acclamata dark comedy HBO vincitrice di diversi Emmy® Award. La serie racconta la storia di Barry Berkman (Bill Hader), che desideroso di lasciarsi alle spalle il suo passato violento per dedicarsi alla sua nuova passione, cerca di liberarsi dal mondo dei sicari e immergersi completamente nella recitazione. Ma uscirne non è affatto semplice. Sebbene abbia eliminato molti dei fattori esterni che lo spingevano verso la violenza, scopre presto che non erano le uniche forze in gioco. Cosa c’è nella sua psiche che lo ha portato a diventare un assassino? In questa terza stagione, Barry e gli altri personaggi si confrontano con la necessità di fare la scelta giusta. Accanto a Hader, anche regista e co-creatore della serie, un cast straordinario composto da Henry Winkler, Stephen Root, Sarah Goldberg e Anthony Carrigan.

THE WALKING DEAD: DEAD CITY – PRIMA STAGIONE

Da lunedì 14 luglio alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Arriva su Sky The Walking Dead: Dead City, il primo spin-off di The Walking Dead, uno dei franchise televisivi più longevi della serialità moderna che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo e ha vinto numerosi premi, tra cui Saturn Awards, Emmy Awards e diversi riconoscimenti ai MTV Movie & TV Awards. Protagonisti di questa nuova avventura sono Lauren Cohan, che torna nel ruolo di Maggie Greene, e Jeffrey Dean Morgan, nel celebre ruolo di Negan. A loro si aggiunge un cast di nuovi talenti come Zeljko Ivanek, Gaius Charles e Mahina Napoleon, che arricchiscono l’universo narrativo della serie. Ambientata anni dopo gli eventi della serie originale, Dead City ritrova Maggie e Negan: due vecchi nemici costretti ora a stringere una fragile alleanza per portare a termine una pericolosa missione. Insieme viaggiano in una Manhattan post-apocalittica, da tempo isolata, dove scoprono che la città in rovina è piena di morti e abitanti che hanno fatto di New York City il loro mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore. Ma, mentre i due si addentrano nelle profondità oscure della città infestata da vaganti, diventa evidente che i traumi del loro tumultuoso passato potrebbero rivelarsi una minaccia tanto grande quanto i pericoli del presente.

BARRY – QUARTA STAGIONE

Da domenica 27 luglio alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Dopo tre stagioni apprezzate dalla critica e premiate con numerosi Emmy® Award, arriva la quarta e ultima stagione della dark comedy HBO. Protagonista e regista di tutti gli otto episodi è Bill Hader, affiancato da un cast stellare composto da Henry Winkler, Stephen Root, Sarah Goldberg, Anthony Carrigan e Robert Wisdom. In questa stagione conclusiva Cousineau (Henry Winkler) viene improvvisamente acclamato come un eroe, mentre l’arresto di Barry (Bill Hader) porta a conseguenze inaspettate. Sembra che tutto porti qui: all’esplosivo ed esilarante ultimo capitolo di Barry.

SKY SERIE

AVVOCATI DI FAMIGLIA – QUARTA STAGIONE

Da martedì 15 luglio su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Abigail Bianchi è alle prese con nuovi intriganti casi, mentre si destreggia tra lavoro, famiglia e vita sentimentale. Il padre di Abigail, Harry, e i fratellastri Daniel e Lucy affrontano sfide uniche, bilanciando le loro vite professionali e personali sempre più complicate. La famiglia di avvocati continua a confrontarsi con casi non convenzionali, tra cui la maternità surrogata, la responsabilità dei genitori e le «famiglie in affitto». Il contesto di uno studio legale fa da sfondo all’esplorazione delle relazioni familiari, spesso intricate e disfunzionali. La miscela di casi legali e drammi personali della famiglia dà vita ad una narrazione dinamica e coinvolgente. Con Jewel Staite, Victor Garber, Brett Kelly, Genelle Williams e Zach Smadu.

SKY INVESTIGATION

POP-UP: LIE TO ME

Da martedì 1° al 4 luglio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

POP-UP: DELITTI AI TROPICI DALLA PRIMA ALLA QUINTA STAGIONE

Da sabato 5 all’ 8 luglio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

LAW & ORDER. ORGANIZED CRIME - SECONDA STAGIONE

Da domenica 6 luglio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Il leggendario Christopher Meloni torna nei panni del detective Elliot Stabler per una nuova, intensa stagione che esplora i bassifondi criminali di New York.

DELITTI AI TROPICI SESTA STAGIONE

Da martedì 8 luglio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Nello splendido scenario di un'isola della Martinica, la serie segue le indagini della pacata comandante di polizia Melissa Sainte-Rose e della sua vulcanica collega, il capitano Crivelli, le due amatissime detective dalle personalità e metodi agli antipodi, ma la cui chimica professionale è innegabile.

POP-UP: DELITTI AI TROPICI DALLA PRIMA ALLA DODICESIMA STAGIONE

Da mercoledì 9 al 20 luglio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

POP-UP: S.W.A.T. DALLA PRIMA ALLA SETTIMA STAGIONE

Da lunedì 21 luglio al 2 agosto alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

SKY CINEMA

Il regno del pianeta delle scimmie apre il mese mercoledì 2 su Sky Cinema Uno, con una nuova avventura epica tra fantascienza e azione targata 20th Century Studios. Venerdì 4 su Cinema Due debutta Tartarughe all’infinito, un dramma romantico firmato Warner che racconta con delicatezza e intensità le fragilità dell’adolescenza. Lunedì 7 torna Joaquin Phoenix in Joker: Folie à Deux, attesissimo sequel in chiave musicale e thriller che rinnova il personaggio in modo sorprendente, sempre su Cinema Uno. Giovedì 10 arriva la commedia horror The Parenting, una produzione Warner che gioca tra ironia e brividi. Venerdì 11 è il turno di Reagan – Un presidente sotto i riflettori, un biopic drammatico distribuito da Universal che scava nella vita politica e privata di Ronald Reagan. Lunedì 14 sbarca Il Gladiatore II, l’atteso kolossal Paramount che riaccende l’epica romana con nuovi personaggi e battaglie spettacolari.

Mercoledì 16 si cambia registro con Anora, una commedia drammatica targata Universal che ha conquistato la critica internazionale. Lunedì 21 tocca alla commedia italiana 50 km all’ora, distribuita da Sony, un viaggio tra risate e malinconia su due ruote. Mercoledì 23, spazio al gotico con Nosferatu, nuova versione horror-fantastica del celebre mito del vampiro, sempre a cura di Universal. Domenica 27 va in onda L’orto americano, un horror-thriller prodotto da 01 che intreccia inquietudine e mistero in ambientazioni rurali. Il giorno dopo, lunedì 28, arriva Maria, altro titolo 01 ispirato a una storia vera, intenso e toccante. Chiude il mese mercoledì 30 Humane, un thriller distopico distribuito da Paramount che fonde horror e critica sociale. Tutti questi titoli sono in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW.

Mer 2 LUG - CINEMA UNO : IL REGNO DEL PIANETA DELLE SCIMMIE [20th Century, 2024] - 1aTv Sky Avventura/Fantascienza

[20th Century, 2024] Avventura/Fantascienza Ven 4 LUG - CINEMA DUE : TARTARUGHE ALL'INFINITO [Warner, 2024] - 1aTv Drammatico/Romantico

[Warner, 2024] Drammatico/Romantico Lun 7 LUG - CINEMA UNO : JOKER: FOLIE A' DEUX [Warner, 2024] - 1aTv Musicale/Thriller

[Warner, 2024] Musicale/Thriller Gio 10 LUG - CINEMA UNO : THE PARENTING [Warner, 2025] - 1aTv Commedia/Horror

[Warner, 2025] Commedia/Horror Ven 11 LUG - CINEMA UNO : REAGAN - UN PRESIDENTE SOTTO I RIFLETTORI [Universal, 2024] - 1aTv Biografico/Drammatico

[Universal, 2024] Biografico/Drammatico Lun 14 LUG - CINEMA UNO : IL GLADIATORE II [Paramount, 2024] - 1aTv Azione/Avventura

[Paramount, 2024] Azione/Avventura Mer 16 LUG - CINEMA UNO : ANORA [Universal, 2024] - 1aTv Commedia/Drammatico

[Universal, 2024] Commedia/Drammatico Lun 21 LUG - CINEMA UNO : 50 KM ALL'ORA [Sony, 2024] - 1aTv Sky Commedia

[Sony, 2024] Commedia Mer 23 LUG - CINEMA UNO : NOSFERATU [Universal, 2024] - 1aTv Fantastico/Horror

[Universal, 2024] Fantastico/Horror Dom 27 LUG - CINEMA UNO : L'ORTO AMERICANO [01, 2024] - 1aTv Horror/Thriller

[01, 2024] Horror/Thriller Lun 28 LUG - CINEMA UNO : MARIA [01, 2024] - 1aTv Biografico/Drammatico

[01, 2024] Biografico/Drammatico Mer 30 LUG - CINEMA UNO : HUMANE [Paramount, 2024] - 1aTv Horror/Thriller

IL REGNO DEL PIANETA DELLE SCIMMIE

Per la prima volta su Sky Cinema, mercoledì 2 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Decimo film del franchise tratto dall’omonimo romanzo di fantascienza di Pierre Boulle, nonché quarto capitolo della serie reboot e sequel di The War - Il pianeta delle scimmie. Sono passate generazioni dalla morte del primo leader delle scimmie senzienti, Cesare, e ora i primati hanno il controllo del mondo. Noa vive in una piccola comunità rurale, che addestra aquile in modo che rispondano al canto delle scimmie. Il clan rivale è comandato da Proximus Caesar, che ha costruito una società dittatoriale, e sta cercando una giovane donna che troverà rifugio viaggiando insieme a Noa e al saggio orango Raka, custode delle antiche lezioni di Cesare.

TARTARUGHE ALL’INFINITO

Venerdì 4 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand

Dal best-seller di John Green (Colpa delle stelle, Città di carta), un film sulla forza dell’amicizia difronte alle difficoltà con Isabela Merced, nota per il ruolo di Dina nella seconda stagione di The Last of Us. Aza ha 17 anni e cerca di essere una brava amica, una brava figlia e una brava studentessa, ma deve combattere contro gli attacchi di panico, scatenati da pensieri funesti in merito ai microbi con cui gli esseri umani hanno a che fare ogni giorno. Incoraggiata dalla sua terapista e dalla sua migliore amica, tenterà un approccio diverso, decidendo di godersi la vita da teenager quando ritrova Davis, una vecchia amicizia che potrebbe renderla felice.

JOKER: FOLIE A DEUX

Lunedì 7 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K

Joaquin Phoenix torna nei panni di Arthur Fleck, alias Joker, nel secondo capitolo diretto da Todd Phillips e interpretato da Lady Gaga. Arthur è in carcere con l’accusa di omicidio e in attesa del processo. La sua avvocatessa vuole chiedere l’attenuante dell’infermità mentale che riconosca la sua personalità doppia, mentre il viceprocuratore distrettuale Harvey Dent invoca la pena di morte. Intanto, uno dei suoi carcerieri lo fa entrare in un coro di internati di cui fa parte Lee, una donna di cui Arthur si innamora all’istante. Lee lo ricambia, ma di chi è veramente innamorata, di Arthur o di Joker?

THE PARENTING

Giovedì 10 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Comedy, in streaming su NOW e disponibile on demand

Brian Cox, Lisa Kudrow e Parker Posey in una commedia a tinte horror. Rohan e Josh organizzano un perfetto weekend in campagna per presentare i loro genitori. Ma, mentre le tensioni iniziano a divampare tra i genitori, le famiglie si rendono conto che la casa che hanno affittato è infestata dalla presenza di un poltergeist di 400 anni!

REAGAN: UN PRESIDENTE SOTTO I RIFLETTORI

Venerdì 11 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K

Dennis Quaid veste i panni del 40º presidente degli Stati Uniti, in un biopic raccontato attraverso gli occhi e le orecchie di Viktor Petrovich, un agente del KGB che aveva ricevuto l’incarico di seguirlo. Dalle umili origini in una piccola cittadina fino al palcoscenico della politica mondiale, passando per la scintillante Hollywood, Ronald Reagan ha avuto un impatto straordinario, sempre sostenuto dall’amore di sua moglie.

IL GLADIATORE II

Lunedì 14 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K

Immagine che contiene testo, Viso umano, Film d'azione, uomo Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.Dopo più di 20 anni dal primo capitolo, Ridley Scott ci riporta nell’Antica Roma con un nuovo film di successo che vede protagonista Paul Mescal, al fianco di Pedro Pascal e Denzel Washington, e in cui ritroviamo Connie Nielsen nelle vesti di Lucilla. Roma è sotto il governo tirannico e corrotto dei fratelli Geta e Caracalla, quando arriva in città il prigioniero di guerra Annone, che si fa subito notare per le sue capacità nella lotta e viene scelto come gladiatore da Macrino, ambizioso consigliere dell’Impero. La vittoria nei combattimenti può fare di Annone un uomo libero, ma tutto ciò a cui aspira è la vendetta nei confronti del generale Acacio, marito di Lucilla e responsabile della morte della sua amata sposa.

ANORA

Mercoledì 16 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K

5 Premi Oscar® 2025, tra cui miglior film, miglior regia e migliore attrice a Mikey Madison, e Palma d’oro a Cannes 2024 al film di Sean Baker (Un sogno chiamato Florida) che mescola sapientemente i generi, regalando momenti di pungente umorismo a momenti struggenti. Anora è una ballerina erotica di origine russa. Una sera, al locale in cui lavora, conosce Ivan, il figlio di un oligarga russo che sembra non riuscire a fare a meno della sua compagnia. Così Anora viene invitata prima nella villa di Ivan e poi a Las Vegas, dove i due ragazzi si sposano. Ma la felicità di Anora dura poco, perché presto una squadra mandata dalla famiglia di Ivan bussa alla loro porta con l’intento di far annullare il matrimonio. Inizia così un’avventura tragicomica.

50 KM ALL’ORA

Lunedì 21 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K

La terza regia di Fabio De Luigi è uno spassoso road movie in cui recita al fianco di Stefano Accorsi. Rocco e Guido sono fratelli, ma molto diversi. Il primo è taciturno e timoroso e ha sempre vissuto in famiglia, accanto a un padre rancoroso, mentre l’altro è incontenibile e alla prima occasione è salito su una nave da crociera come intrattenitore. Alla morte del padre, Guido si ripresenta a casa dopo un’assenza di 30 anni e, insieme a Rocco, intraprende un viaggio per rispettare le volontà del defunto: spargere le sue ceneri sulla tomba della moglie a Cervia.

NOSFERATU

Mercoledì 23 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K

Robert Eggers (The Witch, The Northman) porta sul grande schermo con successo il remake del film omonimo di Murnau del 1922, con Willem Dafoe e un grande cast di giovani star: Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson e il trasformista Bill Skarsgård. Wisborg (Germania), 1838. Thomas Hutter è il novello sposo della bellissima Ellen, che ultimamente è tormentata da incubi. Inviato dall’agenzia immobiliare per cui lavora in una remota residenza dei Carpazi, Thomas viene ospitato nel castello del conte Orlok e ben presto ne scopre la natura di non-morto…

L’ORTO AMERICANO

Domenica 27 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Pupi Avanti dirige un film dalle atmosfere sospese, tratto da un suo stesso romanzo. Film di chiusura al Festival di Venezia 2024. A Bologna, nei giorni della Liberazione, un ragazzo s’innamora all’istante di un’infermiera dell’esercito americano diretta a Ferrara. Nel 1946 il ragazzo si è trasferito in Iowa ed è diventato scrittore. Una notte sente chiedere aiuto da una voce proveniente dall’orto abbandonato dei vicini, dalla cui casa è scomparsa la giovane Barbara, proprio l’infermiera della quale si era innamorato in Italia. Scavando nel terreno nel punto dal quale proviene la voce fa una scoperta inquietante.

MARIA

Lunedì 28 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K

Dopo Jackie e Spencer, Pablo Larraín racconta anche gli ultimi giorni della Divina Callas, interpretata da Angelina Jolie in un biopic con Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e la partecipazione di Valeria Golino. Film presentato in concorso al Festival di Venezia 2024. A 4 anni dall’ultima performance, Maria Callas vive a Parigi con la sola compagnia dell’autista e maggiordomo Ferruccio e la domestica Bruna. Nella settimana precedente alla sua morte, avvenuta il 16 settembre 1977, Maria fa i conti con il peso della sua fama, con il ricordo dell’ex compagno Aristotele Onassis e con il desiderio di tornare sul palcoscenico, sebbene la sua voce sia indebolita e persino lei non ne riconosca più il timbro.

HUMANE

Mercoledì 30 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

L’esordio alla regia in un lungometraggio di Caitlin Cronenberg, figlia del grande David, è una satira distopica con Jay Baruchel (Tropic Thunder, Lei è troppo per me) e Peter Gallagher (Titanic). La Terra è sull’orlo della catastrofe climatica quando un giornalista in pensione invita a casa i suoi figli per annunciare loro l’intenzione di entrare a far parte del programma di eutanasia messo in piedi dal governo. Il piano dell’uomo, però, va storto, e tra i suoi figli esplodono tensioni e caos, rendendo la fine del mondo peggiore per questa strana famiglia.

SKY CINEMA COLLECTION - DC SUPERHEROES

Da sabato 5 a venerdì 11 luglio su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

In occasione della prima visione JOKER: FOLIE A DEUX (lunedì 7 ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Collection) e dell’uscita sala del reboot SUPERMAN (9 luglio), da sabato 5 a venerdì 11 luglio Sky Cinema Collection ci porta nell’universo DC Comics con i film che vedono protagonisti i personaggi più conosciuti con 21 titoli, tra cui i tre capitoli firmati Christopher Nolan sull’Uomo pipistrello e i 2 firmati da Tim Burton, i classici di Superman con Christopher Reeve, il primo JOKER e alcuni film della DC Extended Universe, avviato dall’UOMO D’ACCIAIO di Zack Snyder.

SKY CINEMA COLLECTION - EPIC

Da sabato 12 a venerdì 18 luglio su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Da sabato 12 a venerdì 18 luglio Sky Cinema Collection ci fa varcare le soglie del tempo e dello spazio alla volta di un viaggio attraverso le epoche, tra regni perduti ed eroi dalle imprese straordinarie con oltre 15 titoli tra cui IL GLADIATORE, 300, ROBIN HOOD, I DIECI COMANDAMENTI e ITACA. IL RITORNO.

SKY CINEMA RITORNO AL FUTURO

Sabato 19 e domenica 20 luglio su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Nel luglio del 1985 il primo capitolo della saga con Michael J. Fox spopolava nelle sale statunitensi. A 40 anni di distanza, sabato 19 a domenica 20 luglio, torna su Sky Cinema la saga cult diretta da Robert Zemeckis e interpretata da Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

SKY CINEMA COLLECTION - REVENGE

Da lunedì 21 a venerdì 25 luglio su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Da lunedì 21 a venerdì 25 luglio Sky Cinema Collection propone 28 film che rappresentano al meglio il tema della vendetta, dove i torti subiti diventano una promessa per farsi giustizia da sé. Sono da non perdere i film con Liam Neeson UN UOMO TRANQUILLO e lo Sky Original HONEST THIEF, i primi 3 capitoli della saga di JOHN WICK, PRISONERS, e FURIOSA: A MAD MAX SAGA.

SKY CINEMA WESTERN

Da sabato 26 a giovedì 31 luglio su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Da sabato 26 a giovedì 31 luglio Sky Cinema Collection porta lo spettatore a fare una lunga cavalcata attraverso le declinazioni del genere più celebrato da Hollywood con 17 titoli in onda, tra cui: la “trilogia del dollaro” di Sergio Leone, DJANGO UNCHAINED e THE HATEFUL EIGHT di Tarantino, e IL GRINTA dei fratelli Coen.

SKY DOCUMENTARIES

THE STONES AND BRIAN JONES

Giovedì 3 luglio alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio nella mente creativa di Brian Jones, alla scoperta del segreto dietro l'inarrestabile ascesa dei Rolling Stones, attraverso testimonianze esclusive dei protagonisti e tesori d'archivio inediti.

Sky Exclusive - FOOD MARKETS

Da giovedì 10 luglio alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il cibo e le città ci dicono chi siamo. Scopriamo alcuni mercati che giocano un ruolo cruciale in alcuni importanti centri in tutto il mondo.

7 LUGLIO – ATTACCO A LONDRA

Da lunedì 7 luglio alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

A 20 anni esatti di distanza, ripercorriamo, in tre puntate in binge, l’evento che ha segnato l'inizio della guerra al terrorismo nel Regno Unito. Il 7 luglio 2005 quattro attentatori suicidi hanno preso di mira le reti di trasporto londinesi, facendo esplodere bombe su tre treni della metropolitana e un autobus. Questo documentario offre uno sguardo completo e intimo su quello che viene considerato tutt’oggi uno dei peggiori attacchi terroristici mai avvenuti sul suolo britannico. Lo facciamo da tre prospettive: quella degli investigatori alla disperata ricerca di risposte, quella dei civili coinvolti negli attentati e le voci di chi conosceva i carnefici. Il tutto attraverso interviste esclusive e immagini inedite.

OLIVIER GIROUD

Venerdì 11 luglio alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La vera storia di Giroud raccontata attraverso interviste esclusive a Didier Deschamps, Arsène Wenger, Zlatan Ibrahimovic e Frank Lampard, al suo agente, ai suoi familiari più stretti... e naturalmente allo stesso Oliver Giroud, il capocannoniere di tutti i tempi della nazionale di calcio francese. Ha vinto tutto, dalla Coppa del Mondo (con la Francia), alla Champions League e all'Europa League (con il Chelsea), alla Serie A (con il Milan), a 4 FA Cup (con Arsenal e Chelsea), alla Ligue 1 in Francia... Eppure, per tutta la sua carriera, Olivier Giroud ha subito aspre critiche, disprezzo, mancanza di fiducia nei suoi confronti...

TIGRI – CACCIA AI TRAFFICANTI

Sabato 26 luglio alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

L'ex Royal Marine, Aldo Kane, ha una missione: smascherare i terribili segreti del commercio illegale di tigri nel sud-est asiatico e i potenti che ne traggono profitto.

BONNIE

Martedì 22 luglio alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Bonnie, un documentario diretto da Simon Wallon, racconta la storia di Bonnie Timmermann, una delle più note casting director del cinema americano. Il film esplora sia il suo percorso professionale sia gli aspetti più intimi della sua vita privata. Viene messa in luce la sua straordinaria abilità, che potremmo definire quasi un'arte, nel selezionare e mettere insieme i cast dei film, un talento che ha contribuito al successo di pellicole iconiche come Una poltrona per due e Carlito's Way. Questo documentario è allo stesso tempo un tributo alla figura di Timmermann e un omaggio all’arte della recitazione.

SKY ARTE

STEVIE VAN ZANDT

Sabato 5 luglio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Stevie Van Zandt, il famoso consigliere del New Jersey di Bruce Springsteen e Tony Soprano, è protagonista di questo documentario che ripercorre la sua carriera di produttore, musicista, autore di canzoni, attivista, attore e altro ancora, dai club di Asbury Park e dagli stadi delle arene al Bada Bing Club e all'Underground Garage. Con interviste esclusive a Bruce Springsteen, Darlene Love, Eddie Vedder, Paul McCartney e Bono, celebriamo l'eredità intramontabile di Van Zandt, un artista rock appassionato e un instancabile sostenitore della giustizia sociale. Diretto e prodotto da Bill Teck, che nel 2025 ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards per il Miglior film musicale con Stevie Van Zandt.

NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS

Mercoledì 23 luglio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione del reunion tour degli Oasis dal 4 luglio, assistiamo ad un concerto live di Noel Gallagher. Documentario che traccia il percorso di Noel Gallagher, dalle sue origini come autore degli inni Britpop degli Oasis alla rinascita creativa con gli High Flying Birds. La band, dopo aver ottenuto un notevole successo commerciale e il plauso della critica con il loro album di debutto, è pronta a infiammare il pubblico della Baloise Session di Basilea.

SKY CLASSICA

HERBERT BLOMSTEDT - When Music resounds, the Soul is spoken to

Giovedì 24 luglio alle 21.15, su Sky Classica e disponibile anche on demand

Herbert Blomstedt è onnipresente sui palcoscenici di tutto il mondo. Mentre altri si godono la pensione da decenni, il 95enne continua a girare il mondo come direttore di numerose orchestre di alto livello e, nel farlo, sembra sfidare le leggi biologiche. Il suo esprit per la direzione d'orchestra sembra addirittura essere cresciuto nel corso degli anni; la sua arte, la sua etica musicale e la sua empatia nel trattare con le persone in generale e con gli orchestrali in particolare, lo hanno reso da tempo una leggenda vivente. Il ritratto When Music Resounds, the Soul Is Spoken To è stato realizzato tra il suo 90° e 95° compleanno. Il film accompagna Herbert Blomstedt nel lavoro con alcune orchestre rappresentative della sua lunga carriera, e osserva il talentuoso comunicatore durante le prove e i concerti. Blomstedt trasmette in modo vivido le sue idee interpretative, trasformando ogni prova d'orchestra in un'esperienza. Il documentario ripercorre la carriera di questo musicista cosmopolita, di origine americana, e cresciuto in Svezia dove ha avuto una formazione (musicale e non) di forte impronta cristiana e che ha conquistato conquistare le sale da concerto internazionali. Nel corso del documentario Blomstedt condivide con lo spettatore esperienze personali, apre uno spiraglio sul suo mondo musicale, sui suoi pensieri e sulla sua vita, e trasmette spunti profondamente umani di una carriera di oltre 70 anni.

SKY CRIME

DELITTI

Da martedì 8 luglio alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio cupo nel cuore nero d’Italia: dai salotti dorati dell’Olgiata, dove la contessa Alberica Filo della Torre fu trovata strangolata nella sua villa romana, alle stanze di Via Poma, teatro dell’enigmatico delitto di Simonetta Cesaroni; dalla ferocia del “Mostro di Foligno”, che rapì e uccise due bambini lasciando il Paese senza fiato, al patto di sangue dei satanisti di Somma Lombardo che si firmavano “Bestie di Satana”. Ritornano i “Delitti” che hanno segnato una generazione: l’efferato massacro di Novi Ligure, l’orrore domestico di Cogne, fino alla strage di Erba con la sua scia di dubbi. Attraverso ricostruzioni, archivi e le voci di investigatori, giornalisti e familiari, la serie riaccende i riflettori su misteri irrisolti, confessioni shock e verità processuali ancora discusse.

SEI IN ARRESTO!

Da domenica 13 luglio alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ladri che si addormentano sulla scena del crimine, fuggiaschi traditi dal loro amore per il formaggio e intrusi che durante una rapina hanno il disperato bisogno di stendere e cuocere una pizza: questi sono tutti casi veri, e sono solo alcuni degli arresti più bizzarri che ogni anno vengono compiuti negli Stati Uniti d’America.

LE PRIGIONI OSCURE

Da lunedì 21 luglio alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Dalle torri medievali alla massima sicurezza moderna: queste sono le storie oscure delle prigioni più temute del pianeta. Ex detenuti, guardie e storici raccontano le torture, l’ingegno e la lotta per la sopravvivenza in un viaggio claustrofobico dove ogni sbarra narra potere, miseria e leggendarie icone criminali.

SKY NATURE

13 ORE PER SOPRAVVIVERE

Da venerdì 18 luglio alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Lasciamoci travolgere da una lotta gladiatoria per la sopravvivenza mentre l'oceano si ritira e creature marine di ogni tipo si dibattono tra la vita e la morte nelle pozze di marea. Tratteniamo il fiato mentre l'amore persevera e i ladri imperversano in un luogo dove la sopravvivenza non è mai garantita.



SRI LANKA – L’ISOLA DEI MONSONI

Da giovedì 24 luglio alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Avventuriamoci nelle umide giungle e nelle aride zone secche dello SriLanka, un luogo dove una spettacolare fauna selvatica vive sullo sfondo di paesaggi mozzafiato e un clima imprevedibile. Durante la stagione estiva andiamo alla scoperta di isole selvagge e poco esplorate dove incontreremo: leopardi, elefantini, coccodrilli, ragni e uccelli.