Serie A diretta streaming DAZN, Digital-Forum per le vostre segnalazioni tecniche

L'Inter, la Lazio, l'Atalanta e il Sassuolo, sono le prime capoliste del Campionato di Serie A 2021-22 dopo aver fatto proprio il primo successo stagionale nei quattro anticipi che si sono disputati ieri. Tralasciando l'aspetto puramente sportivo della vicenda come sapete da questa e per le prossime tre stagioni dopo tanto tempo sarà DAZN il nuovo operatore a trasmettere tutta la Serie A, con 7 partite su 10 in esclusiva e una nuova modalità di fruizione, in streaming attraverso la sua app; in vista di questo cambiamento vogliamo porre l'attenzione sull'aspetto puramente tecnico , indubbiamente la sfida più importante che si trova ad affrontare DAZN ad oggi [qui il programma della 1a giornata di Serie A]

Secondo quanto comunicato dalla stessa DAZN i problemi di visione che si sono verficati durante la visione di Inter-Genoa sono stati causati dall'alto picco di accessi su una delle Cdn, ovvero i provider che distribuiscono i contenuti. Dazn - secondo quanto ci hanno fatto sapere direttamente dalla OTT - è subito intervenuta, distribuendo il traffico su altre Cdn e l'impatto, non è stato «numericamente importante» in proporzione all'elevata quantità di contatti per la prima partita della squadra nerazzurra.

A partire dalle 17:30 sarà nuovamente attiva su Digital-Forum.it [clicca qui per iscriverti gratuitamente] una discussione a cui siete tutti invitati a partecipare per fornire dettagli riguardo la vostra esperienza di visione delle partite su DAZN in questa domenica che prevede tra le altre la sfida della Juventus a Udine alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45.

Sarebbe gradito che in tutti i vostri messaggi fossero specificate le seguenti informazioni di base: :

dispositivo di visione (esempio Timbox, PC, Smart TV, smartphone, tablet, ecc...)

tipo di connessione (fibra, FWA, connessione mobile, ecc...) e di che tipo di prestazione

modalità di connessione (cavo o wireless)

eventuali problemi riscontrati con o senza altri dispositivi connessi ad internet

altro

Vi ricordiamo che è importante questa iniziativa in quanto la stessa discussione sarà monitorata in tempo reale anche dal reparto tecnico di DAZN e TIMVISION che in base ai vostri messaggi potrà meglio capire e risolvere eventuali problematiche che si potessero verificare durante la diretta degli eventi.

