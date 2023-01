DAZN, Serie A 2022/23 19a Giornata, Palinsesto Telecronisti Zona DAZN (21 - 22 - 23 - 24 Gennaio 2023)

DAZN presenta i nuovi piani per il 2023 che consentono a tutti i tifosi di personalizzare la propria esperienza di visione del ricco catalogo di eventi e contenuti sportivi, live e on demand, disponibili sulla piattaforma di streaming.

DAZN offre tre diverse tipologie di sottoscrizione per gli utenti, con costi e funzionalità differenziati a seconda dell’alternativa scelta: il piano STANDARD, il piano PLUS e il piano START.

Piano DAZN STANDARD - A partire da 29.99 € al mese, il piano STANDARD consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione (ad esempio, un convivente connesso da casa via Smart TV e uno tramite smartphone, entrambi collegati alla stessa rete internet della propria abitazione). Il piano STANDARD permette di registrare l’App DAZN su al massimo sei dispositivi e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l'altro dispositivo registrato.

Piano DAZN PLUS - A partire da 44.99 € al mese, il piano PLUS consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti (ad esempio, un membro del nucleo domestico dell'abbonato connesso da casa e il cliente connesso da un luogo diverso). Il piano PLUS permette di registrare fino a un massimo di sette dispositivi all'App DAZN e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con contemporaneità della visione. Entrambi i piani, STANDARD e PLUS, sono destinati a persone che vivono insieme in un unico nucleo domestico. Solo chi sottoscrive il piano e i suoi conviventi possono usufruire del servizio DAZN tramite il medesimo account. Le credenziali di accesso DAZN sono personali e non possono essere condivise, il sottoscrittore può utilizzarle per permettere al convivente di accedere alla piattaforma.

Come faccio a cambiare piano da DAZN STANDARD a DAZN PLUS?

Puoi aderire in autonomia al piano DAZN PLUS accedendo all’area “Il Mio Account” sul sito DAZN.com. Se invece hai un account Apple o Google, potrai cambiare piano all'interno dello store digitale di Apple o Google. All’offerta DAZN PLUS si applicheranno le nuove condizioni di utilizzo.

Piano DAZN START - DAZN START è il nuovo pacchetto di contenuti disponibile a 12.99 € al mese su DAZN, dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale. Col piano DAZN START puoi registrare fino a quattro dispositivi. Puoi guardare contemporaneamente DAZN su due di questi dispositivi, se entrambi connessi alla stessa rete internet della tua abitazione. Questo significa ad esempio che puoi guardare DAZN contemporaneamente sulla tua Smart TV e sul tuo telefono cellulare, ma entrambi i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete internet della tua abitazione.

Valore e qualità per i clienti DAZN - Da sempre l’ambizione di DAZN è quella di portare lo sport in streaming ad un numero sempre crescenti di tifosi, per farlo DAZN lavora all’acquisizione di diritti sportivi di primo livello. L’offerta multisport in live streaming già presente in app si arricchisce e diventa così ancora più ricca e varia. Oltre a tutta la Serie A TIM e tutta la Serie BKT, tutta LaLiga, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, la NFL, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, sulla piattaforma di streaming live e on demand, gli appassionati di sport possono trovare anche: il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessi direttamente da Eleven Italia. Rugby con il Peroni Top10 e molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi.

L’offerta sportiva di DAZN - L’offerta editoriale completa di DAZN include tutta la Serie A TIM, di cui 266 partite in esclusiva e 114 in co-esclusiva, tutta la Serie BKT, LaLiga spagnola in esclusiva, tutta l'Europa League e il meglio della Conference League e competizioni internazionali come la Libertadores, la FA CUP e Carabao Cup (coppe di Lega inglesi).

Senza dimenticare la Serie C e il basket italiano ed europeo tramite Eleven Sports, Copa Sudamericana, MLS, Serie A Femminile, Campionato Primavera, UEFA Women's Champions League, i canali tematici di Juventus, FC Internazionale e AC Milan, RedBull TV, gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD, gli imperdibili incontri della UFC e della Boxe, i programmi di approfondimento Sunday Night Square e SuperTele e i contenuti on demand presenti in app.

Agli eventi live si aggiunge il sempre più ricco catalogo di contenuti originali DAZN, con nuove storie e racconti che andranno ad aggiungersi ai documentari già presenti in app come “Il Ragazzo Gioca Bene”, dedicato alla storia di Francesco Flachi e “W Sabatini – Salvezza 7 per cento”, sull’impresa della Salernitana. Nuovi episodi dei format “Day Off”, “Culture” e “1vs1” che continueranno a raccontare i grandi protagonisti del calcio da una prospettiva unica e inedita, e ancora, “FEDI” che porterà gli spettatori a scoprire la passione per il calcio degli italiani attraverso il racconto delle città e “My Skills feat Cronache di Spogliatoio”, per chi vorrà scoprire tutti i segreti tecnici dietro le azioni di gioco dei grandi campioni di calcio. Infine, quest’estate ci sarà anche l’occasione per i tifosi di entrare nel vivo nei ritiri delle squadre di calcio e scoprire la preparazione in vista della nuova stagione di Serie A TIM.

E in più, un mondo di nuovi vantaggi offerti da DAZN insieme a partner come La Gazzetta dello Sport, Deezer e molti altri, per goderti lo sport, la musica e il cinema, senza costi aggiuntivi. Tutto questo mantenendo attiva la tua offerta. Scoprili subito su mondodazn.com.

Accordo Sky-DAZN. Grazie al recente accordo con DAZN, dall’8 agosto l’app DAZN è disponibile su Sky Q, e per gli abbonati Sky c’è la possibilità di aderire ad una specifica offerta commerciale DAZN per vedere sul decoder Sky il canale ZONA DAZN (al 214 del telecomando Sky, via satellite o via digitale terrestre), con le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN e una selezione di eventi. Gli abbonati Sky Q – via satellite o via internet – che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN direttamente dalla sezione App o con il controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. DAZN offrirà inoltre ai propri clienti, che sono anche abbonati a Sky, la possibilità di sottoscrivere un’opzione, per vedere una selezione di eventi dell’offerta DAZN anche attraverso il canale ZONA DAZN. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di dazn.com. Chi non è abbonato a DAZN potrà aderire alle offerte DAZN Standard o Plus attraverso un sito dedicato ai clienti Sky e aggiungere l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN. Per completare l’operazione di attivazione dell’opzione è necessario inserire il Codice Cliente Sky. Per recuperarlo entra nell’app My Sky o visita l’area Assistenza di sky.it

DAZN SERIE A DIRETTA - 19a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

SABATO 21 GENNAIO 2023

ore 15:00 Serie A 19a Giornata: Hellas Verona vs Lecce (diretta esclusiva)

Telecronaca: Andrea Calogero - Commento: Sergio Floccari

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Pre (dalle 14:30) e post partita dallo stadio "Bentegodi" di Verona: Fabio Donolato

Imperativo 3 punti per i padroni di casa, che ospitano al Bentegodi il Lecce in questo ultimo turno del giorne d'andata. Come finirà? Il Verona è imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie A TIM contro il Lecce (3V, 2N) e ha vinto le ultime due in ordine di tempo (stagione 2019/20) – l’ultima vittoria salentina contro l’Hellas nel massimo torneo risale al 4-2 del 7 gennaio 2001 (doppietta di Cristiano Lucarelli, Vugrinec e Osorio per i giallorossi, Emiliano Bonazzoli e Adailton per i gialloblu). Il Verona ha conquistato nove punti finora, registrando il secondo peggior risultato dell’Hellas nelle prime 18 partite giocate in un campionato di Serie A TIM, dopo gli otto del 2015/16; nell’era dei tre punti a vittoria e considerando i tornei a 20 squadre, solo una formazione si è salvata collezionando meno di 10 punti a fine girone d’andata (il Crotone 2016/17, che dopo le prime 19 ne aveva proprio nove). Il Lecce ha conquistato 20 punti finora e con una vittoria registrerebbe il suo secondo miglior risultato nelle prime 19 giornate di Serie A TIM: finora i salentini hanno infatti superato quota 20 a questo punto del torneo solo tre volte (22 punti nel 2004/05, 22 punti nel 2000/01 e 27 nel 1999/2000).



​​Un gruppo di amici, il big match da vedere sul divano con pizza e Coca-Cola: Vieri e Ventola commentano live Salernitana - Napoli insieme a Giovanni Barsotti e alla voce fuori campo della Gialappa's Band.



​​Un gruppo di amici, il big match da vedere sul divano con pizza e Coca-Cola: Vieri e Ventola commentano live Salernitana - Napoli insieme a Giovanni Barsotti e alla voce fuori campo della Gialappa's Band. ore 18:00 Serie A 19a Giornata: Salernitana vs Napoli (diretta esclusiva)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Pre (dalle 17:30) e post partita dallo stadio "Arechi" di Salerno: Giorgia Rossi e Massimo Ambrosini

Trasferta a pochi chilometri per il Napoli, che affronta al giro di boa del campionato la Salernitana. All'Arechi si prospetta una sfida carica di agonismo e spettacolo, in cui un episodio o una giocata potrebbero risultare decisivi: chi avrà la meglio? Da inizio novembre ad oggi, solo il Sassuolo (uno) ha raccolto meno punti in Serie A TIM della Salernitana (due, frutto di due pareggi e quattro sconfitte nelle ultime sei gare giocate); i campani in questo parziale hanno anche la peggior difesa del torneo (18 reti incassate). Il Napoli ha raccolto 47 punti finora: nell’era dei tre punti a vittoria (dal 94/95) ed escludendo il 2005/06, solamente tre volte una formazione ha raggiunto quota 50 punti nelle prime 19 gare giocate: la Juventus 53 nel 2018/19, la Juventus 52 nel 2013/14 e l’Inter 51 nel 2006/07 (tutte formazioni vincitrici del titolo a fine stagione). La Serie A TIM è - tra i primi 10 campionati europei - quello che conta più giocatori africani (quattro in totale) con almeno sette gol realizzati: tra di loro Victor Osimhen (12) e Boulaye Dia (sette) - gli altri due del nostro campionato sono Lookman e Nzola. Khvicha Kvaratskhelia è, invece, con Lionel Messi e Neymar, uno dei tre soli giocatori a contare già almeno sette reti e almeno sette assist vincenti nei maggiori cinque campionati europei 22/23.



Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Pre (dalle 20:00) e post partita in "Tutti Bravi Sul Divano" con Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Riccardo Montolivo

Sabato sera al Franchi per l'interessantissima sfida tra Fiorentina e Torino. Una vittoria potrebbe dare certezze e risposte incoraggianti per affrontare la seconda parte di stagione. Chi otterrà i 3 punti? Segui la Serie A TIM su DAZN! Telecronaca di Gabriele Giustiniani, commento tecnico di Dario Marcolin. Presenta il match "Tutti Bravi Dal Divano", il programma DAZN condotto da Marco Russo. Linguaggio da spogliatoio, aneddoti, lo spettacolo della partita delle 20:45 e il “Players Only”: un inedito Marco Parolo in veste di capitano guiderà i suoi compagni nel racconto dell’intera giornata di campionato tra approfondimenti e pronostici. Il Torino ha vinto l’ultima gara di Serie A TIM giocata contro la Fiorentina (e datata 10 gennaio 2022), ma non riesce a battere per due partite di fila di massimo campionato i viola dal 1983. È dal 31 ottobre 1976 (0-1 con gol di Graziani) che il Torino non riesce a trovare i tre punti in un match di Serie A TIM giocato in casa della Fiorentina: da allora al Franchi in 32 partite ben 18 vittorie toscane e 14 pareggi. La Fiorentina ha registrato sette sconfitte in questo campionato finora e nel girone d’andata della scorsa Serie A TIM ne collezionò esattamente sette in totale; dopo 19 turni, però, nel 21/22 erano arrivate ben 10 vittorie, mentre ora i successi sono solo sei.

DOMENICA 22 GENNAIO 2023

ore 12:30 Serie A 19a Giornata: Sampdoria vs Udinese (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Pre (dalle 12:00) e post partita dalla DAZN Square: Alessandro Iori

Sei sconfitte consecutive in casa per la Sampdoria, che vuole ritrovare i 3 punti davanti al proprio pubblico contro l'Udinese di Sottil. Riuscirà il Marassi a spingere i blucerchiati verso la vittoria?



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Pre (dalle 14:30) e post partita dallo stadio "U Power" di Monza: Alessio De Giuseppe

L'ultimo incrocio ufficiale tra Monza e Sassuolo risale ad una partita di Coppa Italia del 2010. All'U-Power Stadium si prospetta una gara equilibrata, con 3 punti in palio che potrebbero lanciare in classifica una delle due squadre. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Pre (dalle 17:30) e post partita dallo stadio "Picco" di La Spezia: Marco Russo e Simone Tiribocchi

Trasferta al Picco per la Roma, in cerca di punti per scalare la classifica e rientrare nella corsa Champions League. Attenzione alla squadra di Gotti, che ha conquistato la maggior parte dei propri punti stagionali nelle gare casalinghe. Come finirà?



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Marco Parolo

Sunday Night Square (dalle 20:00) con: Federica Zille, Marco Cattaneo, Andrea Barzagli, Giampaolo Pazzini, Stefano Borghi

Con sette vittorie, due pareggi e soli tre gol incassati la Juventus di Massimiliano Allegri è tornata a fare dell’Allianz Stadium un vero e proprio fortino. Lo scorso gennaio, a questo punto della stagione, le sconfitte interne erano state invece già tre, tra cui l’1-0 firmato da Zapata a fine novembre. Come andrà stavolta?

LUNEDI 23 GENNAIO 2023

ore 18:30 Serie A 19a Giornata: Bologna vs Cremonese (diretta esclusiva)

Telecronaca: Federico Zanon - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Pre (dalle 18:00) e post partita dallo stadio "Dall'Ara" di Bologna: Alessandro Iori

Il Bologna di Thiago Motta scende in campo per la seconda volta consecutiva il lunedì sera, dopo il match contro l'Atalanta di due turni fa. Al Dall'Ara si presenta una Cremonese alla ricerca di punti per la salvezza e questo match potrebbe rappresentare uno spartiacque decisivo in ottica classifica. L'ultimo precedente, valevole per il campionato di Serie B, terminò 1-1 nella stagione 05/06. Come andrà a finire stavolta?



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe e Ilaria Alesso

Pre (dalle 20:00) e post partita in "SuperTele" con: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara e altri ospiti.

Dopo il derby di Supercoppa a Riyadh, in Arabia Saudita, l’Inter torna a San Siro per sfidare l’Empoli e proseguire il suo gennaio ricco di impegni. I nerazzurri sono imbattuti dal 2006 contro i toscani, che nell’ultima trasferta di campionato hanno però rimontato la Lazio nel finale. Come finirà oggi?

MARTEDI 24 GENNAIO 2023

ore 20:45 Serie A 19a Giornata: Lazio vs Milan (diretta esclusiva)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando e Federico Sala

Pre (dalle 20:00) e post partita dalla DAZN Square: Giorgia Rossi, Dario Marcolin

Lo scorso aprile, allo stadio Olimpico, il gol firmato da Tonali al 92esimo regalò tre punti fondamentali al Milan che tornò a +2 sull’Inter, sconfitto pochi giorni dopo nel recupero di Bologna. La Lazio ha perso punti nel finale anche nell’ultima gara casalinga contro l’Empoli: riuscirà stavolta a ottenere un successo?

