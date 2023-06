DAZN, Serie A 2022/23 38a Giornata, Palinsesto Telecronisti Zona DAZN (2 - 3 - 4 Giugno 2023)

La Serie A TIM 2022-23, da seguire tutta su DAZN, entra nella sua fase finale. Il Napoli di Spalletti ha completato l'impresa di vincere lo Scudetto. Inter, Milan, Lazio, Roma e Atalanta lotteranno fino all'ultimo per i piazzamenti Champions in una battaglia emozionante per entarre nella top 4, mentre la Juventus dopo la sentenza a lei favorevole proverà a completare la rimonta verso le posizioni europee. Non solo l'alta classifica: la lotta salvezza è tutta da seguire. Verona e Spezia sperano ancora nella salvezza. DAZN racconterà in contemporanea e con telecronache 100% dedicate a Zona Gol , con collegamenti video dai vari stadi, le partite che si disputano in simultanea, unendole in un solo evento.

DAZN SERIE A DIRETTA - 38a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 2 GIUGNO 2023

ore 20:30 Serie A 38a Giornata: Sassuolo vs Fiorentina (diretta esclusiva)

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Prepartita dalle 20:00 con: Alessio De Giuseppe

L'anticipo dell'ultima giornata di campionato si gioca al Mapei Stadium, dove il Sassuolo vuole chiudere in bellezza la propria stagione. Contro di loro la Fiorentina di Italiano, impegnata poi in settimana per la finale di Conference League e che potrebbe quindi fare del turnover. Chi avrà la meglio?

SABATO 3 GIUGNO 2023

ore 18:30 Serie A 38a Giornata: Torino vs Inter (diretta esclusiva)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Prepartita dalle ore 17:45 in Tutti Bravi dal Divano con: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

L'ultimo impegno dei nerazzurri prima della finale di Champions League si gioca allo Stadio Olimpico Grande Torino. Qui, davanti ai tifosi, la squadra di Juric vuole chiudere la stagione coi 3 punti. Chi avrà la meglio? Segui la Serie A TIM su DAZN! Presenta il match "Tutti Bravi Dal Divano", il programma di DAZN condotto da Marco Russo.



Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei due match in programma nell’ultimo sabato di campionato con la telecronaca dedicata di: Cremonese-Salernitana (Federico Zanon), Empoli-Lazio (Ricky Buscaglia). Presenta il match "Tutti Bravi Dal Divano", il programma di DAZN condotto da Marco Russo.



Telecronaca: Dario Mastroianni

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Dopo aver conquistato il ritorno in Champions League, Maurizio Sarri torna a Empoli - dove è cominciata la sua avventura in Serie A TIM e quella con la Lazio - a caccia di punti per chiudere la stagione al secondo posto. Di fronte i toscani di Paolo Zanetti, reduci da un’altra salvezza e imbattuti nelle ultime cinque partite. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Luca Farina - Commento: Sergio Floccari

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

La Cremonese saluta lo “Zini” dopo la storica stagione vissuta in Serie A TIM. Nonostante la retrocessione, la squadra di Davide Ballardini vuole regalare al proprio pubblico un ultimo sorriso contro la Salernitana, che nella scorsa giornata ha festeggiato all’Arechi la seconda salvezza di fila.

DOMENICA 4 GIUGNO 2023

ore 18:30 Serie A 38a Giornata: Napoli vs Fiorentina (diretta esclusiva)

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe e Francesco Fontana

Dalle ore 17:45 dallo stadio "Diego Armando Maradona" - Napoli: Diletta Leotta, Ciro Ferrara

Il Napoli chiude il suo incredibile campionato davanti al pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona. La squadra azzurra cercherà i tre punti per arrivare a quota novanta punti. La Sampdoria, invece, saluterà la Serie A prima di affrontare la serie cadetta la prossima stagione. Lo stadio Maradona, oltre a celebrare i vincitori del campionato attraverso la consegna della coppa, saluterà anche mister Luciano Spalletti, che dal 30 giugno lascerà la panchina dei campioni d'Italia.



In studio: Marco Cattaneo, Massimo Ambrosini, Andrea Barzagli, Stefano Borghi

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei match in programma nell'ultima domenica di campionato con la telecronaca dedicata: Lecce-Bologna (Lorenzo Del Papa), Roma-Spezia (Luca Farina), Udinese-Juventus (Alberto Santi), Milan-Hellas Verona (Dario Mastroianni), Atalanta-Monza (Andrea Calogero)



Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Appuntamento al Via del Mare per l'ultima gara casalinga del Lecce che, di ritorno dalla trasferta di Monza, può festeggiare con i propri tifosi la salvezza conquistata proprio all'ultimo respiro grazie al rigore trasformato da Lorenzo Colombo al 101'. A sfidare i giallorossi il Bologna di Thiago Motta, reduce dal pareggio casalingo contro i campioni d'Italia e oramai ben saldo alla metà della classifica. Come chiuderanno la stagione le due squadre?



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

L'Olimpico potrebbe rivelarsi il teatro di una piacevole salvezza o di una terribile retrocessione per lo Spezia che, contemporaneamente, aspetterà il risultato di Milano dove l'Hellas Verona affronta il Milan. La squadra di Semplici butterà il cuore oltre l'ostacolo contro una Roma tornata solo due giorni fa da Budapest dopo la finale di Europa League. Come andrà a finire?



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Alla Dacia Arena si conclude la stagione di Udinese e Juventus con i padroni di casa che cercano una prestazione e un risultato di prestigio per salutare al meglio i propri tifosi. I bianconeri di Massimiliano Allegri, sedutosi per la prima volta dal suo rientro in panchina proprio in questo stadio, si chiude un campionato pieno di delusioni, complice anche le penalizzazioni. Chi vincerà?



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi e Federica Zille

Ultima a San Siro per i ragazzi di Pioli che, dopo una stagione a tratti turbolenta, saluteranno i propri tifosi festeggiando la qualificazione alla Champions League conquistata all'Allianz la scorsa settimana. Se per i rossoneri l'obiettivo principe è stato raggiunto e ciò che resta è giocarsi gli ultimi punti per provare a chiudere il campionato al terzo posto sopra l'Inter, per l'Hellas si tratta di 90' decisivi in chiave salvezza: in un passo a due a distanza con lo Spezia, la squadra di Marco Zaffaroni deve cercare la vittoria e sperare in una débâcle dei liguri. Nel caso in cui le due arrivassero a pari punti sarebbe una gara secca a decretare l'ultima retrocessa in Serie B della stagione. Cosa succederà nella casa del diavolo?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Atalanta e Monza incrociano le loro strade al Gewiss Stadium per l'ultima di campionato. Nella sfida d'andata gli uomini di Gasperini vinsero 2-0, risultato che costò la panchina a Stroppa e portò l'arrivo di Palladino, autore di un campionato straordinario. La partita di oggi sarà decisiva per la squadra neo-promossa per tenere vive le speranze di una storica qualificazione europea.



