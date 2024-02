Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 26a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 23 febbraio 2024 segna l'inizio della 26a giornata della Serie A con una partita emozionante: Bologna contro Hellas Verona. La sfida si terrà alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta su diversi canali, tra cui ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Gabriele Giustiniani sarà alla telecronaca, affiancato nei commenti da Alessandro Budel. Le interviste sul bordocampo saranno curate da Giovanni Barsotti, mentre il backstage sarà gestito da Maria Pia Beltran. Il Bologna di Thiago Motta, sostenuto dall'entusiasmo dei suoi tifosi, cerca di raggiungere grandi risultati in questa stagione, con il sogno europeo sempre più vivo. Dall'altra parte, l'Hellas Verona, dopo le rivoluzioni del mercato invernale e il recente match contro la Juventus, lotta per evitare la retrocessione. L'esito della partita rimane incerto, con entrambe le squadre determinate a ottenere il massimo.

Sabato 24 febbraio 2024, la Serie A prosegue con altri incontri emozionanti. Alle 15:00, Sassuolo affronta Empoli in una partita trasmessa in diretta esclusiva su vari canali, compresi ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Andrea Calogero sarà alla telecronaca, con Stefan Schwoch nei commenti. Le interviste sul bordocampo saranno condotte da Fabio Donolato, mentre Ilaria Alesso si occuperà dello studio. Il confronto promette emozioni, con entrambe le squadre desiderose di ottenere punti cruciali per la permanenza in Serie A. Alle 18:00, Salernitana sfida Monza in una partita trasmessa in diretta esclusiva su diversi canali, tra cui ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Luca Farina sarà alla telecronaca, affiancato da Fabio Bazzani nei commenti. Le interviste sul bordocampo saranno curate da Barbara Cirillo, mentre Alessio De Giuseppe si occuperà dello studio. Mentre il Monza rallenta dopo un'iniziale accelerazione nella seconda metà del 2023, la Salernitana torna all’Arechi dopo la difficile trasferta di San Siro contro l’Inter, cercando di restare agganciata alla lotta per la salvezza. Alle 20:45, il Genoa affronta l'Udinese in un match che sarà trasmesso in diretta. Alberto Santi sarà alla telecronaca, con Manuel Pasqual ai commenti. Orazio Accomando si occuperà delle interviste sul bordocampo. Il sabato sera di Serie A propone una sfida con importanti risvolti in classifica: il Genoa cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre l'Udinese vuole migliorare il proprio rendimento dopo una prima parte di stagione difficile.

Domenica 25 febbraio 2024 presenta una serie di partite emozionanti in Serie A. Alle 12:30, la Juventus affronta il Frosinone. Questo sarà il terzo confronto stagionale tra le due squadre. Kenan Yildiz è stato un protagonista importante nelle precedenti sfide, segnando il suo primo gol con la maglia bianconera e replicando la sua prestazione in Coppa Italia con una tripletta di Milik. La telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi, con Massimo Gobbi ai commenti e Federico Sala sul bordocampo. Alle 15:00, il Cagliari ospita il Napoli all'Unipol Domus. Il Napoli cerca di riscattare la sua stagione con una vittoria fuori casa, mentre il Cagliari di Claudio Ranieri lotta per uscire dalla zona retrocessione. La telecronaca sarà gestita da Dario Mastroianni, con Emanuele Giaccherini nei commenti e le interviste a cura di Maria Pia Beltran. Lo studio sarà curato da Ilaria Alesso, Dario Marcolin e Tommaso Turci. Alle 18:00, il Lecce sfida l'Inter al Via del Mare. L'Inter, in corsa per lo scudetto, cerca di mantenere il suo vantaggio, mentre il Lecce cerca punti per restare al sicuro dalla retrocessione. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con Andrea Stramaccioni ai commenti e Davide Bernardi sul bordocampo. Il backstage sarà curato da Giorgia Rossi e Andrea Stramaccioni. Alle 20:45, il Milan affronta l'Atalanta in una partita che si preannuncia spettacolare. Dopo il 3-2 dell'andata deciso da Muriel, entrambe le squadre vogliono ottenere punti fondamentali. La telecronaca sarà tenuta da Ricky Buscaglia, con Marco Parolo ai commenti e le interviste a cura di Federica Zille e Francesco Fontana. Il Sunday Night Square vedrà la partecipazione di Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Massimo Ambrosini e Dario Marcolin.

Lunedì 26 febbraio 2024, la Roma di Daniele De Rossi ospita il Torino allo Stadio Olimpico alle 18:30. Il match promette punti preziosi per entrambe le squadre, con la Roma che punta all'Europa. La telecronaca sarà di Riccardo Mancini, con Dario Marcolin ai commenti e le interviste a cura di Tommaso Turci. Lo studio sarà gestito da Federica Zille ed Emanuele Giaccherini. Infine, alle 20:45, la Fiorentina sfida la Lazio allo Stadio Artemio Franchi. Entrambe le squadre sono in lotta per un posto in Europa e il risultato di questa partita sarà cruciale per le loro ambizioni. La telecronaca sarà condotta da Edoardo Testoni, con Alessandro Budel ai commenti e le interviste a cura di Alessio De Giuseppe. La trasmissione includerà anche il SuperTele con Pierluigi Pardo, Marco Parolo, Luca Toni e Ciro Ferrara.

OPEN VAR FIN DA SUBITO! -Dopo aver avviato una collaborazione pioneristica, che ha fatto da apripista tra le federazioni calcistiche europee, e aver catalizzato l’attenzione del pubblico durante il girone di andata di Serie A TIM, lo spazio formativo e informativo FIGC-AIA dedicato al mondo arbitrale all’interno del format esclusivo OPEN VAR di DAZN andrà on-air con una novità: a partire dalla 25esima giornata, gli episodi e le decisioni arbitrali salienti del weekend calcistico in corso verranno approfonditi, in diretta, ogni domenica sera.

In linea con la progettualità prevista già ad inizio stagione, che ha permesso di approfondire le decisioni arbitrali della settimana precedente, con il girone di ritorno la partnership siglata tra FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, AIA, Associazione Italiana Arbitri, e DAZN, con la collaborazione della Lega Serie A, entra ora nella seconda fase, andando a rafforzare ulteriormente l’obiettivo editoriale con cui è nata: diffondere una maggiore informazione e conoscenza del regolamento di gioco e delle decisioni arbitrali attraverso una totale trasparenza.

A partire da Torino-Lecce di questa sera, le valutazioni arbitrali relative a quanto di più interessante è stato raccolto sul campo durante la giornata di campionato in corso, inclusa l’analisi di eventuali episodi relativi alla partita delle 18:00 di domenica, verranno approfondite - attraverso gli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini - e analizzate live in esclusiva su DAZN durante il programma Sunday Night Square, insieme ad un rappresentante AIA presente in studio e alla Squad di DAZN.

FIGC, AIA e DAZN, in collaborazione con la Lega Serie A, vanno così a consolidare la partnership formativa e informativa avviata nel 2023 con un unico obiettivo: rendere l’esperienza del pubblico sempre più coinvolgente, favorendo al tempo stesso una rinnovata cultura sportiva e una maggiore comprensione delle decisioni arbitrali.

TUTTA LA SERIE A SU DAZN FINO AL 2029 - Prosegue la partnership tra DAZN e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su DAZN fino al 2029. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25.

Solo su DAZN gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. DAZN si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025.

DAZN SERIE A DIRETTA - 26a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 23 FEBBRAIO 2024

ore 20:45 Serie A 26a Giornata: Bologna vs Hellas Verona (diretta)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Studio a cura di: Maria Pia Beltran

Spinto dall’entusiasmo dei propri tifosi e dalla consapevolezza di poter fare qualcosa di grande, il Bologna di Thiago Motta si sta ritagliando uno spazio da protagonista in questa stagione, con il sogno europeo più vivo che mai. Umore opposto, invece, per un Verona rivoluzionato dal mercato invernale, reduce dal match contro la Juventus e in piena lotta per non retrocedere. Come finirà oggi?

SABATO 24 FEBBRAIO 2024

ore 15:00 Serie A 26a Giornata: Sassuolo vs Empoli (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Andrea Calogero - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Fabio Donolato

Studio a cura di: Ilaria Alesso

All’andata fu un vero turbinio di emozioni: 7 reti, tra cui un autogol all’86’ e il destro decisivo di Berardi nel recupero, a segno dopo oltre due mesi di digiuno. Quasi 90 giorni dopo quel testa a testa, e in un momento molto diverso della stagione, Dionisi ritrova la sua ex squadra, che ha allenato nella stagione 2020-21, conquistando la promozione nel massimo campionato. Oggi al Mapei Stadium in palio punti d’oro per la permanenza in A: dopo un avvio altalenante, né Empoli né Sassuolo possono permettersi passi falsi: come finirà?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Luca Farina - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Studio a cura di: Alessio De Giuseppe

Seconda parte del 2023 con il piede sull’acceleratore per il Monza, che a inizio 2024 ha subito una naturale flessione di rendimento, rallentando la propria corsa. Nonostante ciò, i ragazzi di Palladino proseguono con una certa tranquillità verso l'obiettivo stagionale dichiarato, la salvezza. Diversa invece la situazione della Salernitana, che torna all’Arechi dopo la difficile trasferta di San Siro contro l’Inter e farà di tutto per restare agganciata al treno salvezza.



Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Tutti Bravi sul Divano: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

Il sabato sera di Serie A TIM propone una sfida con risvolti importanti sulla classifica. Il Genoa neopromosso vuole sfruttare la spinta di Marassi per fare un altro passo verso la salvezza, lo stesso obiettivo da raggiungere per l’Udinese dopo una prima parte di stagione difficile. All’andata un autogol al 91’ fissò il risultato finale sul 2-2: come andrà a Genova?

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024

ore 12:30 Serie A 26a Giornata: Juventus vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Studio a cura di: Marco Russo e Alessandro Matri

Juventus e Frosinone si sono sfidate soltanto due mesi fa in Serie A TIM in una partita che ha messo in luce tutto il talento di Kenan Yildiz, che allo Stirpe ha trovato il primo gol con la maglia bianconera. A gennaio poi, in Coppa Italia, il giovane turco si è ripetuto nel 4-0 che ha visto tra i grandi protagonisti Milik, autore di una tripletta. Chi sarà decisivo nel terzo confronto stagionale tra le due formazioni?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Studio a cura di: Ilaria Alesso, Dario Marcolin. Tommaso Turci

All'Unipol Domus arriva il Napoli, che vuole riscattare una stagione vincendo fuori casa. Il Cagliari di Claudio Ranieri, invece, cerca punti preziosissimi per risalire dalla pericolosa zona retrocessione. Chi avrà la meglio?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Studio a cura di: Giorgia Rossi, Andrea Stramaccioni

Nel posticipo della domenica pomeriggio Lecce e Inter si sfidano al Via del Mare. L'Inter prosegue la sua corsa allo scudetto, il Lecce cerca punti per mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Chi avrà la meglio dopo il 2-0 dell'andata?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Federica Zille e Francesco Fontana

Sunday Night Square: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Massimo Ambrosini, Dario Marcolin

Dopo l’incredibile 3-2 dell’andata, deciso dalla prodezza di Muriel nei minuti finali, l’Atalanta viaggia in direzione Milano per proseguire la sua corsa Champions e confrontarsi con un diretto avversario, il Milan, imbattuto dal 4 novembre davanti al proprio pubblico. A sfidarsi non solo realtà con importanti ambizioni europee, ma anche due tra i migliori attacchi del campionato dietro l’Inter: punti d'oro in palio, nel terzo testa a testa stagionale tra Pioli e Gasperini e nel giorno dell'atteso ritorno a San Siro di un ritrovato Charles De Ketelaere. Come finirà?

LUNEDI 26 FEBBRAIO 2024

ore 18:30 Serie A 26a Giornata: Roma vs Torino (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Studio a cura di: Federica Zille e Emanuele Giaccherini

Sul prato dell'Olimpico la Roma di Daniele de Rossi accoglie il Torino di Ivan Juric. All'andata il match terminò per 1-1 con gol di Duvan Zapata e Romelu Lukaku. In palio punti preziosi per la classifica: è corsa all'Europa per i giallorossi. Come finirà?

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

SuperTele: Pierluigi Pardo, Marco Parolo, Luca Toni, Ciro Ferrara

Dopo la vittoria dell'andata dei biancocelesti firmata su rigore al 95' da Ciro Immobile Fiorentina e Lazio si sfidano sul prato dello stadio Artemio Franchi. La corsa ad un posto in Europa entra nel vivo e il match di Firenze sarà uno snodo fondamentale per entrambe le squadre. Come finirà?

