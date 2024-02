Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 27a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.

Martedì 27 febbraio 2024 alle 18:11, prende il via la trasmissione "Zona Serie B", condotta da Alessandro Iori, un momento imperdibile per gli amanti del campionato cadetto che desiderano rimanere aggiornati su tutte le partite e le novità della Serie BKT. Subito dopo, alle 18:15, iniziano le sfide in campo. Reggiana affronta Sudtirol con Marco Calabresi alla telecronaca. Gli emiliani cercano di consolidare la loro posizione di playoff, mentre Sudtirol cerca punti fondamentali per allontanarsi dalle zone basse della classifica. Nello stesso slot orario, Ascoli scende in campo contro Brescia con Ricky Buscaglia ai commenti. Entrambe le squadre sono determinate a ottenere risultati positivi per migliorare la propria situazione in classifica e avanzare verso la zona playoff.

Alle 20:30, altre interessanti partite catturano l'attenzione degli appassionati. Catanzaro affronta Bari, con Gabriele Giustiniani pronto a narrare gli eventi in campo. Le due squadre cercano una vittoria che potrebbe rilanciarle in classifica. Nello stesso slot orario, Lecco e Como si scontrano in un appassionante derby lariano. Alberto Santi guiderà la telecronaca di questo emozionante incontro, mentre Palermo sfida Ternana con Edoardo Testoni alla guida della trasmissione. Inoltre, Parma ospita Cosenza con Lorenzo Del Papa alla telecronaca, mentre Sampdoria affronta Cremonese con Andrea Calogero ai commenti, promettendo spettacolo e competizione sul terreno di gioco.

Mercoledì 28 febbraio 2024 sarà una serata intensa di calcio nella Serie B italiana, con tre partite che promettono emozioni e colpi di scena. Alle 20:26, inizia la trasmissione "Zona Serie B", condotta da Alessandro Iori, che terrà aggiornati gli spettatori su tutte le partite e gli eventi della giornata. Alle 20:30, si aprono le sfide sul campo. Pisa affronta Modena con Federico Casotti alla telecronaca. Il Pisa, con alti e bassi nella sua stagione, si trova di fronte a un'importante sfida contro il Modena, desideroso di conquistare un posto nei playoff. Nello stesso slot orario, Spezia sfida Feralpisalò con Giorgio Basile ai commenti. Entrambe le squadre si giocano tanto in questa lotta-salvezza, cercando di evitare la retrocessione e garantirsi la permanenza nella Serie B. Infine, Venezia si confronta con Cittadella con Riccardo Mancini alla guida della telecronaca. Un match tutto veneto che potrebbe influenzare le posizioni in classifica, con entrambe le squadre che ambiscono a obiettivi importanti.

MARTEDI 27 FEBBRAIO 2024

ore 18:11 Serie B 27a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Telecronaca: Marco Calabresi

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Telecronaca: Alberto Santi

Telecronaca: Edoardo Testoni

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Telecronaca: Andrea Calogero

Primissimi posti in classifica e pericolosa zona playout: allo stadio Luigi Ferraris Cremonese e Sampdoria sono pronte a sfidarsi. Gli ospiti inseguono il sogno della promozione diretta in Serie A, i blucerchiati necessitano di punti fondamentali per mettersi a distanza di sicurezza dalla zona più bassa. Chi avrà la meglio?

MERCOLEDI 28 FEBBRAIO 2024

ore 20:26 Serie B 27a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Telecronaca: Federico Casotti

Telecronaca: Giorgio Basile

Telecronaca: Riccardo Mancini

Dopo il pareggio dell’andata, Venezia e Cittadella si ritrovano in Laguna per un testa a testa tutto veneto, molti mesi dopo il primo confronto stagionale. Al Penzo si gioca un match che può avere conseguenze importanti sulle sorti della classifica, soprattutto nella parte alta. Mentre i padroni di casa, trascinati da Pohjanpalo, sono in lizza per la promozione diretta, il Cittadella vuole dimenticare il 15esimo posto della scorsa stagione e si candida per aggiudicarsi un posto ai playoff, come nel 2020-21.

