Serie A 2023/24 - Diretta DAZN Recuperi: Palinsesto e Telecronisti (Sassuolo - Napoli / Inter - Atalanta)

Mercoledì 28 febbraio 2024 alle 18:00 si svolgerà il recupero della ventunesima giornata della Serie A tra Sassuolo e Napoli, con diretta esclusiva disponibile su diversi canali, incluso ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Stefano Borghi si occuperà della telecronaca, mentre i commenti saranno a cura di Fabio Bazzani. Alessio De Giuseppe gestirà il bordocampo e le interviste, mentre il team dello studio sarà composto da Marco Russo e Valon Behrami.

La partita avrà luogo al Mapei Stadium, con il Sassuolo che ospita il Napoli. Quest'ultimo è alla ricerca di punti cruciali per conquistare il quarto posto in classifica. Nel precedente incontro tra le due squadre, i campioni in carica del Napoli hanno vinto 2-0 con gol di Osimhen e Di Lorenzo. Resta da vedere quale sarà l'esito di questa partita e se il Sassuolo riuscirà a ribaltare il risultato a suo favore.

Successivamente, alle 20:45, ultimo recupero tra Inter e Atalanta, anche questa con diretta esclusiva su ZONA DAZN, Sky e Tivùsat canale 214. Pierluigi Pardo sarà responsabile della telecronaca, mentre i commenti saranno forniti da Dario Marcolin. Le interviste sul bordocampo saranno gestite da Federica Zille e Giovanni Barsotti, mentre il team dello studio sarà composto da Giorgia Rossi, Giampaolo Pazzini e Davide Bernardi.

L'Atalanta di Gasperini tornerà a San Siro solo tre giorni dopo l'incontro con il Milan, questa volta per affrontare l'Inter nel recupero della ventunesima giornata. La squadra di Simone Inzaghi è determinata a ottenere altri tre punti fondamentali nell'ambizione di raggiungere il secondo posto in classifica. La sfida promette emozioni e sarà interessante vedere quale squadra uscirà vincitrice dal confronto.

MERCOLEDI 28 FEBBRAIO 2024

ore 18:00 Serie A Recupero 21a Giornata: Sassuolo vs Napoli (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Studio a cura di: Marco Russo e Valon Behrami

Il recupero delle ventunesima giornata si gioca al Mapei Stadium, dove i padroni di casa del Sassuolo ospitano un Napoli in cerca di punti per il quarto posto. All'andata i campioni d'Italia in carica vinsero 2-0 con rete di Osimhen e Di Lorenzo: come finirà questa volta?



[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Federica Zille e Giovanni Barsotti

Studio a cura di: Giorgia Rossi, Giampaolo Pazzini e Davide Bernardi

A soli 3 giorni di distanza dalla partita contro il Milan, l'Atalanta di Gasperini torna a San Siro, questa volta per affrontare l'Inter nel recupero della ventunesima giornata. La squadra di Simone Inzaghi vuole ottenere altri 3 punti fondamentali per l'obiettivo seconda stella: come finirà?

