Europa e Conference League 2023/24 - Diretta DAZN Ottavi Andata: Palinsesto e Telecronisti

Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Le squadre italiane sono pronte a dare battaglia nelle coppe europee disputando da protagoniste l'Europa League e la Conference League.

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini torna in Europa direttamente agli ottavi e puntando ad andare più avanti possibile nella competizione. Poi c'è la Roma di De Rossi che nella scorsa edizione è arrivata fino alla finale poi persa ai rigori contro il Siviglia. Infine il Milan, retrocesso dalla Champions.

Stessa sorte dei giallorossi, ma in Conference League, per la Fiorentina che da vicecampione della competizione riproverà a cavalcare il sogno.

Tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League saranno trasmesse in diretta e on demand su DAZN: scopri come guardarle comodamente in streaming e non solo. Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Su DAZN ci saranno tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League, con studi e approfondimenti dedicati dalla nostra piattaforma. Dunque, tutte le partite di Europa League saranno su DAZN. E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studio pre e post partita per approfondire qualsiasi match delle squadre italiane in campo.

Alle 18:30 di giovedì live su DAZN Zona Gol, il programma che racconta in diretta i risultati dei match che si giocano in contemporanea. Oltre alle gare live, dalla DAZN Square, saranno seguiti e commentati i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita con analisi e interviste.

DAZN EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - SEDICESIMI DI FINALE - PALINSESTO E TELECRONISTI



Mercoledì 6 marzo 2024, alle ore 18:45, l'Uefa Europa League presenta uno scontro epico tra lo Sporting Clube de Portugal e l'Atalanta BC. Pierluigi Pardo guiderà la telecronaca di questo emozionante match, che segna il terzo incontro tra le due squadre in questa stagione europea. Ricordiamo che nell'incontro precedente a Lisbona, lo scorso ottobre, l'Atalanta si impose 2-1 all'Alvalade. Riuscirà a ripetersi questa volta?

Passando al giorno successivo, giovedì 7 marzo 2024, gli appassionati di calcio si preparano per una serata ricca di emozioni con Zona Europa. Alle 18:38 e alle 20:53, Alessandro Iori sarà il moderatore che accompagnerà il pubblico attraverso gli incontri più avvincenti dell'Uefa Europa League e della UEFA Conference League. Sempre il 7 marzo, alle 18:45, l'Uefa Europa League presenta diverse partite interessanti. La AS Roma affronta il Brighton & Hove Albion all'Olimpico, con Stefano Borghi alla telecronaca. La squadra giallorossa cerca di replicare il successo della scorsa stagione europea, ma il Brighton rappresenta un ostacolo significativo. Nello stesso orario, il Liverpool FC di Jurgen Klopp si scontra con lo Sparta Praga al Letná. Ricky Buscaglia sarà il telecronista di questo match, che vede i Reds come una delle squadre favorite per la vittoria finale. Ancora alle 18:45, il Qarabağ FK ospita il Bayer 04 Leverkusen. Edoardo Testoni racconterà le emozioni di questa partita, che vede il Qarabağ scrivere storia come la prima squadra azera agli ottavi di finale di una competizione europea, mentre il Leverkusen è tra le favorite per la vittoria. La UEFA Europa Conference League presenta l'incontro tra AFC Ajax e Aston Villa FC, alle 18:45. Alberto Santi sarà il telecronista di questa partita ad alto livello, con entrambe le squadre che ambiscono al trionfo finale.

Alle 21:00, l'attenzione si sposta nuovamente sull'Uefa Europa League. Il Milan di Stefano Pioli affronta lo Slavia Praga a San Siro, con Dario Mastroianni alla telecronaca. Il Milan cerca di replicare la buona prestazione contro il Rennes e di passare il turno davanti al proprio pubblico. Nello stesso orario, in UEFA Europa Conference League, la Fiorentina di Italiano gioca contro il Maccabi Haifa FC a Budapest. Riccardo Mancini sarà il telecronista di questa partita, con la Fiorentina che cerca di superare un momento difficile in campionato. Ancora alle 21:00, l'Olympique de Marseille sfida il Villarreal CF al Vélodrome. Gabriele Giustiniani guiderà la telecronaca di questo match, che vede entrambe le squadre alla ricerca del riscatto in Europa. Infine, il Benfica affronta il Rangers FC alle 21:00. Federico Marconi sarà il telecronista di questa partita, che vede entrambe le squadre giocare ad altissimo livello nel rispettivo campionato. Sempre alle 21:00, lo SC Freiburg si scontra con il West Ham United FC. Marco Calabresi racconterà le emozioni di questo incontro, che vede entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria agli ottavi di finale,

MERCOLEDI 6 MARZO 2024

ore 18:45 Uefa Europa League: Sporting Clube de Portugal vs Atalanta BC

Telecronaca: Pierluigi Pardo

Atalanta e Sporting Lisbona si affrontano per la terza volta in questa Europa League, questa volta per l'andata degli ottavi di finale. Nel precedente in Portogallo all'Alvalade lo scorso ottobre, la squadra di Gasperini riuscì ad imporsi 2-1 con le reti di Scalvini e Ruggeri. Riuscirà a ripetersi?

GIOVEDI 7 MARZO 2024

ore 18:38 e 20:53 Zona Europa

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della giornata di UEFA Conference League.



Telecronaca: Stefano Borghi

Spettacolo assicurato all'Olimpico per l'andata degli ottavi di finale tra la Roma di Daniele De Rossi e il Brighton di Roberto De Zerbi. I giallorossi vogliono ripetere il cammino europeo della passata stagione e il prossimo ostacolo è la squadra di uno degli allenatori più chiacchierati in Italia e in Europa. Chi vincerà?



ore 18:45 Uefa Europa League: AC Sparta Praha vs Liverpool FC

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Il cammino europeo del Liverpool di Jurgen Klopp, una delle squadre favorite per la vittoria finale, fa tappa a Praga. Al Letná c'è da affrontare lo Sparta Praga di Brian Priske per l'andata degli ottavi di finale. Come finirà?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Il Qarabag di Qurbanov ha già scritto la storia diventando la prima squadra azera a qualificarsi agli ottavi di finale di una competizione europea. Al Tofiq Bahramov ora però arriva il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, dominatore in Bundesliga e tra le favorite per il trionfo finale. Come finirà?



Telecronaca: Alberto Santi

Sfida di alto livello per l'andata degli ottavi di Conference League: l'Ajax di John van 't Schip riceve l'Aston Villa di Unai Emery, una delle favorite per il trionfo finale, nell'infuocata Amsterdam ArenA. Chi vincerà?



Telecronaca: Dario Mastroianni

Torna l'Europa League a San Siro con il Milan di Stefano Pioli impegnato contro lo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di finale. La formazione di Trpišovský ha già mostrato le proprie qualità vincendo il girone della Roma, ma i rossoneri sono ambiziosi e davanti al proprio pubblico vogliono ripetere la buona prestazione col Rennes. Ci riusciranno?



ore 21:00 Uefa Europa Conference League: Maccabi Haifa FC vs ACF Fiorentina

Telecronaca: Riccardo Mancini

Per l'andata degli ottavi di finale di Conference League, la Fiorentina di Italiano vola a Budapest dove sul campo neutro della Bozsik Aréna affronta il Maccabi Haifa. Obiettivo dimenticare il momento difficile in campionato: ce la farà?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Il Vélodrome è pronto a riaccogliere l'ex tecnico Marcelino nell'andata degli ottavi di finale tra Olympique Marsiglia e Villarreal. La formazione francese è reduce dal terzo cambio stagionale in panchina con il passaggio a Gasset, ma anche il "Sottomarino Giallo" cerca riscatto in Europa. Chi la spunterà?



Telecronaca: Federico Marconi

Benfica e Rangers stanno disputando ad altissimo livello il rispettivo campionato, ma le formazioni di Schmidt e Clement ora devono concentrarsi sull'andata degli ottavi di finale di Europa League. In palio un posto tra le prime otto della competizione con i lusitani che sono una delle uniche due squadre retrocesse dalla Champions League ad essere sopravvissute al playoff. Chi la spunterà?



Telecronaca: Marco Calabresi

Il Friburgo sta disputando la propria migliore campagna europea di sempre, ma la formazione di Streich non ha intenzione di fermarsi. L'ostacolo agli ottavi di finale per Grifo e compagni è impegnativo, all'Europa-Park arriva il West Ham di David Moyes detentore dell'ultima Conference League. Chi vincerà?

____________________________________



