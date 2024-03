Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 29a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo. Venerdì 8 marzo 2024, si apre la 29a giornata della Serie B con il match tra Parma e Brescia, trasmesso in diretta con la telecronaca di Dario Mastroianni. Sabato 9 marzo 2024, le partite continuano con Cosenza contro Cittadella,...