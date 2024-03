Europa e Conference League 2023/24 - Diretta DAZN Ottavi Ritorno: Palinsesto e Telecronisti

Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Le squadre italiane sono pronte a dare battaglia nelle coppe europee disputando da protagoniste l'Europa League e la Conference League.

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini torna in Europa direttamente agli ottavi e puntando ad andare più avanti possibile nella competizione. Poi c'è la Roma di De Rossi che nella scorsa edizione è arrivata fino alla finale poi persa ai rigori contro il Siviglia. Infine il Milan, retrocesso dalla Champions.

Stessa sorte dei giallorossi, ma in Conference League, per la Fiorentina che da vicecampione della competizione riproverà a cavalcare il sogno.

Tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League saranno trasmesse in diretta e on demand su DAZN: scopri come guardarle comodamente in streaming e non solo. Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Su DAZN ci saranno tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League, con studi e approfondimenti dedicati dalla nostra piattaforma. Dunque, tutte le partite di Europa League saranno su DAZN. E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studio pre e post partita per approfondire qualsiasi match delle squadre italiane in campo.

Alle 18:30 di giovedì live su DAZN Zona Gol, il programma che racconta in diretta i risultati dei match che si giocano in contemporanea. Oltre alle gare live, dalla DAZN Square, saranno seguiti e commentati i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita con analisi e interviste.

DAZN EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - OTTAVI RITORNO - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Giovedì 14 marzo 2024 sarà una serata di calcio europeo ricca di emozioni e tensione. Alle 18:38, Luca Farina sarà il moderatore di Zona Europa, garantendo ai tifosi di non perdere neanche un istante delle partite di UEFA Europa League e dei migliori incontri della giornata di UEFA Conference League.

Alle 18:45, l'UEFA Europa League si accenderà con diverse sfide avvincenti. Il Milan di Pioli affronterà lo Slavia Praga all'Eden Aréna, con Dario Mastroianni che guiderà la telecronaca di questo match cruciale per il Milan. La Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà di fronte al Maccabi Haifa allo stadio Artemio Franchi, con Riccardo Mancini pronto a raccontare ogni momento di questa sfida agli ottavi di finale. Gabriele Giustiniani sarà il telecronista del match tra Villarreal e Marsiglia, mentre Lorenzo Del Papa narrerà le emozioni della sfida tra Rangers e Benfica all'Ibrox. Infine, West Ham e Friburgo si daranno battaglia allo stadio Olimpico di Londra, con Federico Zanon pronto a raccontare ogni momento di questa lotta per accedere ai quarti di finale.

Alle 20:53, Zona Europa farà il suo ritorno, con Alessandro Iori come moderatore, presentando i match delle 21:00 di UEFA Europa League e UEFA Conference League.

Alle 21:00, l'azione riprenderà con una serie di incontri avvincenti. Stefano Borghi racconterà il match tra Brighton & Hove Albion e Roma, mentre Pierluigi Pardo sarà il telecronista dell'epico scontro tra Atalanta e Sporting Lisbona. Edoardo Testoni seguirà il confronto tra Bayer Leverkusen e Qarabag, mentre Ricky Buscaglia sarà al microfono per il match tra Liverpool e Sparta Praga. Infine, Alberto Santi guiderà la telecronaca di Aston Villa vs Ajax, dove entrambe le squadre cercheranno di superare gli ottavi di finale della UEFA Europa Conference League.

GIOVEDI 14 MARZO 2024

ore 18:38 Zona Europa | Gare delle 18:45

Moderatore: Luca Farina

Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della giornata di UEFA Conference League.



ore 18:45 Uefa Europa League: SK Slavia Praha vs AC Milan (and. 2-4)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Nell'infuocata Eden Aréna di Praga il Milan si gioca tutto nel ritorno degli ottavi di finale contro lo Slavia. Vietate le distrazioni per gli uomini di Pioli per continuare il cammino europeo in una competizione che manca nella ricca bacheca rossonera. Chi passerà il turno?





ore 18:45 Uefa Europa Conference League: ACF Fiorentina vs Maccabi Haifa FC (and. 4-3)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Allo stadio Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina si gioca tutto nel ritorno degli ottavi di finale contro il Maccabi Haifa. Vietati passi falsi per la squadra di Vincenzo Italiano, che vuole raggiungere la finale della competizione come la scorsa stagione. Chi passerà il turno?



ore 18:45 Uefa Europa League: Villarreal CF vs Olympique de Marseille (and. 0-4)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

All'Estadio de la Ceramica servirà un'impresa colossale al Villarreal di Marcelino per ribaltare la disastrosa gara dell'andata. Il Marsiglia dall'arrivo di Gasset in panchina è una macchina da gol e il 4-0 del Velodrome è una ipoteca importante sulla qualificazione ai quarti di finale. Chi ce la farà?



ore 18:45 Uefa Europa League: Rangers FC vs SL Benfica (and. 2-2)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Nell'incandescente atmosfera di Ibrox, Rangers e Benfica si giocano la qualificazione ai quarti di finale. Si parte dal 2-2 dell'andata con gli uomini di Roger Schmidt capace di rispondere due volte dopo essere andati in svantaggio. Chi passerà il turno?



ore 18:45 Uefa Europa League: West Ham United FC vs SC Freiburg (and. 0-1)

Telecronaca: Federico Zanon

​Dopo il grande equilibrio dell'andata rotto solo dalla rete di Gregoritsch nel finale, West Ham e Friburgo si spostano allo stadio Olimpico di Londra per il ritorno degli ottavi di finale. In palio la qualificazione tra le prime otto della competizione: chi ci riuscirà?



ore 20:53 Zona Europa | Gare delle 21

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della giornata di UEFA Conference League.



ore 21:00 Uefa Europa League: Brighton & Hove Albion vs AS Roma (and. 0-4)

Telecronaca: Stefano Borghi

Daniele De Rossi contro Roberto De Zerbi, amici di nuovo uno di fronte all'altro dopo la gara d'andata all'Olimpico dove non c'è stata storia. Al Falmer sarà tutto un altro Brighton e i giallorossi dovranno stare attenti a non sprecare il grande vantaggio acquisito in casa: ce la faranno?





ore 21:00 Uefa Europa League: Atalanta BC vs Sporting Clube de Portugal (and. 1-1)

Telecronaca: Pierluigi Pardo

Notte di gala al Gewiss Stadium dove l'Atalanta di Gasperini affronta per la quarta volta in stagione lo Sporting di Amorim. In palio l'accesso ai quarti di finale, si parte dall'1-1 dell'andata dove la Dea ha colpito tre pali. Chi passerà il turno?



ore 21:00 Uefa Europa League: Bayer 04 Leverkusen vs Qarabağ FK (and. 2-2)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Il Bayer di Xabi Alonso è una splendida realtà in questa stagione e nella corsa europea cerca la consacrazione. Nella gara d'andata solo una rete dell'ex Sampdoria Schick ha evitato la sconfitta contro gli azeri del Qarabag che anche alla BayArena vorranno continuare a scrivere la storia. Chi passerà ai quarti?



ore 21:00 Uefa Europa League: Liverpool FC vs AC Sparta Praha (and. 5-1)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Anfield si riempie nuovamente per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I Reds all'andata a Praga hanno dilagato trascinati da super Nunez, ma gli uomini di Klopp giocano sempre per vincere e lo Sparta Praga è avvisato. Come finirà?



ore 21:00 Uefa Europa Conference League: Aston Villa FC vs AFC Ajax (and. 0-0)

Telecronaca: Alberto Santi

Al Villa Park di Birmingham l'Aston Villa è pronto ad accogliere l'Ajax per il ritorno degli ottavi di finale della competizione europea. Vietati passi falsi per entrambe le squadre, che vogliono proseguire il più possibile il cammino internazionale. Chi passerà il turno?

