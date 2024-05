Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 36a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Mercoledì 1 maggio 2024 si prospetta una giornata intensa e appassionante per la Serie B italiana, con una serie di partite che terranno tutti gli appassionati di calcio con il fiato sospeso. La giornata inizia alle ore 12:30 con il match tra Cremonese e Pisa allo Stadio Zini di Cremona, con la telecronaca affidata a Alberto Santi. È una partita che si preannuncia molto interessante, poiché entrambe le squadre sono impegnate nella lotta per un posto ai playoff. La Cremonese cercherà di difendere il suo piazzamento tra le prime quattro posizioni, mentre il Pisa darà il massimo per conquistare punti preziosi.

Alle 14:56 prende il via "Zona Serie B", con Alessandro Iori che modera la trasmissione, offrendo agli spettatori un'ampia panoramica su tutti i campi di Serie BKT, garantendo così che nessun momento di azione venga perso. Alle ore 15:00 si disputano diverse partite cruciali. A Ascoli, Lorenzo Del Papa sarà alla telecronaca per la sfida tra Ascoli e Cosenza, un confronto che assume particolare importanza nella lotta per la salvezza. A Catanzaro, Gabriele Giustiniani seguirà il match tra Catanzaro e Venezia, con i lagunari che cercano punti fondamentali per la promozione diretta in Serie A. A Como, Edoardo Testoni guiderà gli spettatori attraverso la partita tra Como e Cittadella, con entrambe le squadre che hanno obiettivi ambiziosi. A Spezia, Dario Mastroianni commenterà lo scontro tra Spezia e Palermo, due squadre che cercano punti per obiettivi differenti. Infine, a Sudtirol, Giorgio Basile racconterà il confronto tra Sudtirol e Ternana, con entrambe le squadre desiderose di ottenere un risultato positivo.

Alle 17:56 "Zona Serie B" torna con Alessandro Iori per aggiornare gli appassionati su quanto sta accadendo in tutti i campi di Serie BKT. Infine, alle ore 18:00 si disputano tre partite molto attese. A Brescia, Federico Zanon commenterà il derby lombardo tra Feralpisalò e Brescia, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali per raggiungere i playoff. A Bari, Ricky Buscaglia guiderà gli spettatori attraverso la sfida tra Bari e Parma, con il Parma che può festeggiare la promozione in Serie A se raccoglierà i punti necessari. A Lecco, Riccardo Mancini racconterà il match tra Lecco e Sampdoria, con entrambe le squadre che cercano la vittoria per motivi differenti. Infine, a Reggio Emilia, Marco Calabresi commenterà il derby tra Reggiana e Modena, un match che si preannuncia emozionante e combattuto, con entrambe le squadre che daranno il massimo per ottenere i tre punti.

DAZN SERIE B DIRETTA - 36a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2023-24.

MERCOLEDI 1 MAGGIO 2024

ore 12:30 Serie B 36a Giornata: Cremonese vs Pisa (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi

La terzultima giornata di Serie BKT si apre allo Zini di Cremona dove i padroni di casa difendono il piazzamento nelle prime quattro posizioni dagli assalti del Pisa che spera ancora in un posto ai playoff.



Telecronaca: Alberto Santi La terzultima giornata di Serie BKT si apre allo Zini di Cremona dove i padroni di casa difendono il piazzamento nelle prime quattro posizioni dagli assalti del Pisa che spera ancora in un posto ai playoff. ore 14:56 Serie B 36a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT!



Moderatore: Alessandro Iori Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT! ore 15:00 Serie B 36a Giornata: Ascoli vs Cosenza (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Il termine del campionato è vicino e in ogni partita la posta in palio cresce di importanza. Al Cino e Lillo del Duca, marchigiani e calabresi si affrontano in una sfida che vale moltissimo per la salvezza e vincerla potrebbe fare tutta la differenza del mondo. All'andata i rossoblù si imposero con un netto 3-0: chi vincerà questa volta?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa Il termine del campionato è vicino e in ogni partita la posta in palio cresce di importanza. Al Cino e Lillo del Duca, marchigiani e calabresi si affrontano in una sfida che vale moltissimo per la salvezza e vincerla potrebbe fare tutta la differenza del mondo. All'andata i rossoblù si imposero con un netto 3-0: chi vincerà questa volta? ore 15:00 Serie B 36a Giornata: Catanzaro vs Venezia (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

La rincorsa alla promozione diretta in Serie A del Venezia passa dalla complicatissima trasferta al Nicola Ceravolo contro i giallorossi padroni di casa che hanno già messo in difficoltà Parma, Como e Cremonese. All'andata i lagunari si sono imposti 2-1 in casa: chi vincerà in Calabria?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani La rincorsa alla promozione diretta in Serie A del Venezia passa dalla complicatissima trasferta al Nicola Ceravolo contro i giallorossi padroni di casa che hanno già messo in difficoltà Parma, Como e Cremonese. All'andata i lagunari si sono imposti 2-1 in casa: chi vincerà in Calabria? ore 15:00 Serie B 36a Giornata: Como vs Cittadella (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

C'è un sogno su quel ramo di lago di... Como da cullare. I lariani davanti al proprio pubblico hanno il miglior rendimento del campionato, ma col traguardo all'orizzonte la pressione cresce e l'errore è dietro l'angolo. Passato il periodo difficile il Cittadella può ancora ambire ai playoff: chi vincerà?



Telecronaca: Edoardo Testoni C'è un sogno su quel ramo di lago di... Como da cullare. I lariani davanti al proprio pubblico hanno il miglior rendimento del campionato, ma col traguardo all'orizzonte la pressione cresce e l'errore è dietro l'angolo. Passato il periodo difficile il Cittadella può ancora ambire ai playoff: chi vincerà? ore 15:00 Serie B 36a Giornata: Spezia vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

A tre giornate dalla fine per Spezia e Palermo è il momento di accelerare per raggiungere i propri obiettivi stagionali. I liguri sono nella zona calda del campionato, ma hanno l'opportunità di raccogliere punti pesanti per la salvezza. I rosanero invece vogliono il miglior piazzamento per i playoff, ma in trasferta non vincono da quasi due mesi: chi la spunterà?



Telecronaca: Dario Mastroianni A tre giornate dalla fine per Spezia e Palermo è il momento di accelerare per raggiungere i propri obiettivi stagionali. I liguri sono nella zona calda del campionato, ma hanno l'opportunità di raccogliere punti pesanti per la salvezza. I rosanero invece vogliono il miglior piazzamento per i playoff, ma in trasferta non vincono da quasi due mesi: chi la spunterà? ore 15:00 Serie B 36a Giornata: Sudtirol vs Ternana (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Playoff da una parte, salvezza dall'altra. Il Südtirol riceve la Ternana a tre giornate dalla fine per continuare il momento positivo al Druso. I rossoverdi però sono in forma e anche in Alto Adige vogliono strappare punti preziosi: come finirà?



Telecronaca: Giorgio Basile Playoff da una parte, salvezza dall'altra. Il Südtirol riceve la Ternana a tre giornate dalla fine per continuare il momento positivo al Druso. I rossoverdi però sono in forma e anche in Alto Adige vogliono strappare punti preziosi: come finirà? ore 17:56 Serie B 36a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT!



Moderatore: Alessandro Iori Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT! ore 18:00 Serie B 36a Giornata: Feralpisalò vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Federico Zanon

Derby lombardo al Garilli tra la formazione di Zaffaroni e il Brescia di Maran, quest'ultimo in piena lotta per un posto nei playoff. Un passo falso a questo punto del campionato può costare caro: chi otterrà i tre punti?



Telecronaca: Federico Zanon Derby lombardo al Garilli tra la formazione di Zaffaroni e il Brescia di Maran, quest'ultimo in piena lotta per un posto nei playoff. Un passo falso a questo punto del campionato può costare caro: chi otterrà i tre punti? ore 18:00 Serie B 36a Giornata: Bari vs Parma (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Il Parma di Pecchia ha dominato il campionato e a tre giornate dalla fine sta facendo il conto alla rovescia per festeggiare la promozione. Al San Nicola contro il Bari potrebbero arrivare i punti necessari per l'aritmetica, ma i biancorossi sono in piena lotta salvezza e non possono permettersi altri passi falsi: chi vincerà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia Il Parma di Pecchia ha dominato il campionato e a tre giornate dalla fine sta facendo il conto alla rovescia per festeggiare la promozione. Al San Nicola contro il Bari potrebbero arrivare i punti necessari per l'aritmetica, ma i biancorossi sono in piena lotta salvezza e non possono permettersi altri passi falsi: chi vincerà? ore 18:00 Serie B 36a Giornata: Lecco vs Sampdoria (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

A tre giornate dalla fine il Lecco vuole togliersi qualche soddisfazione in un campionato difficile, ma di fronte c'è la Sampdoria di Pirlo che nel girone di ritorno ha cambiato marcia fino a rientrare in piena corsa per i playoff: chi la spunterà?



Telecronaca: Riccardo Mancini A tre giornate dalla fine il Lecco vuole togliersi qualche soddisfazione in un campionato difficile, ma di fronte c'è la Sampdoria di Pirlo che nel girone di ritorno ha cambiato marcia fino a rientrare in piena corsa per i playoff: chi la spunterà? ore 18:00 Serie B 36a Giornata: Reggiana vs Modena (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Manca poco alla fine del campionato, i punti a disposizione iniziano a scarseggiare ma a prescindere da tutto un derby è sempre un derby e i giocatori di Reggiana e Modena lo sanno benissimo. Vincere o meno fa tutta la differenza del mondo in classifica a questo punto, vietato sbagliare: chi vincerà?

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog