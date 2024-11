Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 11a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Dopo il roccambolesco pareggio per 4-4 contro la Juventus e la vittoria di Empoli,

l'Inter di Simone Inzaghi torna a San Siro, dove ospita il Venezia di Di Francesco.

L'ultimo match al Meazza tra le due squadre si concluse 2-1, con la rete decisiva di Dzeko nel finale: come finirà questa volta?





Su DAZN, le emozioni dei grandi eventi sportivi, italiani e internazionali, sono sempre a portata di streaming, pronte a coinvolgere i tifosi in ogni istante.

Questa stagione è ricca di appuntamenti da non perdere per i fan del basket, con tutta la Serie A, l’Eurolega, l’Eurocup e le competizioni più prestigiose come la Champions League, il FIBA Eurobasket 2025 e il FIBA Women’s Eurocup 2025.

Occhi puntati nuovamente sull'Eurocup: martedì 5 novembre alle 20:00, la Dolomiti Energia Trentino affronterà la Jovetut Badalona, mentre mercoledì 6 novembre alle 19:00, sarà poi la volta dell'Umana Reyer Venezia, che incontrerà l'Hapoel Gerusalemme. Ma gli appuntamenti non si fermano qui: per l'Eurolega, giovedì 7 novembre, l'EA7 Emporio Armani Milano sarà impegnata contro il Real Madrid (20:30), mentre, il giorno dopo, la Virtus Segafredo Bologna sfiderà il Maccabi Tel Aviv (20:30).

Gli amanti del grande volley possono aspettarsi spettacolo puro: su DAZN è possibile seguire la Serie A1 Tigotà, la SuperLega Credem Banca, la CEV Champions League, la VNL, i Mondiali e i Mondiali per club.

Domenica 3 novembre sarà una giornata da non perdere per gli appassionati di pallavolo, con due sfide ad alta tensione in Superlega. Alle 16:00, la You Energy Volley di Piacenza affronterà la Powervolley Milano, mentre alle 19:00 la Top Volley Latina ospiterà la Pallavolo Padova. Anche la Serie A1 femminile non sarà da meno, con partite di grande interesse, come quella tra l’Azzurra Volley Firenze e l’AGIL Volley (16:00) e tra la Bartoccini-Mc Restauri Perugia e la Numia Vero Volley Milano (20:30).

Lo sport su DAZN non si ferma qui. Gli appassionati possono anche seguire il meglio del calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women's Champions League, oltre a vivere l’adrenalina del fighting. Per gli appassionati di football americano, una selezione di partite NFL con commento italiano completa un’offerta senza pari.

Venerdì 1° novembre arriva in esclusiva su DAZN “Palermo Sunrise”, il documentario sul Palermo FC. Il docufilm originale ripercorre la recente storia del club rosanero, dalla rinascita nel 2019, fino all’inaugurazione lo scorso aprile del Palermo City Football Academy, il nuovo centro sportivo cuore pulsante delle attività del Club.

“Palermo Sunrise” ospiterà anche le testimonianze esclusive di alcuni grandi nomi che hanno giocato con la maglia rosanero: da Amauri a Javier Pastore fino a Mario Alberto Santana per arrivare a oggi con il racconto dell’attuale capitano del Palermo, Matteo Brunori. Agli ex e attuali calciatori si aggiungono anche le parole del Presidente Dario Mirri, del membro del board City Football Group Alberto Galassi e del CEO City Football Group Ferran Soriano.

DAZN SERIE A DIRETTA - 11a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

SABATO 2 NOVEMBRE 2024

ore 15:00 Serie A 11a Giornata: Bologna vs Lecce (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Alessandro Budel

Appuntamento al Dall'Ara per il match che apre l'undicesima giornata di campionato: Bologna - Lecce. Chi otterrà i 3 punti?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:30



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini

Sfida a tinte bianconere al Bluenergy Stadium, con l'Udinese che ospita la Juventus di Thiago Motta. Negli incroci della passata stagione entrambe vinsero la gara in trasferta: come andrà questa volta?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 17:15



[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Marco Parolo

Il match tra Monza e Milan avrà sempre una carica emotiva speciale in ricordo di Silvio Berlusconi, ex presidente di entrambe le squadre. Si tratta inoltre della prima partita di Nesta da allenatore come avversario dei rossoneri: riuscirà ad ottenere punti?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:00

DOMENICA 3 NOVEMBRE 2024

ore 12:30 Serie A 11a Giornata: Napoli vs Atalanta (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Il Napoli è entrato nella fase calda della sua stagione, con diverse partite contro pretendenti per il titolo e per le prime quattro posizioni. In questo turno al Maradona arriva l'Atalanta di Gasperini, reduce dall'infrasettimanale contro il Monza. Chi avrà la meglio?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 11:45: Giusy Meloni



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Fabio Bazzani

Inizio di novembre intenso per la Fiorentina, impegnato tra campionato ed Europa. Prima della trasferta a Cipro contro l’APOEL per la Viola c’è il Torino all’Olimpico, dove l’ultima vittoria in Serie A risale al 2018. Chi avrà la meglio nella prima sfida tra Vanoli e Palladino?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:30



[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Emanuele Giaccherini

Ivan Juric torna al “Bentegodi” per affrontare l’Hellas Verona, stavolta sulla panchina della Roma. I giallorossi cercano continuità di risultati, ma devono fare i conti con la spinta del pubblico di casa, pronto a riaccogliere l’Hellas dopo due trasferte di fila. Come finirà?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 17:15



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Andrea Stramaccioni

Dopo la trasferta ad Empoli, l'Inter di Simone Inzaghi torna a San Siro dove ospita il Venezia di Di Francesco. L'ultimo match al Meazza tra le due squadre si concluse 2-1, con la rete decisiva di Dzeko nel finale: come finirà questa volta?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:00





[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

LUNEDI 4 NOVEMBRE 2024

ore 18:15 Serie A 11a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)

Con Zona Serie A non ti perdi neanche un'azione delle partite del lunedì: Empoli-Como e Parma-Genoa. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Gabriele Giustiniani e Luca Farina.



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alberto Santi

Parma e Genoa aprono il mese di novembre con il primo di due scontri diretti nel giro di pochi giorni: i crociati torneranno infatti in campo venerdì a Venezia, i rossoblù già giovedì con il Como. Come cambierà la parte bassa della classifica?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 18:15



[disponibile anche su DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Ricky Buscaglia

L’Empoli lega al Como due ricordi felici della propria storia: l’incredibile salvezza al “Sinigaglia” al debutto in Serie A nel 1986/87 e la finale play-off con Luciano Spalletti al Braglia per tornare in Serie B nel giugno ’96. Come andrà il primo incrocio tra le due squadre dal 2003 ad oggi?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 18:15



[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Valon Behrami

La Lazio apre una settimana ricca di appuntamenti (giovedì il Porto, domenica la trasferta a Monza) ospitando all’Olimpico il Cagliari di Davide Nicola. Lo scorso anno Pedro decise la sfida in apertura: come andrà stavolta?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:15

