Serie B 2024/25 - Diretta Esclusiva DAZN 14a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Tutto pronto per un altro entusiasmante turno di campionato di Serie BKT su DAZN. A chiudere la quattordicesima giornata sarà il match tra Palermo e Sampdoria, in programma domenica 24 novembre alle ore 17:15, e disponibile su DAZN anche in modalità gratuita.

Protagonisti di una sfida infinita, dalla lotta per uno storico posto in Champions League nella stagione 2009/2010 fino ai playoff dello scorso anno, la rivalità tra rosanero e blucerchiati si riaccende nella sfida ospitata al Barbera. I ragazzi di Dionisi sono alla ricerca della vittoria che in casa, in questa stagione, hanno conquistato solo una volta, mentre Sottil cerca la rivincita dopo il 3-0 incassato in casa del Pisa. Storia, rivalità e grande rispetto a fare da cornice a una partita che promette spettacolo.

In attesa del match di domenica sera, tutti i tifosi rosanero potranno sintonizzarsi su DAZN per guardare gratuitamente anche Palermo Sunrise, il docufilm che ripercorre la storia recente del Palermo FC, dalla rinascita fino all'inaugurazione del Palermo City Football Academy. Non mancherà tuttavia uno sguardo al passato: un viaggio nel tempo reso possibile dalle testimonianze di grandi ex giocatori rosanero come Pastore, Amauri e Santana per tornare a guardare al futuro con l’attuale capitano Matteo Brunori.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita e il docufilm Palermo Sunrise in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Per seguire tutta la Serie BKT su DAZN basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 14a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25.

La 14ª giornata della Serie BKT si apre venerdì 22 novembre al San Vito con il match tra Cosenza e Modena, in programma alle 20:30, con telecronaca di Edoardo Testoni. Entrambe le squadre, appaiate a 14 punti, mirano ad allontanarsi dalla zona playout. Il Modena, però, fatica in trasferta, avendo ottenuto una sola vittoria nelle ultime 19 partite esterne in Serie B (contro il Lecco, 3-2, lo scorso maggio).

Sabato 23 novembre, alle 15:00, entra in scena Zona Serie BKT, condotta da Alessandro Iori, per seguire tutti gli incontri in contemporanea. Tra le partite spicca il derby toscano Carrarese-Pisa, raccontato da Riccardo Mancini, con la capolista che punta a consolidare il primato grazie ai 30 punti raccolti in 13 giornate, un traguardo spesso sinonimo di promozione (eccetto il caso del Mantova nel 2005/06). Al Nicola Ceravolo, il Catanzaro ospita il Mantova, con telecronaca di Marco Calabresi. Gli ospiti vantano la peggior difesa in trasferta, subendo una media di due gol a partita nelle ultime 20 gare. Al Romeo Menti, il Brescia sfida la Juve Stabia, con il commento di Giorgio Basile e con Birkir Bjarnason a caccia della terza rete consecutiva in campionato, impresa già riuscita nel 2021. Al Mapei Stadium, il Sassuolo, secondo in classifica, affronta la Salernitana, con Ricky Buscaglia al microfono: i neroverdi vantano tre vittorie interne consecutive, con nove gol segnati nel parziale. Alle 17:15, spazio al derby emiliano-romagnolo Cesena-Reggiana, con telecronaca di Orazio Accomando, che promette spettacolo grazie ai protagonisti Shpendi e Cedric Gondo.

Domenica 24 novembre, ancora alle 15:00, torna Zona Serie BKT con Alessandro Iori, per aggiornamenti in tempo reale. Tra i match del pomeriggio, il Bari ospita il Cittadella, con telecronaca di Lorenzo Del Papa, mentre a Cremona, la Cremonese affronta il Frosinone, ultimo in classifica, raccontata da Giovanni Marrucci. Gli ospiti cercano di interrompere una serie di cinque pareggi consecutivi, evento mai registrato nella loro storia. Al Picco, lo Spezia sfida il Südtirol, con Luca Sgarbi al commento, e con il giovane Francesco Pio Esposito, alla 50ª presenza in Serie B, in cerca del decimo gol stagionale. La giornata si conclude alle 17:15 al Renzo Barbera con Palermo-Sampdoria, visibile gratuitamente su DAZN per gli utenti registrati, con telecronaca di Dario Mastroianni. Gennaro Tutino tenterà di interrompere il digiuno di reti contro un Palermo che punta con decisione alla zona playoff.

VENERDI 22 NOVEMBRE 2024

ore 20:30 Serie B 14a Giornata: Cosenza vs Modena (diretta esclusiva)

Telecronaca: Edoardo Testoni

La sfida al San Vito tra Cosenza e Modena inaugura il quattordicesimo turno di campionato. Entrambe a 14 punti ed entrambe vicine sia alla zona playout che a quella playoff: chi otterrà i 3 punti?

SABATO 23 NOVEMBRE 2024

ore 15:00 Serie B 14a Giornata: Zona SerieBKT (diretta esclusiva)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata. ore 15:00 Serie B 14a Giornata: Carrarese vs Pisa (diretta esclusiva)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Allo Stadio dei Marmi va in scena il derby tanto atteso tra Carrarese e Pisa. La squadra di Filippo Inzaghi occupa saldamente la testa della classifica e non intende lasciarla: riusciranno a superare i vicini di casa?



Telecronaca: Riccardo Mancini Allo Stadio dei Marmi va in scena il derby tanto atteso tra Carrarese e Pisa. La squadra di Filippo Inzaghi occupa saldamente la testa della classifica e non intende lasciarla: riusciranno a superare i vicini di casa? ore 15:00 Serie B 14a Giornata: Catanzaro vs Mantova (diretta esclusiva)

Telecronaca: Marco Calabresi

Incrocio di centro classifica tra Catanzaro e Mantova, con i padroni di casa reduci da 3 pareggi consecutivi. Come finirà la sfida al Nicola Ceravolo?



Telecronaca: Marco Calabresi Incrocio di centro classifica tra Catanzaro e Mantova, con i padroni di casa reduci da 3 pareggi consecutivi. Come finirà la sfida al Nicola Ceravolo? ore 15:00 Serie B 14a Giornata: Juve Stabia vs Brescia (diretta esclusiva)

Telecronaca: Giorgio Basile

Entrambe a quota 17 punti e reduci da una sconfitta prima della sosta. Chi avrà la meglio tra Juve Stabia e Brescia al Romeo Menti?



Telecronaca: Giorgio Basile Entrambe a quota 17 punti e reduci da una sconfitta prima della sosta. Chi avrà la meglio tra Juve Stabia e Brescia al Romeo Menti? ore 15:00 Serie B 14a Giornata: Sassuolo vs Salernitana (diretta esclusiva)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Il Sassuolo riparte dalla sosta al secondo posto e con alle spalle 7 vittorie nelle ultime 9 di campionato. Al Mapei i neroverdi ospitano per questo turno la Salernitana, in cerca di punti per dare una svolta alla stagione. Come finirà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia Il Sassuolo riparte dalla sosta al secondo posto e con alle spalle 7 vittorie nelle ultime 9 di campionato. Al Mapei i neroverdi ospitano per questo turno la Salernitana, in cerca di punti per dare una svolta alla stagione. Come finirà? ore 17:15 Serie B 14a Giornata: Cesena vs Reggiana (diretta esclusiva)

Telecronaca: Orazio Accomando

Il Cesena riparte dopo la sosta forte di un quarto posto e del capocannoniere del campionato Shpendi, già a quota 8 reti. In questo turno arrivano i vicini di casa della Reggiana, in cerca di punti per allontanarsi dalla zona playout: chi avrà la meglio?

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024

ore 15:00 Serie B 14a Giornata: Zona SerieBKT (diretta esclusiva)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata. ore 15:00 Serie B 14a Giornata: Bari vs Cittadella (diretta esclusiva)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Nonostante 8 pareggi su 13 incontri, il Bari si trova in piena zona playoff a pari merito con altre tre squadre. Al San Nicola in questo turno arriva il Cittadella, al momento al penultimo posto. Come finirà?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa Nonostante 8 pareggi su 13 incontri, il Bari si trova in piena zona playoff a pari merito con altre tre squadre. Al San Nicola in questo turno arriva il Cittadella, al momento al penultimo posto. Come finirà? ore 15:00 Serie B 14a Giornata: Cremonese vs Frosinone (diretta esclusiva)

Telecronaca: Giovanni Marrucci

Appuntamento al Giovanni Zini di Cremona, dove la Cremonese ospita il Frosinone ultimo in classifica e reduce da 4 pareggi consecutivi. Come finirà?



Telecronaca: Giovanni Marrucci Appuntamento al Giovanni Zini di Cremona, dove la Cremonese ospita il Frosinone ultimo in classifica e reduce da 4 pareggi consecutivi. Come finirà? ore 15:00 Serie B 14a Giornata: Spezia vs Sudtirol (diretta esclusiva)

Telecronaca: Luca Sgarbi

Dopo la sosta, riparte il cammino dello Spezia verso l'obiettivo promozione. In questo turno i padroni di casa, al terzo posto e con la migliore difesa del campionato, ospitano il Südtirol che invece gravita in una zona pericolosa. Ci saranno sorprese?



Telecronaca: Luca Sgarbi Dopo la sosta, riparte il cammino dello Spezia verso l'obiettivo promozione. In questo turno i padroni di casa, al terzo posto e con la migliore difesa del campionato, ospitano il Südtirol che invece gravita in una zona pericolosa. Ci saranno sorprese? ore 17:15 Serie B 14a Giornata: Palermo vs Sampdoria (diretta esclusiva)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Dario Mastroianni

Appuntamento al Renzo Barbera dove il Palermo di Alessio Dionisi ospita la Sampdoria allenata da Andrea Sottil. Zona playoff racchiusa in pochi punti ed ampiamente alla portata per entrambe: chi vincerà questo scontro diretto?

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog