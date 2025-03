Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 30a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Il derby emiliano Sassuolo-Reggiana, in programma sabato 29 marzo alle ore 19:30 al Mapei Stadium, sarà uno degli appuntamenti più attesi della 31ª giornata di Serie BKT 2024/25. Un match carico di rivalità e storia, disponibile su DAZN anche in modalità gratuita.

Il Sassuolo, attuale capolista sotto la guida di Fabio Grosso, punta a consolidare la propria posizione replicando il successo dell’andata. Dall’altra parte, la Reggiana è determinata a dare battaglia per conquistare punti fondamentali e risalire la classifica.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita. andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 31a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



La 31ª giornata di Serie B inizia venerdì 28 marzo 2025 con l'anticipo tra Spezia e Brescia, in programma alle 20:30 al Picco. Dopo la sosta, le due squadre si ritrovano con obiettivi diversi: lo Spezia vuole proseguire la sua corsa verso la promozione, mentre il Brescia è in piena zona playout e lotta per la salvezza. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni.

Sabato 29 marzo, la giornata entra nel vivo con un ricco programma di partite. Alle 15:00, torna l’appuntamento con Zona Serie BKT, condotto da Alessandro Iori, per seguire tutte le emozioni della giornata. In contemporanea, si disputano diverse partite decisive. Al Marassi, la Sampdoria ospita il Frosinone. I doriani sono senza vittorie da cinque giornate e cercano il riscatto, mentre il Frosinone, in grande forma con tre vittorie consecutive, punta a consolidare la sua posizione di vertice. La telecronaca sarà di Giorgio Basile. Sempre alle 15:00, il Mantova accoglie il Südtirol al Dino Martelli. Il Mantova, terzultimo, cerca punti vitali per la salvezza, mentre il Südtirol, distante solo quattro lunghezze dalla zona playoff, ha l’opportunità di allungare in classifica. Luca Sgarbi sarà la voce di questa partita. Al Braglia, il Modena ospita il Catanzaro in una sfida importante per entrambe le squadre. Il Modena cerca di accorciare sulla zona playoff, mentre il Catanzaro non ha intenzione di rallentare nella sua corsa verso la salvezza. La telecronaca sarà di Giovanni Marrucci. Al Giovanni Zini, la Cremonese affronta il Cittadella, con i padroni di casa a caccia di punti per i playoff e gli ospiti in piena lotta per la salvezza. Lorenzo Del Papa commenterà la partita. Alle 19:30, il Sassuolo ospita la Reggiana al Mapei Stadium in un derby emiliano che vedrà il Sassuolo ormai quasi certo della promozione, mentre la Reggiana cerca punti per la salvezza. La telecronaca sarà di Alessandro Iori e il match sarà visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su DAZN.com.

Domenica 30 marzo 2025, la Serie B prosegue con altre sfide cruciali. Alle 15:00, la Carrarese ospita il Bari allo Stadio dei Marmi. La Carrarese è in cerca di punti per evitare la retrocessione, mentre il Bari, con ambizioni di playoff, vuole consolidare la sua posizione. La telecronaca sarà di Edoardo Testoni. Sempre alle 15:00, il Cesena, in lotta per il playoff, ospita la Juve Stabia al Manuzzi. Le due neopromosse sono separate da un solo punto e chi perde rischia di scivolare al settimo posto. Alle 17:30, la Salernitana ospita il Palermo all'Arechi in una partita che potrebbe essere decisiva sia per la salvezza che per la zona playoff. La Salernitana ha vinto all'andata al Barbera e proverà a ripetersi. Ricky Buscaglia sarà la voce di questo incontro.

VENERDI 28 MARZO 2025

ore 20:30 Serie B 31a Giornata: Spezia vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Dopo la sosta si riparte dal Picco con lo Spezia che ospita un Brescia in piena zona playout. Chi avrà la meglio in questo anticipo del venerdì sera?

SABATO 29 MARZO 2025

ore 15:00 Serie B 31a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Riccardo Mancini

Quasi un testa-coda quello tra Cosenza e Pisa, rispettivamente all'ultimo e al secondo posto in classifica. All'andata finì in parità: come andrà questa volta?



Telecronaca: Luca Sgarbi

Appuntamento al Dino Martelli, dove il Mantova, attualmente terzultimo, ospita il Südtirol distante solo 4 lunghezze. Ci sarà un accorcio o un allungo in classifica?



Telecronaca: Giovanni Marrucci

Al Braglia il Modena deve vincere contro il Catanzaro per accorciare sulla zona playoff. I calabresi non hanno però intenzione di rallentare: chi avrà la meglio?



Telecronaca: Giorgio Basile

Sono 4 i pareggi consecutivi e 5 le partite senza successi per la Sampdoria, che in questo turno dopo la sosta ospita un Frosinone reduce invece da 3 vittorie di fila. Chi avrà la meglio al Marassi?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Per la Cremonese i playoff sono sempre più vicini mentre il Cittadella si trova in piena bagarre salvezza. Come finirà il match al Giovanni Zini?



[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Alessandro Iori

Appuntamento al Mapei per l'attesissimo derby emiliano tra vicini di casa: Sassuolo contro Reggiana. Neroverdi ormai quasi certi della promozione mentre gli ospiti devono ancora conquistare la salvezza: come finirà?

DOMENICA 30 MARZO 2025

ore 15:00 Serie B 31a Giornata: Carrarese vs Bari (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Appuntamento allo Stadio dei Marmi dove la Carrarese ospita il Bari per una sfida che si prospetta equilibrata. Chi sarà decisivo?



Solo un punto separa la sesta dalla settima in classifica. Due neopromosse che sono riuscite a stupire tutti al ritorno in Serie BKT e che anzi ora sono in lotta addirittura per il sogno della doppia promozione. A quota 43, le Vespe si presentano al Manuzzi forti del 2-1 sul Modena. Due pareggi consecutivi, invece, per i romagnoli, che vogliono invece il sorpasso. Chi perde rischia di scivolare all'ottavo posto, agganciato dal Bari.



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Grande attesa all'Arechi per una sfida potenzialmente decisiva sia per la zona salvezza che per quella playoff. All'andata la Salernitana riuscì ad imporsi di misura al Barbera: come finirà questa volta?

