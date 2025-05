Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 37a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La Serie A Enilive entra nel vivo su DAZN e il rush finale promette grande spettacolo dentro e fuori dal campo, tutto da vivere in diretta streaming e on demand su DAZN. Inter e Napoli si stanno giocando lo scudetto e ogni giornata mette in palio punti pesantissimi da non lasciarsi scappare. Discorso simile, ma per obiettivi diversi, per quanto riguarda la battaglia per i piazzamenti in Champions League e al tempo stesso per conquistare sul campo l'agognata salvezza.

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della 37ª giornata di campionato. Ad eccezione di Genoa-Atalanta, che si giocherà sabato sera, tutte le altre nove partite si disputeranno in contemporanea domenica 18 maggio alle ore 20.45. Una scelta dettata dalla necessità di garantire la massima regolarità nelle sfide decisive per la corsa scudetto, per la qualificazione alla prossima Champions League e per la lotta salvezza. In particolare, spicca Parma-Napoli, incrocio cruciale tra chi sogna il titolo e chi vuole evitare la retrocessione.

L’unificazione degli orari nelle ultime due giornate, introdotta da questa stagione, risponde all’esigenza di tutelare l’equità sportiva tra le squadre in lotta per gli stessi obiettivi.

SABATO 17 MAGGIO 2025

ore 20:45 Serie A 37a Giornata: Genoa vs Atalanta (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Alessandro Budel

La Serie A anticipa la penultima giornata con la sfida tra Genoa e Atalanta. I rossoblù, dopo aver riaperto a Napoli la corsa Scudetto, cercano un successo che manca da cinque turni. La vittoria con la Roma, invece, ha permesso a Gasperini di festeggiare aritmeticamente un’altra qualificazione in Champions League: quanti gol vedremo?

Collegamento con lo stadio alle ore 20:15

DOMENICA 18 MAGGIO 2025

ore 19:00 Serie A 37a Giornata: Serie A Show - Prepartita da tutti i campi (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Conduce: Giorgia Rossi



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Sfida cruciale per il Napoli, che affronta un Parma in corsa per la salvezza ed intenzionato a guadagnarsela al Tardini. Per la squadra di Antonio Conte tornare a casa coi 3 punti potrebbe essere decisivo per lo Scudetto: come finirà?



[disponibile anche su DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Con questa incredibile edizione di Zona Serie A Enilive non perdi nulla delle nove partite in contemporanea della penultima giornata. Scudetto, Europa e salvezza: vivi tutti i verdetti live! Collegamenti in diretta alternati con tutti i campi della serata: Cagliari - Venezia (Danilo Sorrentino), Fiorentina-Bologna (Simone Gamberini), Hellas Verona-Como (Michele Giovagnoli), Inter-Lazio (Riccardo Mancini), Juventus-Udinese (Giorgio Basile), Lecce-Torino (Andrea Calogero), Monza-Empoli (Roberto Rubiu), Parma-Napoli (Dario Mastroianni), Roma-Milan (Gabriele Giustiniani). A seguire tutti gli approfondimenti di DAZN Serie A Show,.



[disponibile anche su DAZN 3 - Sky can. 216]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Emanuele Giaccherini

La prima sconfitta della Roma a Bergamo dopo ben 19 partite senza ko ha complicato i piani Champions dei giallorossi, che hanno fallito il doppio sorpasso su Juventus e Lazio. Ora la squadra di Ranieri cerca di ripartire dalla sfida con il Milan, reduce dalla finale di Coppa Italia, sempre all’Olimpico, contro il Bologna: come finirà?



[disponibile anche su DAZN 4 - Sky can. 217]

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Fabio Bazzani

A due giornate dal termine del campionato, la corsa al quarto posto non ammette errori. Allo Stadium la Juventus di Igor Tudor ha quasi l'obbligo di vincere contro l'Udinese. Come finirà?



Telecronaca: Marco Calabresi - Commento: Alessandro Budel

Posta in palio altissima nella sfida tra il Cagliari e il Venezia, separate da soli 4 punti in classifica a 2 giornate dal termine del campionato. Chi avrà la meglio in questo scontro salvezza?



Telecronaca: Luca Farina - Commento: Marco Parolo

Vincenzo Italiano torna al Franchi, questa volta da allenatore del Bologna per dare vita ad un vero e proprio dentro o fuori per il quarto posto. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Dario Marcolin

A due giornate dal termine, a San Siro, va in scena un passaggio decisivo per Scudetto e Champions League. Inter e Lazio non sembrano avere altra opzione che una vittoria per centrare i rispettivi obiettivi. Grande tensione e un bilancio stagionale favorevole ai nerazzurri, vittoriosi all’andata (0-6) e in Coppa Italia: come andrà il terzo confronto?



Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Regina Baresi

Senza vittorie da gennaio, il Lecce è in piena lotta per evitare la retrocessione in Serie BKT. Prima della trasferta con la Lazio c’è l’ultima al “Via del Mare” contro il Torino per i giallorossi, che non possono sbagliare l’appuntamento: riusciranno a battere i granata?



Telecronaca: Giovanni Marrucci

Già retrocesso il Monza sta cercando di chiudere a testa alta il campionato, come nell’ultima giornata a Udine. La prima vittoria del 2025, arrivata contro il Parma, ha rilanciato invece l’Empoli di D’Aversa, che cerca altri tre punti per infuocare la corsa salvezza: ci riuscirà?



Telecronaca: Orazio Accomando

Dopo l’importante pari con il Lecce, il Verona al Bentegodi cerca la quinta salvezza di fila in Serie A nonostante una striscia di sette partite senza successi. Ne ha vinte sei consecutive dall’altra parte il sorprendente Como di Cesc Fàbregas, già salvo da diverse giornate. Come finirà oggi?

