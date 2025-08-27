DAZN sigla accordo con ESPN: NCAA Football e Basket in esclusiva in Europa e MENA

DAZN, la principale piattaforma di intrattenimento sportivo al mondo, ha acquisito i diritti per trasmettere live i campionati universitari statunitensi NCAA di football americano e basket, tramite un accordo pluriennale di sublicenza con ESPN (Entertainment & Sports Programming Network).

A partire dalla stagione 2025, i fan di alcuni Paesi selezionati in Europa e nella regione MENA* potranno seguire, in modalità gratuita per un periodo limitato, durante la stagione regolare, fino a 25 partite di college football a settimana in esclusiva su DAZN, inclusi gli incontri più importanti delle principali conferenze come SEC, ACC e Big 12. L’offerta includerà anche il College Football Playoff completo e il CFP National Championship, così come tutte le principali partite dei bowl. Inoltre, DAZN trasmetterà ogni sabato l’iconico show pre-partita College GameDay, insieme a una serie di contenuti di football on-demand disponibili sulla piattaforma.

La piattaforma di intrattenimento sportivo leader al mondo trasmetterà anche circa 20 partite a settimana tra basketball maschile e femminile, oltre alle 63 partite di March Madness sia maschile sia femminile, inclusi tutti gli incontri di Elite Eight, Final Four e i Campionati Nazionali.

La piattaforma rafforza così la propria offerta internazionale di sport statunitensi, con college football e basketball che si vanno ad aggiungere a NFL Game Pass (esclusi Cina e USA) e NHL.TV (esclusi USA, Canada e Paesi Nordici).

Shay Segev, CEO di DAZN Group, dichiara:

“DAZN è impegnata a offrire la migliore esperienza di intrattenimento possibile, anche attraverso un portfolio completo di contenuti entusiasmanti come i campionati universitari statunitensedi football e basketball, a tutti i fan dei territori selezionati in Europa e MENA. Grazie alla collaborazione con ESPN, questo accordo consente a DAZN di espandere la propria offerta globale di contenuti sportivi nordamericani di alto livello, andando oltre NFL Game Pass e NHL.TV. Questo significa anche che DAZN potrà ampliare l’accesso ai contenuti sportivi statunitensi e supportare così le principali leghe nella crescita della loro community a livello internazionale.”

“Siamo entusiasti di collaborare con DAZN per permettere ai tifosi di tutta Europa di seguire le prossime stagioni di NCAA Football e Basketball”, afferma Diego Londono, SVP Networks & Sports EMEA di The Walt Disney Company. “Grazie a questo accordo, i fan potranno assistere ad alcune delle partite più competitive della stagione regolare, con eventi di punta come i tornei NCAA di Division I di basketball maschile e femminile, oltre ai College Football Bowl Games e ai Playoffs”, aggiunge Londono.

*Disponibili in Regno Unito, Irlanda, Italia, DACH (solo football), Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda, Polonia, Portogallo, Belgio, regione MENA (Algeria, Bahrein, Ciad, Comore, Gibuti, Egitto, Eritrea, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Mauritania, Marocco, Oman, Palestina (inclusi tutti i nomi), Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Yemen), Grecia, Cipro, Malta, Bulgaria e Filippine.