Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieDAZN › DAZN sigla accordo con ESPN: NCAA Football e Basket in esclusiva in Europa e MENA
Immagine di DAZN sigla accordo con ESPN: NCAA Football e Basket in esclusiva in Europa e MENA - Scopri di più su DAZN

DAZN sigla accordo con ESPN: NCAA Football e Basket in esclusiva in Europa e MENA

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

D
DAZN
mercoledì, 27 agosto 2025 | Ore: 16:38

DAZN, la principale piattaforma di intrattenimento sportivo al mondo, ha acquisito i diritti per trasmettere live i campionati universitari statunitensi NCAA di football americano e basket, tramite un accordo pluriennale di sublicenza con ESPN (Entertainment & Sports Programming Network).

A partire dalla stagione 2025, i fan di alcuni Paesi selezionati in Europa e nella regione MENA* potranno seguire, in modalità gratuita per un periodo limitato, durante la stagione regolare, fino a 25 partite di college football a settimana in esclusiva su DAZN, inclusi gli incontri più importanti delle principali conferenze come SEC, ACC e Big 12. L’offerta includerà anche il College Football Playoff completo e il CFP National Championship, così come tutte le principali partite dei bowl. Inoltre, DAZN trasmetterà ogni sabato l’iconico show pre-partita College GameDay, insieme a una serie di contenuti di football on-demand disponibili sulla piattaforma.

La piattaforma di intrattenimento sportivo leader al mondo trasmetterà anche circa 20 partite a settimana tra basketball maschile e femminile, oltre alle 63 partite di March Madness sia maschile sia femminile, inclusi tutti gli incontri di Elite Eight, Final Four e i Campionati Nazionali.

La piattaforma rafforza così la propria offerta internazionale di sport statunitensi, con college football e basketball che si vanno ad aggiungere a NFL Game Pass (esclusi Cina e USA) e NHL.TV (esclusi USA, Canada e Paesi Nordici).

Shay Segev, CEO di DAZN Group, dichiara:

“DAZN è impegnata a offrire la migliore esperienza di intrattenimento possibile, anche attraverso un portfolio completo di contenuti entusiasmanti come i campionati universitari statunitensedi football e basketball, a tutti i fan dei territori selezionati in Europa e MENA. Grazie alla collaborazione con ESPN, questo accordo consente a DAZN di espandere la propria offerta globale di contenuti sportivi nordamericani di alto livello, andando oltre NFL Game Pass e NHL.TV. Questo significa anche che DAZN potrà ampliare l’accesso ai contenuti sportivi statunitensi e supportare così le principali leghe nella crescita della loro community a livello internazionale.”

“Siamo entusiasti di collaborare con DAZN per permettere ai tifosi di tutta Europa di seguire le prossime stagioni di NCAA Football e Basketball”, afferma Diego Londono, SVP Networks & Sports EMEA di The Walt Disney Company. “Grazie a questo accordo, i fan potranno assistere ad alcune delle partite più competitive della stagione regolare, con eventi di punta come i tornei NCAA di Division I di basketball maschile e femminile, oltre ai College Football Bowl Games e ai Playoffs”, aggiunge Londono.

*Disponibili in Regno Unito, Irlanda, Italia, DACH (solo football), Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda, Polonia, Portogallo, Belgio, regione MENA (Algeria, Bahrein, Ciad, Comore, Gibuti, Egitto, Eritrea, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Mauritania, Marocco, Oman, Palestina (inclusi tutti i nomi), Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Yemen), Grecia, Cipro, Malta, Bulgaria e Filippine. 

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva.
Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 2025/26

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Diritti Tv Serie B 2025-27, pubblicati i nuovi bandi pacchetti Highlights e Goal Day

    Assemblea di Lega Serie B a Milano. Illustrati all’Assemblea i nuovi pacchetti al mercato ‘Highlights’ e ‘Goal day’, già disponibili sul portale Lega. Presentato anche un piano di promozione del canale La B Channel, iniziato con la prima giornata e che ora prevede l’ingresso di nuovi partner, e un secondo di fruizione e consolidamento del canale LNPB You Tube. Al via anche una strategia per l’ampliamento dei...
    S
    Sport
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • DAZN sigla accordo con ESPN: NCAA Football e Basket in esclusiva in Europa e MENA

    DAZN, la principale piattaforma di intrattenimento sportivo al mondo, ha acquisito i diritti per trasmettere live i campionati universitari statunitensi NCAA di football americano e basket, tramite un accordo pluriennale di sublicenza con ESPN (Entertainment & Sports Programming Network). A partire dalla stagione 2025, i fan di alcuni Paesi selezionati in Europa e nella regione MENA* potranno seguire, in modalità gratuita per un periodo limitato, durante la stagione...
    D
    DAZN
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • Benfica-Fenerbache, play-off Champions: diretta esclusiva Prime Video con Piccinini e Ambrosini

    Tutto pronto per il ritorno dei playoff di UEFA Champions League, che vedrà Benfica e Fenerbahce affrontarsi nuovamente in una sfida decisiva per il futuro europeo di entrambe le squadre. L’andata a Istanbul si era conclusa 0-0, con la squadra di José Mourinho incapace di prevalere, lasciando la qualificazione apertissima: tutte e due le squadre dovranno dare il massimo per assicurarsi il passaggio del turno, con i portoghesi determinati a conquistare la vittoria...
    S
    Sport
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • FIBA EuroBasket 2025 su Sky Sport Basket 205 e streaming NOW: Italia con Tranquillo e Pessina

    Le stelle più luminose del basket europeo si sfidano da mercoledì 27 agosto a domenica 14 settembre sui parquet di FIBA EuroBasket 2025, in diretta su Sky e in streaming su NOW. L’edizione 2025 dei Campionati Europei regalerà emozioni, equilibrio e spettacolo e la squadra basket di Sky Sport è pronta a raccontarla minuto per minuto. Con una novità: il canale Sky Sport Basket, la nuova “casa” per tutti gli...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • Nuova Numerazione Sky Sport, canale Basket promosso sul 205, Max al 206, Golf al 209

    Novità in arrivo per lo sport su Sky, che a partire da oggi 27 Agosto 2025 avrà una nuova mumerazione di canali, a conferma di una programmazione sportiva sempre ricca di eventi e varietà di contenuti, da vivere anche in 4K HDR con Sky Q sul canale Sky Sport 4K (213). L'offerta dei canali Sky Sport è disponibile anche in streaming su NOW. Il viaggio nel "più grande spettacolo del mondo"...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • Ascolti 1a Giornata Serie A 2025/26 DAZN, Juventus, Inter e Napoli dominano, le altre inseguono

    La prima giornata della Serie A Enlive 2025/2026 in onda su DAZN che si è chiusa ieri ha registrato 4,2 milioni di audience (4.208.482). compresivo del dato degli episodi di ZONA DAZN, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria  diventando la prima giornata più vista degli ultimi 3 anni.  La giornata si è disputata su 6 slot orari, di cui 4 hanno ospitato coppie...
    D
    DAZN
    martedì, 26 agosto 2025

  • Rai Italia rilancia La Giostra del Gol con highlights di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa

    E' un accordo a suo modo storico, quello sottoscritto dalla Rai e dalla Lega Calcio, che consente a Rai Italia la trasmissione in tutto il mondo - Italia ovviamente esclusa - degli HL del campionato di Serie A, della Coppa Italia dai quarti di finale in poi, e della Supercoppa Italiana. "Sono estremamente felice per questo accordo - ha sottolineato la direttrice di Rai Italia, Maria Rita Grieco - e ringrazio l'Azienda e la Direzione Diritti Sportivi per avermi supportato in...
    S
    Satellite / Estero
    martedì, 26 agosto 2025

  • Champions 2025/26 - Diretta Sky e NOW Playoff Ritorno: Palinsesto e Telecronisti

    Tornano le sfide internazionali di qualificazione alla UEFA Champions League 2025/2026 su Sky e in streaming su NOW. Martedì 26 e mercoledì 27 agosto, l’andata dei playoff della massima competizione europea. Martedì saranno tre le partite valide per un posto nell’urna di Nyon che il prossimo 28 agosto definirà la League Phase della nuova edizione: alle 18:45 Kairt Almaty-Celtic (Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW),...
    S
    Sky Italia
    martedì, 26 agosto 2025

  • Calciomercato – L’Originale, ultima settimana on tour a Siracusa con Bonan, Di Marzio e Fayna

    Al via l’ultima settimana on tour dell’estate 2025 di Calciomercato – L’Originale, il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, su Sky e in streaming su NOW. Una vera e propria volata finale, 7 giorni intensi, da lunedì 25 agosto a lunedì 1° settembre, su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio. Dopo 8 splendide località, Siracusa è la tappa conclusiva del tour estivo...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 25 agosto 2025

  • Italia’s Got Talent dal 5 Settembre in streaming su Disney+ tra talenti, sorprese e votazioni

    Disney+ ha diffuso la key art ufficiale e un contenuto video della nuova edizione di Italia’s Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia che debutterà venerdì 5 settembre in esclusiva su Disney+ in Italia, con una nuova puntata disponibile ogni settimana. La finale di Italia’s Got Talent sarà trasmessa in diretta streaming il 31 ottobre: è la prima volta per...
    I
    Internet e Tv
    lunedì, 25 agosto 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Io sono ancora qui, Mercoledi 27 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. La prima serata di Sky Cinema si apre su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) con “Io sono ancora qui”, intenso dramma con Fernanda Torres che veste i panni di Eunice. Ambientato nel 1971, il film racconta la lotta interiore e la resilienza di una donna che, dopo il seq...
     mercoledì, 27 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Star Trek Beyond, Martedi 26 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 va in onda Star Trek Beyond, terzo capitolo della saga reboot diretta da Justin Lin e prodotta da J.J. Abrams. L’equipaggio dell’Enterprise si spinge ai confini dello spazio conosciuto, dove un nemico misterioso mette alla prova la loro forza,...
     martedì, 26 agosto 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 24 - 30 Agosto: Harry Potter, The Brutalist, Detective Cormoran Strike

    GUIDA TV SKY / NOW | 24 - 30 AGOSTO 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!  Domenica prende vita il pop-up dedicato a ...
     lunedì, 25 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Gioco Pericoloso, Lunedi 25 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 debutta Gioco pericoloso, un thriller psicologico con Elodie, Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta. La relazione tra Giada e Carlo viene sconvolta dall’arrivo di un giovane artista carismatico, che mette a dura prova il loro equilibrio sentimentale e l...
     lunedì, 25 agosto 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Rai Sport Domenica 24 Agosto 2025: diretta Mondiali Canoa, Ginnastica Ritmica, Pallavolo Femminile

    In vista del weekend, Domenica 24 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la ...
     domenica, 24 agosto 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨