Tech Talk LIVE: Speciale Pirateria - Diretta Streaming ore 12 Digital-News.it

Non perdere l'opportunità di partecipare al nuovo TECH TALK, un evento di grande rilevanza organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it. Questo incontro informativo, è il punto di riferimento per chi è interessato ai temi dei Media, del Digitale, delle Telecomunicazioni, della Tecnologia, dell'Industria e dell'Innovazione.

In Italia si assiste a una riduzione della platea di pirati audiovisivi e del numero totale degli atti illeciti, ma il danno economico potenziale per le industrie dei contenuti e per il Sistema Paese continua a essere grave. Secondo i dati, il 39% degli adulti italiani ha compiuto almeno un atto di pirateria, per un totale stimato di circa 319 milioni di episodi, un leggero miglioramento rispetto ai 345 milioni del 2022. Tuttavia, nonostante questo calo, il fenomeno rimane preoccupante, soprattutto considerando l’impatto che ha sull’economia e sulla cultura.

I contenuti più colpiti dalla pirateria continuano a essere i film, anche se si registra una diminuzione significativa della visione illecita di serie tv e fiction (-14%). La modalità digitale resta la principale via di accesso ai contenuti piratati, coinvolgendo il 37% degli utenti, ma questa forma di consumo illecito sta scendendo lievemente. Tra le modalità più diffuse, le IPTV illecite spiccano come una delle preferite da circa 11,8 milioni di italiani, che le utilizzano per accedere ai contenuti almeno una volta. Subito dopo, lo streaming con il 18% e il download con il 15% completano il panorama delle tecniche utilizzate. Il danno economico potenziale per le aziende italiane del settore audiovisivo viene stimato intorno ai 767 milioni di euro, una cifra che evidenzia quanto questo fenomeno continui a erodere le risorse del mercato legale.

Anche lo sport non è immune a questa tendenza. Nonostante un calo degli atti di pirateria legati agli eventi sportivi live rispetto al 2022, questi rimangono sopra i 36 milioni. Il fenomeno tocca particolarmente le competizioni di grande richiamo come la UEFA Champions League, che riprende oggi con una nuova edizione, seguita da milioni di tifosi in tutto il mondo. L’inizio di questa prestigiosa competizione calcistica rappresenta un momento cruciale anche per il contrasto alla pirateria, dato che gli eventi sportivi dal vivo sono tra i più piratati, con un impatto devastante per i diritti televisivi e le emittenti ufficiali. Il problema si acuisce soprattutto durante le partite di grande richiamo, come quelle della Champions League, dove molti spettatori ricorrono a piattaforme illegali per seguire i match, sottraendo risorse economiche a club e broadcaster.

La pirateria sportiva, infatti, rappresenta una minaccia concreta per la sostenibilità economica delle società calcistiche, che vedono ridursi le entrate provenienti dai diritti televisivi, una delle principali fonti di reddito per club e organizzazioni. Questo impatto economico è aggravato dal fatto che l'interesse per lo sport, e in particolare per il calcio, continua a crescere in Italia e nel mondo. Competizioni come la UEFA Champions League attirano enormi investimenti da parte di sponsor e emittenti, ma la pirateria erode queste potenziali entrate, con effetti negativi non solo per le squadre, ma per l'intero sistema sportivo.

Ipsos ha stimato una perdita di fatturato per l’economia italiana pari a circa 2 miliardi di euro, una contrazione del PIL di circa 821 milioni di euro e la perdita di circa 11.200 posti di lavoro. È evidente che la pirateria audiovisiva non colpisce solo il settore dei contenuti creativi, ma ha ripercussioni molto più ampie su tutto il Sistema Paese. La perdita di posti di lavoro e di opportunità economiche si riflette anche sul settore sportivo, dove l'erosione delle entrate derivanti dalla pirateria può portare a tagli nei contratti dei giocatori, riduzione di investimenti e opportunità di crescita limitate per i club.

Un dato che desta particolare preoccupazione è che il 47% degli italiani non ha una piena consapevolezza della gravità del fenomeno della pirateria audiovisiva e dei suoi effetti. Molti non comprendono l’impatto che questa pratica ha sull'occupazione e sulla qualità dei contenuti. Nel caso dello sport, questo significa una riduzione delle risorse per investire in talenti, tecnologie e infrastrutture che migliorerebbero l'esperienza del tifoso e la competitività dei club italiani sul palcoscenico internazionale.

L'inizio della UEFA Champions League rappresenta quindi non solo un grande evento sportivo, ma anche un banco di prova importante nella lotta alla pirateria. L'industria sportiva, in sinergia con le autorità e le piattaforme legali, deve intensificare gli sforzi per contrastare l'accesso illegale ai contenuti, sensibilizzando gli spettatori sui danni che la pirateria causa non solo alle emittenti, ma anche al futuro del calcio e degli sport in generale. Sensibilizzare il pubblico e rafforzare le misure di controllo sarà fondamentale per proteggere il patrimonio culturale e sportivo, salvaguardando allo stesso tempo l'economia e l'occupazione del Paese.

L'evento inizierà alle ore 12:00 con una discussione che si protrarrà per oltre trenta minuti.

Sarà arricchita da video, domande e contributi sui temi più attuali, rendendo l'incontro interattivo e coinvolgente.

Andrea Michelozzi di Comunicare Digitale sarà il moderatore dell'evento, garantendo una conduzione professionale e dinamica. Non solo potrai partecipare dal vivo, ma gli eventi saranno trasmessi in diretta su www.forumeuropeo.tv e saranno disponibili on-demand sui profili social di Comunicare Digitale e su YouTube Digital-News.it.

Unisciti a noi per il TECH TALK e scopri come l'innovazione sta plasmando il futuro dell'industria dei Media. Non perdere questa occasione per aggiornarti sulle ultime tendenze e fare networking con professionisti del settore. Per ulteriori dettagli e per registrarti, visita il sito ufficiale del Forum Europeo Digitale. Ti aspettiamo!

