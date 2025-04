Unione tra UHDA e Ultra HD Forum: rivoluzione per il 4K e il Futuro della Televisione

Dal creatore di “Chernobyl” CRAIG MAZIN Dal creatore dell’omonimo videogioco sviluppato per PlayStation® NEIL DRUCKMANN Protagonisti PEDRO PASCAL e BELLA RAMSEY Dal 14 aprile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti A due settimane esatte dal debutto della seconda, attesissima stagione di THE LAST OF US, la serie Sky Exclusive vincitrice dell’Emmy Award® ispirata al celebre videogioco, Sky e NOW, con...