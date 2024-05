Tech Talk LIVE, Media Industry, Tra innovazione e trasformazione - Diretta streaming ore 12

IN DIRETTA STREAMING DALLE 12

CLICCANDO NELLA FINESTRA QUI SOTTO



LIVE TECH TALK - Media Industry, Tra innovazione e trasformazione



LIVE @ Digital-News.it



Una produzione a cura di

Comunicare Digitale - Piattaforma CONNECT | #FED2024

Media Partner: Digital-News.it



Non perdere l'opportunità di partecipare al nuovo TECH TALK, un evento di grande rilevanza organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it. Questo incontro informativo, è il punto di riferimento per chi è interessato ai temi dei Media, del Digitale, delle Telecomunicazioni, della Tecnologia, dell'Industria e dell'Innovazione. Segna sul calendario le date del 6-7 Giugno 2024 e preparati a partecipare al 21º Forum Europeo Digitale (FED) 2024 che si terrà nella splendida città di Lucca. Durante questo prestigioso evento, esperti del settore esploreranno le tendenze più recenti, le innovazioni tecnologiche e le sfide emergenti che stanno modellando il futuro.

Il TECH TALK di oggi promette di essere particolarmente interessante, con un focus sull'evoluzione dell'industria dei Media. L'intelligenza artificiale, lo streaming, le applicazioni interattive e le reti di distribuzione sono solo alcuni dei temi che verranno trattati, offrendo una visione completa delle nuove soluzioni e offerte che stanno rivoluzionando il settore.

I partecipanti avranno l'opportunità di ascoltare interventi da parte di illustri esperti e rappresentanti di aziende leader come EI TOWERS, LUTECH e KINETON. Saranno presenti ospiti di spicco che condivideranno i risultati eccellenti ottenuti grazie a eventi e ricerche delle ultime settimane, fornendo informazioni preziose per anticipare le tendenze di mercato. Come per lo speciale NAB, questo TECH TALK sarà una fonte di conoscenza imprescindibile per chi vuole rimanere al passo con le innovazioni del settore.

Gli ospiti illustri includono:

Ennio Vernengo (Ei Towers)

(Ei Towers) Philippe Tripoldi (MainStreaming)

(MainStreaming) Mauro Minella (Microsoft)

(Microsoft) Aniello Saulino (Kineton)

(Kineton) Chiara Bocchi (Dentos)

L'evento inizierà alle ore 12:00 con una discussione che si protrarrà per oltre trenta minuti. Sarà arricchita da video, domande e contributi sui temi più attuali, rendendo l'incontro interattivo e coinvolgente.

Andrea Michelozzi di Comunicare Digitale sarà il moderatore dell'evento, garantendo una conduzione professionale e dinamica. Non solo potrai partecipare dal vivo, ma gli eventi saranno trasmessi in diretta su www.forumeuropeo.tv e saranno disponibili on-demand sui profili social di Comunicare Digitale e su YouTube Digital-News.it.

Unisciti a noi per il TECH TALK e scopri come l'innovazione sta plasmando il futuro dell'industria dei Media. Non perdere questa occasione per aggiornarti sulle ultime tendenze e fare networking con professionisti del settore. Per ulteriori dettagli e per registrarti, visita il sito ufficiale del Forum Europeo Digitale. Ti aspettiamo!

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)