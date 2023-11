Time4Stream celebra 800 Anni dell'Università Federico II a Napoli con live Streaming di prestigio

In occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dell'Università Federico II a Napoli, Time4Stream è lieta di annunciare che la produzione e la distribuzione del live streaming delle attività connesse sono state affidate alla società partenopea. Time4Stream si è sempre distinta per innovazione, qualità del prodotto ed affidabilità.

Con l'inaugurazione dell'anno accademico 2023/2024, Time4Stream ha già avviato la produzione del segnale per l'Università Federico II, consentendo una distribuzione diffusa del segnale sulle piattaforme gestite dall'ateneo, guidato dal Rettore Matteo Lorito. In un'occasione così prestigiosa, con la presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e circa 70 Rettori ospiti, la diretta ha raggiunto un pubblico più vasto. Gli spettatori hanno potuto seguire anche l'Inno di Mameli, interpretato magistralmente dal maestro Andrea Bocelli, al quale è stata conferita la Laurea Magistrale honoris causa.

La produzione e diretta sono disponibili sul canale dell'Università Federico II.

"Nino Gravino, Production Manager di Time4Stream, ha dichiarato:

'Siamo entusiasti di essere l'operatore selezionato dalla Federico II per la produzione degli eventi legati alle celebrazioni per gli 800 anni dell'Università napoletana. Non solo per il legittimo orgoglio di condividere una città che vive una stagione straordinaria, ma anche per la responsabilità che ci viene affidata. Ci impegniamo a garantire un prodotto di assoluto prestigio e grande affidabilità. Con il numeroso pubblico che seguirà con grande interesse gli eventi per le celebrazioni, il nostro obiettivo è favorire la conoscenza, promuovere ulteriormente le eccellenze della Federico II e creare un prodotto di grande qualità."

Time4Stream, nata nel 2014 come service player su scala nazionale ed internazionale, si distingue per la competenza tecnica e l'utilizzo di dispositivi di trasmissione broadcast di ultima generazione. L'azienda partenopea è stata scelta come partner da vari broadcasters, tra cui Sky Italia, RTI Mediaset, Rai, Class CNBC, Dazn, Netflix, e importanti aziende globali come AdnKronos, Disney, Eni, e Bayer.