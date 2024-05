Accordo Tim e Warner Bros. Discovery: su TimVision Roland-Garros, Giochi Olimpici Parigi 2024 e CNN

E’ stato rinnovato l’accordo tra TIM e Warner Bros. Discovery che consentirà ai clienti TimVision di vedere, inclusi nell’abbonamento, tutti i contenuti sportivi di discovery+ e Eurosport insieme all’intera offerta d’intrattenimento arricchita da due nuovi canali: Warner TV e CNN International.

Grazie a questa nuova intesa TimVision offrirà una copertura pressochè totale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 con 14 canali e oltre 2000 ore live e on demand su Eurosport 1 e 2, su altri otto canali Eurosport interamente dedicati all’evento - di cui uno in 4K disponibile sul TimVision Box – più altri quattro Eurosport extra. La fruizione delle competizioni è arricchita dalla possibilità di vedere fino a quattro gare in contemporanea su App e sito TimVision, grazie alla funzionalità Multilive. Solo su TimVision, grazie a discovery+, sarà possibile vivere il grande tennis e seguire tutte le partite del Roland-Garros e dei prossimi Australian Open, oltre che accedere al canale in 4k. Disponibili inoltre gli sport più seguiti come il ciclismo con i Grandi Giri (Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta, oltre a tutte le Classiche), la LBA di basket, gli sport invernali e i motori.

Inoltre, su TimVision saranno disponibili clip e highlihgts forniti ogni giorno da Eurosport News, una novità per tutti gli appassionati per completare l’offerta sport live e rimanere sempre aggiornati.

“Grazie a questo nuovo accordo rafforziamo ulteriormente il posizionamento di TimVision come il principale hub dello streaming video sul mercato italiano. I clienti TimVision potranno seguire, inclusi nel loro piano di abbonamento, i più prestigiosi eventi sportivi nazionali ed internazionali su Eurosport, oltre agli show più amati della ricchissima offerta di intrattenimento dei canali Discovery” dichiara Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di TIM. “Con questa intesa proseguiamo nella strategia del Gruppo TIM volta a creare la prima ‘customer platform’ italiana di servizi e contenuti di qualità per i nostri clienti, facendo leva sulla forza del nostro brand e dei nostri canali di vendita”.

”Siamo lieti di estendere e rafforzare l’accordo con un partner strategico come TIM, grazie al quale la nostra ricchissima offerta di contenuti d’intrattenimento e sport raggiunge un pubblico sempre più ampio e coinvolto” commenta Angel Yllera VP of TV Licensing, Affiliate Sales and Digital Distribution Warner Bros. Discovery Southern Europe. “I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono un momento epico nell’immaginario collettivo, la manifestazione sportiva per eccellenza, e poter contare nuovamente sulla distribuzione di TimVision garantisce il palcoscenico e la visibilità che i nostri atleti si meritano. Accanto a tutti gli altri contenuti sportivi, inoltre, il nuovo accordo si arricchisce della programmazione di due brand chiave della galassia Warner Bros. Discovery: Warner Tv e Cnn International”.

Per gli appassionati dell’intrattenimento televisivo, del lifestyle e del crime, su TimVision inoltre è disponibile il live e il catalogo on demand Warner Bros. Discovery dei canali Nove, Real Time, D-Max, HGTV, Giallo, Food Network, MotorTrend, K2 e Frisbee, a cui si aggiungono i due nuovi Warner TV e CNN International. Tutti i clienti TimVision potranno rivedere on demand, senza pubblicità, tutti gli show più amati dal pubblico come ‘Che tempo che fa’, ‘Fratelli di Crozza’, ‘Casa a prima vista’, ‘Cash or Trash’, ‘Matrimonio a prima vista’ e ‘Primo appuntamento’.

TimVision si conferma la piattaforma streaming più completa sul mercato italiano, l’unica che riunisce tutti i principali content brand globali componendo un catalogo straordinario di film, serie tv, cartoni e show per tutta la famiglia, oltre ai migliori appuntamenti sportivi. I contenuti sono disponibili sull’app TimVision e su un unico decoder, il TimVision Box, incluso in tutte le offerte.