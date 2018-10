MotoGP Australia 2018, Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD differita Tv8

Chi si aspettava un Marc Marquez (Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD differita Tv8) vacanziero in Australia, ammorbidito dai festeggiamenti per il mondiale appena stravinto in Giappone, non aveva fatto i conti col personaggio. Il settimo titolo iridato non ha placato la sua fame e, in 1'29«199, si è preso la sesta pole stagionale, quinta consecutiva a Phillip Island, 51/a da quando corre in MotoGp. Alle spalle del cannibale Honda, segnali che c'è vita sul pianeta Yamaha sono arrivati dalla M1 ufficiale di Maverick Vinales e da quella clienti di Johann Zarco, che domenica condivideranno la prima fila, identica al 2017. Yamaha favorita da una pista che non costringe a grandi staccate, ma dove conta molto la percorrenza in curva. Stabile e veloce la Suzuki, che ha piazzato Andrea Iannone e Alex Rins in seconda fila (anche se con distacchi cronometrici importanti da Marquez), completata da Jack Miller, sulla migliore delle Ducati. Terza tutta italiana, con un sorriso a mezza bocca per Valentino Rossi e Danilo Petrucci, decisamente amaro per Andrea Dovizioso, nono. Il pilota del Ducati Team quest'anno non era mai partito così indietro. La pioggerellina scesa in avvio della Q2 non solo non ha spaventato Marquez, ma anzi gli ha permesso - rischiando qualcosa in più - di avvantaggiarsi delle difficoltà altrui, dopo che il venerdì non aveva mostrato una messa a punto impeccabile della sua Honda. Lo spagnolo ha indicato in Iannone l'avversario più pericoloso: »Ha dimostrato di avere qualcosa in più degli altri in termini di velocità«. »Dove trovo le motivazioni? No mi mancano - ha spiegato - C'è un mondiale marche ancora da vincere, alla Honda me lo ricordano spesso. Mi sento come sempre: spingo come un pazzo, qualche volta cado (oggi in FP3, ndr), lavoro per la gara. Sarà importante la scelta degli pneumatici«. »La qualifica è andata decisamente male - ha ammesso Dovizioso - perché non sono riuscito a fare il tempo al momento giusto. La pioggia, anche se leggera, ci ha disturbato durante tutta la Q2 e adesso dovrò partire dalla terza fila. Abbiamo avuto un pò di alti e bassi, ma come velocità non sono messo male. Al via cercherò di recuperare subito posizioni«. »In queste condizioni ci voleva molto coraggio per spingere - il commento di Rossi - Peccato perché con una qualifica normale potevo essere un pò più avanti. Però il feeling con le gomme è migliorato«. In Moto2 pole a Mattia Pasini, davanti a Marcel Schrotter e Xavi Vierge. Indietro Francesco Bagnaia ed il portoghese Miguel Oliveira, che si contendono il titolo: partiranno in sesta e settima fila. Jorge Martin, leader del mondiale Moto3, ha ottenuto la decima pole stagionale (prima fila anche per Darryn Binder e Ayumu Sasaki). Gara in salita per Marco Bezzecchi, staccato dallo spagnolo di un solo punto: partirà 15/o.

FOCUS SKY RACING TEAM VR46 - Dopo un importante step in avanti rispetto a ieri, domani Luca Marini scatterà dalla settima casella al GP d'Australia. Sedicesimo, al termine di una giornata di lavoro davvero impegnativa, Francesco Bagnai, tra i più veloci del venerdì di libere. Competitivo fin dal primo turno del mattino, Luca riesce ad interpretare al meglio le particolari condizioni della sessione di qualifica, caratterizzata da basse temperature e raffiche di vento, e rimane a soli 6 decimi dalla pole position grazie un miglior tempo sul giro di 1.33.963. Sedicesimo posto invece per Francesco Bagnaia, che ha faticato a tenere il ritmo dei più forti e a trovare le giuste sensazioni alla guida in sella alla sua Kalex. Con il crono di 1.34.367, scatterà dalla sesta fila. Un altro risultato positivo in qualifica per Dennis Foggia che chiude la sessione odierna al nono posto e scatterà dalla terza fila al GP d’Australia che si corre domani sulla pista dell’isola di Phillip Island. 21esimo Celestino Vietti Ramus, anche lui protagonista di un importante step in avanti tra Fp3 e turno del pomeriggio. Dopo aver preso le misure della nuova pista ieri, Dennis ha tenuto il passo dei più veloci e, grazie ad una buona gestione della strategia, è riuscito, nel suo penultimo tentativo, a migliorare il tempo sul giro fino a 1.37.757. Sensazioni nel complesso buone e margini di miglioramento a livello di guida anche per Celestino, alla seconda gara nel Campionato, che ferma il cronometro a 1.38.853.

LA GUIDA TV AL GRAN PREMIO SU SKY SPORT MOTOGP HD / canale 208 Sky



Twitta con #SkyMotori | #VieniInPistaConSky



Articolo di Simone Rossi - Digital-News.it

LA PROGRAMMAZIONE - Il Motomondiale arriva a Phillip Island per la penultima tappa extraeuropea in calendario. Un appuntamento da vivere tutto in diretta solo su Sky, con il Gran Premio d’Australia in esclusiva live su Sky Sport MotoGP (ch. 208). Questo il programma di domenica 28 ottobre, giorno in cui scatta l’ora solare: alle 6.00, in onda la gara di MotoGP, preceduta alle 3.00 dalla Moto3 e alle 4.20 dalla Moto2.

PROGRAMMAZIONE - Al termine della gara della top class, da non perdere Zona Rossa, con le interviste ai protagonisti e le prime analisi a caldo. Chiude Race Anatomy, domenica alle 12: Cristiana Buonamano e i suoi ospiti analizzano fatti e protagonisti della giornata, con lo Sky Sport Tech e la realtà virtuale ad accompagnare il racconto.

IL RACCONTO - Guido Meda dà voce alla MotoGP, con Mauro Sanchini al commento tecnico. Oltre alla top class, Sanchini racconta la Moto3 insieme a Zoran Filicic. La Moto2 è affidata a Filicic e Roberto Locatelli. VeraSpadini è la padrona di casa dei Paddock Live, mentre per gli aggiornamenti e le interviste in pit-lane gli inviati SandroDonato Grosso e AntonioBoselli, con Alex De Angelis insider ai box.

Aggiornamenti anche su skysport.it e sull’App di Sky Sport. Durante le gare delle tre categorie, grazie al Match Center dell’App, è possibile accedere ai tempi ufficiali Dorna e alla cronaca scritta in real time. E con il liveblog l’opportunità di vivere in diretta tutte le emozioni della pista.

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018

Ore 01:40 : Warm up Moto3, Moto2 e MotoGP (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 372 - 382 - 472 - 482

: Warm up Moto3, Moto2 e MotoGP (diretta esclusiva) Ore 02:30: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 372 - 382 - 472 - 482

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 03:00 : gara Moto3 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 372 - 382 - 472 - 482

in replica alle 10:30, 13:00, 18:00, 23:00

: gara Moto3 (diretta esclusiva) in replica alle 10:30, 13:00, 18:00, 23:00 Ore 04:00: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 372 - 382 - 472 - 482

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 04:20: gara Moto2 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 372 - 382 - 472 - 482

in replica alle 08:15, 16:00, 20:00, 01:00

gara Moto2 (diretta esclusiva) in replica alle 08:15, 16:00, 20:00, 01:00 Ore 05:15: Paddock Live Gara (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 372 - 382 - 472 - 482

Paddock Live Gara (diretta esclusiva) Ore 05:30: Grid (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 372 - 382 - 472 - 482

Grid (diretta esclusiva) Ore 06:00: gara MotoGP (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 372 - 382 - 472 - 482

in replica alle 09:15 (con podio), 14:00, 17:00, 21:00, 24:00, 03:00, 05:00

gara MotoGP (diretta esclusiva) in replica alle 09:15 (con podio), 14:00, 17:00, 21:00, 24:00, 03:00, 05:00 Ore 07:00: Zona Rossa (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 372 - 382 - 472 - 482

Zona Rossa (diretta esclusiva) Ore 07:45: Paddock Live Ultimo Giro (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 372 - 382 - 472 - 482

Paddock Live Ultimo Giro (diretta esclusiva) Ore 12:00: Race Anatomy MotoGP (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 372 - 382 - 472 - 482

in replica alle 15:00, 19:00, 22:00, 02:00, 04:00

______________________________________

IL GP DI AUSTRALIA IN CHIARO SU TV8 (canale 8 DTT, in HD su Sky can. 121)

Riparte il MotoMondiale, in chiaro per tutti solo su TV8, tasto 8 del telecomando (in HD solo su Sky canale 121). Il canale trasmette tutti i 19 Gran Premi della stagione, di cui 8 in diretta, tra cui i Gran Premi d’Italia, di San Marino e della Riviera di Rimini e l’ultimo, quello della Comunità Valenciana, che potrebbe risultare decisivo per l’assegnazione del titolo. Nei weekend di gara più ore di programmazione, più studi dedicati con anticipazioni, approfondimenti, documentari, interviste esclusive e monografie dei campioni più amati. Il commento tecnico delle gare è affidato, anche quest’anno, a Giacomo Agostini,il pilota più titolato di sempre con i suoi 15 Mondiali, e Marco Lucchinelli, capitanati dal giornalista Davide Camicioli.

Archiviato il Mondiale della MotoGP con il settimo titolo iridato di Marc Marquez, il quinto nella classe regina, l’attenzione è tutta rivolta alle altre classi. In particolare, nella Moto2, il nostro Francesco Bagnaia ha il primo match point per laurearsi campione del mondo, potendo contare su un vantaggio di 35 punti sul più immediato inseguitore, il portoghese Miguel Oliveira. L’occasione propizia si presenta il prossimo weekend con il Gran Premio d’Australia, che si corre sul circuito di Phillip Island, in differita e in chiaro solo su TV8.

Domenica 28 ottobre l’appuntamentoè, invece, alle ore 10.00 con lo studio MotoGP (in onda anche alle ore 12.00 e 13.15), condotto da Davide Camicioli con Giacomo Agostini, Marco Lucchinelli, Loris Reggiani e Carlo Canzanoche anticipa la differita integrale delle gare: la Moto3 alle ore 11.00, la Moto2 alle ore 12.20 e la MotoGP alle ore 14.00. A seguire, infine, alle ore 15.00,il nuovo studio MotoGP con commenti, analisi e le interviste con i piloti e gli addetti ai lavori.

Il circuito australiano misura 4,4 Km e presenta un rettilineo di 900 metri con 12 curve (7 a sinistra e 5 a destra). La gara della MotoGP si disputa su 27 giri per complessivi 120,1 Km. Qui, lo scorso anno, si è imposto Marc Marquez su Honda. Sul secondo e terzo gradino del podio, rispettivamente, Valentino Rossi e il suo compagno della Yamaha, Maverick Viñales.

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018

ore 10:00 Studio MotoGP Australia

Studio MotoGP Australia ore 11:00 Gara Moto3 Australia

Gara Moto3 Australia ore 12:00 Studio MotoGP Australia

Studio MotoGP Australia ore 12:20 Gara Moto2 Australia

Gara Moto2 Australia ore 13:15 Studio MotoGP Australia

Studio MotoGP Australia ore 14:00 Gara MotoGP Australia

Gara MotoGP Australia ore 15:00 Studio MotoGP Australia

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog.