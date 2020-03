ZeroZeroZero - Episodi finali su Sky Atlantic e NOW TV

Giunge al termine stasera, venerdì 6 marzo, su Sky Atlantic e NOW TV dalle 21.15, l’adrenalinico viaggio targato Sky Original sulle rotte del traffico globale di cocaina, con gli ultimi due episodi, il settimo e l’ottavo, di ZEROZEROZERO, la serie creata da Stefano Sollima, Leonardo Fasoli e Mauricio Katz e prodotta da Cattleya. Negli episodi finali (come tutti quelli finora andati in onda disponibili anche on demand e in 4K HDR con Sky Q satellite), entrambi diretti da Pablo Trapero (Il clan, Il segreto di una famiglia), tutti i nodi verranno al pettine e i protagonisti dovranno prendere decisioni cruciali e fare i conti col prezzo del potere.

In Calabria, i nemici di Don Minu (Adriano Chiaramida), sempre più determinati a mettere fine al suo impero, capiscono che l’unico modo per fermare definitivamente la sua presa sulla ‘Ndrangheta è quello di sabotare una volta per tutte la spedizione dei Lynwood, per questo tenteranno con ogni mezzo a loro disposizione di bloccare il cargo di cocaina. Nel frattempo, a Casablanca, Chris (Dane DeHaan) ed Emma (Andrea Riseborough) pensano di essere ormai al sicuro, ma non sanno che in realtà un ultimo pericolo li attende dietro l’angolo.

Arriva il momento della resa dei conti per i protagonisti della serie: la famiglia Lynwood dovrà fare i conti con le estreme conseguenze dell’essere broker della cocaina; intanto, in Calabria, Don Minu sarà costretto a decidere ancora una volta quanto è disposto a pagare per mantenere il suo potere, mentre a migliaia di chilometri di distanza, in Messico, Manuel (Harold Torres) si ritroverà di fronte allo stesso dilemma.

