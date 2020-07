We Are Who We Are - Dal 9 ottobre su Sky, ecco il teaser trailer

Rilasciato oggi il primo teaser trailer ufficiale della serie del candidato al premio Oscar Luca Guadagnino che porta per la prima volta il suo originale stile cinematografico in tv con la serie Sky - HBO “WE ARE WHO WE ARE”, composta da otto episodi, il cui debutto è previsto il 9 ottobre su Sky e in streaming su NOW TV.

Una storia di formazione con protagonisti due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia.La serie parla di amicizia, di primi amori e di tutti i misteri dell'essere un adolescente. Una storia che ogni giorno si ripete in ogni parte del mondo, ma che in questo caso avviene in un piccolo scorcio di Stati Uniti in Italia. La serie fa parte della selezione ufficiale della Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2020

Luca Guadagnino è un regista, sceneggiatore e produttore noto per lo stile visivamente d’effetto e i ritratti psicologici di forte impatto. Tra i vari riconoscimenti ricordiamo quelli per i film Io sono l'amore e A Bigger Splash, entrambi candidati all'Oscar, ai Golden Globe e ai BAFTA, nonché il grandissimo successo al box office Chiamami col tuo nome e, più di recente, il cult Suspiria, ambedue candidati all'Oscar e ai BAFTA.

Jack Dylan Grazer interpreta Fraser, un quattordicenne timido e introverso, che da New York si trasferisce in una base militare in Veneto con la madre Sarah (Chloë Sevigny) e la compagna Maggie (Alice Braga), entrambe in servizio nell'esercito statunitense.

Jordan Kristine Seamón interpreta Caitlin, un'adolescente apparentemente spavalda e sicura di sé che vive da anni con la sua famiglia nella base e parla italiano. Rispetto al fratello maggiore Danny (Spence Moore II), Caitlin ha un rapporto più stretto con il padre Richard (Kid Cudi) che non con la madre Jenny (Faith Alabi), con la quale la comunicazione è più difficile.

Caitlin è la figura cardine del suo gruppo di amici, di cui fanno parte Britney (Francesca Scorsese), una ragazza schietta, arguta e sessualmente disinibita, Craig (Corey Knight), un allegro e bonario soldato di circa vent'anni, Sam (Ben Taylor), il geloso ragazzo di Caitlin che è anche il fratello minore di Craig, Enrico (Sebastiano Pigazzi), uno spensierato diciottenne del Veneto che ha un debole per Britney, e infine Valentina (Beatrice Barichella), una ragazza italiana.

We Are Who We Are è una coproduzione Sky-HBO; Luca Guadagnino è lo showrunner, produttore esecutivo, sceneggiatore e regista; la serie è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Mario Gianani per Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Small Forward, insieme a Guadagnino, Elena Recchia, Nick Hall, Sean Conway e Francesco Melzi d’Eril; è scritta da Paolo Giordano e Francesca Manieri insieme a Guadagnino. Distributore internazionale: Fremantle.

We Are Who We Are debutterà in esclusiva per l’Italia il 9 ottobre su Sky e in streaming su NOW TV.

PETRA / dal 14 settembre su Sky Cinema > Paola Cortellesi protagonista di quattro gialli al femminile ispirati alle storie (pubblicate in Italia da Sellerio) della detective di Barcellona più famosa al mondo, Petra Delicado, il personaggio creato alla metà degli anni '90 dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett. Ispettrice della mobile di Genova, dall'archivio Petra si ritroverà catapultata in prima linea a risolvere dei casi di omicidio e di violenza, assieme al viceispettore Antonio Monte - interpretato da Andrea Pennacchi - poliziotto vecchio stampo prossimo alla pensione, ricco di saggezza umana e grandi intuizioni. Due matrimoni falliti alle spalle, libera da legami sentimentali, fuori dagli schemi e alla continua ricerca del suo posto nel mondo, grazie al nuovo incarico Petra saprà rimettersi in gioco non solo professionalmente. Prodotta con Cattleya - parte di ITV Studios - in associazione con Bartlebyfilm.





ROMULUS / in autunno su Sky Atlantic >Fra storia, leggenda e rivoluzione, l'epico racconto della nascita di Roma in una serie Sky Original creata e diretta da Matteo Rovere, che firma per la prima volta un progetto per la TV. Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli guidano un cast di straordinario talento in una storia di sopravvivenza girata in protolatino e ambientata otto secoli prima di Cristo, in un mondo primitivo e brutale nel quale il destino di ognuno è deciso dal potere implacabile della natura e degli dei. Prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia e composta da dieci episodi aperti da una evocativa sigla cantata da Elisa, Romulus è il racconto di questo mondo visto attraverso gli occhi di tre ragazzi segnati dalla morte, dalla solitudine e dalla violenza: Iemos, Wiros e la giovane vestale Ilia.





COPS – UNA BANDA DI POLIZIOTTI / prossimamente su Sky Cinema > Una commedia irriverente in due storie, che raccontano un pezzo della provincia italiana da un punto di vista diverso, quello della polizia. Diretta da Luca Miniero – regista di Benvenuti al Sud, uno dei maggiori successi del cinema italiano degli ultimi anni – Cops mette in fila un cast corale con Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito, a interpretare personaggi carichi di debolezze e difetti ma anche di tanta umanità e simpatia. Poliziotti per caso, che diventano poi poliziotti per scelta, i "cops" orbitano intorno alla centrale di Polizia di Apulia, in un piccolo centro del sud Italia a pochi chilometri da Lecce. Il commissariato è destinato a chiudere per assenza di crimini e per il gruppo di poliziotti c'è solo una possibilità per non essere licenziati: creare loro stessi dei reati in città. Ispirato a Kops, film svedese del 2003, Cops – Una banda di poliziotti è uno Sky Original, prodotto da Sky e Drymedia con la produzione esecutiva di Picture Show, in associazione con Memfis Film e il sostegno di Apulia Film Commission.

I DELITTI DEL BARLUME / due nuove storie prossimamente su Sky Cinema > Sono attualmente in corso le riprese delle due nuove storie de "I Delitti del BarLume", la fortunata collection Sky Original prodotta da Sky in coproduzione con Palomar, con la regia di Roan Johnson. Anche quest'anno non mancheranno tutti i personaggi più amati dal pubblico del BarLume: il "barrista" Massimo (Filippo Timi), il Commissario Fusco (Lucia Mascino), il divertentissimo quartetto uretra con Emo (Alessandro Benvenuti), Gino (Marcello Marziali), Pilade (Atos Davini) e Aldo (Massimo Paganelli), la Tizi (Enrica Guidi) e la strana coppia composta da Beppe Battaglia (Stefano Fresi) e Paolo Pasquali (Corrado Guzzanti). Sempre tratte dal mondo dei libri di Marco Malvaldi, anche queste due storie avranno al centro dei casi da risolvere, con l'immancabile comicità dei personaggi che ruotano attorno al BarLume di Pineta, l'immaginario paesino toscano che nella realtà ha le sembianze di Marciana Marina sull'Isola d'Elba, che da otto anni è la "casa" del BarLume.





DOMINA / nel 2021 su Sky Atlantic > L'Antica Roma rivive, più attuale che mai, in un dramma epico con Kasia Smutniak protagonista nei panni di Livia Drusilla, che dopo numerose avversità riesce a diventare la donna più potente del mondo allora conosciuto. Insieme a lei un grandissimo cast internazionale nel quale spiccano i nomi di Isabella Rossellini (Velluto Blu), Liam Cunningham (Il Trono di Spade) e Claire Forlani (Vi presento Joe Black). La storia segue il viaggio e l'ascesa di Livia, guidata da un profondo desiderio di vendicare il padre e di garantire il potere ai suoi figli. Con i costumi del Premio Oscar Gabriella Pescucci, Domina è una saga familiare viscerale e autentica, capace di riportare in vita le incredibili storie vere di quelle donne che hanno creato una delle dinastie più durature e affascinanti di tutti i tempi. Prodotta da Fifty Fathoms e Sky Studios, con Cattleya nel ruolo di executive production service.

IN-HOUSE PRODUCTION SKY STUDIOS PER L’ITALIA > Di recente annunciate le nuove in-house production di Sky Studios per l’Italia, nel segno del talento e della creatività: la prima serie TV - attualmente in fase di scrittura - di due giovani talenti purissimi, Fabio e Damiano D’Innocenzo, rivelazione del cinema italiano degli ultimi anni grazie al loro folgorante esordio con La terra dell’abbastanza e all’exploit di Favolacce, la fiaba nera con cui hanno conquistato l’Orso d’oro per la miglior sceneggiatura all’ultima Berlinale; e Blocco 181 (working title), il primo progetto televisivo in assoluto di Salmo, ambientata nella periferia di Milano, tra le comunità multietniche. Una storia d’amore, di conflitti generazionali, emancipazione femminile e, soprattutto, di lotta per la conquista del potere, per una serie di cui l’artista rap sarà produttore creativo, supervisore e produttore musicale oltre ad avere un ruolo nel cast. Inizio riprese previsto nel 2021.

